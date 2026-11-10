Υπήρξε το πρόσωπο μιας μουσικής επανάστασης, ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς όλων των εποχών και ο άνθρωπος που χρειάστηκε να ξεκινήσει ξανά όταν διαλύθηκε το διασημότερο συγκρότημα του κόσμου. Στα 84 του, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ δεν έχει μόνο μια ανεπανάληπτη μουσική κληρονομιά. Διαθέτει πλέον και μια περιουσία 1,4 δισ. δολαρίων. Όμως η διαδρομή προς αυτήν την κορυφή άρχισε πολύ μακριά από τη χλιδή.

Υπάρχει κάτι σχεδόν απίστευτο στην ιδέα ότι ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ εισπράττει χρήματα κάθε φορά που ακούγονται ορισμένα από τα πιο γνωστά χριστουγεννιάτικα τραγούδια στον κόσμο.

Όχι μόνο όταν παίζει κάποιο τραγούδι των Beatles. Ούτε μόνο όταν ακούγεται η φωνή του στο ραδιόφωνο.

Αλλά όταν κάποιος βάζει το «It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas», όταν ακούγεται το «The Christmas Song» ή όταν ένα σχολείο ανεβάζει το μιούζικαλ «Grease».

Ο άνθρωπος που άλλαξε την ποπ μουσική δεν περιορίστηκε ποτέ στο να γράφει επιτυχίες. Έμαθε να αγοράζει και εκείνες που είχαν γράψει άλλοι.

Και αυτή η επιλογή αποδείχθηκε μία από τις πιο κερδοφόρες της ζωής του.

Σύμφωνα με την αποτίμηση του Forbes που δημοσιοποιήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2026, η περιουσία του 84χρονου πρώην Beatle ανέρχεται σε 1,4 δισ. δολάρια, τοποθετώντας τον στην τρίτη θέση μεταξύ των πλουσιότερων μουσικών του κόσμου.

Μπροστά του βρίσκονται μόνο ο Jay-Z, με 2,8 δισ. δολάρια, και η Τέιλορ Σουίφτ, με 2 δισ. δολάρια.

Ο ΜακΚάρτνεϊ χρειάστηκε περισσότερες από έξι δεκαετίες για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Έγραψε τραγούδια, γέμισε στάδια, δημιούργησε επιχειρήσεις, διαπραγματεύτηκε δικαιώματα και έδωσε δικαστικές μάχες για να διεκδικήσει μεγαλύτερο μέρος της μουσικής που είχε δημιουργήσει.

Αλλά η ιστορία του αρχίζει το 1942, σε μια βρετανική πόλη που προσπαθούσε να επιβιώσει από τον πόλεμο.

Το αγόρι από το μεταπολεμικό Λίβερπουλ

Ο Τζέιμς Πολ ΜακΚάρτνεϊ γεννήθηκε στις 18 Ιουνίου 1942, στο Λίβερπουλ.

Η μητέρα του, Μέρι, ήταν νοσοκόμα και μαία. Ο πατέρας του, Τζιμ ΜακΚάρτνεϊ, εργαζόταν ως πωλητής βαμβακιού, αλλά αγαπούσε βαθιά τη μουσική και έπαιζε πιάνο σε τοπικό συγκρότημα τζαζ.

Η οικογένεια δεν ανήκε στους πλούσιους της πόλης.

Ο μικρός Πολ μεγάλωσε σε εργατικό περιβάλλον, σε χρόνια οικονομικής στενότητας, όπου οι μεγάλοι συζητούσαν συχνά πώς θα πληρώσουν τους λογαριασμούς.

Αυτές οι κουβέντες δεν περνούσαν απαρατήρητες.

Αργότερα, ο ίδιος θυμήθηκε πως είχε αποφασίσει από μικρός ότι κάποτε θα έβρισκε τρόπο να βγάλει χρήματα, ώστε να μη χρειάζεται να ανησυχεί διαρκώς για αυτά.

Η μουσική βρισκόταν ήδη μέσα στο σπίτι του. Ο πατέρας του έπαιζε πιάνο και τον ενθάρρυνε να ασχοληθεί με τα όργανα.

Όμως η παιδική του ηλικία θα σημαδευόταν από μια απώλεια.

Το 1956, όταν ήταν μόλις 14 ετών, η μητέρα του πέθανε από καρκίνο του μαστού.

Ήταν ένα γεγονός που άλλαξε βαθιά τη ζωή του.

Ο θάνατός της τον άφησε με ένα κενό που θα κουβαλούσε για δεκαετίες. Η απώλεια θα γινόταν αργότερα και ένας απρόσμενος δεσμός με ένα άλλο αγόρι από το Λίβερπουλ, που είχε βιώσει τη δική του οικογενειακή τραγωδία.

Το όνομά του ήταν Τζον Λένον.

Μια συνάντηση σε εκκλησιαστική γιορτή που άλλαξε την ιστορία της μουσικής

Στις 6 Ιουλίου 1957, ο 15χρονος Πολ πήγε σε μια γιορτή στην εκκλησία του Αγίου Πέτρου, στο Γούλτον του Λίβερπουλ.

Εκεί έπαιζε ένα νεανικό συγκρότημα με το όνομα The Quarrymen.

Ο τραγουδιστής του ήταν ο 16χρονος Τζον Λένον.

Ο Πολ γνώρισε τον Τζον και του έδειξε ότι μπορούσε να παίξει κιθάρα και να τραγουδήσει με αυτοπεποίθηση. Λίγο αργότερα, έγινε μέλος του συγκροτήματος.

Κανείς από τους δύο δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι εκείνη η συνάντηση θα άλλαζε την ιστορία της σύγχρονης μουσικής.

Οι δυο τους άρχισαν να γράφουν τραγούδια, να ανταλλάσσουν ιδέες και να διαμορφώνουν μια δημιουργική σχέση βασισμένη τόσο στη συνεργασία όσο και στον ανταγωνισμό.

Είχαν επίσης κάτι πολύ προσωπικό κοινό: είχαν χάσει τις μητέρες τους σε νεαρή ηλικία. Η μητέρα του Λένον, Τζούλια, σκοτώθηκε σε τροχαίο το 1958.

Σταδιακά, στην παρέα προστέθηκε ο Τζορτζ Χάρισον, επίσης από το Λίβερπουλ. Το συγκρότημα πέρασε από διάφορες ονομασίες και αλλαγές στη σύνθεσή του, μέχρι να αποκτήσει την ταυτότητα των Beatles.

Ακολούθησαν ατελείωτες εμφανίσεις σε μικρές σκηνές και κλαμπ, ανάμεσά τους και στο Αμβούργο της Γερμανίας.

Εκεί, οι νεαροί μουσικοί έπαιζαν επί ώρες, πολλές φορές μέχρι εξάντλησης. Έμαθαν να επικοινωνούν με το κοινό, να βελτιώνουν τις ερμηνείες τους και να λειτουργούν ως πραγματικό συγκρότημα.

Το 1962, με τον Ρίνγκο Σταρ πλέον στα ντραμς, η κλασική τετράδα είχε σχηματιστεί.

Και ο κόσμος ετοιμαζόταν να γνωρίσει ένα φαινόμενο που δεν είχε ξαναδεί.

Οι Beatles, η Beatlemania και η εποχή που ο κόσμος τους ανήκε

Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, οι Beatles έμοιαζαν αρχικά με τέσσερα συνηθισμένα αγόρια του Λίβερπουλ.

Σύντομα, όμως, μετατράπηκαν σε κάτι πολύ μεγαλύτερο.

Οι επιτυχίες διαδέχονταν η μία την άλλη. Το 1963 η Beatlemania είχε κατακτήσει τη Βρετανία και το 1964 η εμφάνισή τους στο αμερικανικό Ed Sullivan Show άνοιξε τον δρόμο για την κατάκτηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τα κορίτσια ούρλιαζαν στις συναυλίες. Οι δημοσιογράφοι τους ακολουθούσαν παντού. Οι δίσκοι εξαφανίζονταν από τα καταστήματα.

Στο κέντρο αυτής της τεράστιας πολιτιστικής έκρηξης βρισκόταν η δημιουργική συνεργασία Λένον – ΜακΚάρτνεϊ.

Ο Πολ συνδέθηκε με μερικές από τις διαχρονικότερες επιτυχίες του συγκροτήματος, όπως τα «Yesterday», «Hey Jude», «Let It Be» και «Penny Lane».

Η μουσική τους εξελίχθηκε από απλά ποπ τραγούδια σε πιο σύνθετες και τολμηρές δημιουργίες. Άλμπουμ όπως το «Rubber Soul», το «Revolver», το «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» και το «Abbey Road» άλλαξαν την αντίληψη για το τι μπορούσε να είναι ένας δίσκος δημοφιλούς μουσικής.

Οι Beatles έγιναν ένα από τα πιο εμπορικά επιτυχημένα συγκροτήματα όλων των εποχών.

Εκείνη την περίοδο, όμως, υπάρχει μια οικονομική λεπτομέρεια που μοιάζει απίστευτη σήμερα.

Οι Beatles δεν κέρδιζαν από τις πρώτες τους τεράστιες επιτυχίες όσα θα περίμενε κανείς.

Οι αρχικές δισκογραφικές συμφωνίες τους ήταν εξαιρετικά δυσμενείς. Σύμφωνα με μεταγενέστερους υπολογισμούς, το συγκρότημα εισέπραττε λιγότερο από μία πένα για κάθε άλμπουμ που πωλούνταν, ενώ σημαντικά δικαιώματα των συνθέσεών του ελέγχονταν από άλλους.

Ο ΜακΚάρτνεϊ θα καταλάβαινε με τον καιρό ότι άλλο πράγμα είναι να γράφεις ένα τραγούδι που θα ακούγεται για πάντα και άλλο να ελέγχεις οικονομικά αυτό το τραγούδι.

Η διαφορά αυτή θα τον ακολουθούσε σε ολόκληρη τη ζωή του.

Η αρχή της δικής του αυτοκρατορίας πριν ακόμη διαλυθούν οι Beatles

Το 1969, ενώ οι σχέσεις μέσα στο συγκρότημα γίνονταν όλο και δυσκολότερες, ο ΜακΚάρτνεϊ έκανε μια κίνηση που εκείνη την εποχή δεν συγκέντρωσε την προσοχή που της άξιζε.

Δημιούργησε τη δική του μουσική εκδοτική εταιρεία, την MPL Communications.

Σκοπός του ήταν να ελέγχει καλύτερα τα δικαιώματα της μουσικής που θα δημιουργούσε εκτός των Beatles, καθώς και τις μελλοντικές ηχογραφήσεις του.

Αλλά δεν σταμάτησε εκεί.

Άρχισε να αποκτά μουσικούς καταλόγους άλλων δημιουργών, πολύ πριν οι επενδύσεις στα δικαιώματα τραγουδιών εξελιχθούν σε μία από τις πιο δημοφιλείς στρατηγικές της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας.

Αγόρασε δικαιώματα τραγουδιών του Μπάντι Χόλι, ενός από τους αγαπημένους του πρωτοπόρους του rock ‘n’ roll, καθώς και δικαιώματα μουσικών έργων του Μπρόντγουεϊ.

Στο χαρτοφυλάκιο προστέθηκαν διαχρονικές χριστουγεννιάτικες επιτυχίες, μεταξύ των οποίων τα «It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas», «The Christmas Song», «Blue Christmas» και «Baby, It’s Cold Outside».

Με άλλα λόγια, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ αγόρασε ένα κομμάτι της μουσικής που ο κόσμος θα άκουγε ξανά και ξανά, ανεξάρτητα από τη δική του παρουσία στα charts.

Κάθε φορά που μια σχολική θεατρική ομάδα ανεβάζει το «Grease», κάθε φορά που ακούγεται μια ηχογράφηση του «Blue Suede Shoes» για την οποία κατέχει τα σχετικά δικαιώματα, δημιουργείται μια νέα πηγή εσόδων.

Σήμερα, η MPL διαχειρίζεται χιλιάδες τραγούδια και η αξία της εκτιμάται σε τουλάχιστον 250 εκατ. δολάρια.

Αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη επιχειρηματική επιτυχία του: έχτισε μια εταιρεία που μπορούσε να του αποφέρει χρήματα ακόμη και όταν ο ίδιος δεν βρισκόταν στο στούντιο ή στη σκηνή.

Το 1970, όταν τελείωσε το μεγαλύτερο συγκρότημα του κόσμου

Τον Απρίλιο του 1970, η διάλυση των Beatles έγινε δημόσια πραγματικότητα.

Η συνεργασία που είχε ξεκινήσει ως μια νεανική περιπέτεια στο Λίβερπουλ είχε φτάσει στο τέλος της, έπειτα από δημιουργικές διαφωνίες, προσωπικές εντάσεις και επιχειρηματικές συγκρούσεις.

Για τους θαυμαστές ήταν σχεδόν αδιανόητο.

Για τον ΜακΚάρτνεϊ ήταν μια προσωπική και επαγγελματική κρίση.

Είχε χάσει το συγκρότημα που τον είχε κάνει διάσημο και μαζί μια σημαντική πλευρά της ταυτότητάς του.

Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ, «McCartney», επιλέγοντας έναν περισσότερο λιτό και προσωπικό ήχο.

Είχε ήδη παντρευτεί, το 1969, την Αμερικανίδα φωτογράφο Λίντα Ίστμαν.

Η Λίντα έμελλε να γίνει το σημαντικότερο πρόσωπο της ενήλικης ζωής του.

Δεν ήταν μόνο σύντροφος και μητέρα των παιδιών τους. Ήταν συνοδοιπόρος σε μια νέα δημιουργική αρχή.

Το 1971 δημιούργησαν μαζί τους Wings.

Ήταν μια τολμηρή επιλογή. Ο ΜακΚάρτνεϊ, αντί να επαναπαυθεί στη δόξα των Beatles, αποφάσισε να ξεκινήσει ξανά σχεδόν από την αρχή, με ένα νέο συγκρότημα που έπρεπε να αποκτήσει τη δική του ταυτότητα.

Ακολούθησαν επιτυχίες όπως τα «Band on the Run», «Live and Let Die» και «Jet».

Οι Wings απέδειξαν ότι ο Πολ μπορούσε να γνωρίσει τεράστια εμπορική επιτυχία ακόμη και χωρίς τον Τζον Λένον, τον Τζορτζ Χάρισον και τον Ρίνγκο Σταρ.

Αλλά η δεκαετία του 1970 δεν ήταν ανέφελη.

Ο ΜακΚάρτνεϊ έπρεπε να αντιμετωπίσει την κριτική, να επαναπροσδιορίσει τη μουσική του και να αποδεχθεί ότι τίποτα από όσα θα έκανε δεν θα μπορούσε να αποφύγει τις συγκρίσεις με τους Beatles.

Η σύλληψη στην Ιαπωνία και η δολοφονία του Τζον Λένον

Το 1980 αποδείχθηκε μία από τις δυσκολότερες χρονιές της ζωής του.

Τον Ιανουάριο, κατά την άφιξή του στο Τόκιο για περιοδεία με τους Wings, συνελήφθη επειδή στις αποσκευές του βρέθηκε κάνναβη.

Παρέμεινε εννέα ημέρες υπό κράτηση στην Ιαπωνία, προτού αφεθεί ελεύθερος και απελαθεί. Η προγραμματισμένη περιοδεία ακυρώθηκε.

Όμως η πραγματική τραγωδία θα ερχόταν τον Δεκέμβριο.

Στις 8 Δεκεμβρίου 1980, ο Τζον Λένον δολοφονήθηκε στη Νέα Υόρκη.

Ο άνθρωπος με τον οποίο ο Πολ είχε δημιουργήσει μια από τις σπουδαιότερες συνθετικές συνεργασίες του 20ού αιώνα δεν υπήρχε πια.

Παρά τις μεταξύ τους διαφωνίες μετά τη διάλυση των Beatles, η σχέση τους είχε σημαδέψει ολόκληρη τη ζωή τους.

Ο θάνατος του Λένον σήμαινε ότι η πιθανότητα να ξαναβρεθούν οι τέσσερις Beatles μαζί είχε χαθεί οριστικά.

Ο ΜακΚάρτνεϊ συνέχισε να δημιουργεί μουσική, όμως ο δεσμός του με το παρελθόν αποκτούσε πλέον διαφορετικό βάρος.

Τις επόμενες δεκαετίες συνεργάστηκε με ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής.

Ηχογράφησε με τον Στίβι Γουόντερ το «Ebony and Ivory» και με τον Μάικλ Τζάκσον το «Say Say Say», ενώ συνέχισε την προσωπική του δισκογραφία.

Η συνεργασία του με τον Τζάκσον συνδέθηκε αργότερα και με μία από τις σημαντικότερες επιχειρηματικές ιστορίες της μουσικής βιομηχανίας.

Ο Μάικλ Τζάκσον απέκτησε το 1985 τον μουσικό κατάλογο της ATV, ο οποίος περιλάμβανε μεγάλο μέρος των συνθέσεων των Beatles.

Η εξέλιξη αυτή σήμαινε ότι ο ΜακΚάρτνεϊ δεν έλεγχε πλήρως ορισμένα από τα τραγούδια που είχε συνδημιουργήσει.

Θα ακολουθούσαν δεκαετίες διαπραγματεύσεων και νομικών διεκδικήσεων για τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους.

Η Λίντα, η οικογένεια και η δεύτερη μεγάλη απώλεια

Για σχεδόν τρεις δεκαετίες, η Λίντα ήταν η σταθερά της ζωής του.

Απέκτησαν μαζί τρία παιδιά, τη Μέρι, τη Στέλλα και τον Τζέιμς, ενώ ο Πολ υιοθέτησε τη Χέδερ, κόρη της Λίντα από προηγούμενη σχέση.

Η οικογένεια προσπάθησε να διατηρήσει μια σχετικά φυσιολογική καθημερινότητα, παρά τη διεθνή αναγνωρισιμότητα.

Το ζευγάρι είχε επίσης κοινές απόψεις για τη χορτοφαγία και τα δικαιώματα των ζώων, ζητήματα που ο ΜακΚάρτνεϊ εξακολουθεί να υποστηρίζει.

Η Λίντα έπαιζε μαζί του στους Wings και τον συνόδευε σε μεγάλο μέρος των επαγγελματικών και προσωπικών του δραστηριοτήτων.

Το 1998, όμως, πέθανε από καρκίνο του μαστού.

Ήταν 56 ετών.

Για τον ΜακΚάρτνεϊ, η απώλεια επανέφερε μια παλιά πληγή: είχε χάσει τη μητέρα του από την ίδια ασθένεια όταν ήταν έφηβος.

Ακολούθησε μια ακόμη περίοδος προσωπικής ανασυγκρότησης.

Το 2002 παντρεύτηκε τη Χέδερ Μιλς, με την οποία απέκτησε την κόρη τους, Μπεατρίς, το 2003.

Ο γάμος κατέληξε σε ένα ιδιαίτερα προβεβλημένο και συγκρουσιακό διαζύγιο, που οριστικοποιήθηκε το 2008.

Το 2011, ο ΜακΚάρτνεϊ παντρεύτηκε τη Νάνσι Σέβελ, με την οποία παραμένει παντρεμένος.

Στο μεταξύ, η κόρη του Στέλλα ΜακΚάρτνεϊ είχε αναδειχθεί σε διεθνώς αναγνωρισμένη σχεδιάστρια μόδας, δημιουργώντας τη δική της επιτυχημένη επιχειρηματική ταυτότητα.

Η μάχη για τα τραγούδια των Beatles και τα εκατομμύρια που συνέχισαν να έρχονται

Ο ΜακΚάρτνεϊ είχε καταλάβει από νωρίς ότι η πραγματική οικονομική δύναμη στη μουσική δεν βρίσκεται μόνο στους δίσκους που πωλούνται.

Βρίσκεται στα πνευματικά δικαιώματα.

Η εταιρεία Apple Corps, που συνδέεται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των Beatles, αποφέρει σήμερα περισσότερα από 50 εκατ. δολάρια ετησίως από ψηφιακές ακροάσεις, πωλήσεις βινυλίων και εμπορικά προϊόντα.

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, ο Ρίνγκο Σταρ και οι κληρονόμοι των Τζον Λένον και Τζορτζ Χάρισον δικαιούνται από 25% των σχετικών εσόδων.

Το Forbes υπολογίζει την αξία αυτής της πηγής εισοδήματος σε περισσότερα από 150 εκατ. δολάρια για κάθε πλευρά.

Ακόμη σημαντικότερη είναι η αξία των δικαιωμάτων του ΜακΚάρτνεϊ στις συνθέσεις των Beatles.

Έπειτα από μακρόχρονες νομικές διεκδικήσεις, ο ίδιος έχει εξασφαλίσει μεγαλύτερο έλεγχο στα αμερικανικά εκδοτικά δικαιώματα των τραγουδιών του.

Τα συγκεκριμένα δικαιώματα εκτιμάται ότι του αποφέρουν τουλάχιστον 10 εκατ. δολάρια τον χρόνο, ενώ η αξία τους υπολογίζεται σε τουλάχιστον 200 εκατ. δολάρια.

Η διαδρομή αυτή είχε ξεκινήσει από τους δυσμενείς όρους των πρώτων συμβολαίων των Beatles και πέρασε μέσα από συμφωνίες με μεγάλες μουσικές επιχειρήσεις, δικαστικές αντιπαραθέσεις και διαπραγματεύσεις.

Ο νεαρός μουσικός που κάποτε δεν γνώριζε πόσο άξιζαν τα τραγούδια του είχε μετατραπεί σε έναν από τους πιο έμπειρους διαχειριστές μουσικών δικαιωμάτων στον κόσμο.

Από τις παγκόσμιες περιοδείες στους Πικάσο και Μαγκρίτ

Η επιχειρηματική του δραστηριότητα δεν περιορίζεται στα πνευματικά δικαιώματα.

Οι συναυλίες έχουν αποτελέσει ακόμη έναν σημαντικό πυλώνα της οικονομικής του επιτυχίας.

Ακόμη και σε ηλικία που οι περισσότεροι καλλιτέχνες έχουν σταματήσει να περιοδεύουν, ο ΜακΚάρτνεϊ συνεχίζει να γεμίζει μεγάλα στάδια.

Η περιοδεία «Got Back», από το 2022 έως το 2025, περιλάμβανε 79 συναυλίες.

Οι περιοδείες του έχουν αποφέρει συνολικά εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του.

Ο Ρίνγκο Σταρ τον είχε χαρακτηρίσει κάποτε ως τον πιο εργασιομανή του συγκροτήματος.

Στην περιουσία του περιλαμβάνονται επίσης ακίνητα στη Βρετανία και στα Χάμπτονς των ΗΠΑ, αλλά και μια συλλογή έργων τέχνης που περιλαμβάνει δημιουργίες των Πάμπλο Πικάσο και Ρενέ Μαγκρίτ.

Πρόκειται για μια περιουσία με πολλές διαφορετικές πηγές: μουσικά δικαιώματα, εκδόσεις, συναυλίες, ακίνητα, τέχνη και έσοδα από το επιχειρηματικό οικοσύστημα των Beatles.

Η διαφορά σε σχέση με άλλους καλλιτέχνες είναι ότι ο ΜακΚάρτνεϊ δημιούργησε μεγάλο μέρος αυτής της οικονομικής βάσης πολύ πριν εκτοξευθούν οι τιμές των μουσικών καταλόγων.

Και κυρίως, δεν χρειάστηκε να εγκαταλείψει τη μουσική για να γίνει επιχειρηματίας.

Στα 84 του, επιστρέφει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα

Το 2026 βρίσκει τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ σε μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο.

Τον Φεβρουάριο κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ «Man on the Run», σε σκηνοθεσία του Μόργκαν Νέβιλ.

Η ταινία επικεντρώνεται στη δύσκολη περίοδο μετά τη διάλυση των Beatles και στη δημιουργία των Wings, με σπάνιο αρχειακό υλικό και προσωπικές στιγμές.

Δεν είναι απλώς ένα ντοκιμαντέρ για μια επιτυχημένη μουσική καριέρα.

Είναι η ιστορία ενός καλλιτέχνη που αναγκάστηκε να ανακαλύψει ξανά ποιος ήταν όταν έχασε το συγκρότημα που τον είχε καθορίσει.

Τον Μάιο του 2026 κυκλοφόρησε το άλμπουμ «The Boys of Dungeon Lane», το πρώτο με καινούργιο προσωπικό υλικό του έπειτα από περισσότερα από πέντε χρόνια.

Το άλμπουμ επιστρέφει στο μεταπολεμικό Λίβερπουλ, στις παιδικές του αναμνήσεις, στους γονείς του και στις πρώτες περιπέτειες με τους Τζον Λένον και Τζορτζ Χάρισον, πριν ακόμη εμφανιστεί η Beatlemania.

Και αυτή είναι ίσως η πιο συγκινητική πλευρά της ιστορίας του.

Ο άνθρωπος που μπορεί πλέον να αγοράσει σχεδόν οτιδήποτε επιστρέφει, μέσα από τα τραγούδια του, σε εκείνα τα χρόνια που η οικογένειά του δεν είχε πολλά χρήματα, αλλά είχε μουσική.

Το άλμπουμ έφτασε στην κορυφή του βρετανικού chart, αποτελώντας την 24η φορά στην καριέρα του που ο ΜακΚάρτνεϊ κατακτά το Νο 1 στη χώρα, υπολογίζοντας τις δουλειές του με τους Beatles, τους Wings και ως σόλο καλλιτέχνης. Τον Οκτώβριο ακολούθησε ειδική έκδοση με επιπλέον ηχογραφήσεις.

Παράλληλα, εμφανίστηκε ως μουσικός καλεσμένος στο φινάλε της σεζόν του Saturday Night Live, ενώ τον Ιούλιο τραγούδησε το «I Want to Hold Your Hand» σε γαμήλια εκδήλωση της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι στο Madison Square Garden, σύμφωνα με τις πρόσφατες αναφορές για τη δραστηριότητά του.

Ο δισεκατομμυριούχος που δεν έπαψε να είναι Beatle

Η ιστορία του Πολ ΜακΚάρτνεϊ θα μπορούσε να τελειώνει σε έναν αριθμό.

1,4 δισ. δολάρια.

Αυτό είναι το ποσό που τον τοποθετεί πλέον ανάμεσα στους πλουσιότερους μουσικούς του πλανήτη.

Αλλά πίσω από τα δισεκατομμύρια υπάρχει κάτι πολύ πιο σύνθετο.

Ένα αγόρι από το εργατικό Λίβερπουλ που έχασε τη μητέρα του στα 14. Ένας έφηβος που γνώρισε τον Τζον Λένον σε μια εκκλησιαστική γιορτή. Ένας νεαρός μουσικός που βρέθηκε στο επίκεντρο της Beatlemania.

Ένας συνθέτης που είδε το συγκρότημά του να διαλύεται. Ένας σύζυγος που έχασε τη Λίντα. Ένας πατέρας πέντε παιδιών. Ένας επιχειρηματίας που έμαθε, συχνά με δύσκολο τρόπο, ότι η επιτυχία ενός τραγουδιού δεν σημαίνει απαραίτητα και οικονομικό έλεγχο πάνω σε αυτό.

Και ένας καλλιτέχνης που, αντί να περιοριστεί στην αναπαραγωγή του ένδοξου παρελθόντος του, συνέχισε να δημιουργεί.

Η οικονομική αυτοκρατορία του δεν στηρίχθηκε σε μια μόνο μεγάλη συμφωνία.

Χτίστηκε με χιλιάδες μικρότερες επιλογές που απέκτησαν τεράστια αξία μέσα στον χρόνο.

Με δικαιώματα που απέκτησε όταν δεν τα διεκδικούσαν όλοι. Με τραγούδια που εξακολουθούν να ακούγονται δεκαετίες αργότερα. Με περιοδείες που συνεχίζουν να συγκεντρώνουν χιλιάδες ανθρώπους. Με την επιμονή του να παραμένει ενεργός σε μια βιομηχανία που έχει αλλάξει ριζικά από τη δεκαετία του 1960.

Ίσως η πιο παράξενη ειρωνεία είναι ότι ένα από τα παιδιά που ξεκίνησαν να παίζουν μουσική για να ξεφύγουν από τις οικονομικές δυσκολίες του μεταπολεμικού Λίβερπουλ κατέληξε να κατέχει δικαιώματα πάνω σε μερικές από τις πιο αγαπημένες μελωδίες του κόσμου.

Κάθε Δεκέμβριο, όταν εκατομμύρια άνθρωποι ακούνε χριστουγεννιάτικα τραγούδια, ένα μέρος αυτής της μουσικής αυτοκρατορίας εξακολουθεί να δουλεύει.

Ακόμη κι όταν ο ίδιος δεν κρατά το μπάσο του.

Και ίσως αυτή να είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του Πολ ΜακΚάρτνεϊ: κατάφερε να μετατρέψει τη μουσική του σε κάτι που δεν γερνά μαζί του.