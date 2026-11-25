Η ανακοίνωση της Amazon MGM Studios έσκασε κυριολεκτικά σαν βόμβα στο κάπως βαριεστημένο χολλυγουντιανό προσκήνιο: ύστερα από τεράστια φημολογία και αμέτρητα τζεισμποντικού τύπου σενάρια ο Ρόμπερτ Πάτινσον θα διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του πράκτορα 007, βάζοντας τέλος σε μια πολύχρονη αναζήτηση της νέας εποχής του δημοφιλούς πράκτορα.

Ωστόσο, δεν επρόκειτο για μια απλή ανακοίνωση του ονόματος αλλά για την πρώτη δημόσια δήλωση προθέσεων της Amazon για το πώς σκοπεύει να διαχειριστεί έναν από τους πιο πολύτιμους μύθους του Χόλιγουντ, μετά την απόκτηση του δημιουργικού ελέγχου του κινηματογραφικού franchise. Και δεν είναι τυχαία τα σενάρια που θέλουν τον ίδιο τον Μπέζος να εμπλέκεται στην επιλογή του ιδανικού υποψηφίου, στη νέα, μετά-τζειμπσποντική εποχή, τουλάχιστον με τη μορφή που γνωρίζαμε διαφορετικές πτυχές του πράκτορα έως τώρα, με την πιο πρόσφατη εκδοχή του Ντάνιελ Κρεγκ.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον αναλαμβάνει τον εμβληματικό ρόλο του Τζέιμς Μποντ, εγκαινιάζοντας τη νέα εποχή της Amazon MGM Studios.

Ο τελευταίος είχε αποχαιρετήσει τον χαρακτήρα το 2021, με το No Time to Die, σε ένα φινάλε που έμοιαζε σχεδόν αδιανόητο για τους άγραφους κανόνες της σειράς: ο Τζέιμς Μποντ πέθαινε. Όχι συμβολικά, ούτε προσωρινά, αλλά μέσα στην ίδια την αφήγηση, αφήνοντας πίσω του μια κινηματογραφική κληρονομιά που έπρεπε να επανεφευρεθεί από την αρχή.

Ο Ντάνιελ Κρεγκ αποχαιρέτησε τον 007 το 2021 στο «No Time to Die», αφήνοντας πίσω του βαριά κληρονομιά.

Η επόμενη ταινία, η εικοστή έκτη της σειράς, θα σηματοδοτήσει επομένως κάτι περισσότερο από την αλλαγή ενός πρωταγωνιστή. Θα είναι μια απόπειρα ανάστασης ενός πράκτορα που δεν μας άφηνε με εικασίες, όπως σε προηγούμενες ταινίες, για το τέλος του αλλά ήταν όντως νεκρός-και διόλου απέθαντος, όπως αποδείκνυαν οι διάφορες συνέχειες.

Ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, είχε καθοριστικό ρόλο στην τελική επιλογή του νέου πράκτορα 007.

Και για μια εταιρεία όπως η Amazon, που γνωρίζει καλύτερα από τους περισσότερους πώς να μετατρέπει την αναγνωρισιμότητα σε παγκόσμια εμπορική ισχύ, το ερώτημα δεν ήταν μόνο ποιος μπορεί να φορέσει το σμόκιν, αλλά ποιος μπορεί να το κάνει να σημαίνει κάτι για μια καινούργια γενιά. Και προφανώς το βρήκε στην αινιγματική, σχεδόν μπλαζέ μορφή του Ρόμπερτ Πάτινσον, ο οποίος με το ελαφρώς ατημέλητο βλέμμα, την κάπως αντικοινωνική συμπεριφορά και αντισυμβατική εμφάνιση, την αδιόρατη αμηχανία που μοιάζει να συνοδεύει ακόμη και τις πιο λαμπερές δημόσιες εμφανίσεις του, δεν υπήρξε ποτέ η αυτονόητη επιλογή για έναν ήρωα που παραδοσιακά ορίζεται από την αυτοπεποίθησή του.

Και είναι σίγουρα αρκετά αντιφατικό να σκεφτείς ότι ένας σταρ που έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του προσπαθώντας να αποδράσει από την εικόνα του τέλειου ειδώλου, που του επέβαλε κάπως πρώιμα η απρόσμενη επιτυχία του Twilight, καλείται τώρα να ενσαρκώσει το πιο ανθεκτικό ανδρικό είδωλο στην ιστορία του κινηματογράφου. Σε μια εποχή επαναπροσδιορισμού της ανδρικής ισχύος και των ανδρικών προτύπων, προφανώς η έντονη παρουσία του Πάτινσον, που τα έβγαλε πρόσφατα μια χαρά πέρα με την Οδύσσεια του Νόλαν, δείχνει να ακροβατεί ιδανικά ανάμεσα στο εύθραυστο και το δυναμικό, την αρρενωπότητα και τη μετ-εφηβική μελαγχολία.

Η μυστική ακρόαση και το άγνωστο παρασκήνιο

Η ιστορία της επιλογής του Πάτινσον έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός μικρού χολιγουντιανού θρίλερ. Για μήνες, ίσως και χρόνια, τα ονόματα των υποψηφίων εμφανίζονταν και εξαφανίζονταν από τις στήλες του κινηματογραφικού Τύπου, σαν να επρόκειτο για πράκτορες που συμμετείχαν σε μια επιχείρηση με άγνωστο τελικό στόχο. Ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, ο Ίντρις Έλμπα, ο Χένρι Κάβιλ, ο Κάλουμ Τέρνερ, ο Τζος Ο’Κόνορ και ο Τζακ Λόουντεν παρουσιάστηκαν, σε διαφορετικές φάσεις, ως οι επικρατέστεροι. Σύμφωνα, μάλιστα, με διάφορα σενάρια και με αποκλειστικές δημοσιεύσεις έγκυρων εντύπων που ήξεραν καλά τα ενδο-κινηματογραφικά όπως του TheWrap, στις τελικές δοκιμασίες του Οκτωβρίου συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Τέρνερ, ο Ο’Κόνορ και ο Λόουντεν.

Το «Twilight» μετέτρεψε τον Πάτινσον σε παγκόσμιο εφηβικό είδωλο μέσα από τον ρόλο του βρικόλακα Έντουαρντ Κάλεν.

Ο Πάτινσον εμφανίστηκε σχετικά αργά στη διαδικασία, εκμεταλλευόμενος ένα σύντομο διάλειμμα από τα γυρίσματα του The Batman Part II για να περάσει από τις δοκιμαστικές σκηνές και ελάχιστοι του έδιναν μεγάλη τύχη. Μάλιστα, σύμφωνα το Associated Press ο επικρατέστερος, μεταξύ των τελευταίων διεκδικητών, ήταν ο Νίκολας Χουλτ. Αλλά καταλυτικό και προφανώς αποφασιστικό ρόλο στην επιλογή φαίνεται να διαδραμάτισε ο ίδιος ο Τζεφ Μπέζος. Μιλώντας στις 18 Νοεμβρίου στο συνέδριο Silicon Valley & The World του Semafor, ο ιδρυτής της Amazon αποκάλυψε ότι είχε ουσιαστική συμμετοχή στη διαδικασία.

Οι υποψήφιοι είχαν πλέον περιοριστεί στα δάκτυλα του ενός χεριού και κλήθηκαν να ερμηνεύσουν τρεις σκηνές, φορώντας τα κοστούμια του χαρακτήρα, μπροστά στις κάμερες και μέσα σε σκηνικά ειδικά διαμορφωμένα για τις δοκιμασίες. Αρχικά, όπως εξήγησε ο ίδιος, η ομάδα έδειχνε να προτιμά έναν λιγότερο αναγνωρίσιμο ηθοποιό, κάποιον που θα μπορούσε να ταυτιστεί εξαρχής με τον Μποντ χωρίς να κουβαλά το βάρος προηγούμενων διάσημων ρόλων. Ώσπου εμφανίστηκε ο Πάτινσον. Η εντύπωση που προκάλεσε στα δοκιμαστικά ανέτρεψε την αρχική κατεύθυνση. Ο Μπέζος συνόψισε την εμπειρία με μια φράση τόσο κατηγορηματική ώστε θα μπορούσε να αποτελεί και τίτλο της επίσημης ανακοίνωσης: «He is James Bond».

Ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ φέρνει μια πιο σύνθετη, υπαρξιακή ματιά στη νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ.

Δεν γνωρίζουμε ποιες ακριβώς σκηνές ερμήνευσε, ποια ήταν η τελική κατάταξη των υποψηφίων ή πόσο βάρυνε η γνώμη καθενός από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην απόφαση. Αυτό, όμως που ξέρουμε με σιγουριά είναι ότι ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ, ο οποίος έχει ήδη συνεργαστεί μαζί του στην τρίτη ταινία του Dune, αναφέρθηκε στην επιλογή του με έναν ιδιαίτερα αποκαλυπτικό συνδυασμό λέξεων: ο Πάτινσον, είπε, διαθέτει τη διαχρονική ψυχή του 007, αλλά φέρνει μαζί του κάτι εντελώς καινούργιο. Αυτή ακριβώς η αντίφαση-η συνέχεια και η ρήξη, η παράδοση και η ανατροπή-μοιάζει να αποτελεί την ουσία της απόφασης.

Η Amazon, το Twilight και η μεταιχμιακή γενιά

Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο σενάριο, λιγότερο ρομαντικό και ίσως πολύ πιο καθοριστικό για την κατανόηση της επιλογής του νέου Τζέιμς Μποντ: η ιστορία του κοινού του. Όταν κυκλοφόρησε το Twilight το 2008, ο Ρόμπερτ Πάτινσον μετατράπηκε σχεδόν εν μία νυκτί σε αντικείμενο μιας παγκόσμιας εφηβικής λατρείας. Τα κορίτσια που περίμεναν έξω από τις κινηματογραφικές αίθουσες για να δουν τον Έντουαρντ Κάλεν, τον χλωμό, αθάνατο και βαθιά βασανισμένο βρικόλακα που ερωτευόταν μια θνητή, δεν αναγνώριζαν απλώς έναν όμορφο πρωταγωνιστή.

Ανακάλυπταν μια διαφορετική εκδοχή του ρομαντικού ήρωα, έναν άνδρα που συνδύαζε την απειλή με την ευαλωτότητα, τη σωματική ισχύ με την αδυναμία να διαχειριστεί τα ίδια του τα αισθήματα. Δεκαοκτώ χρόνια αργότερα, οι ενήλικοι πλέον έφηβοι είναι οι πρώτοι στην κατανάλωση προιόντων πολιτισμού: έχουν περάσει τα τριάντα και έχουν διαμορφώσει τις δικές τους συνήθειες. Είναι ένα κοινό που παρακολουθεί ταινίες στις πλατφόρμες, επιστρέφει με νοσταλγία στις ιστορίες της νεότητάς του και αναγνωρίζει στο πρόσωπο του Πάτινσον τη δική του συνθήκη ενηλικίωσης.

Για την Amazon, η αξία μιας τέτοιας διαγενεακής αναγνωρισιμότητας είναι προφανής. Ο Μποντ διαθέτει ένα τεράστιο, πιστό κοινό, άμεσα συνδεδεμένο με μια συγκεκριμένη αντίληψη της ανδρικής γοητείας, της πολυτέλειας και της περιπέτειας. Ο Πάτινσον μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα σε αυτό το παραδοσιακό κοινό και σε θεατές που προφανώς δεν αισθάνονταν μέχρι σήμερα ότι ο 007 απευθυνόταν πρωτίστως σε εκείνους.

Πρόκειται για μια εύλογη εμπορική ανάγνωση της επιλογής, όχι όμως ένα επιβεβαιωμένο κριτήριο που έχει δημοσιοποιήσει η Amazon. Κανείς από τους επίσημους εκπροσώπους της δεν έχει αποδώσει μέχρι στιγμής την απόφαση ειδικά στη δημοφιλία του Twilight αλλά δεν θέλει και πολύ φαντασία να καταλάβουμε τι ακριβώς κρύβεται πίσω από τις δηλώσεις του επικεφαλής της Prime Video και της Amazon MGM Studios, Μάικ Χόπκινς, όταν επικαλέστηκε την υποκριτική ευρύτητα, τη μαγνητική παρουσία και την εσωτερική ένταση του Πάτινσον για την επιλογή του ρόλου.

Αλλά είναι και η ίδια η καριέρα του ηθοποιού που λειτούργησε προς την ίδια κατεύθυνση καθώς ο Πάτινσον ανήκει σε μια σχετικά σπάνια κατηγορία αστέρων που διαθέτουν παγκόσμια αναγνωρισιμότητα και ταυτόχρονα, το καλλιτεχνικό κύρος που προκύπτει από μια σειρά τολμηρών επιλογών στον ανεξάρτητο κινηματογράφο. Για την Amazon, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προσεγγίσει διαφορετικά κοινά χωρίς να χρειαστεί να εφεύρει από την αρχή έναν καινούργιο αστέρα. Άλλωστε και ο ίδιος ο Πάτινσον πασχίζει με κάθε τρόπο, τα τελευταία είκοσι χρόνια να αποδείξει ότι δεν είναι ο Έντουαρντ Κάλεν.

Η συνεργασία του με τον Κρίστοφερ Νόλαν στο «Tenet» επιβεβαίωσε το κύρος και την υποκριτική του ευρύτητα.

Πρόσφατα τον είδαμε, για παράδειγμα, να ενσαρκώνει τον πιο απρόσμενο Μπάτμαν στην εκδοχή του Μπρους Γουέιν, το 2022 ενώ ακόμα και ο ρόλος του ως Skytale στο Dune, τον έφερε σε επαφή με ένα ακόμα νεανικότερο κοινό, στο οποίο απευθύνεται η Amazon-αν σε όλα αυτά προσμετρήσουμε τις αναξάρτητες και άκρως απαιτητικές ταινίες στις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει όπως το Tenet του Κρίστοφερ Νόλαν ή το πολυσυζητημένο The Lighthouse μαζί με τον Γουίλιαμ Νταφόε, τότε είναι σαφές ότι μιλάμε για έναν ηθοποιό τεράστιας γκάμας. Αλλά είναι, βέβαια, σχεδόν ειρωνικό ένας ηθοποιός που προσπάθησε με κάθε τρόπο να αποτινάξει από πάνω του την ταμπέλα του εμπορικού και να δοκιμαστεί σε κάθε απρόβλεπτο ρόλο του ανεξάρτητου, τώρα να καλείται να επανεφεύρει την εμπορική ταυτότητα ενός ρόλου που είναι άμεσα συνυφασμένος με τεράστια εμπορικά deals και εξίσου ένα απαιτητικό promotion. Αλλά, ποιος ξέρει, ίσως είναι αυτό ακριβώς το κράμα που ιντριγκάρει ακόμα περισσότερο το ετερόκλητο, φανατικό κοινό του.

Το αγόρι από το Λονδίνο που δεν ήθελε να γίνει σταρ

Ο Ρόμπερτ Ντάγκλας Τόμας Πάτινσον γεννήθηκε στις 13 Μαΐου 1986 στο Λονδίνο, σε μια οικογένεια που δεν είχε άμεση σχέση με τον κινηματογράφο. Ο πατέρας του, Ρίτσαρντ, ασχολούνταν με την εισαγωγή παλαιών αυτοκινήτων, ενώ η μητέρα του, Κλερ, εργαζόταν σε πρακτορείο μοντέλων. Μεγάλωσε στο Μπαρνς, μια ήσυχη περιοχή του νοτιοδυτικού Λονδίνου, μαζί με τις δύο μεγαλύτερες αδελφές του, τη Λίζι και τη Βικτόρια, σε ένα περιβάλλον που απείχε αρκετά από τη φρενίτιδα της διασημότητας που θα τον καταλάβει λίγα χρόνια αργότερα.

Η πρώτη του σχέση με την υποκριτική πέρασε από το ερασιτεχνικό θέατρο, ενώ παράλληλα πειραματιζόταν με επιτυχία στη μουσική. Έπαιζε πιάνο και κιθάρα, έγραφε τραγούδια και για ένα διάστημα έμοιαζε να αντιμετωπίζει τη μουσική ως πιθανή επαγγελματική διέξοδο. Αυτή η σχέση με τη μουσική, δεν εξαφανίστηκε ποτέ εντελώς από τη ζωή του, όπως δεν εξαφανίστηκε και μια αίσθηση συστολής, που συχνά λειτουργεί αντιστικτικά προς την εντυπωσιακή εξωτερική του εμφάνιση.

Η πρώτη μεγάλη κινηματογραφική αναγνώριση ήρθε το 2005 ως Σέντρικ Ντίγκορι στο «Harry Potter and the Goblet of Fire».

Η πρώτη μεγάλη κινηματογραφική αναγνώριση ήρθε το 2005, όταν υποδύθηκε τον Σέντρικ Ντίγκορι στο Harry Potter and the Goblet of Fire. Ο χαρακτήρας του, όμορφος, ευγενικός και προορισμένος για ένα τραγικό τέλος, του εξασφάλισε μια πρώτη θέση στο συλλογικό φαντασιακό μιας ολόκληρης γενιάς. Ακολούθησε το Twilight, η ταινία που άλλαξε τη ζωή του, εντελώς πέρα από κάθε λογική. Από το 2008 μέχρι το 2012, οι πέντε ταινίες του κινηματογραφικού έπους τον μετέτρεψαν σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς του πλανήτη.

Η σχέση του με τη συμπρωταγωνίστριά του Κρίστεν Στιούαρτ, οι παπαράτσι, τα πρωτοσέλιδα και η αδυναμία του να κινηθεί ανενόχλητος στους δρόμους δημιούργησαν γύρω του ένα καθεστώς δημοσιότητας που έμοιαζε σχεδόν ασφυκτικό. Ο Πάτινσον βρέθηκε εγκλωβισμένος σε μια εικόνα που είχε ελάχιστη σχέση με τις δικές του καλλιτεχνικές φιλοδοξίες-και που ουσιαστικά τον έκανε να πρέπει να επανασυστήσει τον εαυτό του.

Η θυελλώδης σχέση του με τη συμπρωταγωνίστριά του Κρίστεν Στιούαρτ τον έφερε στο επίκεντρο της παγκόσμιας δημοσιότητας.

Και ήταν ακριβώς τότε που αντί να κεφαλαιοποιήσει την επιτυχία του επαναλαμβάνοντας παραλλαγές του ίδιου ρομαντικού ήρωα, αποφάσισε να στραφεί προς δημιουργούς που ενδιαφέρονταν περισσότερο για τις ατέλειες της ανθρώπινης φύσης παρά για τη λάμψη των κινηματογραφικών αστέρων. Για παράδειγμα, στο Cosmopolis του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ, το 2012, βασισμένο στο ομώνυμο, παρανοικό βιβλίο του Ντον Ντε Λίλο, υποδύθηκε έναν νεαρό δισεκατομμυριούχο που διασχίζει το Μανχάταν μέσα σε μια λιμουζίνα, καθώς ο κόσμος γύρω του καταρρέει.

Με το «Cosmopolis» (2012) του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ, ο Πάτινσον έκανε τη μεγάλη στροφή στον απαιτητικό ανεξάρτητο κινηματογράφο.

Στο The Rover του Ντέιβιντ Μισόντ, το 2014, εγκατέλειψε κάθε ίχνος επιτηδευμένης γοητείας για να υποδυθεί έναν ευάλωτο άνδρα σε ένα μετα-αποκαλυπτικό τοπίο. Στο The Lost City of Z του Τζέιμς Γκρέι, το 2016, χάθηκε σχεδόν πίσω από τη γενειάδα και την εξαντλημένη φυσιογνωμία ενός εξερευνητή. Η πραγματική του μεταμόρφωση, ωστόσο, έγινε ιδιαίτερα αισθητή στο Good Time των αδελφών Σάφντι, το 2017, όπου ενσάρκωσε έναν μικροκακοποιό που κινείται απελπισμένα μέσα στη νυχτερινή Νέα Υόρκη, προσπαθώντας να σώσει τον αδελφό του. Εκεί δεν υπήρχε τίποτα από την κομψότητα του Έντουαρντ Κάλεν παρά μόνο ένας πανικόβλητος άνδρας παλεύει για την επιβίωση.

Στο «Good Time» (2017) των αδελφών Σάφντι, ο ηθοποιός μεταμορφώθηκε ριζικά σε έναν απελπισμένο μικροκακοποιό της Νέας Υόρκης.

Δύο χρόνια αργότερα, στον Φάρο του Ρόμπερτ Έγκερς θα κλέψει πραγματικά τις εντυπώσεις από τον Γουίλεμ Νταφόε, με ένα άκρως ιδιοσυγκρασιακό, σωματικό παραλήρημα, σε μια ερμηνεία όπου η τρέλα, η απομόνωση και η βία αποκτούσαν διαστάσεις αρχαίας τραγωδίας. Η ταινία επιβεβαίωσε περίτρανα το γνήσιο ταλέντο καθώς και το ότι πίσω από το πρόσωπο του νεανικού ειδώλου υπήρχε ένας ηθοποιός πρόθυμος να γίνει αντιπαθής, αποκρουστικός, ακόμη και γελοίος, προκειμένου να φτάσει στην αλήθεια ενός χαρακτήρα. Ακολούθησε το Tenet του Κρίστοφερ Νόλαν και, το 2022, ο Batman του Ματ Ριβς.

Δίπλα στον Γουίλεμ Νταφόε στον «Φάρο» του Ρόμπερτ Έγκερς, παρέδωσε μια καθηλωτική ερμηνεία απομόνωσης και τρέλας.

Η επιλογή του για τον ρόλο του Μπρους Γουέιν είχε αρχικά προκαλέσει δυσπιστία, σχεδόν ανάλογη με εκείνη που συνοδεύει κάθε ανακοίνωση νέου Μποντ. Ο Πάτινσον όμως δεν επιχείρησε να ανταγωνιστεί τους προκατόχους του στο επίπεδο της μυϊκής επιβολής. Δημιούργησε έναν σκοτεινό, απομονωμένο, σχεδόν καταθλιπτικό Μπάτμαν, έναν άνδρα που έμοιαζε να κατοικεί περισσότερο μέσα στο τραύμα του παρά μέσα στην πανοπλία του. Ακόμα πιο αποκαλυπτική ήταν η προετοιμασία για τα δοκιμαστικά του 007 αφού απέδειξε, στην πράξη, ότι μπορεί να παραλάβει έναν ήδη μυθοποιημένο χαρακτήρα και να τον μετατρέψει σε κάτι προσωπικό, χωρίς να καταστρέψει την αναγνωρίσιμη ταυτότητά του. Και αυτό φάνηκε από τη πρώτη κιόλας ατάκα, με το που αναδείχθηκε η λανθάνουσα, μάλλον, βρετανικότητα που ενοικεί στην ευγενική φυσιογνωμία με τα υπόγεια πλην όμως εμφανή τζειμπσμποντικά στοιχεία-περισσότερα, ενδεχομένως, και από όσα ο ίδιος μπορούσε να φανταστεί.

Ένας ευάλωτος (;) Μποντ

Το ερώτημα, βέβαια, παραμένει: τι είδους Τζέιμς Μποντ μπορεί να γίνει ο Ρόμπερτ Πάτινσον; Αν ο Σον Κόνερι ενσάρκωσε τη σχεδόν αλαζονική αυτοπεποίθηση της μεταπολεμικής βρετανικής αρρενωπότητας, ο Ρότζερ Μουρ την κομψή ειρωνεία της, ο Τίμοθι Ντάλτον την ψυχρότερη, πιο πιστή στον Ίαν Φλέμινγκ εκδοχή του ήρωα, ο Πιρς Μπρόσναν τη στιλπνή πολυτέλεια της δεκαετίας του 1990 και ο Ντάνιελ Κρεγκ τη σωματική οδύνη και τη συναισθηματική φθορά, ο Πάτινσον μοιάζει να προσφέρει την αβεβαιότητα ως στοιχείο γοητείας. Κατ’ αρχάς έχει ένα πρόσωπο που μπορεί να γίνει εξαιρετικά όμορφο και, την επόμενη στιγμή, σχεδόν απειλητικό.

Ο Σον Κόνερι καθιέρωσε τη διαχρονική, αλαζονική γοητεία της μεταπολεμικής βρετανικής αρρενωπότητας στον ρόλο του 007.

Διαθέτει μια φυσική αμηχανία που δεν εξαφανίζεται ακόμη και όταν υποδύεται πανίσχυρους άνδρες. Το χιούμορ του είναι συχνά αυτοσαρκαστικό, η δημόσια συμπεριφορά του απρόβλεπτη, ενώ οι ερμηνείες του αποφεύγουν συστηματικά την ευκολία της ταύτισης. Οι ίδιοι παραγωγοί Έιμι Πασκάλ και Ντέιβιντ Χέιμαν αναφέρθηκαν ακριβώς στην τόλμη του ως ηθοποιού, στο αυτοσαρκαστικό του πνεύμα και στην ικανότητά του να επανεφευρίσκει διαρκώς τον εαυτό του. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Μποντ υπήρξε παραδοσιακά ένας άνδρας που δεν αμφέβαλλε για τον εαυτό του και έπρεπε να προσφέρει αρκετά καντάρια αυτοπεποίθησης για να γίνει πειστικός: έπινε το μαρτίνι shaken, not stirred ενώ ήξερε ακριβώς πως να οδηγήσει το αυτοκίνητό του, πώς να κατακτήσει μια γυναίκα, πώς να σκοτώσει έναν αντίπαλο. Ακόμη και όταν πληγωνόταν, η πληγή λειτουργούσε ως απόδειξη της αντοχής του.

Ο Ντάνιελ Κρεγκ εισήγαγε μια διαφορετική διάσταση, αποκαλύπτοντας την ψυχική και σωματική φθορά πίσω από τον μηχανισμό της κατασκοπείας. Ακριβώς από εδώ, από αυτή τη βάση της ευθραστότητας, που σημειωτέον κέρδιζε το γυναικείο και γκέι κοινό, σπάζοντας το γνωστό ματσίσμο, θα μπορούσε να εκκινήσει ο Πάτινσον δημιουργώντας έναν Μποντ που δεν είναι απλώς τραυματισμένος, αλλά ενδεχομένως αμφίθυμος απέναντι στον ίδιο του τον ρόλο. Με άλλα λόγια, έναν άνθρωπο που θα ξέρει η γοητεία του συνιστά εργαλείο χειραγώγησης και ότι η βία δεν είναι πάντοτε συνώνυμη της ισχύος.

Αυτή είναι, φυσικά, μια ερμηνευτική δυνατότητα, όχι πληροφορία για το σενάριο της νέας ταινίας, το οποίο δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί. Όμως η παρουσία του Ντενί Βιλνέβ στην καρέκλα του σκηνοθέτη ενισχύει την προσδοκία μιας πιο σύνθετης προσέγγισης. Ο Καναδός δημιουργός, από το Sicario και το Arrival μέχρι το Blade Runner 2049 και το Dune, έχει δείξει ιδιαίτερη ικανότητα να μετατρέπει το θέαμα σε υπαρξιακή εμπειρία. Οι ήρωές του κινούνται στο μεταίχμιο μιας αόρατης, φουκωικού τύπου εξουσίας και μιας εύθραυστης, ανοιχτής ταυτότητας. Ένας Μποντ σκηνοθετημένος από τον Βιλνέβ θα μπορούσε επομένως να είναι λιγότερο ένας ακαταμάχητος υπερήρωας και περισσότερο ένας άνθρωπος που προσπαθεί να διατηρήσει τον έλεγχο μέσα σε πολύπλοκο, ακατανόητο σύστημα.

Ο Μπέζος, οι Μπρόκολι και η αλλαγή ενός ολόκληρου καθεστώτος

Για να κατανοήσει, όμως, κανείς πραγματικά την επιλογή του Πάτινσον, πρέπει να επιστρέψει στην αλλαγή σκυτάλης που προηγήθηκε. Για περισσότερα από εξήντα χρόνια, ο Τζέιμς Μποντ παρέμεινε συνδεδεμένος με την οικογένεια Μπρόκολι, η οποία αντιμετώπιζε τον χαρακτήρα όχι απλώς ως μια εξαιρετικά κερδοφόρα κινηματογραφική ιδιοκτησία, αλλά ως μια κληρονομιά που απαιτούσε ιδιαίτερη προστασία. Η Μπάρμπαρα Μπρόκολι και ο Μάικλ Τζ. Γουίλσον διατηρούσαν τον ουσιαστικό δημιουργικό έλεγχο του franchise ακόμη και όταν οι μεγάλες εταιρείες διανομής και παραγωγής άλλαζαν.

Η Μπάρμπαρα Μπρόκολι και ο Μάικλ Τζ. Γουίλσον παρέδωσαν το 2025 τον δημιουργικό έλεγχο του franchise στην Amazon.

Η αγορά της MGM από την Amazon το 2022, έναντι περίπου 8,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δεν σήμαινε αυτομάτως ότι ο τεχνολογικός κολοσσός μπορούσε να αποφασίζει ελεύθερα για το μέλλον του 007. Αυτό άλλαξε το 2025, όταν η Amazon MGM Studios απέκτησε τον δημιουργικό έλεγχο μέσω μιας νέας εταιρικής συμφωνίας, με τους Μπρόκολι και Γουίλσον να παραμένουν συνιδιοκτήτες της κινηματογραφικής ιδιοκτησίας. Επρόκειτο για μια πραγματικά κοσμοιστορική αλλαγή, για τα κινηματογραφικά δεδομένα, αφού για πρώτη φορά, η επιλογή του νέου Μποντ δεν θα αποτελούσε προσωπική απόφαση της οικογένειας που είχε διαμορφώσει τον μύθο του.

Η Amazon έχει κάθε λόγο να αντιμετωπίζει τον Μποντ ως ένα παγκόσμιο πολιτιστικό κεφάλαιο με δυνατότητες ευρύτερες επέκτασης. Η ιδέα τηλεοπτικών παραγωγών και παράλληλων ιστοριών γύρω από το σύμπαν του 007 έχει ήδη απασχολήσει τα κινηματογραφικά μέσα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένα σχέδια για τη συμμετοχή του Πάτινσον σε τέτοιες παραγωγές. Αυτό που αλλάζει είναι η φιλοσοφία της διαχείρισης.

Ο Τζέιμς Μποντ δεν είναι πλέον μόνο μια κινηματογραφική σειρά αλλά ένα brand name που καλείται να επιβιώσει σε ένα περιβάλλον, που λειτουργεί, σε μεγάλο βαθμό, με τους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης. Και εδώ ακριβώς υπεισέρχεται η επιλογή του Πάτινσον αφού πέρα από πειστικός ως Βρετανός πράκτορας της MI6 είναι ένας σταρ που έχει ήδη κατορθώσει να μετακινηθεί ανάμεσα σε διαφορετικά κινηματογραφικά σύμπαντα, από το Harry Potter και το Twilight μέχρι το Batman και το Dune, χωρίς να χάσει την προσωπική του ταυτότητα. Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα και σημαντική είναι η παρουσία του Ντέιβιντ Χέιμαν ανάμεσα στους παραγωγούς.

Ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με τις ταινίες του Harry Potter τυγχάνει να γνωρίζει τον Πάτινσον περισσότερο από κάθε άλλον, από την πρώτη μεγάλη φάση της καριέρας του. Σχεδόν είκοσι ένα χρόνια μετά την εμφάνιση του νεαρού ηθοποιού ως Σέντρικ Ντίγκορι, οι δρόμοι τους συναντιούνται ξανά, αυτή τη φορά σε ένα franchise με εντελώς διαφορετικό ιστορικό βάρος. Και αυτό είναι από μόνο του σενάριο κινηματογραφικής ταινίας: ο νεαρός που κάποτε πέθανε στην οθόνη για να σηματοδοτήσει τη σκοτεινή ενηλικίωση του Χάρι Πότερ καλείται τώρα να αναστήσει έναν άλλο κινηματογραφικό ήρωα, ο οποίος είχε επίσης πεθάνει στην τελευταία του εμφάνιση.

Η ζωή πέρα από τα φώτα

Στην προσωπική του ζωή, ωστόσο, ο Πάτινσον έχει προσπαθήσει να διατηρήσει μια ισορροπία ανάμεσα στη δημοσιότητα και στην ιδιωτικότητα. Μετά τη θυελλώδη περίοδο της σχέσης του με την Κρίστεν Στιούαρτ, αλλά και τον δεσμό του με τη μουσικό FKA twigs, συνδέθηκε με τη Βρετανίδα ηθοποιό και τραγουδίστρια Σούκι Γουότερχαουζ, με την οποία απέκτησαν το πρώτο τους παιδί το 2024. Η πατρότητα, η είσοδος στην πέμπτη δεκαετία της ζωής του και η σταδιακή μετάβασή του από τον ρόλο του νεανικού ειδώλου σε εκείνον ενός καταξιωμένου ηθοποιού συνθέτουν ένα διαφορετικό προσωπικό τοπίο από εκείνο της εποχής του Twilight. Στα σαράντα του πλέον ο Πάτινσον δεν χρειάζεται πλέον να αποδείξει ότι είναι κάτι περισσότερο από ένας όμορφος πρωταγωνιστής.

Ρόμπερτ Πάτινσον με τη σύντροφό του, Σούκι Γουότερχαουζ, με την οποία απέκτησαν το πρώτο τους παιδί το 2024.

Το έχει ήδη καταφέρει μέσα από μια φιλμογραφία που περιλαμβάνει συνεργασίες με τον Κρόνενμπεργκ, τον Γκρέι, τους Σάφντι, τον Έγκερς, τον Νόλαν, τον Μπονγκ Τζουν-χο και τον Βιλνέβ. Το 2026 υπήρξε μάλιστα μια ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά. Πρωταγωνίστησε στο The Drama, εμφανίστηκε στην Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν και υποδύθηκε τον δημοσιογράφο Κρις Χάνσεν στο ψυχολογικό θρίλερ Primetime, ενώ τον Δεκέμβριο αναμένεται η τρίτη ταινία του Dune. Παράλληλα, συνεχίζει τη συνεργασία του με τον Ματ Ριβς στο The Batman Part II. Το εντυπωσιακό δεν είναι μόνο ο αριθμός των παραγωγών, αλλά η ποικιλία τους. Αντιστρέφοντας την κατασκευή μιας ενιαίας κινηματογραφικής περσόνας, κάθε νέος ρόλος φαντάζει για τον Πάτινσον μια απόπειρα αποσταθεροποίησης της προηγούμενης εικόνας του και αυτό, από μόνο του καθιστά την επιλογή του στον ρόλο του Μποντ ταυτόχρονα τόσο απρόσμενη και εξηγήσιμη.

Ένας ηθοποιός που έχει αφιερώσει την καριέρα του στην αποδόμηση της ίδιας του της γοητείας καλείται να ενσαρκώσει έναν χαρακτήρα που η γοητεία αποτελεί βασικό εργαλείο επιβίωσης. Για έναν πρωταγωνιστή, απόλυτα εξοικειωμένο με την έννοια του απέθαντου ως του διασημότερου κινηματογραφικού βρικόλακα της γενιάς του, ο ρόλος του Μποντ είναι η ιδανική λύση αφού τον καλεί να σκοτώσει και να ζωντανέψει κάποιον την ίδια στιγμή. Όσο για τις φωνές που διαμαρτύρονται ότι αυτός ο Μποντ δεν έχει σε τίποτα να κάνει με το καθιερωμένο προφίλ του διάσημου Βρετανού πράκτορα, αρκεί να θυμίσουμε τις αντιδράσεις που είχε γεννήσει η ανάληψη της σκυτάλης από τον Ντάνιελ Γκρεγκ: κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει τότε ότι οι υποκριτικές ικανότητες του ήταν ικανές να επινοήσουν ένα νέο είδος πράκτορα, ο οποίος πλέον μας είναι απόλυτα οικείος-και πέραν όλων ήταν και απολύτως επιτυχημένος.

Βαδίζοντας πλέον σε μια άλλη εποχή ήταν λογικό η Amazon να βλέπει στο πρόσωπο του Πάτινσον έναν σταρ ικανό να ενώσει διαφορετικές γενιές και να συνδυάσει ετερόκλητες, σχεδόν αντιφατικές ιδιότητες. Άλλωστε, σε έναν κόσμο όπου ακόμη και οι μυστικοί πράκτορες κινδυνεύουν να γίνουν προβλέψιμοι, ίσως η πιο επικίνδυνη ιδιότητα ενός άνδρα να μην είναι η ικανότητά του να σκοτώνει, αλλά να παραμένει απρόβλεπτος-και αυτό πρέπει να το πιστώσουμε στον Πάτινσον ασυζητητί.