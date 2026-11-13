Στις 8 Νοεμβρίου 2026, ο Τζένσεν Χουάνγκ παραδέχθηκε σε μήνυμα προς τους εργαζομένους της Nvidia ότι είχε εξωσυζυγική σχέση και ζήτησε συγγνώμη από τη σύζυγο και την οικογένειά του. Την ίδια ημέρα, το διοικητικό συμβούλιο ανακοίνωσε ανεξάρτητη έρευνα έπειτα από αναφορές ότι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας είχε γίνει στόχος ξένης υπηρεσίας πληροφοριών. Εν τέλει χθες ανακοινώθηκε η παραίτησή του.

Οι καταγγελίες αφορούν την Άλις Χουάνγκ, Κινέζα επιχειρηματία και πρώην στέλεχος της Megaspeed International, και φερόμενη συλλογή πληροφοριών για το Πεκίνο. Η Nvidia δηλώνει ότι δεν έχει λόγους να θεωρεί πως παραβιάστηκαν εταιρικά μυστικά ή τέθηκε σε κίνδυνο η εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Η Κίνα απέρριψε τις κατηγορίες ως αβάσιμες. Η σχέση έχει αναγνωριστεί από τον ίδιο τον Χουάνγκ και η κατασκοπική διάσταση παραμένει αντικείμενο διερεύνησης.

Τζένσεν και Άλις Χουάνγκ: Η εξωσυζυγική τους σχέση πυροδότησε ανεξάρτητη έρευνα στη Nvidia για ενδεχόμενη κατασκοπεία υπέρ του Πεκίνου.

Για τον κόσμο του αυτοκινήτου, πάντως, η συζήτηση έχει πολύ παλιές ρίζες. Η ιστορία του περιλαμβάνει αποδεδειγμένες κλοπές τεχνογνωσίας, μεγάλους εταιρικούς συμβιβασμούς, παράνομες παροχές με σεξουαλικό περιεχόμενο, αλλά και ανθρώπους που βαφτίστηκαν κατάσκοποι ενώ ήταν αθώοι. Διαφορετικές υποθέσεις, με κοινό φόντο την αξία της πληροφορίας και τη δύναμη εκείνου που την ελέγχει.

Από τους ιδιωτικούς ντετέκτιβ στις «μεταγραφές» του αεροδρομίου

Η πρώτη στάση είναι στην Αμερική της δεκαετίας του ’60. Ο Ραλφ Νέιντερ, ένας δικηγόρος που επέμενε να μιλά για την ασφάλεια των αυτοκινήτων, είχε γίνει ιδιαίτερα ενοχλητικός για τη General Motors. Το βιβλίο του Unsafe at Any Speed, που κυκλοφόρησε το 1965, επέκρινε την αυτοκινητοβιομηχανία και έβαζε στο στόχαστρο το Chevrolet Corvair.

Ραλφ Νέιντερ: Ο δικηγόρος στοχοποιήθηκε από ιδιωτικούς ντετέκτιβ της General Motors για τις ενοχλητικές αποκαλύψεις του περί ασφάλειας αυτοκινήτων στο βιβλίο του «Unsafe at Any Speed»

Η GM ανέθεσε έρευνα για την προσωπική ζωή του, μέσω δικηγόρου και ιδιωτικών ερευνητών, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να τον απαξιώσουν. Οι παρακολουθήσεις έφτασαν μέχρι το κτίριο της αμερικανικής Γερουσίας. Ο Νέιντερ κατήγγειλε ακόμη και απόπειρες ερωτικής παγίδευσης με γυναίκες που τον προσέγγιζαν, καταγγελία την οποία η GM αρνήθηκε.

Στις 22 Μαρτίου 1966, ο πρόεδρος της εταιρείας, James Roche, ζήτησε δημοσίως συγγνώμη. Το 1970, η υπόθεση έκλεισε με εξωδικαστικό συμβιβασμό 425.000 δολαρίων, χωρίς παραδοχή παρανομίας από την GM. Η επιχείρηση απαξίωσης γύρισε μπούμερανγκ: ο άνθρωπος που ήθελαν να αποδυναμώσουν απέκτησε μεγαλύτερη επιρροή και χρήματα για να συνεχίσει τον έλεγχο της βιομηχανίας.

James Roche: Ο επικεφαλής της General Motors αναγκάστηκε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη για την παράνομη παρακολούθηση του Ραλφ Νέιντερ.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα σχέδια αγωνιστικών αυτοκινήτων είχαν αρχίσει επίσης να αλλάζουν χέρια. Το 1978, η σύγκρουση Shadow–Arrows έφτασε στα βρετανικά δικαστήρια. Άνθρωποι που είχαν φύγει από τη Shadow δημιούργησαν τη νέα ομάδα και, όπως έκρινε το δικαστήριο, τουλάχιστον 170 σχέδια πέρασαν στην Arrows. Η χρήση τους επιτάχυνε την κατασκευή των μονοθεσίων της. Ήταν δικαστικά διαπιστωμένη παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, σχεδόν τρεις δεκαετίες πριν από το διάσημο Spygate.

Στην αγορά των αυτοκινήτων παραγωγής, μία από τις μεγαλύτερες συγκρούσεις ξέσπασε τον Μάρτιο του 1993. Ο Χοσέ Ιγνάσιο Λόπεθ ντε Αριορτούα έφυγε από τη General Motors για τη Volkswagen, ακολουθούμενος από επτά ακόμη στελέχη. Μια εντυπωσιακή μεταγραφή εξελίχθηκε σε πολυετή αντιδικία ανάμεσα σε δύο βιομηχανικούς γίγαντες.

Η GM και η Opel κατηγόρησαν την ομάδα ότι πήρε μαζί της εμπιστευτικό υλικό: τιμές προμηθευτών, όρους συμβάσεων, προγράμματα παραδόσεων, σχέδια μελλοντικών μοντέλων και στοιχεία για το «Plant X», ένα σχεδιαζόμενο εργοστάσιο. Στην αμερικανική αγωγή περιγράφονταν περισσότερες από 20 κούτες εγγράφων και καταστροφή υλικού μετά την αντιγραφή του. Αυτά αποτελούσαν τους ισχυρισμούς της GM, τους οποίους η άλλη πλευρά αμφισβητούσε.

Χοσέ Ιγνάσιο Λόπεθ ντε: Η επεισοδιακή μεταγραφή του στη Volkswagen προκάλεσε σάλο, καθώς κατηγορήθηκε για μαζική κλοπή βιομηχανικών μυστικών της General Motors.

Τον Ιανουάριο του 1997, οι εταιρείες συμβιβάστηκαν. Η Volkswagen συμφώνησε να καταβάλει 100 εκατ. δολάρια και να αγοράσει εξαρτήματα της GM αξίας τουλάχιστον 1 δισ. δολαρίων σε επτά χρόνια. Η συμφωνία έδωσε τέλος στην εταιρική αντιδικία και το δισεκατομμύριο αφορούσε εμπορικές αγορές, όχι πρόστιμο.

Η υπόθεση φωτίζει κάτι λιγότερο θεαματικό από έναν κλεμμένο κινητήρα, αλλά εξίσου κρίσιμο για μια επιχείρηση: όποιος γνωρίζει πόσο πληρώνει ο ανταγωνιστής κάθε εξάρτημα, από ποιον το αγοράζει και τι ετοιμάζει να παρουσιάσει, μπορεί να αποκτήσει πολύτιμο προβάδισμα. Στην εμπορική κατασκοπία, ένας κατάλογος προμηθειών μπορεί να αξίζει όσο ένα τεχνικό σχέδιο.

Το 2005, η Volkswagen βρέθηκε στο επίκεντρο ενός διαφορετικού σκανδάλου. Πολυτελή ταξίδια, υπηρεσίες εκδιδόμενων γυναικών και παράνομες παροχές περνούσαν στα εταιρικά έξοδα, με κεντρικά πρόσωπα στελέχη της διεύθυνσης προσωπικού και τον ισχυρό επικεφαλής του συμβουλίου εργαζομένων, Κλάους Φόλκερτ.

Ο πρώην επικεφαλής προσωπικού, Πέτερ Χαρτς, καταδικάστηκε τον Ιανουάριο του 2007 σε δύο χρόνια φυλάκισης με αναστολή και χρηματική ποινή 576.000 ευρώ. Τον Φεβρουάριο του 2008, ο Φόλκερτ καταδικάστηκε σε δύο χρόνια και εννέα μήνες φυλάκισης. Εδώ το σκάνδαλο αφορούσε τη διαχείριση εταιρικού χρήματος και την παράνομη ευνοϊκή μεταχείριση. Οι ερωτικές παροχές είχαν περάσει από την ιδιωτική ζωή στα λογιστικά βιβλία μιας αυτοκινητοβιομηχανίας.

Το φωτοτυπείο της Formula 1 και τα μυστικά στην οθόνη

Η πιο κινηματογραφική ιστορία, ωστόσο, εκτυλίχθηκε το 2007. Και η σκηνή που έδωσε την κρίσιμη τροπή ήταν ένα κατάστημα φωτοτυπιών στο Walton-on-Thames, στο βρετανικό Surrey.

Εκεί μεταφέρθηκαν 780 σελίδες εμπιστευτικών εγγράφων της Ferrari για να σαρωθούν σε δύο CD. Το κατάστημα ειδοποίησε τη Scuderia. Τα χαρτιά είχε φέρει η Τρούντι Κόφλαν, σύζυγος του Μάικ Κόφλαν, τότε επικεφαλής σχεδιαστή της McLaren. Μια καθημερινή υπηρεσία αντιγραφής άνοιγε τον δρόμο για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία της Formula 1.

Spygate ανάμεσα στη Ferrari και τη McLaren-Mercedes: Το κορυφαίο σκάνδαλο της Formula 1, όταν η McLaren βρέθηκε με εκατοντάδες σελίδες απόρρητων τεχνικών φακέλων της Ferrari.

Πρόκειται για το Spygate ανάμεσα στη Ferrari και τη McLaren-Mercedes. Αυτή ήταν η σωστή ταυτότητα της ομάδας: η McLaren αγωνιζόταν τότε με κινητήρες Mercedes. Η υπόθεση δεν αφορούσε τη σημερινή ξεχωριστή εργοστασιακή ομάδα Mercedes.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν ο Νάιτζελ Στέπνεϊ της Ferrari και ο Κόφλαν. Στις 3 Ιουλίου 2007, έρευνα με δικαστική εξουσιοδότηση στην κατοικία του δεύτερου εντόπισε το εμπιστευτικό υλικό. Ο φάκελος περιλάμβανε πληροφορίες για αεροδυναμική, κατανομή βάρους, αναρτήσεις, κιβώτιο και συστήματα του μονοθεσίου. Για μια ομάδα που αναζητούσε εκατοστά του δευτερολέπτου, τέτοια γνώση είχε προφανή αξία.

Η υπόθεση προχώρησε πέρα από την κατοχή ενός φακέλου. Η FIA εξέτασε τη διακίνηση πληροφοριών και ηλεκτρονικά μηνύματα στο εσωτερικό της McLaren. Στην τελική της κρίση κατέληξε ότι είχε προκύψει κάποιο αγωνιστικό πλεονέκτημα, το οποίο όμως δεν μπορούσε να ποσοτικοποιηθεί με ακρίβεια.

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2007, η McLaren αποκλείστηκε από την κατάταξη των κατασκευαστών και έχασε όλους τους βαθμούς της σεζόν. Η οικονομική κύρωση ορίστηκε στα 100 εκατ. δολάρια, με αφαίρεση από το πληρωτέο ποσό των εσόδων που θα έχανε λόγω του αποκλεισμού. Ο Λιούις Χάμιλτον και ο Φερνάντο Αλόνσο διατήρησαν τους βαθμούς τους, βάσει της ασυλίας που είχε δοθεί στους οδηγούς.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο Λούκα ντι Μοντετζέμολο αφιέρωσε τη νίκη της Ferrari στο βελγικό Grand Prix και στον υπάλληλο του φωτοτυπείου που είχε ειδοποιήσει την ομάδα. Ανάμεσα σε αεροδυναμικές σήραγγες, πανάκριβους κινητήρες και στρατιές μηχανικών, ένας άνθρωπος πίσω από έναν πάγκο είχε κάνει τη διαφορά.

Το 2008, η Formula 1 βρέθηκε μπροστά σε μια ακόμη υπόθεση, αυτή τη φορά γύρω από την προσωπική ζωή του τότε προέδρου της FIA, Μαξ Μόσλεϊ. Μια ιδιωτική σεξουαλική συνάντηση καταγράφηκε με κρυφή κάμερα και δημοσιοποιήθηκε, μαζί με ισχυρισμούς ότι είχε ναζιστικό χαρακτήρα.

Η δικαστική συνέχεια είναι ουσιώδες μέρος της ιστορίας. Στις 24 Ιουλίου 2008, το βρετανικό High Court έκρινε ότι είχε παραβιαστεί η ιδιωτικότητά του, απέρριψε τον ισχυρισμό περί ναζιστικού χαρακτήρα και επιδίκασε αποζημίωση 60.000 λιρών. Ήταν υπόθεση παράνομης έκθεσης της προσωπικής ζωής. Δεν τεκμηριώθηκε ότι πίσω από την κρυφή κάμερα βρισκόταν ανταγωνιστική αυτοκινητοβιομηχανία ή επιχείρηση κλοπής τεχνολογίας.

Την ίδια περίπου περίοδο, η Σουζάνε Κλάτεν, κληρονόμος της οικογένειας Κουάντ και βασική μέτοχος της BMW, βρέθηκε στο στόχαστρο του Ελβετού Χέλγκ Σγκάρμπι. Αφού ανέπτυξε σχέση μαζί της, εκείνος απέσπασε 7 εκατ. ευρώ με μια ψεύτικη ιστορία για τροχαίο ατύχημα. Αργότερα απαίτησε 49 εκατ. ευρώ, απειλώντας να αποκαλύψει κρυφά καταγεγραμμένο υλικό από τις προσωπικές τους συναντήσεις.

Στις 9 Μαρτίου 2009, ο Σγκάρμπι καταδικάστηκε στο Μόναχο σε έξι χρόνια φυλάκισης, σε υπόθεση που περιλάμβανε και άλλες εύπορες γυναίκες. Για την Κλάτεν, ο εκβιασμός στηρίχθηκε στην απειλή έκθεσης μιας προσωπικής σχέσης. Μια μεγάλη περιουσία και ένα ισχυρό εταιρικό όνομα δεν την είχαν προστατεύσει από την εξαπάτηση.

Ford, Xiang Dong Yu: Ο πρώην μηχανικός της Ford καταδικάστηκε επειδή υπέκλεψε και μετέφερε χιλιάδες πολύτιμα εταιρικά και βιομηχανικά μυστικά στην Κίνα.

Την ίδια περίοδο, στις εταιρείες παραγωγής, ο εξωτερικός σκληρός δίσκος είχε αρχίσει να αντικαθιστά τις κούτες. Ο μηχανικός της Ford, Xiang Dong Yu, γνωστός και ως Mike Yu, αντέγραψε περίπου 4.000 εταιρικά έγγραφα τον Δεκέμβριο του 2006, πριν ανακοινώσει την αποχώρησή του. Ανάμεσά τους υπήρχαν προδιαγραφές στήριξης κινητήρα και κιβωτίου, ηλεκτρικής διανομής και ηλεκτρονικών συστημάτων.

Αργότερα εργάστηκε στην Beijing Automotive Company. Όταν συνελήφθη στις ΗΠΑ το 2009, στο εταιρικό laptop του βρέθηκαν 41 αρχεία προδιαγραφών της Ford. Ο ίδιος ομολόγησε την ενοχή του και τον Απρίλιο του 2011 καταδικάστηκε σε 70 μήνες φυλάκισης. Η καταδίκη αφορούσε τον συγκεκριμένο μηχανικό. Η εικόνα, όμως, ήταν αποκαλυπτική: γνώση που είχε απαιτήσει πολυετή ανάπτυξη μπορούσε να φύγει από μια εταιρεία μέσα σε μια μικρή ηλεκτρονική συσκευή.

Το 2011, η Renault έζησε την πιο πικρή ανατροπή αυτού του κόσμου. Πιστεύοντας ότι είχε εντοπίσει διαρροή μυστικών από το πρόγραμμα ηλεκτρικών αυτοκινήτων της, απέλυσε τρία ανώτερα στελέχη: τους Μισέλ Μπαλταζάρ, Μπερτράν Ροσέτ και Ματιέ Τενενμπόμ. Οι κατηγορίες ήταν ψευδείς.

Στις 14 Μαρτίου, η ίδια η εταιρεία ανακοίνωσε τη συγγνώμη του Κάρλος Γκοσν και του Πάτρικ Πελατά, αναγνωρίζοντας τη ζημιά που είχε προκαλέσει στους ανθρώπους αυτούς και στις οικογένειές τους. Ακολούθησαν αποζημιώσεις, αλλαγές στην εταιρική ασφάλεια και η αποχώρηση του Πελατά από τη θέση του επικεφαλής επιχειρησιακών λειτουργιών.

Ο δικαστικός επίλογος ήρθε πολύ αργότερα. Τον Μάρτιο του 2024, ο Ντομινίκ Ζεβρέ, πρώην στέλεχος της ασφάλειας της Renault, καταδικάστηκε για απάτη και απόπειρα απάτης σε τρία χρόνια φυλάκισης, εκ των οποίων ένα εκτιτέο με δυνατότητα ηλεκτρονικής επιτήρησης. Η εταιρεία είχε πληρώσει για ψεύτικες πληροφορίες. Ο φόβος της κατασκοπίας είχε γίνει ο ίδιος εργαλείο εξαπάτησης.

Και κάπως έτσι η ιστορία επιστρέφει στη Nvidia, μέσα από μια ξεχωριστή υπόθεση με απολύτως αυτοκινητικό αντικείμενο: το λογισμικό υποβοήθησης στάθμευσης της Valeo.

Ο μηχανικός Μοχάμαντ Μονιρουζαμάν μετακινήθηκε από τη Valeo στη Nvidia το 2021, συνεχίζοντας να εργάζεται σε πρόγραμμα που αφορούσε τη Mercedes-Benz. Σύμφωνα με την αγωγή της Valeo, σε τηλεδιάσκεψη μεταξύ των εταιρειών, ενώ μοιραζόταν την οθόνη του, εμφανίστηκε κατά λάθος κώδικας της προηγούμενης εργοδότριάς του. Οι άνθρωποι της Valeo τον αναγνώρισαν και κατέγραψαν την εικόνα.

Nvidia και McLaren-Mercedes: Το σκάνδαλο κατασκοπείας της Nvidia ξυπνά έντονες μνήμες από το ιστορικό Spygate ανάμεσα στη Ferrari και τη McLaren-Mercedes.

Ο μηχανικός καταδικάστηκε στη Γερμανία τον Σεπτέμβριο του 2023 για παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη εμπορικών μυστικών της Valeo. Η Nvidia αμφισβήτησε τις εταιρικές αξιώσεις εναντίον της και ανέφερε ότι τον απέλυσε. Η αμερικανική αγωγή της Valeo κατά της Nvidia έκλεισε με συμβιβασμό τον Δεκέμβριο του 2025. Η προσωπική ποινική ευθύνη του μηχανικού και η αστική διαμάχη των δύο εταιρειών είχαν διαφορετική δικαστική διαδρομή.

Από τις κούτες του Λόπεθ και τα CD του Spygate, λοιπόν, φτάσαμε στην κοινή χρήση οθόνης. Το αντικείμενο της διεκδίκησης ακολουθεί την εξέλιξη του ίδιου του αυτοκινήτου: σχέδια, προμήθειες, ηλεκτρονικά, λογισμικό και συστήματα που αναλαμβάνουν όλο και περισσότερες λειτουργίες της οδήγησης.

Η σύνδεση με τη σημερινή Nvidia είναι άμεση και σε επιχειρηματικό επίπεδο. Στις 16 Οκτωβρίου 2026, η Mercedes-Benz ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας τους για την επόμενη γενιά αυτοματοποιημένης οδήγησης, συνδυάζοντας το δικό της λειτουργικό σύστημα με την υπολογιστική τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη της Nvidia. Τα όρια ανάμεσα στην αυτοκινητοβιομηχανία και στις εταιρείες υπολογιστών έχουν πλέον γίνει πολύ πιο στενά.

Αυτό εξηγεί γιατί οι υποθέσεις γύρω από τη διαρροή τεχνολογίας ενδιαφέρουν όλο και περισσότερο την αγορά αυτοκινήτου. Η γνώση που προστατεύει μια εταιρεία μπορεί να καθορίσει το επόμενο μοντέλο της, το κόστος παραγωγής του ή το πότε θα φτάσει στον δρόμο.

Οι ιστορίες έξι δεκαετιών αφήνουν και μια δεύτερη υπενθύμιση: η κλοπή μυστικών, η εκμετάλλευση της προσωπικής ζωής και μια αβάσιμη κατηγορία κατασκοπίας μπορούν, με διαφορετικό τρόπο, να προκαλέσουν τεράστια ζημιά. Στη σημερινή υπόθεση του Χουάνγκ, οι απαντήσεις θα κριθούν από τα ευρήματα της έρευνας.

Το αυτοκίνητο μπορεί να περνά από τη βενζίνη στον ηλεκτρισμό και από τα μηχανικά συστήματα στον κώδικα. Η παλιά μάχη για το ποιος θα μάθει πρώτος το μυστικό του άλλου συνεχίζεται. Μόνο που ο φάκελος χωρά πλέον ολόκληρος σε μια οθόνη.