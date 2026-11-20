Βίαιοι πόλεμοι, νεράιδες που εξυφαίνουν δολοπλοκίες και τολμηρές ερωτικές σκηνές κυριαρχούν στη δημοφιλή σειρά βιβλίων της Sarah J. Maas. Τώρα, το έκτο βιβλίο της σειράς καταρρίπτει ρεκόρ πωλήσεων, αλλά διχάζει τις απόψεις. Πού οφείλεται η τεράστια απήχησή της; Και είναι πράγματι καλό το νέο μυθιστόρημα;

Η Sarah J. Maas είναι γνωστή ως η «τιτάνισσα» του romantasy.

Το λογοτεχνικό αυτό υποείδος, που συνδυάζει τον ρομαντισμό με τη φαντασία, έχει εξελιχθεί σε κυρίαρχη δύναμη στον κόσμο της μυθοπλασίας.

Η εκρηκτική άνοδος της δημοτικότητάς του, ιδιαίτερα μεταξύ των γυναικών κάτω των 35 ετών, είχε ως αποτέλεσμα να πωληθούν στις ΗΠΑ το 2024 βιβλία romantasy εκτιμώμενης αξίας 610 εκατ. δολαρίων. Η δημοφιλία του συνέβαλε επίσης ώστε οι συνολικές πωλήσεις λογοτεχνικών βιβλίων στη Βρετανία να ξεπεράσουν το 1 δισ. στερλίνες την ίδια χρονιά.

Η άνθηση του είδους οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στο BookTok, την κοινότητα του TikTok που είναι αφιερωμένη στα βιβλία και στον σχολιασμό τους και η οποία έχει μεταμορφώσει την εκδοτική βιομηχανία.

Το BookTok διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο και στην επιτυχία της σειράς A Court of Thorns and Roses (ACOTAR) της Maas.

Παρότι το πρώτο βιβλίο κυκλοφόρησε το 2015, η σειρά γνώρισε τεράστια διαδικτυακή επιτυχία το 2020, γεγονός που «την εκτόξευσε πραγματικά στη στρατόσφαιρα», σύμφωνα με τη δρα Τζόντι ΜακΆλιστερ, ανώτερη λέκτορα Δημιουργικής Γραφής, Λογοτεχνίας και Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Deakin της Αυστραλίας.

«Ήταν η χιονόμπαλα που έθεσε σε κίνηση τη σύγχρονη χιονοστιβάδα του romantasy», επισημαίνει.

Από το 2012, η Αμερικανίδα συγγραφέας έχει γράψει τον εντυπωσιακό αριθμό των 17 βιβλίων σε τρεις σειρές romantasy, των οποίων οι κόσμοι συνδέονται μεταξύ τους σε ένα ευρύτερο σύμπαν, γνωστό ως «Maasiverse»: τις σειρές Throne of Glass, ACOTAR και Crescent City.

Συνολικά, τα βιβλία της έχουν πουλήσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Στις 27 Οκτωβρίου, έπειτα από πέντε χρόνια αναμονής, οι θαυμαστές της κατέκλυσαν τα βιβλιοπωλεία σε ολόκληρο τον κόσμο για την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του έκτου βιβλίου της σειράς ACOTAR, με τίτλο A Court of Splintered Harmony.

Το βιβλίο βρίσκεται σε τροχιά να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη εκδοτική κυκλοφορία της χρονιάς, καθώς πούλησε 1,7 εκατομμύρια αντίτυπα μόνο την πρώτη ημέρα, επίδοση αυξημένη κατά 600% σε σχέση με το πέμπτο βιβλίο, A Court of Silver Flames.

Η σειρά είναι αναμφίβολα το διασημότερο έργο της Maas και αποτελεί «αδιαμφισβήτητα τον ακρογωνιαίο λίθο της σύγχρονης άνθησης του romantasy», όπως δηλώνει η ΜακΆλιστερ στο BBC.

Τι ακριβώς συμβαίνει, λοιπόν, στα βιβλία του ACOTAR και γιατί οι αναγνώστες αγαπούν τόσο πολύ το romantasy;

Ο μαγικός κόσμος του ACOTAR

Αρχικά, χρειάζεται ένα σημαντικό ιστορικό πλαίσιο.

Πεντακόσια χρόνια πριν από την έναρξη της ιστορίας του ACOTAR, οι άνθρωποι είχαν υποδουλωθεί από τους fae, τα πλάσματα του κόσμου των νεράιδων, μέχρι που ένας μεγάλος πόλεμος διάρκειας επτά ετών τους απελευθέρωσε και οδήγησε στην υπογραφή μιας συνθήκης.

Οι εντάσεις γύρω από τα εδαφικά σύνορα και την ισορροπία δυνάμεων μεταξύ θνητών και fae εξακολουθούν να διατρέχουν ολόκληρη τη σειρά.

Η ιστορία αρχίζει στη χώρα των θνητών, όπου γνωρίζουμε τη 19χρονη Φέιρα Άρτσερον, μια νεαρή γυναίκα που κυνηγά για να εξασφαλίσει τροφή για τον πατέρα της και τις δύο μεγαλύτερες αδελφές της.

Τα πράγματα, όμως, παίρνουν απροσδόκητη τροπή όταν καταλήγει να μεταφερθεί βίαια μέσα από ένα μαγικό φράγμα, γνωστό ως Το Τείχος (The Wall), το οποίο χωρίζει τη χώρα των θνητών από την επικράτεια των fae, το Prythian.

Από τη στιγμή που η Φέιρα, η οποία επανέρχεται ως βασική πρωταγωνίστρια σε ολόκληρη τη σειρά, περνά στο Prythian, ξεκινά ένα ταραχώδες ταξίδι σε έναν αρχαίο κόσμο.

Εκεί κυριαρχούν περίπλοκοι νόμοι μαγείας, μυστηριώδη και τρομακτικά πλάσματα, τολμηρές ερωτικές σκηνές και ρομαντικές σχέσεις —στοιχεία που οι επικριτές του είδους αποκαλούν υποτιμητικά «πορνογραφία με νεράιδες»—, κακοποιοί και, φυσικά, καταστροφικοί πόλεμοι.

Η κατασκευή του φανταστικού κόσμου της Maas είναι σύνθετη, με περίπλοκες αφηγηματικές διαδρομές που δεν ολοκληρώνονται πάντοτε μέσα σε ένα μόνο βιβλίο.

Ευτυχώς, οι αναγνώστες μπορούν να ανατρέξουν σε πλήθος εξειδικευμένων συζητήσεων στο Reddit, ακόμη και σε μια ολόκληρη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια αφιερωμένη στο ACOTAR.

Η συγγραφέας χρησιμοποιεί επίσης διαφορετικούς αφηγητές, επιτρέποντας στους αναγνώστες να γνωρίσουν καλύτερα άλλους σημαντικούς χαρακτήρες, πέρα από τη Φέιρα.

Με αυτόν τον τρόπο, εμπλουτίζει ακόμη περισσότερο τον κόσμο του ACOTAR, διατηρώντας παράλληλα το ενδιαφέρον και τη συναισθηματική σύνδεση των αναγνωστών με τους αγαπημένους τους ήρωες.

Και, φυσικά, όπως εικάζουν οι θαυμαστές, η απουσία της οπτικής γωνίας ενός συγκεκριμένου χαρακτήρα μπορεί να αποτελεί ένδειξη για μια μελλοντική εξέλιξη της πλοκής.

Γιατί οι αναγνώστες λατρεύουν το romantasy

Οι ρίζες του romantasy φτάνουν πολλούς αιώνες πίσω. Πώς κατάφερε, λοιπόν, να εξελιχθεί σε ένα λογοτεχνικό υποείδος με πωλήσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων;

Το romantasy γράφεται κυρίως από γυναίκες και για γυναίκες, με τις γυναικείες ηρωίδες να βρίσκονται στο επίκεντρο της αφήγησης.

Αυτό συνδυάζεται με χαρακτηριστικά αφηγηματικά μοτίβα, όπως οι «μοιραίοι σύντροφοι» (fated mates), δηλαδή δύο χαρακτήρες που είναι προορισμένοι να καταλήξουν μαζί, και ο «απαγορευμένος έρωτας», με φόντο σκοτεινούς, μαγικούς κόσμους.

Το αποτέλεσμα είναι μια ιδανική διέξοδος από την πραγματικότητα για τις νεαρές γυναίκες και τις επιθυμίες τους.

«Παρότι οι ιστορίες αυτές είναι γεμάτες από σκοτεινούς, μυστηριώδεις άνδρες, εκείνοι αποτελούν τελικά τα ερωτικά αντικείμενα του ενδιαφέροντος. Οι γυναικείοι χαρακτήρες είναι συχνά οι πρωταγωνίστριες και οι ηρωίδες», εξηγεί η ΜακΆλιστερ.

Το romantasy, ωστόσο, προσφέρει και συναισθηματική παρηγοριά.

«Η μεγάλη υπόσχεση του ρομαντικού μυθιστορήματος είναι ότι στο τέλος όλα θα πάνε καλά», αναφέρει η ΜακΆλιστερ.

«Και όταν δεν έχεις αυτή τη διαβεβαίωση στην πραγματική σου ζωή, η γοητεία της μυθοπλασίας είναι ισχυρή».

«Μπορεί πλέον να έχουμε αφήσει πίσω μας την πανδημία, αλλά εξακολουθούμε να ζούμε σε έναν αβέβαιο κόσμο. Γι’ αυτό η μεγάλη υπόσχεση του ρομαντικού μυθιστορήματος —και του romantasy— παραμένει εξαιρετικά ελκυστική».

Είναι τελικά καλό το έκτο βιβλίο;

Αυτό είναι ένα ερώτημα που προκαλεί έντονες αντιπαραθέσεις.

Το A Court of Silver Flames, το πέμπτο βιβλίο της σειράς, ολοκλήρωσε πολλές αφηγηματικές εκκρεμότητες και δεν τελείωσε με μια μεγάλη ανατροπή που θα άφηνε τους αναγνώστες σε αγωνία.

Επομένως, η Maas είχε προφανώς την πρόθεση να οδηγήσει τη σειρά σε μια νέα κατεύθυνση.

Μάλιστα, σε μια σπάνια συνέντευξή της στο podcast Call Her Daddy, δήλωσε ότι το A Court of Splintered Harmony (ACOSH) αποτελεί την αρχή μιας τεράστιας ιστορίας, σε τέτοιο βαθμό ώστε το συγκεκριμένο βιβλίο και τα δύο που θα ακολουθήσουν να πρέπει να διαβαστούν σαν να αποτελούν ένα ενιαίο έργο.

Αυτό σημαίνει ότι το ACOSH, με λιγότερες από 350 σελίδες, λειτουργεί ουσιαστικά ως προετοιμασία για τις εξελίξεις που θα ακολουθήσουν.

Το έβδομο βιβλίο πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 12 Ιανουαρίου 2027 και θα είναι ιδιαίτερα ογκώδες, με 896 σελίδες.

Παρ’ όλα αυτά, η σταδιακή οικοδόμηση της ιστορίας είναι γεμάτη ένταση, καθηλωτική και, ορισμένες φορές, αρκετά χαοτική.

Τα μέλη του Inner Circle στην Αυλή της Νύχτας (Night Court), μεταξύ των οποίων και η Φέιρα, βρίσκονται διαρκώς σε σύγκρουση μεταξύ τους, την ώρα που ένας ακόμη πόλεμος πλησιάζει εξαιτίας του Κοστσέι του Αθάνατου (Koschei the Deathless).

Ο Κοστσέι, ένας αρχαίος και αθάνατος θεός του θανάτου, παραμένει εδώ και αιώνες παγιδευμένος με μαγικά δεσμά σε μια απομονωμένη λίμνη της ηπείρου.

Πλέον εξαπλώνει τη σκοτεινή επιρροή του, επιδιώκοντας να ανακτήσει για άλλη μια φορά τα εδάφη των ανθρώπων.

Οι διχασμένες κριτικές και οι αντιδράσεις των θαυμαστών

Όπως συμβαίνει με κάθε επιτυχημένη σειρά βιβλίων που διαθέτει ένα αφοσιωμένο κοινό, η Maas δεν θα μπορέσει ποτέ να ικανοποιήσει τους πάντες.

Και οι αναγνώστες είναι πράγματι διχασμένοι.

Ορισμένοι ενθουσιάστηκαν και μόνο με την επιστροφή τους στο Prythian, εκφράζοντας τον θαυμασμό τους για τη συναισθηματική ένταση μεταξύ των χαρακτήρων και για τη χρήση πολλαπλών αφηγηματικών οπτικών.

Άλλοι, ωστόσο, δεν συμμερίζονται αυτόν τον ενθουσιασμό.

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι το ACOSH δεν είναι παρά μια ενδιάμεση ιστορία που υπάρχει κυρίως για να γεμίσει το κενό, χωρίς ουσιαστική εξέλιξη των χαρακτήρων ή της πλοκής. Άλλοι χαρακτηρίζουν ακόμη και ορισμένες ερωτικές σκηνές «περιττές».

Η Κάθριν ΒανΆρεντονκ, γράφοντας στο Vulture, σχολίασε:

«Το μυθιστόρημα είναι μια απότομη, αποσπασματική κατασκευή και, στην καλύτερη περίπτωση, μπορεί να διαβαστεί ως μια προσπάθεια προετοιμασίας του σκηνικού για μια μελλοντική γιορτή, χωρίς καμία επιβεβαίωση για το τι είδους γιορτή θα είναι ή ποιοι έχουν δηλώσει ότι θα παρευρεθούν».

Ένα ακόμη στοιχείο που μπορεί να προκαλέσει απογοήτευση είναι η άμεση διασταύρωση χαρακτήρων και γεγονότων του νέου βιβλίου με την άλλη σειρά της Maas, το Crescent City.

Ορισμένοι αναγνώστες θεωρούν ότι η προηγούμενη ανάγνωση του Crescent City θα «ενισχύσει» την απόλαυση και την κατανόηση του ACOSH.

Αυτό, βέβαια, σημαίνει ότι θα πρέπει να προστεθούν περίπου 2.000 ακόμη σελίδες στη λίστα των βιβλίων προς ανάγνωση.

Το φαινόμενο ACOTAR συνεχίζεται

Σε κάθε περίπτωση, η δυναμική του ACOTAR δεν δείχνει κανένα σημάδι επιβράδυνσης, καθώς οι θαυμαστές περιμένουν με ανυπομονησία τα επόμενα δύο μυθιστορήματα.

Η Maas έχει επίσης φροντίσει να κρατήσει έξυπνα το ενδιαφέρον του κοινού της, αφήνοντας ανοιχτή μια αφηγηματική εκκρεμότητα που έχει προκαλέσει παθιασμένες συζητήσεις: τις ερωτικές προοπτικές του Άζριελ (Azriel), του αρχικατασκόπου της Αυλής της Νύχτας.

Όπως επισημαίνει η ΜακΆλιστερ, «παρότι σήμερα υπάρχουν πολλοί εξαιρετικά δημοφιλείς συγγραφείς romantasy, είναι απολύτως λογικό ότι η Maas παραμένει μία από εκείνες στις οποίες οι αναγνώστες επιστρέφουν ξανά και ξανά».

«Είτε σας αρέσουν τα βιβλία της είτε όχι, αποτελούν θεμέλιο του είδους».

Το A Court of Splintered Harmony: The Valkyrie Cycle, Movement I κυκλοφορεί ήδη.