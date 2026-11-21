Κάποιες φορές η απόσταση ανάμεσα στην απόλυτη εξουσία και την ανθρώπινη αδυναμία μετριέται σε ελάχιστα εκατοστά. Τόσο κοντά βρέθηκε ο Platon στον Βλαντίμιρ Πούτιν όταν ανέλαβε να τον φωτογραφίσει για το εξώφυλλο του περιοδικού TIME, που τον είχε ανακηρύξει Πρόσωπο της Χρονιάς το 2007. Ο Ρώσος πρόεδρος καθόταν απέναντί του, με εκείνο το παγερό, σχεδόν αδιαπέραστο βλέμμα που έμελλε να γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας, ενώ ο φωτογράφος προσπαθούσε να διακρίνει τι κρυβόταν πίσω από την επιμελώς κατασκευασμένη εικόνα του πανίσχυρου ηγέτη. Δεν ήταν μια συνηθισμένη φωτογράφιση, ούτε μια ελεγχόμενη συνάντηση που φέρνει τον κυρίαρχο ηγέτη να φλερτάρει με την αθανασία.

2015 – Αντέλ: Βρετανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, γεννημένη το 1988.

«Θυμάμαι να νιώθω την ανάσα του Πούτιν στο πρόσωπό μου και πίσω μου να παραμονεύουν τα άτομα της ασφάλειάς του. Όταν βγήκα από το στούντιο, είδα να βρίσκονται απέναντι αγκυροβολημένοι σκοπευτές», μας είχε εξομολογηθεί ο Platon πριν περίπου από μία δεκαετία στο Μιλάνο, σε μια συνέντευξη με αφορμή τη συνεργασία του με τη Lavazza. Ήταν μια φωτογραφία που δεν αποτύπωνε απλώς έναν πολιτικό ηγέτη αλλά συμπύκνωνε την ψυχολογία της εξουσίας, την τρομακτική της αυτοπεποίθηση και την αμφίσημη γοητεία της. Και όχι τυχαία δεν βρέθηκε μόνο στο εξώφυλλο του Time αλλά έγραψε Ιστορία.

Ο ίδιος, όμως, άνθρωπος που κατάφερε να βρεθεί σε απόσταση αναπνοής από τον Πούτιν, να φωτογραφίσει τον Μουαμάρ Καντάφι, τον Μπαράκ Ομπάμα, τον Μπιλ Κλίντον και τον Ντόναλντ Τραμπ, θεωρεί ότι ο πραγματικός παράδεισος βρίσκεται σε ένα μικρό κυκλαδίτικο χωριό, στις Λεύκες της Πάρου. Ήταν το μέρος που διάλεξε να παντρευτεί, που σκέφτεται σε κάθε δύσκολη αποστολή και όπου επιστρέφει για να βρει την εσωτερική ηρεμία. Επίσης, είναι το μέρος όπου οι άνθρωποι δεν χρειάζονται τίτλους για να αποκτήσουν σημασία και η φωτογραφία μπορεί να επιστρέψει στην πρωταρχική της αποστολή: να διασώσει κάτι από την αλήθεια μιας ανθρώπινης παρουσίας.

2010 – Αλεξάντερ ΜακΚουίν: Βρετανός σχεδιαστής μόδας και δημιουργός υψηλής ραπτικής (1969–2010).

Αυτή ακριβώς η παράδοξη συνύπαρξη δύο κόσμων, της παγκόσμιας ισχύος και της ανεπιτήδευτης καθημερινότητας, βρίσκεται στον πυρήνα της μεγάλης αναδρομικής έκθεσής του στην Ελλάδα, με τίτλο «People Power», που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μπενάκη της οδού Πειραιώς έως τις 31 Ιανουαρίου 2027. Πρόκειται για μια έκθεση που δεν φιλοδοξεί απλώς να συγκεντρώσει τα διασημότερα πορτρέτα ενός φωτογράφου με διεθνή αναγνώριση, αλλά να ανασυνθέσει μια ολόκληρη διαδρομή αναζήτησης της ανθρώπινης αλήθειας, από τα κέντρα της πολιτικής εξουσίας μέχρι τα ταπεινά σπίτια ενός κυκλαδίτικου χωριού.

2007 – Βλαντίμιρ Πούτιν: Ρώσος πολιτικός, γεννημένος το 1952. Πρόεδρος της Ρωσίας από το 2000 έως το 2008 και εκ νέου από το 2012.

Από τα πανκ κλαμπ της Νέας Υόρκης στην κορυφή του κόσμου

Γεννημένος στο Λονδίνο το 1968, από Έλληνα πατέρα, αρχιτέκτονα, και Βρετανίδα μητέρα, ιστορικό τέχνης, ο Πλάτων Αντωνίου, όπως είναι το πραγματικό όνομα του Platon, μεγάλωσε ανάμεσα σε δύο πολιτισμούς που επρόκειτο να διαμορφώσουν καθοριστικά την καλλιτεχνική του ιδιοσυγκρασία. Τα πρώτα χρόνια της ζωής του τα πέρασε στην Ελλάδα, όπου ο πατέρας του εργάστηκε στο γραφείο του πρωτοπόρου αρχιτέκτονα και πολεοδόμου Κωνσταντίνου Δοξιάδη.

2006 – Μπαράκ Ομπάμα: Αμερικανός πολιτικός, γεννημένος το 1961. 44ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών από το 2009 έως το 2017.

Η αρχιτεκτονική, επομένως, δεν υπήρξε απλώς ένα οικογενειακό περιβάλλον, αλλά ένας πρώιμος τρόπος να αντιλαμβάνεται τη σχέση του ανθρώπου με τον χώρο, τη σημασία της δομής και την εκφραστική δύναμη της αφαίρεσης. Όταν η οικογένεια επέστρεψε στην Αγγλία, ο νεαρός Πλάτων σπούδασε στο Saint Martin’s School of Art και στη συνέχεια στο Royal College of Art, ανακαλύπτοντας σταδιακά ότι η φωτογραφία μπορούσε να ενώσει τη σχεδιαστική πειθαρχία με την ψυχολογική παρατήρηση. Στην πορεία του προς τη διεθνή αναγνώριση καθοριστικό ρόλο έπαιξε η σχέση του με τον δημιουργικό κόσμο των μεγάλων περιοδικών, καθώς η φωτογραφία πέρα από αισθητικά άρτια έπρεπε να αφηγείται μια ιστορία, να αιχμαλωτίζει την προσοχή και, ιδανικά, να αποκαλύπτει τα άγνωστα μυστικά που κρύβονται στο βλέμμα.

2016 – Οι «τραγουδίστριες γυναίκες του Πάνζι»: Στην αυλή του Maison Dorcas, κέντρου αποκατάστασης επιζωσών σεξουαλικής βίας, στο Μπουκαβού της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

Τότε ήταν που η φωτογραφική του άρχισε να αποκτά ταυτότητα και πλέον είναι σχεδόν αμέσως αναγνωρίσιμη από όλους: πρόσωπα σε εξαιρετικά κοντινό πλάνο, αυστηρή γεωμετρία, λιτό φόντο, δραματική χρήση του φωτός, βλέμματα που μοιάζουν να διεκδικούν τον θεατή. Δεν υπάρχει περιττή σκηνογραφία, τίποτα που να αποσπά την προσοχή από την ανθρώπινη φυσιογνωμία. Το πρόσωπο μετατρέπεται σε τοπίο και η παραμικρή μετατόπιση του βλέμματος αποκτά τη σημασία ενός ψυχολογικού γεγονότος.

Η διεθνής του διαδρομή συνδέθηκε με περιοδικά όπως τα Vogue, The New Yorker, Rolling Stone, Vanity Fair και TIME, στα εξώφυλλα του οποίου έχουν δημοσιευτεί περισσότερα από τριάντα πορτρέτα του. Από τις πρώτες σημαντικές φωτογραφίσεις του, όπως εκείνη του Άντονι Χόπκινς ως Χάνιμπαλ Λέκτερ, μέχρι τις συναντήσεις με τους μεγαλύτερους πολιτικούς ηγέτες, ο Platon καλλιέργησε μια εντελώς προσωπική σφραγίδα. Με κανέναν από αυτούς, όσο δύσκολοι και δυσπρόσιτοι, όμως και αν ήταν-και η πλειοψηφία τους υπήρξε σίγουρα δυσπρόσιτη- δεν χρειάστηκε κάτι παραπάνω από την ικανότητα που είχε αποκτήσει από μικρός να ψυχολογεί τους ανθρώπους.

2006 – Ντέιβιντ Μπέκαμ: Άγγλος ποδοσφαιριστής και επιχειρηματίας, γεννημένος το 1975.

Επιπλέον, δεν έδειξε να νιώθει αμηχανία με τους ανθρώπους της εξουσίας αφού ποτέ δεν τον απασχολούσαν πραγματικά: περισσότερο οικείες τους ήταν οι γυναίκες της Πάρου ή οι άστεγοι που συναντούσε στους δρόμους του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης, όταν σύχναζε εκεί ως ανήσυχος καλλιτέχνης-αλλά και ως αμετανόητος οπαδός της πανκ σκηνής.

Η έκθεση ως μια σύγχρονη Οδύσσεια

Στο Μουσείο Μπενάκη της οδού Πειραιώς, η αναδρομική «People Power», την οποία επιμελείται ο ίδιος ο φωτογράφος, λειτουργεί ως μια αναμέτρηση με την οικεία έννοια της δύναμης, όπως αυτή αποτυπώνεται στα πρόσωπα εκείνων που τη διαθέτουν, εκείνων που την αμφισβητούν και εκείνων που υφίστανται τις συνέπειές της. Οι τέσσερις δεκαετίες φωτογραφικής δημιουργίας παρουσιάζονται μέσα από μια αφήγηση που συνδέει τα διάσημα πορτρέτα του με την προσωπική του ιστορία, επιβεβαιώνοντας ότι πίσω από την εικόνα ενός διεθνώς αναγνωρισμένου καλλιτέχνη εξακολουθεί να υπάρχει ο άνθρωπος που αναζητά τις ρίζες του.

Έλον Μασκ: Επιχειρηματίας και επενδυτής, γεννημένος στη Νότια Αφρική το 1971, με ισχυρή παρουσία στον τομέα της τεχνολογίας.

Στις πιο εμβληματικές φωτογραφίες του που θα δούμε στις αίθουσες του μουσείου η πολιτική εξουσία συναντά τη λάμψη του Χόλιγουντ, τη μουσική, τη μόδα και τον ακτιβισμό. Ο Αλ Πατσίνο και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν συνυπάρχουν με προσωπικότητες που καθόρισαν την πολιτική ιστορία των τελευταίων δεκαετιών, από τον Μπαράκ Ομπάμα και τον Βλαντίμιρ Πούτιν μέχρι τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δεν πρόκειται, ωστόσο, για ένα συμβατικό πάνθεον διασημοτήτων, καθώς ο Platon ενδιαφέρεται εξίσου για τους μηχανισμούς που κατασκευάζουν τη δημόσια εικόνα αλλά και για τις ρωγμές της.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά ο λεγόμενος «διάδρομος της εξουσίας», όπου τα πορτρέτα των πολιτικών ηγετών αντιπαραβάλλονται με εκείνα ανθρώπων που αγωνίζονται για την υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η εκθεσιακή αυτή επιλογή δημιουργεί έναν σιωπηλό διάλογο ανάμεσα στη θεσμική ισχύ και στην ηθική δύναμη της αντίστασης, υπενθυμίζοντας ότι η ιστορία δεν διαμορφώνεται αποκλειστικά από όσους κυβερνούν, αλλά και από εκείνους που αρνούνται την υποταγή.

2009 – Η γροθιά του Μάικ Τάισον.

Η ίδια αυστηρή φωτογραφική γλώσσα που χρησιμοποιείται για έναν πρόεδρο ή έναν δισεκατομμυριούχο επιστρατεύεται και για έναν πρόσφυγα, έναν ακτιβιστή ή έναν άνθρωπο που έχει επιβιώσει από τη βία, αποκαθιστώντας συμβολικά μια ισότητα που ο πραγματικός κόσμος εξακολουθεί να αρνείται.

Στον αντίποδα βρίσκεται η ενότητα που είναι αφιερωμένη στην Πάρο, ένα προσωπικό φωτογραφικό αρχείο σαράντα περίπου χρόνων, το οποίο παρουσιάζεται παράλληλα με την έκδοση του βιβλίου Platon Paros. Εδώ οι διάσημοι παραχωρούν τη θέση τους στους κατοίκους των κυκλαδίτικων χωριών, σε πρόσωπα σημαδεμένα από τον χρόνο, σε στιγμές της καθημερινότητας και σε εικόνες ενός ριζικά μεταλλασσόμενου βίου.

2025 – Αλ Πατσίνο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Ο Πατσίνο (γενν. 1940) είναι Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος, ενώ ο Ντε Νίρο (γενν. 1943) είναι Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός.

Το λευκό φως του νησιού, που επηρέασε καθοριστικά τη φωτογραφική του αισθητική, αποκτά σχεδόν πρωταγωνιστικό ρόλο, αποκαλύπτοντας την αθέατη σχέση ανάμεσα στις παιδικές του μνήμες και στα εμβληματικά πορτρέτα της διεθνούς καριέρας του. Ανάμεσα στους δύο αυτούς κόσμους παρεμβάλλονται τα πρόσωπα των προσφύγων, που φωτογραφίζονται με την ίδια μετωπικότητα και αξιοπρέπεια με τους ισχυρότερους ανθρώπους της Γης.

Είναι ίσως η πιο εύγλωττη δήλωση μιας έκθεσης που αποκτά πολιτικό χαρακτήρα χωρίς να καταφεύγει στη διδακτική ρητορεία. Άλλωστε, για τον Platon η φωτογραφία δεν αποτελεί απλώς ένα μέσο αισθητικής καταγραφής, αλλά μια πράξη αναγνώρισης του άλλου. Και σε αυτήν τη μεγάλη επιστροφή του στην Ελλάδα, ο φωτογράφος που έμαθε να κοιτάζει κατάματα την εξουσία μοιάζει να επιμένει ότι το πραγματικό μέτρο της ανθρώπινης δύναμης δεν είναι η κυριαρχία, αλλά η αξιοπρέπεια.

2024 – Ντόναλντ Τραμπ: Αμερικανός πολιτικός, 45ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών (2017–2021) και εκ νέου πρόεδρος από το 2025.

Η επικίνδυνη γοητεία της εξουσίας

Τι συμβαίνει, όμως, όταν ο άνθρωπος απέναντι στον φακό δεν είναι απλώς διάσημος αλλά διαθέτει τη δύναμη να καθορίσει τη μοίρα εκατομμυρίων ανθρώπων; Και πώς μπορεί ένας φωτογράφος να αποτυπώσει την ανθρώπινη διάσταση ενός αυταρχικού ηγέτη χωρίς να χρειάζεται να πάρει θέση; Η απάντηση που μου είχε δώσει ο Platon στο Μιλάνο ήταν από τις πιο ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις που έχω ακούσει για τη σχέση της εικόνας με την πολιτική.

«Πανίσχυροι ηγέτες που έχουν αγνοήσει, ακόμα και ακυρώσει, τα ανθρώπινα δικαιώματα τυχαίνει να είναι πολύ γοητευτικοί», μου είχε πει, εξηγώντας ότι η γοητεία αυτή αποτελεί συχνά μέρος του μηχανισμού με τον οποίο κατακτούν και διατηρούν την εξουσία. Το πρόβλημα, κατά τον ίδιο, είναι ότι συνηθίζουμε να αντιμετωπίζουμε τέτοιες προσωπικότητες ως μονοδιάστατες καρικατούρες, παραβλέποντας την πολυπλοκότητα που τις καθιστά ακόμη πιο επικίνδυνες. Η φωτογραφία δεν θέλει, επομένως, επ’ουδενί να τις αθωώσει αλλά να αποκαλύψει τις αντιφάσεις τους. Να αναγνωρίσει τη δύναμή τους, χωρίς να υποκύψει σε αυτήν.

2011 – Διαδηλωτές στην πλατεία Ταχρίρ: Στιγμιότυπο από την επανάσταση στο Κάιρο της Αιγύπτου

Είναι μια θέση με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος σε μια εποχή όπου η κυριαρχία της εικόνας μετατρέπεται σε βασικό εργαλείο άσκησης εξουσίας. Από τις τηλεοπτικές εμφανίσεις μέχρι τις ψηφιακές πλατφόρμες, οι ηγέτες δεν διαχειρίζονται μόνο πολιτικές αποφάσεις αλλά και την οπτική τους ταυτότητα, κατασκευάζοντας έναν εαυτό προορισμένο να προκαλεί θαυμασμό, φόβο ή ταύτιση. Ο Platon, αντίθετα, επιχειρεί να αφαιρέσει από αυτή την εικόνα τα προστατευτικά της στρώματα.

Απέναντι στον φακό του, ο πρόεδρος είναι μακριά από το γραφείο του, ο στρατηγός παραμένει άοπλος και ο δισεκατομμυριούχος φτωχός. Απομένει ένα πρόσωπο, με τις ρυτίδες, τις ατέλειες, την αυτοπεποίθηση ή την αμηχανία του. Η ίδια η διαδικασία ενέχει μια λεπτή αντιστροφή των ρόλων: εκείνος που συνήθως καθορίζει τους όρους της δημόσιας εμφάνισής του καλείται, έστω για μερικά δευτερόλεπτα, να ακολουθήσει τις οδηγίες ενός καλλιτέχνη. Ωστόσο, η φωτογραφία δεν αποτελεί εγγύηση αποκάλυψης της αλήθειας. Ένα καθηλωτικό πορτρέτο μπορεί εξίσου εύκολα να ενισχύσει τη μυθολογία της εξουσίας. Αυτή είναι και η διαρκής ένταση στο έργο του Platon: η αισθητική γοητεία του προσώπου δεν ταυτίζεται αναγκαστικά με την ηθική του αξία.

2013 – Τζορτζ Κλούνεϊ: Αμερικανός ηθοποιός και κινηματογραφιστής, γεννημένος το 1961.

Η τελευταία εξομολόγηση του Μοχάμεντ Άλι

Αν, όμως, υπάρχει μια ιστορία που αποκαλύπτει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη τη φιλοσοφία του, αυτή είναι η συνάντησή του με τον Μοχάμεντ Άλι. Ο θρυλικός πυγμάχος, ήδη καταβεβλημένος από την ασθένεια, βρισκόταν μπροστά στον φακό ενός φωτογράφου που τον θεωρούσε μέρος της δικής του προσωπικής μυθιστορίας.

Φωτογραφίζοντας τον δεν ήθελε επομένως να έχει το πορτραίτο του ζωντανού θρύλου αλλά και ενός αθλητή που είχε μετατραπεί σε παγκόσμιο σύμβολο αντίστασης, αξιοπρέπειας και αυτοπεποίθησης. Όπως μου εξομολογηθεί, του εξέφρασε τον θαυμασμό του και του ζήτησε να του αποκαλύψει το μυστικό του μεγαλείου του. Ο Άλι, που δυσκολευόταν πια να μιλήσει δυνατά, έσκυψε προς το αυτί του και του ψιθύρισε κάτι εντελώς απροσδόκητο: «Δεν ήμουν τόσο τρομερός όσο έλεγα».

2009 – Μοχάμεντ Άλι: Αμερικανός επαγγελματίας πυγμάχος και ακτιβιστής (1942–2016).

Αλλά πιο συνταρακτική ήταν η συζήτηση που είχε μαζί του: ο ευφυής Άλι του επεσήμανε, λίγο πριν εκδημήσει από αυτόν τον κόσμο, όπου άφησε το ισχυρό του αποτύπωμα, πως η δύναμη δεν βρισκόταν αποκλειστικά στα δικά του επιτεύγματα, αλλά στους ανθρώπους που αναγνώρισαν στους αγώνες του τις προσωπικές τους δοκιμασίες. Εκείνοι ήταν που του έδωσαν το μέγεθός του, μετατρέποντας μια ατομική ιστορία σε συλλογικό σύμβολο. Για τον Platon, η συνάντηση αυτή υπήρξε ένα μάθημα για τη φύση της δημιουργίας.

Ο καλλιτέχνης δεν είναι απαραίτητα ο ήρωας της ιστορίας που αφηγείται, αλλά ο ενδιάμεσος που επιτρέπει στους άλλους να αναγνωρίσουν μέσα της κάτι από τον εαυτό τους. Η σκέψη αυτή εξηγεί γιατί τα πορτρέτα του δεν περιορίζονται στην αποτύπωση της προσωπικότητας παρά μετατρέπουν την ατομική εμπειρία σε κάτι οικουμενικό.

Από τα ιλουστρασιόν εξώφυλλα στους άγνωστους αγωνιστές

Ωστόσο, για τον ίδιο, το σημείο καμπής στην καριέρα του ήταν όταν έστρεψε αποφασιστικά τον φακό του από τους ηγέτες και τους διάσημους στους αγωνιστές της ζωής, τους προασπιστές των δικαιωμάτων και της αλήθειας. Το 2009 συνεργάστηκε με το Human Rights Watch, καταγράφοντας προσωπικότητες που αγωνίζονται για την υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

2004 – Πρινς: Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός και παραγωγός δίσκων (1958–2016).

Το 2013 ίδρυσε τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό The People’s Portfolio, επιδιώκοντας να χρησιμοποιήσει τη φωτογραφία και την αφήγηση ως μέσα κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Ανάμεσα στις ιστορίες που έχει αναδείξει βρίσκονται γυναίκες που υπέστησαν σεξουαλική βία στο Κονγκό, οικογένειες μεταναστών που χωρίστηκαν στα αμερικανικά σύνορα και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αγωνίζονται υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες. Το έργο αυτό αποτυπώνεται επίσης στο βιβλίο The Defenders, ενώ οι κινηματογραφικές του αναζητήσεις επεκτάθηκαν σε ιστορίες επιζώντων πολεμικής σεξουαλικής βίας και προσφύγων.

Η διαφορά ανάμεσα στη φωτογράφιση ενός πανίσχυρου πολιτικού και ενός ανθρώπου που έχει βιώσει τη βία ή τον εκτοπισμό δεν είναι, όπως μου είχε πει χαρακτηριστικά, εκείνη που θα περίμενε κανείς. Οι ισχυροί έχουν συνηθίσει να εκτίθενται στον φακό, να διαχειρίζονται την εικόνα τους και να υποδύονται, όταν χρειάζεται, μια συγκεκριμένη εκδοχή του εαυτού τους. Οι απλοί άνθρωποι, αντίθετα, πρέπει πρώτα να πειστούν ότι ο φωτογράφος δεν πρόκειται να εκμεταλλευτεί την ευαλωτότητά τους.

«Το πιο δύσκολο απ’ όλα είναι να φωτογραφίζεις απλούς ανθρώπους και όχι τους ισχυρούς», μου είχε επισημάνει, αναφερόμενος στην ανάγκη να κερδίσει την εμπιστοσύνη ανθρώπων που ενδέχεται να μην έχουν βρεθεί ποτέ σε επαγγελματικό στούντιο. Εδώ η φωτογραφία παύει να είναι απλώς ένα παιχνίδι αποκάλυψης και μετατρέπεται σε σχέση ευθύνης. Το ζητούμενο δεν είναι να αποσπάσει ο φωτογράφος μια συγκλονιστική εικόνα, αλλά να δημιουργήσει τις συνθήκες μέσα στις οποίες ο άνθρωπος απέναντί του θα μπορέσει να υπάρξει χωρίς φόβο.

2001 – Όζι Όσμπορν: Άγγλος τραγουδιστής, τραγουδοποιός και τηλεοπτική προσωπικότητα, γεννημένος το 1948.

Η Πάρος ως μόνιμο καταφύγιο

Κι έπειτα υπάρχει η Πάρος-των παιδικών αναμνήσεων, των ανθρώπων που γνωρίζονται με τα μικρά τους ονόματα, των χωριών που διατηρούν ακόμη κάτι από την παλιά τους φυσιογνωμία. Στην ερώτησή μου για τι σημαίνει γι’ αυτόν παράδεισος, δεν χρειάστηκε να σκεφτεί ιδιαίτερα. Μου μίλησε για τις Λεύκες, το χωριό στο οποίο επιστρέφει κάθε καλοκαίρι, όπου επέλεξε να παντρευτεί και όπου εξακολουθεί να αναζητά μια αίσθηση συνέχειας που δύσκολα συναντά στις μητροπόλεις της διεθνούς καριέρας του.

Η σχέση με την Ελλάδα βρίσκεται επίσης πίσω από την ταινία Portrait of a Stranger του 2023, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Με πορτρέτα και αφηγήσεις περισσότερων από είκοσι προσφύγων, η ταινία αναζητά όσα ενώνουν τους ανθρώπους πέρα από εθνικότητες, σύνορα και κοινωνικούς διαχωρισμούς. Για τον Platon, η ελληνική έννοια της φιλοξενίας αποτελεί μια ουσιαστική ηθική αφετηρία: ο ξένος δεν είναι απαραίτητα κάποιος που απειλεί τον οικείο κόσμο μας, αλλά ένας άνθρωπος που ζητά να αναγνωριστεί ως ισότιμος συνομιλητής.

2009 – Μπενιαμίν Νετανιάχου: Ισραηλινός πολιτικός, γεννημένος το 1949. Πρωθυπουργός του Ισραήλ κατά τις περιόδους 1996–1999, 2009–2021 και από το 2022.

Άλλωστε, σε μια εποχή όπου σχεδόν κάθε ανθρώπινη εμπειρία καταγράφεται μέσα από την εικόνα, η σχεδόν αναλογική εμμονή του Platon με την αυθεντικότητα αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Ωστόσο, ο ίδιος δεν αντιμετωπίζει την τεχνολογική διάδοση της φωτογραφίας ως απειλή για το επάγγελμά του. Αντιθέτως, θεωρεί σημαντικό ότι οι απλοί άνθρωποι μπορούν πλέον να καταγράφουν γεγονότα, να αφηγούνται ιστορίες και να αποκτούν δημόσια φωνή. Το ερώτημα, ωστόσο, είναι τι επιλέγουμε να κάνουμε με αυτήν τη δυνατότητα.

Στην παλαιότερη συνομιλία μας είχε ασκήσει κριτική στην επιφανειακή κουλτούρα της ψηφιακής αυτοπροβολής, υποστηρίζοντας ότι η φωτογραφία μπορεί να προσφέρει κάτι ουσιαστικότερο από εικόνες που απλώς προκαλούν ανταγωνισμό ή φθόνο μεταδίδοντας γνώση και αποκαλύπτοντας μια αθέατη πραγματικότητα, που είναι απαραίτητο να γνωρίζει ο κόσμος σε εποχές παγκοσμίων κρίσεων.

2009 – Μουαμάρ Καντάφι: Λίβυος πολιτικός και ηγέτης της χώρας, πρόεδρος του Επαναστατικού Συμβουλίου Διοίκησης της Λιβύης (1969–2011).

“Το Παν είναι να ζεις το τώρα”

Η άποψή του αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον σήμερα, όταν η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά όλο και δυσκολότερη τη διάκριση ανάμεσα στο πραγματικό και το κατασκευασμένο. Ο Platon δεν προτείνει κάποια τεχνολογική λύση σε αυτήν την κρίση της εικόνας. Επιμένει περισσότερο στην ανθρώπινη σχέση, στη διαίσθηση και στην εμπιστοσύνη. «Το παν είναι να δω την πραγματική στιγμή», μου είχε πει. «Δεν είναι εύκολο να ξέρεις ποτέ όλη την αλήθεια, αρκεί να αδράξεις μια στιγμή της».

Ίσως αυτή να είναι και η πιο ουσιαστική περιγραφή του έργου του γιατί μερικές φορές δεν χρειάζεται να αποκωδικοποιήσεις πλήρως τον άλλο αλλά να του επιτρέψεις να κρατήσει ζωντανό το μυστήριο που αντιστέκεται στην πλήρη ερμηνεία. Όταν τον είχα ρωτήσει αν αισθάνεται κάτι από την προνομιακή δύναμη που είχαν άλλοτε οι προσωπογράφοι των βασιλικών αυλών, οι καλλιτέχνες που βρίσκονταν πιο κοντά από οποιονδήποτε άλλον στους μονάρχες, μου είχε απαντήσει ότι το μυστικό βρίσκεται στην επικοινωνία και στη σύνδεση. Αν μπορούσε να εξηγήσει με λόγια όσα αναζητά στο πρόσωπο του άλλου, δεν θα χρειαζόταν να φωτογραφίζει.

2009 – Μισέλ Ομπάμα: Αμερικανίδα δικηγόρος και συγγραφέας, γεννημένη το 1964. Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών από το 2009 έως το 2017.

Η “πλατωνική φιλοσοφία”

Υπάρχει, τέλος, μια ωραία ιστορία πίσω από το ίδιο του το όνομα. Όταν τον ρώτησα αν αισθάνεται κάποια συγγένεια με τον αρχαίο φιλόσοφο, μου θύμισε μια αφήγηση του πατέρα του για τον Πλάτωνα, τον οποίο συνέδεε με την πάλη και την ικανότητα του αθλητή να αξιοποιεί τη δύναμη του αντιπάλου του. Για τον φωτογράφο, η ιστορία αυτή λειτουργεί ως προσωπική μεταφορά.

Το ζητούμενο δεν είναι να επιβληθείς στον άνθρωπο που βρίσκεται απέναντί σου, αλλά να αναγνωρίσεις τη δύναμή του και να δημιουργήσεις μαζί του κάτι που υπερβαίνει και τους δύο. Ακριβώς γι αυτό η έκθεση «People Power» ξεπερνά την αναδρομή στην καριέρα ενός επιτυχημένου φωτογράφου αλλά συνιστά ένα διαρκές, ανοιχτό ταξίδι στις αντιφάσεις της εποχής μας: την εξουσία και την αντίσταση, τη διασημότητα και την ανωνυμία, τη βία και την αξιοπρέπεια, την τεχνολογική συνδεσιμότητα και τη βαθιά ανθρώπινη αποξένωση.

2009 – Οι εννέα του Λιτλ Ροκ: Ομάδα εννέα Αφροαμερικανών μαθητών που εγγράφηκαν το 1957 στο Κεντρικό Λύκειο του Λιτλ Ροκ, στο Αρκάνσας των ΗΠΑ.

Ο Platon έχει περάσει τέσσερις δεκαετίες κοιτάζοντας ανθρώπους ασκαραδαμηκτί. Έχει γνωρίσει προέδρους, δικτάτορες, αστέρες του κινηματογράφου, μουσικούς, ακτιβιστές και ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους. Έχει βρεθεί μπροστά σε πρόσωπα που προκαλούν φόβο και σε άλλα που εμπνέουν ελπίδα.

Κι όμως, η σημαντικότερη ανακάλυψή του φαίνεται να είναι ότι η ανθρώπινη αξία δεν υπακούει στις ιεραρχίες της δημοσιότητας. Φιλοσοφικά μιλώντας όλοι οι άνθρωποι αναζητούν την αγάπη και την ασφάλεια, υποπίπτουν στα ίδια λάθη και η μεγάλη γοητεία τους και διαρκής πρόσκληση είναι ότι ακριβώς για αυτούς τους λόγους, είτε είναι ο Πούτιν, είτε η Μαρία της Πάρου, είναι απολύτως ευάλωτοι και υπερβολικά θνητοί.