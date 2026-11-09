Μέσα σε ένα κλίμα κοινωνικών αναταραχών, απεργιών και οικονομικής αβεβαιότητας, η Σελίν Ντιόν προσφέρει στη Γαλλία μια σπάνια θετική είδηση. Η Καναδή τραγουδίστρια επέστρεψε στη σκηνή ύστερα από πολυετή απουσία, με μια σειρά 26 sold-out συναυλιών στο Παρίσι, η οποία έχει ήδη παραταθεί έως τον Μάιο του 2027. Και η επιστροφή της δεν έχει μόνο καλλιτεχνική σημασία, καθώς εκτιμάται ότι θα αποφέρει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στη γαλλική οικονομία.

Η τελευταία φορά που η Σελίν Ντιόν είχε τραγουδήσει στο Παρίσι ήταν κατά την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024. Τότε, από τον Πύργο του Άιφελ, είχε ερμηνεύσει συγκλονιστικά το «Hymne à l’amour» της Εντίθ Πιάφ, σε μια εμφάνιση που προκάλεσε έντονη συγκίνηση.

Η συντάκτρια των Financial Times, που υπογράφει το άρθρο με τίτλο «Despite protests in Paris, Céline Dion will go on». θυμάται ότι παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη στιγμή από μια εκδήλωση του οίκου Dior σε πολυτελές ξενοδοχείο στις όχθες του Σηκουάνα. Η ερμηνεία, η καναδική της καταγωγή και μερικά ποτήρια σαμπάνιας ήταν αρκετά για να τη συγκινήσουν μέχρι δακρύων, σε σημείο που ένας κομψά ντυμένος παρευρισκόμενος της πρόσφερε διστακτικά το μαντιλάκι από το σακάκι του.

Δύο χρόνια αργότερα, η αποκαλούμενη «βασίλισσα των δυναμικών μπαλαντών» επέστρεψε δυναμικά, μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας της που την είχε κρατήσει μακριά από τη σκηνή.

Το 2022 είχε διαγνωστεί με σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου (stiff person syndrome), μια σπάνια νευρολογική πάθηση που προκαλεί επώδυνους μυϊκούς σπασμούς.

Πλέον, με τις συναυλίες της να έχουν εξαντλήσει τα διαθέσιμα εισιτήρια, η Ντιόν φαίνεται να συμβάλλει στην τόνωση της γαλλικής οικονομίας μέσω των εισπράξεων από εισιτήρια, αναμνηστικά προϊόντα, ξενοδοχεία και ταξιδιωτικές δαπάνες των θαυμαστών της.

Η επιστροφή της Σελίν Ντιόν εν μέσω οικονομικής και πολιτικής κρίσης

Η Γαλλία έχει ιδιαίτερη ανάγκη από θετικές οικονομικές ειδήσεις αυτή την περίοδο, αναφέρουν οι Financial Times.

Η οικονομική ανάπτυξη έχει επιβραδυνθεί μέσα στο 2026, ενώ οι ανησυχίες για τη διόγκωση του δημόσιου χρέους και τη δυσκολία περιορισμού του δημοσιονομικού ελλείμματος έχουν ενισχύσει τις πιέσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Τον προηγούμενο μήνα, η απόδοση του γαλλικού δεκαετούς κρατικού ομολόγου έφτασε το 5%, καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν για την αδυναμία διαδοχικών κυβερνήσεων να θέσουν υπό έλεγχο τα δημόσια οικονομικά.

Παράλληλα, η διαφορά στο κόστος δανεισμού μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας διευρύνθηκε σε επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί εδώ και περίπου 25 χρόνια.

Στο κοινωνικό μέτωπο, φοιτητές και συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν κατέβει στους δρόμους, διαμαρτυρόμενοι για την επιδείνωση των συνθηκών στην εκπαίδευση και το υψηλό κόστος ζωής, ενόψει των ιδιαίτερα κρίσιμων προεδρικών εκλογών.

Οι περισσότερες κινητοποιήσεις εξελίχθηκαν ειρηνικά, αν και ορισμένες διαδηλώσεις τον προηγούμενο μήνα κατέληξαν σε βίαια επεισόδια.

Την περασμένη Πέμπτη, τα συνδικάτα οργάνωσαν πανεθνική απεργία, ζητώντας μέτρα για την ακρίβεια και την ανεπαρκή χρηματοδότηση των δημόσιων υπηρεσιών.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η επιστροφή της Σελίν Ντιόν έχει εξελιχθεί σε ένα πολιτιστικό γεγονός με ιδιαίτερη οικονομική σημασία.

Από τον Μακρόν μέχρι τα πολυκαταστήματα: Ο πυρετός της Σελίν Ντιόν

Η γαλλική κυβέρνηση μπορεί να δυσκολεύεται να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό, όμως οι θαυμαστές της Σελίν Ντιόν δείχνουν πρόθυμοι να ξοδέψουν σημαντικά ποσά για να τη δουν ζωντανά.

Ακόμη και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, παρακολούθησε μία από τις συναυλίες μαζί με τη σύζυγό του, Μπριζίτ.

Στην ίδια εκδήλωση βρέθηκε και η Ελέν Μερσιέ, σύζυγος του δισεκατομμυριούχου Μπερνάρ Αρνό, επικεφαλής του ομίλου πολυτελείας LVMH.

Η παρουσία τους προκάλεσε επικρίσεις, καθώς συνέπεσε με την περίοδο έντονων κοινωνικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία.

Ωστόσο, ο ενθουσιασμός για την τραγουδίστρια έχει επεκταθεί πολύ πέρα από τους συναυλιακούς χώρους.

Τον Σεπτέμβριο, η αλυσίδα λιανικής μουσικής και ηλεκτρονικών ειδών Fnac άνοιξε δύο προσωρινά καταστήματα αφιερωμένα στη Σελίν Ντιόν στο Παρίσι.

Το ένα είχε διαμορφωθεί ώστε να θυμίζει το υπνοδωμάτιο ενός θαυμαστή της δεκαετίας του 1990, με ροζ τοίχους και αναμνηστικά αποκόμματα εισιτηρίων.

Παράλληλα, τα διάσημα πολυκαταστήματα Galeries Lafayette δημιούργησαν έναν ειδικό χώρο αφιερωμένο στην Καναδή σταρ, όπου οι επισκέπτες μπορούσαν να αγοράσουν συλλεκτικές καρτ ποστάλ, κασκόλ και μακαρόν με το εμπορικό σήμα της.

Ανάμεσα στα προϊόντα περιλαμβάνονταν και συλλεκτικές μπλούζες της εταιρείας μόδας Maje, με τιμή 125 ευρώ η καθεμία.

Μια παρέα έφηβων κοριτσιών περιεργαζόταν τα ρούχα, με τη 16χρονη Ορελί να εξηγεί ότι η μητέρα της λατρεύει τη Σελίν Ντιόν και ότι πρόσφατα έγινε και η ίδια θαυμάστριά της.

Έως 1 δισ. ευρώ η οικονομική επίδραση των συναυλιών

Η οικονομική διάσταση της επιστροφής της Ντιόν αποτυπώνεται στις εκτιμήσεις των οικονομολόγων της Natixis. Σύμφωνα με την τράπεζα, η σειρά συναυλιών αναμένεται να ενισχύσει το γαλλικό ΑΕΠ κατά 0,04 έως 0,07 ποσοστιαίες μονάδες το τρίτο και το τέταρτο τρίμηνο του 2026, περίπου 570 εκατ. – 1 δισ. ευρώ.

Η παράταση των συναυλιών μέσα στο 2027 σημαίνει ότι η θετική οικονομική επίδραση ενδέχεται να διατηρηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ο Αντριέν Καμάτ, ανώτερος οικονομολόγος της Natixis, αναγνωρίζει ότι το ποσό είναι αξιοσημείωτο, χωρίς ωστόσο να μπορεί να ανατρέψει τις ευρύτερες οικονομικές δυσκολίες της Γαλλίας.

«Η Ντιόν δεν πρόκειται να σώσει την ανάπτυξη του ΑΕΠ ούτε να λύσει τα προβλήματα της Γαλλίας. Ωστόσο, είναι μια θετική εξέλιξη για την ελκυστικότητα της χώρας», σημειώνει.

«Είναι μια καλή είδηση μέσα σε ένα αρκετά σκοτεινό περιβάλλον», προσθέτει.

Χιλιάδες Ευρωπαίοι ταξιδεύουν στο Παρίσι για τις συναυλίες

Ένα σημαντικό μέρος της οικονομικής δραστηριότητας προέρχεται από τους επισκέπτες που ταξιδεύουν στη γαλλική πρωτεύουσα αποκλειστικά για να παρακολουθήσουν τη Σελίν Ντιόν. Σύμφωνα με τη Natixis, έως και οι μισοί θεατές ενδέχεται να προέρχονται από το εξωτερικό.

Οι περισσότεροι ταξιδιώτες επιλέγουν να παραμείνουν περίπου τρεις διανυκτερεύσεις, μετατρέποντας τη συναυλία σε μια σύντομη απόδραση στο Παρίσι.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη δραστηριότητα των ξενοδοχείων, της εστίασης, των μεταφορών και του λιανικού εμπορίου.

Ο Μάρτσιν Σταρκόφσκι, εκπρόσωπος του ταξιδιωτικού πρακτορείου eSky, επισημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος του ενδιαφέροντος προέρχεται από την Ευρώπη. «Πρόκειται κυρίως για ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο και όχι για μια διατλαντική ταξιδιωτική τάση», εξηγεί.

Την ίδια ώρα, οι τιμές στη δευτερογενή αγορά εισιτηρίων έχουν εκτοξευθεί, παρά την αυστηρή πολιτική της Plenitude Arena, η οποία δεν αποδέχεται εισιτήρια που έχουν αγοραστεί εκτός των επίσημων διανομέων.

Η πλατφόρμα μεταπώλησης Gamestub εμφάνιζε VIP εισιτήρια με τιμές που έφταναν έως και τα 9.670 δολάρια, αποτυπώνοντας το εξαιρετικά υψηλό ενδιαφέρον για τις εμφανίσεις της τραγουδίστριας.

Η συγκινητική επιστροφή στη σκηνή

Πέρα από την οικονομική της διάσταση, η επιστροφή της Σελίν Ντιόν αποτελεί ένα ιδιαίτερα προσωπικό γεγονός για την ίδια. Έπειτα από μια δύσκολη περίοδο εξαιτίας της σπάνιας νευρολογικής πάθησής της, η τραγουδίστρια φαίνεται να απολαμβάνει ξανά την άμεση επαφή με το κοινό της.

Οι αυθόρμητες εμφανίσεις της έξω από το ξενοδοχείο όπου διαμένει έχουν γίνει σχεδόν μέρος της καθημερινότητας του Παρισιού.

Σε μία από αυτές, μάλιστα, τραγούδησε ξυπόλυτη πάνω στην οροφή μιας σταθμευμένης BMW, μπροστά στους θαυμαστές της, ενώ οι άνδρες της προσωπικής της ασφάλειας παρακολουθούσαν ανέκφραστοι.

Κατά τη διάρκεια των συναυλιών, η Ντιόν έχει συγκινηθεί επανειλημμένα μέχρι δακρύων, καθώς η επιστροφή στη σκηνή αποτελεί για εκείνη μια εμπειρία με ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος.

«Είναι πολύ πιο όμορφο και πολύ πιο δυνατό όταν το ζεις από κοντά!», είπε στο κοινό κατά την πρώτη της συναυλία. Έπειτα από χρόνια δυσκολιών, η Σελίν Ντιόν επιστρέφει σε αυτό που γνωρίζει καλύτερα: τη μουσική και την επαφή με τους θαυμαστές της.

Και όπως υποδηλώνει ο τίτλος μιας από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, It’s All Coming Back to Me Now, όλα μοιάζουν να επιστρέφουν ξανά στη θέση τους.