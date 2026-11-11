Αν ο Κιλιάν Εμπαπέ γνώριζε την έκταση των οικονομικών και εμπορικών συνεπειών που είχαν οι γνωστές δηλώσεις του για τον Μάο Τσετούνγκ, όπου τον χαρακτήρισε «δικτάτορα», ίσως και να… «δάγκωνε τη γλώσσα του». Ο χαρακτηρισμός προκάλεσε οργή στο Πεκίνο και την κινεζική ηγεσία. Και τα «αντίμετρα», στόχευσαν εκεί που «πονούσε» ο εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών του πλανήτη Γάλλος άσος της Ρεάλ Μαδρίτης, ο σύλλογός του και η διοργανώτρια του ισπανικού πρωταθλήματος της La Liga. Στη διακοπή των τηλεοπτικών μεταδόσεων στην Κίνα των αγώνων όχι μόνον της «Βασίλισσας», αλλά και ολόκληρης της La Liga.

Μια εξέλιξη με οικονομικό διακύβευμα πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για την La Liga, καθώς πέρα από το «καθαρό» συμβόλαιο των μεταδόσεων, που φτάνει τα 10 εκατ. για την κινεζική ελεύθερη τηλεόραση και άλλα 50 εκατ. για την καλωδιακή, σε άλλα 40 εκατ., υπολογίζονται τα επιπλέον χορηγικά και άλλα εμπορικά δικαιώματα που αφορούν αυτές τις μεταδόσεις. Και που οι Κινέζοι, παρά τις αλλεπάλληλες συγνώμες του Εμπαπέ, της διοίκησης της Ρεάλ, ακόμα και του προπονητή της Ζοζέ Μουρίνιο, αλλά και της La Liga, προσώρας δείχνουν ασυγκίνητοι.

Η δήλωση του Κιλιάν Εμπαπέ για τον Μάο Τσετούνγκ προκάλεσε την οργή του Πεκίνου και τεράστια οικονομική ζημιά.

Δεν τους ήξερε

Αυτό που δεν ήξερε ο Εμπαπέ, όταν «πρόσβαλε» (κατά τους Κινέζους πάντα), τον Μάο Τσετούνγκ ήταν ότι θα εύρισκε απέναντί του, έναν υπερκολοσσό της παγκόσμιας τηλεοπτικής αγοράς. Την CCTV (China Central Television – Κεντρική Τηλεόραση Κίνας). Άγνωστος σχεδόν στην Ελλάδα και μάλλον στις περισσότερες χώρες του πλανήτη, αλλά είναι μακράν ο κορυφαίος παγκοσμίως σε τηλεθέαση, καθώς αυτή, σε καθημερινή βάση, κυμαίνεται από το 1-1,3 δισεκατομμύρια τηλεθεατές. Πολύ υψηλότερη από το αντίστοιχο κεντρικό κρατικό κανάλι της Ινδίας Doordarshan, που έχει ρεκόρ μέχρι 340 εκατομμύρια ταυτόχρονους τηλεθεατές, το TV Globo της Βραζιλίας, που παράγει και προβάλλει τις δημοφιλείς εμπορικές τηλενουβέλες, με 200 εκατομμύρια τηλεθεατές, ενώ ακολουθούν τα αμερικανικά CBS και NBC.

Ενώ στους αριθμούς της κινεζικής CCTV δεν περιλαμβάνονται οι δύσκολα υπολογιζόμενοι τηλεθεατές των μεταδόσεων παγκοσμίως, μέσω δορυφόρου, των ξενόγλωσσων και διεθνών καναλιών του δικτύου (όπως το CCTV-4 και το CGTN), που μετά βεβαιότητας ανέρχονται σε περίπου 100 εκατομμύρια.

Το δεύτερο δε, που αγνοούσε ο Γάλλος σταρ ήταν ότι της CCTV ηγείται, με απεριόριστες εξουσίες μάλιστα, ο 59χρονος Σεν Χαϊσιόνγκ. Ένας πολύπειρος δημοσιογράφος, κυρίως όμως επιστήθιος συνεργάτης επί χρόνια του Προέδρου της χώρας Σι Τζινπίνγκ. Που εκτός από επικεφαλής, πρόεδρος και γενικός διευθυντής του κορυφαίου τηλεοπτικού οργανισμού της Κίνας και του πλανήτη ολόκληρου, είναι και ο πρώτος πρόεδρος, από την ίδρυσή της δηλαδή, στις 21 Μαρτίου 2018, της China Media Group (CMG), του Ομίλου Μέσων Ενημέρωσης της Κίνας. Κάτω από την ομπρέλα της οποίας, πλην της CCTV, βρίσκονται το Εθνικό και το Διεθνές Ραδιόφωνο της Κίνας.

Ο Σεν Χαϊσιόνγκ ελέγχει τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης, όντας στενός συνεργάτης του προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Ο δε Χαϊσιόνγκ, εκτός από 12ος στη σειρά γενικός διευθυντής της CCTV και 1ος της CMG, είναι και αναπληρωτής επικεφαλής του Κεντρικού Τμήματος Δημοσιότητας (δηλαδή Προπαγάνδας) του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος (ΚΚΚ), που εποπτεύει απευθείας την CMG, καθώς επίσης την εφημερίδα People’s Daily (η πασίγνωστη Λαϊκή Ημερησία) και το ειδησεογραφικό πρακτορείο Xinhua. Το πόστο του αντιστοιχεί στην κρατική ιεραρχία σε θέση υφυπουργού.

Εκτόνωση

Το πιθανότερο είναι η διαμάχη του Εμπαπέ με τους Κινέζους να οδηγηθεί σε εκτόνωση και τελικά σε αίσια κατάληξη, με επιστροφή στο προηγούμενο στάτους μεταδόσεων των αγώνων του ισπανικού πρωταθλήματος στην Κίνα, όπου η Ρεάλ έχει σχεδόν 100 εκατομμύρια υποστηρικτές. Υπάρχουν ήδη επαφές, αλλά χρειάζεται χρόνος, καθώς η συναισθηματική φόρτιση των Κινέζων από το σχόλιο του Εμπαπέ είναι ισχυρή, όπως ανέφερε ο πρέσβης της Κίνας στην Ισπανία, Γιάο Τζινγκ, στο πρακτορείο ειδήσεων EFE, στο περιθώριο ενός Φόρουμ στη Σαλαμάνκα, το περασμένο Σάββατο.

Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό που έγινε ευρύτερα γνωστό στη Δύση εξαιτίας αυτής της διαμάχης, είναι η τρομακτική εμβέλεια αυτού του «μεγάλου άγνωστου» στον παγκόσμιο τηλεοπτικό χάρτη, της CCTV, όπως και του Σεν Χαϊσιόνγκ, που αυτή την περίοδο θεωρείται ως ένα από το πιο ισχυρά ονόματα της κινεζικής ηγεσίας.

Ποιος είναι

Σε μια χώρα όπου το αυστηρό κομμουνιστικό καθεστώς 80 ετών, προσπαθεί να συνδυάσει τη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς με τον μονοκομματικό πολιτικό σύστημα, με περιορισμένες δημοκρατικές ελευθερίες, απόλυτης κυριαρχίας του Κομμουνιστικού Κόμματος, και όπου δίπλα στις τεράστιες επιχειρηματικές και εμπορικές συναλλαγές απίστευτου ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων που πραγματοποιούνται στους ουρανοξύστες του Πεκίνο, της Σαγκάης, αλλά και το Χονγκ Κονγκ, οι νυχτερινές στρατιωτικές περίπολοι υπενθυμίζουν την διαρκή παρουσία παντού και ελέγχου των πάντων από την κεντρική κομμουνιστική ηγεσία, ο Σεν Χαϊσιόνγκ είναι μια ιδεώδης επιλογή για να ηγείται ενός κρίσιμου πυλώνα ελέγχου και αναπαραγωγής αυτής της αυταρχικής εξουσίας και των μηχανισμών της: των Μέσων Ενημέρωσης, που στην Κίνα φυσικά είναι μόνο κρατικά, λειτουργούν υπό καθεστώς αυστηρής προληπτικής και όχι μόνο λογοκρισίας, -περίπου όπως η ΕΡΤ και η ΥΕΝΕΔ επί ελληνικής δικτατορίας-, εξυπηρετώντας αποκλειστικά την πολιτική του ΚΚΚ και το όραμα της για την προοπτική της χώρας.

Το κινεζικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV σαρώνει παγκοσμίως, συγκεντρώνοντας καθημερινά πάνω από ένα δισεκατομμύριο τηλεθεατές.

Πρώτο θέμα στο πρώτο κανάλι της CCTV ολόκληρο το περασμένο Σαββατοκύριακο ήταν οι αποφάσεις για την ψηφοφορία εκλογής αντιπροσώπων στο 21ο Συνέδριο του ΚΚΚ, δεύτερο γιατί ανησυχεί ο Ηγέτης του Λαού, Γενικός Γραμματέας του ΚΚΚ και Πρόεδρος της Χώρας (σ.σ. όλα τα αξιώματα του Σι Τζινπίνγκ) για τη βροχή στο Ντουνχουάγκ και τρίτο μια διεθνής πρωτοβουλία του ίδιου του επικεφαλής του καναλιού, Χαϊσιόνγκ, για την προβολή της Κίνας σε διάφορες χέρες του εξωτερικού.

Η διαδρομή του

Ο Σεν Χαϊσιόνγκ γεννήθηκε στις 4 Απριλίου 1967, στην περιοχή του Γουξίνγκ, πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο της πόλης Χουτζόου στην επαρχία Ζεγιάνγκ. Είναι πτυχιούχος της Κινεζικής Γλώσσας από το Πανεπιστήμιο της Χανγκζού, ενώ στη συνέχεια απέκτησε μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο Σιαοτόνγκ της Σαγκάης. Αμέσως μετά ακολούθησε τη δημοσιογραφία, ξεκινώντας από το επαρχιακό τμήμα της Ζεγιάνγκ του Κρατικού Πρακτορείου Ειδήσεων Xinhua και συνεχίζοντας ως αρχισυντάκτης του παραρτήματος της Σαγκάης του πρακτορείου, με εξειδίκευση στα οικονομικά.

Ο Χαϊσιόνγκ επελέγη για το βραβείο “δέκα καλύτεροι δημοσιογράφοι του Xinhua” κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του. Το 2010, ενώ υπηρετούσε στη Σαγκάη, απέκτησε από την κινεζική κυβέρνηση τον τίτλο του “εξαιρετικού και προοδευτικού στελέχους” για το έργο του στην Expo 2010, που διεξήχθη στην πόλη. Τον Αύγουστο του 2012 προήχθη σε αναπληρωτή αρχισυντάκτη του Xinhua και τον Ιούλιο του 2014 σε αναπληρωτή διευθυντή του οργανισμού, θέση επίσης επιπέδου υφυπουργού.

Η απόλυτη αφοσίωση του Σεν Χαϊσιόνγκ εξασφάλισε την ταχεία ανέλιξή του στην κορυφή της κρατικής ιεραρχίας.

Μετά από ένα μικρό διάστημα που υπηρέτησε ως επικεφαλής της προπαγάνδας του ΚΚΚ στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, στις 21 Μαρτίου 2018, διορίστηκε επικεφαλής της CCTV, όπου διαδέχτηκε τον Νι Σεντσί και συγχρόνως πρώτος Πρόεδρος της νεοϊδρυθείσας CMG.

Η σχέση με τον Σι Τζινπίνγκ

Η επαγγελματική καριέρα του Χαϊσιόνγκ «απογειώθηκε», καθώς το κόμμα εκτίμησε αφενός τις ικανότητές του, αφετέρου την απόλυτη αφοσίωσή του σε αυτό. Η διαδρομή του ακολουθούσε σταθερά τα βήματα του Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος ήταν διαδοχικά στο ίδιο διάστημα γραμματέας του κόμματος στη Ζεγιάνγκ και μετά στη Σαγκάη. Η συμπόρευση τους ήταν συνεχής και με αμφίπλευρα ανταποδοτικά οφέλη. Ως υψηλόβαθμος δημοσιογράφος και συντάκτης του Xinhua σε αυτές τις περιοχές, ο Χαϊσιόνγκ έγραψε εκτενή άρθρα που βοήθησαν στην διαμόρφωση του προφίλ και την ενίσχυση της δημοφιλίας του Τζινπίνγκ, διευκολύνοντας το δρόμο του προς την ηγεσία του ΚΚΚ.

Και όταν ο Σι Τζινπίγκ έφτασε στην κορυφή της ιεραρχίας του κόμματος και της χώρας, απόλυτος ηγέτης, προώθησε αναλόγως τον στενότατο συνεργάτη του, αναθέτοντάς του τα αξιώματα που προαναφέρθηκαν.

Ο ρόλος του σήμερα είναι κομβικός για την διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση της εμβέλειας και της απήχησης του κόμματος, αλλά κυρίως του ίδιου του Προέδρου Σι Τζινπίνγκ τόσο στο εσωτερικό της αχανούς χώρας, όσο και διεθνώς.

Υπό την ηγεσία του, η CMG και οι κλάδοι της, όπως η CCTV, μετατράπηκαν σε ένα «επιθετικό όχημα» για τη αποτύπωση των «σκέψεων» και των διπλωματικών θριάμβων του Προέδρου εντός και εκτός Κίνας, παντού. Στο πλαίσιο αυτό, ο Χαϊσιόνγκ εγκαινίασε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές παραγωγές σε πολλές γλώσσες, που περιγράφουν λεπτομερώς τη διακυβέρνηση του Κινέζου ηγέτη, όπως η σειρά podcast «Ιστορίες του Σι Τζινπίνγκ» και η τηλεοπτική εκπομπή «Οι Δημοφιλέστερες Αναφορές του Σι Τζινπίνγκ», που διανέμονται ευρέως σε όλη την Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και την Κεντρική Ασία.

Ο κινεζικός όμιλος CMG επεκτείνει τη διεθνή του επιρροή, προβάλλοντας το όραμα της Κίνας σε όλο τον κόσμο.

Φυσικά, δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Συνοδεύει τον Πρόεδρο σχεδόν σε όλες τις σημαντικές συναντήσεις του με κορυφαίους ξένους ηγέτες. Δεν διστάζει μάλιστα, σε πολύ υψηλού επιπέδου επισκέψεις στην Κίνα, να παρακάμπτει το πρωτόκολλο και να αναλαμβάνει ο ίδιος, για λογαριασμό της CCTV, καθότι ενεργός δημοσιογράφος επί 26 χρόνια, την πραγματοποίηση αποκλειστικών συνεντεύξεων με παγκόσμιους ηγέτες, όπως δυο φορές έπραξε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ένας υπερκολοσσός

Η CCTV, που διοικεί ο Χαϊσιόνγκ, είναι ένας τηλεοπτικός υπερκολοσσός με 12.000 εργαζόμενους και με 51 κανάλια, ελεύθερης και καλωδιακής τηλεόρασης. Από αυτά 25 είναι ελεύθερα δημόσια κανάλια, ειδησεογραφικά, θεματικά (αθλητικά, οικονομικά, πολιτιστικά, προβολής ταινιών, προβολής ντοκιμαντέρ, παιδικά, μέχρι και ένα κανάλι τηλεγαορών), 16 ψηφιακά συνδρομητικά κανάλια, καθώς και 6 διεθνή (CGTN – China Global Television Network), που εκπέμπουν ακατάπαυστα παγκοσμίως σε 5 γλώσσες (Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Αραβικά και Ρωσικά). Ακόμα διαθέτει 4 κανάλια για το εξωτερικό εκπομπής στην κινεζική γλώσσα: το CCTV-4 (με εκδόσεις για Ασία, Ευρώπη και Αμερική), το CCTV Entertainment, καθώς και 2 ειδικές εκδόσεις για το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο.

Αντίθετα με τις δυτικές χώρες, η έναρξη λειτουργίας και η ανάπτυξη της τηλεόρασης στην Κίνα καθυστέρησαν σημαντικά. H CCTV ξεκίνησε τη λειτουργία της με την επωνυμία “Peking Television (ATV)”, στις 2 Μαΐου 1958, μόλις 8 χρόνια πριν από την Ελλάδα δηλαδή. Και επίσημα μεταδιδόταν σε ασπρόμαυρη εκπομπή, τακτικά για 4 ώρες και 30 λεπτά κάθε μέρα, ξεκινώντας στις 2 Σεπτεμβρίου 1958. Ξεκίνησε να εκπέμπει πειραματικά σε έγχρωμη προβολή το 1971 και δυο χρόνια αργότερα προχώρησε σε δορυφορικές μεταδόσεις για σημαντικά γεγονότα.

Από την Πρωτομαγιά του 1978, με εντολή της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΚ, η ATV μετονομάστηκε σε China Central Television (CCTV), η οποία πάντως, σε 24ωρη βάση, άρχισε να εκπέμπει μόλις από την 1η Οκτωβρίου 2003, με ένα ειδησεογραφικό κανάλι, αρχικά συνδρομητικό και εν συνεχεία ελεύθερο. Ενώ σε μετάδοση υψηλής ευκρίνειας πέρασε στις 28 Σεπτεμβρίου 2007, ώστε να προλάβει και τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών και Παρα-Ολυμπιακών Αγώνων του 2008 στο Πεκίνο.

Τρομακτικοί αριθμοί

Η επιδραστικότητα των καναλιών της CCTV στην καθημερινότητα των Κινέζων και στη διαμόρφωση της πολιτικής και κοινωνικής τους συνείδησης υποδηλώνεται από το γεγονός ότι μόνο το καθημερινό βραδινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων (Xinwen Lianbo), το οποίο αναμεταδίδεται υποχρεωτικά και από τα τοπικά επαρχιακά κανάλια, αγγίζει περίπου τα 500 εκατομμύρια τηλεθεατών.

Τα εντυπωσιακά κεντρικά γραφεία της CCTV στο Πεκίνο στεγάζονται σε έναν εμβληματικό ουρανοξύστη 51 ορόφων.

Επίσης, το ετήσιο εορταστικό πρόγραμμα για την Κινεζική Πρωτοχρονιά (Spring Festival Gala), που μεταδίδεται από την CCTV, κατέχει το επίσημο ρεκόρ Γκίνες ως η τηλεοπτική εκπομπή με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στον κόσμο, ξεπερνώντας συχνά τους 1 δισεκατομμύριο τηλεθεατές.

Βάσει στοιχείων που δημοσιοποίησε την περασμένη Τετάρτη, η αγγλόφωνη ψηφιακή πλατφόρμα ειδήσεων Yicai Global, με έδρα τη Σαγκάη (μέλος του κρατικού ομίλου Shanghai Media, με μειοψηφική συμμετοχή της Alibaba), ο χρόνος παρακολούθησης τηλεόρασης στη χώρα το 2025 ήταν 638,7 δισεκατομμύρια ώρες, με τους ανθρώπους να αφιερώνουν κατά μέσο όρο τέσσερις ώρες και πέντε λεπτά ημερησίως, παρακολουθώντας τηλεόραση. Τα στοιχεία αποδίδονται σε έκθεση της Εθνικής Διοίκησης Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης της Κίνας.

Αχανής προϋπολογισμός

Ο Χαϊσιόνγκ διαχειρίζεται έναν τεράστιο ετήσιο προϋπολογισμό για την CCTV, -όπως και για την CMW-, το ύψος του οποίου ωστόσο, παραμένει επτασφράγιστο μυστικό, καθώς αποτελεί διαβαθμισμένη αυστηρά πληροφορία που δεν δημοσιοποιείται. Αυτονόητα, η κεντρική κυβέρνηση καλύπτει τυχόν ελλείμματα, καθώς τα κανάλια της CCTV θεωρούνται στρατηγικής σημασίας για την εγχώρια και διεθνή επικοινωνιακή προπαγάνδα της χώρας.

Υπάρχει μετά βεβαιότητας, αθρόα κρατική οικονομική στήριξη, όμως το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της CCTV προκύπτει από το διαφημιστικό σκέλος, καθώς ουσιαστικά μονοπωλεί την εν λόγω αγορά στο εσωτερικό της χώρας, αφού δεν υπάρχει ανταγωνιστής. Ενδεικτικό των μεγεθών που αφορούν όλα αυτά, είναι το ότι τα έσοδα από τον διεθνή βραχίονα (CGTV) του ομίλου της CCTV, που είναι σχετικά προσβάσιμα, υπολογίζονται σε πάνω από 1 δισ. δολάρια.

Συμβολικό εξάλλου, της ισχύος της CCTV είναι το κτίριο που στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία της στο Πεκίνο. Ένας ουρανοξύστης 51 ορόφων (και 3 υπογείων), που αποτελείται από δύο συνδεδεμένους πύργους σε σχήμα «Π», στο επιχειρηματικό κέντρο της κινεζικής πρωτεύουσας. Ο Χαϊσιόνγκ διοικεί την CCTV από το δέκατο μεγαλύτερο κτίριο γραφείων στον κόσμο. Οι Ρεμ Κούλχαας και Όλε Σκίρεεν ήταν οι αρχιτέκτονες του project, με την κατασκευή να ξεκινάει την 1η Ιουνίου 2004 και να ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2008.

Το κτίριο χαρακτηρίστηκε από ορισμένους αρχιτεκτονικούς κριτικούς ως «το σπουδαιότερο έργο αρχιτεκτονικής που κατασκευάστηκε αυτόν τον αιώνα» και χαρακτηρίστηκε το Καλύτερο Ψηλό Κτίριο Παγκοσμίως για το 2013 από το Παγκόσμιο Συμβούλιο για τα Ψηλά Κτίρια και το Αστικό Περιβάλλον.

Σφοδρή κριτική

Φυσικά, από τη στιγμή που η CCTV υπόκειται σε ασφυκτικό κρατικό έλεγχο, ευλόγως ο Χαϊσιόνγκ και οι επιτελείς του βρίσκονται στο στόχαστρο της διεθνούς σκληρής κριτικής. Το Freedom House (αμερικανικός οργανισμός που αξιολογεί τον βαθμό των πολιτικών ελευθεριών κάθε χώρας), καθώς και η βρετανική εφημερίδα Γκάρντιαν έχουν δημοσιεύσει ότι συχνά οι αναφορές από την CCTV σχετικά με θέματα ευαίσθητα για την κινεζική κυβέρνηση και το ΚΚΚ είναι διαστρεβλωμένες και χρησιμοποιούνται ως όπλο εναντίον των υποτιθέμενων εχθρών του κόμματος.

Οι κεντρικοί διευθυντές και άλλα επιτελικά στελέχη του δικτύου διορίζονται απευθείας από το κράτος. Οι δημοσιογράφοι του, που εργάζονται για το αγγλόφωνο διεθνές κανάλι του δικτύου, CGTN, βρίσκονται υπό συνεχή πίεση να παρουσιάζουν μια θετική εικόνα της Κίνας, σύμφωνα με παλιότερη (2008) μελέτη της Αν Μαρί Μπρεϊντι: «Τον Αύγουστο του 2005, μια σειρά από ρεπορτάζ της CCTV, ανέφεραν, με βάση τα γεγονότα, την καταστροφή σε ορυχεία άνθρακα της χώρας. Λίγο αργότερα, οι επικεφαλής του καναλιού έλαβαν προειδοποίηση από το Υπουργείο Εξωτερικών ότι αυτά τα ρεπορτάζ έβλαπταν τη διεθνή εικόνα της Κίνας. Μετά από αυτό το περιστατικό, το ανώτερο συντακτικό προσωπικό και οι δημοσιογράφοι αναγκάστηκαν να απολογηθούν».

Ο κινεζικός όμιλος CMG επεκτείνει τη διεθνή του επιρροή, προβάλλοντας το όραμα της Κίνας σε όλο τον κόσμο.

Και προσέθετε ότι ενώ ο εξοπλισμός του καναλιού είναι υπερσύγχρονος, οι εργαζόμενοι δεν είναι καλά εκπαιδευμένοι στον τρόπο χρήσης του, επομένως υπάρχουν συχνά λάθη κατά τη διάρκεια μιας μετάδοσης: «Οι πολιτικοί έλεγχοι στον σταθμό συμβάλλουν σε ένα γενικά χαμηλό επίπεδο ηθικού και πρωτοβουλίας μεταξύ του προσωπικού του σταθμού» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επί θητείας του Χαϊσιόνγκ, η CCTV έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα για λογοκρισία. Το 2019, ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τη μετάδοση δύο αγώνων προετοιμασίας της Εθνικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ, απαντώντας σε ένα tweet υποστήριξης των διαμαρτυριών υπέρ της δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ από τον Γενικό Διευθυντή των Χιούστον Ρόκετς, ομάδας του ΝΒΑ, Ντάριλ Μόρεϊ. Ο τότε και μέχρι και σήμερα κομισάριος του ΝΒΑ Άνταμ Σίλβερ υπερασπίστηκε το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου για τον Μόρεϊ. Τότε η CCTV απάντησε: «Εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας και την αντίθεσή μας στη δηλωμένη υποστήριξη του Σίλβερ στο δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου του Μόρεϊ. Πιστεύουμε ότι τυχόν σχόλια που αμφισβητούν την εθνική κυριαρχία και την κοινωνική σταθερότητα, δεν ανήκουν στην κατηγορία της ελευθερίας του λόγου. Θα εξετάσουμε επίσης, αμέσως, κάθε άλλη συνεργασία και ανταλλαγή με το NBA».

Ακόμη, κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Παραολυμπιακών Αγώνων του 2022, η CCTV λογόκρινε μια ομιλία του προέδρου της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής Άντριου Πάρσονς, στην οποία καταδικαζόταν η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ενώ επίσης το 2022, υιοθέτησε τους ρωσικούς αβάσιμους ισχυρισμούς για λειτουργία εργαστηρίων παραγωγής βιολογικών όπλων στην Ουκρανία, καθώς επίσης ότι η σφαγή της Μπούτσα ήταν σκηνοθετημένη. Σήμερα υπάρχει στο προσκήνιο η διαμάχη με τον Εμπαπέ, την Ρεάλ Μαδρίτης και την ισπανική La Liga.

Η «σκέψη» του Σι Τζινπίνγκ

Όπως είναι φανερό, ο Χαϊσιόνγκ μόνο τυχαίο πρόσωπο δεν είναι στην ιεραρχία της κινεζικής ηγεσίας. Στο παρελθόν έχει γράψει και βιβλίο με τίτλο «Μια Μελέτη της Σκέψης του Σι Τζινπίνγκ για τη Μεταρρύθμιση και το Αύριο». Πιστεύει ότι για να κατανοήσει κανείς τη σημερινή Κίνα, την οποία θεωρεί μάλιστα… δημοκρατική, πρέπει να κατανοήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα της χώρας και κυρίως την σκέψη του ηγέτη του, Προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

«Το δημοκρατικό σύστημα μιας χώρας είναι βαθιά ριζωμένο στην ιστορία, τον πολιτισμό και την παράδοσή της, επομένως δεν υπάρχει ένα μοντέλο δημοκρατίας που να ταιριάζει σε όλους», δήλωσε στο Διεθνές Φόρουμ για τη Δημοκρατία στο Πεκίνο τον Δεκέμβριο του 2021. Προσθέτοντας, ως γνήσιος υφυπουργός Προπαγάνδας, ότι «η ολοκληρωμένη διαδικασία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας δίνει στον κινεζικό λαό ένα αίσθημα ευτυχίας και ολοκλήρωσης. Έχει βοηθήσει 1,4 δισεκατομμύρια ανθρώπους να απαλλαγούν από την απόλυτη φτώχεια και έχει θέσει υπό έλεγχο την πανδημία COVID-19».

Ο κινεζικός όμιλος CMG επεκτείνει τη διεθνή του επιρροή, προβάλλοντας το όραμα της Κίνας σε όλο τον κόσμο.

«Η δημοκρατία μιας χώρας θα πρέπει να κρίνεται μόνο από τον λαό της», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «η πραγματική δημοκρατία θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της ευημερίας των ανθρώπων και να παραμένει ανθρωποκεντρική». Επέκρινε τις ΗΠΑ για την επιβολή της δικής τους εκδοχής της δημοκρατίας σε άλλες χώρες, ανεξάρτητα από τις πολιτισμικές και ιστορικές τους διαφορές: «Προκάλεσε οικονομικές αναταραχές και ανθρωπιστικές καταστροφές στους τοπικούς πληθυσμούς και έπληξε την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα».

Τότε ο Χαϊσιόνγκ δήλωσε ότι θα εργαστεί ενεργά για να προωθήσει την οικοδόμηση ενός υγιούς παγκόσμιου περιβάλλοντος κοινής γνώμης και να συνεχίσει να ενισχύει τις ανταλλαγές μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση μιας κοινότητας με κοινό μέλλον για την ανθρωπότητα.

Η τωρινή πρωτοβουλία του

Στο πλαίσιο αυτό ίσως, το τελευταίο διάστημα, έχει πάρει πάνω του την κρατική κεντρική πρωτοβουλία «Παγκόσμιος Διάλογος για τη Διακυβέρνηση της Κίνας και την Παγκόσμια Ανάπτυξη», με εκδηλώσεις, ημερίδες και φόρουμ σε διάφορες χώρες του κόσμου, ακόμα και στις ίδιες τις ΗΠΑ. Όπου την περασμένη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου, στην Ουάσιγκτον, συνδιοργανώθηκε εκδήλωση από την CMG και την κινεζική πρεσβεία στις ΗΠΑ, στην οποία έστειλε βιντεοσκοπημένη ομιλία του σχετικά με την επιτυχημένη εμπειρία της Εθνικής Διακυβέρνησης της Κίνας και τη συμβολή της χώρας στην ανάπτυξη παγκοσμίως.

Στις 5 Νοεμβρίου, παρόμοια εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Πνομ Πενχ, υπό την κοινή διοργάνωση CMG, κινεζικής πρεσβείας, αλλά και της Βασιλικής Ακαδημίας της Καμπότζης και προηγουμένως στην Γκάνα παρόντος του ίδιου του ΧαΪσιόνγκ, τη Ρωσία και σε άλλες χώρες.

Ο Σεν Χαϊσιόνγκ ελέγχει τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης, όντας στενός συνεργάτης του προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

«Χαμηλόμισθος»

Παρότι διοικεί έναν τεράστιο οργανισμό, ο μισθός του είναι όχι απλά πολύ χαμηλότερος από δυτικούς ομοιόβαθμους συναδέλφους του, αλλά ούτε καν πλησιάζει τον μέσο μισθό ένας δημοσίου υπαλλήλου στη Δύση, στα μόλις 28.000 δολάρια. Υπερτριπλασιάζεται βεβαίως λόγω επιδομάτων ειδικής θέσης, αλλά και πάλι είναι πολύ χαμηλός. Βεβαίως, απολαμβάνει όλων των προνομίων, ανέσεων και διευκολύνσεων των υψηλόβαθμων της κινεζικής ηγεσίας, που ενδεχομένως δεν μπορούν να αποτιμηθούν. Από την άλλη, μπορεί και ο ίδιος ο Σι Τζινπίνγκ να θεωρείται από τους πιο χαμηλόμισθους ηγέτες στον κόσμο, αλλά οι (ανεπιβεβαίωτες) φήμες για την πραγματική του περιουσία, την ανεβάζουν σε δυσθεώρητα ύψη.

Όπως και να έχει το πράγμα πάντως, η εξουσία λάμπει, προσδίδει αίγλη και αυτό εξηγεί ότι ο Σεν Χαϊσόνγκ ήταν περιζήτητος… γαμπρός. Αν και η προσωπική ζωή των Κινέζων υψηλόβαθμων αξιωματούχων προστατεύεται ως «κόρη οφθαλμού» από το καθεστώς και τα πλήρως ελεγχόμενα απ’ αυτό ΜΜΕ, στις 30 Δεκεμβρίου 2021 η εφημερίδα Ming Pao του Χονγκ Κονγκ ανέφερε ότι ο τότε 54χρονος επικεφαλής των CCTV και CMG παντρεύτηκε εντελώς μυστικά την 38χρονη Τονγκ Λίγια. Μια πολύ όμορφη και δημοφιλή ηθοποιό του κινηματογράφου και της τηλεόρασης και παρουσιάστρια της εορταστικής εκδήλωσης του CCTV για τον εορτασμό της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς, η οποία είχε πάρει διαζύγιο λίγους μήνες νωρίτερα από τον σύζυγό της, επίσης ηθοποιό Τσεν Σίτσενγκ, με τον οποίο είχαν ήδη αποκτήσει ένα αγόρι. Η φήμη ωστόσο δεν επαληθεύτηκε ποτέ, ενώ το καθεστώς επέβαλε ρητή απαγόρευση κάθε αναφοράς στα ΜΜΕ για αυτήν, καταργώντας και στις αναζητήσεις στο διαδίκτυο λέξεις-«κλειδιά» που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω πληροφορίες.

Γνώριμος

Ο Χαϊσιόνγκ είναι άγνωστος στους Έλληνες, όχι όμως στην πολιτική ηγεσία της χώρας μας. Δηλώνει λάτρης του ελληνικού πολιτισμού. Είχε συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την επίσκεψή του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Κίνα τον Νοέμβριο του 2019. Ενώ έχει και ο ίδιος επισκεφθεί την Αθήνα στα τέλη Οκτωβρίου του 2023 με αφορμή το ελληνοκινεζικό Συνέδριο «Ένα αρχαίο μονοπάτι για τη σύγχρονη ευημερία» που διοργάνωσε η CMG στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Μια Ζώνη, Ένας Δρόμος (“One Belt, One Road”) Κίνας -Ελλάδας. Υπενθυμίζεται πως η Ελλάδα είναι από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες, που συμμετέχει στην εν λόγω πρωτοβουλία.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης αυτής, ο Χαϊσιόνγκ συνάντησε την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ενώ υπέγραψε ως πρόεδρος της CMG υπέγραψε επίσημα μνημόνια συνεργασίας (MoU) με τον τότε Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας Ισίδωρο Κούβελο, καθώς και με τον επικεφαλής του ελληνικού συμβουλίου του Κέντρου Αρχαίων Ελληνικών και Κινεζικών Πολιτισμών, Στέλιο Βιρβιδάκη. Ενώ λίγες μέρες νωρίτερα, είχε υποδεχθεί στο Πεκίνο την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.