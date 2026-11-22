Όταν η Σερένα Γουίλιαμς είχε πρωτοιδρύσει την επενδυτική της εταιρεία Serena Ventures πίσω στο 2019, είχε ξεκαθαρίσει ότι οι φιλοδοξίες της ξεπερνούσαν κατά πολύ τις συνηθισμένες εμπορικές συμφωνίες και τις διαφημιστικές συνεργασίες των μεγάλων αθλητών. Επτά χρόνια αργότερα, το πρώην φαινόμενο του τένις έχει στηρίξει περισσότερες από 100 εταιρείες, αλλά εξακολουθεί να πιστεύει ότι μπορεί να πετύχει ακόμη περισσότερα. Τη Δευτέρα, η 45χρονη πλέον, ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την έμπειρη επενδύτρια επιχειρηματικών κεφαλαίων Μπεθ Φερέιρα, με στόχο τη δημιουργία της Starfire Ventures, μιας νέας επενδυτικής εταιρείας με έδρα τη Νέα Υόρκη, η οποία φιλοδοξεί να αντλήσει 200 εκατ. δολάρια.

Επενδύσεις έως 10 εκατ. δολαρίων σε startups

Η Serena Ventures είχε ξεκινήσει αποκλειστικά με προσωπικές επενδύσεις της Γουίλιαμς, προτού προχωρήσει το 2022 στη συγκέντρωση 111 εκατ. δολαρίων μέσω επενδυτικού κεφαλαίου.

Το νέο σχήμα έχει διαφορετική φιλοσοφία και μεγαλύτερη επενδυτική εμβέλεια. Οι δύο συνεργάτιδες σχεδιάζουν να τοποθετήσουν κεφάλαια σε 20 έως 25 νεοφυείς επιχειρήσεις, κυρίως σε εταιρείες που βρίσκονται στα αρχικά στάδια χρηματοδότησης, γνωστά ως seed και Series A. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους βρίσκονται η υγειονομική περίθαλψη, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και η τεχνητή νοημοσύνη.

Οι επενδύσεις θα κυμαίνονται από 1 έως 10 εκατ. δολάρια, με μέσο ύψος περίπου 5 εκατ. δολάρια. Πρόκειται για σημαντικά μεγαλύτερα ποσά από τις τοποθετήσεις της Serena Ventures, οι οποίες συχνά περιορίζονταν σε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια. Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στο να αποκτήσει η Starfire μεγαλύτερη επιρροή στην ανάπτυξη και τη μελλοντική πορεία των επιχειρήσεων στις οποίες επενδύει.

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«Χρειαζόμαστε γυναίκες που να χρηματοδοτούν γυναίκες»

Πέρα από την επίτευξη οικονομικών αποδόσεων, η Γουίλιαμς και η Φερέιρα επιδιώκουν να αλλάξουν και το ποιοι λαμβάνουν τις επενδυτικές αποφάσεις.

«Χρειαζόμαστε γυναίκες που να επενδύουν σε γυναίκες», δηλώνει η Γουίλιαμς, επισημαίνοντας τις μεγάλες ανισότητες που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τον χώρο των επιχειρηματικών κεφαλαίων.

Σύμφωνα με στοιχεία της PitchBook, μόλις το 1% της χρηματοδότησης venture capital στις ΗΠΑ το 2025 κατευθύνθηκε σε εταιρείες που δεν είχαν άνδρα μεταξύ των ιδρυτών τους.

«Χρειαζόμαστε επίσης γυναίκες που να χρηματοδοτούν και άνδρες. Αποστολή μας είναι να επενδύουμε σε εταιρείες που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο ζούμε την καθημερινότητά μας», εξηγεί. Η συγκεκριμένη προσέγγιση δεν αποτελεί καινούργια κατεύθυνση για τη Γουίλιαμς.

Μέσω της Serena Ventures έχει ήδη στηρίξει 13 εταιρείες που κατάφεραν να φτάσουν σε αποτίμηση τουλάχιστον 1 δισ. δολαρίων, μεταξύ των οποίων οι Andela, Esusu, Lovable και Mercury.

Παράλληλα, περίπου το 80% των ιδρυτών των επιχειρήσεων του πρώτου επενδυτικού κεφαλαίου της Serena Ventures προερχόταν από ομάδες με περιορισμένη εκπροσώπηση στον επιχειρηματικό κόσμο.

Πλέον, ωστόσο, η Γουίλιαμς πιστεύει ότι για να υλοποιήσει τις μεγαλύτερες φιλοδοξίες της πρέπει να δημιουργήσει μια εταιρεία που δεν θα εξαρτάται από το προσωπικό της όνομα και θα μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται ακόμη και χωρίς την ίδια. «Θέλω να είναι κάτι μεγαλύτερο από τη Σερένα», τονίζει.

Από τα 23 Grand Slam σε περιουσία 400 εκατ. δολαρίων

Οι επιχειρηματικές φιλοδοξίες της Γουίλιαμς έρχονται να προστεθούν σε μια ήδη εντυπωσιακή αθλητική και οικονομική διαδρομή. Μεγαλωμένη στο Κόμπτον της Καλιφόρνιας, έμαθε τένις μαζί με τη μεγαλύτερη αδελφή της, Βένους, υπό την καθοδήγηση του πατέρα τους, σε δημόσια γήπεδα.

Έγινε επαγγελματίας το 1995, σε ηλικία μόλις 14 ετών, και εξελίχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία του αθλήματος.

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Στη διάρκεια της καριέρας της κατέκτησε 23 τίτλους Grand Slam στο απλό, αριθμό-ρεκόρ για την εποχή Open του τένις, καθώς και τέσσερα χρυσά ολυμπιακά μετάλλια, προτού αποχωρήσει από την ενεργό δράση το 2022.

Όταν επέστρεψε στα γήπεδα τον Ιούνιο του 2026, αγωνιζόμενη στο απλό του Γουίμπλεντον και στο διπλό τεσσάρων διοργανώσεων της WTA, το Forbes υπολόγισε την καθαρή περιουσία της στα 400 εκατ. δολάρια. Με βάση αυτή την εκτίμηση, η Γουίλιαμς είναι η πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο που δημιούργησε την περιουσία της κυρίως μέσω του αθλητισμού.

Παράλληλα, κατέλαβε την τρίτη θέση στη λίστα του Forbes με τους πιο ακριβοπληρωμένους τενίστες για το 2026, με εκτιμώμενα έσοδα 40,1 εκατ. δολαρίων κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Τα συνολικά έσοδά της προ φόρων σε ολόκληρη την καριέρα της ξεπερνούν τα 600 εκατ. δολάρια.

Ποια είναι η Μπεθ Φερέιρα

Καθοριστικό ρόλο στη νέα επιχειρηματική προσπάθεια της Γουίλιαμς διαδραματίζει η Μπεθ Φερέιρα, με την οποία γνωρίστηκε περίπου το 2015, μέσω μιας επένδυσης στην εκπαιδευτική πλατφόρμα MasterClass. Η Φερέιρα διαθέτει πολυετή εμπειρία στον χώρο των επιχειρηματικών κεφαλαίων και των τεχνολογικών εταιρειών.

Δημιούργησε επενδυτικό κεφάλαιο 50 εκατ. δολαρίων στην WME Ventures, ενώ διετέλεσε διευθύνουσα σύμβουλος στη FirstMark Capital.

Η τελευταία εξελίχθηκε στον μεγαλύτερο μέτοχο της EvolutionIQ, μιας πλατφόρμας διαχείρισης ασφαλιστικών αποζημιώσεων με τεχνητή νοημοσύνη, η οποία εξαγοράστηκε τον Ιανουάριο του 2025 έναντι 730 εκατ. δολαρίων.

Η Φερέιρα υπήρξε επίσης ένα από τα πρώτα στελέχη της Etsy, ενώ αργότερα ανέλαβε τη θέση της γενικής διευθύντριας λειτουργιών στην εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Fab.

Στη συνέχεια ανέλαβε συμβουλευτικό ρόλο στη Serena Ventures. Η Γουίλιαμς χρειάστηκε σχεδόν δύο χρόνια για να την πείσει να ενταχθεί στην εταιρεία με πλήρη απασχόληση. Η Φερέιρα εντάχθηκε τελικά το 2024 ως γενική εταίρος και πλέον αναλαμβάνει αντίστοιχο ρόλο στη Starfire Ventures.

«Η Starfire μάς δίνει τη δυνατότητα να δείξουμε στην αγορά σε τι πραγματικά επενδύουμε και να αναδείξουμε τη Σερένα από μια διαφορετική οπτική», εξηγεί η Φερέιρα.

Όπως επισημαίνει, η Γουίλιαμς δεν περιορίζεται σε έναν συμβολικό ή επικοινωνιακό ρόλο.

«Ασκεί ουσιαστικά καθήκοντα γενικού εταίρου. Συμμετέχει στις επενδυτικές συναντήσεις, συνομιλεί με τους ιδρυτές των εταιρειών μας και δημιουργεί επαφές για λογαριασμό τους».

Στο επίκεντρο η γυναικεία υγεία

Οι δύο επενδύτριες θεωρούν επίσης ότι οι διαφορετικές εμπειρίες και οπτικές τους μπορούν να τις βοηθήσουν να εντοπίσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες που άλλοι επενδυτές ενδεχομένως παραβλέπουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο τομέας της γυναικείας υγείας, στον οποίο η Γουίλιαμς έχει ήδη πραγματοποιήσει σημαντικές τοποθετήσεις.

Μέσω της Serena Ventures επένδυσε στη Midi Health, εταιρεία που προσφέρει υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης σε γυναίκες που βρίσκονται στην εμμηνόπαυση ή αντιμετωπίζουν άλλα προβλήματα υγείας στη μέση ηλικία.

Τον Φεβρουάριο, η Midi εξασφάλισε 100 εκατ. δολάρια σε νέο γύρο χρηματοδότησης, με την αποτίμησή της να ξεπερνά το 1 δισ. δολάρια.

«Αγαπάμε τον χώρο της υγείας. Ως αθλήτρια, η υγεία είναι ολόκληρη η ζωή μου», λέει η Γουίλιαμς.

Ειδικά για τη γυναικεία υγεία, προσθέτει: «Για πάρα πολύ καιρό μάς είχαν ξεχάσει. Γι’ αυτό θέλουμε να στηρίζουμε τους ιδρυτές που δεν μας ξεχνούν και να συμμετέχουμε στις προσπάθειές τους».

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Η τεχνητή νοημοσύνη και η πρώτη επένδυση της Starfire

Σε αντίθεση με τη γυναικεία υγεία, η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο του παγκόσμιου επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με την PitchBook, οι συμφωνίες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη αντιπροσώπευαν περίπου το 86% της αξίας των συναλλαγών venture capital στις ΗΠΑ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η Φερέιρα αποκαλύπτει ότι η ίδια και η Γουίλιαμς έχουν ήδη συναντηθεί με περισσότερες από 30 εταιρείες που αναπτύσσουν ψηφιακούς βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, ακολουθούν επιλεκτική επενδυτική στρατηγική.

Το ενδιαφέρον τους επικεντρώνεται περισσότερο σε επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες και λιγότερο σε εκείνες που αναπτύσσουν τη βασική τεχνολογική υποδομή.

Η πρώτη επένδυση της Starfire, στην εταιρεία Town, αποτυπώνει ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία.

Η Town προσφέρει έναν ψηφιακό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης, τον οποίο οι δύο επενδύτριες χρησιμοποιούσαν ήδη πριν προσεγγίσουν τους ιδρυτές της εταιρείας για να συζητήσουν πιθανή χρηματοδότηση.

Τον Οκτώβριο, η Starfire Ventures συμμετείχε σε γύρο χρηματοδότησης 108 εκατ. δολαρίων, ο οποίος αποτίμησε την Town στο 1 δισ. δολάρια.

Για τον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Town, Ζαν-Ντενί Γκρεζ, το βασικό πλεονέκτημα της συνεργασίας είναι ότι αποκτά επενδυτές που γνωρίζουν από πρώτο χέρι πως η δημιουργία μιας επιτυχημένης επιχείρησης συνοδεύεται αναπόφευκτα από δυσκολίες και αποτυχίες.

«Τόσο η Μπεθ όσο και η Σερένα είναι άνθρωποι εξοικειωμένοι με το ρίσκο και με το γεγονός ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται πάντα όπως τα περιμένεις. Έχουν όμως αποδείξει ότι τελικά μπορούν να πετύχουν», σημειώνει.

«Θέλω να μπορώ να μιλήσω με κάποιον που έχει περάσει δύσκολες στιγμές και να μου εξηγήσει πώς κατάφερε να τις ξεπεράσει. Και αισθάνομαι πολύ άνετα να τους στείλω ένα μήνυμα όταν το χρειάζομαι».

«Μια ευκαιρία να αλλάξουμε το παραδοσιακό μοντέλο των venture capital»

Η Γουίλιαμς πιστεύει ότι αυτού του είδους οι προσωπικές σχέσεις θα αποτελέσουν σημαντικό πλεονέκτημα για την προσέλκυση επενδυτών. Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι η επιχειρηματική της δραστηριότητα μπορεί να έχει αντίκτυπο πολύ πέρα από τις οικονομικές επιδόσεις της Starfire.

«Ολόκληρη η καριέρα μου βασίστηκε στο να εμπνέω τους άλλους», δηλώνει.

Η ίδια εκτιμά ότι η επιτυχία του νέου εγχειρήματος θα μπορούσε να ενθαρρύνει περισσότερες γυναίκες να δημιουργήσουν τις δικές τους επενδυτικές εταιρείες και να αποκτήσουν ουσιαστικό ρόλο στις αποφάσεις για το ποιες επιχειρήσεις εξασφαλίζουν χρηματοδότηση.

«Αυτή είναι μια ευκαιρία να διαμορφώσουμε και να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε παραδοσιακά ο κλάδος των venture capital», τονίζει.

«Χρειαζόμασταν δυναμικές γυναίκες που θα έκαναν το βήμα να δημιουργήσουν κάτι φρέσκο και καινούργιο, ξεπερνώντας πολλά από τα εμπόδια που υπήρχαν μέχρι σήμερα».