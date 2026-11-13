Υπάρχουν πόλεις που κρύβουν την Ιστορία τους στα μουσεία. Η Βουδαπέστη την έχει αφήσει στους τοίχους της. Σε τρύπες από σφαίρες, σε σκοτεινά υπόγεια, σε εγκαταλελειμμένα αρχοντικά και σε δρόμους όπου κάποτε ακούγονταν κραυγές τρόμου και σήμερα ηχούν μουσικές από μπαρ γεμάτα κόσμο.

Είναι μία από τις ομορφότερες πρωτεύουσες της Ευρώπης. Αλλά πίσω από τους επιβλητικούς τρούλους, τις φωτισμένες γέφυρες και τα αριστοκρατικά κτίρια κρύβεται μια ιστορία γεμάτη κατακτήσεις, εξεγέρσεις, διωγμούς και πολιτικές συγκρούσεις.

Και τώρα, μετά την εκλογική ήττα του Βίκτορ Όρμπαν, η πόλη προσπαθεί για ακόμη μία φορά να αποφασίσει ποια θέλει να είναι.

Η ίδια πλατεία, δύο εντελώς διαφορετικές νύχτες

Τον Απρίλιο, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, κυρίως νέοι, πλημμύρισαν τους δρόμους γύρω από το ουγγρικό Κοινοβούλιο, πανηγυρίζοντας την ήττα του ανθρώπου που είχε κυβερνήσει τη χώρα επί 16 χρόνια.

Τα συνθήματα αντηχούσαν στις όχθες του Δούναβη. Για πολλούς, η ήττα του Όρμπαν συμβόλιζε την επιστροφή της Ουγγαρίας προς την Ευρώπη, μακριά από τη στενή σχέση με τη Ρωσία.

Λίγους μήνες αργότερα, στο ίδιο ακριβώς σημείο, η ατμόσφαιρα ήταν εντελώς διαφορετική.

Εκατοντάδες υποστηρικτές του πρώην πρωθυπουργού συγκεντρώθηκαν σιωπηλά, τοποθετώντας κεριά στο έδαφος σε σχήμα σταυρού. Το Κοινοβούλιο είχε μόλις εγκρίνει συνταγματικές αλλαγές που έβαζαν αυστηρά όρια στις πολιτικές θητείες, αποκλείοντας την επιστροφή του Όρμπαν στην εξουσία.

Μια 73χρονη γυναίκα, η Μάγκντολνα Σένι, προσπαθούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

«Για μένα, ο Βίκτορ Όρμπαν θα είναι πάντα ο πρωθυπουργός μας», έλεγε.

Η ίδια πλατεία είχε γίνει το σκηνικό τόσο της απόλυτης χαράς όσο και της βαθιάς θλίψης.

Ίσως αυτή να είναι η πιο χαρακτηριστική εικόνα της Βουδαπέστης: μια πόλη που ζει εδώ και αιώνες ανάμεσα σε αντίθετους κόσμους.

Μια πόλη που χωρίζεται στα δύο

Ο Δούναβης δεν χωρίζει μόνο γεωγραφικά τη Βουδαπέστη. Μοιάζει να χωρίζει και δύο διαφορετικές προσωπικότητες.

Από τη μία πλευρά βρίσκεται η Βούδα, με τους καταπράσινους λόφους, τις επιβλητικές επαύλεις και τις παλιές αριστοκρατικές κατοικίες.

Από την άλλη, η Πέστη, επίπεδη, ζωντανή, γεμάτη μεγάλες λεωφόρους, καταστήματα, θέατρα και νυχτερινή ζωή.

Οι δύο πλευρές ενώθηκαν το 1873, μαζί με την Παλαιά Βούδα, δημιουργώντας τη σημερινή ουγγρική πρωτεύουσα.

Την ημέρα, οι δρόμοι γεμίζουν τουρίστες που φωτογραφίζουν το εντυπωσιακό Κοινοβούλιο, τις γέφυρες και τα ιστορικά κτίρια.

Τη νύχτα, όμως, όταν τα φώτα χαμηλώνουν και η πόλη ησυχάζει, εμφανίζεται ένα διαφορετικό πρόσωπο.

Το παρελθόν αρχίζει να ξεπροβάλλει από παντού.

Το κτίριο που έγινε τόπος βασανιστηρίων

Στους λόφους της Βούδας βρίσκεται ένα κτίριο που θα μπορούσε εύκολα να περάσει απαρατήρητο.

Κάποτε ήταν ένα πολυτελές συγκρότημα διαμερισμάτων με την ονομασία Majestic. Διέθετε κεντρική θέρμανση, υπηρεσίες εστίασης και πλυντήριο. Ένα κτίριο φτιαγμένο για άνετη ζωή.

Το 1944, όμως, μετατράπηκε σε κάτι εντελώς διαφορετικό.

Εκεί εγκατέστησε το αρχηγείο του ο Άντολφ Άιχμαν, ένας από τους βασικούς οργανωτές του Ολοκαυτώματος.

Στο υπόγειο, οι αποθηκευτικοί χώροι χρησιμοποιήθηκαν ως θάλαμοι βασανιστηρίων.

Από αυτό το σημείο οργανώθηκε η συστηματική εξόντωση των Εβραίων της Ουγγαρίας.

Σήμερα, το κτίριο εξακολουθεί να υπάρχει. Τα ασπρόμαυρα πλακάκια του έχουν διατηρηθεί, όπως και ορισμένες λεπτομέρειες της αρχιτεκτονικής του.

Δεν υπάρχει, όμως, ούτε μία αναμνηστική πλάκα που να εξηγεί τι συνέβη στο εσωτερικό του.

Ο Βρετανός συγγραφέας Άνταμ Λέμπορ το χαρακτηρίζει χαρακτηριστικό παράδειγμα της «κοινοτοπίας του κακού».

Ένα συνηθισμένο κτίριο, σε μια συνηθισμένη γειτονιά, που κρύβει μια από τις πιο σκοτεινές ιστορίες του 20ού αιώνα.

Το εβραϊκό γκέτο που έγινε η καρδιά της νυχτερινής ζωής

Στην άλλη πλευρά του Δούναβη, στην Πέστη, υπάρχει μια γειτονιά που σήμερα αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς διασκέδασης της πόλης.

Μπαρ, εστιατόρια, μουσική, γεμάτοι δρόμοι και τουρίστες από ολόκληρο τον κόσμο.

Κάποτε, όμως, εδώ βρισκόταν το εβραϊκό γκέτο της Βουδαπέστης.

Το 1944, οι Ναζί και οι Ούγγροι συνεργάτες τους ύψωσαν τείχη για να περιορίσουν τον εβραϊκό πληθυσμό.

Τα περισσότερα τείχη εξαφανίστηκαν μετά τον πόλεμο. Ωστόσο, ορισμένα ίχνη τους παραμένουν.

Σε μια σκοτεινή αυλή παλιάς πολυκατοικίας μπορεί κανείς ακόμη να συναντήσει ένα ανακατασκευασμένο τμήμα του τείχους.

Λίγα μέτρα πιο πέρα, οι επισκέπτες διασκεδάζουν στα περίφημα ruin bars, τα μπαρ που δημιουργήθηκαν μέσα σε παλιά εγκαταλελειμμένα κτίρια.

Το πιο γνωστό είναι το Szimpla Kert, σύμβολο της εναλλακτικής Βουδαπέστης.

Εκεί όπου κάποτε υπήρχαν φόβος και εγκλεισμός, σήμερα υπάρχει μουσική και ζωή.

Η αντίθεση είναι τόσο έντονη, ώστε δύσκολα μπορεί κανείς να την αγνοήσει.

Οι τοίχοι που κρατούν ακόμη τις σφαίρες του 1956

Σε μια άλλη γειτονιά της πόλης, μια παλιά πολυκατοικία εξακολουθεί να φέρει εκατοντάδες σημάδια από σφαίρες.

Δεν πρόκειται για διακοσμητικά στοιχεία ή για κάποια καλλιτεχνική παρέμβαση.

Είναι τα σημάδια που άφησαν οι μάχες της ουγγρικής εξέγερσης του 1956, όταν πολίτες και αντικομμουνιστές μαχητές συγκρούστηκαν με τα σοβιετικά στρατεύματα.

Οι στενοί δρόμοι της περιοχής ήταν ιδανικοί για ενέδρες εναντίον των σοβιετικών αρμάτων μάχης.

Τότε ακούγονταν παντού οι κραυγές: «Ρώσοι, γυρίστε σπίτια σας!»

Το ίδιο σύνθημα ακούστηκε ξανά, δεκαετίες αργότερα, στους πανηγυρισμούς για την ήττα του Όρμπαν.

Για τους νέους που βγήκαν στους δρόμους, αποτελούσε μήνυμα αντίθεσης στη στενή σχέση της προηγούμενης κυβέρνησης με το Κρεμλίνο.

Η Ιστορία, όπως φαίνεται, έχει έναν παράξενο τρόπο να επιστρέφει στη Βουδαπέστη.

Μια πόλη που δεν γκρεμίζει το παρελθόν της

Η Βουδαπέστη έχει αλλάξει πολύ από την πτώση του κομμουνισμού.

Παλιά κτίρια ανακαινίστηκαν, εγκαταλελειμμένες γειτονιές απέκτησαν νέα ζωή και ιστορικοί χώροι μετατράπηκαν σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, γκαλερί και γραφεία.

Ακόμη και ένα παλιό αντιαεροπορικό καταφύγιο και τηλεφωνικό κέντρο της εποχής του Ψυχρού Πολέμου έχει αποκτήσει νέα χρήση.

Στην αυλή του λειτουργεί πλέον μπαρ, ενώ τα γύρω κτίρια φιλοξενούν εργαστήρια καλλιτεχνών και επιχειρήσεις τεχνολογίας.

Εκεί όπου κάποτε κυριαρχούσε ο φόβος των βομβαρδισμών, σήμερα ο κόσμος πίνει, συζητά και διασκεδάζει.

Η Βουδαπέστη δεν καταστρέφει απαραίτητα τα παλιά της κτίρια. Προσπαθεί να τους δώσει μια καινούργια ζωή.

Το δυσκολότερο, ωστόσο, δεν είναι να ανακαινίσει τους τοίχους της. Είναι να συμφιλιωθεί με όσα συνέβησαν πίσω από αυτούς.

Η νέα Βουδαπέστη και τα φαντάσματα που μένουν

Μετά την ήττα του Όρμπαν, η Ουγγαρία βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πολιτική εποχή.

Οι προεκλογικές αφίσες με τα απειλητικά μηνύματα για τον πόλεμο έχουν εξαφανιστεί από τους δρόμους. Στη θέση τους υπάρχουν διαφημίσεις για συναυλίες, εκθέσεις και καθημερινά καταναλωτικά προϊόντα.

Η πρωτεύουσα μοιάζει να ανασαίνει διαφορετικά.

Όμως, σε μια πόλη που έχει γνωρίσει αυτοκρατορίες, πολέμους, ναζιστική κατοχή, σταλινική καταπίεση και επαναστάσεις, κάθε νέα αρχή συνοδεύεται από τις μνήμες των προηγούμενων εποχών.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο ιδιαίτερο στοιχείο της Βουδαπέστης.

Εδώ η ομορφιά και το σκοτάδι δεν βρίσκονται σε διαφορετικές γειτονιές. Μερικές φορές μοιράζονται το ίδιο κτίριο.

Στις όχθες του Δούναβη, ανάμεσα σε παλάτια, ερειπωμένα αρχοντικά, μνημεία και γεμάτα μπαρ, η πόλη συνεχίζει να ζει με τις αντιφάσεις της.

Γιατί η Βουδαπέστη μπορεί να αλλάζει κυβερνήσεις, εποχές και πρόσωπα. Αλλά την Ιστορία της δεν μπορεί —και ίσως δεν πρέπει— να την αφήσει πίσω.