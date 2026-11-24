Ενενήντα χρόνια μετά το ξέσπασμα του ισπανικού εμφυλίου πολέμου, τα φαντάσματα του 1936 επιστρέφουν στην πολιτική ζωή της Ισπανίας, με την προεκλογική εκστρατεία ενόψει της αναμέτρησης της 29ης Νοεμβρίου να αναβιώνει συνθήματα, αντιπαραθέσεις και ιστορικούς διχασμούς που εξακολουθούν να σημαδεύουν τη συλλογική μνήμη της χώρας.

Σύμφωνα με ανάλυση του Politico, σε μια περίοδο έντονης πολιτικής πόλωσης, οι αναφορές στον εμφύλιο πόλεμο του 1936-1939 αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη παρουσία στον δημόσιο λόγο, καθώς οι πολιτικές δυνάμεις επιχειρούν να κινητοποιήσουν τους ψηφοφόρους τους επικαλούμενες μια από τις πιο τραυματικές περιόδους της ισπανικής ιστορίας.

Το περασμένο Σάββατο, σε συγκέντρωση υποστηρικτών του Σοσιαλιστικού Κόμματος στο Πουέρτο ντε λα Κρους της Τενερίφης, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ πρωτοστάτησε στο σύνθημα «¡No pasarán!» («Δεν θα περάσουν!»).

Πρόκειται για το ιστορικό σύνθημα των αριστερών δυνάμεων που αντιστάθηκαν στην πολιορκία της Μαδρίτης από τις δυνάμεις του στρατηγού Φρανθίσκο Φράνκο κατά τη διάρκεια του εμφυλίου.

Στην αντίπερα όχθη, ο επικεφαλής του ακροδεξιού Vox, Σαντιάγο Αμπασκάλ, και η περιφερειακή πρόεδρος της Μαδρίτης, Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, που ανήκει στο κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα (PP), χρησιμοποιούν τον όρο «Λαϊκό Μέτωπο» για να περιγράψουν τους πολιτικούς τους αντιπάλους.

Η ονομασία παραπέμπει στον συνασπισμό κομμουνιστικών, σοσιαλιστικών και δημοκρατικών δυνάμεων που κυβερνούσε την Ισπανία πριν από το ξέσπασμα του εμφυλίου.

«Το Λαϊκό Μέτωπο που έχει συγκροτήσει ο Πέδρο Σάντσεθ δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την εξουσία με δημοκρατικό τρόπο», είχε δηλώσει η Αγιούσο τον περασμένο μήνα σε συνέντευξή της στο τηλεοπτικό δίκτυο Cuatro, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι οδηγεί τη χώρα προς την «επανάσταση».

Η ακροδεξιά και η επιστροφή της ρητορικής του εμφυλίου

Η πιθανότητα συμμετοχής της ακροδεξιάς στην εθνική κυβέρνηση για πρώτη φορά μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας τη δεκαετία του 1970 έχει ενισχύσει τις πολιτικές εντάσεις.

Το Vox εμφανίζεται ως πιθανός μικρότερος κυβερνητικός εταίρος του Λαϊκού Κόμματος, γεγονός που έχει οδηγήσει στην επανεμφάνιση ιστορικών αντιφασιστικών τραγουδιών και συνθημάτων στις συγκεντρώσεις της Αριστεράς.

Η αναβίωση του λεγόμενου «guerracivilismo», της πολιτικής ρητορικής που παραπέμπει στους διχασμούς και στις υπαρξιακές συγκρούσεις του εμφυλίου, αναδεικνύει το βάθος της σημερινής κοινωνικής πόλωσης.

Σύμφωνα με έρευνα του οργανισμού More in Common, που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο, το 70% των Ισπανών θεωρεί ότι η χώρα είναι διχασμένη.

Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από το 2021, όταν ο οργανισμός άρχισε να καταγράφει συστηματικά τις αντιλήψεις των πολιτών για την κοινωνική συνοχή και την πολιτική πόλωση.

Ο Πέδρο Ριέρα, επικεφαλής του Τμήματος Κοινωνικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Carlos III της Μαδρίτης, εξηγεί ότι δεν αποτελεί έκπληξη η επιστροφή των πολιτικών στις ιστορικές αναφορές του εμφυλίου.

Για την ισπανική κοινωνία, ο πόλεμος παραμένει το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα εθνικού διχασμού, ενώ η δημόσια συζήτηση γύρω από αυτόν έχει πάψει να αποτελεί τόσο ισχυρό ταμπού.

«Η μετάβασή μας στη δημοκρατία οικοδομήθηκε πάνω σε ένα σύμφωνο σιωπής. Όσο περνούν τα χρόνια, όμως, οι άνθρωποι και τα πολιτικά κόμματα φοβούνται λιγότερο να μιλήσουν για τον εμφύλιο. Οι πολιτικοί τον επικαλούνται πλέον για να κινητοποιήσουν τους υποστηρικτές τους», σημειώνει.

Ο ίδιος διευκρινίζει ότι ο εμφύλιος δεν αποτελεί την κυρίαρχη ανησυχία των περισσότερων Ισπανών.

Η στεγαστική κρίση και το συνολικό κόστος ζωής απασχολούν πολύ περισσότερο την καθημερινότητά τους.

Ωστόσο, η επιμονή των πολιτικών κομμάτων να επιστρέφουν στην ιστορία δείχνει ότι οι παλιές διαιρέσεις παραμένουν ανοιχτές για ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας.

Μπελτσίτε: Η πόλη-φάντασμα που κρατά ζωντανές τις πληγές του 1936

Η αντιπαράθεση για την ιστορική μνήμη αποκτά ιδιαίτερα έντονο χαρακτήρα στο Μπελτσίτε, μια μικρή πόλη στην περιφέρεια της Αραγονίας, στη βορειοανατολική Ισπανία.

Εκεί, η διαμάχη για την κληρονομιά του εμφυλίου αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των αλλαγών που θα μπορούσαν να επεκταθούν σε εθνικό επίπεδο υπό μια κυβέρνηση συνεργασίας του PP με το Vox.

Το Μπελτσίτε υπέστη τεράστιες καταστροφές κατά τη διάρκεια του πολέμου, καθώς πέρασε μέσα σε έναν χρόνο από τον έλεγχο των Δημοκρατικών στις δυνάμεις του Φράνκο και αντίστροφα.

Παρότι η πόλη μπορούσε να ανοικοδομηθεί, ο Φράνκο αποφάσισε να μεταφέρει τους κατοίκους της σε έναν νέο οικισμό.

Το παλιό Μπελτσίτε διατηρήθηκε ερειπωμένο, ως μνημείο των καταστροφών που το φρανκικό καθεστώς απέδιδε στις δυνάμεις που παρέμεναν πιστές στη Δημοκρατία.

Σήμερα, οι κατεστραμμένοι δρόμοι και τα κτίρια με τα σημάδια από τις σφαίρες χρησιμοποιούνται συχνά ως κινηματογραφικά σκηνικά.

Ωστόσο, τα ερείπια αποτελούν και μια διαρκή υπενθύμιση ότι ο ισπανικός εμφύλιος εξακολουθεί να αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς, ιδιαίτερα για τις οικογένειες που αναζητούν ακόμη τους αγνοουμένους τους.

Οι 114.000 αγνοούμενοι και οι ομαδικοί τάφοι

Περίπου 114.000 άνθρωποι εξαφανίστηκαν κατά τη διάρκεια του εμφυλίου και της δικτατορίας του Φράνκο.

Υπολογίζεται ότι τα λείψανα περίπου 12.000 αγνοουμένων θα μπορούσαν ακόμη να ανακτηθούν από ομαδικούς τάφους και άλλους χώρους ταφής σε ολόκληρη την Ισπανία.

Περισσότεροι από 200 ενδέχεται να βρίσκονται στην περιοχή του Μπελτσίτε.

Ο Χοσέ Βιδάλ, πρόεδρος της Ένωσης Μαριάνο Καστίγιο για την Αποκατάσταση της Δημοκρατικής Μνήμης, αναφέρει ότι η οργάνωσή του έχει πραγματοποιήσει ανασκαφές σε 11 ομαδικούς τάφους, ανακτώντας τα λείψανα 105 ανθρώπων.

Ωστόσο, ορισμένοι από τους μεγαλύτερους χώρους ταφής παραμένουν απροσπέλαστοι, καθώς βρίσκονται κάτω από κατασκευές νεκροταφείων που ανεγέρθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1940 και τη δεκαετία του 1950.

«Υπάρχουν πολλά ακόμη λείψανα και αλλού», εξηγεί, αναφέροντας ακόμη και περιοχές δίπλα σε δρόμους.

Η προσπάθεια αναζήτησης των αγνοουμένων έχει αποκτήσει, όμως, και έντονη πολιτική διάσταση.

Η κατάργηση του νόμου για τη δημοκρατική μνήμη στην Αραγονία

Η κατάσταση έγινε δυσκολότερη για τις οργανώσεις ιστορικής μνήμης μετά τον σχηματισμό περιφερειακής κυβέρνησης συνεργασίας μεταξύ του Λαϊκού Κόμματος και του Vox στην Αραγονία το 2023.

Μέσα σε έναν χρόνο από την ανάληψη της εξουσίας, η νέα διοίκηση κατήργησε τον περιφερειακό νόμο για τη δημοκρατική μνήμη.

Ο νόμος αναγνώριζε τα θύματα του εμφυλίου και της φρανκικής καταστολής, ενώ παρείχε θεσμικό πλαίσιο για τις εκταφές.

Παράλληλα, καταργήθηκαν το επίσημο μητρώο ομαδικών τάφων της Αραγονίας και το εξειδικευμένο ερευνητικό κέντρο.

Το PP και το Vox υποστήριξαν ότι οι αλλαγές είχαν στόχο να τερματιστεί αυτό που χαρακτήρισαν «κομματική ερμηνεία της ιστορίας», επιμένοντας ότι πρέπει να αναγνωρίζονται τα θύματα και των δύο πλευρών.

Η κατάργηση του νόμου εξετάζεται σήμερα από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ισπανίας.

Οι οργανώσεις δημοκρατικής μνήμης, ωστόσο, εκτιμούν ότι αυτή η προσέγγιση παραβλέπει την πολύ μεγαλύτερη κλίμακα της φρανκικής καταστολής, αλλά και το γεγονός ότι η δικτατορία είχε ήδη δώσει προτεραιότητα στην αναγνώριση και την ταφή των δικών της νεκρών.

Ενώ όσοι σκοτώθηκαν στην πλευρά των Εθνικιστών απέκτησαν χριστιανικές ταφές και δημόσια μνημεία, πολλά από τα θύματα των φρανκικών δυνάμεων παρέμειναν σε ανώνυμους τάφους, χωρίς οι οικογένειές τους να γνωρίζουν πού βρίσκονται.

Σύμφωνα με τον Βιδάλ, μετά την κατάργηση του νόμου οι σχέσεις με την περιφερειακή διοίκηση έχουν ουσιαστικά παγώσει, ενώ προγραμματισμένα έργα για την απόδοση τιμής στα θύματα έχουν αναβληθεί επ’ αόριστον.

«Πιστεύουμε ότι πρόθεσή τους είναι να τα ακυρώσουν εντελώς», αναφέρει.

Η απάντηση της τοπικής κυβέρνησης: «Αυξήσαμε τη χρηματοδότηση»

Η περιφερειακή κυβέρνηση απορρίπτει τις επικρίσεις.

Ο εκπρόσωπός της, Κάρλος Βιλανόβα Μουτίλβα, υποστηρίζει ότι αντί να αποδυναμωθούν οι προσπάθειες των οργανώσεων, η χρηματοδότηση για εκταφές αυξήθηκε κατά 10% το 2024 και το 2025.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ετήσιοι προϋπολογισμοί για τις συγκεκριμένες δράσεις διαμορφώθηκαν στα 110.000 ευρώ.

Ο Μουτίλβα αποδίδει την επιδείνωση των σχέσεων με τις οργανώσεις σε «καθαρό σεχταρισμό», υποστηρίζοντας ότι οι τελευταίες δεν αποδέχονται την αντικατάσταση του νόμου για τη δημοκρατική μνήμη.

Για τον Χοσέ Βιδάλ, ωστόσο, το ζήτημα δεν είναι μόνο πολιτικό.

Ο ίδιος εξακολουθεί να αναζητεί τον παππού του, έναν αγρεργάτη και συνδικαλιστή που εθεάθη για τελευταία φορά το 1936, όταν μέλη των δυνάμεων του Φράνκο τον απομάκρυναν από το χωράφι του.

«Δεν πρόκειται απλώς για την ανάκτηση οστών. Πρόκειται για την αποκατάσταση της αξιοπρέπειας των ανθρώπων και των οικογενειών τους», εξηγεί.

«Ποιος δεν θέλει να γνωρίζει πού βρίσκονται τα λείψανα των συγγενών του;» διερωτάται.

Ο εμφύλιος επιστρέφει και στον κινηματογράφο

Η επιρροή του εμφυλίου στην ισπανική κοινωνία δεν περιορίζεται στους νόμους, τις χρηματοδοτήσεις και τους ομαδικούς τάφους.

Αποτελεί και ένα ισχυρό πολιτιστικό φαινόμενο, καθώς η χώρα εξακολουθεί να επιστρέφει σε μια σύγκρουση που αρνείται να περιοριστεί στα ιστορικά βιβλία.

Η ταινία La Bola Negra, ένα ιστορικό δράμα που αφηγείται την ερωτική ιστορία δύο ομοφυλόφιλων στρατιωτών οι οποίοι πολεμούν σε αντίπαλα στρατόπεδα, έχει προσελκύσει περισσότερους από 5 εκατομμύρια θεατές από την κυκλοφορία της στις ισπανικές αίθουσες τον προηγούμενο μήνα.

Η παραγωγή έχει εξελιχθεί σε πολιτιστικό φαινόμενο και αποτελεί την ισπανική υποψηφιότητα για τα επόμενα Όσκαρ.

Η ιστορία της μεταφέρει ένα σαφές μήνυμα για τους κινδύνους της πολιτικής που βασίζεται στον αποκλεισμό και στον διχασμό.

Ωστόσο, το μήνυμα αυτό δεν βρίσκει την ίδια ανταπόκριση σε όλους.

Στις 20 Νοεμβρίου, ενώ η ταινία προβαλλόταν σε κινηματογράφους της Μαδρίτης, περισσότεροι από 200 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από την εκκλησία Σάντα Μπάρμπαρα για να τιμήσουν την επέτειο του θανάτου του Φράνκο.

Οι συγκεντρωμένοι τραγούδησαν τον ακροδεξιό ύμνο «Cara al Sol» και πραγματοποίησαν φασιστικούς χαιρετισμούς.

Σχεδόν ένας στους πέντε νέους βλέπει θετικά τη δικτατορία Φράνκο

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί η αυξανόμενη αποδοχή αυταρχικών αντιλήψεων, κυρίως μεταξύ νεότερων ηλικιακών ομάδων.

Σύμφωνα με έρευνα του ισπανικού Κέντρου Κοινωνιολογικών Ερευνών CIS, που πραγματοποιήθηκε το 2025, σχεδόν το 20% των νέων ηλικίας 18 έως 24 ετών θεωρεί ότι η δικτατορία του Φράνκο ήταν «καλή» ή «πολύ καλή».

Αυτές οι αντιλήψεις γίνονται ολοένα περισσότερο ορατές και στους δρόμους.

Μετά τη στρατιωτική παρέλαση για την Εθνική Ημέρα της Ισπανίας, στις 12 Οκτωβρίου, δεκάδες έφηβοι συγκεντρώθηκαν κοντά στον καταυλισμό διαμαρτυρίας για τη στεγαστική κρίση στην Πουέρτα ντελ Σολ της Μαδρίτης.

Εκεί φώναξαν συνθήματα κατά των αριστερών κομμάτων, μεταξύ των οποίων και το «Νεκρός κόκκινος, λίπασμα για τον κήπο μου».

Τα περιστατικά αυτά ενισχύουν τις ανησυχίες ότι οι ιστορικοί διχασμοί δεν περιορίζονται πλέον στις πολιτικές αντιπαραθέσεις των μεγαλύτερων γενεών.

Η ιστορική συμφιλίωση και τα όριά της

Ο Γκουτμάρο Γκόμεθ Μπράβο, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας για τον εμφύλιο και τον φρανκισμό στο Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης, αναγνωρίζει ότι η Ισπανία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση του ιστορικού της παρελθόντος.

Το 2002, το ισπανικό Κοινοβούλιο ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα που καταδίκαζε το πραξικόπημα του Φράνκο τον Ιούλιο του 1936 και αναγνώριζε τα θύματα του εμφυλίου και της δικτατορίας που ακολούθησε.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ιστορικό, η πρόοδος αυτή φαίνεται πλέον να έχει ανακοπεί.

«Η αντιπαράθεση για το παρελθόν αποφέρει εκλογικά οφέλη στο Vox και σε άλλα κόμματα», επισημαίνει.

«Το ενδιαφέρον είναι ότι αξιοποιούν μια θετική εικόνα του καθεστώτος Φράνκο, η οποία όμως δεν είναι απαραίτητα νοσταλγική», προσθέτει.

Κατά την εκτίμησή του, οι προσπάθειες κατάργησης των νόμων δημοκρατικής μνήμης, η αμφισβήτηση της ιστορικής συναίνεσης γύρω από την ανατροπή της Δημοκρατίας και η υποβάθμιση του κατασταλτικού χαρακτήρα της δικτατορίας δημιουργούν συνθήκες μέσα στις οποίες τέτοιες απόψεις μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη απήχηση.

Η επόμενη κυβέρνηση και η μάχη για την ιστορική μνήμη

Η αντιπαράθεση για τον τρόπο με τον οποίο η Ισπανία αντιμετωπίζει το παρελθόν της ενδέχεται σύντομα να μεταφερθεί από το περιφερειακό στο εθνικό επίπεδο.

Στα εκλογικά τους προγράμματα, τόσο το Λαϊκό Κόμμα όσο και το Vox προτείνουν την αναθεώρηση ή κατάργηση του εθνικού νόμου για τη δημοκρατική μνήμη.

Το PP δεσμεύεται να τον καταργήσει και να τον αντικαταστήσει με νέο νομοθετικό πλαίσιο, στα πρότυπα εκείνου που εφαρμόστηκε στην Αραγονία.

Το Vox ζητεί την «υπέρβαση» αυτού που χαρακτηρίζει διχαστικούς ιδεολογικούς νόμους, οι οποίοι, σύμφωνα με το κόμμα, επιχειρούν να επιβάλουν μια «επίσημη αλήθεια».

Το Λαϊκό Κόμμα επιμένει ότι παραμένει προσηλωμένο στην αναζήτηση και ανάκτηση των λειψάνων των θυμάτων του πολέμου, αλλά στη βάση «ανθρωπιστικών κριτηρίων».

Ωστόσο, υπάρχει και το προηγούμενο της τελευταίας συντηρητικής κυβέρνησης της Ισπανίας.

Μέσα σε έναν χρόνο από την ανάληψη της πρωθυπουργίας το 2011, η κυβέρνηση του Μαριάνο Ραχόι κατάργησε τη χρηματοδότηση προγραμμάτων ιστορικής μνήμης και το γραφείο που συντόνιζε τις εκταφές.

Η απόφαση εκείνη είχε ουσιαστικά θέσει τέλος στις κρατικά χρηματοδοτούμενες προσπάθειες ανάκτησης των λειψάνων θυμάτων του φρανκικού καθεστώτος.

Ο Γκόμεθ Μπράβο προειδοποιεί ότι μια νέα υποχώρηση των πολιτικών ιστορικής μνήμης θα είχε συνέπειες που ξεπερνούν την καθημερινή πολιτική αντιπαράθεση.

Θα μπορούσε, όπως επισημαίνει, να επιτείνει την αδικία που υπέστησαν όσοι διώχθηκαν κατά τη διάρκεια και μετά τον εμφύλιο.

«Αυτό που διακυβεύεται είναι η ίδια η αναγνώριση των θυμάτων, η θέση τους στην ιστορία», τονίζει.

Και καταλήγει με μια προειδοποίηση που αποτυπώνει τον πυρήνα της σημερινής αντιπαράθεσης: «Θα γίνουν ξανά αόρατοι».

Ενενήντα χρόνια μετά το 1936, η Ισπανία καλείται να αποφασίσει όχι μόνο για την επόμενη κυβέρνησή της, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει τις πιο σκοτεινές σελίδες της ιστορίας της.