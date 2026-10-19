Όταν πέρυσι τον Απρίλιο συνάντησα τον Tomas Perrin της διάσημης οικογένειας οινοποιών που έχουν συνέταιρο τον Brand Pitt στο πασίγνωστο πλέον Chateau Miraval στην Προβηγκία, τον ρώτησα αν θεωρούσε ότι έχει έρθει η στιγμή για να κάνουν την πρώτη επενδυτική κίνηση στην Ελλάδα.

«Γιατί όχι; Το θέλουμε και είναι κάτι που εξετάζουμε σχολαστικά» μου απάντησε και ενάμιση χρόνο μετά, τα premium skin care καλλυντικά Beau Domaine που φέρουν την υπογραφή του διάσημου ηθοποιού και της οικογένειάς του ήρθαν στην Ελλάδα. Τα αντιπροσωπεύει ο επιχειρηματίας Ηλίας Φέρτης, που διατηρεί επί χρόνια στενότατους επαγγελματικούς και προσωπικούς δεσμούς με την οικογένεια Perrin, αφού είναι ο άνθρωπος που έφερε στην χώρα μας μέσω της δικιάς του εταιρίας Jeroboam το διάσημο ροζέ κρασί Miraval.

Ο επιχειρηματίας Ηλίας Φέρτης

Αυτό που έγινε γνωστό ως το κρασί των Brangelina και κυριάρχησε στην αγορά, ενώ όπως ήταν αναμενόμενο ο επιχειρηματίας ανέλαβε για την ελληνική αγορά την αντιπροσώπευση των καλλυντικών που εμπνεύστηκε ο σταρ του Χόλιγουντ.

Το πρώτο Beau Domaine Skin Lab άνοιξε τις πόρτες του την περασμένη Τρίτη 13 Οκτωβρίου, στο Νέο Ψυχικό και το «τρέχει» ο Γιάννης Θεοδωρόπουλος που ανέλαβε και την διανομή των προϊόντων του brand καλλυντικών για όλη την Ελλάδα.

Με άρωμα Προβηγκίας

Όταν το 2012 η οικογένεια Perrin συνεταιρίστηκε με τον Brand Pitt στο Chateau Miraval, μάλλον δεν φανταζόταν ότι δέκα τέσσερα χρόνια μετά, θα εισερχόταν και στον χώρο του premium skincare. Κι όμως σε αυτά τα εύφορα εδάφη και χάρη στις πρωτοποριακές γεωργικές τεχνικές οι αμπελώνες του κτήματος εκτός από τα κρασιά, έχουν εμπλουτιστεί σημαντικά σε δραστικά συστατικά.

Τα σταφύλια που καλλιεργούνται στο κτήμα, με τις αποδεδειγμένες αντιοξειδωτικές τους ιδιότητες, χρησιμοποιούνται πλέον για την παραγωγή εκχυλισμάτων από στέμφυλα, τα οποία αποτελούν την καρδιά των συνθέσεων της Beau Domaine Skincare.

Κυκλοφόρησαν μετά από ενδελεχή έρευνα με κορυφαίους επιστήμονες όπως τον Nicolas Levy η αναζήτηση του οποίου επηρεάστηκε βαθιά από την μελέτη σπάνιων ασθενειών όπως η προγηρία, μια ασθένεια που επιταχύνει την διαδικασία γήρανσης στα παιδιά.

Η συνάντησή του με την οικογένεια Perrin και το όραμα του ηθοποιού οδήγησε σταδιακά στην δημιουργία προϊόντων που είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά.

Η τρέλα του Brand με το κτήμα

Το σχετικά μακρινό 2012, ο Brand Pitt ήταν τρελά ερωτευμένος με την Angelina Jolie και με το Chateau Miraval, ένα πανέμορφο κτήμα το οποίο μόλις είχε αγοράσει. Ο γάμος του μπορεί να έληξε με ένα σκληρό διαζύγιο, αλλά ο έρωτας για το κτήμα που βρίσκεται λίγο πιο έξω από το χωριό Correns δεν έσβησε ποτέ, αφού έγινε αναπόσπαστο τμήμα της ζωής του εκτός Χόλιγουντ.

Εκτός από το γεγονός ότι το επισκέπτεται πολύ συχνά-πέρυσι είχε κάνει φωτογράφηση για το Vanity Fair μαζί με τον κολλητό του George Clooney-αποφάσισε σταδιακά εκτός από το κρασί να δοκιμαστεί και σε άλλα πράγματα.

Εισήλθε και στον χώρο της σαμπάνιας λανσάροντας την εξαιρετική Fleur de Miraval η οποία είναι το επίσημο ποτό στην τελετή των Όσκαρ τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν έμεινε εκεί. Προχώρησε στην ολοκληρωτική ανακαίνιση του στούντιο ηχογραφήσεων που υπήρχε στο κτήμα, μετατρέποντας το σε ένα από τα καλύτερα του κόσμου με πελάτες όπως η Sade και ο Travis Scott μεταξύ άλλων.

Ο ίδιος ο Brand με την οξυδερκή του ματιά στην λεπτομέρεια και την αγάπη του για το κτήμα, την γη και τα χωράφια της λεβάντας που υπάρχουν εκεί αστειεύεται συχνά για τον ρόλο του λέγοντας: «Είμαι αγρότης πια».

Σε μια από τις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν το 2017 ο Μπραντ ποζάρει μαζί με τον Perrin κρατώντας στο χέρι του ένα ποτήρι Miraval και χαμογελάει στον φακό με φόντο τον πασίγνωστο πλέον αμπελώνα. Πρόκειται για έναν ροζέ οίνο που έγινε διάσημος από την πρώτη χρονιά παραγωγής του, το 2014, όταν βγήκε στην αγορά ως το κρασί των Brangelina, προκαλώντας τον ανάλογο θόρυβο.

Οι πωλήσεις του εκτοξεύτηκαν από την αρχή της διαδρομής του και κάθε χρόνο περίπου 1.000.000 φιάλες παράγονται και διακινούνται σε όλο τον κόσμο από το κτήμα της Προβηγκίας. Μόνο που ο Μπραντ Πιτ δεν μπορεί να το απολαύσει, αφού πλέον δεν πίνει ούτε σταγόνα αλκοόλ, μετά την προσωπική του περιπέτεια που τον ώθησε στο να ζητήσει θεραπεία.

Ο πύργος με τα 35 δωμάτια

Η συγκλονιστική εξομολόγηση του διάσημου ηθοποιού για τον εθισμό του στο αλκοόλ, δεν ήταν κάτι άγνωστο στην οικογένεια Perrin , που διατηρεί πολύ στενούς δεσμούς με τον διάσημο σταρ. Τόσο ο Σαρλ όμως-που είναι υπεύθυνος του Chateau-όσο και ο Mark Perrin κράτησαν μόνο για τους εαυτούς τους το πρόβλημα που αντιμετώπιζε ο ιδιοκτήτης του Miraval που τυγχάνει φίλος και συνέταίρος τους.

Είναι αυτοί που φροντίζουν επίσης, ώστε όλοι οι τυχεροί επισκέπτες που εισέρχονται με ειδική άδεια στο κτήμα-ανάμεσα τους και κάποιοι Έλληνες-να μην έχουν απεριόριστη πρόσβαση σε όλους τους χώρους, αλλά μόνο σε ότι αφορά τους αμπελώνες, τις δεξαμενές ζύμωσης, τις αποθήκες και κάποια άλλα σημεία. Οι φωτογραφίες επιτρέπονται μόνο σε συγκεκριμένα μέρη και πουθενά αλλού ώστε να διαφυλάσσεται η ιδιωτικότητα του μοναδικού πλέον ιδιοκτήτη, που τυγχάνει και ένας από τους πιο διάσημους σταρ της υποκριτικής.

Στην μέση του αχανούς κτήματος δεσπόζει ένας πύργος του 17ου αιώνα με 35 δωμάτια, ο οποίος περιβάλλεται από τους αμπελώνες και τους ελαιώνες ενώ υπάρχει και το περίφημο εκκλησάκι όπου το ζεύγος Πιτ-Τζολί αντάλλαξε όρκους αγάπης και πίστης, όταν όλα φάνταζαν ιδανικά στην ζωή τους.

Η αξία των συγκεκριμένων αμπελιών εκτιμάται πλέον στα 80.000.000 ευρώ, ενώ το οργανικό λάδι που βγαίνει από τις ελιές που υπάρχουν σε μια έκταση 120 στρεμμάτων πωλείται 29 ευρώ το μισό κιλό!

Παρόλα αυτά απολαμβάνει όσο πιο συχνά μπορεί την ηρεμία που αποπνέει το Chateau Miraval, το οποίο βρίσκεται σε 350 μέτρα ύψος με εκπληκτική θέα στους αμπελώνες που παράγουν το πρώτο σε πωλήσεις και αναμφίβολα το πιο διάσημο ροζέ κρασί στον κόσμο. Ενίοτε προσκαλεί και φίλους του σε αυτό τον επι γης παράδεισο, όπου όλα κυλούν ήρεμα και αρμονικά για να «χαθούν» και αυτοί μέσα στο τεράστιο κτήμα με τις ελιές και τους «χρυσούς» όπως αποδείχτηκαν αμπελώνες…

Μετά το διάσημο ροζέ κρασί, την σαμπάνια και το λάδι που παράγεται στους ελαιώνες του κτήματος εισήλθε πλέον και στον κόσμο της ομορφιάς με τα καλλυντικά Beau Domaine, τα οποία φυσικά προτιμάει και ο ίδιος.