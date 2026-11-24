Μια Aston Martin που κατασκευάστηκε για τις επικίνδυνες σκηνές του «No Time to Die» πουλήθηκε το 2022 για 2.922.000 λίρες. Ήταν ένα ειδικό αντίγραφο της DB5, με σύγχρονα μηχανικά μέρη και αμάξωμα από ανθρακονήματα. Η τιμή της αποτυπώνει κάτι που ο James Bond γνωρίζει εδώ και δεκαετίες: ένα αυτοκίνητο μπορεί να γίνει εξίσου αναγνωρίσιμο με τον άνθρωπο που το οδηγεί.

Στον κύκλο των 25 ταινιών από το «Dr. No» του 1962 μέχρι το «No Time to Die» του 2021, οι Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan και Daniel Craig άλλαξαν το ύφος του Βρετανού πράκτορα. Μαζί τους άλλαζαν τα αυτοκίνητα, οι επιδόσεις, η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο κινηματογραφούνταν η δράση.

Το ειδικά κατασκευασμένο αντίγραφο DB5 του «No Time to Die» πουλήθηκε το 2022 για 2.922.000 λίρες.

Ανοιχτά roadster, πολυτελείς λιμουζίνες, αμερικανικά muscle cars, μικρά γαλλικά αυτοκίνητα, τετρακίνητα και πρωτότυπα που δεν μπήκαν ποτέ στην παραγωγή. Το μεγάλο κινηματογραφικό γκαράζ περιλαμβάνει τις επιλογές του Bond, τα αυτοκίνητα των γυναικών που τον συνόδευσαν, των συνεργατών του και των αντιπάλων του. Συχνά, ο πιο ενδιαφέρων τετράτροχος χαρακτήρας βρισκόταν στην άλλη πλευρά της καταδίωξης.

Από τη Sunbeam του Connery στις Jaguar και τα Defender του Craig

Η αρχή ήταν πολύ πιο απλή από όσα ακολούθησαν. Στο «Dr. No», ο Connery βρέθηκε στο τιμόνι μιας Chevrolet Bel Air και μιας Sunbeam Alpine, με τη δεύτερη να δίνει το πρώτο χαρακτηριστικό δείγμα της σχέσης του Bond με το σπορ αυτοκίνητο. Στο «From Russia with Love» του 1963 υπήρχε και Bentley, πριν η Aston Martin καταλάβει την κεντρική θέση στην κινηματογραφική του ταυτότητα.

Η Sunbeam Alpine του «Dr. No» (1962) σηματοδότησε την αρχή της θρυλικής σχέσης του James Bond με τα σπορ αυτοκίνητα.

Το «Goldfinger» του 1964 καθόρισε αυτή τη σχέση. Η ασημί Aston Martin DB5, με τον εξακύλινδρο κινητήρα των 4,0 λίτρων και το πεντάρι κιβώτιο ZF, απέκτησε περιστρεφόμενες πινακίδες, κρυμμένα όπλα και εκτινασσόμενο κάθισμα μέσα στον κόσμο της ταινίας. Η κανονική DB5 κόστιζε καινούργια στη Βρετανία 4.175 λίρες, ένα υψηλό ποσό για την εποχή. Η κινηματογραφική της ζωή θα την οδηγούσε σε εντελώς διαφορετική κλίμακα αξίας.

Η Aston Martin DB5 του «Goldfinger» καθιερώθηκε ως το διασημότερο αυτοκίνητο του 007, με κρυμμένα όπλα και εκτινασσόμενο κάθισμα.

Στο ίδιο φιλμ, η επιβλητική Rolls-Royce Phantom III του Goldfinger και η Ford Mustang της Tilly Masterson έδειχναν πόσο προσεκτικά επιλεγόταν κάθε αυτοκίνητο. Η DB5 επέστρεψε στο «Thunderball» του 1965. Στο «You Only Live Twice» του 1967, όμως, την παράσταση έκλεψε μια λευκή Toyota 2000GT, την οποία οδηγούσε η Aki. Κατασκευάστηκαν δύο ειδικές ανοιχτές εκδοχές για τις ανάγκες του Connery και των εσωτερικών πλάνων.

Η ιαπωνική επιλογή είχε ιδιαίτερη σημασία: έβαζε ένα νέο, εξωτικό σπορ αυτοκίνητο στο ίδιο κινηματογραφικό περιβάλλον με την ευρωπαϊκή αριστοκρατία. Στην επιστροφή του Connery με το «Diamonds Are Forever» το 1971, τη θέση του πήρε η Ford Mustang Mach 1 της Tiffany Case, με τη διάσημη οδήγηση στους δύο τροχούς στο Λας Βέγκας. Στην ίδια περιπέτεια εμφανίστηκε και Triumph Stag.

Η επιβλητική Rolls-Royce Phantom III του «Goldfinger» συμβόλιζε την πολυτέλεια και την οικονομική ισχύ του αντιπάλου του Bond.

Ο George Lazenby συνδέθηκε το 1969 με την Aston Martin DBS στο «On Her Majesty’s Secret Service». Εξίσου ουσιαστικός ήταν ο ρόλος της Mercury Cougar XR-7 Convertible της Tracy, την οποία υποδύθηκε η Diana Rigg. Η Cougar συμμετείχε στη διαφυγή και στην παγωμένη καταδίωξη, ενώ η DBS συνδέθηκε με τον γάμο και την τραγική κατάληξη της ιστορίας. Τα αυτοκίνητα κουβαλούσαν πλέον και συναίσθημα.

Η Ford Mustang Mach 1 του «Diamonds Are Forever» πρωταγωνίστησε στην εντυπωσιακή καταδίωξη στους δύο τροχούς στο Λας Βέγκας.

Με τον Roger Moore, η αυτοκινητική φαντασία απέκτησε περισσότερο χιούμορ. Στο «Live and Let Die» του 1973 υπήρχαν Chevrolet Impala και το εξεζητημένο Corvorado, ένα υβρίδιο εμφάνισης Cadillac και Chevrolet Corvette. Ο Bond, όμως, έκανε την πιο απρόσμενη απόδρασή του με διώροφο λεωφορείο, το οποίο έχανε την οροφή του κάτω από μια γέφυρα.

Η Aston Martin DBS του «On Her Majesty’s Secret Service» συνδέθηκε με τον γάμο και την τραγική ιστορία του Bond.

Στο «The Man with the Golden Gun» του 1974, μια AMC Hornet πραγματοποίησε περιστροφή 360 μοιρών στον αέρα περνώντας πάνω από κανάλι στην Ταϊλάνδη. Ο Scaramanga είχε τη δική του AMC Matador, που στην ιστορία μετατρεπόταν σε αεροπλάνο. Η Hornet, πάντως, προσέφερε πραγματικό μηχανολογικό κατόρθωμα: το άλμα στηρίχθηκε σε υπολογιστική προσομοίωση και σχολαστική προετοιμασία.

Η AMC Hornet πέτυχε το περίφημο κινηματογραφικό άλμα με περιστροφή 360 μοιρών στο «The Man with the Golden Gun».

Η λευκή Lotus Esprit S1 του «The Spy Who Loved Me» απέκτησε μυθική φήμη χάρη στη μεταμόρφωσή της σε υποβρύχιο.

Η Lotus Esprit Turbo του «For Your Eyes Only» έδωσε νέα διάσταση στη σπορ πολυτέλεια της εποχής Roger Moore.

Το 1977, το «The Spy Who Loved Me» έφερε τη Lotus Esprit S1. Το χαμηλό, σφηνοειδές αμάξωμα του Giugiaro έδειχνε ιδανικό για έναν Bond που εγκατέλειπε τον δρόμο και συνέχιζε κάτω από τη θάλασσα. Η μεταμόρφωση ολοκληρωνόταν με διαφορετικά οχήματα και κελύφη· το πραγματικό υποβρύχιο, γνωστό ως «Wet Nellie», ήταν μια εξειδικευμένη κατασκευή που χειριζόταν δύτης.

Η κίτρινη Citroën 2CV του «For Your Eyes Only» συμμετείχε σε μια αξέχαστη καταδίωξη που γυρίστηκε στην Κέρκυρα.

Το «Moonraker» του 1979 πρόσθεσε διαφορετική πολυτέλεια: μια Hispano-Suiza J12 Cabriolet του 1936, με αμάξωμα Saoutchik, μετέφερε τον Moore στο κτήμα του Drax. Στο Ρίο υπήρχαν Rolls-Royce Silver Shadow και το βραζιλιάνικο MP Lafer της Manuela. Η παρουσία ενός αυτοκινήτου μπορούσε να καθορίζει το ύφος μιας σκηνής ακόμη και χωρίς καμία σύγκρουση.

Η Aston Martin V8 Volante επέστρεψε τον Bond στη βρετανική αυτοκινητική παράδοση στο «The Living Daylights» του 1987.

Στο «For Your Eyes Only» του 1981 επέστρεψε η Lotus, αυτή τη φορά ως Esprit Turbo, αλλά η μεγάλη έκπληξη ήταν η κίτρινη Citroën 2CV της Melina Havelock, που υποδύθηκε η Carole Bouquet. Η καταδίωξη γυρίστηκε στην Κέρκυρα, παρότι στην ταινία το τοπίο παρουσιαζόταν ως ισπανική ύπαιθρος. Ένα από τα πιο δημοφιλή μικρά αυτοκίνητα της Ευρώπης έβρισκε θέση δίπλα στα πανάκριβα GT.

Οι 2CV των επικίνδυνων σκηνών είχαν τετρακύλινδρους boxer 1.015 κ.εκ., τύπου Ami Super/GS, ενισχυμένη ανάρτηση, κλωβό ασφαλείας και προστασία κινητήρα και κιβωτίου. Κάτω από το αναγνωρίσιμο αμάξωμα υπήρχε σοβαρή προετοιμασία. Η Citroën αξιοποίησε τη συμμετοχή με την εμπορική έκδοση 2CV 007 των 800 αυτοκινήτων, δημιουργώντας έναν συλλεκτικό δεσμό που διατηρείται δεκαετίες αργότερα.

Η Audi 200 Avant quattro συμμετείχε στο «The Living Daylights», δίνοντας έναν πιο διακριτικό χαρακτήρα στις μετακινήσεις του πράκτορα.

Η Mercedes-Benz πρόσθεσε δύο αξέχαστες παρουσίες: τη 450 SEL του Emile Locque, που ο Bond έσπρωξε με μια κλωτσιά στον γκρεμό στο «For Your Eyes Only», και την 250 SE του στρατηγού Orlov στο «Octopussy», την οποία ο πράκτορας άρπαξε και οδήγησε πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές.

Η Alfa Romeo GTV6 στο «Octopussy» του 1983 και το Renault 11 ταξί στο «A View to a Kill» του 1985 συμπλήρωσαν τις πιο γήινες επιλογές του Moore. Το Renault συνέχισε τη διαδρομή του χάνοντας οροφή και πίσω τμήμα, ενώ στο ίδιο φιλμ υπήρχαν Rolls-Royce Silver Cloud II και ένα μεγάλο αμερικανικό πυροσβεστικό. Ο Bond μπορούσε να δημιουργήσει θέαμα με σχεδόν οτιδήποτε είχε τροχούς.

Η Ferrari F355 της Xenia Onatopp αναμετρήθηκε με την Aston Martin DB5 σε μία από τις χαρακτηριστικές σκηνές του «GoldenEye».

Ο Timothy Dalton επανέφερε την Aston Martin στο προσκήνιο με τη V8 του «The Living Daylights» το 1987. Η ανοιχτή Volante έδινε τη θέση της στην κλειστή μορφή που αναλάμβανε τη χειμερινή δράση, φορτωμένη με κινηματογραφικά βοηθήματα. Στην ίδια ταινία ο Bond οδηγούσε Audi 200 quattro και 200 Avant, ενώ ένα Land Rover Series III συμμετείχε στην εναρκτήρια δράση στο Γιβραλτάρ.

Στο «Licence to Kill» του 1989, το βάρος πέρασε κυριολεκτικά στα Kenworth W900B. Τα βυτιοφόρα του Sanchez έγιναν το σκηνικό μιας καταδίωξης με οδήγηση στους δύο τροχούς και εκρήξεις. Ο Dalton έδειχνε έτσι και μια άλλη πλευρά του 007: την ικανότητα να μετατρέπει ένα βαρύ όχημα εργασίας σε μέσο επίθεσης και διαφυγής.

Η BMW Z3 του «GoldenEye» εγκαινίασε μια νέα εμπορική συνεργασία, με προπαραγγελίες που αντιστοιχούσαν σε εξάμηνη παραγωγή.

Η εποχή Pierce Brosnan ξεκίνησε με διπλή αυτοκινητική ταυτότητα. Στο «GoldenEye» του 1995, η DB5 αναμετρήθηκε με τη Ferrari F355 της Xenia Onatopp, ενώ η BMW Z3 προανήγγειλε μια νέα εμπορική συνεργασία. Ακολούθησαν η BMW 750iL του «Tomorrow Never Dies» το 1997, που ο Bond χειριζόταν από το κινητό του, και η BMW Z8 του «The World Is Not Enough» το 1999, με το αξέχαστο κινηματογραφικό κόψιμο στα δύο.

Το «Die Another Day» του 2002 επέστρεψε στην Aston Martin V12 Vanquish, με την περίφημη δυνατότητα αορατότητας του σεναρίου. Απέναντί της βρισκόταν η πράσινη Jaguar XKR Convertible του Zao, που υποδύθηκε ο Rick Yune. Η Jinx της Halle Berry πρόσθετε χρώμα με Ford Thunderbird. Η αναμέτρηση Aston Martin και Jaguar στον πάγο της Ισλανδίας έκανε τις δύο βρετανικές μάρκες συμπρωταγωνίστριες της δράσης.

Η BMW 750iL του «Tomorrow Never Dies» οδηγούνταν εξ αποστάσεως μέσω κινητού, σε μια τεχνολογικά πρωτοποριακή κινηματογραφική καταδίωξη.

Πίσω από την πράσινη Jaguar υπήρχαν οκτώ XKR. Οι τέσσερις είχαν κυρίως εμφανισιακές αλλαγές, ενώ οι υπόλοιπες χρησιμοποιούσαν ειδικά τετρακίνητα πλαίσια για τη δράση στον πάγο. Αντίστοιχη προσαρμογή στην τετρακίνηση έγινε και για τις Aston Martin της καταδίωξης. Η τεχνική απαίτηση ήταν να επαναλαμβάνουν τις κινήσεις με προβλέψιμη συμπεριφορά, έχοντας παράλληλα χώρο για τον κινηματογραφικό εξοπλισμό.

Με τον Daniel Craig, η οδήγηση έγινε πιο σκληρή. Η Aston Martin DBS εμφανίστηκε στο «Casino Royale» του 2006 πριν ακόμη αρχίσει η εμπορική παραγωγή της και επέστρεψε στο «Quantum of Solace» το 2008, με τις Alfa Romeo 159 των διωκτών πίσω της. Υπήρχαν επίσης πιο καθημερινές παρουσίες, όπως η Ford Mondeo στις Μπαχάμες και η Ford Ka της Camille. Η παλιά DB5, στο μεταξύ, διατηρούσε τον δικό της ξεχωριστό ρόλο.

Η Aston Martin V12 Vanquish του «Die Another Day» απέκτησε κινηματογραφική αορατότητα και αναμετρήθηκε με τη Jaguar στον πάγο.

Οι Jaguar XJ και XJ8 υπηρετούσαν τον κόσμο της εξουσίας και της απειλής, με εμφανίσεις στα «Casino Royale», «Quantum of Solace» και «Skyfall». Η XJ της Μ θύμιζε ότι η Jaguar μπορούσε να βρίσκεται και στην πλευρά της MI6. Στο «Skyfall» του 2012, η Moneypenny της Naomie Harris οδηγούσε ένα Defender 110 Double Cab Pick Up στην εναρκτήρια καταδίωξη.

Η διαδρομή της Land Rover απλώνεται σε πολλές γενιές. Η επίσημη συνεργασία της με τη σειρά ξεκινά από το Range Rover Rapport Huntsman του «Octopussy». Ακολουθούν Range Rover στο «A View to a Kill», Series III στο «The Living Daylights», ειδικό Defender 90 στο «The World Is Not Enough» και Range Rover L322 στο «Die Another Day». Οι Range Rover Sport συνεχίζουν στα «Casino Royale» και «Quantum of Solace», ενώ Discovery 4 και Discovery Sport συμπληρώνουν τις παρουσίες στα «Skyfall» και «Spectre».

Aston Martin DBS εμφανίστηκε στο «Casino Royale» το 2006, πριν ακόμη ξεκινήσει η κανονική εμπορική παραγωγή της.

Στο «Spectre» του 2015, η Aston Martin κατασκεύασε τη DB10 ειδικά για την ταινία: δέκα αυτοκίνητα συνολικά, οκτώ για τα γυρίσματα και δύο για προβολή. Με βάση μια τροποποιημένη V8 Vantage και κινητήρα V8 4,7 λίτρων, η DB10 έδινε στον Bond μια αποκλειστικότητα που κανένας συμβατικός κατάλογος αυτοκινήτων δεν μπορούσε να προσφέρει.

Ο Mr Hinx του Dave Bautista απαντούσε με την Jaguar C-X75. Κατασκευάστηκαν επτά για την παραγωγή: δύο διατηρούσαν το υβριδικό σύστημα και το εσωτερικό των πρωτοτύπων, ενώ πέντε προορίζονταν για απαιτητικά κασκαντερικά, με κομπρεσοράτο Jaguar V8 και ειδικό χωροδικτύωμα. Έτσι, η ίδια σιλουέτα έκρυβε διαφορετική μηχανική, ανάλογα με τις ανάγκες της κάμερας.

Στην Αυστρία, τα Defender Bigfoot και τα Range Rover Sport SVR έδιναν διαφορετικό χαρακτήρα στη δράση του «Spectre». Τα Defender είχαν ελαστικά εκτός δρόμου διαμέτρου 37 ιντσών, ειδική ανάρτηση και ενισχυμένη προστασία αμαξώματος. Ήταν προετοιμασμένα εργαλεία για μια σκηνή που απαιτούσε αντοχή σε συνεχείς καταπονήσεις.

Η Aston Martin DB10 κατασκευάστηκε ειδικά για το «Spectre», σε μόλις δέκα αντίτυπα, αποτελώντας κινηματογραφική αποκλειστικότητα.

Το «No Time to Die» του 2021 συγκέντρωσε τέσσερις Aston Martin: DB5, κλασική V8, DBS Superleggera και το πρωτότυπο Valhalla. Τη DBS Superleggera οδηγούσε η Nomi της Lashana Lynch, ενώ ο Bond αναλάμβανε και το Toyota Land Cruiser Prado J90 της Madeleine Swann για να προστατεύσει εκείνη και τη Mathilde. Ένα παλιό Land Rover Series III στην Τζαμάικα και Range Rover πρώτης γενιάς πρόσθεταν ακόμη περισσότερη αυτοκινητική ποικιλία.

Οι αντίπαλοι διέθεταν Jaguar XF, νέα Defender 110 και Range Rover Sport SVR. Για τις δύο XF που εμφανίζονται να κυνηγούν την DB5 στη Ματέρα παραδόθηκαν έξι αυτοκίνητα. Το δημοπρατηθέν κινηματογραφικό XF είχε V6 3,0 λίτρων με μηχανικό υπερσυμπιεστή και 380 PS. Η καταδίωξη ενός αυτοκινήτου από δύο άλλα απαιτούσε ήδη έναν μικρό στόλο.

Η εντυπωσιακή Jaguar C-X75 του «Spectre» μετατράπηκε αργότερα από την CALLUM σε αυτοκίνητο κατάλληλο για νόμιμη κυκλοφορία.

Στην εκτός δρόμου δράση χρησιμοποιήθηκαν δέκα Defender προπαραγωγής για τα τρία οχήματα που βλέπουμε και έξι Range Rover Sport SVR για τα δύο της οθόνης. Τα SVR είχαν V8 5,0 λίτρων με μηχανικό υπερσυμπιεστή και 575 PS, με εργοστασιακό 0–100 χλμ./ώρα σε 4,5 δευτερόλεπτα. Τα Defender έφεραν εξοπλισμό ασφαλείας, κάτω προστασία και ειδικές δεξαμενές καυσίμου για τις ανάγκες των γυρισμάτων.

Στην ευρύτερη κινηματογραφική ιστορία ανήκουν και οι ανεξάρτητες παραγωγές: το σατιρικό «Casino Royale» του 1967, με David Niven και Peter Sellers, και το «Never Say Never Again» του 1983, με την επιστροφή του Connery και μια ακόμη Bentley. Αποτελούν ξεχωριστά κεφάλαια από τις 25 ταινίες της EON, με δικές τους παραγωγές και οικονομικά στοιχεία.

Τα ειδικά Defender Bigfoot του «Spectre» διέθεταν ελαστικά 37 ιντσών και ενισχυμένες αναρτήσεις για τις απαιτητικές καταδιώξεις.

Πόσο κοστίζει μια καταδίωξη και πόσο αξίζει ο κινηματογραφικός μύθος

Ο λογαριασμός αρχίζει πολύ πριν καταστραφεί ο πρώτος προφυλακτήρας. Χρειάζονται σχεδίαση, οχήματα δοκιμών, μετατροπές, οδηγοί, μηχανικοί, ανταλλακτικά, μεταφορές και εξασφάλιση των χώρων γυρίσματος. Κάθε νέο πλάνο πρέπει να ταιριάζει με το προηγούμενο: οι ζημιές, η θέση των εξαρτημάτων και η συμπεριφορά του αυτοκινήτου αποτελούν μέρος της συνέχειας της σκηνής.

Η BMW 750iL του «Tomorrow Never Dies» δίνει ένα αποκαλυπτικό μέτρο. Για την καταδίωξη χρησιμοποιήθηκαν 17 αυτοκίνητα, με τέσσερα ειδικά διασκευασμένα ώστε να τα οδηγεί κρυμμένος κασκαντέρ, ενώ ο Brosnan φαινόταν να χειρίζεται το αυτοκίνητο από το κινητό. Μια σεκάνς περίπου δύο λεπτών χρειάστηκε τρεις εβδομάδες γυρισμάτων. Το αποτέλεσμα που περνά σχεδόν αστραπιαία στην οθόνη μπορεί να απορροφά τεράστιο χρόνο εργασίας.

Η Aston Martin DBS Superleggera του «No Time to Die» ήταν το αυτοκίνητο της Nomi, που υποδύθηκε η Lashana Lynch.

Ο υπεύθυνος ειδικών εφέ Chris Corbould έχει εξηγήσει γιατί η παραγωγή χρειάζεται τουλάχιστον δύο αυτοκίνητα για κάθε χρήση: μια βλάβη δεν μπορεί να αφήσει 500 ανθρώπους να περιμένουν. Με αυτή τη λογική, το δεύτερο έτοιμο όχημα λειτουργεί ως προστασία του προγράμματος γυρισμάτων. Η δαπάνη του πρέπει να αξιολογείται μαζί με τον χρόνο που εξοικονομεί.

Η κλίμακα φαίνεται και στο «Skyfall»: η Jaguar Land Rover παρείχε 77 οχήματα, για την οθόνη και για την υποστήριξη της παραγωγής. Ο αριθμός περιλαμβάνει διαφορετικές εργασίες και χρήσεις· δεν είναι κατάλογος 77 καταστροφών. Αντίστοιχα, τα πολλαπλά Defender και SVR μιας καταδίωξης εξυπηρετούν διαφορετικά πλάνα, εφεδρείες και ειδικές διαμορφώσεις.

Για το «No Time to Die», ο Corbould υπολόγιζε μια αυθεντική DB5 περίπου στις 2 εκατ. λίρες και εξηγούσε ότι η αγορά δέκα δεν ήταν οικονομικά βιώσιμη. Η λύση ήταν δύο αυθεντικές για τα κοντινά πλάνα και οκτώ ειδικά αντίγραφα. Τα 20 εκατ. λίρες που προκύπτουν από τον απλό πολλαπλασιασμό είναι η υποθετική αξία δέκα αυθεντικών, όχι χρήματα που ξόδεψε η ταινία.

Η Jaguar XF καταδίωξε την Aston Martin DB5 στη Ματέρα, με έξι αυτοκίνητα να εξυπηρετούν τις ανάγκες των γυρισμάτων.

Τα αντίγραφα αυτά ήταν εξελιγμένες μηχανολογικές κατασκευές. Το αυτοκίνητο που δημοπρατήθηκε διέθετε σύγχρονο εξακύλινδρο κινητήρα 3,2 λίτρων, εξατάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, ειδικό χωροδικτύωμα, ανθρακονημάτινα πάνελ και αναρτήσεις προσαρμοσμένες στη δράση. Άλλα οχήματα είχαν χειριστήρια στην οροφή, ώστε ο επαγγελματίας οδηγός να εκτελεί τους ελιγμούς και οι ηθοποιοί να παίζουν μέσα στην καμπίνα.

Οι επισκευές και οι επαναλήψεις δεν απαιτούν πάντα καινούργιο αυτοκίνητο. Τα αφαιρούμενα πάνελ και οι κατασκευές με εξειδικευμένο ρόλο επιτρέπουν την προσαρμογή στα γυρίσματα. Αντιπροσωπευτική είναι η BMW Z8 που κόβεται στα δύο: για τη σκηνή είχε δημιουργηθεί ειδικό όχημα με μαλακό κεντρικό τμήμα, ώστε το ψεύτικο πριόνι να δίνει πειστική εικόνα καταστροφής.

Στο «Skyfall», αντίστοιχα, για τα ειδικά εφέ της DB5 δημιουργήθηκαν μοντέλα κλίμακας 1:3 με τη βοήθεια τρισδιάστατης σάρωσης. Η καταστροφή μιας ιστορικής Aston Martin μέσα στην ιστορία δεν αποδεικνύει ότι καταστράφηκε πραγματικά ένα πλήρες συλλεκτικό αυτοκίνητο αντίστοιχης αξίας. Η κινηματογραφική εικόνα συνδυάζει διαφορετικά υλικά, κλίμακες και τεχνικές.

Υπάρχουν και σκηνές όπου η προετοιμασία περιορίζει τις επαναλήψεις στο ελάχιστο. Η AMC Hornet του 1974 πέτυχε το περίφημο άλμα σε μία λήψη, έπειτα από προσομοιώσεις, εξισορρόπηση μάζας και μεταφορά της θέσης του οδηγού στο κέντρο. Στο «Casino Royale», οι επτά ανατροπές της Aston Martin στην ίδια εκτέλεση αποτέλεσαν τότε ρεκόρ Guinness. Ο αριθμός περιγράφει τις περιστροφές του αυτοκινήτου, όχι επτά διαδοχικά κατεστραμμένα οχήματα.

Δέκα Defender προπαραγωγής χρησιμοποιήθηκαν για τις εντυπωσιακές εκτός δρόμου σκηνές του «No Time to Die».

Η Lotus προσφέρει ένα από τα πιο συγκεκριμένα ιστορικά στοιχεία κόστους. Η κατασκευή της υποβρύχιας Wet Nellie φέρεται να ξεπέρασε τα 100.000 δολάρια της εποχής, σύμφωνα με το ιστορικό της στον κατάλογο δημοπρασίας. Διέθετε τέσσερις ηλεκτροκίνητες προπέλες, μπαταρίες και δεξαμενές έρματος. Η καμπίνα γέμιζε νερό και ο χειριστής φορούσε καταδυτικό εξοπλισμό: η παραγωγή χρηματοδοτούσε μια πραγματική υποβρύχια μηχανή για να δημιουργήσει τη φαντασίωση του αυτοκινήτου που μεταμορφώνεται.

Ο πιο διάσημος λογαριασμός παραμένει εκείνος του «Spectre». Το 2015 δημοσιοποιήθηκε αποτίμηση άνω των 24 εκατ. λιρών για αυτοκίνητα που φέρονταν να έχουν καταστραφεί στα γυρίσματα. Η καταχώριση Guinness αναφέρει διαφορετικό ποσό, 48 εκατ. δολάρια ή 33 εκατ. λίρες, συνδέοντάς το με την υποτιθέμενη καταστροφή επτά DB10 και άλλων οχημάτων. Αυτές οι αναφορές δεν συνοδεύονται από κοινό, αναλυτικό οικονομικό απολογισμό.

Υπάρχει, όμως, μια καθοριστική διευκρίνιση: η Aston Martin ανακοίνωσε ότι και οι δέκα DB10 επέζησαν των γυρισμάτων. Ο οδηγός Mark Higgins ανέφερε επίσης ότι όλα τα αυτοκίνητα επέστρεψαν, ακόμη και εκείνο που ανελκύστηκε από το ποτάμι. Αυτό δεν σημαίνει ότι έμειναν αλώβητα. Σημαίνει ότι η εικόνα επτά ολοσχερώς χαμένων DB10 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ασφαλής βάση οικονομικού υπολογισμού.

Επομένως, ένα αξιόπιστο συνολικό ποσό για τις καταστροφές και τις επαναλήψεις όλων των ταινιών δεν προκύπτει από τα δημόσια στοιχεία. Η αξία ενός πρωτοτύπου, το κόστος εξέλιξής του, μια επισκευή, μια ασφαλιστική αποτίμηση και το ποσό που κατέβαλε η παραγωγή μετρούν διαφορετικά πράγματα. Οι αριθμοί του «Spectre» αποδίδουν το μέγεθος της δημοσιότητας γύρω από τον λογαριασμό, όχι έναν ελεγμένο ισολογισμό ολόκληρης της σειράς.

Έξι Range Rover Sport SVR χρησιμοποιήθηκαν στο «No Time to Die», παρότι στην οθόνη εμφανίζονται μόλις δύο.

Πιο κατανοητή είναι μια άλλη περιγραφή του Gary Powell: στη Ρώμη χρειάστηκε μια ολόκληρη νύχτα γυρίσματος για τέσσερα δευτερόλεπτα τελικής εικόνας. Εκεί βρίσκεται μεγάλο μέρος της πραγματικής δαπάνης. Στην προετοιμασία, στους ανθρώπους και στον χρόνο που απαιτείται για να καταγραφεί με ασφάλεια και ακρίβεια μια στιγμή.

Στη συλλεκτική αγορά, αντίθετα, υπάρχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η DB5 που συνδέθηκε με τα γυρίσματα των «Goldfinger» και «Thunderball» πουλήθηκε στο Λονδίνο το 2010 για 2.912.000 λίρες. Μια διαφορετική DB5, από το «GoldenEye», έφτασε το 2018 τις 1.961.500 λίρες. Το ποσό ακολουθεί το συγκεκριμένο αυτοκίνητο και την ιστορία του, όχι γενικά κάθε DB5.

Η DB10 του «Spectre» που βγήκε σε δημοπρασία το 2016 απέφερε 2.434.500 λίρες. Ήταν ένα από τα δύο αυτοκίνητα προβολής, με υπογεγραμμένη πλάκα του Daniel Craig. Η προέλευση έχει σημασία: η τιμή αφορά αυτό το συλλεκτικό αντικείμενο και δεν μπορεί να πολλαπλασιαστεί επί δέκα για να προκύψει το κόστος κατασκευής του στόλου.

Με τις 2.922.000 λίρες της DB5 replica του «No Time to Die» το 2022, οι τέσσερις αυτές διαφορετικές Aston Martin φτάνουν αθροιστικά τις 10.230.000 λίρες. Πρόκειται για άθροισμα δημοσιευμένων τελικών τιμών, με τις προμήθειες αγοραστή, σε διαφορετικές χρονιές, χωρίς αναγωγή στον πληθωρισμό. Είναι πραγματικά αποτελέσματα δημοπρασιών, όχι κόστος των ταινιών ή σημερινή αποτίμηση ενός ενιαίου στόλου.

Μια διαφορετική DB5 έφτασε το 2019 τα 6.385.000 δολάρια. Η συγκεκριμένη είχε κατασκευαστεί για την προώθηση του «Thunderball», με τον κινηματογραφικό εξοπλισμό της, και δεν ήταν η DB5 που οδήγησε ο Connery στα γυρίσματα του «Goldfinger». Ακόμη και η τεκμηριωμένη συμμετοχή στην προβολή μιας ταινίας μπορούσε, λοιπόν, να αποκτήσει τεράστια αξία.

Οι 25 χειροποίητες DB5 Goldfinger Continuation είχαν ανακοινωμένη τιμή 2,75 εκατ. λιρών προ φόρων η καθεμία.

Τα υψηλά τιμήματα επεκτείνονται και πέρα από την Aston Martin. Η υποβρύχια Lotus Wet Nellie πουλήθηκε το 2013 για 616.000 λίρες. Μια αυθεντική Mercury Cougar της Tracy απέφερε το 2020 356.500 λίρες. Η AMC Hornet του άλματος πουλήθηκε το 2017 για 110.000 δολάρια, ενώ η Hispano-Suiza του «Moonraker» έφτασε το 2023 τα 2.040.000 δολάρια. Στην τελευταία, βέβαια, η σπανιότητα και η κατασκευή της αποτελούν ήδη βασικούς παράγοντες αξίας.

Ένα Defender SVX του «Spectre» άλλαξε χέρια το 2018 για 365.500 λίρες. Στη φιλανθρωπική δημοπρασία του 2022, το Defender 110 του «No Time to Die» με αριθμό πλαισίου που τελείωνε σε 007 έφτασε τις 189.000 λίρες, ένα Range Rover Sport SVR τις 75.600 λίρες και μια Jaguar XF τις 37.800 λίρες. Τα τρία τελευταία οχήματα συγκέντρωσαν συνολικά 302.400 λίρες.

Οι τιμές αυτές δεν κινούνται όλες με την ίδια λογική. Τα συγκεκριμένα stunt cars του 2022 προσφέρονταν ως συλλεκτικά, μη λειτουργικά αντικείμενα, χωρίς έγκριση κυκλοφορίας στον δημόσιο δρόμο. Η ιστορία του οχήματος προσθέτει ενδιαφέρον, αλλά η κατάσταση, η δυνατότητα αποκατάστασης και η νόμιμη χρήση επηρεάζουν το τίμημα. Η λέξη «Bond» από μόνη της δεν εγγυάται μια συγκεκριμένη υπεραξία.

Η Ford Mustang της Tilly Masterson εμφανίστηκε στο «Goldfinger» (1964), δίπλα στην εμβληματική Aston Martin DB5 του Sean Connery.

Χαρακτηριστική είναι η C-X75 που μετέτρεψε η CALLUM σε αυτοκίνητο κατάλληλο για βρετανική έγκριση κυκλοφορίας. Χρειάστηκαν εκατοντάδες αλλαγές, από υαλοπίνακες και διακόπτες μέχρι εξάτμιση, καταλύτες και ρύθμιση κινητήρα. Η τεχνική διαφορά ανάμεσα σε ένα όχημα γυρισμάτων και ένα αυτοκίνητο δρόμου παραμένει μεγάλη, ακόμη κι όταν εξωτερικά μοιάζουν ίδια.

Υπάρχει και το εμπορικό όφελος για τον κατασκευαστή. Για τη Z3 στο «GoldenEye», η BMW αναφέρει ότι δεν κατέβαλε χρηματικό τίμημα τοποθέτησης προϊόντος. Συμφώνησε να εντάξει την ταινία στην καμπάνια λανσαρίσματος του αυτοκινήτου. Κατά τις μαρτυρίες των στελεχών της, οι προπαραγγελίες αντιστοιχούσαν περίπου σε έξι μήνες παραγωγής. Η συνεργασία περιλάμβανε πολύ περισσότερα από την παράδοση των κλειδιών σε έναν ηθοποιό.

Η Aston Martin έδωσε στη σχέση της με τον Bond και μια απευθείας εμπορική μορφή με τις 25 DB5 Goldfinger Continuation. Η ανακοινωμένη τιμή ήταν 2,75 εκατ. λίρες προ φόρων για καθεμία, με περίπου 4.500 ώρες εργασίας ανά αυτοκίνητο. Ο πολλαπλασιασμός δίνει ονομαστική συνολική αξία καταλόγου 68,75 εκατ. λιρών προ φόρων. Δεν πρόκειται για δημοσιευμένο καθαρό κέρδος· δείχνει όμως την κλίμακα στην οποία μπορεί να εμπορευματοποιηθεί η κινηματογραφική κληρονομιά.

Οι Jaguar XJ και XJ8 συνδέθηκαν με τον κόσμο της εξουσίας και της MI6 στις ταινίες με τον Daniel Craig.

Αυτές οι νέες DB5, χωρίς έγκριση κυκλοφορίας δρόμου κατά την παρουσίασή τους, διατηρούσαν την κλασική κατασκευή και πρόσθεταν λειτουργικές αναπαραστάσεις των διάσημων gadgets. Δεκαετίες μετά το «Goldfinger», το κοινό του Bond μπορούσε να χρηματοδοτήσει ξανά χειροποίητη παραγωγή ενός αυτοκινήτου που είχε ήδη περάσει στην ιστορία.

Ο James Bond έδωσε στα αυτοκίνητα μια σπάνια κινηματογραφική ζωή. Η DB5 έγινε αναγνωρίσιμη από το σχήμα της, η Lotus από μια βουτιά, η Hornet από ένα άλμα, η Jaguar από μια καταδίωξη και το Defender από την ικανότητά του να περνά μέσα από τη δράση. Πίσω από αυτές τις εικόνες βρίσκονται άνθρωποι που υπολογίζουν, κατασκευάζουν, δοκιμάζουν και επισκευάζουν. Κι όταν η κάμερα σβήσει, μερικά από τα αυτοκίνητά τους συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν — αυτή τη φορά μπροστά σε συλλέκτες που σηκώνουν το χέρι για να προσφέρουν εκατομμύρια.