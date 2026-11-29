Τον περασμένο Αύγουστο, όταν διέρρευσε η είδηση ότι η Γκουίνεθ Πάλτροου επρόκειτο να παραθέσει ένα πριβέ δείπνο στην εξοχική κατοικία της στο Αμαγκάνσετ, στα Χάμπτονς, προς τιμήν του επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, ξεσηκώθηκε τέτοιος ντόρος που η εκδήλωση αναβλήθηκε. Η ιδέα ότι η άλλοτε αγαπημένη πρωταγωνίστρια του Χόλιγουντ θα υποδεχόταν, στο ειδυλλιακό περιβάλλον όπου παραθερίζει η αμερικανική οικονομική και πολιτιστική ελίτ, τον απόλυτο, στα μάτια των πολλών, δαίμονα- απειλή για το μέλλον της δημιουργικής εργασίας αποδείχθηκε πραγματική πρόκληση για τους φαν της διάσημης σταρ, αλλά και για τον κόσμο.

Το δείπνο πραγματοποιήθηκε τελικά, σύμφωνα με το New York Magazine, στα τέλη Σεπτεμβρίου, στο διαμέρισμα ενός θιασώτη της τεχνητής νοημοσύνης στη Νέα Υόρκη, αλλά το ενδιαφέρον της ιστορίας δεν βρίσκεται τόσο στα διάσημα ονόματα όσο στον παράγοντα Χ που είχε αναλάβει να φέρει κοντά τους δύο κόσμους: τον 45χρονο Τσαρλς Πορτς.

Το ιδιωτικό δείπνο που σχεδίαζε η Γκουίνεθ Πάλτροου προς τιμήν του Σαμ Άλτμαν προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον κόσμο του θεάματος.

Σχεδόν άγνωστος στο ευρύ κοινό, αλλά με προνομιακή πρόσβαση στα πλέον περίκλειστα σαλόνια της αμερικανικής υψηλής κοινωνίας, φίλος της Άννας Γουίντουρ και επί σειρά ετών αυτός που έμαθε στους σταρ πώς να χρησιμοποιούν το Instagram, ο Πορτς έχει καταφέρει να πείσει τους διάφορους παράγοντες του πολιτισμού ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απαραιτήτως ο φυσικός τους εχθρός.

Και αν η προηγούμενη δουλειά του συνίστατο στο να μετατρέπει μια εφαρμογή ανταλλαγής φωτογραφιών σε πανίσχυρο μηχανισμό πολιτιστικής επιρροής και δύναμης-βλέπε Instagram- η τωρινή φαίνεται ακόμα πιο επιδραστική και τρομακτική αφού έχει να κάνει με την αλλαγή της ίδιας της ζωής μας μέσω της τεχνολογίας.

Ο Πορτς είναι ένας από τους 26 ανθρώπους στους οποίους αφιερώνει το ετήσιο τεύχος του για την εξουσία το New York Magazine, σε συνεργασία με την εξειδικευμένη δημοσιογραφική έκδοση Transformer, υπό τον εύγλωττο τίτλο (Τόσο λίγοι άνθρωποι, τόσο μεγάλη εξουσία) «So Few People, So Much Power».

Ο επικεφαλής της OpenAI επιχειρεί να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στη Silicon Valley και τον κόσμο της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Πρόκειται για ονόματα που επανέρχονται διαρκώς στα αφιερώματα των διάφορων εφημερίδων στους ισχυρούς της Αμερικής και του κόσμου, με μέσο όρος ηλικίας μόλις τα 35, άνδρες στην συντριπτική πλειονότητά τους και, σε αντίθεση με τον Σαμ Άλτμαν, τον Έλον Μασκ ή τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ, σχεδόν άγνωστοι στο ευρύ κοινό.

Πρόκειται για ερευνητές, μηχανικούς, αναλυτές, επενδυτές, διαμορφωτές της κοινής γνώμης και ανθρώπους που έχουν αναλάβει να καθορίσουν το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης-μαζί και το δικό μας. Οι πηχυαίοι τίτλοι προτιμούν να τους αποκαλούν “η νέα αριστοκρατία” αλλά το πιο ανησυχητικό χαρακτηριστικό τους δεν είναι τόσο ο πλούτος τους, όσο η τεράστια εξουσία που έχουν στα χέρια τους, σε αντίθεση με την αναγνωρισιμότητά τους.

Η νέα αριστοκρατία

Αν στη βιομηχανική επανάσταση τα ονόματα των ισχυρών και των πλουσίων ταυτίστηκαν με τον σιδηρόδρομο, τις πετρελαϊκές εταιρείες και τη βαριά βιομηχανία, στη σημερινή τεχνολογική επανάσταση η έννοια της ιδιοκτησίας δεν αρκεί για να εξηγήσει τους μηχανισμούς της ισχύος. Ένας ερευνητής που ανακαλύπτει μια νέα μέθοδο εκπαίδευσης των μηχανών, ένας προγραμματιστής που αποφασίζει πώς θα επικοινωνούμε με αυτές ή ένας αναλυτής που είναι σε θέση να προβλέψει τις ελλείψεις σε ημιαγωγούς, μπορεί να επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία περισσότερο από έναν παραδοσιακό μεγιστάνα.

Ή μάλλον καλύτερα είναι ο ίδιος ο νέος μεγιστάνας. Αντίστοιχα πάλι, σε αντίθεση με τα προηγούμενα τεχνολογικά άλματα, η τεχνητή νοημοσύνη αφορά το ίδιο το περιεχόμενο της ανθρώπινης δραστηριότητας: τη γλώσσα, τη γνώση, την κρίση, την επινόηση. Δεν αλλάζει μόνο τα μέσα με τα οποία εκτελούμε μια εργασία, αλλά και την αντίληψή μας για το τι συνιστά εργασία, δημιουργία ή εξειδίκευση.

Ο 45χρονος Τσαρλς Πορτς, πρώην ισχυρός παράγοντας του Instagram έχει αναλάβει να συμφιλιώσει τη βιομηχανία του θεάματος με την τεχνητή νοημοσύνη

Η εξουσία, επομένως των πρωταγωνιστών της Silicon Valley είναι εν μέρει οικονομική, εν μέρει πολιτική και, κατά μία έννοια, βαθιά φιλοσοφική. Το παράδοξο είναι ότι αυτή η κοινότητα, η οποία ευαγγελίζεται τη ριζική αναμόρφωση της ανθρωπότητας, παραμένει εντυπωσιακά μετρήσιμη.

Πρόκειται για γνωστά, μεταξύ τους, πρόσωπα, αφού έχουν σπουδάσει στα ίδια πανεπιστήμια, συχνάζουν στα ίδια δίκτυα και επενδύουν ο ένας στην εταιρεία του άλλου. Αρκεί ένα τσατ ή μια δημόσια ανάρτηση στο διαδίκτυο για να διαμορφωθεί μια συζήτηση που θα κινεί δισεκατομμύρια δολάρια φτάνοντας να έχει επιπτώσεις ακόμα και στα χρηματιστήρια. Πολλοί λένε ότι μια τέτοια διαδικτυακή κουβεντούλα μπορεί να αλλάξει η ροή των πραγμάτων-πολύ πιο σημαντική και από το επίσημο κοινοβουλευτικό έργο.

Οι άνθρωποι του AI-που θα μας σώσουν από το AI!

Ο Λόγκαν Γκράχαμ ήταν μόλις 28 ετών όταν, το 2022, άρχισε να συνεργάζεται με την Anthropic, την εταιρεία που ιδρύθηκε από πρώην στελέχη της OpenAI και ανέπτυξε το Claude. Τότε τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα δυσκολεύονταν ακόμη και να μετρήσουν σωστά τα γράμματα μιας λέξης.

Ο 32χρονος επικεφαλής της Frontier Red Team της Anthropic δοκιμάζει τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης, διερευνώντας τις δυνητικά καταστροφικές εφαρμογές της.

Ο Γκράχαμ, ωστόσο, είχε αρχίσει ήδη να διερευνά τι θα μπορούσαν να κάνουν εάν κάποιος επιχειρούσε να τα χρησιμοποιήσει για καταστροφικούς σκοπούς. Σήμερα, στα 32 του, ως επικεφαλής της Frontier Red Team της Anthropic, κάνει μια από τις πιο παράδοξες δουλειές στον πλανήτη: δοκιμάζει συστηματικά τα όρια των μηχανών που κατασκευάζει η ίδια του η εταιρεία για να διαπιστώσει κατά πόσο η χρήση τους θέτει σε κίνδυνο τους πολίτες του κόσμου. Η μέθοδος του λεγόμενου red teaming, άμεσα συνυφασμένο τις στρατηγικές ασκήσεις του Ψυχρού Πολέμου, σημαίνει ότι αν θες να προστατευθείς αποτελεσματικά από έναν αντίπαλο, οφείλεις να σκεφτείς όπως εκείνος.

Στην περίπτωση του Γκράχαμ, ως αντίπαλος νοείται το ίδιο το προϊόν που η εταιρεία του φιλοδοξεί να διαθέσει στην αγορά. Μόνο τον Απρίλιο του 2026 οι δοκιμές σε ένα προηγμένο μοντέλο της Anthropic, το Claude Mythos Preview, έκαναν την εταιρεία να περιορίσει την πρόσβαση, επιτρέποντας αρχικά τη χρήση του από επιλεγμένους μεγάλους οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Ανεξαρτήτως της ορθότητάς της απόφασης, το εύλογο ερώτημα είναι ποιος εξουσιοδοτεί μια ιδιωτική εταιρεία για να αποφασίσει ποιοι οργανισμοί δικαιούνται κατά προτεραιότητα πρόσβαση σε μια τόσο ισχυρή τεχνολογία και ποιος είναι σε θέση να ελέγξει τις εκτιμήσεις βάσει των οποίων λαμβάνεται αυτή η απόφαση.

Όπως είχε δηλώσει ο Γκράχαμ σε προηγούμενη του συνέντευξή του στο Time -μια σκέψη που μάλλον προκαλεί ανατριχίλα-είναι σχεδόν αστείο να πιστεύει κανείς ότι κάπου υπάρχει ένα δωμάτιο γεμάτο υπεύθυνους ενήλικες που γνωρίζουν πώς να διορθώσουν τα πράγματα. Και αυτή είναι μια σκέψη που, όπως έλεγε ο ποιητής, μας φέρνει τρόμο.

Πρωτοπόρος της ευθυγράμμισης της τεχνητής νοημοσύνης με τις ανθρώπινες επιδιώξεις, ο 37χρονος επιστήμονας συμμετέχει πλέον στο διοικητικό συμβούλιο της OpenAI Foundation.

Αντίστοιχα πάλι, ο 37χρονος Πολ Κριστιάνο (Paul Christiano), είναι ένας από τους πρωτοπόρους της έρευνας για την ευθυγράμμιση της τεχνητής νοημοσύνης με τις ανθρώπινες επιδιώξεις, του περίφημου AI alignment. Έχοντας σπουδάσει μαθηματικά και ασχοληθεί με την κβαντική υπολογιστική στο MIT, ο Κριστιάνο ήταν από αυτούς που μετέτρεψαν τις μάλλον αφηρημένες ανησυχίες για μια ενδεχόμενη υπερνοημοσύνη σε αντικείμενο συστηματικής επιστημονικής έρευνας. Όταν εντάχθηκε στην OpenAI, το 2017, συνέβαλε καταλυτικά στην ανάπτυξη της μεθόδου ενισχυτικής μάθησης μέσω ανθρώπινης ανατροφοδότησης (RLHF), μιας από τις σημαντικότερες τεχνικές για τη μεταμόρφωση των γλωσσικών μοντέλων σε εύχρηστους ψηφιακούς βοηθούς.

Αργότερα ίδρυσε το Alignment Research Center, ενώ το 2024 ανέλαβε καθήκοντα σχετικά με την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης στην αμερικανική κυβέρνηση. Πλέον έχει ενταχθεί και στο διοικητικό συμβούλιο του μη κερδοσκοπικού φορέα της OpenAI, συμμετέχοντας στην επιτροπή ασφαλείας, η οποία διαθέτει, τουλάχιστον θεσμικά, τη δυνατότητα να καθυστερήσει τη διάθεση νέων μοντέλων.

Το όνομά του έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή δεν μιλάει μόνο για καταστροφικά δυστοπικά σενάρια. Μάλλον τον απασχολεί η πιθανότητα μιας ανεπαίσθητης, σταδιακής περιθωριοποίησης του ανθρώπινου παράγοντα, μιας διαδικασίας κατά την οποία θα εξακολουθούμε φαινομενικά να είμαστε κυρίαρχοι, ενώ ολοένα και περισσότερες ουσιαστικές αποφάσεις θα έχουν εκχωρηθεί σε ανεξέλεγκτα και μάλλον απρόβλεπτα από τον άνθρωπο συστήματα.

Η ιδρύτρια του ερευνητικού οργανισμού METR επιχειρεί να προσδιορίσει με μετρήσιμους επιστημονικούς όρους τις διαρκώς διευρυνόμενες δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η Μπεθ Μπαρνς (Beth Barnes), ιδρύτρια και επικεφαλής του ερευνητικού οργανισμού METR, η οποία έχει εργαστεί τόσο στην DeepMind όσο και στην OpenAI. Η ομάδα της επιχειρεί να προσδιορίσει με μετρήσιμους όρους την εξέλιξη των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης, εξετάζοντας, μεταξύ άλλων, κατά πόσο τα μοντέλα μπορούν να ολοκληρώσουν επιτυχώς σύνθετες εργασίες με διαφορετικού βαθμού δυσκολίας. Τα αποτελέσματα τέτοιων ερευνών έχουν σημασία όχι μόνο για τους κατασκευαστές των μοντέλων αλλά και για τις κυβερνήσεις που καλούνται να νομοθετήσουν σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και τις επιτρεπτέες, άπειρες δυνατότητες τους.

Ο τριαντάχρονος που προκαλεί πανικό στη Wall Street

Πριν από μερικά χρόνια, ο Ντίλαν Πατέλ (Dylan Patel), ένας νέος παθιασμένος με τους ημιαγωγούς, ξόδευε τις ώρες του στα ειδικευμένα φόρουμ του Reddit. Σήμερα είναι ιδρυτής και επικεφαλής της SemiAnalysis, μιας εταιρείας ερευνών και αναλύσεων της οποίας τις εκτιμήσεις παρακολουθεί ακόμη και ο Τζένσεν Χουάνγκ, ο πανίσχυρος επικεφαλής της Nvidia, γνωστός από το πρόσφατο σκάνδαλο.

Από τα εξειδικευμένα φόρουμ του Reddit στην κορυφή της οικονομικής ανάλυσης των ημιαγωγών, ο Πατέλ επηρεάζει πλέον τη Wall Street.

Η περίπτωση του Πατέλ αποκαλύπτει την απολύτως υλική διάσταση μιας τεχνολογίας που συνήθως εκλαμβάνουμε ως αύλη. Πίσω από τις διάφορες ποιητικές διατυπώσεις περί σκεπτόμενων μηχανών υπάρχουν τεράστιες εγκαταστάσεις, ενεργειακές ανάγκες, αλυσίδες εφοδιασμού, πολύτιμες πρώτες ύλες και ένας ανελέητος ανταγωνισμός για την εξασφάλιση προηγμένων επεξεργαστών.

Ο Πατέλ κατάφερε να συνδυάσει τις εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις με την οικονομική ανάλυση τη στιγμή που οι έμπειροι επενδυτές δυσκολεύονταν να κατανοήσουν την πραγματική φύση της ανερχόμενης βιομηχανίας. Όταν το 2023, το ενδιαφέρον του διεθνούς Τύπου είχε επικεντρωθεί στις ελλείψεις επεξεργαστών της Nvidia, η ομάδα του χαρτογραφούσε ήδη τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην αλυσίδα παραγωγής τους, επιχειρώντας να προβλέψει ποιοι θα αποκόμιζαν τα μεγαλύτερα κέρδη.

Η πληροφορία, στην περίπτωση αυτή, αποκτά την αξία που είχε άλλοτε η προνομιακή πρόσβαση στα κοιτάσματα πετρελαίου. Και ο Πατέλ, σύμφωνα με το περιοδικό, δεν περιορίζεται πλέον στην ανάλυση της αγοράς, αλλά δραστηριοποιείται και επενδυτικά, γεγονός που έχει προκαλέσει εύλογες συζητήσεις σχετικά με ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων.

Ο 26χρονος που ακούει όλη η Silicon Valley

Ο Ντίλαν Πατέλ μοιράζεται, σύμφωνα με το πρόσφατο αφιέρωμα του περιοδικού New York, το γραφείο του στο Σαν Φρανσίσκο με έναν άλλο Πατέλ, με τον οποίο, ωστόσο, δεν έχει καμία συγγενική σχέση: τον Ντουάρκες (Dwarkesh Patel), ηλικίας μόλις 26 ετών, στον οποίο παραχωρούν πολύωρες συνεντεύξεις οι ισχυροί της τεχνολογίας και του κόσμου όπως ο Έλον Μασκ, ο Ντάριο Αμοντέι και ο Τζένσεν Χουάνγκ.

Μόλις στα 26 του χρόνια, ο δημιουργός του Dwarkesh Podcast έχει εξελιχθεί σε προνομιακό συνομιλητή των ισχυρότερων προσωπικοτήτων της Silicon Valley.

Ωστόσο, το Dwarkesh Podcast διαφέρει από τα δημοφιλή ψυχαγωγικά podcasts της εποχής μας. Οι συνομιλητές του αναλώνονται επί ώρες σε εξαιρετικά εξειδικευμένα ζητήματα, από τους μηχανισμούς μάθησης των μοντέλων μέχρι τις πιθανές συνέπειες της ανάπτυξης μιας νοημοσύνης ανώτερης από την ανθρώπινη.

Η πραγματική του δύναμη, όμως, δεν έγκειται μόνο στην απήχηση των εκπομπών του αλλά κυρίως στη σύνθεση του ακροατηρίου του καθώς αποτελείται από όλους αυτούς που παίρνουν αποφάσεις για το μέλλον αυτής της βιομηχανίας. Τον Νοέμβριο του 2025, ένας από τους σπουδαιότερους επιστήμονες στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, ο Ίλια Σούτσκιβερ (Ilya Sutskever), συνιδρυτής της OpenAI και της Safe Superintelligence, υποστήριξε μιλώντας στον Πατέλ ότι ενδεχομένως πλησιάζουμε στο peak αναφορικά με την αύξηση της υπολογιστικής ισχύος, ύστερα από την εντυπωσιακή, ομολογουμένως, πρόοδο. Το ζητούμενο πλέον, κατά τον ίδιο, είναι η επιστροφή στη θεμελιώδη επιστημονική έρευνα και η κατανόηση της ικανότητας των μηχανών να γενικεύουν όσα μαθαίνουν.

Τον Νοέμβριο του 2025, ο συνιδρυτής της OpenAI Ίλια Σούτσκιβερ υπογράμμισε μιλώντας στον Πατέλ την ανάγκη επιστροφής στη θεμελιώδη έρευνα της τεχνητής νοημοσύνης.

Το γεγονός ότι μια τέτοια συζήτηση, η οποία ενδιαφέρει κυβερνήσεις, επενδυτές και επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, διεξάγεται στο podcast ενός ανθρώπου που δεν έχει ακόμη συμπληρώσει τα τριάντα του χρόνια είναι ενδεικτικό της ανατροπής των παραδοσιακών ιεραρχιών κύρους. Η Silicon Valley διαθέτει πλέον τους δικούς της δημόσιους διανοουμένους, τους δικούς της διαμεσολαβητές της γνώσης, ακόμη και τους δικούς της μηχανισμούς απονομής επιστημονικού κύρους.

Ποιος αποφασίζει για το μέλλον της εργασίας;

Ακόμη πιο άμεση σχέση με την καθημερινότητά μας έχει ο 34χρονος Γάλλος Τιμπό Σοτιό (Thibault Sottiaux), ένα από τα πλέον επιδραστικά στελέχη της OpenAI, ο οποίος εποπτεύει βασικά προϊόντα της εταιρείας. Αν ο Σούτσκιβερ επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα για το πως θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη στο μέλλον, ο Σοτιό καλείται να αποφασίσει με ποιον τρόπο θα προσαρμοστεί στη νέα μας ζωή.

Ο 34χρονος Τιμπό Σοτιό Γάλλος μηχανικός της OpenAI βρίσκεται πίσω από την ανάπτυξη ψηφιακών βοηθών που φιλοδοξούν να μεταμορφώσουν την ανθρώπινη εργασία.

Η έμφαση που έδωσε στην ανάπτυξη του Codex και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα επέτρεπε ακόμη και σε ανθρώπους χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις να αναθέτουν σύνθετες εργασίες σε ψηφιακούς βοηθούς αποτυπώνει την κατεύθυνση προς την οποία κινείται σήμερα η βιομηχανία.

Η επόμενη γενιά εφαρμογών δεν θα περιορίζεται στην παροχή πληροφοριών ή στη διατύπωση απαντήσεων, αλλά θα αναλαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερο μέρος της εκτέλεσης μιας εργασίας, από τη διαχείριση της αλληλογραφίας μέχρι την οργάνωση ενός σύνθετου επαγγελματικού σχεδίου. Η μετάβαση από το chatbot στον λεγόμενο AI agent, στον ψηφιακό βοηθό που μπορεί να ενεργεί για λογαριασμό μας, συνεπάγεται και μια μετατόπιση της ευθύνης, της πρωτοβουλίας και της ανθρώπινης αυτονομίας.

Πίσω από μια φαινομενικά απλή αλλαγή στην οθόνη του υπολογιστή μας κρύβονται αποφάσεις αποφάσεις που ενέχουν τεράστιες συνέπειες για την αγορά εργασίας. Και το πρόσωπο που συμβάλλει στη λήψη της μπορεί να είναι ένας άγνωστος μέχρι πρότινος τριαντάρης μηχανικός.

Κατακτώντας το Χόλλυγουντ

Αλλά η τεχνολογία, όσο προηγμένη και αν είναι, δεν μπορεί από μόνη της να εξασφαλίσει την κοινωνική της αποδοχή. Εδώ υπεισέρχεται και πάλι ο πανταχού παρών-ειδικά στις αυλές των διασήμων- Τσαρλς Πορτς, ο οποίος γνωρίζει καλύτερα από πολλούς μηχανικούς ότι οι κατακλυσμιαίες πολιτισμικές αλλαγές συχνά προϋποθέτουν τη συνεργασία με ανθρώπους που δεν έχουν την παραμικρή σχέση με την πληροφορική.

Το 2013 είχε συνεργαστεί με την ομάδα της Μπιγιονσέ για την αιφνιδιαστική κυκλοφορία του ομώνυμου άλμπουμ της, μια κίνηση που κατέδειξε τη δύναμη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης απέναντι στους παραδοσιακούς μηχανισμούς της μουσικής βιομηχανίας. Αργότερα συνέβαλε στη διεύρυνση της παρουσίας του Instagram στον κόσμο της μόδας, των διασημοτήτων και του θεάματος, καλλιεργώντας ένα εντυπωσιακό δίκτυο προσωπικών σχέσεων.

Ενδεικτικός της κοινωνικής του εμβέλειας ήταν ο γάμος του με τον Ρόμπερτ Ντένινγκ στο Παρίσι το 2025, μια τριήμερη υπερπαραγωγή με περίπου 400 καλεσμένους, μεταξύ των οποίων ο Τζέρι Σάινφελντ, ο Άντονι Μπλίνκεν και ο Χάρι Στάιλς. Η γαμήλια τελετή πραγματοποιήθηκε στον κήπο του Μουσείου Ροντέν, ενώ το ζευγάρι προσήλθε υπό τους ήχους της μουσικής του Jurassic Park.

Η αιφνιδιαστική κυκλοφορία του άλμπουμ της Μπιγιονσέ το 2013 ανέδειξε, με τη συμβολή του Τσαρλς Πορτς, την πολιτιστική ισχύ του Instagram.

Από αυτή την άποψη, η πρόσληψή του από την OpenAI συνιστά μια απολύτως συνειδητή αναγνώριση της σημασίας που έχει η ήπια ισχύς του πολιτισμού. Ο Πορτς δεν καλείται να γράψει κάποιον κώδικα, αλλά να εξοικειώσει τους ανθρώπους με εκείνους που τον γράφουν, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να πάψει να θεωρείται ξένο σώμα στον κόσμο της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Μόνο που, σε αντίθεση με την εποχή της ανόδου του Instagram, σήμερα οι καλλιτέχνες έχουν πολύ περισσότερους λόγους να είναι καχύποπτοι. Η τεχνολογία που τους παρουσιάζεται ως σύμμαχος είναι η ίδια που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή της φωνής τους, της εικόνας τους ή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της δημιουργίας τους.

Η εξασφάλιση της συγκατάθεσής τους είναι επομένως μια πολύ πιο περίπλοκη υπόθεση από την απόκτηση ενός λογαριασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πανίσχυρος πλέον Πορτς μετέχει στα διοικητικά συμβούλια σημαντικών οργανισμών, όπως του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης (The Met), της Ολυμπιακής και Παραολυμπιακής Επιτροπής των ΗΠΑ (USOPC) και του Πανεπιστημίου Στάνφορντ.

Κινδυνεύει η δημοκρατία;

Δεν είναι τυχαίο ότι ανάμεσα στα περισσότερα αφιερώματα για τους ισχυρούς της τεχνολογίας περιλαμβάνονται, ενίοτε αλλά αρκετά πιο σπάνια αφού πρόκειται για έναν ανδροκρατούμενο χώρο, γυναικείες προσωπικότητες όπως η Σάρα Γκούο, ιδρύτρια της επενδυτικής εταιρείας Conviction, αλλά και η Σνέχα Ρεβανιούρ, ακτιβίστρια για την υπεύθυνη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Επίσης, κάποιοι από αυτούς φαίνονται να έχουν εμπλακεί ενεργά στην πολιτική-βλέπε Άλεξ Μπόρες και Ναθάνιελ Μόραν. Η σύγκρουση για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης διεξάγεται πλέον και έξω από τα εργαστήρια, στις αίθουσες των νομοθετικών σωμάτων, στις οργανώσεις πολιτών και στους χώρους όπου αποφασίζεται η διοχέτευση επενδυτικών κεφαλαίων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την υιοθέτηση του AI Act, έχει επιχειρήσει να θέσει όρους διαφάνειας, ασφάλειας, προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και αξιολόγησης των συστημικών κινδύνων.

Το κατά πόσο, ωστόσο, οι δημοκρατικοί θεσμοί μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στην ταχύτητα των τεχνολογικών εξελίξεων παραμένει ένα από τα μεγάλα πολιτικά ερωτήματα της εποχής. Γι αυτό έχει τεράστια σημασία η αισθητική επιλογή του καλλιτέχνη Σάιμον Ντένι, στον οποίο το περιοδικό New York ανέθεσε τη φιλοτέχνηση των 26 πορτρέτων, καθώς κατάφερε να συνδυάσει τη ρετρό αισθητική της βιντεοκασέτας VHS με τις δυνατότητες των σύγχρονων εργαλείων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, εμφανίζοντας τους πρωταγωνιστές του μέλλοντος σαν πρόσωπα που αναδύονται από ένα ξεχασμένο τηλεοπτικό αρχείο, με αλλοιωμένα χρώματα, παραμορφωμένα περιγράμματα και την ακαθόριστη, σχεδόν φασματική ιδιότητα των εικόνων μιας άλλης εποχής.

Σαν να παρακολουθούμε, δηλαδή, ένα ιστορικό ντοκουμέντο από ένα άδηλο στους πολλούς μέλλον που μοιάζει, πολλές φορές, με δυστοπικό παρόν. Το ζητούμενο, πάντως, δεν είναι να δαιμονοποιήσουμε τους νέους ισχυρούς του κόσμου, ούτε να παραγνωρίσουμε τις εντυπωσιακές δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης στην ιατρική, στην επιστήμη ή στην εκπαίδευση. Ούτε, φυσικά, συνιστούν όλοι τους μια ενιαία ομάδα με κοινές επιδιώξεις. Αντιθέτως, τεράστιες είναι οι διαφωνίες για τον κόσμο που οραματίζονται, τους ενδεχόμενους κινδύνους και τα συζητήσιμα όρια που πρέπει να τεθούν στην τεχνολογία. Το πρόβλημα είναι ότι ακόμη και οι πλέον θεμιτές διαφωνίες τους διεξάγονται συχνά ερήμην των ανθρώπων που θα υποστούν τις συνέπειες των αποφάσεών τους. Μαθαίνοντας, επομένως, τα ονόματα των Γκράχαμ, Κριστιάνο, Πατέλ, Σοτιό, Μπαρνς και Πορτς, δεν αποκτούμε απλώς μια καλύτερη εικόνα της Silicon Valley, αλλά αρχίζουμε να κατανοούμε τους μηχανισμούς μέσω των οποίων συγκροτείται μια καινούργια μορφή εξουσίας και στήνεται ένας άλλος κόσμος, πιο αθέατος στους πολλούς και γι αυτό πιο επικίνδυνος.