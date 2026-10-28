Γιατί ο Ιωάννης Μεταξάς είπε το ιστορικό «ΟΧΙ» στην Ιταλία, οδηγώντας την Ελλάδα στον πόλεμο της 28ης Οκτωβρίου 1940, αντί να αποδεχθεί τις απαιτήσεις του Μπενίτο Μουσολίνι; Την απάντηση έδωσε ο ίδιος, δύο ημέρες μετά την ιταλική εισβολή, σε μια απόρρητη συνάντηση με τους ιδιοκτήτες και τους αρχισυντάκτες των αθηναϊκών εφημερίδων.

Εκεί, στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία», όπου λειτουργούσε το Γενικό Στρατηγείο, ο δικτάτορας παρουσίασε το παρασκήνιο της απόφασής του, αποκαλύπτοντας ότι η Ελλάδα είχε βρεθεί μπροστά σε ένα δίλημμα πολύ πιο σύνθετο από την αποδοχή ή την απόρριψη ενός ιταλικού τελεσιγράφου.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η αποφυγή του πολέμου προϋπέθετε την προσχώρηση της Ελλάδας στη «Νέα Τάξη» του Άξονα, με αντάλλαγμα σοβαρές εδαφικές παραχωρήσεις προς την Ιταλία και πιθανότατα προς τη Βουλγαρία. Μια τέτοια επιλογή, κατά την εκτίμησή του, δεν θα εξασφάλιζε την ειρήνη, αλλά θα οδηγούσε τη χώρα σε εθνικό ακρωτηριασμό, βρετανική στρατιωτική επέμβαση στα νησιά και έναν νέο, ακόμη πιο καταστροφικό Εθνικό Διχασμό.

Η εμπιστευτική εκείνη ομιλία, που έχει διασωθεί σε στενογραφημένη μορφή και δημοσιεύθηκε στον τέταρτο τόμο του «Ημερολογίου» του Μεταξά το 1960, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά τεκμήρια για το σκεπτικό της ελληνικής ηγεσίας στις παραμονές του ελληνοϊταλικού πολέμου.

Δεν πρόκειται για μια μεταγενέστερη ερμηνεία, αλλά για την εξήγηση που έδωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός στις 30 Οκτωβρίου 1940, την ώρα που ο πόλεμος είχε ήδη ξεκινήσει και κανείς δεν γνώριζε την έκβασή του.

Η συνάντηση στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία»

Το πρωί της 30ής Οκτωβρίου, ο Μεταξάς κάλεσε τους εκπροσώπους του αθηναϊκού Τύπου σε μια συνάντηση που δεν προοριζόταν για δημοσίευση.

Ο ίδιος ήταν επικεφαλής του δικτατορικού καθεστώτος της 4ης Αυγούστου, το οποίο είχε επιβάλει αυστηρή λογοκρισία, καταργήσει τις πολιτικές ελευθερίες και προχωρήσει σε διώξεις πολιτικών αντιπάλων.

Γι’ αυτό και η εισαγωγή της ομιλίας του είχε ιδιαίτερη σημασία. Υπενθύμισε στους εκδότες ότι διέθετε ήδη τη δυνατότητα να ελέγχει όσα δημοσίευαν οι εφημερίδες. Εκείνη τη στιγμή, όμως, δεν του αρκούσε η τυπική συμμόρφωση. «Θέλω και την ψυχήν σας», τους είπε.

Η φράση αποτύπωνε τον πραγματικό σκοπό της συνάντησης. Ο Μεταξάς επιδίωκε να εξασφαλίσει όχι απλώς την πειθαρχία των εφημερίδων, αλλά την ουσιαστική υποστήριξή τους στην πολεμική προσπάθεια.

Για να το πετύχει, αποφάσισε να τους παρουσιάσει τις διπλωματικές επαφές που είχαν προηγηθεί, τα ενδεχόμενα που είχε εξετάσει και τους λόγους για τους οποίους θεωρούσε αναπόφευκτη την αντίσταση στην Ιταλία. Ταυτόχρονα, τους απαγόρευσε να δημοσιοποιήσουν το περιεχόμενο των ανακοινώσεών του, προειδοποιώντας για ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση διαρροής.

Ο Μεταξάς ξεκαθάρισε ότι η άρνηση στις ιταλικές απαιτήσεις δεν υπήρξε μια αυθόρμητη απόφαση της τελευταίας στιγμής. Η προετοιμασία της ελληνικής στάσης είχε αρχίσει πολύ νωρίτερα, από την περίοδο κατά την οποία η Ιταλία κατέλαβε την Αλβανία, τον Απρίλιο του 1939.

Η παρουσία των ιταλικών στρατευμάτων στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας άλλαξε δραματικά τα δεδομένα ασφαλείας. Η Ρώμη μπορούσε πλέον να ασκεί άμεση στρατιωτική πίεση, ενώ οι επιθετικές ενέργειες και οι προπαγανδιστικές επιθέσεις κατά της Ελλάδας πολλαπλασιάζονταν.

Τον Μάιο του 1940, όπως αποκάλυψε ο Μεταξάς, είχε προειδοποιήσει τον Ιταλό πρεσβευτή στην Αθήνα, Εμανουέλε Γκράτσι, ότι οποιαδήποτε προσβολή της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας θα αντιμετωπιζόταν με αντίσταση.

Παράλληλα, ωστόσο, η κυβέρνησή του επιχείρησε να αποφύγει οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από την Ιταλία ως πρόσχημα για στρατιωτική επίθεση. Χαρακτηριστική ήταν η στάση της Αθήνας μετά τον τορπιλισμό της «Έλλης» στην Τήνο, στις 15 Αυγούστου 1940.

Παρότι οι ελληνικές αρχές είχαν διαπιστώσει ότι πίσω από την επίθεση βρισκόταν ιταλικό υποβρύχιο, η κυβέρνηση απέφυγε να δημοσιοποιήσει τότε τα αποδεικτικά στοιχεία. Ο στόχος ήταν να μην προσφέρει στη Ρώμη την ευκαιρία να κλιμακώσει την ένταση επικαλούμενη μια ελληνική αντίδραση.

Ο Μεταξάς αναγνώρισε μάλιστα ότι είχε αποφύγει να διατάξει γενική επιστράτευση, παρότι το Γενικό Επιτελείο τού την είχε ζητήσει επανειλημμένα. Ήθελε να στερήσει από τους Ιταλούς και το τελευταίο ενδεχόμενο πρόσχημα.

Η επιλογή αυτή είχε σοβαρό στρατιωτικό κόστος, καθώς οι ελληνικές δυνάμεις στην πρώτη γραμμή βρέθηκαν αρχικά αριθμητικά υποδεέστερες απέναντι στην εισβολή.

Τι ζητούσε ο Άξονας για να αποφύγει η Ελλάδα τον πόλεμο

Το σημαντικότερο τμήμα της ομιλίας αφορούσε τις παρασκηνιακές επαφές της ελληνικής κυβέρνησης με τις δυνάμεις του Άξονα. Ο Μεταξάς αποκάλυψε ότι είχε επιχειρήσει να διερευνήσει, μέσω διακριτικών διπλωματικών επαφών, εάν υπήρχε τρόπος να διατηρήσει την Ελλάδα εκτός πολέμου.

Η απάντηση που υποστήριξε ότι έλαβε ήταν ουσιαστικά μία: η Ελλάδα μπορούσε να αποφύγει τη σύγκρουση εφόσον αποδεχόταν την προσχώρησή της στη «Νέα Τάξη» που επιδίωκαν να επιβάλουν ο Αδόλφος Χίτλερ και ο Μπενίτο Μουσολίνι στην Ευρώπη. Όμως αυτή η προσχώρηση δεν θα ήταν χωρίς ανταλλάγματα.

Κατά την περιγραφή του Μεταξά, η ελληνική πλευρά πληροφορήθηκε ότι θα έπρεπε προηγουμένως να επιλύσει τις εκκρεμότητες με τις γειτονικές χώρες, ακόμη και μέσω εδαφικών παραχωρήσεων. Όταν ζήτησε να μάθει ποιο ακριβώς θα ήταν το τίμημα, οι απαντήσεις που έλαβε παρέμεναν αόριστες.

Τελικά, όπως εξήγησε, του δόθηκε να καταλάβει ότι η Ιταλία θα μπορούσε να αποκτήσει εδάφη στη δυτική Ελλάδα μέχρι την Πρέβεζα, ενώ η Βουλγαρία ενδεχομένως να επεκτεινόταν στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, μέχρι την Αλεξανδρούπολη, το τότε Δεδέαγατς.

Επρόκειτο, σύμφωνα με τη δική του εξιστόρηση, για το πραγματικό αντίτιμο που καλούνταν να καταβάλει η Ελλάδα προκειμένου να αποφύγει τον πόλεμο. Ο Μεταξάς χαρακτήρισε μια τέτοια επιλογή εθελούσια υποδούλωση της χώρας, συνοδευόμενη από εθνικό ακρωτηριασμό.

Η αναφορά αυτή είναι καθοριστική για την κατανόηση του «ΟΧΙ». Σύμφωνα με το σκεπτικό που ο ίδιος παρουσίασε, η απόρριψη των ιταλικών απαιτήσεων δεν συνδεόταν αποκλειστικά με την υπεράσπιση της εθνικής τιμής, αλλά και με την εκτίμηση ότι η αποδοχή τους θα οδηγούσε σε απώλεια της ελληνικής κυριαρχίας.

Ο φόβος της βρετανικής επέμβασης και της διάλυσης της Ελλάδας

Στην ανάλυση του Μεταξά υπήρχε και ένας δεύτερος παράγοντας: η Μεγάλη Βρετανία. Η Ελλάδα κατείχε ιδιαίτερα σημαντική γεωγραφική θέση στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ το βρετανικό ναυτικό εξακολουθούσε να διαθέτει ισχυρή παρουσία στην περιοχή. Ο Μεταξάς θεωρούσε ότι, εάν η Ελλάδα προσχωρούσε στον Άξονα, η Βρετανία δεν θα έμενε αδρανής.

Αντίθετα, εκτιμούσε ότι θα επιδίωκε να καταλάβει την Κρήτη και άλλα ελληνικά νησιά, ώστε να εμποδίσει τη χρησιμοποίησή τους από τη Γερμανία και την Ιταλία. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι είχε λάβει πληροφορίες από την Αίγυπτο σύμφωνα με τις οποίες τέτοια ενδεχόμενα είχαν ήδη εξεταστεί από τη βρετανική πλευρά.

Στην περίπτωση αυτή, η Ελλάδα δεν θα έχανε μόνο εδάφη προς όφελος της Ιταλίας και της Βουλγαρίας. Θα αντιμετώπιζε και το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης από τη Βρετανία, με αποτέλεσμα τον ουσιαστικό διαμελισμό της.

Αυτή η εκτίμηση συνδεόταν άμεσα με την προσωπική πολιτική εμπειρία του Μεταξά από τον Εθνικό Διχασμό.

Ο κίνδυνος ενός νέου Εθνικού Διχασμού

Ο Μεταξάς είχε πρωταγωνιστήσει στον αντιβενιζελικό χώρο κατά την περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και είχε ζήσει τη σύγκρουση ανάμεσα στον βασιλιά Κωνσταντίνο και τον Ελευθέριο Βενιζέλο.

Το 1916 η Ελλάδα είχε ουσιαστικά διαιρεθεί ανάμεσα στην κυβέρνηση των Αθηνών και την Προσωρινή Κυβέρνηση Εθνικής Άμυνας στη Θεσσαλονίκη. Στην ομιλία του, ο Μεταξάς υποστήριξε ότι μια προσχώρηση στον Άξονα θα μπορούσε να οδηγήσει όχι σε δύο, αλλά σε τρεις διαφορετικές Ελλάδες.

Η πρώτη θα ήταν η επίσημη κυβέρνηση των Αθηνών, που θα είχε αποδεχθεί τις απαιτήσεις του Άξονα.

Η δεύτερη θα ήταν η ελληνική κοινωνία, η οποία, κατά την εκτίμησή του, δεν θα συγχωρούσε μια απόφαση παράδοσης εθνικών εδαφών.

Και η τρίτη θα ήταν μια νέα αντίπαλη ελληνική κυβέρνηση, η οποία θα μπορούσε να σχηματιστεί στα νησιά με τη βρετανική υποστήριξη, επικαλούμενη την υπεράσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και των δημοκρατικών ελευθεριών.

Για τον Μεταξά, αυτό το ενδεχόμενο συνιστούσε κίνδυνο ακόμη μεγαλύτερο από τον ίδιο τον πόλεμο. Η χώρα θα βρισκόταν αντιμέτωπη με εδαφική απώλεια, εξωτερική στρατιωτική επέμβαση και εσωτερική πολιτική διάλυση.

Μέσα από αυτή την ανάλυση, αναγνώριζε ουσιαστικά ότι η κυβέρνηση της 4ης Αυγούστου δεν θα μπορούσε να επιβάλει μια συμφωνία υποταγής στον Άξονα χωρίς να αντιμετωπίσει την αντίδραση μεγάλου μέρους του ελληνικού λαού.

Γιατί πίστευε ότι τελικά η Γερμανία θα ηττηθεί

Ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα στοιχεία της ομιλίας ήταν η βεβαιότητα με την οποία ο Μεταξάς προέβλεπε την τελική ήττα της Γερμανίας. Τον Οκτώβριο του 1940, η συγκεκριμένη εκτίμηση δεν ήταν καθόλου αυτονόητη.

Η ναζιστική Γερμανία είχε ήδη κατακτήσει την Πολωνία, τη Δανία, τη Νορβηγία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και τη Γαλλία. Στην ηπειρωτική Ευρώπη κυριαρχούσαν οι δυνάμεις του Άξονα, ενώ η Βρετανία συνέχιζε ουσιαστικά μόνη της τον πόλεμο εναντίον του Χίτλερ.

Ο Μεταξάς, ωστόσο, θεωρούσε ότι η γερμανική νίκη προϋπέθετε παγκόσμια κυριαρχία, κάτι που κατά την κρίση του είχε καταστεί αδύνατο μετά τη διάσωση των βρετανικών δυνάμεων στη Δουνκέρκη και την απόφαση του Λονδίνου να συνεχίσει τον πόλεμο.

Εκτιμούσε επίσης ότι ο χρόνος λειτουργούσε υπέρ των αντιπάλων της Γερμανίας, ενώ δεν απέκλειε δυσμενείς εξελίξεις για τον Άξονα και στην ανατολική Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούσε τη βρετανική ισχύ στη θάλασσα κρίσιμο παράγοντα για τη μακροπρόθεσμη έκβαση της σύγκρουσης.

Η εκτίμηση αυτή εντασσόταν στη στρατηγική του αντίληψη ότι η Ελλάδα, ως ναυτική χώρα με εκτεταμένες ακτές και νησιωτικό χώρο, είχε συμφέρον να μην έρθει σε σύγκρουση με τη δύναμη που κυριαρχούσε στη Μεσόγειο.

Η πεποίθησή του για την τελική επικράτηση της Βρετανίας δεν σήμαινε, πάντως, ότι πίστευε πως η Ελλάδα θα απέφευγε τις καταστροφές. Αντιθέτως, παραδεχόταν πως η χώρα μπορούσε να υποστεί ακόμη και προσωρινή κατοχή.

Από την ουδετερότητα του Κωνσταντίνου στην πολιτική του Βενιζέλου

Ιδιαίτερη σημασία είχε και ένα περιστατικό που καταγράφεται στη συνάντηση με τους εκδότες. Όταν ο Μεταξάς αναφέρθηκε στον Εθνικό Διχασμό, ο παλαίμαχος αντιβενιζελικός δημοσιογράφος Νικόλαος Κρανιωτάκης δήλωσε ότι εξακολουθούσε να παραμένει αδιάλλακτος αντίπαλος του Βενιζέλου.

Η απάντηση του Μεταξά είχε ιδιαίτερο πολιτικό βάρος. Εξήγησε ότι μέχρι την ιταλική επίθεση είχε ακολουθήσει την πολιτική της αυστηρής ουδετερότητας, την οποία ταύτιζε με τη στάση του βασιλιά Κωνσταντίνου στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά την επίθεση της Ιταλίας, όμως, υποστήριξε ότι ακολουθούσε πλέον την εξωτερική πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου: τη σύνδεση της Ελλάδας με τη Μεγάλη Βρετανία.

Για έναν από τους ιστορικούς αντιπάλους του Βενιζέλου, η τοποθέτηση αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία. Ο Μεταξάς δεν αναθεωρούσε τις αυταρχικές πολιτικές του καθεστώτος του, αλλά αναγνώριζε ότι στο ζήτημα του πολεμικού προσανατολισμού της Ελλάδας η επιλογή της συνεργασίας με τη Βρετανία ήταν πλέον επιβεβλημένη.

Ταυτόχρονα, επιχειρούσε να υπερβεί τις παλιές διαχωριστικές γραμμές, ζητώντας ενότητα μπροστά στην ιταλική εισβολή.

«Η Ελλάδα δεν πολεμά για τη νίκη, αλλά για τη δόξα»

Παρά τη βεβαιότητά του για την τελική ήττα του Άξονα, ο Μεταξάς δεν έκρυβε τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η Ελλάδα. Η Ιταλία ήταν μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη και η ελληνική πλευρά δεν μπορούσε να θεωρεί δεδομένη ούτε τη νίκη ούτε την αποφυγή μιας καταστροφής.

Στην ομιλία του επέμεινε ότι υπήρχαν περιστάσεις στις οποίες ένα έθνος όφειλε να πολεμήσει ακόμη και αν δεν διέθετε ρεαλιστικές πιθανότητες άμεσης επικράτησης. Η αντίσταση, επομένως, δεν αποτελούσε αποκλειστικά στρατιωτικό υπολογισμό. Ήταν, κατά τη δική του παρουσίαση, επιλογή υπεράσπισης της εθνικής ανεξαρτησίας και της ιστορικής συνέχειας της χώρας.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η ανταπόκριση του ελληνικού λαού είχε αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι εκδότες καλούνταν να στηρίξουν ένα φρόνημα που ήδη εκδηλωνόταν στην κοινωνία.

Εκείνο που ο Μεταξάς θεωρούσε ιδιαίτερα σημαντικό ήταν ότι η απόρριψη των ιταλικών απαιτήσεων είχε οδηγήσει σε ευρεία εθνική συσπείρωση, υπερβαίνοντας σε μεγάλο βαθμό τις παλιές πολιτικές αντιθέσεις.

Οι προσδοκίες για τα Δωδεκάνησα

Προς το τέλος της συνάντησης, ο Μεταξάς αναφέρθηκε και στην προοπτική της μεταπολεμικής Ελλάδας. Υποστήριξε ότι, παρά τις μεγάλες δοκιμασίες που περίμεναν τη χώρα, η τελική επικράτηση των αντιπάλων του Άξονα θα μπορούσε να οδηγήσει σε εδαφικά οφέλη.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στα Δωδεκάνησα, τα οποία τότε βρίσκονταν υπό ιταλική κυριαρχία. Ερμήνευσε ένα τηλεγράφημα του Ουίνστον Τσόρτσιλ ως ένδειξη βρετανικής υποστήριξης στην προοπτική παραχώρησής τους στην Ελλάδα μετά τον πόλεμο.

Η πεποίθησή του αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα Δωδεκάνησα ενσωματώθηκαν τελικά στην Ελλάδα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947 και την επίσημη ενσωμάτωση το 1948.

Διαβάστε αναλυτικά:

Ανακοίνωσις του Πρωθυπουργού Ι. Μεταξά προς τους ιδιοκτήτας και αρχισυντάκτας του Αθηναϊκού Τύπου εις το Γενικόν Στρατηγείον (ξενοδοχείον «Μεγάλη Βρεταννία) εις τας 30 Οκτωβρίου 1940

Κύριοι,

Έχω λογοκρισίαν και ημπορώ να σας υποχρεώσω να γράφετε μόνον ό,τι θέλω. Aυτήν την ώραν όμως δεν θέλω μόνον την πέννα σας. Θέλω και την ψυχήν σας. Γι’ αυτό σας εκάλεσα σήμερα για να σας μιλήσω με χαρτιά ανοιχτά. Θα σας ειπώ τα πάντα. Θα σας ειπώ ακόμη και τα μεγάλα μου πολιτικά μυστικά. Θέλω vα ξέρετε και σεις όλα τα σχετικά με την εθνικήν μας περιπέτεια ώστε να γράφετε, όχι συμμορφούμενοι προς τας οδηγίας μου, αλλά εμπνεόμενοι εις την προσωπική σας πίστιν από την γνώσιν των πραγμάτων.

Σας απαγορεύω να ανακοινώσητε σχετικά το παραμικρόν σ’ οποιονδήποτε. Απολύτως και γιά οιονδήποτε λόγον. Κάθε παράβασις αυτής της εντολής μου θα έχη δια τον υπεύθυνον -και να είσθε βέβαιοι ότι θα ευρεθή ο υπεύθυνος- τας συνεπείας τας οποίας πρέπει να έχη σε πόλεμο ζωής ή θανάτου του Έθνους η προδοσία ενός μεγάλου μυστικού, έστω και αυτό αν έγινε από αφέλεια, χωρίς την παραμικρή κακή πρόθεσι. Φυσικά έχω τον λόγον σας… Mη νομίσητε ότι η απόφασις του ΟΧΙ πάρθηκε έτσι, σε μια στιγμή. Μην φαντασθήτε ότι εμπήκαμε στον πόλεμο αιφνιδιαστικά. Ή ότι δεν έγινε παν ό,τι επετρέπετο και μπορούσε να γίνει δια να τον αποφύγωμε. Από την εποχήν της καταλήψεως της Αλβανίας το Πάσχα πέρυσι το πράγμα άρχισε να φαίνεται. Από τον περασμένο Μάιο είπα καθαρά στον κ. Γκράτσι ότι αν προσεβαλλόμεθα εις τα εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα, θα ανθιστάμεθα αντί πάσης θυσίας και δι’ όλων των μέσων. Συγχρόνως όμως μου ήρχοντο από την Ρώμην, από την Βουδαπέστην, από τα Τίρανα, από παντού πληροφορίαι αντίθετοι .

Εις τας 15 Αυγούστου έγινεν ο τορπιλλισμός της ΕΛΛΗΣ. Γνωρίζετε ότι από την πρώτην στιγμήν διεπιστώθη ότι το έγκλημα ήτο Ιταλικόν. Εν τούτοις δεν επετρέψαμεν να γνωσθή ότι είχομεν και τας υλικάς πλέον αποδείξεις περί της εθνικότητος του εγκληματίου . Συγχρόνως όμως διέταξα τα αντιτορπιλικά τα οποία συνώδευον τα πλοία που μετέφερον τους προσκηνητάς από την Τήνον μετά το έγκλημα, άν προσβληθούν από αεροπλάνα ή οπωσδήποτε άλλως να κάμουν αμέσως χρήσιν των όπλων των. Θα σας αποκαλύψω τώρα, ότι τότε διέταξα να βολιδοσκοπηθή καταλλήλως το Βερολίνον. Μου διεμηνύθη εκ μέρους τον Χίτλερ, η σύστασις να αποφύγω οιονδήποτε μέτρον δυνάμενον να θεωρηθή από την Ιταλίαν πρόκλησις. Έκαμα το πάν δια να μη μπορούν οι Ιταλοί να εμφανισθούν ως δυνάμενοι να έχουν όχι αφορμάς ευλόγους, αλλ’ ούτε ευλογοφανές παράπονον εκ μέρους μας, αν και από την πρώτην στιγμήν αντελήφθην τι πράγματι εσήμαινεν η όλως αόριστος σύστασις του Βερολίνου. Σεις καλύτερον παντος άλλου γνωρίζετε ότι έκαμα το πάν δια να μη δώσωμεν αφορμήν εμφανίσεως της Ιταλίας ως δυναμένης να έχη ευλογοφανείς καν αφορμάς αιτιάσεων. Λόγω του επαγγέλματός σας έχετε παρακολουθήσει εις όλες τις λεπτομέρειες την ιστορίαν των ατελειώτων ιταλικών προκλήσεων δημοσιογραφικών και άλλων, αλλά και την χριστιανικήν υπομονήν την οποίαν ετηρίσαμεν, προσποιούμενοι ότι δεν τις καταλαβαίνουμε, περιοριζόμενοι μόνον σε δημοσιογραφικάς ανασκευάς των ιταλικών εναντίον μας κατηγοριών .

Ομολογώ ότι εμπρός εις την φοβεράν ευθύνην της αναμίξεως της Ελλάδος εις τέτοιον μάλιστα πόλεμον, έκρινα πώς καθήκον μου ήτο να δω εάν θα ήτο δυνατόν να προφυλάξω τοv τόπον από αυτόν έστω και δια παντός τρόπου, ο οποίος όμως θα συμβιβάζετο με τα γενικώτερα συμφέροντα του Έθνους. Εις σχετικάς βολιδοσκοπήσεις προς την κατευθυνσιν τον Άξονος μου έδόθη να εννοήσω σαφώς ότι μόνη λύσις θα μπορουσε να είναι μία εκουσία προσχώρησιν της Ελλάδος εις την «Νέαν Τάξιν» . Προσχώρησις που θα εγένετο όλως ευχαρίστως δεκτή από τον Χίτλερ «ως εραστήν του Ελληνικού πνεύματος».

Συγχρόνως όμως μου εδόθη να εννοήσω ότι η ένταξις εις την Νέαν Τάξιν προϋποθέτει προκαταρκτικήν άρσιν όλων των παλαιών διαφορών με τους γείτονάς μας, και ναι μεν αυτό θα συνεπήγετο φυσικά θυσίας τινάς δια την Ελλάδα, αλλά αι θυσίαι θα έπρεπε να θεωρηθούν απολύτως «ασήμαντοι» εμπρός εις τα «οικονομικά και άλλα πλεονεκτήματα» τα οποία θα είχεν δια την Ελλάδα ή Νέα Τάξις εις την Ευρώπην και εις την Βαλκανικήν. Φυσικά με πάσαν περίσκεψιν και ανεπισήμως επεδίωξα δι’ όλων των μέσων να κατατοπισθώ συγκεκριμένως ποίαι θα ήσαν αι θυσίαι αυταί, με τας οποίας η Ελλάς θα έπρεπε να πληρώση την ατίμωσιν της εξ ιδίας θελήσεως προσφοράς της να υπαχθή υπό την Νέαν Τάξιν.

Με καταφανή προσπάθειαν αποφυγής σαφούς καθορισμού μου εδόθη να καταλάβω ότι η προς τους Έλληνας στοργή του Χίτλερ ήτο οι εγγυήσεις oτι αι θυσίαι αυταί θα περιορίζοντο «εις το ελάχιστον δυνατόν». Όταν επέμεινα να κατατοπισθώ, πόσον επί τέλους θα μπορουσε να είναι αύτο το έλάχιστον τελικώς, μάς εδόθη να καταλάβωμεν ότι τούτο συνίστατο εις μερικάς ικανοποιήσεις προς την Ιταλίαν δυτικώς μέχρι Πρεβέζης, ίσως και προς την Βουλγαρίαν ανατολικώς μέχρι Δεδεαγάτς . Δηλαδή θα έπρεπε δια να αποφύγωμεν τov πόλεμον, να γίνωμεν εθελονταί δούλοι και να πληρώσωμεν αυτήν την τιμήν… με το άπλωμα του δεξιού χεριού της Ελλάδος προς ακρωτηριασμόν από την Ιταλίαν και του αριστερού προς ακρωτηριασμόν από την Βουλγαρίαν. Φυσικά δεν ήτo δύσκολον να προβλέψη κανείς ότι εις μίαν τοιαύτην περίπτωσιν οι Άγγλοι θα έκοβαν και αυτοί τα πόδια της Ελλάδος. Και με το δίκαιόν των.

Κυρίαρχοι πάντοτε της θαλάσσης δεν θα παρέλειπον, υπερασπίζοντες πλέον τον εαυτόν των, έπειτα από μίαν τοιαύτην αυτοδούλωσιν της Ελλάδος εις τους εχθρούς των να καταλάβουν την Κρήτην και τας άλλας νήσους μας τουλάχιστον. Το συμπέρασμα αυτό δεν προέκυψεν μόνον από την πλέον απλήν λογικήν, άλλά και από ασφαλείς και βεβαίας πληροφορίας εξ Αιγύπτου, καθ’ ας ειχεν ήδη προμελετηθή και αντιμετωπισθή ή ενέργεια που θα έπρεπε να γίνη ως φυσικόν επακόλουθον πάσης τυχόv εκουσίας ή ακουσίας συνεργασίας της Ελλάδος με τον Άξονα, εις τας ελληνικάς νήσους και προς παρεμπόδισιν εν περιπτώσει της δυνατότητος δια τόν Άξονα να τας χρησιμοποιήση.

Δεν δύναμαι αφ’ ετέρου να μη παραδεχθώ ότι εις μίαν τοιαύτην περίπτωσιν το δίκαιον δεν θα ευρίσκετο με το μέρος της Κυβερνήσεως των Αθηνών και να μην αναγνωρίσω, ότι όταν ένας λαός, όπως ο αγγλικός, αμύνεται δια την ζωήν του, θα ήτο πλήρως δικαιολογημένος να κάνη τα ανωτέρω. Αλλά τότε ο Ελληνικός λαός δικαίως θα ετάσσετο εναντίον της κυβερνήσεως η οποία δια vα τον προφυλάξη από τον πόλεμον θα τον κατεδίκαζε εις εθελουσίαν υποδούλωσιν μετ’ εθνικού ακρωτηριασμού. Αυτή η δήθεν προφύλαξις θα ήτο δια την τύχην της εις το μέλλον Ελληνικής φυλής, πλέον ολεθρία και από τας χειροτέρας έστω συνεπείας οποιουδήποτε πολέμου. Το δίκαιον λοιπόν, δεν θα ήτο με το μέρος της Κυβερνήσεως των Αθηνών, εάν η τελευταία ενήργει κατά τας υποδείξεις του Βερολίνου που ανέφερα. Το δίκαιον θα ήτο με το μέρος του Ελληνικού Λαού, ο οποίος θα κατεδίκαζεν αυτήν, και των Άγγλων οι οποίοι υπερασπίζοντες την ύπαρξίν των επίσης δικαίως θα ελάμβανον τα μέτρα που εφέροντο έχοντες μελετήσει, εισακούοντες άλλωστε τας δικαίας αιτιάσεις των Ελλήνων, οίαι θα προέκυπτον εν καιρώ εάν εδίδετο ή εύλογος αυτή αφορμή.

Θα εδημιουργούντο έτσι όχι δύο, όπως το 1916, άλλά τρείς αυτήν την φοράν Ελλάδες.

Η πρώτη θα ήτο η επίσημος των Αθηνών η οποία είχεν φθάσει εις την πόρωσιν και το κατάντημα δια να αποφύγη τον πόλεμον να δεχθή να γίνη εθελοντής δούλος, πληρώνουσα μάλιστα την τιμήν αυτήν και με την συγκατάθεσίν της να αυτοακρωτηριασθή τραγικώτατα, παραδίδουσα εις την δουλείαν πληθυσμούς αμιγώς Ελληνικούς και μάλιστα δύναμαι να είπω τους Ελληνικωτέρους των Ελληνικών τοιούτους. Δευτέρα θα ήτο η πραγματική Ελλάς. Δηλαδή η παμψηφία της κοινής γνώμης του Έθνους, το οποίον ποτέ δεν θα απεδέχετο την εκουσίαν του υποδούλωσιν πληρωνομένην μάλιστα με εθνικόν ακρωτηριασμόν αφόρητον και ισοδυναμούσαν με οριστικήν ατίμωσιν και μελλοντικήν βεβαίαν εκμηδένισιν του Ελληνισμού ως εννοίας και οντότητος, εκμηδένισιν πρώτον ηθικήν και δεύτερον εν συνεχεία της ηθικής και υλικήν.

Tο Έθνος ουδέποτε θα συνεχώρει εις τόν Βασιλέα και την Εθνικήν Κυβέρνησιν της 4ης Αυγούστου, τοιαύτην πολιτικήν. Τρίτη τέλος θα προέκυπτε μία ακόμη Ελλάς, η Ελλάς την οποίαν δεν θα παρέλειπον να δημιουργήσουν, φυσικά με την επίκλησιν του δημοκρατισμού, οι δημοκρατικοί Έλληνες υπό την κάλυψιν του βρετανικού Στόλου εις τα νήσους, Κρήτην και εις τας άλλας. Η τρίτη αυτή Ελλάς, η «Δημοκρατική» θα είχε με το μέρος της όχι μόνον την πρόθυμον υποστήριξιν της Αγγλίας εις την οποίαν θα έδιδε το δικαίωμα να καλύψη τας νήσους μας, καλυπτομένη και η ιδία εις την Βόρειον Αφρικήν, αλλά θα είχε με το μέρος της και το Εθνικόν δίκαιον. Η ηθική της δύναμις λοιπόν θα απερρόφα μοιραίως την επίσημον Ελλάδα, διότι θα διέθετεν η τρίτη αυτή Ελλάς, την ανεπιφύλακτον έγκρισιν και ενίσχυσιν της ανεπισήμου, της «δευτέρας» Ελλάδος, της Εθνικής δημοσίας γνώμης εν τη παμψηφία της.

Έζησα κύριοι την περίοδον του Εθνικού Διχασμού που εδημιουργήθη το 1916 όταν από την κατάστασιν εκείνην προέκυψαν δύο Ελλάδες, η των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. Τον κίνδυνον από μίαν νέαν διαίρεσιν της Ελλάδος προκύπτουσαν συνεπεία του Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου, όπως η διαίρεσις του 1916 πρέκυψε συνεπεία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, μίαν νέαν διαίρεσιν μάλιστα πολύ τραγικωτέραν, διότι όπως την εσκιαγράφησα δεν θα είναι καν διχασμός, αλλά τριχοτομισμός. Toν κίνδυνον αυτόν τον θεωρώ κύριοι, δια το Έθνος και το μέλλον του ασυγκρίτως χειρότερον από τον πόλεμον, έστω και αυτόν τον πόλεμον, από τον οποίον είναι δυνατόν και δουλωμένη ακόμη να βγη προσωρινώς η Ελλάς. Λέγω προσωρινώς, διότι πιστεύω ακράδαντα ότι τελικώς η νίκη θα είναι με το μέρος μας.

Γιατί οι Γερμανοί δεν θα νικήσουν. Δεν μπορεί να νικήσουν.

Υπάρχουν πολλά εμπόδια.

Η Ελλάς είναι αποφασισμένη να μη προκαλέση, μεν, με κανένα τρόπο κανένα, αλλά και με κανένα τρόπο να μη υποκύψη. Προ παντός είναι αποφασισμένη να υπερασπίση τα εδάφη της, έστω και αν πρόκειται να πέση. Ήδη δε, η απόφασίς της αυτή και η πολιτική της αυτή, χάρις εις την οποίαν απρόκλητα προσεβλήθη, χάρισαν στον τόπο και στον λαό μας το πλέον ανεκτίμητον των αγαθών και το μεγαλύτερον στοιχείον της δυνάμεως του: Αυτή η πολιτική έδωσεν εις τον λαόν την απόλυτη ψυχική, και πανεθνική ένωσί του .

Σήμερα όμως επί πλέον υπάρχουν και μερικοί άλλοι παράγοντες που προδικάζουν την τελική μας νίκη. Η Τουρκία δεν είναι όπως το 1916 σύμμαχος των Γερμανών. Είναι σύμμαχος των Άγγλων. Η Βουλγαρία βέβαια ενεδρεύει και τώρα όπως και τότε, αλλ’ εν πάση περιπτώσει αυτήν την εποχήν τουλάχιστον προς το παρόν δεν τολμά. Ο καιρός όμως δεν δουλεύει για τον Άξονα. Δουλεύει για τους αντιπάλους του. Τέλος δια την Γερμανίαν η νίκη θα ήτο εν πάση περιπτώσει δυνατή μόνο με κοσμοκρατορίαν.

Αλλ’ η κοσμοκρατορία δια την Γερμανίαν κατέστη οριστικά αδύνατος στην Δουνκέρκη. Ο πόλεμος δια τον Άξονα έχει χαθή, από την στιγμήν που η Αγγλία διεκήρυξε: «Θα πολεμήσωμεν έστω και μόνον εις το νησί μας και πέραν των θαλασσών, θα πολεμήσωμεν μέχρι της νίκης» . Αλλά επί πλέον και ημείς οι Έλληνες πρέπει να γνωρίζωμεν ότι δεν πολεμούμεν μόνον δια την νίκην, αλλά και δια την δόξαν .

Δεν ξέρω αν κανείς αντιβενιζελικός από σας είναι πάντοτε αδιάλλακτος.

«Είμαι εγώ, κύριε Πρόεδρε», απήντησεν ο παριστάμενος παλαίμαχος και αδιάλλακτος αρθρογράφος του αντιβενιζελικού τύπου κ. Κρανιωτάκης.

Λοιπόν ακούστε δια να συνεννοηθούμε. Εγώ, κύριοι, όπως επαρκώς σας εξήγησα, ετήρησα μέχρι σήμερον την πολιτικήν του αειμνήστου Βασιλέως Κωνσταντίνου, δηλαδή την πολιτικήν της αυστηράς ουδετερότητος. Έκαμα το παν δια να κρατήσω την Ελλάδα μακράν της συγκρούσεως των μεγάλων κολοσσών. Ήδη μετά την άδικον επίθεσιν της Ιταλίας, η πολιτική την οποίαν ακολουθώ είναι η πολιτική του αειμνήστου Βενιζέλου. Διότι είναι η πολιτική του συνταυτισμού της Ελλάδος με την τύχην της δυνάμεως, δια την οποίαν η θάλασσα είναι ανέκαθεν όπως και δια την Ελλάδα, όχι το εμπόδιον που χωρίζει αλλά η υγρά λεωφόρος που συνδέει. Βέβαια εις την ιστορίαν μας την νεωτέραν δεν είχομεν μόνον ευγνωμοσύνης λόγους και αφορμάς δια την Αγγλίαν, της οποίας άλλως τε η μεταπολεμική, πολιτική των τελευταίων ιδίως ετών, είναι πολιτική μεγίστων και ιστορικών αγγλικών ευθυνών. Αλλά τας ευθύνας της αυτάς η Αγγλία τας αποδίδει σήμερον με την υπερήφανον αποφαστικότητα λαού μεγάλου, σώζοντος την ελευθερίαν του κόσμου και του πολιτισμού. Δια την Ελλάδα η Αγγλία είναι η φυσική φίλη και επανειλημμένως εδείχθη προστάτρια, ενίοτε δε η μόνη προστάτρια. Η νίκη θα είναι και δεν μπορεί παρά να είναι δική της. Θα είναι νίκη του Αγγλοσαξωνικού κόσμου, απέναντι του οποίου η Γερμανία, η οποία αφού έως τώρα δεν ηδυνήθη να επιτύχη οριστικόν αποτέλεσμα, είναι καταδικασμένη να συντριβή. Διότι από τώρα και πέρα ο ορίζων δεν πρέπει να θεωρήται δια τον Άξονα ανέφελος ούτε προς Ανατολάς και η Ανατολή είναι πάντοτε μυστηριώδης. Πάντοτε ήτο, αλλά σήμερον υπέρ ποτέ είναι γεμάτη απρόοπτα και μυστήριο. Τελικώς λοιπόν θα νικήσωμεν. Και θέλω φεύγοντες από την αίθουσαν αυτήν να πάρετε μαζί σας όλην την δική μου απόλυτη βεβαιότητα, ότι θα νικήσωμεν. Εν τούτοις πρέπει να σας επαναλάβω ό,τι επισημότερον διεκήρυξα από την πρώτην στιγμήν. Η Ελλάς δεν πολεμά δια την νίκην. Πολεμά δια την Δόξαν. Και δια την τιμήν της. Έχει υποχρέωσιν προς τον εαυτόν της να μείνη αξία της ιστορίας της.

Η Ιταλία είναι μεγάλη δύναμις, όταν δε προχθές έγινεν η πρώτη αεροπορική επιδρομή, ομολογώ ότι με έκπληξιν ήκουσα εις σχετικήν ερώτησίν μου την απάντησιν, ότι τα επιδραμόντα αεροπλάνα ήσαν μόνον ιταλικά. Αυτό φθάνει να σας δώση να καταλάβετε με ποιες ιδέες μπήκα στον πόλεμο. Αλλά υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες ένας λαός οφείλει, αν θέλη να μείνη μεγάλος, να είναι ικανός να πολεμήση, έστω και χωρίς καμμίαν ελπίδα νίκης. Μόνον διότι πρέπει. Γνωρίζω ότι ο ελληνικός λαός θα ήτο αδύνατον να δεχθή άλλο τι αυτήν την στιγμήν. Διότι είναι ελεύθερος και απερίσπαστος εις την φυσικήν ευθυκρισίαν και υπερηφάνειαν, εφ’ όσον δεν εδόθη ευκαιρία να θολωθή η κρίσις του δι’ αγοραίων θορύβων και παραπλανητικών εκστρατειών. Εκάμαμεν ότι ήτο δυνατόν δια να μη έχωμεν το παραμικρόν άδικον. Και θα εξακολουθήσωμεν την ιδίαν τακτικήν μέχρι τέλους. Σας έχω στο τραπέζι μερικά έγγραφα. Είναι όλαι αι αποδείξεις της ιταλικής ενέδρας εκ προμελέτης. Όταν τελειώσω μπορείτε να τα δείτε. Περιττόν να πάρετε σημειώσεις. Συντομώτατα θα δημοσιευθούν εις την Λευκήν Βίβλον, η οποία διέταξα να εκδοθή το ταχύτερον. Δεν σας κρύβω κύριοι, ότι η κατάστασις είναι εξαιρετικά δύσκολη. Μας περιμένουν μάλιστα δοκιμασίαι μεγάλαι. Δια να μη δώσω ευκαιρίαν προς την επιζητουμένην δια παντός τρόπου αφορμήν κατασυκοφαντήσεώς μας, ευρέθην υποχρεωμένος να πάρω μίαν απόφασιν εξόχως σοβαράν. Να μην κάμω την επιστράτευσιν, όταν από καιρού την εζήτησε και εξηκολούθησεν επανειλημμένως να μού την ζητά το Επιτελείον… Ο ιταλικός όγκος λοιπόν ευρήκεν απέναντι του δυνάμεις πάρα πολύ ασθενείς, τουλάχιστον δια την κρούσιν των πρώτων ημερών. Ο ρόλος σας είναι σήμερον μεγάλος και επισημότατος.

Μη χάνετε το θάρρος σας, οτιδήποτε και αν γίνη. Διότι άλλως αδύνατον να φανήτε άξιοι του λαού σας και του καθήκοντος σας, το οποίον είναι να συντηρήσητε την ιερή φλόγα του ελληνικού λαού, να βοηθήσητε τον μαχόμενον Στρατόν, να υπάρξητε συνεργάται της Κυβερνήσεως, ότι και αν αισθάνεσθε δι’ αυτήν. Πρέπει να πιστεύσητε σεις δια να μπορέσετε να μεταδώσητε την πίστιν εις το κοινόν σας, μολονότι αυτήν την φοράν έχομεν όλοι μας να πάρωμεν από τον Ελληνικόν λαόν, και από το απερίγραπτον θάρρος του και όχι να του δώσωμεν.

Θέλω ακόμη να σας ειπώ κάτι. Ξέρω με βεβαιότητα ότι από την φοβεράν αυτήν δοκιμασίαν η Ελλάς θα υποφέρη. Ξέρω όμως επίσης με βεβαιότητα ότι τελικώς θα εξέλθη όχι μόνον ένδοξος αλλά και μεγαλύτερη. Θα προσέξατε το τηλεγράφημα του κ. Τσώρτσιλ το οποίον εδημοσιεύθη σήμερον εις τας εφημερίδας, ανακοινωθέν από του Υπουργείου Εξωτερικών . Λοιπόν επειθυμώ να σας τονίσω τούτο: εκείνοι οι οποίοι εις το τηλεγράφημα αυτό δεν βλέπουν γραπτήν την επιβεβαίωσιν αγράφου συμφωνίας δια τα Δωδεκάνησα, δεν ξέρουν να διαβάζουν μέσα από τις γραμμές. Και κάτι άλλο. Τα Δωδεκάνησα προδικάζουν…

(Το κείμενο διακόπτεται σ’ αυτό το σημείο)