Τι θα ήταν η Ημέρα των Ευχαριστιών χωρίς τα «Φιλαράκια»; Για εκατομμύρια τηλεθεατές, το Thanksgiving δεν συνδέεται μόνο με τη γεμιστή γαλοπούλα, το οικογενειακό τραπέζι και το αμερικανικό ποδόσφαιρο, αλλά και με τις πιο ξεκαρδιστικές στιγμές μιας από τις δημοφιλέστερες κωμικές σειρές όλων των εποχών.

Από το 1994 έως το 2004, τα «Friends» κατάφεραν να μετατρέψουν μια αμερικανική γιορτή σε παγκόσμια τηλεοπτική παράδοση. Στις δέκα σεζόν της σειράς προβλήθηκαν εννέα επεισόδια αφιερωμένα στο Thanksgiving, με μοναδική εξαίρεση τη δεύτερη σεζόν.

Στο διαμέρισμα της Μόνικα, γύρω από ένα τραπέζι που σπάνια έμενε όρθιο χωρίς κάποιο απρόοπτο, η Μόνικα, η Ρέιτσελ, η Φοίβη, ο Ρος, ο Τζόι και ο Τσάντλερ έζησαν μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της σειράς.

Από μια γαλοπούλα που κατέληξε στο κεφάλι της Μόνικα μέχρι την εμφάνιση του Μπραντ Πιτ ως παλιού συμμαθητή που μισούσε τη Ρέιτσελ, τα γιορτινά επεισόδια συνδύαζαν κωμωδία, οικογενειακά μυστικά, καβγάδες, απρόσμενους επισκέπτες και συγκινητικές συμφιλιώσεις.

Με αφορμή το φετινό Thanksgiving, που γιορτάζεται στις ΗΠΑ την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, το USA Today, μέσω Yahoo News κατατάσσει τα εννέα εορταστικά επεισόδια από το λιγότερο πετυχημένο έως το καλύτερο.

9η θέση – «The One With Rachel’s Other Sister» (9η σεζόν, 2002)

Η εμφάνιση της Κριστίνα Άπλγκεϊτ, στον ρόλο της Έιμι, αδελφής της Ρέιτσελ, δεν αρκεί για να σώσει ένα από τα λιγότερο αγαπημένα Thanksgiving επεισόδια.

Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από το ποιος θα αναλάβει την ανατροφή της μικρής Έμα σε περίπτωση που πεθάνουν ο Ρος και η Ρέιτσελ. Μια μάλλον μακάβρια συζήτηση για ένα γιορτινό τραπέζι, που σύμφωνα με το USA Today οδηγεί σε περισσότερες αμήχανες παρά πραγματικά αστείες στιγμές.

8η θέση – «The One With the Late Thanksgiving» (10η σεζόν, 2003)

Στο τελευταίο Thanksgiving της σειράς, η Μόνικα αναλαμβάνει απρόθυμα να ετοιμάσει το γιορτινό τραπέζι, μόνο και μόνο για να διαπιστώσει ότι οι υπόλοιποι φίλοι της καθυστερούν να εμφανιστούν.

Εκνευρισμένοι, η Μόνικα και ο Τσάντλερ τούς κλειδώνουν έξω από το διαμέρισμα. Ακολουθεί ένας ξεκαρδιστικός πανικός, με τον Τζόι να σφηνώνει το κεφάλι του στην πόρτα.

Το επεισόδιο, όμως, καταλήγει σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της τελευταίας σεζόν: η Μόνικα και ο Τσάντλερ μαθαίνουν ότι έχουν επιλεγεί για να υιοθετήσουν παιδί.

7η θέση – «The One Where Chandler Doesn’t Like Dogs» (7η σεζόν, 2000)

Η Φοίβη φέρνει κρυφά έναν σκύλο στο διαμέρισμα, ενώ ο Τσάντλερ προσπαθεί να κρύψει ότι δεν συμπαθεί καθόλου τα συγκεκριμένα ζώα.

Την ίδια στιγμή, ο Ρος πασχίζει να θυμηθεί και τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ, ενώ η Ρέιτσελ αντιμετωπίζει μικροπροβλήματα με τον νεαρό σύντροφό της, Ταγκ.

Ένα ευχάριστο επεισόδιο, αλλά χωρίς τη χαρακτηριστική λάμψη των καλύτερων γιορτινών ιστοριών της σειράς.

6η θέση – «The One With the Rumor» (8η σεζόν, 2001)

Πρόκειται ίσως για την πιο πολυσυζητημένη εμφάνιση διάσημου προσκεκλημένου στην ιστορία των «Friends».

Ο Μπραντ Πιτ, που εκείνη την εποχή ήταν παντρεμένος με την Τζένιφερ Άνιστον, υποδύεται τον Γουίλ Κόλμπερτ, έναν παλιό συμμαθητή της Μόνικα, του Ρος και της Ρέιτσελ.

Στα μαθητικά του χρόνια, ο Γουίλ ήταν υπέρβαρος και δεχόταν πειράγματα. Πλέον έχει μεταμορφωθεί σε έναν ιδιαίτερα γοητευτικό άνδρα, αλλά εξακολουθεί να τρέφει τεράστια αντιπάθεια για την άλλοτε δημοφιλή Ρέιτσελ.

Το αστείο της υπόθεσης είναι προφανές: ο τότε σύζυγος της Άνιστον εμφανίζεται στην τηλεόραση ως ο μεγαλύτερος εχθρός του χαρακτήρα της.

Το επεισόδιο περιλαμβάνει και μια φήμη για τη Ρέιτσελ που σήμερα θα αντιμετωπιζόταν πολύ διαφορετικά. Παρά τα στοιχεία που δεν έχουν αντέξει στον χρόνο, το USA Today αναγνωρίζει στην εμφάνιση του Πιτ ένα εξαιρετικά επιτυχημένο παράδειγμα αξιοποίησης ενός μεγάλου κινηματογραφικού αστέρα σε τηλεοπτική κωμωδία.

5η θέση – «The One Where Underdog Gets Away» (1η σεζόν, 1994)

Το επεισόδιο που ξεκίνησε την παράδοση των Thanksgiving στα «Friends».

Η γιορτή εξελίσσεται σε ολοκληρωτική καταστροφή όταν οι φίλοι κλειδώνονται έξω από το διαμέρισμα της Μόνικα και της Ρέιτσελ.

Η Ρέιτσελ χάνει την πτήση της για οικογενειακές διακοπές στο σκι, ενώ το πολυαναμενόμενο δείπνο της Μόνικα καταστρέφεται στον φούρνο.

Τελικά, η παρέα συμβιβάζεται με τοστ με λιωμένο τυρί, έχοντας προηγουμένως περάσει από καβγάδες και αλληλοκατηγορίες.

Εδώ μαθαίνουμε και για πρώτη φορά γιατί ο Τσάντλερ απεχθάνεται τη συγκεκριμένη γιορτή: οι γονείς του του ανακοίνωσαν ότι χωρίζουν ανήμερα του Thanksgiving.

4η θέση – «The One With the Football» (3η σεζόν, 1996)

Ένα χαλαρό παιχνίδι αμερικανικού ποδοσφαίρου μετατρέπεται σε οικογενειακό πόλεμο, όταν η Μόνικα και ο Ρος αναλαμβάνουν αρχηγοί των αντίπαλων ομάδων.

Ο ανταγωνισμός των δύο αδελφών ξεφεύγει γρήγορα από κάθε έλεγχο, καθώς αναβιώνει η παλιά τους διαμάχη για το οικογενειακό τρόπαιο, το περίφημο Geller Cup.

Ένα επεισόδιο που αποτυπώνει ιδανικά την εκρηκτική αλλά βαθιά αγαπημένη σχέση των δύο αδελφών και αποδεικνύει ότι ακόμη και το πιο αθώο παιχνίδι μπορεί να οδηγήσει σε χάος.

3η θέση – «The One With Chandler in a Box» (4η σεζόν, 1997)

Ο Τσάντλερ έχει φιλήσει την Κάθι, την κοπέλα του Τζόι, και πρέπει να πληρώσει το τίμημα της προδοσίας του.

Η τιμωρία; Να περάσει μεγάλο μέρος της Ημέρας των Ευχαριστιών κλεισμένος μέσα σε ένα ξύλινο κουτί, ώστε να αποδείξει πόσο μετανιώνει.

Παράλληλα, η Μόνικα προσπαθεί να βγει ραντεβού με τον γιο του πρώην συντρόφου της, Ρίτσαρντ, ενώ φορά κάλυμμα στο ένα μάτι.

Το αποτέλεσμα είναι ένας συνδυασμός παράλογου χιούμορ, συναισθηματικών στιγμών και εξαιρετικής χημείας μεταξύ των πρωταγωνιστών, σε μια από τις πιο δημιουργικές περιόδους της σειράς.

2η θέση – «The One Where Ross Got High» (6η σεζόν, 1999)

Οι γονείς της Μόνικα και του Ρος καταφθάνουν για το Thanksgiving και η οικογενειακή συγκέντρωση μετατρέπεται σε μια ατελείωτη σειρά αποκαλύψεων.

Η Μόνικα ανακαλύπτει ότι οι γονείς της δεν συμπαθούν τον Τσάντλερ, επειδή ο Ρος τού είχε φορτώσει παλαιότερα την ευθύνη για τη μυρωδιά μαριχουάνας στο δωμάτιό τους.

Η σύγκρουση ανάμεσα στα δύο αδέλφια οδηγεί στην αποκάλυψη μυστικών που θα προτιμούσαν να μείνουν κρυφά.

Όμως, την παράσταση κλέβει η Ρέιτσελ με το περίφημο αγγλικό trifle.

Προσπαθώντας να ετοιμάσει ένα εντυπωσιακό επιδόρπιο, μπερδεύει δύο συνταγές, επειδή οι σελίδες του βιβλίου μαγειρικής έχουν κολλήσει μεταξύ τους.

Έτσι, στο γλυκό της καταλήγουν όχι μόνο κρέμα, φρούτα και μπισκότα, αλλά και μοσχαρίσιος κιμάς με αρακά και κρεμμύδια.

Οι περισσότεροι φίλοι προσπαθούν απεγνωσμένα να αποφύγουν το αποτέλεσμα. Ο Τζόι, φυσικά, το τρώει με ευχαρίστηση.

1η θέση – «The One With All the Thanksgivings» (5η σεζόν, 1998)

Στην κορυφή της κατάταξης του USA Today βρίσκεται ένα επεισόδιο που θεωρείται όχι μόνο το καλύτερο Thanksgiving των «Friends», αλλά και ένα από τα κορυφαία ολόκληρης της σειράς.

Μετά από ένα πλούσιο γιορτινό δείπνο, οι έξι φίλοι αρχίζουν να διηγούνται τις χειρότερες αναμνήσεις τους από παλαιότερες Ημέρες των Ευχαριστιών.

Μέσα από τις αναδρομές στο παρελθόν, οι τηλεθεατές ανακαλύπτουν περισσότερα για το πώς διαμορφώθηκαν οι σχέσεις τους.

Μαθαίνουμε γιατί ο Τσάντλερ μισεί το Thanksgiving, πώς η Μόνικα του έκοψε κατά λάθος ένα κομμάτι από το δάχτυλο του ποδιού και γιατί ο Τζόι πίστεψε κάποτε ότι θα ήταν καλή ιδέα να βάλει μια ολόκληρη γαλοπούλα στο κεφάλι του.

Η κορυφαία στιγμή, ωστόσο, έρχεται όταν η ίδια η Μόνικα εμφανίζεται φορώντας μια γαλοπούλα στο κεφάλι, με μεγάλα γυαλιά ηλίου, προσπαθώντας να κάνει τον Τσάντλερ να γελάσει.

Η σκηνή έχει περάσει στην ιστορία της τηλεοπτικής κωμωδίας, συνδυάζοντας το απόλυτο παράλογο με μια τρυφερή στιγμή ανάμεσα στους δύο χαρακτήρες.

Και μπορεί το θέαμα να μην είναι ιδιαίτερα ορεκτικό, αλλά για τους θαυμαστές της σειράς έχει γίνει το απόλυτο σύμβολο του Thanksgiving των «Friends».

Γιατί τα «Φιλαράκια» έγιναν συνώνυμα του Thanksgiving

Είναι εντυπωσιακό ότι, περισσότερα από 20 χρόνια μετά το φινάλε της σειράς, τα Thanksgiving επεισόδια εξακολουθούν να αποτελούν αγαπημένη συνήθεια των τηλεθεατών.

Η επιτυχία τους δεν βρίσκεται μόνο στις αστείες ιστορίες ή στις εμφανίσεις διάσημων προσκεκλημένων. Βρίσκεται κυρίως στον τρόπο με τον οποίο η σειρά παρουσίαζε μια παρέα φίλων που, παρά τις διαφωνίες και τις ιδιοτροπίες τους, επέλεγαν να γιορτάζουν μαζί.

Σε αυτή την ιδιότυπη τηλεοπτική οικογένεια, το γιορτινό τραπέζι σπάνια εξελισσόταν όπως είχε σχεδιαστεί. Υπήρχαν αποτυχημένες συνταγές, χαμένες πτήσεις, παρεξηγήσεις, καβγάδες και πολλές φορές μια γαλοπούλα που κατέληγε οπουδήποτε αλλού εκτός από το πιάτο.

Κάπως έτσι, τα «Friends» κατάφεραν να κάνουν την Ημέρα των Ευχαριστιών μια γιορτή που μπορούν να απολαμβάνουν ακόμη και όσοι δεν ζουν στις ΗΠΑ.

Και ίσως γι’ αυτό, κάθε Νοέμβριο, το διαμέρισμα της Μόνικα ανοίγει ξανά τις πόρτες του για μια ακόμη τηλεοπτική συνάντηση με τα έξι αγαπημένα «Φιλαράκια».