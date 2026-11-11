Όταν ένας πελάτης έστειλε στον Στίβεν Μπένμορ, δικηγόρο οικογενειακού δικαίου στο Τορόντο, έναν κατάλογο τροποποιήσεων 13 σημείων για το προγαμιαίο του συμφωνητικό —ένα κείμενο σχεδόν τόσο μακρύ όσο και το ίδιο το αρχικό συμβόλαιο— ο νομικός κατάλαβε αμέσως τι συνέβαινε. Ορισμένες παρατηρήσεις ήταν τόσο εξαιρετικά λεπτομερείς που κανένας άνθρωπος δεν θα τις είχε σκεφτεί.

Ο πελάτης είχε απευθυνθεί σε ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης.

«Μην ξοδεύετε άσκοπα χρήματα ζητώντας από έναν ανθρώπινο ειδικό να μπει σε αντιπαράθεση με ένα ρομπότ-ειδικό», είναι πλέον το μότο του Μπένμορ προς τους πελάτες του, καθώς αν αφιερώσει χρόνο για να καταρρίψει τα λάθη του αλγορίθμου, η ωριαία χρέωση θα εκτοξευθεί.

Η περίπτωση του Μπένμορ απέχει πολύ από το να θεωρηθεί μεμονωμένη. Οι δικηγόροι οικογενειακού δικαίου στις ΗΠΑ και τον Καναδά αναφέρουν ότι κατακλύζονται από πελάτες που καταφθάνουν στα γραφεία τους κρατώντας σελίδες νομικών συμβουλών, σχεδίων υπομνημάτων και προτάσεων στρατηγικής που έχουν παραχθεί από το ChatGPT ή άλλα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε την άνοιξη σε 133 δικηγόρους της Cordell & Cordell, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες οικογενειακού δικαίου στις ΗΠΑ, έδειξε ότι το 80% των νομικών έχει λάβει υλικό παραχθέν από AI από τους πελάτες του, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Η Ψευδαίσθηση της «Εύκολης Νίκης» και η Πραγματικότητα των Δικαστηρίων

Αν και οι πολίτες καταφεύγουν πλέον στην AI για τα πάντα —από οικονομικές συμβουλές έως ιατρικές διαγνώσεις— το οικογενειακό δίκαιο αποδεικνύεται ένα από τα πιο επικίνδυνα πεδία για τέτοιου είδους πειραματισμούς.

«Αν εισαγάγετε τη δική σας πλευρά σε μια οικογενειακή διαμάχη σε ένα chatbot, θα λάβετε τη νομική απάντηση που θέλετε να ακούσετε, ακόμα κι αν αυτή δεν πρόκειται ποτέ να γίνει δεκτή από έναν δικαστή», εξηγούν νομικοί κύκλοι.

Ωστόσο, οι λόγοι που ωθούν τους συζύγους που χωρίζουν στη χρήση της AI είναι προφανείς:

Οικονομική πίεση: Τα διαζύγια είναι δαπανηρά και τα δίδακτρα των δικηγόρων εξαντλούν τους προϋπολογισμούς.

Άμεση διαθεσιμότητα: Ένα chatbot απαντά στιγμιαία, ακόμη και στη μέση της νύχτας, με κόστος μόλις 19,99 δολάρια το μήνα — έναντι των χιλιάδων δολαρίων που απαιτεί η προκαταβολή ενός δικηγόρου.

Όταν η AI Στέλνει τους Πολίτες να «Ζητήσουν Συγγνώμη» από τον Δικαστή

Τα αποτελέσματα της τυφλής εμπιστοσύνης στα chatbots είναι συχνά καταστροφικά.

O Λόγκαν Μπερνς, ένας 35χρονος πάστορας από τη Τζόρτζια, χρησιμοποίησε το ChatGPT για να διαχειριστεί τη διαμάχη επιμέλειας των παιδιών του. Το chatbot τον παρέπεμψε σε έναν κανόνα σύμφωνα με τον οποίο η δικαιοδοσία ανήκει στην πολιτεία όπου το παιδί έχει ζήσει για έξι μήνες. Βασιζόμενος σε αυτό, ο Μπερνς συνέταξε επιστολή προς τον δικαστή υποστηρίζοντας ότι το δικαστήριο δεν είχε αρμοδιότητα.

Όταν ο δικαστής τον κάλεσε στο ακροατήριο, ο Μπερνς υποστήριξε τη θέση του, για να λάβει την αυστηρή απάντηση του δικαστή ότι ο νόμος προβλέπει εξαιρέσεις για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης —τις οποίες ο ίδιος ο Μπερνς είχε επικαλεστεί νωρίτερα. «Το ChatGPT μου έδωσε τις βασικές πληροφορίες, αλλά δεν σου δίνει την ερμηνεία του νόμου», παραδέχθηκε εκ των υστέρων ο ίδιος, αναγκαζόμενος να ζητήσει συγγνώμη.

Ακόμη χειρότερη ήταν η περιπέτεια επιχειρηματία στο Λος Άντζελες. Όταν τα έσοδα της εταιρείας του μειώθηκαν, το chatbot του υποσχέθηκε μια «εύκολη νίκη» για τη μείωση της διατροφής της πρώην συζύγου του. Το bot, όμως, δέχθηκε ανεπιφύλακτα τους ισχυρισμούς του, χωρίς να ζητήσει να δει τις οικονομικές καταστάσεις ή τα εταιρικά έξοδα.

Ο δικηγόρος της συζύγου χρησιμοποίησε τα ίδια τα έγγραφα που κατέθεσε ο άνδρας για να αποδείξει ότι το πραγματικό του εισόδημα δεν είχε μεταβληθεί. Η υπόθεση κατέληξε σε διετή δικαστική διαμάχη, αλλαγή δικηγορικού γραφείου, πρόσληψη εγκληματολογικού λογιστή και χιλιάδες δολάρια «πεταμένα στα σκουπίδια» μέχρι να διορθωθεί το λάθος της AI.

Δικαστική Κατάχρηση και Αυστηρές Ποινές

Ο Ντάμιεν Σαρλότιν, επίκουρος καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο, παρακολουθεί τα σφάλματα της AI στις δικαστικές αίθουσες. Έχει καταγράψει 148 αποφάσεις οικογενειακού δικαίου στις οποίες οι δικαστές επισήμαναν ψευδείς παραπομπές ή κατασκευασμένα νομικά επιχειρήματα με περισσότερες από 100 να καταγράφονται μόνο μέσα στο τελευταίο έτος.

Παράλληλα, δικηγόροι καταγγέλλουν ότι η AI χρησιμοποιείται πλέον ως μέσο δικονομικής κατάχρησης και παρενόχλησης.

Στο Ντένβερ, ένας πατέρας που εκπροσωπούσε τον εαυτό του βομβάρδισε το δικαστήριο με 9 συνεχόμενα υπομνήματα παραχθέντα από AI, επικαλούμενος ανύπαρκτες νομικές αρχές, αναγκάζοντας τον δικαστή να απειλήσει με επιβολή δικαστικών εξόδων.

Στη Φλόριντα, σύζυγος κατέθεσε 145 αιτήσεις και απέστειλε στο Εφετείο 45 σελίδες κειμένου AI μαζί με ένα παράρτημα 863 σελίδων. Το δικαστήριο προχώρησε σε μια πρωτοφανή απόφαση καθώς διέταξε τον γραμματέα να απορρίπτει οποιαδήποτε μελλοντική αίτηση του συγκεκριμένου ατόμου, εκτός εάν φέρει υπογραφή διαπιστευμένου δικηγόρου.

Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, οι ειδικοί προειδοποιούν καθώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συντάξει ένα κείμενο μέσα σε δευτερόλεπτα, αλλά η έλλειψη συναισθηματικής νοημοσύνης και η αδυναμία κατανόησης των νομικών εξαιρέσεων μπορούν να μετατρέψουν ένα διαζύγιο σε οικονομικό και δικονομικό εφιάλτη.