Για κάθε νεοφυή επιχείρηση, το όνειρο της απρόσμενης οργανικής προβολής, του λεγόμενου virality αποτελεί το Άγιο Δισκοπότηρο του μάρκετινγκ. Για τον Ricky Hirsch, ιδρυτή της εταιρείας σνακ Think Jerky, η μεγάλη ευκαιρία δεν ήρθε από μια πολυδάπανη διαφημιστική καμπάνια, αλλά από το πιο αναπάντεχο μέρος: έναν αυτόματο πωλητή στις ομοσπονδιακές φυλακές του Τέξας.

Όταν το εμβληματικό σνακ της εταιρείας, το αποξηραμένο κρέας γαλοπούλας με μέλι και σριράτσα εμφανίστηκε στη μεγάλη οθόνη ως το αγαπημένο σνακ της Ελίζαμπεθ Χολμς στο ντοκιμαντέρ του Nathan Fielder, You Can See Everything, η Think Jerky βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής.

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Τα Νούμερα της Στιγμιαίας Επιτυχίας

Μέσα σε ελάχιστες ώρες από την προβολή της ταινίας, η οργανική αναγνωρισιμότητα μεταφράστηκε σε άμεσα οικονομικά αποτελέσματα για τη νεοφυή εταιρεία:

Εκτόξευση online πωλήσεων: Αύξηση 345% στις ψηφιακές παραγγελίες της συγκεκριμένης γεύσης.

Άμεση εισροή εσόδων: Πρόσθετες πωλήσεις ύψους 25.000 δολαρίων μέσα σε λίγες ημέρες.

Pop-culture επιδραστικότητα: Εκδηλώσεις θαυμασμού στο Reddit, δημιουργία στολών Χάλοουιν εμπνευσμένων από τη συσκευασία και μαζική συζήτηση στα social media.

«Για μια επιχείρηση του μεγέθους μας, η αναγνωρισιμότητα του brand που προέκυψε εντελώς οργανικά είναι απλώς ανεκτίμητη», δηλώνει ο Hirsch, εκτιμώντας ότι η αξία της προβολής αγγίζει εκατομμύρια δολάρια, όπως αναφέρει η Wall Street Journal.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Thrive Market (@thrivemarket)

Η Πρόκληση: Από το Στενό Παράθυρο Προσοχής στη Μακροπρόθεσμη Ανάπτυξη

Όπως επισημαίνουν αναλυτές της αγοράς, η κατάκτηση της προσοχής του καταναλωτή είναι μόνο το πρώτο βήμα. Ο Jonah Berger, καθηγητής μάρκετινγκ στο Wharton School του Πανεπιστημίου της Πενσυλβανίας, υπογραμμίζει τις δύο κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει κάθε brand μετά από ένα ιικό γεγονός:

Άξονας Πρόκλησης Περιγραφή & Επιχειρηματικό Ρίσκο Μετατροπή (Conversion) Η διατήρηση του ενδιαφέροντος και η μετατροπή των ευκαιριακών θεατών σε πιστούς, επαναλαμβανόμενους πελάτες. Εφοδιαστική Αλυσίδα (Scalability) Η ικανότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας να ανταπεξέλθει στην απότομη κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης χωρίς ελλείψεις.

Στρατηγική Bootstrap και Διαφοροποίηση Προϊόντος

Ο Hirsch, πρώην χρηματιστής της Wall Street, ίδρυσε την Think Jerky ακολουθώντας μια αυστηρή στρατηγική οργανικής ανάπτυξης (bootstrapping), χωρίς εξωτερικά κεφάλαια.

Σε μια αγορά όπου οι περισσότερες εταιρείες επενδύουν υπέρογκα ποσά σε influencers και ψηφιακές καμπάνιες, η Think Jerky εστίασε σε δύο βασικούς πυλώνες:

Μινιμαλιστικό Packaging: Σχεδιασμός συσκευασίας με υψηλή αισθητική, ικανή να ξεχωρίσει αυτόνομα στο ράφι χωρίς προηγούμενη διαφημιστική ανάδειξη. Υψηλή Γαστρονομική Υπογραφή: Συνεργασία με βραβευμένους σεφ (όπως η Gail Gand, δύο φορές νικήτρια του βραβείου James Beard) για την ανάπτυξη των συνταγών, στοχεύοντας στη διεύρυνση της καταναλωτικής βάσης και προς το γυναικείο κοινό.

Η Επόμενη Μέρα: Κεφαλαιοποιώντας τη Στιγμή

Διαθέτοντας μια ευέλικτη ομάδα μόλις τεσσάρων πλήρους απασχόλησης υπαλλήλων, η εταιρεία κινείται ταχύτατα για να εδραιώσει τα οφέλη του δημοσιότητα: