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Έχουμε συνδέσει τα νησιά των Κυκλάδων με τι καλοκαιρινές διακοπές και τις βουτιές στα καταγάλανα νερά τους. Είναι όμως πολλά περισσότερα από αυτό. Τα παραδοσιακά χωριά, τα μουσεία, οι διαδρομές στη φύση και η τοπική κουζίνα αποτελούν εξίσου ενδιαφέρουσες αφορμές για να τα επισκεφθούμε το φθινόπωρο, τον χειμώνα ή την άνοιξη. Αρκεί να υπάρχει η δυνατότητα να οργανώσουμε ένα ταξίδι χωρίς να χρειάζεται να περιμένουμε την επόμενη τουριστική σεζόν.

Αυτή τη δυνατότητα προσφέρει η SEAJETS, συνδέοντας όλο τον χρόνο τη Ραφήνα με τρεις δημοφιλείς προορισμούς των Κυκλάδων: την Άνδρο, την Τήνο και τη Μύκονο. Χάρη στα καθημερινά δρομολόγια, μπορούμε να επιλέξουμε το νησί που μας ενδιαφέρει, είτε σχεδιάζουμε ένα σύντομο Σαββατοκύριακο είτε θέλουμε να αξιοποιήσουμε μερικές ημέρες άδειας.

Μάλιστα, το κόστος του ταξιδιού αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο, αφού τα εισιτήρια από τη Ραφήνα ξεκινούν από 19,70 ευρώ για την Άνδρο, 24,70 ευρώ για την Τήνο και 35,50 ευρώ για τη Μύκονο.

Άνδρος: Μονοπάτια, αρχοντικά και μοναδικές γεύσεις

Σε μικρή απόσταση από τη Ραφήνα, η Άνδρος είναι ένας προορισμός που προσφέρεται για εξερεύνηση όλες τις εποχές. Το ορεινό τοπίο με τις πηγές, τις ρεματιές και την πλούσια βλάστηση, την κάνουν να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα Κυκλαδονήσια.

Η Χώρα με το μεσαιωνικό κάστρο, τα εντυπωσιακά αρχοντικά, και τα πλακόστρωτα δρομάκια διατηρεί μια ξεχωριστή αρχιτεκτονική φυσιογνωμία. Στην περιήγηση αξίζει να συμπεριλάβουμε και τα μουσεία της, όπως το Αρχαιολογικό, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και το Ναυτικό Μουσείο.

Για όσους αγαπούν την πεζοπορία, η Άνδρος διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο σηματοδοτημένων διαδρομών. Το Andros Route, μήκους περίπου 100 χιλιομέτρων, διασχίζει το νησί και συνδέει χωριά, κοιλάδες, μοναστήρια και περιοχές ιδιαίτερου φυσικού ενδιαφέροντος.

Η γνωριμία με την Άνδρο περνά και από το τραπέζι. Η φρουτάλια, η παραδοσιακή ομελέτα με πατάτες, τοπικά λουκάνικα και μυρωδικά, είναι ένα από τα χαρακτηριστικότερα πιάτα της. Αξίζει να αναζητήσουμε τις παστελαριές με ξερά σύκα και το παμπιλόνι, ένα ιδιαίτερο γλυκό του κουταλιού από αρωματικό εσπεριδοειδές του νησιού.

Τήνος: Μαρμαροτεχνία, περιστερώνες και τοπική γαστρονομία

Η Τήνος έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την τέχνη και την παράδοση, η οποία γίνεται αμέσως εμφανής. Η Παναγία της Τήνου αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς, ωστόσο το νησί έχει πολλά ακόμη να αποκαλύψει σε όσους επιλέξουν να το εξερευνήσουν.

Ο Πύργος, με την παράδοση στη μαρμαροτεχνία, είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες στάσεις. Εκεί βρίσκεται και το Μουσείο Μαρμαροτεχνίας, όπου παρουσιάζονται τα εργαλεία, οι τεχνικές και τα στάδια επεξεργασίας του μαρμάρου, από την εξόρυξη μέχρι τη δημιουργία ενός έργου τέχνης. Στον Βώλακα, το τοπίο αποκτά μια εντελώς διαφορετική όψη, χάρη στους μεγάλους, στρογγυλεμένους γρανιτένιους βράχους που περιβάλλουν τον οικισμό.

Εξίσου χαρακτηριστικά στοιχεία της τηνιακής υπαίθρου είναι οι περιστερώνες με τα περίτεχνα γεωμετρικά μοτίβα και τις διακοσμητικές λεπτομέρειες στις προσόψεις τους.

Η λούζα και το τηνιακό λουκάνικο με μάραθο έχουν ξεχωριστή θέση στην τοπική κουζίνα του νησιού. Στα γλυκά, τα αμυγδαλωτά και τα λυχναράκια, οι παραδοσιακές μικρές γλυκές τυρόπιτες, είναι μερικές από τις γεύσεις που αξίζει να δοκιμάσουμε.

Μύκονος: Μια διαφορετική ευκαιρία να γνωρίσουμε το νησί

Η Μύκονος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το καλοκαίρι και την έντονη κοσμοπολίτικη ζωή. Ωστόσο, μια επίσκεψη εκτός της περιόδου αιχμής δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε τη Χώρα και τα χωριά της πολύ καλύτερα.

Η βόλτα στα Ματογιάννια, στα στενά της Χώρας και στη Μικρή Βενετία είναι επιβεβλημένη. Θα περπατήσουμε στα δρομάκια του νησιού, θα πιούμε τον καφέ ή το ποτό μας και θα επισκεφθούμε το Ναυτικό και το Αρχαιολογικό Μουσείο αλλά και την Παναγία Παραπορτιανή, ένα από τα πιο ιδιαίτερα εκκλησιαστικά συγκροτήματα των Κυκλάδων. Μια εκδρομή στην Άνω Μερά θα μας αποκαλύψει μια πιο παραδοσιακή όψη της Μυκόνου.

Η κοπανιστή, το πικάντικο τυρί που συνδέεται με τη μυκονιάτικη παράδοση, και η λούζα, το παστό χοιρινό με μυρωδικά, συγκαταλέγονται στις γεύσεις που αξίζει να αναζητήσουμε. Τα αμυγδαλωτά αποτελούν επίσης ένα από τα χαρακτηριστικά γλυκά του νησιού.

Με το SUPERSTAR, το ταξίδι γίνεται μέρος της εκδρομής

Η πρόσβαση στους τρεις προορισμούς πραγματοποιείται με το SUPERSTAR της SEAJETS, ένα πλοίο που διαθέτει χωρητικότητα έως 1.480 επιβατών και 240 οχημάτων. Έτσι, όσοι θέλουν να έχουν μεγαλύτερη ελευθερία μετακινήσεων στον προορισμό τους μπορούν να ταξιδέψουν μαζί με το αυτοκίνητο ή τη μηχανή τους.

Οι ευρύχωροι εσωτερικοί χώροι προσφέρουν άνεση κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ενώ οι επιβάτες έχουν στη διάθεσή τους Wi-Fi και café-bar για τον καφέ ή το σνακ τους. Πρόκειται για παροχές που κάνουν πιο ευχάριστη τη μετάβαση προς το νησί, είτε πρόκειται για μια σύντομη εκδρομή είτε για περισσότερες ημέρες διαμονής.

Με καθημερινές αναχωρήσεις από τη Ραφήνα και εισιτήρια που ξεκινούν από 19,70 ευρώ, η SEAJETS δίνει τη δυνατότητα να προγραμματίσουμε μια επίσκεψη στην Άνδρο, την Τήνο ή τη Μύκονο οποιαδήποτε εποχή του χρόνου. Το μόνο που απομένει είναι να επιλέξουμε τον προορισμό, να βρούμε τις ημερομηνίες που μας εξυπηρετούν και να οργανώσουμε την επόμενη εκδρομή μας στις Κυκλάδες.