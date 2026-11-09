-Χαίρετε, περάσαμε μια αγωνία Παρασκευή και Σάββατο (χωρίς να λήξει εντελώς) καθώς σε βραχυκύκλωμα παρ’ ολίγον να καταλήξει η συνεννόηση που υποτίθεται ότι είχε επιτευχθεί μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας για την ομαλή επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου την Παρασκευή, καθώς η κάθε πλευρά καταλάβαινε αυτό που ήθελε να καταλάβει. Έτσι, ενώ η Αθήνα έδωσε το πράσινο φως για την έκδοση της NAVTEX, η άμεση απάντηση της Τουρκίας με τη δική της αντι-NAVTEX και την ανακοίνωση του ΥΠΕΞ προκάλεσε αναστάτωση, καθώς δημιουργήθηκε η εντύπωση είτε ότι δεν υπήρχε η συνεννόηση που έπρεπε, είτε ότι η Τουρκία υπαναχωρούσε από αυτήν. Χρειάστηκε νέα διπλωματική κινητοποίηση, η οποία, όπως μαθαίνουμε, περιλάμβανε και δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες του Γ. Γεραπετρίτη με τον Χ. Φιντάν, Παρασκευή βράδυ και Σάββατο πρωί, ώστε να μην οδηγηθούμε σε κρίση πριν καν ξεκινήσουν οι έρευνες. Η Αθήνα, έχοντας στα χέρια της την αίτηση αδειοδότησης των ερευνών, είχε επιτύχει το βασικό που επιδίωκε: η άδεια να δοθεί μόνο από την Ελλάδα και, φυσικά, από την Κύπρο, στο τμήμα που της αναλογεί. Αυτό, όμως, προκαλούσε αντιδράσεις στην Άγκυρα, η οποία δεν φαίνεται να έπαιρνε αυτό που περίμενε μέσω της γαλλικής συνεννόησης. Αργά το απόγευμα της Παρασκευής υπήρξε, σύμφωνα με πληροφορίες μας, νέα ενημέρωση της Γαλλίας προς την Τουρκία, μέρος της οποίας κοινοποιήθηκε και στην Αθήνα και στη Λευκωσία, στην οποία, εκτός των άλλων, υπήρχε η αναφορά ότι η Γαλλία δεν αναμειγνύεται σε «αξιώσεις που αφορούν θαλάσσιες ζώνες στην περιοχή». Υπήρξε νέος γύρος διαβουλεύσεων και φαίνεται ότι η Τουρκία αποδέχθηκε τη νέα ενημέρωση, η οποία, βεβαίως, δεν είναι γνωστό τι άλλο περιλαμβάνει σε ό,τι αφορά την Τουρκία. Όμως, όπως μαθαίνουμε, βρίσκεται σε εξέλιξη και παρασκηνιακή παρέμβαση των Αμερικανών διά της διπλωματικής οδού σε Άγκυρα, Λευκωσία και Αθήνα, στη γραμμή Ρούμπιο. Όλα αυτά ίσως εξηγούν και τη δήλωση Φιντάν ότι «όλα είναι καλά», αν και με τον συγκεκριμένο πολιτικό κανείς δεν ξέρει ποτέ τι εννοεί με αυτή τη δήλωση, η οποία μάλιστα έγινε, όπως είδαμε, σε μια κοινωνική εκδήλωση και εν μέσω πολλών δηλώσεων και ερωτήσεων. Και ίσως πρέπει να περιμένουμε και το Υπουργικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει πιθανότατα σήμερα στην Άγκυρα, όπου το θέμα θα είναι στην ατζέντα. Η Αθήνα, πάντως, κάθε άλλο παρά εφησυχάζει, καθώς όλες οι συνεννοήσεις και οι παρεμβάσεις θα κριθούν επί του πεδίου, όταν, πιθανότατα μέχρι αύριο, το πλοίο θα βρίσκεται στην επίμαχη περιοχή…

Μητσοτάκης-Γεραπετρίτης -Τώρα σε όλο αυτό που διαβάσατε εσείς προσθέστε ότι ο Μητσοτάκης δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος με κάποιους αρχικούς χειρισμούς του Γεραπετρίτη και… οι φωνές ακούστηκαν και έξω από το ΜΜ χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το επεισόδιο θα παράξει αποτελέσματα σε επίπεδο ΥΠΕΞ. Πάντως, σημειώστε ότι χρειάστηκε και προσωπική παρέμβαση του Κ.Μ για να σβήσει η φωτιά. Η COP31, ο Ερντογάν και το Καλώδιο -Την ερχόμενη Τετάρτη θα γίνει στην Αττάλεια της Τουρκίας η επίσημη έναρξη της Διάσκεψης για το Κλίμα COP31. Θα μου πείτε, τι μας νοιάζει εμάς. Για πολλούς λόγους και ένας συνδέεται με το καλώδιο: ο Ερντογάν θα είναι παρών στην Αττάλεια ως οικοδεσπότης και έχει καλεσμένους από όλον τον κόσμο και βεβαίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει περιγράψει το καλώδιο ως έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και ως εκ τούτου το συγχρηματοδοτεί. Παρούσα θα είναι η VDL, από ελληνικής μεριάς ο Σταύρος Παπασταύρου, αλλά και ο Κύπριος Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, για τον οποίον όπως σας έχω ξαναγράψει οι Τούρκοι έκαναν αγριάδες, αλλά εν τέλει δεν τους πέρασε. Φαντάζομαι ότι αν υπήρχε μια γενικευμένη κόντρα με το καλώδιο δεν θα υπήρχε αυτός ο βαθμός εκπροσώπησης, ούτε από την ΕΕ ούτε από την Κύπρο. Κατά τα άλλα, ως προς τα δικά μας, την Πέμπτη στο ελληνικό περίπτερο θα γίνει μια εκδήλωση προβολής των όσων έχει κάνει εσχάτως η χώρα μας για την προστασία του περιβάλλοντος. Μητσοτάκης-Μητροπολίτες, Τσίπρας, Ιερώνυμος και offshore

Η υποδοχή και το ραντεβού με τους αγρότες υποδοχή του Μητσοτάκη στις «καραμανλικές» Σέρρες μου ανέφερε ότι το κλίμα ήταν ζεστό και ειδικά μετά τη λιτανεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, όταν ο Μητσοτάκης πήγε να πιει μαζί με τους συνεργάτες του και τους τοπικούς βουλευτές καφέ. Ένα ακόμα κρίσιμο μέτωπο στις Σέρρες είναι οι αγρότες, οι οποίοι πέρυσι ήταν στα κάγκελα και είχαν κοντέψει να δείρουν τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Ανδριανό σε αγροτική έκθεση. Φέτος το κλίμα είναι μακράν ηπιότερο, καθώς έγιναν πληρωμές, αλλά υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες. Ο Μητσοτάκης τους είδε, έκανε μια πρώτη συζήτηση μαζί τους και έκλεισαν ένα ραντεβού τηλεδιάσκεψης με τον αντιπρόεδρο Χατζηδάκη και τον αρμόδιο υπουργό Μαργαρίτη Σχοινά. Γενικώς, η κυβέρνηση προσπαθεί να κλείσει μέτωπα με τους αγρότες, κάτι που θα γίνει όμως μόνο μέσα από σωστές πληρωμές ως το τέλος του έτους, αλλιώς θα υπάρχουν θέματα. Πιερρ καλεί Ρούτε στο Eurogroup -Με έναν σημαντικό καλεσμένο και βαριά ατζέντα συνεδριάζει σήμερα το Eurogroup υπό τον Πιερρακάκη. Στη συνεδρίαση των ΥΠΟΙΚ της Ευρωζώνης θα βρεθεί ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, προκειμένου να συζητήσουν για τα σημαντικά αμυντικά projects της Ευρώπης υπό το πρίσμα της ρήτρας διαφυγής για την άμυνα. Επίσης, θα γίνει συζήτηση και για τους διαδόχους της Λαγκάρντ, με τους υπουργούς Οικονομικών να παρουσιάζουν τις προτάσεις τους και να τις υποστηρίζουν. Οι αποφάσεις θα ληφθούν ως το τέλος του έτους στο επίπεδο των ηγετών και οι δύο υποψήφιοι εκφράζουν και τις δύο σχολές σκέψης εντός της Ευρωζώνης: ο Ολλανδός Κνοτ και ο Ισπανός Ερνάντεθ ντε Κος. -Άνθρωπος που είδε τηνμου ανέφερε ότικαι ειδικά μετά τη λιτανεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, όταν ο Μητσοτάκης πήγε να πιει μαζί με τους συνεργάτες του και τους τοπικούς βουλευτές καφέ. Ένα ακόμα κρίσιμο μέτωπο στις Σέρρες είναι οι, οι οποίοι πέρυσι ήταν στα κάγκελα και είχαν κοντέψει να δείρουν τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Ανδριανό σε αγροτική έκθεση. Φέτος το κλίμα είναι μακράν ηπιότερο, καθώς έγιναν πληρωμές, αλλά υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες. Ο Μητσοτάκης τους είδε, έκανε μια πρώτη συζήτηση μαζί τους καιμε τον αντιπρόεδροκαι τον αρμόδιο υπουργόΓενικώς,, κάτι που θα γίνει όμως μόνο μέσα από, αλλιώς θα υπάρχουν θέματα.-Με έναν σημαντικό καλεσμένο και βαριά ατζέντα συνεδριάζει σήμερα το. Στη συνεδρίαση των ΥΠΟΙΚ της Ευρωζώνης θα βρεθεί ο, προκειμένου να συζητήσουν για τα σημαντικάυπό το πρίσμα της. Επίσης, θα γίνει συζήτηση και για τους, με τους υπουργούς Οικονομικών να παρουσιάζουν τις προτάσεις τους και να τις υποστηρίζουν. Οι αποφάσεις θα ληφθούν ως το τέλος του έτους στο επίπεδο των ηγετών και οι δύο υποψήφιοι εκφράζουν και τις δύο σχολές σκέψης εντός της Ευρωζώνης: Η νέα κατάσταση στην TV, τα κομπιουτεράκια έξω, νίκες και ζημιές

ΑΑΔΕ σε νέο χτύπημα φοροδιαφυγής

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Πολεοδομικός σχεδιασμός: Οι καυτές πατάτες, οι δεύτερες σκέψεις και το ραντεβού της 25ης Νοεμβρίου

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Η προσγείωση της Τεχνητής Νοημοσύνης

-Σε άλλα νέα, προχθές το βράδυ ο Μητσοτάκης δείπνησε μεγιατί, όπως είναι -από αρχαιοτάτων ετών- γνωστό. Το κλίμα ήταν θερμό μου λένε, είχαν να τα πούνε τόσο καλά από πριν την εποχή του νόμου για τους gay γάμους, μου λένε ότι ήρθε και η κουβέντα για τονκαι ένας-δυο από τους δεσπότες αναφέρθηκαν απαξιωτικά. Ο Μητσοτάκης ήταν εύχαρις, περιγραφικός για όσα έκανε η κυβέρνησή του για την ευρύτερη περιοχή, έργα, δρόμους, νοσοκομεία κ.λπ. και όλα ήταν καλά. Κάποιος δεσπότης είπε και κάτι του τύπουκαι κάποιος άλλος σχολίασε για τον Ιερώνυμο ότι μια είναι με τη ΝΔ και μια με τον Τσίπρα.-Μέσα στην εβδομάδα που πέρασε σας ενημερώσαμε αρκετά γρήγορα και έγκυρα για τοντο οποίο κατέληξε στα χέρια του. Ο Αλαφούζος έχει φτιάξει μια πλατφόρμα που θα παίζει μέρος των περίπου 500 αγώνων ετησίως κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, κάποια από αυτά -υποχρεωτικά από τη σύμβαση-όπως το δικό του (τον ΣΚΑΪ) ή όποια άλλα συμφωνήσει να μεταπωλήσει σε τρίτους. Στην κατοχή εταιρειών συμφερόντων του έχει ακόμα τηλεοπτικά δικαιώματα και για άλλα αθλητικά προϊόντα όπως αυτά του ΠΑΟ, της ομάδας του στο ποδόσφαιρο, τον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή, το πρωτάθλημα μπάσκετ, το κύπελλο ποδοσφαίρου. Η πλατφόρμα του έχει περί τις(δωρεάν, για την ώρα) και είναι σε φάση τεχνικών βελτιώσεων, σύμφωνα με δικές τους πηγές. Το ποσό των 332 εκατ. ευρώ που δόθηκε είναι πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα, αφού το προηγούμενο ήταν από την Cosmote (κυρίως το βασικό) και νομίζω ότι ετησίως δεν ξεπέρναγε τα 19 εκατ. ευρώ. Σε σχέση με τα 83 εκατ. ευρώ που έφτασε στον νέο διαγωνισμό αντιλαμβάνεστε τη χαώδη διαφορά. Ο Αλαφούζος πήρε λοιπόν την, και έκανε έτσι ζημιά στην προσπάθεια για την επιβολή της πλατφόρμας που εκείνοι δημιουργούν με κύριο προϊόν τα ματς της ελληνικής Super League, προϊόν αναμφίβολα πολύ ελκυστικό το οποίο κοστίζει περί τα 60 εκατ. ευρώ ετησίως. Ταυτοχρόνως δημιούργησε και πρόβλημα στην Telekom που έχασε ένα βασικό της προϊόν, τα 500 ματς ετησίως. Το ερώτημα που θέτει η αγορά είναι κατά πόσο ταπου κοστίζουν τα υπόλοιπα θα δημιουργήσουν μεγαλύτερη ζημιά στον ίδιο τον νέο τους κάτοχο. Αυτό το ερώτημα για την ώρα δεν έχει εύκολη απάντηση γιατίκαι βάζουν κάτω τα κομπιουτεράκια. Ήτοι: «υπάρχουν σήμερα στη Magenta περί τις 700.000 συνδρομητές και στη Nova 400.000 συνδρομητές (οι 250.000 αποκλειστικά και μόνο για τα αθλητικά) αν εμείς πάρουμε τους μισούς λόγω του πολύ καλού προϊόντος μας με 20 ευρώ τον μήναΟι μη εξειδικευμένοι στα τηλεοπτικά επιχειρηματίες βέβαια λένε και κάτι άλλο, ότι... όσο οι προπέλες βγάζουν εκατοντάδες εκατομμύρια τον χρόνο, πιο πολύ θα μετράνε τα προσωπικά και οι παραστάσεις νίκης παρά οι ζημιές. Από την άλλη, η απέναντι πλευρά της Per Capita λέει ότι πρόκειται για, επικαλούμενοι τη μακρά εμπειρία που έχουν στη δουλειά αυτή και φυσικά την εικόνα της αγοράς. «Όταν έμπαινε μέσα η πρώην Cosmote με σταθερή βάση εκατοντάδων χιλιάδων συνδρομητών, τα μισά ελληνικά ματς και όλο το πακέτο της UEFA, αλλά και επιπλέον ένα κανονικό μη αθλητικό -ψυχαγωγικό πρόγραμμα αποκλείεται να μη ζημιωθεί βαρύτατα μια νέα πλατφόρμα με», εκτιμά η πηγή μου. Να σημειωθεί ότι σε όλη αυτή την εξίσωση παίζει καιη οποία έχει τα(πολύ ισχυρό προϊόν) και το αγγλικό ποδόσφαιρο. Είναι ένα έτοιμο μαγαζί με 350.000-400.000 συνδρομητές, ζημιές βεβαίως στην τρέχουσα λειτουργία ετησίως, αλλά ο καθένας φυσικά κάνει τους υπολογισμούς του. Σε κάθε περίπτωση όσοι ασχολούνται με την αγορά της τηλεόρασης θεωρούν ότιόπως γίνεται και παντού στον κόσμο. Άρα όλοι οι σημερινοί καναλάρχες αναζητούν λύσεις σε περιεχόμενο που θα τους δώσει τη δυνατότητα να το πουλάνε όπως το κάνουν στην ψυχαγωγία η Netflix, η Disney, η Paramount κ.λπ. Τα αθλητικά επομένως αποτελούν έναγια να αγοράσεις (ή να πουλήσεις) συνδρομές.-Λοιπόν προχθές ήταν η σειρά τηςμέσω του νέου σώματος δίωξης που δημιουργήθηκε, το. Είναι όλη η… αφρόκρεμα των νυχτερινών μαγαζιών της Θεσσαλονίκης και το αντικείμενο είναι πολύ μεγάλο, επιτυχία είναι και του Πιτσιλή και των υπηρεσιών και ας μην μεμψιμοιρούμε και για τα σωστά. Αυτό πάντως που ειλικρινά με ξεπερνάει είναι πωςνα κάνει τη δουλειά του. Μην τους δούμε λάδι μετά από λίγους μήνες έτσι, γιατί ξέρετε ο κόσμος το κρίνει χειρότερα.-Και περνάμε τώρα σταξεκινώντας από τοη οποία όπως αναφέρεται και στο σχετικό, με μια εξαγορά επεκτείνεται στον κλάδο των αεροπορικών υπηρεσιών και ειδικότερα στον τομέα της τεχνικής συντήρησης. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες που προέρχονται από αξιόπιστη πηγή, αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την εταιρεία,με στόχο να παρέχειόχι μόνον στην πολιτική αεροπορία, αλλά και στα πτητικά μέσα της Πολιτικής Προστασίας και της Πολεμικής Αεροπορίας.-Μετά την πρόσφατη εκδήλωση της Aegean Baltic Bank στα Αστέρια, δεν πέρασε απαρατήρητη η. Οι δύο άνδρες κάθισαν στο ίδιο τραπέζι, μαζί με τον CEO του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Γιάννο Κοντόπουλο. Η εικόνα είχε το δικό της ενδιαφέρον, σε μια περίοδο που στην αγορά κυκλοφορούν διάφορα σενάρια για τις επόμενες κινήσεις του μεγαλομετόχου της ABBank. Και δεν αναφέρομαι στο δεδομένο γεγονός ότι η Aegean Baltic Bank ανοίγει κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, αλλά στη, που αν ισχύουν οι φήμες που κυκλοφορούν στην αγορά θα προκαλέσει αίσθηση. Βέβαια, η παρουσία στο ίδιο τραπέζι του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και του επικεφαλής του Χρηματιστηρίου Αθηνών δεν σημαίνει από μόνη της ότι υπάρχει κάποια συγκεκριμένη εξέλιξη. Σε τέτοιες συναντήσεις, όμως, οι παρουσίες και οι επαφές έχουν πάντα το ενδιαφέρον τους. Να σημειώσω επίσης πως ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και ο Νίκος Νανόπουλος, με τη μακρά και επιτυχημένη διαδρομή του στην κορυφή της Eurobank. Κάπως έτσι, η βραδιά στα Αστέρια απέκτησεκαθώς, όπως συμβαίνει συχνά σε τέτοιες συγκεντρώσεις, όσα λέγονται μετά τις ομιλίες μπορεί να έχουνμε όσα ακούγονται από το βήμα.που καλείται να ξεδιαλύνει μέσα στις επόμενες εβδομάδες το ΥΠΕΝ. Και δεν πρόκειται για εύκολη υπόθεση. Γιατί η επιχείρηση να μπει τάξη στο πολεοδομικό χάος μπορεί να ακούγεται αυτονόητη, στην πράξη όμως. Και όταν αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν οι όροι δόμησης, οι χρήσεις γης και το τι επιτρέπεται να χτιστεί και πού, δεν αποκλείεται να προκύψουν δυσάρεστες εκπλήξεις για αρκετούς ιδιοκτήτες. Κάτι που η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να έχει και πολιτικό κόστος. Μαθαίνω, μάλιστα, ότι τις προηγούμενες ημέρες κυβερνητικός παράγοντας έθεσε τον προβληματισμό μήπως θα ήταν προτιμότερο να μην ανοίξει τώρα το μεγάλο κεφάλαιο τωνκαι να μετατεθεί για αργότερα. Και όταν λέμε «αργότερα», όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει:. Στο ήδη δύσκολο σταυρόλεξο προστίθεται και η, με το σχέδιο μεταφοράς αρμοδιοτήτων στο Κτηματολόγιο να έχει σηκώσει στα κάγκελα τους δημάρχους. Από το συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα, την Παρασκευή, όπου παρήλασε σύσσωμη η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ ο Σταύρος Παπασταύρου επιχείρησε να κατεβάσει τους τόνους και να καλλιεργήσει κλίμα συνεννόησης και συνεργασίας. Ξεκαθάρισε ότι ο τοπικός πολεοδομικός σχεδιασμός παραμένει στην Αυτοδιοίκηση και ότι οι αλλαγές αφορούν κυρίως την έκδοση και τον έλεγχο των οικοδομικών αδειών. Επιστράτευσε, μάλιστα, και τους αριθμούς:, ενώ στην ίδια κατηγορία βρίσκονται τουλάχιστον 28 δήμοι με πληθυσμό άνω των 25.000 κατοίκων. Ο υπουργός μίλησε για ενιαία ψηφιακή εφαρμογή με αξιοποίηση του gov.gr και συνέχιση του διαλόγου με την ΚΕΔΕ,. Μόνο που οι δήμαρχοι δεν φαίνεται να πείθονται εύκολα. Οεπανέλαβε από το ίδιο βήμα ότι οι ΥΔΟΜ πρέπει να παραμείνουν στους δήμους και όχι να περάσουν στο κεντρικό κράτος ή στο Κτηματολόγιο. Όσο για τα Τοπικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, ο Παπασταύρου, θέλοντας προφανώς να διασκεδάσει τις εντυπώσεις ότι στα πολεοδομικά πολλά εξαγγέλλονται αλλά λίγα επικοινωνούνται με τους δημάρχους, έδωσε, με αντικείμενο τη διαδικασία διαβούλευσης με την Αυτοδιοίκηση. Και επειδή οι δήμαρχοι δεν έχουν μόνο πολεοδομικούς πονοκεφάλους, η κυβέρνηση επιχειρεί να τους «γλυκάνει» και με την υπόσχεση φθηνότερου ρεύματος. Όπως αναφέρθηκε την Παρασκευή είναι ήδη σε εξέλιξη συζητήσεις για τη διαμόρφωση ειδικού τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας. Και το δέλεαρ δεν είναι μικρό, καθώς, με τις χρεώσεις να φθάνουν τα 25-26 λεπτά ανά κιλοβατώρα, έναντι περίπου 10 λεπτών για τους μεγάλους καταναλωτές., βέβαια, δεν είναι μόνο τι θα γίνει με το ρεύμα και τι θα ειπωθεί στη συνάντηση της 25ης Νοεμβρίου αλλά κυρίως. Γιατί ο πολεοδομικός σχεδιασμός μπορεί να είναι μεταρρύθμιση δεκαετιών, αλλά οι πολιτικές παρενέργειές του μετρώνται σε πολύ συντομότερο χρόνο.-Στη σύσταση μιας νέας εταιρείας προχώρησε ητην περασμένη Παρασκευή. Η εταιρεία έχει την επωνυμίακαι εδρεύει στα γραφεία της Premia Properties επί της Β. Σοφίας στην Αθήνα. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σεκαι αν κρίνουμε από την… αρίθμηση πιθανά να ακολουθήσουν κι άλλες αντίστοιχες (2, 3 κ.λπ.). Ο σκοπός περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε άλλες εταιρείες και κοινοπραξίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, οιασδήποτε νομικής μορφής, με δραστηριότητες στους κλάδους αγοράς, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων, ανάληψης ή/και εκμετάλλευσης αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων έργων, κατασκευών, παροχής υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής λειτουργίας και διαχείρισης πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εξοπλισμών, προμηθειών, τουριστικών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Ακόμη, η απόκτηση, οικοδόμηση, εκμετάλλευση, διαχείριση, ανάπτυξη, πώληση ακινήτων, ησυμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων, εστιατορίων – κέντρων διασκέδασης, συνεδριακών κέντρων, κέντρων θαλασσοθεραπείας, μαρίνων, αθλητικών δραστηριοτήτων κ.ά. Η Premia Properties, με βασικό μέτοχο τον σουηδικό όμιλο Sterner Stenhus των αδελφών Γεωργιάδη, υλοποιεί φιλόδοξα επενδυτικά σχέδια στοχεύοντας σε. Ιδιαίτερο βάρος μεταξύ των επενδύσεων έχει ο ξενοδοχειακός κλάδος με πάνω από, ελέγχοντας περί τα 2.800 δωμάτια και με στόχο τα 4.500 δωμάτια εντός διετίας.-Ένα ακόμη από τα κορυφαία, παλιά κτήρια της οδού Σταδίου παίρνει κι αυτό τον δρόμο της αποκατάστασης σε μία εξέλιξη που έρχεται να προστεθεί στις κινήσεις των τελευταίων ετών για τη μεγάλη αλλαγή σε έναν από τους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Ο λόγος για την, που συνδέεται με τον ευεργέτη Αλέξανδρο Σούτσο. Με απόφαση της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, στις 6 Νοεμβρίου εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και η διενέργειαγια τη στερέωση, συντήρηση και επανάχρηση του κτηρίου ως. Το κτήριο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σύνολο αξιόλογων κτηρίων, τα οποία αποτυπώνουν την παλαιά εικόνα της οδού. Το αρχικό κτήριο υφίστατο ήδη τοοπότε και φέρεται να το αγόρασε ο ευεργέτης εικαστικών τεχνών, Αλέξανδρος Σούτσος, ο οποίος το 1896, με τη διαθήκη του, το δώρισε στο ελληνικό κράτος μαζί με τις συλλογές και την επίπλωσή του για να δημιουργηθεί η. Στην πάροδο των ετών,, εξαιτίας της μετατροπής του σε εμπορικό κατάστημα, παρουσίασε σοβαρά στατικά προβλήματα, ήδη εδώ και δεκαετίες, γι' αυτό και σταδιακά εγκαταλείφθηκε κάθε χρήση του, το 2012. Ο σεισμός του 2018 και η πυρκαγιά του Μαΐου του 2020 επιβάρυναν περαιτέρω το κτήριο. Η νέα παρέμβαση, από το ΥΠΠΟ αυτή τη φορά, έρχεται να προστεθεί σετα τελευταία χρόνια, με κορυφαία την επένδυση της Legendary Food για τη Στοά Αρσακείου, πέραν φυσικά και της Alpha Bank και της Eurobank που ανακαινίζουν και εκσυγχρονίζουν τα κτήριά τους στη Σταδίου. Στα νέα projects που ήδη λειτουργούν περιλαμβάνεται και αυτό στον αριθμό 54 με τα επιπλωμένα διαμερίσματα τηςστη θέση ενός παλιού κτηρίου γραφείων σε συνέχεια της συμφωνίας μακροχρόνιας μίσθωσης με την, την εταιρεία ακινήτων με επικεφαλής τον, γιο του Δημήτρη Καλλιτσάντση η οποία έχει εντάξει στη στρατηγική της τα έργα μετατροπής παλιών ακινήτων του κέντρου.-Σε άλλη μια κίνηση στην επενδυτική σκακιέρα προχώρησε η, που έχει διευρύνει το αντικείμενο της Τεχνικής Ολυμπιακής. Η νέα εταιρεία έχει την επωνυμία, εδρεύει στον, -όπου και τα γραφεία του οικογενειακού ομίλου-, και στον σκοπό της περιλαμβάνονται η, η κατασκευή κτηρίων για κατοικίες και μη, οι υπηρεσίες διατήρησης, αποκατάστασης και άλλες υποστηρικτικές για την πολιτιστική κληρονομιά, οι κατασκευαστικές εργασίες σε διάφορα κτήρια από γραφεία και εμπορικά μέχρι αμαξοστάσια, ξενοδοχεία, δημοσίων θεαμάτων, νοσοκομεία και θρησκευτικά… Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι, τα οποία είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα κατά τη σύσταση με μετρητά. Αυτά τα έβαλε η κυπριακή Suntopia Limited, την οποία εκπροσωπεί η. Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν οως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ο Λάμπρος Πρωτονοτάριος ως Αναπληρωτής Πρόεδρος και ο Ιωάννης Γιαννακόπουλος ως μέλος.-Στους μεγάλους χαμένους του διήμερου sell off στο Χρηματιστήριο Αθηνών συγκαταλέγεται η μετοχή της, η οποία δέχθηκε ισχυρές πιέσεις στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις της εβδομάδας, καταγράφοντας. Ειδικότερα, την Πέμπτη η μετοχή υποχώρησε κατά 4,18%, ενώ την Παρασκευή ακολούθησε νέα πτώση 3,18%, για να ολοκληρώσει τη συνεδρίαση στα 45,7 ευρώ. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της Παρασκευής βρέθηκε ακόμη χαμηλότερα, αγγίζοντας τα 44,74 ευρώ,. Πρόκειται για το χαμηλότερο κλείσιμο από τα τέλη Απριλίου, ενώ η υποχώρηση κάτω από το ψυχολογικό όριο των 45 ευρώ επαναφέρει τη μετοχή σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από τον περασμένο Μάρτιο. Πάντως, η πτώση της Titan δεν φαίνεται να αποτελεί απλώς παράπλευρη απώλεια του γενικευμένου sell off. Πίσω από τιςυπάρχουν και συγκεκριμένοι λόγοι που σχετίζονται με τις επιδόσεις της αμερικανικής θυγατρικής, τα αποτελέσματα εννεαμήνου και τις ανησυχίες για την πορεία της κατασκευαστικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ. Ειδικότερα η θυγατρική Titan America που εδρεύει στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια, ανακοίνωσε μεγέθη 3ου τριμήνου κάτω από κάθε εκτίμηση.Την επομένη, μέσα στο selloff της Wall Street, η Titan America SA έχασε -18,3% και υποχώρησε στα $11,68. Η εταιρεία περιέκοψε το δικό της guidance, για 2η φορά μέσα στη χρονιά, προβάλλοντας ως αίτια την αδύναμη αγορά κατοικιών, τα κόστη ενέργειας και μεταφορικών, το ρεκόρ βροχών Σεπτεμβρίου στη ΝΑ Φλόριντα, τις ελλείψεις εργατικών χεριών και την απρογραμμάτιστη διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου. Την ίδια στιγμή, οι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και data centers προσθέτουν έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας, δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες επενδύσεις αποτελούν έναν από τους τομείς που στηρίζουν τη ζήτηση γιαστις ΗΠΑ. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στηνκαι να διατηρήσει την αναπτυξιακή του δυναμική. Η ανθεκτικότητα της ζήτησης για έργα υποδομών, οι επενδύσεις σε ενεργειακά δίκτυα και η προοπτική ανάκαμψης της αγοράς κατοικίας θα αποτελέσουνγια την πορεία της μετοχής. Για τους μερακλήδες της αγοράς να θυμίσω ότι στις 31 Αυγούστου, η. Το περιθώριο ανόδου τότε ήταν +33%. Έντεκα εβδομάδες μετά, η μετοχή βρίσκεται στα €45,70 και το περιθώριο έχει γίνει +55%.-Ιδιαίτερη η περίπτωση της, καθώς η μετοχή κινείται κόντρα στο, καταγράφοντας διαδοχικά ιστορικά υψηλά. Το εντυπωσιακό είναι ότι η άνοδος δεν συνοδεύεται μόνο από αυξημένες τιμές, αλλά και από αισθητή ενίσχυση των συναλλαγών. Η Κρι Κρι συμπλήρωσε, καταφέρνοντας μέσα σε αυτό το διάστημα να ξεπεράσει για πρώτη φορά τόσο το ορόσημο των 35 ευρώ όσο και εκείνο των 36 ευρώ. Την Παρασκευή ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στα, ενώ ενδοσυνεδριακά έφτασε μέχρι τα 36,4 ευρώ. Ο τζίρος ανήλθε στα 4,33 εκατ. ευρώ, επίπεδο ιδιαίτερα υψηλό για τα δεδομένα της μετοχής, με τον όγκο συναλλαγών να ξεπερνά τις 120 χιλιάδες τεμάχια. Σωρευτικά, στο τελευταίο εξαήμερο η μετοχή έχει ενισχυθεί κατά 6,2%, ενώ η φετινή απόδοσή της ανέρχεται σε. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας έχει πλέον διαμορφωθεί στα. Για το χρηματιστηριακό ράλι επικαλούνται την, τη διεύρυνση της παρουσίας της εταιρείας σε μεγάλες αγορές και τη σημαντική αύξηση των οικονομικών μεγεθών. Στον αντίποδακαι δεν είναι άλλος από τις αυξημένες πιέσεις στο κόστος παραγωγής, οι οποίες ενδέχεται να περιορίσουν μέρος της κερδοφορίας. Πάντωςείναι πολλά ή όχι;-Με το αεροδρόμιο της Χίου να κλείνει προσωρινά, το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών έβγαλε χαρτί και μολύβι., με υποχρεωτική συνέχεια μέχρι τη Μυτιλήνη χωρίς επιπλέον μίσθωμα. Η γνωμοδότηση για την προκήρυξη των δύο γραμμών ήταν ομόφωνη και ο σχεδιασμός καλύπτει το διάστημα. Για να βγει όμως η προκήρυξη, πρέπει πρώτα να εξασφαλιστούν οι πιστώσεις. Στην ακτοπλοϊκή πιάτσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ηκαι ηαναμένεται να καταθέσουν αιτήσεις μόλις δημοσιευτεί η προκήρυξη. Το όνομα της SeaJets βάζει στη συζήτηση και τα ταχύπλοα, αν και η γνωμοδότηση δεν ορίζει ούτε τύπο πλοίου ούτε ελάχιστη ταχύτητα για τη γραμμή από Λαύριο ή Ραφήνα. Ορίζει, πάντως, τουλάχιστον 950 επιβάτες, 1.000 τετραγωνικά γκαράζ και μήκος άνω των 80 μέτρων. Το ποιο πλοίο θα προτείνει κάθε εταιρεία θα φανεί στις. Η πιο ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια βρίσκεται στο ποσό που ακόμη λείπει από το χαρτί. Για τη γραμμή του Πειραιά το ΣΑΣ έχει μετρήσει μέχρι και τις κλίνες, 300 κανονικά και 200 αν δεν υπάρξει προσφορά που να καλύπτει την πρώτη προδιαγραφή.Αυτό είναι που περιμένουν τώρα να ακούσουν οι εταιρείες.-Στην καθέλκυση του νοτιοκορεατικού υποβρυχίου Seo Hui, οείχε δίπλα του εκπροσώπους του ΓΕΕΘΑ και του Πολεμικού Ναυτικού. Η σύνθεση της αποστολής έχει το ενδιαφέρον της. Η ONEX επιχειρεί να βάλει την ελληνική ναυπήγηση στη συζήτηση για τα επόμενα εξοπλιστικά από την αρχή, όταν ακόμη διαμορφώνονται οι απαιτήσεις. Το, που παρουσιάστηκε τον Μάιο, είναι το. Με επίκεντρο τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, προβλέπει επέκταση της ναυπηγοεπισκευής και, στην πιο φιλόδοξη φάση του, γραμμές παραγωγής και εξοπλισμό για την κατασκευή υποβρυχίων. Η επόμενη μέρα για την ONEX θα φανεί στουςπου θα καταφέρει να κλείσει. Ποια τμήματα θα κατασκευάζονται στην Ελλάδα, σε ποιες εργασίες θα εκπαιδευτούν τα ελληνικά συνεργεία και ποιος θα έχει την ευθύνη της υποστήριξης μετά την παράδοση. Το τελευταίο έχει ιδιαίτερο βάρος.. Η συντήρηση μπορεί να κρατήσει την τεχνογνωσία και τη δουλειά στο ναυπηγείο για δεκαετίες. Στον Σκαραμαγκά, το επόμενο βήμα έχει πιο απλό κριτήριο. Ποιος θα κλείσει την επόμενη δεξαμενή; Το ναυπηγείο ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τις εργασίες στο, κατά τη διοίκησή του. Ανακοίνωσε επίσης ότι έλαβε την έγκριση. Η GTT, ή Gaztransport & Technigaz, είναι η γαλλική εταιρεία που σχεδιάζει συστήματα δεξαμενών με στεγανές μεμβράνες και θερμομόνωση για τη μεταφορά LNG στους περίπου −163 °C. Η έγκριση αφορά τη συντήρηση και την επισκευή των συστημάτων της. Το πλοίο της Αγγελικούση. Αν αρχίσουν να κλείνουν ημερομηνίες και άλλοι διαχειριστές LNG carriers, το ναυπηγείο αποκτά μια νέα πηγή επαναλαμβανόμενης δουλειάς, με τον δικό της εμπορικό ρυθμό, ανεξάρτητα από το πότε θα κλείσουν τα μεγάλα αμυντικά προγράμματα.-Η, στα 90 χρόνια του Ναυτικού Επιμελητηρίου, θύμισε ότι πριν βρεθεί στο βήμα ως πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών είχε καθίσει και στο διοικητικό συμβούλιο του ΝΕΕ.. Η Ένωση εκπροσωπεί τους εφοπλιστές, ενώ στο Επιμελητήριο συναντώνται επτά κλάδοι της εμπορικής ναυτιλίας. Η συνεννόηση που ζήτησε η Τραυλού αρχίζει ακριβώς εκεί όπου οι προτεραιότητες αυτών των κλάδων παύουν να συμπίπτουν. Κράτησα τη φράση της για τις. Στη δική μου ανάγνωση, έχει και έναν αποδέκτη μέσα στην αίθουσα. Όποιος θέλει να επηρεάσει την πολιτική της κυβέρνησης έχει κάθε λόγο να πάει στο υπουργείο με μια πρόταση πουΚι όταν η Τραυλού χαρακτηρίζει τη ναυτιλία στρατηγικό πλεονέκτημα της χώρας, ανεβάζει και τον πήχη για τους φορείς που την εκπροσωπούν. Τους ζητά, στην ουσία, να συμφωνήσουν τι χρειάζεται ο κλάδος και να το διατυπώσουν αρκετά συγκεκριμένα ώστε η Πολιτεία να μπορεί να απαντήσει. Οπρόεδρος του ΝΕΕ, έδωσε στην ίδια εκδήλωση ένα θέμα για να δοκιμαστεί αυτή η συνεννόηση.. Στο «να γίνει πιο ελκυστική η ελληνική σημαία» χωρούν πολλοί. Μόλις η κουβέντα πάει στο ποια διαδικασία πρέπει να αλλάξει πρώτη και ποιος θα αναλάβει να την αλλάξει, αρχίζει η. Εκεί θα φανεί πόσο μακριά φτάνει η ενότητα που περιέγραψε η Τραυλού.-Η πρόσκληση για την έκτακτη γενική συνέλευση της ΟΝΥΞ Τουριστικής στις 30 Νοεμβρίου, μιλά για. Αυτό που δεν γράφει η πρόσκληση είναι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι θέσεις είναι μετρημένες και όχι περισσότερες από 10. Από τα €46 εκατ. της ΑΜΚ, τα €5.845.270 αφορούν μετοχές που θα λάβουν οι βασικοί μέτοχοι Λεωνίδας και Φωκίων Ζησιάδης, έναντι κεφαλαίων που έχουν ήδη καταβάλει στην εταιρεία ως κεφάλαιο κίνησης. Τα υπόλοιπα, με €4-5 εκατ. ο καθένας. Η αμοιβή των συντονιστών ορίστηκε 2,5% που κατά σύμπτωση κάνει ακριβώς το €1 εκατ. που η έκθεση του Δ.Σ. προβλέπει για «έξοδα της Αύξησης». Στόχος, οι νέες μετοχές να διαπραγματεύονται το αργότερο έως 15 Δεκεμβρίου. Η έκθεση του Δ.Σ. εξηγεί γιατί καταργείται το δικαίωμα. Η διαδικασία με προτίμηση χρειάζεται τουλάχιστον 3 εβδομάδες, ενώ η ιδιωτική τοποθέτηση ολοκληρώνεται «εντός ολίγων ημερών» κάτι που χρειάζεται και το αυστηρό χρονοδιάγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης.. Είναι ήδη η(€99,1 εκατ. από τα €229,6 εκατ. της σύμβασης ΤΑΑ του Μαΐου) και. Ο δανειστής βρίσκει και τους μετόχους. Από τα χρήματα της αύξησης κεφαλαίου, €31,3 εκατ. θα κατευθυνθούν στην ίδια συμμετοχή του(το υπόλοιπο της ίδιας συμμετοχής των €57,4 εκατ. καλύπτεται από τη γη, όπως είχε εξαρχής ανακοινωθεί), €3,3 εκατ. για αγορά πρόσθετων ακινήτων στην περιοχή, €1,5 εκατ. για αποπληρωμή δανεισμού, το υπόλοιπο κεφάλαιο κίνησης. Όλα αυτά σημαίνουν έως 191.666.666 νέες μετοχές ονομαστικής €0,24, με τιμή διάθεσης που θα ορίσει το Δ.Σ. μετά από pre-marketing.-Τηνστο The Met Hotel της Θεσσαλονίκης, η οποία δεν απευθύνεται στις εισηγμένες, αλλά σε εκείνες τις βορειοελλαδίτικες επιχειρήσεις που δεν έχουν σκεφτεί ποτέ το χρηματιστηριακό ταμπλό ως πηγή χρηματοδότησης. Στις 6 Νοεμβρίου, έκλεισαν οι αιτήσεις για την πρώτη ελληνική διοργάνωση του, του εξάμηνου δωρεάν προγράμματος προετοιμασίας της Euronext (έναρξη Ιανουάριος 2027, σε συνεργασία με INSEAD, δίκτυο 80+ συνεργατών) που απευθύνεται σε εταιρείες που εξετάζουν εισαγωγή σε ορίζοντα 1-3 ετών. Στη Θεσσαλονίκη, θα παρουσιαστεί μαζί με το, το πρόγραμμα-«προθάλαμος» για ιδιωτικές εταιρείες. Οι ομιλητές είναι ο Γ. Μυλωνάς της Alumil, ο Χ. Δημητρακόπουλος της Softweb κ.ά. ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο πρόεδρος του ΕΒΕΘ Γιάννης Μασούτης.-Η. Ο(4η διαδοχική εβδομάδα απωλειών, σε διόρθωση περίπου -12% από το υψηλό Οκτωβρίου), ενώ ο Dow περιορίστηκε στο -0,9%. Ο ενθουσιασμός των ενδιάμεσων εκλογών κράτησε δύο μόλις συνεδριάσεις. Την Πέμπτη, μετά το δημοκρατικό «blue wave», ο, καθώς η αγορά τιμολόγησε το ενδεχόμενο μορατόριουμ στα data centers σε πολιτείες όπως το Τέξας. Η Παρασκευή έφερε μια ανάσα ανακούφισης από εκεί που κανείς δεν το περίμενε, την απασχόληση.. Η αγορά εργασίας δεν «σπάει» από την Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως φοβούνταν αρκετοί, αν και η μακροχρόνια ανεργία (2 εκατ. άτομα, 27,6% των ανέργων) λέει. Βέβαια όλα αυτά σημαίνουν ότι οι. Υπάρχουν και οι αισιόδοξες εκτιμήσεις. Ο Matt Bush (Guggenheim) βλέπει ότι το «AI angst» αφαιρεί τον φόβο υπερθέρμανσης της οικονομίας. Ο Sam Rines (WisdomTree) θεωρεί υπερβολικούς τους φόβους για το Τέξας και σημειώνει ότι βραδύτερη ανάπτυξη σημαίνει ότι οι hyperscalers (Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft) θα χρειαστούν λιγότερο δανεισμό και περισσότερες ελεύθερες ταμειακές ροές. Ο Jeff Blazek (Neuberger) μιλά για πιο «ορθολογικό» capex αντί «μπαζούκας», κάτι που ελαφρύνει και τις πληθωριστικές πιέσεις. Και ο Jim Caron (Morgan Stanley IM) τοποθετεί τη συζήτηση σε σωστό πλαίσιο.Το πότε αποδίδουν τα επενδυμένα κεφάλαια είναι