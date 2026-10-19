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Στη σύγχρονη αγορά εργασίας, η προσέλκυση και διατήρηση των κορυφαίων ταλέντων δεν βασίζεται μόνο στον μισθό. Τα εταιρικά benefits διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, όμως τα παραδοσιακά προγράμματα συχνά αποτυγχάνουν, παρουσιάζοντας χαμηλή αξιοποίηση. Το efood business έρχεται να λύσει αυτό το πρόβλημα, προσφέροντας μια παροχή που οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν εγγυημένα.

Μέσω της νέας B2B πλατφόρμας, οι ομάδες HR μπορούν να πιστώνουν μηνιαίο κουπόνι – διατακτικής δηλαδή σίτισης, απευθείας στους λογαριασμούς efood των εργαζομένων τους. Το ποσό αυτό εξαργυρώνεται άμεσα σε περισσότερα από 21.000 συνεργαζόμενα καταστήματα για τον καθημερινό καφέ, το μεσημεριανό στο γραφείο ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Η ενσωμάτωση σε μια εφαρμογή που τα στελέχη χρησιμοποιούν ήδη στην καθημερινότητά τους εξασφαλίζει τη μέγιστη ικανοποίηση του προσωπικού.

Για τα στελέχη HR, η διαχείριση γίνεται εύκολη και ευέλικτη. Μέσω ενός κεντρικού dashboard, η ομάδα HR διατηρεί τον πλήρη έλεγχο του προϋπολογισμού, ορίζει διαφορετικά ποσά ανά τμήμα ή βαθμίδα και κατανέμει έξτρα κουπόνια επιβράβευσης. Παράλληλα, η υπηρεσία προσφέρει προνομιακές τιμές στο efood pro για απεριόριστο δωρεάν delivery, καθώς και αποκλειστικές προσφορές για παραγγελίες στον χώρο εργασίας.

Το efood business μετατρέπει τις εταιρικές παροχές από μια τυπική διαδικασία σε ένα ισχυρό εργαλείο ενίσχυσης της εταιρικής κουλτούρας.