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Από την παραγγελία του πρωινού καφέ στα ψώνια ολόκληρου του μήνα. Η efood συμπληρώνει 15 χρόνια λειτουργίας στην ελληνική αγορά με αύξηση εσόδων κατά 15% στο φετινό ενδεκάμηνο και τον κύκλο εργασιών της βασικής εταιρείας της, Online Delivery, να οδεύει προς τα 320 εκατ. ευρώ, έχοντας πλέον ως μεγαλύτερο στοίχημα ανάπτυξης την αγορά των ηλεκτρονικών σούπερ μάρκετ.

Μάλιστα, όπως ανέφερε χθες σε συνάντηση με δημοσιογράφους ο Chief Operating Officer της efood κ. Χάρης Τάκας, η εταιρεία εκτιμά ότι βρίσκεται ήδη στην πρώτη θέση της συγκεκριμένης αγοράς στην Ελλάδα σε αξία συναλλαγών, συνυπολογίζοντας τις πωλήσεις του δικού της efood market και τις παραγγελίες που πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας στα συνεργαζόμενα σούπερ μάρκετ.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία ανοίγει νέα πεδία δραστηριότητας, όπως αυτό των εταιρικών διατακτικών σίτισης, ενώ προετοιμάζεται για την αλλαγή του ιδιοκτησιακού της καθεστώτος. Σύμφωνα με τον οικονομικό διευθυντή της efood κ. Κωνσταντίνο Ακρίβο, οι εξελίξεις που δρομολογεί η συμφωνία εξαγοράς της μητρικής Delivery Hero από την Uber αναμένεται να οδηγήσουν στην ανάδειξη νέου μακροπρόθεσμου επενδυτή με ορίζοντα το 2028.

Τα οικονομικά μεγέθη

Η διψήφια ανάπτυξη των εσόδων συνεχίζεται έπειτα από μια χρονιά σημαντικής αύξησης των πωλήσεων αλλά και πίεσης στην κερδοφορία. Η Online Delivery, η εταιρεία που διαχειρίζεται την πλατφόρμα efood, εμφάνισε το 2025 αύξηση του κύκλου εργασιών κατά σχεδόν 33%, στα 280,6 εκατ. ευρώ, με τα καθαρά κέρδη ωστόσο να υποχωρούν στα 20,7 εκατ. ευρώ, έναντι 35,8 εκατ. ευρώ το 2024, υπό το βάρος, μεταξύ άλλων, του αυξημένου κόστους διανομής και των διαφημιστικών δαπανών.

Την ίδια περίοδο, η Go Delivery, ο επιχειρησιακός βραχίονας διανομών της efood, κατέγραψε αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 74,7%, στα 159,2 εκατ. ευρώ, με καθαρά κέρδη 5,9 εκατ. ευρώ. Από τον συνολικό τζίρο της, τα 150,1 εκατ. ευρώ προέρχονται από υπηρεσίες προς την Online Delivery.

Οι προμήθειες από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις παραμένουν η βασική πηγή εσόδων της πλατφόρμας, με τις υπηρεσίες διανομής και διαφημιστικής προβολής των καταστημάτων να συμπληρώνουν το επιχειρηματικό μοντέλο.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η μέση προμήθεια κινείται στην περιοχή του 10% επί της αξίας της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τα καταστήματα που διαθέτουν δικό τους δίκτυο διανομής, ενώ υπερβαίνει ελαφρώς το 20% όταν την παράδοση αναλαμβάνει η efood. Από τις περισσότερες από 26.000 επιχειρήσεις που συνεργάζονται σήμερα με την πλατφόρμα, οι 16.000 χρησιμοποιούν και τις υπηρεσίες διανομής της.

Την τελευταία διετία η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους 4-5 εκατ. ευρώ ετησίως, κυρίως για την τεχνολογική αναβάθμιση της πλατφόρμας και την υποστήριξη της επέκτασης στο λιανεμπόριο.

Η μεγάλη ευκαιρία στα σούπερ μάρκετ

Με παρουσία σε 100 πόλεις της Ελλάδας και 2,6 εκατ. χρήστες, η efood έχει πλέον περιορισμένα περιθώρια γεωγραφικής επέκτασης. Η μεγάλη ευκαιρία, σύμφωνα με τον κ. Τάκα, βρίσκεται στην αύξηση της διείσδυσης του ηλεκτρονικού εμπορίου στα σούπερ μάρκετ, όπου οι online πωλήσεις αντιπροσωπεύουν ακόμη λιγότερο από το 5% της συνολικής αγοράς στην Ελλάδα, έναντι ποσοστών που φθάνουν το 15% σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η εταιρεία κινείται σε δύο μέτωπα, αναπτύσσοντας το δικό της efood market και διευρύνοντας τις συνεργασίες της με τις μεγάλες αλυσίδες του οργανωμένου λιανεμπορίου. Η διοίκηση θεωρεί τις δύο δραστηριότητες συμπληρωματικές, καθώς το δικό της δίκτυο αποθηκών μπορεί να εξυπηρετεί τους καταναλωτές ακόμη και όταν τα καταστήματα των συνεργαζόμενων αλυσίδων παραμένουν κλειστά.

Ήδη, όπως επισήμανε ο κ. Τάκας, πέρα από τους καταναλωτές που παραγγέλνουν κάποιο προϊόν που τους λείπει από το σπίτι, υπάρχουν πλέον και εκείνοι που πραγματοποιούν μέσω της εφαρμογής τα ψώνια ολόκληρου του μήνα.

Η αλλαγή αυτή στις καταναλωτικές συνήθειες δημιουργεί νέες επιχειρησιακές απαιτήσεις. Η συλλογή και η παράδοση μιας παραγγελίας με δεκάδες προϊόντα προϋποθέτουν διαφορετικές υποδομές, τεχνολογία και μεταφορικά μέσα σε σχέση με τη διανομή έτοιμου φαγητού, σε μια αγορά που χαρακτηρίζεται από χαμηλά περιθώρια κέρδους.

Ενδεικτική της δυναμικής αλλά και των προκλήσεων είναι η πορεία της Delivery Hero Dmart Greece, της εταιρείας που διαχειρίζεται το efood market. Το 2025 εμφάνισε κύκλο εργασιών 71,1 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 27,6%, περιορίζοντας τις ζημιές προ φόρων σε περίπου 403.000 ευρώ, από 2,59 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Οι διατακτικές σίτισης και τα νέα ανοίγματα

Στην αγορά των εταιρικών διατακτικών σίτισης η efood εισέρχεται μέσω της υπηρεσίας efood business, διεκδικώντας μερίδιο από τις παροχές που προσφέρουν οι εργοδότες στους εργαζομένους τους για την αγορά γευμάτων. Η υπηρεσία βρίσκεται σε πιλοτικό στάδιο με τέσσερις έως πέντε επιχειρήσεις.

Παράλληλα, έχει αναπτύξει υπηρεσίες χρηματοδότησης των συνεργαζόμενων καταστημάτων της, με το μέσο ύψος των χρηματοδοτήσεων να κυμαίνεται μεταξύ 10.000 και 15.000 ευρώ και την αποπληρωμή να γίνεται μέσω παρακρατήσεων από τις εισπράξεις τους στην πλατφόρμα.

Στον σχεδιασμό παραμένει και η φυσική λιανική μέσω του efood local, του εγχειρήματος που ξεκίνησε προ διετίας με δύο πιλοτικά καταστήματα. Ο κ. Τάκας εμφανίστηκε θετικός για την πορεία του, χωρίς πάντως να προσδιορίσει το χρονοδιάγραμμα περαιτέρω ανάπτυξης του δικτύου. Θετική εικόνα μετέφερε και για τις δραστηριότητες του ομίλου Μούχαλη, ο οποίος πέρασε στον έλεγχο της Delivery Hero το 2021, συμπεριλαμβανομένων του δικτύου καταστημάτων Kiosky’s και της Άλφα Διανομές.

Από τα φαρμακεία και τα ανθοπωλεία μέχρι τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών, παιχνιδιών και προϊόντων για κατοικίδια, η πλατφόρμα καλύπτει σήμερα 93 διαφορετικές κατηγορίες καταστημάτων, με περισσότερα από 4.000 συνεργαζόμενα σημεία στο λιανεμπόριο. Στόχος της διοίκησης είναι η μετεξέλιξη της efood σε ένα everyday app, μια εφαρμογή που καλύπτει ολοένα και περισσότερες καθημερινές ανάγκες του καταναλωτή.

Οι 15.000 διανομείς

Στα 15 χρόνια λειτουργίας της η efood έχει διαχειριστεί 693 εκατ. παραγγελίες, με τον σημερινό ρυθμό να φθάνει τις τρεις ανά δευτερόλεπτο. Κρίσιμη υποδομή για την υποστήριξη των νέων δραστηριοτήτων αποτελεί το δίκτυο διανομής που έχει αναπτύξει από το 2018 και αριθμεί σήμερα περίπου 15.000 ενεργούς διανομείς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Senior HR Director της efood, κα. Αννίτα Παλυβού, περίπου τα τρία τέταρτα των διανομέων συνεργάζονται απευθείας με την εταιρεία, είτε ως μισθωτοί είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ενώ οι υπόλοιποι απασχολούνται μέσω τρίτων εταιρειών διαχείρισης στόλων.

Η διοίκηση αντιμετωπίζει θετικά την προοπτική δημιουργίας μητρώου για τις συγκεκριμένες εταιρείες στο πλαίσιο των αλλαγών που δρομολογούνται για την εργασία στις ψηφιακές πλατφόρμες. Η efood διενεργεί ήδη ανά τρίμηνο ελέγχους στους συνεργάτες της, μεταξύ άλλων για ζητήματα φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Από το 2018 έχουν συνεργαστεί με την εταιρεία περισσότεροι από 33.000 διανομείς, πραγματοποιώντας 135 εκατ. παραδόσεις, ενώ από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Σεπτέμβριο του 2026 οι παροχές προς τους διανομείς ανήλθαν σε 374 εκατ. ευρώ.

Η ίδια η efood απασχολεί σήμερα 1.900 εργαζομένους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που δημοσιοποίησε χθες η εταιρεία, η δραστηριότητα του ευρύτερου επιχειρηματικού οικοσυστήματός της συνεισέφερε το 2025 περίπου 1,8 δισ. ευρώ στο ελληνικό ΑΕΠ (0,73%), υποστηρίζοντας 52.811 θέσεις εργασίας και αποφέροντας φορολογικά έσοδα ύψους 721,5 εκατ. ευρώ.

Στον δρόμο για νέο ιδιοκτήτη

Η επόμενη φάση ανάπτυξης της efood συμπίπτει με τη δρομολογούμενη αποχώρηση της Delivery Hero από την ελληνική αγορά. Η συμφωνία εξαγοράς του γερμανικού ομίλου από την Uber, που ανακοινώθηκε τον περασμένο Ιούλιο και τον αποτιμά σε περίπου 13 δισ. ευρώ, προβλέπει την εξαίρεση των δραστηριοτήτων του σε 14 αγορές, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και η Κύπρος.

Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις πρόκειται να μεταβιβαστούν στην αμερικανική επενδυτική εταιρεία SSW Partners έναντι συνολικού τιμήματος περίπου 1,4 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον κ. Ακρίβο, η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται προς τα τέλη του 2027, καθώς εκτός από τις εγκρίσεις που απαιτούνται από τις αρχές ανταγωνισμού διαφορετικών χωρών, υπάρχουν και σημαντικές τεχνολογικές προκλήσεις που συνδέονται με τον διαχωρισμό των συστημάτων που χρησιμοποιεί διεθνώς η Delivery Hero.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι στην εξαίρεση της ελληνικής αγοράς ενδεχομένως να διαδραμάτισαν ρόλο ζητήματα ανταγωνισμού, δεδομένου ότι η Uber είχε ήδη ανακοινώσει σχέδια εισόδου της Uber Eats στην Ελλάδα, αλλά και η προτεραιότητα που έδωσε ο αμερικανικός όμιλος σε άλλες αγορές.

Ο ρόλος της SSW Partners αναμένεται να είναι μεταβατικός, καθώς θα αναζητήσει μακροπρόθεσμους επενδυτές για τις επιχειρήσεις του χαρτοφυλακίου της. Η εκτίμηση του κ. Ακρίβου είναι ότι εντός του 2028 θα μπορούσε να έχει ξεκαθαρίσει ποιος θα είναι ο νέος ιδιοκτήτης της ελληνικής πλατφόρμας.

Ενδιαφέρον για τις επενδυτικές ευκαιρίες που δημιουργεί η εξαίρεση των 14 αγορών έχει ήδη εκφράσει ο επενδυτικός όμιλος Prosus, ο οποίος έχει αποκτήσει τη Just Eat Takeaway.com. Ο οικονομικός διευθυντής του, κ. Nico Marais, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο διερεύνησης εξαγορών από το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει την Ελλάδα ή να επιβεβαιώσει συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις για την efood.