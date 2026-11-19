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Παραγγέλνουμε τον καφέ μας από το κινητό καθ’ οδόν προς το γραφείο, κλείνουμε εισιτήρια για την επόμενη συναυλία μέσα από μια εφαρμογή, κάνουμε τις αγορές μας και πληρώνουμε τους λογαριασμούς μας online. Πολλές από τις καθημερινές μας υποχρεώσεις έχουν πλέον μεταφερθεί στην οθόνη του κινητού ή του υπολογιστή μας, με την ευκολία και την ταχύτητα να αποτελούν σχεδόν αυτονόητες απαιτήσεις. Υπάρχουν ωστόσο διαδικασίες που ακόμα και σήμερα είναι πιο σύνθετες και χρονοβόρες.

Μια από αυτές είναι η σύναψη ενός συμβολαίου ενέργειας. Αιτήσεις, δικαιολογητικά, εκτυπώσεις, υπογραφές και αναμονή είναι μια ταλαιπωρία που δεν συμβαδίζει με τον ρυθμό της σύγχρονης καθημερινότητας. Τι θα γινόταν, λοιπόν, αν μπορούσαμε να επιλέξουμε το πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου που μας ενδιαφέρει και να ολοκληρώσουμε το συμβόλαιό μας χωρίς να χρειαστεί να ασχοληθούμε με όλα τα παραπάνω;

Αυτή ακριβώς τη δυνατότητα προσφέρει το e-contract της nrg, ένας 100% ψηφιακός τρόπος σύναψης συμβολαίου που κάνει τη διαδικασία πιο απλή, γρήγορη και ξεκάθαρη. Από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή μας, μπορούμε να ολοκληρώσουμε όλα τα απαραίτητα βήματα μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς φυσική παρουσία, έγγραφα και αναμονές.

Τέσσερα βήματα και το συμβόλαιο ολοκληρώνεται online

Η διαδικασία του e-contract της nrg περιλαμβάνει τέσσερα απλά βήματα.

Το πρώτο είναι η επιλογή του προγράμματος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας. Είτε πρόκειται για ηλεκτρική ενέργεια είτε για φυσικό αέριο, μπορούμε να δούμε τις διαθέσιμες επιλογές, σταθερά ή κυμαινόμενα τιμολόγια, και να αποφασίσουμε ποια μας εξυπηρετεί καλύτερα.

Στο δεύτερο βήμα, πραγματοποιείται αυτόματα η ταυτοποίηση μέσω gov.gr. Έτσι, δεν χρειάζεται να αναζητήσουμε και να ανεβάσουμε φωτογραφίες της ταυτότητάς μας ή να συγκεντρώσουμε πρόσθετα έγγραφα για το συγκεκριμένο στάδιο. Η διαδικασία ολοκληρώνεται ψηφιακά, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Ακολουθεί η ψηφιακή υπογραφή του συμβολαίου, επίσης online, χωρίς εκτυπώσεις και αποστολή εγγράφων. Το τελευταίο βήμα αφορά την παρακολούθηση της αίτησης. Μέσω ενός προσωπικού link, έχουμε τη δυνατότητα να ενημερωνόμαστε για την πορεία της ανά πάσα στιγμή, χωρίς να χρειάζεται να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά ή να συνδεθούμε σε κάποια εφαρμογή.

Με αυτόν τον τρόπο, μια διαδικασία που μέχρι πρότινος απαιτούσε χρόνο και αρκετές επιμέρους ενέργειες μετατρέπεται σε μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία, από την αρχική επιλογή μέχρι την υπογραφή και την ενημέρωση για την αίτηση.

Η ευκολία συνοδεύεται και από ένα επιπλέον όφελος

Η απλοποίηση της διαδικασίας είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα, όμως το e-contract της nrg συνοδεύεται και από ένα επιπλέον κίνητρο για όσους επιλέξουν νέο σταθερό πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα, με κάθε νέο σταθερό τιμολόγιο ρεύματος που συνάπτεται μέσω e-contract, προσφέρεται δώρο αξίας 100€ από την AVIN.

Πρόκειται για ένα πρόσθετο όφελος που έρχεται να συμπληρώσει την ευκολία της ψηφιακής διαδικασίας. Έτσι, η μετάβαση σε ένα νέο συμβόλαιο ενέργειας όχι μόνο δεν απαιτεί ιδιαίτερο χρόνο και γραφειοκρατική ταλαιπωρία, αλλά συνοδεύεται και από μια ανταμοιβή με συγκεκριμένη αξία.

Είτε θέλουμε να συνάψουμε ένα νέο συμβόλαιο ηλεκτρικής ενέργειας είτε φυσικού αερίου, το e-contract της nrg μάς δίνει τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε την επιλογή μας online, χωρίς περιττές διαδικασίες και με πλήρη εικόνα σε κάθε βήμα, απλά και εύκολα από όπου κι αν βρισκόμαστε.