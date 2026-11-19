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Η nrg, θυγατρική του Ομίλου Motor Oil, αποκτά πλειοψηφική συμμετοχή στην MGD Energy, ενισχύοντας την παρουσία της στην αυτοπαραγωγή και αποθήκευση ενέργειας. Η συμφωνία ανοίγει νέες προοπτικές ανάπτυξης και ολοκληρωμένων ενεργειακών λύσεων για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της MGD Energy

Μια νέα εποχή ανάπτυξης ξεκινά για την MGD Energy, με την είσοδο της nrg, 100% θυγατρικής του Ομίλου Motor Oil, στο μετοχικό της κεφάλαιο με πλειοψηφική συμμετοχή.

Η συμφωνία αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην αναπτυξιακή πορεία της MGD Energy και θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και ολοκληρωμένων ενεργειακών λύσεων, που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Δύο εταιρείες με συμπληρωματική τεχνογνωσία και κοινό όραμα

Η στρατηγική συνεργασία συνδυάζει την πολυετή εμπειρία, την τεχνική εξειδίκευση και την ηγετική θέση της MGD Energy στην ελληνική αγορά αυτοπαραγωγής ενέργειας με την ισχυρή παρουσία και τη δυναμική της nrg στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Αξιοποιώντας τις συνέργειες στους τομείς της παραγωγής, αποθήκευσης, διαχείρισης και προμήθειας ενέργειας, οι δύο εταιρείες δημιουργούν νέες δυνατότητες για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος ενεργειακών λύσεων.

Συνέχεια, εξέλιξη και ανάπτυξη

Με περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και συμμετοχή σε έργα συνολικής ισχύος άνω των 2,5 GW, η MGD Energy έχει εδραιώσει τη θέση της ως αξιόπιστος συνεργάτης στην ενεργειακή μετάβαση επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Η εταιρεία συνεχίζει την πορεία της με την ίδια διοικητική ομάδα, την επιχειρηματική της ταυτότητα και τη φιλοσοφία που την έχουν καθιερώσει στην αγορά, διατηρώντας στο επίκεντρο τις σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τους συνεργάτες της.

Η στρατηγική συνεργασία με την nrg ενισχύει τις αναπτυξιακές δυνατότητες της MGD Energy και τη συμβολή της στη διαμόρφωση ενός πιο αποδοτικού, βιώσιμου και τεχνολογικά προηγμένου ενεργειακού μέλλοντος.