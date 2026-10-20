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Η ευρωπαϊκή βιομηχανία αυτοκινήτου δοκιμάζεται από έναν ολοένα εντονότερο ανταγωνισμό, ο οποίος απειλεί να ανατρέψει τις ισορροπίες που είχαν διαμορφωθεί στην αγορά επί δεκαετίες. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες της Κίνας διευρύνουν με ταχύ ρυθμό το αποτύπωμά τους στην Ευρώπη, διαθέτοντας ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα με σύγχρονες τεχνολογίες και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος αγοράς. Την ίδια στιγμή, οι ευρωπαϊκοί κατασκευαστές βρίσκονται αντιμέτωποι με τη διπλή πρόκληση της συγκράτησης των λειτουργικών τους δαπανών και της εξασφάλισης των απαιτούμενων κεφαλαίων για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο του Σαλονιού Αυτοκινήτου του Παρισιού, όπου κορυφαία στελέχη της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας απηύθυναν την Τρίτη νέα έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι επικεφαλής των μεγάλων ομίλων ζήτησαν μεγαλύτερη ευελιξία στο κανονιστικό πλαίσιο, αλλά και ουσιαστικότερα μέτρα για την προστασία και την ενίσχυση της παραγωγής οχημάτων επί ευρωπαϊκού εδάφους.

Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση του διευθύνοντος συμβούλου της Volkswagen, Oλιβερ Μπλούμε, ο οποίος περιέγραψε ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για τους Ευρωπαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων μαζικής παραγωγής. Όπως επισήμανε, τα εργοστάσια της Ευρώπης αντιμετωπίζουν ισχυρές ανταγωνιστικές πιέσεις, ενώ η μελλοντική βιωσιμότητά τους προϋποθέτει την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της κερδοφορίας τους. Υπογράμμισε ακόμη ότι οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες δεν μπορούν να στηρίζουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή τους αποκλειστικά στα έσοδα από τις εξαγωγές, αλλά χρειάζονται ισχυρή και οικονομικά αποδοτική παραγωγική παρουσία στην ίδια την Ευρώπη.

Η κινεζική διείσδυση στην Ευρώπη και τα μέτρα της ΕΕ

Η πίεση προς τους ευρωπαϊκούς ομίλους αυξάνεται καθώς οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες επιταχύνουν τη διεθνή τους επέκταση. Η συγκρατημένη ζήτηση στην εγχώρια αγορά της Κίνας, σε συνδυασμό με τα εμπορικά εμπόδια που συναντούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, τις ωθεί να αναζητήσουν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στην ευρωπαϊκή αγορά.

H Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας με την Κίνα για τον περιορισμό των εξαγωγών κινεζικών υβριδικών οχημάτων προς την Ευρώπη. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται, τίθεται ετήσιο ανώτατο όριο 350.000 αυτοκινήτων, μέτρο που εκτιμάται ότι θα μπορούσε να περιορίσει τις συγκεκριμένες εισαγωγές κατά περισσότερο από 50%. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούν να εκκρεμούν οι επιμέρους ρυθμίσεις που θα καθορίσουν τον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας.

Η ανακοίνωση έγινε δεκτή με ικανοποίηση από τους ευρωπαϊκούς κατασκευαστές, οι οποίοι, ωστόσο, θεωρούν ότι οι εμπορικοί περιορισμοί δεν επαρκούν για να αντιμετωπιστούν τα διαρθρωτικά προβλήματα του κλάδου.

Το υψηλό κόστος της ενέργειας, οι μεγάλες επενδύσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη ευρωπαϊκής βιομηχανίας μπαταριών και οι απαιτητικοί στόχοι μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικά εμπόδια στην προσπάθεια ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.

Renault: Προειδοποίηση για απώλεια παραγωγής 300.000 αυτοκινήτων

Τον κίνδυνο σημαντικής συρρίκνωσης της ευρωπαϊκής παραγωγής της Renault ανέδειξε ο διευθύνων σύμβουλος του γαλλικού ομίλου, Φρανσουά Προβό.

Σύμφωνα με την προειδοποίησή του, η εταιρεία ενδέχεται να περιορίσει την παραγωγή της στην Ευρώπη κατά περίπου 300.000 οχήματα, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προχωρήσει σε μεγαλύτερη ευελιξία σχετικά με τις απαιτήσεις περιορισμού των εκπομπών CO₂ που έχουν τεθεί για το 2030.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Stellantis, Αντόνιο Φιλόζα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ανάπτυξης ισχυρής ευρωπαϊκής παραγωγής μπαταριών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Όπως υποστήριξε, η δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αλυσίδας εφοδιασμού αποτελεί βασική προϋπόθεση για να μπορέσει η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία να διατηρήσει τη θέση της απέναντι στους διεθνείς ανταγωνιστές της.

Οι προειδοποιήσεις αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη το μέγεθος των συγκεκριμένων εταιρειών. Volkswagen, Stellantis και Renault συγκεντρώνουν συνολικά πάνω από το 60% της ευρωπαϊκής παραγωγής αυτοκινήτων, γεγονός που σημαίνει ότι οι στρατηγικές τους αποφάσεις μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά το μέλλον ολόκληρου του κλάδου.

BMW: Πτώση 25% στην κινεζική αγορά και πιέσεις στις παγκόσμιες πωλήσεις

Η επέκταση των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών δεν αποτελεί τη μοναδική πρόκληση για τους ευρωπαϊκούς κατασκευαστές. Παράλληλα με τον εντεινόμενο ανταγωνισμό στην Ευρώπη, οι μεγάλοι όμιλοι βλέπουν την παρουσία τους να αποδυναμώνεται στην ίδια την Κίνα, μια αγορά που επί πολλά χρόνια συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη και στην κερδοφορία τους.

Ενδεικτική είναι η εικόνα της BMW, η οποία κατέγραψε υποχώρηση 6,4% στις συνολικές παραδόσεις οχημάτων παγκοσμίως κατά το τρίτο τρίμηνο. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Reuters, καθοριστικό ρόλο στην αρνητική επίδοση διαδραμάτισε η μεγάλη κάμψη των πωλήσεων στην Κίνα, όπου η μείωση προσέγγισε το 25%.

Πτωτική πορεία εμφάνισαν και οι συνολικές αποστολές οχημάτων της Stellantis, οι οποίες περιορίστηκαν κατά 1% το ίδιο τρίμηνο. Η εξέλιξη αποδίδεται κυρίως στην προσωρινή διακοπή της παραγωγικής δραστηριότητας στη Βόρεια Αμερική κατά τους θερινούς μήνες.

Διαφορετική ήταν, ωστόσο, η εικόνα στην ευρωπαϊκή αγορά, όπου οι αποστολές της Stellantis ενισχύθηκαν κατά 10%. Στην άνοδο συνέβαλαν και τα μοντέλα της κινεζικής Leapmotor, με την οποία ο ευρωπαϊκός όμιλος διατηρεί στρατηγική συνεργασία.

Η συγκεκριμένη περίπτωση αναδεικνύει τη σύνθετη πραγματικότητα που διαμορφώνεται στον παγκόσμιο κλάδο αυτοκινήτου. Ευρωπαϊκές και κινεζικές εταιρείες ανταγωνίζονται για την προσέλκυση των ίδιων καταναλωτών, ενώ παράλληλα επιδιώκουν επιχειρηματικές συμπράξεις που τους επιτρέπουν να αξιοποιούν νέες τεχνολογίες, να περιορίζουν τις δαπάνες και να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων μοντέλων.

Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία επενδύει στη νοσταλγία για να κερδίσει το αύριο

Η αντιπαράθεση μεταξύ Ευρωπαίων και Κινέζων κατασκευαστών αποτυπώνεται και στις στρατηγικές παρουσίασης νέων αυτοκινήτων στο Σαλόνι του Παρισιού.

Απέναντι στην τεχνολογική πρόοδο και τις ανταγωνιστικές τιμές των κινεζικών μοντέλων, οι ευρωπαϊκές μάρκες επιχειρούν να αξιοποιήσουν ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα: τη μακρόχρονη ιστορία τους και τη συναισθηματική σχέση που έχουν δημιουργήσει με τους καταναλωτές.

Στο πλαίσιο αυτό, η Stellantis παρουσίασε μια ηλεκτρική εκδοχή του ιστορικού Citroën 2CV, επιδιώκοντας να μεταφέρει τη χαρακτηριστική ταυτότητα του μοντέλου στη νέα εποχή της αυτοκίνησης.

Αντίστοιχα, η Volkswagen στρέφεται στη σχεδιαστική κληρονομιά της δεκαετίας του 1980 για τη διαμόρφωση του ηλεκτρικού Polo, συνδυάζοντας γνώριμα αισθητικά χαρακτηριστικά με τις απαιτήσεις της σύγχρονης ηλεκτροκίνησης.

Παρά τη σημασία της αναγνωρισιμότητας και της ιστορικής ταυτότητας των ευρωπαϊκών εμπορικών σημάτων, η τελική αναμέτρηση αναμένεται να κριθεί σε περισσότερο πρακτικά ζητήματα.

Η δυνατότητα προσφοράς σύγχρονων αυτοκινήτων σε προσιτές τιμές, σε συνδυασμό με τον αποτελεσματικό έλεγχο του κόστους παραγωγής, θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό ποιες εταιρείες θα μπορέσουν να διατηρήσουν ή να ενισχύσουν τη θέση τους στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το μεγάλο στοίχημα για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία είναι πλέον να συνδυάσει την τεχνολογική μετάβαση με την οικονομική βιωσιμότητα, σε μια περίοδο κατά την οποία ο ανταγωνισμός από την Κίνα αναδιαμορφώνει με ταχύτητα τον παγκόσμιο χάρτη της αυτοκίνησης.