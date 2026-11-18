Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το βιομηχανικό θαύμα που για δεκαετίες αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά της γερμανικής οικονομίας βρίσκεται μπροστά σε μια από τις μεγαλύτερες δοκιμασίες του. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες της Γερμανίας αναθεωρούν επενδύσεις, μεταφέρουν μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης οχημάτων στην Κίνα και αναζητούν τρόπους περιορισμού του κόστους, καθώς η άλλοτε ιδιαίτερα κερδοφόρα κινεζική αγορά δεν προσφέρει πλέον τα ίδια οικονομικά οφέλη.

Η πίεση αποτυπώνεται στις αποφάσεις της Volkswagen και της Mercedes-Benz, αλλά και στις αναδιαρθρώσεις μεγάλων προμηθευτών, με τις επιπτώσεις να επεκτείνονται στην απασχόληση και στο μέλλον της ευρωπαϊκής παραγωγής αυτοκινήτων.

Volkswagen: Φρένο σε μεγάλη επένδυση στο Βόλφσμπουργκ

Η Volkswagen αποφάσισε να εγκαταλείψει το σχέδιο εκτεταμένου τεχνολογικού εκσυγχρονισμού της παραγωγής στο Βόλφσμπουργκ, όπου βρίσκεται η έδρα της. Η επένδυση προέβλεπε την υιοθέτηση προηγμένων μεθόδων κατασκευής, μεταξύ των οποίων τεχνικές χύτευσης μεγάλων μεταλλικών τμημάτων σε ενιαία εξαρτήματα, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας.

Ωστόσο, η συρρίκνωση της κερδοφορίας αναγκάζει τον γερμανικό όμιλο να επανεξετάσει τις κεφαλαιουχικές δαπάνες του, προκαλώντας αντιδράσεις στους εκπροσώπους των εργαζομένων. Την ίδια στιγμή, η εταιρεία επιχειρεί να ανακτήσει τη δυναμική της στην Κίνα, αναπτύσσοντας οχήματα ειδικά για τις ανάγκες της τοπικής αγοράς.

Οι πωλήσεις ηλεκτρικών και υβριδικών μοντέλων της μάρκας Volkswagen κατέγραψαν ιστορικό υψηλό τον Οκτώβριο, με τη συμβολή οχημάτων όπως το ID. Era 5S. Στόχος του ομίλου είναι να βρεθεί το 2027 μεταξύ των δέκα μεγαλύτερων εμπορικών σημάτων ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην κινεζική αγορά.

Mercedes-Benz: Περισσότερες ώρες εργασίας χωρίς πρόσθετες αποδοχές

Ανάλογες πιέσεις αντιμετωπίζει η Mercedes-Benz, με τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Όλα Κελένιους, να ζητεί ουσιαστικές αλλαγές στο εργασιακό κόστος. Μιλώντας σε εκδήλωση της γερμανικής εφημερίδας Süddeutsche Zeitung στο Βερολίνο, υπογράμμισε ότι οι διαπραγματεύσεις για αύξηση των ωρών εργασίας χωρίς επιπλέον αμοιβή πρέπει να αποδώσουν συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Προειδοποίησε μάλιστα ότι, χωρίς αποφασιστική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η Γερμανία κινδυνεύει να διαθέτει αισθητά μικρότερη βιομηχανική βάση μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Παράλληλα, η Mercedes-Benz αλλάζει στρατηγική στην Κίνα, υιοθετώντας το μοντέλο «100% China for China». Αντί να σχεδιάζει αυτοκίνητα στη Γερμανία και στη συνέχεια να τα προσαρμόζει στις απαιτήσεις των Κινέζων αγοραστών, επιδιώκει πλέον να αναπτύσσει εξαρχής μοντέλα ειδικά για την κινεζική αγορά.

Περικοπές 14.000 θέσεων εργασίας στη ZF

Οι αναταράξεις δεν περιορίζονται στις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες. Επηρεάζουν και το εκτεταμένο δίκτυο προμηθευτών που στηρίζει τη γερμανική μεταποίηση. Η ZF Friedrichshafen, κατασκευάστρια συστημάτων μετάδοσης κίνησης και πέδησης, έχει ήδη περιορίσει τα ωράρια σε αρκετές παραγωγικές εγκαταστάσεις της.

Σε ορισμένα εργοστάσια, η εβδομαδιαία απασχόληση έχει μειωθεί στις 30 ώρες ή και λιγότερο, ως μέτρο συγκράτησης του κόστους και προστασίας θέσεων εργασίας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ματίας Μίντραϊχ, επιβεβαίωσε ότι το σχέδιο αναδιάρθρωσης προβλέπει την κατάργηση περίπου 14.000 θέσεων εργασίας έως το τέλος της δεκαετίας.

Ο φόβος της αποβιομηχάνισης στην Ευρώπη

Η βασική αλλαγή είναι ότι οι γερμανικές εταιρείες δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν τα υψηλά κέρδη από την Κίνα για να αντισταθμίζουν το ακριβό κόστος παραγωγής στην πατρίδα τους.

Ο ανταγωνισμός από τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, η υποτονική ζήτηση και οι αυξημένες δαπάνες επιταχύνουν τη μεταφορά δραστηριοτήτων και τον περιορισμό επενδύσεων στην Ευρώπη.

Την ανησυχία συμμερίζεται και ο διευθύνων σύμβουλος της Renault, Φρανσουά Προβό, ο οποίος προειδοποίησε ότι, εάν δεν αλλάξουν οι συνθήκες ανταγωνισμού, η συνολική ευρωπαϊκή παραγωγή κινδυνεύει να υποχωρήσει ακόμη και στο μισό.

Το διακύβευμα ξεπερνά την κερδοφορία των αυτοκινητοβιομηχανιών. Αφορά στο μέλλον χιλιάδων καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας και στη δυνατότητα της Ευρώπης να διατηρήσει την παραγωγική και τεχνολογική της ισχύ.