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Ένα νέο κεφάλαιο στις μετακινήσεις φιλοδοξεί να ανοίξει η Κίνα, με την πρώτη περιορισμένη διάθεση ιπτάμενων οχημάτων σε ιδιώτες να τοποθετείται στο δεύτερο εξάμηνο του 2027. Η κινεζική XPeng AeroHT βρίσκεται κοντά στην εμπορική αξιοποίηση ενός διθέσιου ηλεκτρικού οχήματος, το οποίο μπορεί να απογειώνεται κάθετα, να κινείται σε χαμηλό υψόμετρο και να εκτελεί πτήσεις ακόμη και χωρίς την ενεργή παρέμβαση του χειριστή.

Το φιλόδοξο εγχείρημα αποτελεί μέρος της προσπάθειας της Κίνας να αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναδυόμενη αγορά των εναέριων μεταφορών, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει στην ηλεκτροκίνηση, στις μπαταρίες και στα drones.

Ο διευθύνων σύμβουλος της XPeng AeroHT, Ντέλι Ζάο, εκτιμά ότι το όχημα, με τιμή περίπου 300.000 δολάρια, θα μπορεί να χρησιμοποιείται από ιδιώτες σε επιλεγμένες αγροτικές περιοχές, αλλά και από υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που χρειάζεται να προσεγγίζουν δυσπρόσιτες τοποθεσίες.

Ύστερα από σχεδόν μία δεκαετία ανάπτυξης και δοκιμών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν πειραματικές πτήσεις ιπτάμενων μοτοσικλετών στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Γκουανγκτζού, το νέο όχημα εξασφάλισε έγκριση περιορισμένης χρήσης από τις κινεζικές αρχές πολιτικής αεροπορίας.

Πώς λειτουργεί το ιπτάμενο αυτοκίνητο των 300.000 δολαρίων

Η τεχνολογία της XPeng AeroHT συνδυάζει χαρακτηριστικά ηλεκτρικού αεροσκάφους και drone, με στόχο να κάνει τις πτήσεις μικρών αποστάσεων ευκολότερες και περισσότερο προσβάσιμες.

Η διθέσια καμπίνα έχει διαστάσεις αντίστοιχες περίπου ενός Fiat 500, ενώ η απογείωση και η παραμονή στον αέρα επιτυγχάνονται μέσω έξι ηλεκτροκίνητων ελίκων, οι οποίοι τροφοδοτούνται από μπαταρίες.

Ο χειρισμός πραγματοποιείται με ένα απλό joystick, χωρίς να απαιτούνται τα συμβατικά συστήματα ελέγχου που συναντώνται στα περισσότερα αεροσκάφη.

Επιπλέον, το όχημα διαθέτει σύστημα αυτόματου πιλότου, το οποίο του επιτρέπει να κατευθύνεται αυτόνομα προς έναν προκαθορισμένο προορισμό.

Ο Ζάο, ο οποίος διαθέτει εκπαίδευση πιλότου, υποστήριξε ότι θα μπορούσε να διδάξει σε οποιονδήποτε τις βασικές λειτουργίες χειρισμού μέσα σε μόλις πέντε λεπτά.

Στην τιμή αγοράς περιλαμβάνεται και ένα ειδικό εξάτροχο βαν, με διαστάσεις αντίστοιχες ενός Ford Transit, το οποίο λειτουργεί ως όχημα μεταφοράς και υποστήριξης της ιπτάμενης μονάδας.

Το μικρό αεροσκάφος αναπτύσσεται από το πίσω μέρος του βαν, δημιουργώντας ένα σύστημα που θυμίζει περισσότερο σκηνή από ταινία επιστημονικής φαντασίας παρά ένα συμβατικό μέσο μεταφοράς.

«Ακριβώς όπως στα Transformers», σχολίασε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της εταιρείας.

Από τον Χάρι Πότερ και τον Spider-Man στην πραγματικότητα

Ο Ζάο ασχολείται με την ανάπτυξη ιπτάμενων οχημάτων εδώ και σχεδόν δέκα χρόνια, αντλώντας έμπνευση όχι μόνο από την αεροναυπηγική αλλά και από δημοφιλείς ιστορίες φαντασίας.

Όπως εξήγησε, μεταξύ των επιρροών του βρίσκονται τα ιπτάμενα πλάσματα που χρησιμοποιούνται ως μέσα μετακίνησης στον κόσμο του Χάρι Πότερ, καθώς και το ιπτάμενο σκέιτμπορντ του Green Goblin από τα κόμικς του Spider-Man.

Παρουσιάζοντας το πρωτότυπο στο Web Summit της Λισαβόνας, όπου συγκέντρωσε το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού επισκεπτών, ο επιχειρηματίας εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές της συγκεκριμένης τεχνολογίας.

«Έρχεται η εποχή όπου ο καθένας θα μπορεί να γίνει κυβερνήτης», δήλωσε την Τρίτη, περιγράφοντας το όραμά του για μια αγορά στην οποία η προσωπική εναέρια μετακίνηση δεν θα αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο επαγγελματιών πιλότων.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι μέχρι σήμερα δεν έχει καταγραφεί κανένας τραυματισμός κατά τη χρήση του οχήματος.

Παρά την ονομασία του, πάντως, το συγκεκριμένο «ιπτάμενο αυτοκίνητο» δεν διαθέτει τροχούς και ουσιαστικά πρόκειται για ένα ηλεκτρικό αεροσκάφος κάθετης απογείωσης και προσγείωσης, με χαρακτηριστικά πολυκόπτερου drone.

Στην πρώτη φάση, η εταιρεία στοχεύει κυρίως σε καταναλωτές με ενδιαφέρον για δραστηριότητες αναψυχής και περιπέτειας, όπως καταδύσεις, σέρφινγκ, οδήγηση εκτός δρόμου και πτήσεις.

Η κόντρα με τον Έλον Μασκ και το «ιπτάμενο» Tesla

Η εξέλιξη της κινεζικής τεχνολογίας πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα για την κυριαρχία στα ηλεκτρικά οχήματα και στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Τον προηγούμενο μήνα, ο Έλον Μασκ παρουσίασε τη δική του εκδοχή ενός «ιπτάμενου» Tesla, το οποίο αξιοποιεί ισχυρές εκτοξεύσεις αερίου για να πραγματοποιεί αναπηδήσεις, περιστροφές και εναέριους ελιγμούς.

Ο επικεφαλής της XPeng AeroHT, ωστόσο, αμφισβήτησε ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία μπορεί να θεωρηθεί πραγματική πτήση.

«Στην πραγματικότητα αναπηδά ή πηδά, δεν πετάει», ανέφερε ο Ζάο, επισημαίνοντας τη διαφορά ανάμεσα στις δύο προσεγγίσεις.

Όταν μάλιστα ρωτήθηκε αν η επίδειξη του Μασκ έμοιαζε περισσότερο με νούμερο τσίρκου, απάντησε καταφατικά.

Αντίθετα, το όχημα της XPeng έχει σχεδιαστεί για κανονική εναέρια μετακίνηση, με δυνατότητα πτήσης σε ύψος έως και 1.000 μέτρων από το έδαφος.

Το συγκεκριμένο υψόμετρο παραμένει σημαντικά χαμηλότερο από εκείνο στο οποίο μπορούν να επιχειρούν ελαφρά αεροσκάφη, όπως ένα Cessna χωρίς συμπιεζόμενη καμπίνα.

«Ανυπομονώ να δω μια μελλοντική γενιά που θα μπορεί πραγματικά να πετάξει», σημείωσε ο Ζάο.

Περιορισμένη αυτονομία και αυστηροί κανόνες χρήσης

Παρά τις τεχνολογικές δυνατότητές του, το ιπτάμενο όχημα της XPeng AeroHT δεν προορίζεται, τουλάχιστον στην αρχική του μορφή, να αντικαταστήσει τα συμβατικά αυτοκίνητα στις καθημερινές μετακινήσεις.

Η χρήση του θα επιτρέπεται μόνο σε εγκεκριμένες περιοχές της Κίνας, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην αξιοποίησή του από υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ένα τέτοιο μέσο θα μπορούσε να διευκολύνει την πρόσβαση σε περιοχές όπου οι οδικές μετακινήσεις είναι δύσκολες ή απαιτούν πολύ χρόνο.

Η σημερινή εμβέλεια πτήσης ανέρχεται σε περίπου 30 χιλιόμετρα, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τις δυνατότητες αξιοποίησής του για μεγαλύτερα ταξίδια.

Η εταιρεία, ωστόσο, εκτιμά ότι η αυτονομία θα μπορούσε σύντομα να διπλασιαστεί στα 60 χιλιόμετρα, χάρη στις βελτιώσεις της τεχνολογίας των μπαταριών και στην αύξηση της ενεργειακής τους πυκνότητας.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται καθοριστική για τη διεύρυνση των εφαρμογών του οχήματος, καθώς η διάρκεια πτήσης και η διαθέσιμη ενέργεια αποτελούν βασικούς περιορισμούς για τα ηλεκτρικά αεροσκάφη μικρού μεγέθους.

Η Κίνα επενδύει στην «οικονομία χαμηλού υψομέτρου»

Η ανάπτυξη του οχήματος εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική του Πεκίνου για τη δημιουργία της λεγόμενης «οικονομίας χαμηλού υψομέτρου», ενός νέου τομέα που περιλαμβάνει drones, ιπτάμενα αυτοκίνητα και υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς.

Ο σχεδιασμός προβλέπει σταδιακή επέκταση των εφαρμογών, ξεκινώντας από τη μεταφορά εμπορευμάτων και συνεχίζοντας με τη μετακίνηση επιβατών.

Σε πρώτη φάση, η χρήση των οχημάτων αναμένεται να επικεντρωθεί στις αγροτικές περιοχές και σε διαδρομές με περιορισμένες εναλλακτικές μετακίνησης, πριν επεκταθεί σταδιακά προς τα αστικά κέντρα.

Σύμφωνα με τον Ζάο, περίπου 20 εταιρείες στην Κίνα δραστηριοποιούνται ήδη στην ανάπτυξη ιπτάμενων οχημάτων, γεγονός που αποτυπώνει το αυξανόμενο επιχειρηματικό ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο κλάδο.

Η XPeng AeroHT δεν περιορίζει, πάντως, τις φιλοδοξίες της στην εγχώρια αγορά.

Ο επικεφαλής της δήλωσε ότι έχουν ήδη υπογραφεί συμφωνίες με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, με στόχο την προώθηση της χρήσης ιπτάμενων αυτοκινήτων.

Παράλληλα, η εταιρεία επιδιώκει να επεκταθεί και στην Ευρώπη, αξιοποιώντας τις προοπτικές που δημιουργεί η ανάπτυξη νέων μορφών αστικής και περιφερειακής κινητικότητας.

«Στόχος μας είναι να εισέλθουμε στην ευρωπαϊκή αγορά το συντομότερο δυνατό», ανέφερε ο Ζάο.

Το μακροπρόθεσμο όραμά του περιλαμβάνει μια ριζική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι μετακινήσεις.

«Στο μέλλον, όλα τα αυτοκίνητα θα αποκτήσουν φτερά και όλες οι μετακινήσεις θα περάσουν από τις δύο στις τρεις διαστάσεις», δήλωσε, περιγράφοντας έναν κόσμο στον οποίο η μεταφορά ανθρώπων δεν θα περιορίζεται πλέον στο οδικό δίκτυο.