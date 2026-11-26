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Η συγκεκριμένη προσέγγιση επέτρεψε στις Βρυξέλλες να κινηθούν ταχύτερα, κάτι που δεν είχε επιτευχθεί στην προηγούμενη έρευνα για τις επιδοτήσεις των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων. Ωστόσο, αυτό έγινε με τίμημα τη μικρή χρονική διάρκεια ισχύος των μέτρων, καθώς και την υποχρέωση εφαρμογής των περιορισμών σε όλους τους εμπορικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Τουρκίας, της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ, πέραν της Κίνας.

Τα μέτρα έρχονται σε συνέχεια συμφωνίας που συνήψαν οι Βρυξέλλες με το Πεκίνο τον Οκτώβριο, με στόχο να περιοριστεί στις 350.000 ο αριθμός των υβριδικών αυτοκινήτων κινεζικής κατασκευής που θα εισαχθούν το επόμενο έτος. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί περίπου στο ήμισυ των αυτοκινήτων που αναμένεται να φτάσουν στην ΕΕ κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.

Στις 24 Νοεμβρίου η ΕΕ ανακοίνωσε κανονισμό για την επιβολή ποσοστώσεων στα υβριδικά αυτοκίνητα, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου. Ωστόσο, ενδέχεται να εφαρμοστεί μόνο για 200 ημέρες, εκτός εάν τα κράτη-μέλη εγκρίνουν την παράτασή του.

«Αυτό συμβαίνει επειδή η ΕΕ επέλεξε να ακολουθήσει τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου σχετικά με τα μέτρα διασφάλισης», δήλωσε στο Automotive News Europe ο Άντριου Τονγκ, διευθύνων σύμβουλος του ICDP, ενός ερευνητικού οργανισμού που ειδικεύεται στη διανομή αυτοκινήτων.

Η προηγούμενη έρευνα της ΕΕ για τις επιδοτήσεις, η οποία οδήγησε στην επιβολή πρόσθετων δασμών στα ηλεκτρικά οχήματα κινεζικής κατασκευής τον Οκτώβριο του 2024, χρειάστηκε μήνες για να ολοκληρωθεί. Αντίθετα, τα μέτρα διασφάλισης δεν απαιτούν απόδειξη αθέμιτων επιδοτήσεων και μπορούν να εφαρμοστούν πολύ γρήγορα.

«Το μόνο που χρειαζόταν ήταν να τεκμηριώσει η ΕΕ ότι είχε σημειωθεί απότομη αύξηση των εισαγωγών και ότι αυτή απειλούσε τους εγχώριους Ευρωπαίους κατασκευαστές», ανέφερε ο Τονγκ.

Τα μέτρα διασφάλισης –στη συγκεκριμένη περίπτωση οι ποσοστώσεις– έχουν προσωρινό χαρακτήρα όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η σχετική έρευνα και, ως εκ τούτου, μπορούν να ισχύσουν μόνο για 200 ημέρες.

Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος, τα αποτελέσματα της έρευνας πρέπει να τεθούν σε ψηφοφορία στα κράτη-μέλη. Εφόσον εγκριθούν οι ποσοστώσεις, μπορούν να αποκτήσουν οριστικό χαρακτήρα, με διάρκεια ισχύος τεσσάρων ετών, προτού χρειαστεί να επανεξεταστούν.

Στις 4 Οκτωβρίου 2024, τα κράτη-μέλη ψήφισαν για την επιβολή δασμών στα ηλεκτρικά οχήματα κινεζικής κατασκευής. Δέκα χώρες ψήφισαν υπέρ και πέντε κατά –μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Σλοβενία– ενώ 12 απείχαν. Μεταξύ αυτών ήταν το Βέλγιο, η Τσεχία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία και η Ισπανία.

Σύμφωνα με τους εμπορικούς κανόνες της ΕΕ, για να απορριφθεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απαιτούνταν ειδική πλειοψηφία τουλάχιστον 15 κρατών-μελών, τα οποία να εκπροσωπούν το 65% του πληθυσμού της ΕΕ. Καθώς οι χώρες που αντιτάχθηκαν στην πρόταση απείχαν σημαντικά από το απαιτούμενο όριο, οι δασμοί εγκρίθηκαν και τέθηκαν σε ισχύ στα τέλη Οκτωβρίου 2024.

Οι δασμοί προσθέτουν επιβάρυνση από 7% έως 35,3% στον βασικό δασμολογικό συντελεστή 10% που ισχύει για τα οχήματα τα οποία εισάγονται στην ΕΕ από την Κίνα.

Οι κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου σχετικά με τα «μέτρα διασφάλισης» αφορούν τα ίδια τα προϊόντα και όχι τη χώρα προέλευσής τους. Αυτό σημαίνει ότι η ΕΕ δεν μπορούσε να περιορίσει τις ποσοστώσεις για τα υβριδικά οχήματα αποκλειστικά στα αυτοκίνητα κινεζικής κατασκευής, αλλά θα πρέπει να τις εφαρμόσει στις εισαγωγές από όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένων και των εμπορικών εταίρων με τους οποίους έχει συνάψει συμφωνίες, εκτός ΕΕ.