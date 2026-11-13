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Η δημοφιλία που απολάμβανε ο 63χρονος Χουάνγκ, ως ο άνθρωπος που ελέγχει την πρόσβαση στα τσιπ της Nvidia, μέχρι και την καρατόμησή του, καταδεικνύει πόσο εξαρτημένη είναι η βιομηχανία της Τεχνητής Νοημοσύνης από εκείνον για τις μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU), οι οποίες χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση μοντέλων και τη λειτουργία υπηρεσιών.

Ωστόσο δεν είναι απλώς ένας προμηθευτής τσιπ. Τα τελευταία χρόνια η Nvidia έχει μετατρέψει τα αυξανόμενα ταμειακά της διαθέσιμα σε ένα ισχυρό οικονομικό οπλοστάσιο, χρηματοδοτώντας εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, από παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους για Τεχνητή Νοημοσύνη και προμηθευτές έως τα μεγαλύτερα ερευνητικά εργαστήρια.

Η Nvidia διερευνά το ενδεχόμενο ξένες υπηρεσίες πληροφοριών να έθεσαν στο στόχαστρο τον Χουάνγκ, μετά την επιβεβαίωση από τον ίδιο μιας εξωσυζυγικής σχέσης με Κινέζα επιχειρηματία η οποία κατηγορείται ότι διαβίβαζε πληροφορίες στο Πεκίνο. Η εξέλιξη αυτή καθιστά δυνητικό κίνδυνο για τον κλάδο τον άνθρωπο από τον οποίο εξαρτάται σε τόσο μεγάλο βαθμό η βιομηχανία.

«Είναι δύσκολο να μη θεωρήσει κανείς τις ειδήσεις αρνητικές, δεδομένου ότι θέτουν υπό αμφισβήτηση τη διοίκηση μίας από τις σημαντικότερες αμερικανικές εταιρείες, καθώς και τον αρχιτέκτονα της πορείας των ΗΠΑ στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης», δήλωσε ο Στέισι Ράσγκον, αναλυτής της Bernstein και συνεχίζει:

«Η Nvidia δεν είναι μια συνηθισμένη εταιρεία και ο Τζένσεν δεν είναι ένας συνηθισμένος διευθύνων σύμβουλος. Ο ίδιος είναι ουσιαστικά η Nvidia: καθορίζει ξεκάθαρα τη μακροπρόθεσμη στρατηγική και την κατεύθυνση της εταιρείας και κινεί προσωπικά τα περισσότερα νήματα».

Τόσο μεγάλη είναι η επιρροή του Χουάνγκ, ώστε μια χαλαρή βραδινή έξοδος για τηγανητό κοτόπουλο και μπίρα στη Σεούλ, μαζί με τους διευθύνοντες συμβούλους της Samsung και της Hyundai την περασμένη χρονιά, οδήγησε σε εκτόξευση των μετοχών δύο νοτιοκορεατικών εταιρειών τροφίμων.

Παράλληλα, η δημόσια υποστήριξή του προς τη Marvell Technology, την οποία χαρακτήρισε ως την επόμενη «εταιρεία του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων», εκτόξευσε τις μετοχές της εταιρείας κατασκευής εξειδικευμένων τσιπ σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Ως μία από τις σημαντικότερες φωνές που αντισταθμίζουν τον σκεπτικισμό απέναντι στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ο Χουάνγκ έχει επανειλημμένα απορρίψει τους φόβους για τη δημιουργία μιας χρηματιστηριακής φούσκας, ενώ έχει αμφισβητήσει και την εφιαλτική προειδοποίηση του διευθύνοντος συμβούλου της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία θα μπορούσε να αποτελέσει υπαρξιακή απειλή για την ανθρωπότητα.

Οποιαδήποτε αποδυνάμωση της θέσης του Χουάνγκ θα μπορούσε να στερήσει από τη βιομηχανία της Τεχνητής Νοημοσύνης έναν από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της, ο οποίος έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία θα μεταμορφώσει τα πάντα, από την πληροφορική και τη μεταποίηση έως την υγειονομική περίθαλψη και τη ρομποτική.

Η επιρροή του Χουάνγκ ξεπερνά κατά πολύ την προβολή και την προώθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Έχει καθοριστικό λόγο στην προμήθεια των τσιπ που μπορούν να προσδιορίσουν πόσο γρήγορα θα αναπτυχθούν οι εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης, οι οποίες δαπανούν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια.

Το κύρος του επιβεβαιώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 από τον συνιδρυτή της Oracle, Λάρι Έλισον, όταν εκείνος περιέγραψε ένα δείπνο στο εστιατόριο Nobu, στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνιας.

«Θα περιέγραφα εκείνο το δείπνο ως μια συνάντηση όπου εγώ και ο Έλον παρακαλούσαμε τον Τζένσεν να μας δώσει μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU)», είπε ο Έλισον στους αναλυτές. «Σε παρακαλούμε, πάρε τα χρήματά μας… Χρειαζόμαστε να πάρεις ακόμη περισσότερα από τα χρήματά μας».

Ο Χουάνγκ διατηρεί πολύ ισχυρό έλεγχο στη Nvidia, την οποία διοικεί μέσω μιας ασυνήθιστα επίπεδης οργανωτικής δομής, με δεκάδες στελέχη να αναφέρονται απευθείας σε αυτόν.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος μέτοχος της εταιρείας, με ποσοστό συμμετοχής περίπου 3,6%, δεν διαθέτει ειδικές μετοχές με αυξημένα δικαιώματα ψήφου, όπως εκείνες που εξασφαλίζουν στους ιδρυτές εταιρειών, όπως ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ της Meta Platforms και ο Έλον Μασκ της SpaceX, τον πλειοψηφικό έλεγχο των επιχειρήσεών τους.

«Τα οργανογράμματα πολλών εταιρειών μοιάζουν όλα μεταξύ τους. Και αυτό δεν μου βγάζει κανένα νόημα. Η οργανωτική δομή μιας εταιρείας πρέπει να αντανακλά το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί», δήλωσε ο Χουάνγκ τον Μάρτιο, στο podcast του Λεξ Φρίντμαν.

Ανέφερε ότι περισσότερα από 60 ανώτατα στελέχη αναφέρονται απευθείας σε αυτόν, σχεδόν όλα με αρμοδιότητες στον τομέα της μηχανικής και της τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων ειδικοί στα τσιπ μνήμης, στα δίκτυα, στις μονάδες επεξεργασίας γραφικών και στους κεντρικούς επεξεργαστές.

Η οικογένεια του Χουάνγκ συμμετέχει επίσης ενεργά στη Nvidia. Ο γαμπρός του, Νίκο Καπρέζ, επιβλέπει τις σχέσεις της εταιρείας με τους παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους νέας γενιάς (neoclouds) και τους διαχειριστές κέντρων δεδομένων, υπό την ιδιότητά του ως αντιπροέδρου για την παγκόσμια ανάπτυξη υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η κόρη του Χουάνγκ, Μάντισον, έχει υπό την εποπτεία της το μάρκετινγκ των προϊόντων φυσικής Τεχνητής Νοημοσύνης της Nvidia. Συχνά τον συνοδεύει στα επαγγελματικά του ταξίδια, ενώ ο γιος του, Σπένσερ, εργάζεται στον τομέα της ρομποτικής της εταιρείας.

Αναλυτές έχουν επισημάνει ότι ο Χουάνγκ, ο οποίος βρισκόταν στο τιμόνι της Nvidia από τότε που συνίδρυσε την εταιρεία σχεδιασμού τσιπ το 1993, δεν έχει έναν σαφή διάδοχο. «Ο Τζένσεν δεν μπορεί να αντικατασταθεί… Δεν υπάρχει κανένα άλλο στέλεχος στην ομάδα διοίκησης που να μπορεί να αναλάβει απρόσκοπτα τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου», δήλωσε ο Νταν Άιβς, επί χρόνια ένθερμος υποστηρικτής του τεχνολογικού κλάδου, εταίρος και ανώτατος διευθύνων σύμβουλος της Yorkville Ives & Co. Τελικά όμως… όλα αλλάζουν.