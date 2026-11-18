-Χαίρετε, λοιπόν χθες είχαμε την παραδοσιακή πορεία του Πολυτεχνείου, λίγα εθιμικά σπασιματάκια στο κέντρο της πόλης από τις κλασικές παρουσίες. Παρατήρησα τις στιλιστικές διαφορές μεταξύ του μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ και εκείνου του δικού μας ανθρώπου του Αλέξη. Καλέ, τι διαφορά… η νύχτα με τη μέρα, ο Αλέξης φωτεινός με ωραίο digital ρολόι (θα προτιμούσα ένα σπορ Panerai για την περίπτωση), η Κουφονικολάκου υπερβαμμένη αλλά όμορφη και χαριτωμένη οφείλω να πω, και δίπλα τους η τομεάρχης Παιδείας Ιωάννα Λαλιώτου με total black leather look. Τώρα για τις φάτσες του ΠΑΣΟΚ μη ρωτάτε, συγγνώμη αλλά μου φάνηκαν -ως συνήθως- βαρετές.

Τα «καυλαντίζοντα στελέχη του ΠΑΣΟΚ» και η Κασιμάτη

Με 13 υπουργούς στην Κύπρο

Από το Βερολίνο στην Ηλιούπολη

Η μακρά Σύνοδος του Δεκεμβρίου

Τσάφος, η ExxonMobil και τα μυστικά του αμερικανικού χαρτοφυλακίου

Η Eurobank, το ράλι 16,98% της Fibank και τα σενάρια για δημόσια πρόταση

Το στοίχημα της μετοχικής σύνθεσης

Οι μέτοχοι της Fibank και ο Τσέχος δισεκατομμυριούχος της Allwyn

Banyan Tree και το 6άστερο στην Αιτωλοακαρνανία που καθυστερεί μερικά χρόνια

Η νέα σελίδα της Χαΐτογλου

Η Jumbo και η Action

Η ΔΕΗ και το επενδυτικό στοίχημα του τέταρτου τριμήνου

Η ΕΥΔΑΠ η φήμη για επιστροφή κεφαλαίου και η ΕΥΑΘ

Και άλλη εταιρεία από Στέγγο

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Επιστροφή πάνω από τα 43 ευρώ με ώθηση από τη Santander

Πίσω από το ρεκόρ

Η Moody’s αξιολογεί τις εξαγορές της PeopleCert

Ο Πειραιάς και ο εσωτερικός ανταγωνισμός στην COSCO

Το νέο επενδυτικό σχέδιο της οικογένειας Μ. Λάτση μέσω Nasdaq

Η Nvidia μετά τον Χουάνγκ

Αξίζει να αγοράζεις Gucci όταν η τιμή της πέφτει;

Το τέλος του φθηνού κινητού

-Μιας και πιάσαμε τοο πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚσε ανάρτησή του αναρωτιέταιπαραθέτοντας παλαιότερες αναρτήσεις τηςπου «επέστρεψε στο σπίτι της», όπως δήλωσε στη συνάντηση με τον. Η βουλευτής της Β΄ Πειραιά, που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ το 2010 για να πάει στον ΣΥΡΙΖΑ, έσουρνε τα εξ αμάξης στο πρώην κόμμα της, στο οποίο επέστρεψε: Το ΠΑΣΟΚ είναι παρακμιακό με... καυλαντίζοντα στελέχη, είναι ακροδεξιό, είναι μαύρο, είναι black block της ακροδεξιάς, είναι μιαρό, είναι μόρφωμα, ο Γιωργάκης (ο Παπανδρέου) αλώνιζε επειδή τον στήριζε η νομενκλατούρα, ήτανγια το κόμμα από το οποίο προήλθε. Και φυσικά το περίφημοπου είχε κάνει με αφορμή την τραγωδία στον Μαραθώνιο της Βοστόνης με 3 νεκρούς το 2013: «Κάτι μου λέει πως και κάποιος δικός μας fit freak έτρεχε στον ''Μαραθώνα'' της Βοστόνης. Αλλά ως γνωστόν, μόνο οι καλοί πεθαίνουν» έγραψε τότε προκαλώντας σάλο, αφού φωτογράφιζε τον. Οπότε δικαίως αναρωτιέται ο Ξυνίδης τι σχέση έχουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ μαζί της και καταλήγει αιχμηρά:-Με δεδομένο ότι οι εργασίες για τοσυνεχίζονται και θα συνεχιστούν χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα, η σημερινή παρουσία τουγια τη Διακυβερνητική Ελλάδας-Κύπρου έχει σημασία για το αναγκαίο μήνυμα συντονισμού των δύο χωρών. Η επίσκεψη θα είναι αυθημερόν, ενώ μαζί με τονταξιδεύουν καικαι συγκεκριμένα, ο Γεραπετρίτης, η Ζαχαράκη, ο Χρυσοχοΐδης, Σκέρτσος, Φλωρίδης, Μενδώνη, Μιχαηλίδου, Κεφαλογιάννη, Παπαστεργίου και Τουρνάς, οι υφυπουργοί Θεμιστοκλέους, Καραγκούνης και Γκίκας και η γενική γραμματέας Συντονισμού-Το πρόγραμμα τουπάντως περιλαμβάνει και άλλο ταξίδι και μάλιστα πάλι αυθημερόν, καθώς το μεσημέρι της Πέμπτης θα βρεθεί στο. Το gathering είναι μεγάλο, παρών θα είναι οκαι αναμένονταιστη γερμανική Καγκελαρία. Επίσης στο Βερολίνο θα πάνε και οι απεσταλμένοι του Τραμππου κάνουν επαφές μεταξύ Κιέβου και Μόσχας όλο αυτό το διάστημα. Πάντως, μετά την επιστροφή του από το Βερολίνο, ο Μητσοτάκης θα γυρίσει και στην πεζή πραγματικότητα, καθώς την Παρασκευή έχει να πάει-Μιας και είμαι στα του, να σας πω ότι η τακτική-που αναμένεται να έχει ως βασικό θέμα τονθα είναι μακρά, πολύ μακρά. Η ελληνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες έχει ενημερώσει το Μαξίμου να πάρουν... έξτρα ρούχα, καθώς εκτός της Πέμπτης και της Παρασκευής, μπορεί να χρειαστεί να μείνουν και το Σαββατοκύριακο, όπως είχε γίνει με το, καθώςγια διαφορετικούς λόγους θέλουν η συμφωνία να κλείσει φέτος και να μην πάρει παράταση για του χρόνου, οπότε θα μπλέξουμε και με το αποτέλεσμα των-Μια ενδιαφέρουσα εικόνα για το επενδυτικό προφίλ τουδίνει το, που βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες στην επικαιρότητα με αφορμή τις τοποθετήσεις του σε τίτλους της. Ο ίδιος έσπευσε να διευκρινίσει ότι επρόκειτο για, τα οποία είχε αποκτήσει το 2017 και πούλησε λίγο μετά την υπουργοποίησή του. Πέρα όμως από τη συγκεκριμένη επένδυση, η δήλωση περιουσιακής κατάστασης αποκαλύπτει ένα αρκετά ευρύτερο χαρτοφυλάκιο, με τοποθετήσεις σε γνωστούς αμερικανικούς ομίλους, κρατικούς τίτλους και αμοιβαία κεφάλαια, που παρουσιάζει ενδιαφέρον και ως προς τις επενδυτικές επιλογές του σημερινού υφυπουργού. Πέραν της ExxonMobil, στη δήλωση εμφανίζονται επίσης ομόλογα της, εταιρείας με δραστηριότητα στην ηλεκτροπαραγωγή και ιδιαίτερα στην πυρηνική ενέργεια, καθώς και της, του αμερικανικού ομοσπονδιακού οργανισμού ηλεκτρικής ενέργειας. Την εικόνα συμπληρώνουν ομόλογα της, του γνωστού αεροναυπηγικού και αμυντικού κολοσσού, και της, ενός από τους μεγαλύτερους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους των ΗΠΑ. Τα ομόλογα της ExxonMobil εμφανίζονται με, ποσό που επιβεβαιώνει και τη σχετική αναφορά του υφυπουργού. Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων, ωστόσο, βρίσκεται σε, και σε. Συνολικά, το δηλωμένο χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών προϊόντων, μαζί με ένα επενδυτικό ασφαλιστικό συμβόλαιο, προσεγγίζει τα. Η σύνθεσή του παραπέμπει σε μια επενδυτική προσέγγιση με, που συνδυάζει τη σχετική ασφάλεια των κρατικών ομολόγων με τις αποδόσεις των εταιρικών τίτλων και τις προοπτικές των χρηματιστηριακών αγορών μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων. Μια στρατηγική που, τουλάχιστον με βάση τη συγκεκριμένη δήλωση, δείχνει να δίνει βάρος στην ισορροπία μεταξύ σταθερότητας και ανάπτυξης των επενδύσεων. Ο αμερικανικός χαρακτήρας του χαρτοφυλακίου δεν προκαλεί πάντως έκπληξη, αν ανατρέξει κανείς στην επαγγελματική διαδρομή του σημερινού υφυπουργού. Ο Τσάφος πέρασε μεγάλο μέρος της καριέρας του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου επί μία δεκαετία και πλέον δραστηριοποιήθηκε ως, συνεργαζόμενος με ενεργειακούς κολοσσούς όπως η. Στη συνέχεια εργάστηκε στο γνωστό think tank, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα το 2022 για να αναλάβει αρχικά τη θέση του συμβούλου του πρωθυπουργού σε θέματα ενέργειας και, από τον Μάρτιο του 2025, τη θέση του υφυπουργού Ενέργειας. Τώρα, αν αρχίσουμε την ανάλυση γιατί είχε, θα πρέπει να πάμε μακριά τη βαλίτσα. Με την ίδια λογική, όλοι οι υπουργοί πιθανώς να έχουν κάποια σχέση με. Αλήθεια τώρα, στην Ελλάδα που όλοι διαπλέκονται, μην πω νταραβερίζονται με όλους,-Ισχυρόσημείωσε χθες η μετοχή της, υπό το κλίμα που διαμόρφωσαν οι πληροφορίες για. Η μετοχή της First Investment Bank AD (Fibank – FIB) έκλεισε στα, καταγράφοντας κέρδη 16,98% σε σχέση με το προηγούμενο κλείσιμο των 5,30 ευρώ. Η συνεδρίαση συνοδεύτηκε από αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα, καθώς διακινήθηκαν συνολικά. Αξιοσημείωτο είναι ότι σημαντικός όγκος συναλλαγών πραγματοποιήθηκε στην περιοχή των 6 ευρώ, ενώ οι τελευταίες πράξεις έγιναν στα 6,20 ευρώ.-Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η, καθώς από αυτήν θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό οι όροι και η έκβαση μιας ενδεχόμενης συμφωνίας με τη Eurobank. Το κρίσιμο ερώτημα είναι. Εφόσον ολοκληρωθεί η εξαγορά, ενδέχεται να ενεργοποιηθούν υποχρεώσεις για τη Eurobank βάσει της βουλγαρικής χρηματιστηριακής νομοθεσίας. Ειδικότερα, ανάλογα με το ποσοστό που θα αποκτηθεί και τα δικαιώματα ψήφου που θα συγκεντρωθούν, ενδέχεται να προκύψειπρος τους υπόλοιπους μετόχους. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ανοίξει και τον δρόμο για τη, εφόσον συντρέξουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι οι διμερείς διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών είχαν αποτύχει το 2024. Στο νέο σενάριο, ως πιθανός αγοραστής εμφανίζεται η, η κατά 100% θυγατρική της Eurobank στη Βουλγαρία, η οποία δεν είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της χώρας.-Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για τη μετοχική σύνθεση, οι δύο βασικοί μέτοχοι της τράπεζας,, διατηρούν από κοινού, ενώ σημαντική συμμετοχή έχει και η. Η κατανομή εμφανίζεται ως εξής: Tseko Minev:, Ivaylo Mutafchiev:, Bulgarian Development Bank:και λοιποί μέτοχοι:. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η μεταβολή στη συμμετοχή της, που συνδέεται με τον Τσέχο επιχειρηματία, γνωστό στην ελληνική αγορά, καθώς είναι ο βασικός μέτοχος της. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής έκθεσης της 30ής Σεπτεμβρίου 2026, το ποσοστό της είχε υποχωρήσει. Το ποσοστό αυτό περιλαμβάνεται στο 17,51%.-«Τοθα είναι το πρώτο υπερπολυτελές θέρετρο της», δήλωναν προ πενταετίας οι επιτελείς της ολλανδικών συμφερόντωνγια το έργο σε, σε μία περιοχή εκτός της… πεπατημένης. Το Προεδρικό Διάταγμα για το έργο που είχε χαρακτηριστεί ως στρατηγική επένδυση με ένα αρχικό ύψοςκαι αργότερα ανέβηκε στα, δημοσιεύτηκε το 2023. Ωστόσο μέχρι σήμερα ούτε φωνή ούτε ακρόαση από τους Ολλανδούς επενδυτές που προσπαθούν να το πουλήσουν, χωρίς όμως την αναμενόμενη ανταπόκριση λόγω (κυρίως) τιμής, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Για το έργο έχει υπάρξει ήδη εδώ και χρόνια συμφωνία ώστε να ενταχθεί κάτω από το πολυτελές brand της. Χθες στο περιθώριο του επενδυτικού συνεδρίου, ερωτηθείς σχετικά, ο εκπρόσωπος της Banyan Tree για την Ελλάδα, την Αδριατική και την Κύπρο,, ανέφερε ότι ο όμιλος. Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, το έργο ενώ δόθηκε ως στρατηγική επένδυση δεν προχωράει στην επόμενη φάση, διότι ο Ολλανδός ιδιοκτήτης αναζητεί, όχι operator, αλλά νέο γενναιόδωρο αγοραστή.-Μια ακόμη σημαντική σελίδα στη μακρά προσπάθεια, της ιστορικής βιομηχανίας πίσω από τον, γράφεται με τη νέα συμφωνία αναχρηματοδότησης του δανεισμού της. Όπως αποκαλύπτει ο τελευταίος ισολογισμός, τον περασμένο Ιούνιο η εταιρεία προχώρησε στην έκδοση, με στόχο τη βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης και της ρευστότητάς της. Μάλιστα, στο πλαίσιο της συμφωνίας, τοπου περιγράφονται στην οικονομική έκθεση επεκτάθηκε, με τις πιστώτριες τράπεζες να διατηρούν δικαίωμα συναίνεσης για τη μεταβίβασή τους. Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία για μια οικογενειακή βιομηχανία που δοκιμάστηκε σκληρά στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Οι μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις της προηγούμενης περιόδου, σε συνδυασμό με την κάμψη των πωλήσεων και τις πιέσεις στις εξαγωγές, είχαν αφήσει πίσω τους, οδηγώντας σε πολυετείς διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες και διαδοχικές αναδιαρθρώσεις. Σήμερα η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη. Το 2025 ο όμιλος εμφάνισε, έναντι ζημιών 2,9 εκατ. ευρώ το 2024. Ωστόσο, τα, ενώ ο ορκωτός διατυπώνει επιφύλαξη για τη μη απομείωση συμμετοχών της μητρικής κατά περίπου 9,6 εκατ. ευρώ. Και ενώ τον περασμένο Φεβρουάριο η διοίκηση παρουσίαζε τη δυναμική των εξαγωγών, με παρουσία σεκαι στόχο να φθάσουν στο, ο νέος ισολογισμός αποκαλύπτει, λόγω δασμών και μεταβολών στην κατανάλωση. Το στοίχημα, επομένως, για την οικογένεια Χαΐτογλου είναι να διατηρήσει την αναπτυξιακή δυναμική που ξανακέρδισε και να ολοκληρώσει την οικονομική εξυγίανση μιας επιχείρησης που πλησιάζει πλέον τα-Στο ΓΕΜΗ καταχωρήθηκε η, με, μοναδικό εταίρο την ολλανδικήκαι έδρα τη Φιλελλήνων 26. Στην ίδια διεύθυνση στεγάζεται η δικηγορική εταιρεία «Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνεταίροι» και οείναι μέχρι στιγμής ο εκπρόσωπος των Ολλανδών στην Αθήνα. Διαχειριστής ορίστηκε ο, περιφερειακός διευθυντής Νότιας Ευρώπης, που έφτασε το ιταλικό δίκτυο στα 216 καταστήματα. Η Action έχει να παρουσιάσει. Στην Ελλάδα όμως ξεκινά από το μηδέν.Το κέντρο διανομής τωνπου σχεδιάζει βρίσκεται κοντά στο Βουκουρέστι. Τα καταστήματά της έχουν, όταν έναξεπερνά κατά μέσο όρο ταΗ σύγκριση με έναν Όμιλο που διαθέτεικαι πωλήσεις δισεκατομμυρίου, αδικεί την ACTION. Ο ίδιος οέχει δηλώσει ότι δεν τη θεωρεί ευθέως ανταγωνιστή. Χρονοδιάγραμμα και αριθμός καταστημάτων δεν έχουν ανακοινωθεί. Έδρα σε δικηγορικό γραφείο βρίσκεται σε μία ημέρα.Η JUMBO διαθέτει σήμερα-Η μετοχή τηςέχασε τη Δευτέρα περίπου, καθώς η αγορά περίμενε τα αποτελέσματα 9μήνου. Χθες, ανέβηκε στααλλά τελικά παρασύρθηκε από το γενικότερο κλίμα και έκλεισε στα. Αυτό που μεσολάβησε κι έκανε τη διαφορά ήταν η. Το 3ο τρίμηνο ήταν πραγματικά πιο αδύναμο, με. Η διοίκηση προειδοποίησε ότι η. Αυτό όμως που έκανε εντύπωση ήταν το επενδυτικό σχέδιο. Οι επενδύσεις της ΔΕΗ έφτασαν τα, με το. Ο στόχος της χρονιάς είναιΆρα το 4ο τρίμηνο πρέπει να απορροφήσει, όταν το 3ο, το ισχυρότερο ως τώρα από πλευράς επενδύσεων, έφτασε τα 1,15 δισ. Οείπε ότι οι κινήσεις έχουν δρομολογηθεί και ότι έως το τέλος του έτους προστίθενται. Είναι ρυθμός που υπηρετεί ένα. Με καθαρό χρέοςκαι όριο το 3,5, ο ισολογισμός το αντέχει. Για το 2027, ο πήχης μπήκε σταδιατηρούν σύσταση overweight, με τιμές-στόχους. Ημένει στην «αγορά», με στόχο. Ο επόμενος καταλύτης είναι ηπου αναμένεται στο πρώτο τρίμηνο του 2027. Η Amazon έχει δικαίωμα πρώτης επιλογής για-Σε μια υποτονική συνεδρίαση όπως η χθεσινή, η αγορά θυμήθηκε ξανά τα. Ηάγγιξε ενδοσυνεδριακά τακαι έκλεισε στα, με κεφαλαιοποίηση, ισοφαρίζοντας το υψηλό έτους σε επίπεδο κλεισίματος. Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η ενδοσυνεδριακή της εικόνα, καθώς αναρριχήθηκε έως τα, πλησιάζοντας σε απόσταση βολής το, που είχε καταγραφεί πριν από 26 χρόνια και συγκεκριμένα στις. Ηακολούθησε στα, με αποτίμησηΗ Αθήνα αποτιμάται σχεδόν, ενώ στο πρώτο εξάμηνο είχε 4,3 φορές τον τζίρο της, 203,2 εκατ. ευρώ έναντι 47,4 εκατ. Η διαφορά εξηγείται από ταπου ισχύουν από την Πρωτοχρονιά και έχουν ήδη γυρίσει τις, με EBITDA €42,6 εκατ. Τοκαι ο νόμος 5325/2026 της ανοίγει τα δημοτικά δίκτυα εκτός Λεκανοπεδίου. Επιπλέον όλων αυτών υπάρχει και ο νέος συνεταίρος - μέτοχος. Ημπήκε τον Μάρτιο αγοράζοντας τοκαι έφτασε ήδη στοΣτη σημερινή τιμή το πακέτο αποτιμάται κοντά σταΣτα χρηματιστηριακά γραφεία κυκλοφορεί η. Επισήμως, η διοίκηση λέει ότι εξετάζει τη μερισματική πολιτική με εξωτερικό σύμβουλο. Η ΕΥΑΘ έχει τα δικά της επιχειρήματα:, πάνω από το ένα τέταρτο της κεφαλαιοποίησής της,, εγκεκριμένα τιμολόγια από τον Ιούνιο,και επέκταση σε όλη τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Τα κέρδη εξαμήνου, όμως, υποχώρησαν σταΟι ταμιευτήρες της Αττικής είχαν στις 4 Νοεμβρίου, αλλά περίπου τα μισά του 2019.-Η οικογένεια Στέγγου φαίνεται ότι έχει βάλει μπροστά. Έτσι, χθες ο Γιώργος Στέγγος έστησε ακόμη μια, τη “Skywalker Αξιοποίηση Ακινήτων Μ.Α.Ε.” , με έδρα φυσικά στο «στρατηγείο» της Τεχνικής Ολυμπιακής στον. Στον σκοπό της περιλαμβάνονται η διαχείριση ακίνητης περιουσίας και οι κατασκευαστικές εργασίες για διαφόρων ειδών κτήρια. Το, διόλου ευκαταφρόνητο, αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σεκαι έχει καταβληθεί από την «ομογάλακτη» Premier Capital Investment Greece, την οποία εκπροσωπεί ο. Ο ίδιος αναλαμβάνει Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ενώ ο Λάμπρος Πρωτονοτάριος Αναπληρωτής Πρόεδρος και ο Μιχαήλ Κατραμάδος μέλος.-Ισχυρή ανοδική αντίδραση κατέγραψε η, με τη μετοχή να ενισχύεται την Τρίτη κατάκαι να επιστρέφειγια πρώτη φορά από τις αρχές Οκτωβρίου. Καταλύτης για την ενίσχυση του αγοραστικού ενδιαφέροντος αποτέλεσε (για μια ακόμη φορά) η, η οποία αναβάθμισε τηνπροηγουμένως, διατηρώντας τη σύσταση. Η ισπανική τράπεζα εκτιμά ότι η μετοχή εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικά περιθώρια ανόδου, στηριζόμενη στις, στοκαι στην. Η χθεσινή άνοδος αποκτά πρόσθετη σημασία καθώς προηγείται της ανακοίνωσης των, που είναι προγραμματισμένη για, έγραψε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του για τις. Πίσω από αυτό το ρεκόρ υπάρχει (και) ένας μικρός κλάδος Δημοσίων Υπαλλήλων που σπάνια εμφανίζεται στη δημοσιότητα. Είναι οι. Το δίκτυό τους αριθμεί περίπου. Το υπουργείο Εξωτερικών έχει εξοπλίσει τα γραφεία ΟΕΥ με εργαλεία όπως ένα, μια πλατφόρμα τηλεδιασκέψεωνμε τις επιχειρήσεις και μια πιστοποίησηπου ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο.Σήμερα μετρά περίπου, σχεδόν όλα απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Όσοι γνωρίζουν τα πράγματα από μέσα υπολογίζουν ότι. Με αυτόν τον ρυθμό οι αποχωρήσεις δεν αναπληρώνονται. Όταν ο κλάδος εντάχθηκε στο ΥΠΕΞ, το 2002,. Σήμερα υπηρετούν λίγο περισσότεροι από τους μισούς, γιατί τα κενά της Κεντρικής Υπηρεσίας καλύπτονται από τους ίδιους ανθρώπους.Διατρέχει δύο δεκαετίες, μνημόνια και παγώματα προσλήψεων, και καμία ηγεσία δεν το δημιούργησε μόνη της.-Πέρασε ένας χρόνος από τον Οκτώβριο του 2025, όταν ηεξαγόρασε τις εμπορικές δραστηριότητες του, ενός πασίγνωστου βρετανικού εκπαιδευτικού οργανισμού, με ιστορία από το 1878. Η συμφωνία πρόσθεσε περίπουκαι χρηματοδοτήθηκε με. Ακολούθησε η έκδοση ενός. Η επιτυχία ή η αποτυχία εξαγορών αυτού του μεγέθους, κρίνονται συνήθως στον 2ο χρόνο και με 2 βασικά κριτήρια:. Σύμφωνα με πληροφορίες μέσα στις επόμενες μέρες, ηθα δημοσιεύσει τη δική της αξιολόγηση κι απ’ ό,τι φαίνεται αυτή θα είναι η. Η αξιολόγηση της Moody’s θα έρθει σε χρήσιμη στιγμή, αφού ο όμιλος έχει ήδη μιλήσει για-Τοανεβάζει ταχύτητα και ξαναμπαίνει δυναμικά στη διεκδίκηση φορτίων από τις μεγάλες ναυτιλιακές γραμμές. Η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στουςαυξήθηκε κατάκαι κατά, ενώ στο δεκάμηνο έφτασε τα. Οι αριθμοί αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η σταδιακή επιστροφή πλοίων στη διαδρομή μέσωαρχίζει να αλλάζει ξανά τις ισορροπίες στη Μεσόγειο. Για την, ωστόσο, το ζήτημα έχει και μια δεύτερη, επιχειρηματική ανάγνωση. Ο κινεζικός όμιλος διαθέτει παγκόσμιο δίκτυοκαι επενδυτικό προϋπολογισμό. Ο Πειραιάς καλείται, επομένως, να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο φορτίων μέσα σε ένα δίκτυο όπου ο όμιλος έχει πολλές εναλλακτικές. Το παρασκήνιο των επόμενων μηνών θα παιχτεί στις αποφάσεις των μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών για τα δρομολόγια και τις μεταφορτώσεις. Εκεί θα κριθεί αν η σημερινή ανάκαμψη θα μεταφραστεί σε. Γιατί άλλο πράγμα είναι να επιστρέφουν τα κοντέινερ και άλλο να εξασφαλίζεις ότι θα συνεχίσουν να περνούν από το λιμάνι.-Από τα δύο παλαιότερα containerships σε έναν διευρυμένο στόλο με προοπτικές ανάπτυξης στην αγορά μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου. Αυτό είναι το επιχειρηματικό στοίχημα της, που αξιοποιεί την εισηγμένη στογια να αποκτήσει μεγαλύτερο αποτύπωμα στη συγκεκριμένη αγορά. Τον Δεκέμβριο αναμένεται η παραλαβή του δεύτερου, μεταφορικής ικανότητας, το οποίο θα προστεθεί στο. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται στις επόμενες αγορές πλοίων. Ο διευθύνων σύμβουλοςέχει ήδη προαναγγείλει σημαντική επέκταση του στόλου, ενώ τα οικονομικά αποτελέσματα ενισχύουν τον σχεδιασμό, με, έναντι 1,5 εκατ. πέρυσι, και. Παράλληλα, τα δύο containerships παραμένουν στην εταιρεία, συνεισφέροντας έσοδα από τις ναυλώσεις τους. Με την οικογένεια Λάτση στο τιμόνι και τηνστη θέση του δεύτερου μεγαλύτερου μετόχου, ηδείχνει ότι τα δύο MR αποτελούν την αφετηρία ενός-Οι αναλυτές από χθες το βράδυ, έχουν πέσει πάνω από τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε ηπροσπαθώντας να προβλέψουν το μέλλον (της και μας). Αυτό όμως που έχει πραγματικά τεράστια σημασία είναι το γεγονός ότι. Οείχε περίπου. Η κόρη τουλειτουργούσε στην πράξη ως επιτελάρχης του και ο γαμπρός τουέγινε αντιπρόεδρος. Πρώην εργαζόμενος μίλησε για. Η Nvidia υποχρεώνεται τώρα να διοικείται ως. Το Δ.Σ. της Nvidia συνέστησε χθες μόνιμη. Προεδρεύει η, πρώην αντιπρόεδρος της Goldman Sachs. Οι ομάδες εθνικής ασφάλειας και εμπορικής συμμόρφωσης θα αναφέρονται απευθείας σε αυτήν, η επιτροπή θα συνεδριάζει τουλάχιστον ανά τρίμηνο και θα προσλάβει ανεξάρτητους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες., σχολίασε ο. Η αγορά έχει ήδη τιμολογήσει το κενό.Ο ιδρυτής της κρατά μετοχές αξίας περίπου-Για μια δεκαετία, η πολυτέλεια είχε έναν κανόνα.έσπασε τον κανόνα χωρίς τυμπανοκρουσίες, σιωπηλά και διακριτικά. Η τσάντα, τον Ιούλιο πωλούνταν στη Γαλλία. Σήμερα, κοστίζει πλέονόπως κατέγραψε ο αναλυτής του Οίκου. Αθλητικά υποδήματα των 800 ευρώ έπεσαν στα. Στην Κίνα, η tote Mercato πήγε από τα 25.500 στα 20.000 γουάν. Ηδεν μιλά για εκπτώσεις αλλά για. Ο CEO, που ήρθε τον Σεπτέμβριο του 2025 από την αυτοκινητοβιομηχανία, παραδέχθηκε τον Ιούλιο ότι ο όμιλος δοκίμασε τα όρια ανοχής του πελάτη και ότι το πλήγμα στους όγκους πωλήσεων ήταν βαρύ. Καταγράφηκαν. Στο 3ο τρίμηνο, η Gucci είχε. Το ερώτημα είναι τι θα κάνει η, που δίνει. Ηεκτιμά ότι οι πωλήσεις της υποχώρησαν περίπου. Πέρυσι, η CFOαπέκλειε κάθε συζήτηση με τη φράση. Φέτος, το φθινόπωρο, είπε στους επενδυτές ότι η διοίκηση συζήτησε ακόμη και δραστικά μέτρα, όπως. Απόφαση δεν έχει ανακοινωθεί.Κατά την Bernstein, Gucci και Louis Vuitton αντλούν. Σύμφωνα με τους, η πελατειακή βάση της πολυτέλειας συρρικνώθηκε. Στην κορυφή, η εικόνα είναι αντίστροφη αφού. Ηαύξησε τις πωλήσεις δερμάτινων, προαναγγέλλοντας νέα αύξηση τιμών για το 2027. Η αναλύτρια τηςέθεσε το ερώτημα που κανείς στο Παρίσι δεν θέλει να ακούσει.-Ηπαρουσίασε χθες στο Παρίσι τα καινούργια της μοντέλα, με διπλή κάμερακαι μια δεύτερη οθόνη στην πλάτη. Η τιμή καταλόγου του κορυφαίου μοντέλου είναι. 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