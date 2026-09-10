-Χαίρετε, σήμερα μια και δεν έχει συγκλονιστικά πολιτικά ή οικονομικά νέα η επικαιρότητα, θέλω να αρχίσω με ένα θέμα το οποίο, λόγω του πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος για την κοινή γνώμη, γίνεται συνήθως αυτό που λέγαμε παλιά «πρωτοσέλιδο». Τώρα ας πούμε παίζει πολύ ψηλά στα sites τα οποία φυσικά λόγω τεχνικών δυνατοτήτων τα βλέπουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι, η μισή Ελλάδα σχεδόν. Διαβάζω λοιπόν για «μεγάλη απάτη 10 εκατ. ευρώ σε βάρος του Δημοσίου με παράνομες επιστροφές φόρου, με 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες που εμπλέκονται. Το δίκτυο φέρεται να λειτουργούσε με εικονικές συναλλαγές, εταιρείες – φαντάσματα, αχυρανθρώπους, λογιστές και φοροτεχνικούς». Την έρευνα και τις αποκαλύψεις της απάτης διεξήγαγε η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος υπό τον πράγματι εξαιρετικό στη δουλειά του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βουρλιώτη. Η υπηρεσία αυτή κάθε τόσο έχει τέτοιες επιτυχίες για την δουλειά της. Το πρόβλημα αρχίζει μετά, όταν κάπου χάνονται πολύκροτες υποθέσεις με εταιρείες φαντάσματα, αχυρανθρώπους, celebrities, influencers, παρουσιαστές, τραγουδιστές, επιχειρηματίες κ.λπ., ό,τι ακριβώς ερευνά και «πιάνει» η Αρχή. Οι υποθέσεις αυτές, έστω αρκετές από αυτές, παίρνουν τον δρόμο τους νομικά, «δεμένες» από την Αρχή Ξεπλύματος. Αντιθέτως, νομίζω ότι σε αρκετές περιπτώσεις το «ξέπλυμα» ξεκινάει σε μία ατέρμονη νομική διαδικασία δίχως να γνωρίζει η κοινή γνώμη τι τελικά συνέβη. Πώς κατέληξαν οι απάτες αυτές ποινικά για τους υπαίτιους. Γι’ αυτό και προτείνω με κάποιον τρόπο όταν τελειώνουν, όταν καταλήγουν οριστικά οι υποθέσεις αυτές να ανακοινώνεται το αποτέλεσμά τους. Έστω, χωρίς ονόματα, αλλά με το τι ακριβώς ποινές επιβλήθηκαν στους ανθρώπους που εξαπάτησαν το Δημόσιο. Λέω μάλλον μπούρδες, έτσι;

Δημοσκοπήσεις

Σαμαράς, Καραμανλής, Σαλμάς, Σοφός

Τα δαχτυλίδια του Αλέξη

Τσίπρας (2) Πατριωτική εισφορά

Αδωνις και η πρέσβης

Η Αμάλ στην Αθήνα

Το δείπνο με τη Μαρέβα

H Goldman Sachs ρωτά για εξαγορές ελληνικών τραπεζών

Δυνατό ξεκίνημα για τη Star Bulk

Οι 300 σελίδες του Ν. Καραμούζη

Motor Oil: 22 συναντήσεις με fund managers

Η σφήνα του Πόλυ

Το βλέμμα σε επενδύσεις και εξαγορές για τη Sarantis

Χρονιά μετάβασης το 2026 για τη Fourlis

Λεφτά δεν φέρνουν οι δισεκατομμυριούχοι αλλά τα γραφεία τους

Ανεβαίνει με λίγους, πέφτει με όλους

Δίχως φρένα η HELLENiQ ENERGY σε υψηλό 27 ετών

ΟΤΕ: Επιστροφή πάνω από τα 20 ευρώ με το βλέμμα στο 2008

Το «καμπανάκι» της Αθήνας και ο φόβος για δύο ναυτιλίες

Το Brent στα $120 και το πολεμικό καπέλο που περνά στα πλοία

Το μεγάλο ταμείο των Greeks - Ποιοι πουλάνε και γιατί

Μετά το ράλι, ώρα σταθεροποίησης για το Bitcoin

Χαμός με τα data centers στις ΗΠΑ

Πυρηνικό IPO στο Nasdaq

Όταν ο Τραμπ μιλάει για ανάπτυξη + 20%

-Πάμε τώρα στα τρέχοντα, είδαμε χθες τηη οποία ξεκίνησε την πρώτη ημέρα μετά ΔΕΘ, κάτι πήρε ηστάσιμοι οι υπόλοιποι, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα έχουμε και καλύτερη εικόνα αργότερα. Να μετρηθεί και ο Αλέξης μας που μίλησε και ο Νίκος, που ακούσαμε από την κυρία(υποψήφια βουλευτής ΠΑΣΟΚ) ότι έχει και σέξι βραχνή φωνή και. Εγώ νομίζω ότι ακόμα πιο ερεθιστική είναι η προφορά του.-Τώρα, μου λένε ότι μπορεί ονα μην ανακοίνωσε ακόμα το κόμμα του, αλλά οάρχισε την προεκλογική εκστρατεία του ως υποψήφιος του κόμματος Σαμαρά στην Αθήνα στον βόρειο τομέα. Γιατί εκεί λέει ακόμα και 3% να πάρει το νέο κόμμα θα βγάλει έδρα. Το σλόγκαν του είναι «εμείς Ν.Δ. είμαστε, αλλά χωρίς τονθα στηρίζουμε και κυβέρνησή της». Λέει επίσης παντού ότι πίσω από τον Σαμαρά είναι και ο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι έχει να γίνει εάν ιδρυθεί και τυπικά το κόμμα και ερωτώνται οι υποψήφιοί του αν θα στηρίζουν τη ΝΔ, αλλά με πρωθυπουργό κάποιον άλλον και θ’ αρχίσουν να ρωτάνε οι δημοσιογράφοι ονόματα υποψηφίων πρωθυπουργών πλην Κ.Μ. Μέχρι να ανακοινωθεί ο Σαλμάς θα πρέπει να περάσει τη» ο οποίος θα δημοσιοποιήσει τα πρακτικά τηςπου ο Σαλμάς είχε δεχθεί να πάει μάρτυρας κατηγορίας στην Αμερική, αλλά τελικά δεν τον πήραν. Και μετά θα πρέπει να κερδίσει στην κούρσα του βόρειου τομέα και τον γνωστό δικηγόροπου φημολογείται ότι θα κατέβει στην ίδια περιφέρεια με τον Σαλμά.πλαισίωναν τον Αλέξη Τσίπρα στη. Τομεάρχες, στελέχη της επικοινωνίας του κόμματος, ακόμη και όσοι έχουν βάλει αυτογκόλ από τα αποδυτήρια στα οικονομικά, αλλά όπως είπε ο Προέδρος Alexis λάθη συγχωρεί,, αφού το πάθημα του έγινε μάθημα… Πάντως, ηήταν παρούσα και στην συνέντευξη Τύπου, σημειώνοντας σερί εμφανίσεων στο πλευρό του πρώην Πρωθυπουργού, κάτι που δεν καλοβλέπουν οι υπόλοιποι της ΕΛΑΣ Θεσσαλονίκης…. Όσο για το οικονομικό επιτελείο του, δηλαδή τους Γιώργο Χουλιαράκη και Φραγκίσκο Κουτεντάκη, επέλεξαν να καθίσουν μακριά από τις κάμερες, στα ορεινά… Τώρα, μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να εισήλθε στην αίθουσα του συνεδριακού κέντρου «Ι. Βελλίδης» δύο λεπτά μετά τις πέντε, αφήνοντας στην άκρη την «ώρα ΠΑΣΟΚ», επιχείρησε ωστόσο ένα μεγαλοπρεπές άνοιγμα στους «δημοκρατικούς πολίτες», αφού ξεκαθάρισε με τη Χαριλάου Τρικούπη είναι «ανταγωνιστές» και όχι «αντίπαλοι». Τώρα βέβαια «έδειξε» και κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ ότι λειτουργούν περίπου ως δούρειοι ίπποι του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και να χρειαστούν δεύτερες εκλογές, αυτές δεν θα είναι και «καταστροφή» όπως είπε, πιέζοντας κι άλλο τη δημοκρατική βάση… Στο τέλος τηςη ΕΛΑΣ κέρασε τοπικά εδέσματα και κρασιά Ploes από την Αδριανή Δράμας τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους, έτσι, για την… πρώτη φορά του νέου κόμματος στη ΔΕΘ.-Λοιπόν η ατάκα που είπε χθες ο Αλέξης απαντώντας στο θέμα της πατριωτικής εισφοράςτην εμπνεύστηκε (κομψά το είπα, να μην πω μας το ‘κλεψε) από εμάς,όταν ένα στέλεχος του είχε πει για θυρίδες, περιουσιολόγια, βάση περιουσιακών δεδομένων κ.λπ. Επί της ουσίας έκανε μίαγια τον φόρο περιουσίας, για το τι συμβαίνει στην Ισπανία, για τους εθελοντικούς φόρους των πλουσίων στη Βρετανία κ.λπ. Αλλά στην περίπτωσή του ισχύει και το λαϊκό γνωμικό, δηλαδήαλλά το σοβαρό, απτό και εμπεριστατωμένο μέτρο που θα πιάσει λεφτά στον κρατικό προϋπολογισμό. Είπαμε, Αλέξη μου,από την προχθεσινή συνάντηση τουμε τηστην Αθήνα,. «Έχω άγχος μαζί σου» είπε η πρέσβης στον υπουργό. «Γιατί μαζί μου;» τη ρώτησε ο Αδωνις, για να του απαντήσει θέλοντας να τον ευχαριστήσει για τη σταθερή στάση του υπέρ του Ισραήλ «φοβάμαι ότι θα με πάρουν από την Ιερουσαλήμ και θα μου πουν καμιά ημέρα, ακόμα δεν ήρθα… ''γύρνα πίσω γιατί έχουμε πρέσβη στην Αθήνα τον Αδωνι''».-Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες η, σύζυγος του, προκειμένου να μετάσχει αύριο στην Ετήσια Συνάντηση των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της. Το απόγευμα στις 6:30 η πρέσβειρα Καλής Θελήσεωςθα μιλήσει με την Αμάλ σε κλειστή εκδήλωση στους Στύλους Ολυμπίου Διός με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολιτισμός». Τώρα, με αφορμή την εκδήλωση και την παρουσία της Αμάλ στην Αθήναγια μια φιλική συζήτηση στην οποία προφανώς θα περιλαμβάνει τις νομικές εξελίξεις που έχουν προκύψει την τελευταία 10ετία σε ό,τι αφορά την επιστροφή πολιτιστικών θησαυρών. Υπενθυμίζεται ότικαι Αλαμουντίν είχαν συνεργαστεί το 2014 όταν ο σημερινός ΠτΔ ήταν υπουργός Πολιτισμού και είχε αναθέσει στο δικηγορικό γραφείο όπου εργαζόταν η Αμάλ μελέτη για τους, την οποία και του την παρέδωσε αυτοπροσώπως.-Μιας και είμαι στα της UNESCO, να σας πω ότι λίγοι και εκλεκτοί έχουν πάρει πρόσκληση γιαστις 20:30, στομε κεντρική ομιλήτρια τη. Το δείπνο έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα και στόχο να ενισχύσει το fund της UNESCO για τον πολιτισμό, προς υποστήριξη στη μάχη για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου έργων πολιτιστικής κληρονομιάς.-Οι αποστολές αναλυτών ξένων οίκων παρελαύνουν στην Αθήνα αυτές τις μέρες, ενόψει της 21ης Σεπτεμβρίου και της επιστροφής του. Το κλιμάκιο τηςεπισκέφθηκε τιςκαι το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας κι έστειλε στους πελάτες της ένα σημείωμα. Το σκηνικό που περιγράφουν μιλά για βιώσιμη αναπτυξιακή τροχιά με ένα επενδυτικό κενό που τροφοδοτεί ισχυρή εταιρική πιστωτική επέκταση και υψηλότερα επιτόκια που στηρίζουν τα έσοδα. Η χαμηλή διείσδυση τραπεζικών, ασφαλιστικών και private banking προϊόντων,παντού. Για τις εκλογές του επόμενου έτους, όλες οι διοικήσεις των συστημικών μας τραπεζών, δήλωσαν άνεση με όλο το εύρος των πιθανών αποτελεσμάτων. Η Goldman Sachs είχε έρθει στην Αθήνα και τον περασμένο Μάρτιο πριν από 6 μήνες. Το καινούργιο στοιχείο της σημερινής τους ανάλυσης, είναι το. Οι αναλυτές έβαλαν ένα μεγάλο ερωτηματικό ακόμη και δίπλα στο όνομα τηςως πιθανού στόχου ή, εναλλακτικά, κινήσεις εκτός συνόρων, με τηνστο κάδρο. Γενικά έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τη Eurobank, θεωρώντας ότι έχει μεγάλη διαφοροποίηση εργασιών και ισχυρό ασφαλιστικό βραχίονα. Στην, οι αναλυτές στάθηκαν στα κεφάλαια και την αποδοτικότητα, με επιβεβαίωση του στόχου για δείκτη κόστους/εσόδων 30%, ενδεχομένως με υψηλότερα έσοδα και υψηλότερα κόστη από το πλάνο. Ηεμφάνισε την πρόσφατη κίνηση των επιτοκίων ως συνολικά υποστηρικτική, χωρίς ουσιώδη μεταβολή στο μείγμα χρηματοδότησης, με κάποια μετακύλιση στις προθεσμιακές. Ηκλείδωσε το επόμενο ραντεβού στο Capital Markets Day τον Νοέμβριο, με φιλοδοξία αύξησης κερδών ανά μετοχή ταχύτερα από όσο προεξοφλεί η αγορά και οι αναλυτές τη χαρακτήρισανστα τρέχοντα επίπεδα. Το γενικό συμπέρασμά τους είναι ότι-Σύμφωνα με πληροφορίες πολύ δυνατό ξεκίνημα έχει κάνει η διάθεση των μετοχών τηςγια την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Καταγράφεταιπου δημιουργεί την αισιοδοξία ότι η έκδοση θα εκπλήξει.-Τις δικές τουγια όσα συνέβαιναν επί δεκαετίες στην ελληνική αγορά υποσχέθηκε ο, κλείνοντας την παρέμβασή του στο. Αφού ανέφερε ότι άκουσε τους πρώην προέδρους της Επιτροπής να αναπολούν το παρελθόν, σημείωσε ότι ο ίδιος συμπληρώνει 50 χρόνια επαγγελματικής πορείας και έχει ήδη γράψει περίπουαπό όσα έζησε. Το υλικό, όπως είπε, θα δημοσιευθεί μετά θάνατον, καλώντας όσους το διαβάσουν τότε να δουν τι συνέβαινε επί δεκαετίες. Με μισό αιώνα παρουσίας στις τράπεζες, στις επιχειρήσεις και στις επενδύσεις, είναι βέβαιο ότι ο Νικόλαος Καραμούζης-Χθες το μεσημέρι, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος τηςΠέτρος Τζαννετάκης αναχωρούσε για το Παρίσι και το, έχοντας στην ατζέντα του ένα μαραθώνιο πρόγραμμα. Έτσι ξεκίνησαν όλα πέρυσι, στο ίδιο συνέδριο, στις 12 Σεπτεμβρίου του 2025. Πριν από έναν χρόνο, τα ελληνικά διυλιστήρια δεν είχαν πολλούς οπαδούς στα επενδυτικά γραφεία. Σήμερα, οι ίδιες μετοχές προσφέρουν τριψήφιες αποδόσεις και οι διαχειριστές στήνονται στην ουρά αφού τα 22 ραντεβού είναι προφανές ότι τα ζήτησε η αγορά. Η δουλειά στο Παρίσι, πάντως, είναι τώρα δυσκολότερη από πέρυσι. Τότε, η διοίκηση παρουσίαζε μια υποτιμημένη ιστορία ανάπτυξης σε ένα δύσπιστο ακροατήριο. Φέτος, καλείται να πείσει ότι μετά τουπάρχει και συνέχεια. Οκτώ ημέρες πριν από το rebalancing της 18ης Σεπτεμβρίου και την επίσημη μετάταξη του Χρηματιστηρίου στις ανεπτυγμένες αγορές, τα ελληνικά blue chips ταξιδεύουν πλέον στα ευρωπαϊκά συνέδρια με άλλο διαβατήριο. Δεν είναι «στοίχημα ανάκαμψης» μιας αναδυόμενης αγοράς, αλλάπου διεκδικούν μόνιμη θέση στα χαρτοφυλάκια.-Είναι γνωστό στην αγορά πως οι τράπεζες -όταν αναλαμβάνουν αναδοχές μεταξύ τους- κάπως τα κανονίζουν ώστε να μην πέφτει η μια δουλειά πάνω στην άλλη. Φαίνεται όμως πως τα πράγματα έχουν αλλάξει και οι εφοπλιστές εισάγουν νέα ήθη και πρακτικές. Για αυτό και έκανε εντύπωση ότι οτηςβγήκε στην αγορά μεγια να αντλήσει“πάνω” στη δημόσια εγγραφή τηςτου Π. Παππά. Πιθανόν οι σχέσεις Χατζηγιάννου με Παππά να μην είναι καλές...-Ηέκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2026 με ισχνή αύξηση πωλήσεων, διατηρώντας ωστόσο ανθεκτική την κερδοφορία της παρά τις πιέσεις στο κόστος. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά, με το β΄ τρίμηνο να κινείται σχετικά υποτονικά και τη θετική συνεισφορά να προέρχεται κυρίως από τις κατηγορίες Home Care Solutions και Strategic Partnerships. Στα θετικά καταγράφεται και η βελτίωση του ισολογισμού, με τον καθαρό δανεισμό να υποχωρεί στα, ενώ οι δεσμευμένες πιστωτικές γραμμές ύψουςαφήνουν σημαντικά περιθώρια για νέες εξαγορές. Η διαφορά μεταξύ δημοσιευμένων και προσαρμοσμένων μεγεθών αφορά αποκλειστικά ένα έκτακτο γεγονός: την πώληση του παλαιού, μη λειτουργικού εργοστασίου της. Η διαφορά μεταξύ του τιμήματος πώλησης και της λογιστικής αξίας του ακινήτου, μετά και την αφαίρεση των μεσιτικών αμοιβών και των λοιπών σχετικών εξόδων, διαμορφώθηκε σεΗ συγκεκριμένη έκτακτη επίδραση αφορά όλες τις γραμμές της κατάστασης αποτελεσμάτων, από το EBITDA έως και τα καθαρά κέρδη. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η διατήρηση του μη λειτουργικού εργοστασίουΜετά την πώλησή του, το κόστος αυτό θα εξαλειφθεί, με μέρος του σχετικού οφέλους να αποτυπώνεται ήδη στην τρέχουσα χρήση. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι επενδύσεις στηκαι στο εργοστάσιο των Οινοφύτων, η διεθνής ανάπτυξη της Carroten και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ομίλου. Η εικόνα, επομένως, είναι περισσότερο αυτή μιας χρονιάς συγκράτησης των περιθωρίων και προετοιμασίας της επόμενης φάσης ανάπτυξης. Παρά το αδύναμο β΄ τρίμηνο, η Sarantis διατηρεί υγιή κερδοφορία και ισχυρή χρηματοοικονομική ευελιξία, ενώ η αύξηση κατά, υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη της διοίκησης στις μεσοπρόθεσμες προοπτικές.-Σε χρονιά μετάβασης εξελίσσεται το 2026 για τον όμιλοκαθώς τα αυξημένα κόστη του μετασχηματισμού πιέζουν την κερδοφορία, με το. Στην κερδοφορία βάρυναν οι αυξήσεις σε μισθολογικό, ενεργειακό, μεταφορικό και κτιριακό κόστος, οι πιέσεις στη Ρουμανία, καθώς και τα προγραμματισμένα κόστη για την έναρξη νέων δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων το νέο κέντρο διανομής της. Επιπλέον, καταγράφηκαν έκτακτες επιβαρύνσεις περίπου 1,6 εκατ. ευρώ από τον εξορθολογισμό του δικτύου. Η διοίκηση ανέφερε στους αναλυτές πως ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου με, ενώ προχθές Τρίτη έπεσα οι υπογραφές για τημε την. Το βάρος πλέον πέφτει στα οφέλη του μετασχηματισμού. Η κεντρικοποίηση λειτουργιών, η πλατφόρμα shared services και οι αναβαθμίσεις συστημάτων επιβαρύνουν το 2026, αλλά η διοίκηση αναμένει από το. Παράλληλα, η πώληση της συμμετοχής στοαναμένεται να ενισχύσει τον ισολογισμό και να προσθέσει. Το θετικό στοιχείο είναι ότι η εμπορική δυναμική παραμένει ισχυρή, με τις πωλήσεις έως τις αρχές Σεπτεμβρίου να τρέχουν περίπου. Έτσι, όπως ανέφερε η διοίκηση στους αναλυτές,είναι να περάσει το κόστος της φετινής αναδιάρθρωσης, διατηρώντας την ανάπτυξη των πωλήσεων, ώστε από το 2027 οι εξοικονομήσεις και οι νέες επενδύσεις να αρχίσουν να αποτυπώνονται ουσιαστικότερα στην κερδοφορία.-Oιπου θέλουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα στην Αθήνα, αποφέρουν λίγα έσοδα. Τα γραφεία τους όμως μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά τον κρατικό μας προϋπολογισμό. Η Βρετανία χάνει από τοντον 3ο μεγαλύτερο φορολογούμενό της, φόρους ύψουςσύμφωνα με τους Sunday Times. Ο σκιώδης ΥπΟικ Γκρίφιθ υπολόγισε ότι χρειάζονται 38.000 μέσοι Βρετανοί φορολογούμενοι για να αναπληρωθεί ο φόρος που θα πλήρωνε ο Ρόκος. Η Ελλάδα, από την ίδια μετακόμιση, θα εισπράττει μόλις €100.000 τον χρόνο, όσος είναι ο κατ' αποκοπήν φόρος του καθεστώτοςγια τα εισοδήματα εξωτερικού, με διάρκεια έως 15 έτη, υπό τον όρο ότι θα επενδυθούν στη χώρα. Υπάρχουν όμως και οιΤο πρώτο ελληνικό «προϊόν» είναι η. Ο φορολογικός συντελεστής παραμένει αμετάβλητος από τη θέσπισή του, όταν η ανταγωνίστρια Ιταλία τον έχει αυξήσει ήδη δύο φορές, στα. Υπάρχει ταυτόχρονα και το έξυπνο θεσμικό πλαίσιο του περασμένου καλοκαιριού. Προβλέπεταιγια τα στελέχη των funds, υπό τον όρο ότι η εταιρεία θα αποκτήσει πραγματική παρουσία, με λειτουργικές δαπάνες τουλάχιστονστη χώρα. Έτσι, μετατρέπεται η φιλοξενία των δισεκατομμυριούχων σε βιομηχανία. Τα έσοδα για τη χώρα, έρχονται από μισθοδοσίες, ενοίκια, υπηρεσίες, εισφορές. Ητου, με στελέχη σε 140 διαφορετικές τοποθεσίες, είναι το πρώτο τεστ αυτού του μηχανισμού. Η Millennium συζητά με τις ελληνικές αρχές το άνοιγμα γραφείου στην Αθήνα, με τον portfolio managerμεταξύ όσων εξετάζουν τη μετακίνηση, ενώ το προσεχές ταξίδιστο Λονδίνο θα περιλάβει συναντήσεις με άλλους χρηματοοικονομικούς παράγοντες. Κατά συνέπεια, η Ελλάδα διεκδικεί μια πίτα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, με-Tοκινείται σήμερα γύρω από μία και μοναδική ημερομηνία, την. Στο κλείσιμο εκείνης της συνεδρίασης, της τελευταίας πριν από την επίσημη μετάταξη στις ανεπτυγμένες αγορές στις 21/9, θα «κάτσουν» οι μηχανικές τοποθετήσεις των παθητικών κεφαλαίων. Περίπου, κατανεμημένα σε 8-10 μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης και ευρείας διασποράς. Το αποτέλεσμα, είναι μια αγορά δύο ταχυτήτων που δεν κρύβεται πια. Ο Γενικός Δείκτης προσφέρει απόδοση άνω τουβρίσκεται πάνω από τιςγια πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2009, με την κεφαλαιοποίηση να φλερτάρει με ταΌμως τουλάχιστον 65 μετοχές του ταμπλό έχουν αρνητικό πρόσημο. Έξω από το καλάθι των δεικτών, οι αγοραστές απλώς λείπουν, ανεξαρτήτως προοπτικών, θεμελιωδών στοιχείων και αποτιμήσεων. Η αγορά ανεβαίνει με λίγους και πέφτει με όλους. Σήμερα τα διυλιστήρια «σώζουν» τα πρόσημα των συνεδριάσεων. Το ερώτημα των ημερών σε όλα τα χρηματιστηριακά γραφεία είναι τι κρύβει η αγορά, μετά τις 18 του μήνα; Όταν εξαντληθεί ο μηχανικός αγοραστής, θα φανεί αν πίσω του στέκεται-Κι επειδή είπαμε προηγουμένως για τα διυλιστήρια, επανέρχομαι για το ξέφρενο, λόγω της χθεσινής εκτίναξης της μετοχής κατά, η οποία συμπλήρωσε ένα εντυπωσιακό τετραήμερο ανοδικό σερί με σωρευτικά κέρδη, συνοδεύτηκε από έντονη κινητικότητα. Ο όγκος συναλλαγών ξεπέρασε το 1 εκατ. τεμάχια, ενώ ο τζίρος διαμορφώθηκε πάνω από τα 18 εκατ. ευρώ, γεγονός που υποδηλώνει επιθετική επανατοποθέτηση των θεσμικών χαρτοφυλακίων. Με το εντυπωσιακό, ο τίτλος έχει υπερδιπλασιάσει την κεφαλαιοποίησή του, η οποία αγγίζει τα. Το χθεσινό κλείσιμο στα 17,73 ευρώ σηματοδοτεί την, φέρνοντας τη μετοχή μια ανάσα από το ιστορικό υψηλό των 18,87 ευρώ (22 Σεπτεμβρίου 1999). Η ισχυρή κερδοφορία, τα αυξημένα περιθώρια διύλισης, η επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και η επιτυχημένη εκτέλεση του στρατηγικού πλάνου αναδιάρθρωσης, τοποθετώντας την εταιρεία σε τροχιά κατάρριψης ακόμη και του ιστορικού της ρεκόρ.-Σετης χθεσινής συνεδρίασης αναδείχθηκε ο. Με ημερήσια κέρδη, η μετοχή διέσπασε το ψυχολογικό όριο των 20 ευρώ για πρώτη φορά από τις αρχές του περασμένου Αυγούστου, κλείνοντας στα 20,12 ευρώ. Η μετοχή βλέπει ξανά με αξιώσεις το υψηλό έτους των 20,4 ευρώ. Ενδεχόμενη υπερπήδηση αυτού του επιπέδου θα ανοίξει τον δρόμο για τιμές που ο οργανισμός έχει να συναντήσει, ταξιδεύοντας το ταμπλό πίσω στις κορυφές του Μαΐου του 2008.-Μια ασυνήθιστα αυστηρή προειδοποίηση έστειλαν ηκαι οι άλλες χώρες τουγια όσα συμβαίνουν πλέον στις διεθνείς θάλασσες. Το μήνυμα είναι ότι οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίχθηκε επί δεκαετίες η παγκόσμια ναυτιλία,δέχονται ολοένα μεγαλύτερη πίεση από γεωπολιτικές συγκρούσεις, κυρώσεις και περιορισμούς στις θαλάσσιες μεταφορές. Και εδώ αρχίζει το ενδιαφέρον παρασκήνιο. Οι... ψαγμένοι τη θεωρούν ως κάτι περισσότερο από μία ακόμη διπλωματική ανακοίνωση. Γιατί πάνω στο ήδη εκρηκτικό γεωπολιτικό σκηνικό έρχεται να προστεθεί η τεράστια διόγκωση του, που αριθμεί πλέον περισσότερα από. Με απλά λόγια, δημιουργείται σταδιακά μια, ή άλλως ένα παράλληλο σύμπαν, όπως το χαρακτήρισαν ναυτιλιακά στελέχη πέρσι στη διάρκεια συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη. Από τη μία βρίσκονται οι οργανωμένες εταιρείες που πληρώνουν για ασφάλιση, κλάση, περιβαλλοντική συμμόρφωση και χρηματοδότηση. Από την άλλη μεγαλώνει ένας παράλληλος στόλος που κινείται στιςκαι συχνά έξω από τις παραδοσιακές δυτικές δομές ελέγχου. Αυτό ακριβώς ανησυχεί και την Αθήνα. Όχι μόνο επειδή αυξάνονται οι κίνδυνοι ατυχημάτων, αλλά επειδή αρχίζουν να στρεβλώνονται οι όροι του ανταγωνισμού. Και στην ελληνική ναυτιλιακή πιάτσα. Το ερώτημα είναι ποιος τελικά θα επιβάλλει τους κανόνες και σε ποιους, αν ο σκιώδης στόλος συνεχίσει να μεγαλώνει.-Η πρόβλεψη τηςότι το, εφόσον κλιμακωθούν οι επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων, έχει μεγαλύτερη σημασία από τον ίδιο τον αριθμό. Γιατί δείχνει πού εντοπίζουν πλέον οι μεγάλοι επενδυτικοί οίκοι τον πραγματικό κίνδυνο. Στη θάλασσα. Μέχρι τώρα η συζήτηση περιστρεφόταν κυρίως γύρω από το πόσα βαρέλια μπορεί να χαθούν από την αγορά.όταν το πρόβλημα μεταφέρεται στις θαλάσσιες αρτηρίες. Δεν χρειάζεται να σταματήσει η παραγωγή για να προκληθεί σοκ. Αρκεί να γίνει δυσκολότερη, ακριβότερη και επικίνδυνη η μεταφορά της. Στη μεγάλη εικόνα εισέρχεται τώρα και η. Περισσότερες επιθέσεις σημαίνουν υψηλότερα ασφάλιστρα πολέμου, ακριβότερους ναύλους, μεγαλύτερες διαδρομές και, κυρίως, πλοιοκτήτες που θα ζητούν πολύ υψηλότερο τίμημα για να στείλουν τα πλοία τους σε ζώνες υψηλού κινδύνου. Για την, με την τεράστια παρουσία της στα δεξαμενόπλοια, αφού ελέγχει τοτου συγκεκριμένου στόλου, η κατάσταση έχει δύο όψεις. Οι ναύλοι μπορούν να εκτοξευθούν, αλλά μαζί τους εκτοξεύεται και το επιχειρησιακό ρίσκο. Γι' αυτό και τα 120 δολάρια της Goldman δεν είναι απλώς μια πρόβλεψη για το πετρέλαιο. Είναι μια προειδοποίηση ότι, εάν η γεωπολιτική σύγκρουση μετατραπεί οριστικά σε, τότε το μεγαλύτερο premium της αγοράς δεν θα βρίσκεται στο βαρέλι. Θα βρίσκεται πάνω στο κατάστρωμα του πλοίου που θα δεχθεί να το μεταφέρει.-Πολύς λόγος γίνεται για τα δισεκατομμύρια που επενδύουν οισε νεότευκτα. Αν κοιτάξει κανείς όμως την άλλη πλευρά του νομίσματος, θα δει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα εξίσου μεγάλο παιχνίδι. Η ελληνική πλοιοκτησία εκμεταλλεύεται τιςγια να κατοχυρώσει υπεραξίες και να ανακυκλώσει κεφάλαια. Η τάση είναι ιδιαίτερα έντονη στα tankers. Οι πέντε μεγαλύτεροι Έλληνες πωλητές του 2026 έχουν πραγματοποιήσει συναλλαγές συνολικής αξίας περίπουΣτην κορυφή βρίσκεται ητουμε $451,49 εκατ. και ακολουθούν ητουμε $413,72 εκατ., ητουμε $307,36 εκατ., ητουμε $227,35 εκατ. και ημε $213,1 εκατ. Σειρά συμφωνιών δείχνουν η πώληση μεταχειρισμένων είναι on fire. Η TEN εξασφάλισε περισσότερα απόαπό δύο Suezmax του 2006, ενώ η Olympic Shipping έφθασε περίπου ταγια το 15ετές VLCC Olympic Leopard. Στα ίδια υψηλά επίπεδα κινήθηκαν το Delta Angelica τηςτου, περίπου στα $116 εκατ., και το Seapassion τηςτου, περίπου στα $125 εκατ. Σημαντικές υπεραξίες έχει κατοχυρώσει και ητου, σε πλοία που είχαν αποκτηθεί σε αισθητά χαμηλότερες τιμές. Το φαινόμενο δεν περιορίζεται στα δεξαμενόπλοια. Στα bulk carriers, ητηςαποχωρίστηκε το 17ετές Capesize Navios Pollux περίπου έναντι $30,75 εκατ., ενώ ητουτο Erato. Οι δύο συμφωνίες έφθασαν συνολικά τα $68,75 εκατ., σε μια συγκυρία ισχυρών ναύλων και ανεβασμένων αξιών στα μεγάλα bulkers. Η μεγάλη εικόνα είναι ακόμη πιο αποκαλυπτική. Στο κυλιόμενο δωδεκάμηνο, ελληνικά συμφέροντα έχουν πουλήσει, αλλά ταυτόχρονα έχουν αποκτήσει, ενώ παραμένουν εξαιρετικά δραστήρια και στα ναυπηγεία. Πρόκειται για ένατου ελληνόκτητου στόλου. Πλοία μεγαλύτερης ηλικίας ή assets των οποίων οι αποτιμήσεις έχουν εκτοξευθεί μετατρέπονται σε ρευστότητα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απομόχλευση, νεότερο secondhand tonnage ή νεότευκτα.-Τοδείχνει να έχει βάλει προσωρινά φρένο στις έντονες διακυμάνσεις των προηγούμενων ημερών και κινείται σε μια ζώνη ισορροπίας, λίγο κάτω από το ψυχολογικό όριο των. Η αγορά, μετά το πρόσφατο ανοδικό ξέσπασμα, φαίνεται να παίρνει ανάσες και οι επενδυτές μετρούν πλέον τα επόμενα βήματα. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή τη φορά δεν υπάρχει η εικόνα ενός πανικού ή μιας μαζικής εξόδου. Περισσότερο θυμίζει εκείνη τη φάση όπου οι αγοραστές και οι πωλητές δοκιμάζουν τις αντοχές τους, περιμένοντας τα επόμενα σήματα από το διεθνές περιβάλλον. Η περιοχή των 80.000 δολαρίων έχει εξελιχθεί σε ένα μικρό πεδίο μάχης για το κρυπτονόμισμα, καθώς οι αγορές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν μπορεί να μετατραπεί σε. Στο παρασκήνιο, βέβαια, παραμένουν οι γνωστοί... ύποπτοι:. Οι προσδοκίες για την πορεία της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής εξακολουθούν να επηρεάζουν τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού ρίσκου, με το bitcoin να μην αποτελεί εξαίρεση. Το άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως η αγορά δεν φαίνεται να κυνηγά πλέον απλώς μια γρήγορη κίνηση. Οι επενδυτές κοιτούν περισσότερο αν υπάρχει η βάση για μια νέα ανοδική προσπάθεια, μετά την ισχυρή ανάκαμψη των προηγούμενων εβδομάδων. Το ερώτημα δεν είναι μόνο αν το bitcoin μπορεί να αγγίξει ξανά υψηλότερα επίπεδα, αλλά. Με λίγα λόγια,. Κάποτε, μια κίνηση μερικών χιλιάδων δολαρίων προκαλούσε αναταράξεις. Τώρα, η αγορά μοιάζει περισσότερο με παραδοσιακό χρηματιστηριακό asset, όπου οι συμμετέχοντες περιμένουν τα δεδομένα πριν πάρουν θέση.-Περισσότερες από δέκα αμερικανικές Πολιτείες, μεταξύ των οποίων το Ιλινόι, το Νιου Τζέρσεϊ και η Ουάσιγκτον, αναστέλλουν ή καταργούν, καθώς εντείνονται οι αντιδράσεις για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και νερού. Στο Οχάιο, ο κυβερνήτηςανέστειλε από τον Μάιο τις αιτήσεις απαλλαγής από τον φόρο πωλήσεων. Το 2025 οι σχετικές ελαφρύνσεις ξεπέρασαν τα, υπερβαίνοντας κατά περισσότερο από δέκα φορές τις αρχικές εκτιμήσεις. Νομοθέτες ζητούν πλέον την επαναδιαπραγμάτευση των συμφωνιών και μεγαλύτερη συμμετοχή των εταιρειών στο κόστος των ενεργειακών υποδομών.. Η Νέα Υόρκη επέβαλε ετήσια αναστολή αδειοδοτήσεων για νέα, προκειμένου να διαμορφώσει αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο. Ο κλάδος προειδοποιεί ότι οι επενδύσεις μπορεί να μετακινηθούν σε Πολιτείες με ευνοϊκότερη φορολογία. Παρά τις αντιδράσεις, οι επενδύσεις παραμένουν ισχυρές: οι δαπάνες κατασκευής data centers στις ΗΠΑ έφθασαν το διάστημα Ιανουαρίου - Ιούλιου σε ρεκόρ, αυξημένες κατά-Η επόμενη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που εισέρχεται σε οργανωμένη αγορά δεν κατασκευάζει μικροεπεξεργαστές ή λογισμικό, αλλά. Ηαναμένεται να εισαχθεί στον, με εύρος τιμής $15–18 ανά μετοχή και αποτίμηση που μπορεί να φθάσει ταΤο επενδυτικό αφήγημα στηρίζεται στις αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες των data centers. Οεκτιμά ότι η παγκόσμια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από κέντρα δεδομένων θα διπλασιαστεί περίπου μεταξύ 2025 και 2030. Ηεπανέρχεται έτσι στο προσκήνιο, χάρη στη δυνατότητά της να παρέχει σταθερή παραγωγή σε 24ωρη βάση. Η Holtec διαθέτει ήδη δραστηριότητες κατασκευής πυρηνικών εξαρτημάτων, διαχείρισης χρησιμοποιημένων καυσίμων και παροπλισμού εγκαταστάσεων. Παράλληλα, επιχειρεί την επανεκκίνηση του πυρηνικού σταθμού Palisades ισχύος 800 MW και αναπτύσσει δικό της. Οι πυρηνικές επενδύσεις, ωστόσο, παρουσιάζουν διαφορετικό προφίλ κινδύνου. Η Constellation Energy διαθέτει λειτουργικούς σταθμούς, η Cameco συνδυάζει ουράνιο και συμμετοχή στη Westinghouse, ενώ εταιρείες όπως η Oklo εξαρτώνται από αντιδραστήρες που δεν έχουν ακόμη κατασκευαστεί. Η μεγαλύτερη πρόκληση παραμένει το κόστος. Οι αντιδραστήρες Vogtle στις ΗΠΑ κόστισαν περίπου, έναντι περίπου $4.400 ανά kW για το Barakah στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Holtec στοχεύει σε $7.500–8.500 ανά kW για μελλοντικά έργα SMR. Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας είναι δεδομένη για τέτοιου τύπου επενδύσεις, αλλά η εκτέλεση των έργων θα καθορίσει ποιοι τελικά θα ωφεληθούν.-«Θα μπορούσαμε να έχουμε» είπε οαπό το Οβάλ Γραφείο, σε μια εκδήλωση για τις τιμές των φαρμάκων. Έσπευσε να προσθέσει «η επιτυχία στην ανάπτυξη δεν προκαλεί πληθωρισμό». Οι δημοσιογράφοι του CNBC έκαναν το αυτονόητο. Μπήκαν στα αρχεία τουγια να διαπιστώσουν ότι από το 1947, ετησιοποιημένος ρυθμός ανάπτυξης +20% ή υψηλότερος, έχει καταγραφεί σε ένα και μόνο τρίμηνο, στο 3ο τρίμηνο του 2020, με, όταν η αμερικανική οικονομία αναπηδούσε από τα lockdowns και αφού το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο είχε συρρικνωθεί με ρυθμό. Η δεύτερη καλύτερη επίδοση της μεταπολεμικής ιστορίας ανήκει στο 1ο τρίμηνο του 1950, με +16,7%, λίγο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος της Κορέας. Για να επιστρέψουμε στο σήμερα, η οικονομία των ΗΠΑ έτρεξε το 2ο τρίμηνο του 2026 με ετησιοποιημένο ρυθμό. Ο πήχης που περιγράφει ο πρόεδρος είναι 13 φορές υψηλότερος. Ο Τραμπ προέβαλε την προοπτική της «εκρηκτικής» ανάπτυξης ως επιχείρημα για μειώσεις των επιτοκίων του δολαρίου, τη στιγμή που ηκράτησε τον Ιούλιο το παρεμβατικό επιτόκιο στο 3,5%-3,75% με 3 κεντρικούς τραπεζίτες να μειοψηφούν υπέρ αύξησης. Ένα μεγάλο μέρος της αγοράς αναμένει αύξηση των επιτοκίων της FED στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, με τοννα ίπταται σταθερά πάνω από τον στόχο του 2%., την ώρα που η αγορά τιμολογεί το αντίθετο. Η Ιστορία λοιπόν έχει καταγράψει. Να έχει προηγηθεί μια