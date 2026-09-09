-Χαίρετε, να ξεκινήσω με μία εξέλιξη που ναι μεν δεν ξένισε τους γνώστες της ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής, αλλά οπωσδήποτε δημιούργησε ανησυχίες, τη ραγδαία άνοδο του ακροδεξιού AFD που κυριολεκτικά γονάτισε το κόμμα του Μερτς. Η εκδοχή του AFD στη Γαλλία, η «Εθνική Συσπείρωση», επελαύνει και να δούμε αν μπορεί να αποφευχθεί η άνοδος της Λεπέν στη γαλλική προεδρία, αφού οι δημοσκοπήσεις τη δείχνουν πλέον πρώτη (για πρώτη φορά) και στα σενάρια του δεύτερου γύρου, για τις εκλογές του 2027. Μην πάτε μακριά όμως γιατί στην Ελλάδα τα δεξιά, ακροδεξιά κόμματα πέραν της ΝΔ, αθροίζουν δημοσκοπικά ήδη ένα 20% και αναμένουμε να δούμε τι θα κάνει και εκείνο του Σαμαρά. Το οποίο φυσικά κινείται σ’ αυτόν τον χώρο δεξιάς και… πιο κάτω, δηλαδή στην ακροδεξιά. Βέβαια στην Ελλάδα θα πείτε τα κόμματα της Αριστεράς και ακροαριστεράς είναι 7-8 μονάδες παραπάνω, αλλά τα ποσοστά είναι σαφώς φθίνοντα. Τώρα, στα αριστερά-ακροαριστερά κόμματα που αθροίζουν μαζί ένα 28%-29% έχω βάλει τον πολυαγαπημένο μας ηγέτη Αλέξη για να τα βγάλω τόσο ψηλά. Αν όμως… τον αφαιρέσω, οι αριστεροί θα πέσουν στο μισό και παρακάτω. Μιας και πιάσαμε το θέμα του Αλέξη, να σας ενημερώσω ότι στη Θεσσαλονίκη θα μαζέψει κάπως το θέμα με τις θυρίδες και τους φόρους μέσω της… διαπλανητικής βάσης δεδομένων που θα πιάσει τον παγκόσμιο πλούτο των Ελλήνων. Σ’ αυτά ο πρόεδρός μας Αλεξ είναι ευέλικτος… αλλάζει μπλουζάκι από αριστερός σε political correct εύκολα.
Ο Μητσοτάκης στο Καστελλόριζο
-Φεύγω από την ανάλυση και πάω στα κυβερνητικά… Μετά τη ΔΕΘ ο Κ.Μ το έχει ρίξει στα ταξίδια, καθώς χθες ήταν στο Ελ Αλαμέιν
και σήμερα σειρά έχει το Παρίσι
, όπου θα μετάσχει στη Σύνοδο του Μακρόν
στο Grand Palais για το Διάστημα. Όμως ένα ταξίδι που θα "σηκώσει" δεδομένα σκόνη είναι αυτό που σκοπεύει να κάνει την Παρασκευή, καθώς ετοιμάζεται να πάει στο Καστελλόριζο
μαζί με τον γραμματέα του κόμματος Κωνσταντίνο Κυρανάκη
. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα γίνουν και οι εορτασμοί για την απελευθέρωση του νησιού,
ακριβώς 83 χρόνια αφότου μπήκε στο λιμάνι το αντιτορπιλικό «Ναύαρχος Κουντουριώτης» και το Καστελλόριζο έγινε το πρώτο τμήμα ελληνικού εδάφους που απελευθερώθηκε από τη γερμανική κατοχή. Προφανώς, είναι και η απάντηση του Μητσοτάκη στην πράξη τόσο στην Τουρκία
όσο και σε όσους λένε εδώ ότι δέχεται τελεσίγραφα μέσα στο Μαξίμου από τον Καλίν
και τα αφήνει αναπάντητα...
Μπρατάκος
-Μου είπαν ότι χθες ο Μπρατάκος
έψαχνε να μάθει πώς «διέρρευσε» ότι ο Μητσοτάκης εξοργίστηκε
με το σχόλιό του
για τη μικρή μείωση προκαταβολής φόρου - «ζήσε, Μάη μου, να φας τριφύλλι», είχε δηλώσει μετά τη ΔΕΘ. Καλά, όλο το Μ.Μ το ήξερε ότι τον πήρε και ο ίδιος ο Κ.Μ και τον κατσάδιασε στο τηλέφωνο. Απορώ όμως γιατί παρεξηγήθηκε, δηλαδή τι περίμενε, να του πούνε και μπράβο; Λες και θα υπήρχε στην καρέκλα του χωρίς την κομματική στήριξη.
Ο Πρόεδρος, οι «Εκτός Γραμμής» και οι Μαρξιστές στο Πεδίον του Άρεως
-Μετά τα εγκαίνια στην Έκθεση Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως
ο Κωνσταντίνος Τασούλας έκανε έναν μεγάλο περίπατο στα περίπτερα των εκδοτών από το άγαλμα του έφιππου Βασιλιά Κωνσταντίνου Α’ έως το σιντριβάνι. «Καλές δουλειές»
, ευχόταν σε όλους, αλλά είχε παράλληλα την ευκαιρία να συνομιλήσει λίγο περισσότερο με εκδότες, όπως τον Γιώργο Χρονά (εκδ. Οδός Πανός), με τον οποίο μίλησαν για τον Καβάφη και με τη Ραχήλ Καπόν (εκδ. Καπόν) για κάποια ιστορικά βιβλία. Δέχθηκε δώρα από πολλούς εκδοτικούς οίκους που παραλίγο οι σακούλες να μη χωρέσουν στο αυτοκίνητο, ενώ χαρακτηριστικοί ήταν οι διάλογοί του με πωλητές
στα πιο… «αριστερά» περίπτερα. Όταν ο Πρόεδρος σταμάτησε στο σταντ του «Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου»
ένας ευγενικός γενειοφόρος τον καλωσόρισε και του είπε: «Πρόεδρε, εμείς εδώ είμαστε από την άλλη πλευρά». Και ο Πρόεδρος απάντησε: «Μα έτσι έχει ενδιαφέρον! Δεν έχει ενδιαφέρον αν όλοι είμαστε από την ίδια πλευρά». Στη συνέχεια είχαν μια σύντομη συζήτηση για το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία
. Λίγο πιο πριν, στο σταντ των εκδόσεων «Εντός Γραμμής» ο Πρόεδρος είπε στον νεαρό πωλητή: «Εγώ είμαι εντός γραμμής, αλλά μου αρέσουν και οι εκτός γραμμής»
. «Το γνωρίζουμε», απάντησε χαμογελώντας ο νεαρός. Σε ένα άλλο περίπτερο ο Πρόεδρος έπιασε κουβέντα για την Οδύσσεια
. «Ξέρετε, ο Οδυσσέας ήταν ο ''Κανένας'' και ο Πολύφημος, ήταν, ας πούμε ο ''Πολυφημισμένος''. Κι όμως, ο Κανένας, ο άγνωστος, νίκησε τον πασίγνωστο. Είναι αυτό ένα μάθημα για την τρωτότητα και τα όρια της φήμης».
Στο Μαξίμου σήμερα ο CEO της Deutsche Telekom με τον Κ. Νεμπή
-Και περνάμε στα νέα της αγοράς
, ξεκινώντας με τον CEO της Deutsche Telekom Τιμ Χέτγκες
, το μέλος του ΔΣ της DT με αρμοδιότητα την Ευρώπη την Ντομινίκ Λερόι
, οι οποίοι με τον Πρόεδρο και CEO του ΟΤΕ Κώστα Νεμπή
θα περάσουν σήμερα το κατώφλι του Μαξίμου
όπου θα συναντηθούν με τον Κ. Μητσοτάκη
, αμέσως μετά τη συνεδρίαση του πρωινού καφέ. Η ηγεσία της Deutsche Telekom θα ενημερώσει τον Πρωθυπουργό για εγχείρημα μετάβασης του ΟΤΕ στο brand Telekom.
Η αλλαγή που τρέχει και επισήμως από χθες δεν περιορίζεται στο rebranding, καθώς η ενσωμάτωση του ΟΤΕ στο διεθνές οικοσύστημα της Telekom θα ενισχύσει συνέργειες
σε επίπεδο τεχνολογίας, προϊόντων και εμπορικών συνεργασιών.
Προμέρισμα από τη Motor Oil
-Κλειδώνει η διανομή προμερίσματος
στους μετόχους της Motor Oil. Χθες στο ΓΕΜΗ καταχωρήθηκαν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις 6μήνου (01.01.2026 έως 30.06.2026), «με σκοπό τη διανομή προς τους μετόχους της εταιρείας προσωρινού μερίσματος εκ των κερδών της εταιρικής χρήσεως 2026». Στην πρόσφατη τηλεδιάσκεψη η διοίκηση είχε ερωτηθεί για τη μερισματική πολιτική που θα ακολουθηθεί λόγω της σημαντικής κερδοφορίας, κάνοντας λόγο για ένα ελαφρώς υψηλότερο
προμέρισμα και ένα υψηλότερο τελικό μέρισμα.
Στρατόπεδο Γκόνου: Δεν ενθουσιάστηκαν οι μνηστήρες
-Με το μολύβι στο χέρι και αρκετές επιφυλάξεις διαβάζουν οι υποψήφιοι επενδυτές το σχέδιο της σύμβασης παραχώρησης
για την αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου Γκόνου στη Θεσσαλονίκη
. Το κείμενο έφθασε στα χέρια τους αργά το βράδυ της περασμένης Πέμπτης (λίγο πριν τη ΔΕΘ) και η πρώτη αντίδραση είναι θετική αλλά όχι ενθουσιώδης. Το ενδιαφέρον για το έργο παραμένει ισχυρό, τόσο από την πλευρά του ΟΛΘ
, που ελέγχεται από τον Ιβάν Σαββίδη,
όσο και από την κοινοπραξία Goldair–AKTOR–Trade Estates
των επιχειρηματιών Καλλίνικου, Εξάρχου και Φουρλή
. Ωστόσο, στα δύο επενδυτικά στρατόπεδα έχει ήδη αρχίσει η αναλυτική κοστολόγηση των όρων, καθώς η αρχική εικόνα είναι ότι αρκετοί από τους κινδύνους της παραχώρησης μεταφέρονται στον ιδιώτη. Το βασικό αγκάθι δεν φαίνεται να είναι το αρχικό τίμημα, το οποίο προβλέπεται να καταβληθεί σε δύο δόσεις -5 εκατ. ευρώ στην έναρξη και άλλα 5 εκατ. ευρώ σε μεταγενέστερο χρόνο- αλλά όσα συνοδεύουν τη σύμβαση
. Άλλωστε, το εφάπαξ τίμημα αποτελεί μόνο ένα μέρος του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος, καθώς θα προστεθούν το μίσθωμα και ένα ετήσιο ποσοστό επί των εσόδων που θα συνδέεται με το επιχειρηματικό σχέδιο
κάθε διεκδικητή. Εκείνο που προκαλεί τον μεγαλύτερο προβληματισμό είναι το εύρος των εκκρεμοτήτων που φαίνεται να περνούν στον μελλοντικό παραχωρησιούχο. Απαλλοτριώσεις, αρχαιολογικά ζητήματα, αδειοδοτήσεις, καταπατήσεις και ενδεχόμενη απομάκρυνση καταπατητών συνθέτουν ένα πακέτο ευθυνών
που οι υποψήφιοι θεωρούν δύσκολο να αποτιμηθεί με ακρίβεια. Ο ιδιώτης, όπως σχολιάζουν, καλείται να αναλάβει όχι μόνο τη χρηματοδότηση, την ανάπτυξη και τη λειτουργία του έργου, αλλά και να επιλύσει προβλήματα
τα οποία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από δημόσιες υπηρεσίες και διοικητικές διαδικασίες.
Τι φοβίζει τους κατασκευαστές
-Αυτό που φοβίζει λοιπόν τους υποψήφιους επενδυτές είναι ότι μπορεί να βρεθούν να κυνηγούν άδειες, απαλλοτριώσεις και αποφάσεις φορέων, χωρίς να έχουν πραγματικό έλεγχο
στον χρόνο επίλυσης των εκκρεμοτήτων. Και τέτοιοι κίνδυνοι μόνον θεωρητικοί δεν είναι, καθώς μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλες καθυστερήσεις, να επηρεάσουν τη χρηματοδότηση και να αλλάξουν πλήρως τα οικονομικά δεδομένα μιας επένδυσης. Όταν, μάλιστα, δεν μπορούν να κοστολογηθούν εξαρχής, συνήθως μεταφράζονται είτε σε πιο συντηρητικές προσφορές είτε σε υψηλότερο απαιτούμενο περιθώριο απόδοσης. Οι ενδιαφερόμενοι αναγνωρίζουν ότι ορισμένα οικονομικά μεγέθη εμφανίζονται προσαρμοσμένα σε σχέση με προηγούμενους διαγωνισμούς, όπως εκείνον της Φυλής. Εκτιμούν, ωστόσο, ότι αυτό δεν αρκεί για να αντισταθμίσει την αβεβαιότητα των υπόλοιπων όρων
. Η πρώτη εντύπωση είναι ότι το σχέδιο μπορεί να αποτελέσει βάση συζήτησης, χρειάζεται όμως ουσιαστικές παρεμβάσεις για να γίνει πραγματικά χρηματοδοτήσιμο και ελκυστικό. Το μήνυμα επομένως προς την αναθέτουσα αρχή είναι ότι επενδυτική διάθεση υπάρχει, αλλά όχι λευκή επιταγή
. Οι υποψήφιοι ζητούν πιο ισορροπημένη κατανομή των κινδύνων ανάμεσα στο Δημόσιο και στον ιδιώτη, καθώς και σαφέστερες δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση των διοικητικών και ιδιοκτησιακών εκκρεμοτήτων. Η προθεσμία
για την υποβολή σχολίων και παρατηρήσεων έχει οριστεί για τις 23 Σεπτεμβρίου, αν και θεωρείται πιθανό να ζητηθεί παράταση λόγω του περιορισμένου χρονικού περιθωρίου. Στη συνέχεια, το Δημόσιο θα κληθεί να αποφασίσει ποιες από τις ενστάσεις θα ενσωματώσει στο τελικό κείμενο.
ΔΑΑ: Μια πτήση κάθε 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα τον Αύγουστο
-Σε 31 ημέρες τον Αύγουστο
στο Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος καταγράφηκαν 32.799 πτήσεις (αφίξεις, αναχωρήσεις). Αυτό σημαίνει ότι κάθε 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα υπήρχε κίνηση σε έναν από τους αεροδιαδρόμους. Και βέβαια οι 4,03 εκατ. επιβάτες
αποτελούν νέο ρεκόρ μήνα για το αεροδρόμιο που θα δει τα έσοδα εστίασης και ρουχισμού να εκτοξεύονται. Και ως γνωστόν στα μη αεροπορικά έσοδα δεν υπάρχει το πλαφόν απόδοσης του 15%.
Τα ρεκόρ της Aegean
-Κι αφού αναφερθήκαμε στον ΔΑΑ να πούμε και για την Aegean
, η οποία τον περασμένο Ιούλιο κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα 2 εκατομμύρια επιβάτες σε έναν μήνα και οι αναλυτές αρχίζουν να βλέπουν τις θετικές προοπτικές για τη μετοχή της αεροπορικής εταιρείας. H Eurobank Equities τονίζει πως το 2026 αναδεικνύεται σε χρονιά πίεσης για την Aegean λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους, αλλά εκτιμά ότι πρόκειται περισσότερο για μια προσωρινή κατάσταση. Πίσω από τη φετινή πίεση στα κέρδη κρύβονται ισχυρές υπεραξίες
: η κυρίαρχη θέση της Aegean στην ελληνική αγορά και στο hub της Αθήνας, η διεύρυνση του διεθνούς δικτύου, η επέκταση της τουριστικής περιόδου και κυρίως ο νεότερος, αποδοτικότερος στόλος. Η ουσία είναι πως η εικόνα αλλάζει από το 2027, καθώς η σταδιακή άρση των περιορισμών συντήρησης στους κινητήρες GTF θα επιτρέψει την επαναφορά μεγαλύτερης χωρητικότητας, ενώ η αύξηση της επιβατικής κίνησης, η καλύτερη απορρόφηση του σταθερού κόστους και η μεγαλύτερη συμμετοχή των αποδοτικότερων αεροσκαφών neo αναμένεται να ενισχύσουν τα περιθώρια. Με ισχυρή ρευστότητα, υψηλές ταμειακές ροές και μερισματική απόδοση 5%-6%, η χρηματιστηριακή διατηρεί τη σύσταση «αγορά»
και δίνει τιμή-στόχο τα 15,90 ευρώ, βλέποντας συνολικό περιθώριο απόδοσης περίπου 32% από το χθεσινό κλείσιμο το οποίο -σημειωτέων- δεν ήταν καλό, καθώς η μετοχή υποχώρησε κατά 2% (στα 12,05 ευρώ).
Τα 234 εκατ. της ΜΕΒΓΑΛ
-Νέα δεδομένα για την πορεία της ΜΕΒΓΑΛ έβγαλε η πρόσφατη επίσκεψη του Κωστή Χατζηδάκη
στις εγκαταστάσεις της στα Κουφάλια. Η διοίκηση έβαλε τον πήχη του φετινού τζίρου στα 234 εκατ. ευρώ, από 206,7 εκατ. το 2025, με τις εξαγωγές να ξεπερνούν για πρώτη φορά το 50% των πωλήσεων. Παράλληλα, η μεγάλη επένδυση για το νέο εργοστάσιο, για την οποία γράφαμε πριν από περίπου έναν μήνα
, ανεβαίνει πλέον από τα 150 στα 160 εκατ. ευρώ, με το έργο να βρίσκεται σε εξέλιξη και τη νέα μονάδα να υπερδιπλασιάζει, όταν ολοκληρωθεί, την παραγωγική δυναμικότητα της εταιρείας. Η επίσκεψη είχε πάντως και προσωπικό χρώμα για τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Η σύζυγός του, Πόπη Καλαϊτζή
, μεγάλωσε στα Κουφάλια και υπήρξε υπότροφος της ΜΕΒΓΑΛ στο Ανατόλια
, μια ιστορία που η ίδια είχε αφηγηθεί συγκινημένη στην εκδήλωση για τα 75 χρόνια της γαλακτοβιομηχανίας. Και ο Χατζηδάκης φρόντισε να τη θυμίσει από τα Κουφάλια, μιλώντας για τον «συναισθηματικό δεσμό» του με την εταιρεία.
Νέο ρεκόρ για την Εθνική Τράπεζα κόντρα στο διορθωτικό ρεύμα
-Έχοντας διαφοροποιηθεί από το γενικότερο κλίμα διόρθωσης στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος υποχώρησε από τα πολυετή ρεκόρ του, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας επέδειξε ανθεκτικότητα στην χθεσινή συνεδρίαση
. Έκλεισε σε θετικό έδαφος, στα 17,6 ευρώ, καταγράφοντας νέο ρεκόρ 11 ετών καθώς βρέθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τις 25 Νοεμβρίου 2015, όταν είχε κλείσει στα 19,42 ευρώ. Η επίδοση αυτή ανέβασε την κεφαλαιοποίηση της τράπεζας πάνω από το ορόσημο των 16 δισ. ευρώ. Βασικός καταλύτης της αυτόνομης ανοδικής κίνησης υπήρξαν οι θετικές εκθέσεις των αναλυτών
. Η Morgan Stanley
έθεσε τιμή στόχο τα 19,3 ευρώ, ενώ η Euroxx
τοποθέτησε τον πήχη υψηλότερα, στα 22 ευρώ, παρέχοντας «καύσιμη ύλη». Παράλληλα, η ορατότητα γύρω από τις επιχειρηματικές εξελίξεις ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Η ΕΤΕ ανακοίνωσε επίσης χθες πως θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα εννεαμήνου στις 5 Νοεμβρίου
, ενώ θα ακολουθήσει η διανομή του ενδιάμεσου μερίσματος, με την αποκοπή στις 16 Νοεμβρίου και την καταβολή στις 20 Νοεμβρίου.
Σε ισχυρό ανοδικό κανάλι η μετοχή της Qualco
-Σε έντονα ανοδική τροχιά διατηρείται η μετοχή της Qualco
, συμπληρώνοντας την τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση κερδών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Μετά την προχθεσινή ενίσχυση κατά 4,46% (με τζίρο 1,9 εκατ. ευρώ και σχεδόν 320 χιλιάδες κομμάτια) και το χθεσινό +4,43% (με τζίρο 2,27 εκατ. ευρώ και 362 χιλιάδες κομμάτια), ο τίτλος έκλεισε στα 6,36 ευρώ. Με τη συνολική άνοδο του τελευταίου τριημέρου να αγγίζει το 9,65%, η μετοχή επέστρεψε σε επίπεδα που είχε να συναντήσει από τον περασμένο Ιανουάριο, έχοντας ακόμη ωστόσο μία μικρή απόσταση από το υψηλό έτους των 6,675 ευρώ
. Η αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα και η διατήρηση της αγοραστικής δυναμικής αποτυπώνουν την επενδυτική αισιοδοξία ενόψει των ανακοινώσεων για τα οικονομικά αποτελέσματα του α' εξαμήνου, τα οποία αναμένονται την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου
, μετά το κλείσιμο της αγοράς.
Με φόρο 5% για τα μερίσματα της Star Bulk
-Ανοίγει σήμερα και κλείνει την Παρασκευή το βιβλίο προσφορών
της Star Bulk για τη διάθεση έως 4,4 εκατ. νέων μετοχών, στο πλαίσιο της παράλληλης εισαγωγής του συνόλου των μετοχών της στο Euronext Athens. Οι νέες μετοχές αντιστοιχούν σε περίπου 3,8% του υφιστάμενου κεφαλαίου, σε εύρος τιμής σε εύρος τιμής €23–€25,50, με στόχο την άντληση έως €112,2 εκατ. και έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στις 16/9 παράλληλα με το Nasdaq. Ο Πέτρος Παππάς προσφέρει την εταιρεία με discount περίπου 20% έναντι της καθαρής αξίας ενεργητικού
, η οικογένεια συμμετέχει με έως €6 εκατ. στην ίδια τιμή με το κοινό, και τα κέρδη εξαμήνου εκτινάχθηκαν στα $203,5 εκατ. Στα χρηματιστηριακά γραφεία οι μικροεπενδυτές διατύπωναν μια εύλογη απορία η οποία οδηγεί και σ’ ένα ευχάριστο παρασκήνιο. «Τα μερίσματα της Star Bulk θα φορολογούνται με 30%, όπως της Viohalco και της Cenergy;» Η σύγχυση είναι εύλογη, η απάντηση αρνητική. Το 30% που βαρύνει τα μερίσματα των δύο ομίλων, δεν είναι ελληνικός φόρος, είναι η βελγική παρακράτηση στην πηγή και είναι συνέπεια της καταστατικής τους έδρας στις Βρυξέλλες. Στα χαρτιά, η ελληνοβελγική σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας περιορίζει την παρακράτηση στο 15% για τα φυσικά πρόσωπα. Στην πράξη όμως, η ανάκτηση της διαφοράς απαιτεί αιτήσεις και πιστοποιητικά προς τις βελγικές αρχές
. Διαδικασίες και διατυπώσεις που οι περισσότεροι ιδιώτες δεν επιχειρούν ποτέ και γι’ αυτό «τρώνε» το πλήρες 30%, χωρίς το υπερβάλλον να συμψηφίζεται στην Ελλάδα. Η Star Bulk ωστόσο παίζει σε άλλο γήπεδο.
Ως ναυτιλιακή εταιρεία, τα μερίσματα της υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του ν. 27/1975 και φορολογούνται στην Ελλάδα με συντελεστή 5% και μ’ αυτό εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση. Δεν υπάρχει παρακράτηση στην πηγή από τα Νησιά Μάρσαλ ούτε φυσικά η βελγική γραφειοκρατία. Για μια εταιρεία που μοιράζει τριμηνιαία μερίσματα και κατευθύνει στους μετόχους σχεδόν το σύνολο των ελεύθερων ταμειακών ροών της, αυτή η διαφορά φορολογίας μερισμάτων από το 5% στο 30% είναι ένα ενδιαφέρον αποταμιευτικό επιχείρημα.
Οι 40 ημέρες που προβληματίζουν τον Παππά
-Κι επειδή ο λόγος είναι για την εταιρεία του Πέτρου Παππά, μια φράση του που ειπώθηκε πρόσφατα στη συνέντευξη Τύπου αξίζει να κρατηθεί, γιατί πίσω της κρύβεται ένας μεγαλύτερος προβληματισμός
που υπάρχει στα ναυτιλιακά γραφεία του Πειραιά: πού πήγαν οι νέοι Έλληνες ναυτικοί και τι θα συμβεί αν η τάση δεν αντιστραφεί;
Ο επικεφαλής της Star Bulk δεν προσπάθησε να ωραιοποιήσει την κατάσταση. Έφερε ως παράδειγμα ένα πλοίο που φεύγει από την Κίνα για τη Βραζιλία, ταξιδεύει περίπου 40 ημέρες στη θάλασσα, χωρίς ουσιαστικά να βλέπεις άλλον άνθρωπο πέρα από τους περίπου 20 συναδέλφους σου. Το πιο ενδιαφέρον, όμως, ήρθε στη συνέχεια. Ο Παππάς συνέδεσε την απομάκρυνση των νέων από το ναυτικό επάγγελμα με έναν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο. Να αρχίσει να χάνεται η ελληνική ναυτική τεχνογνωσία που χτίστηκε επί γενιές. Και εδώ βρίσκεται το πραγματικό καμπανάκι
. Η Ελλάδα μπορεί να διαθέτει έναν από τους ισχυρότερους εμπορικούς στόλους στον κόσμο και οι Έλληνες εφοπλιστές να επενδύουν δισεκατομμύρια σε νέα πλοία, όμως η ναυτοσύνη δεν αγοράζεται από τα ναυπηγεία. Μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, από το πλοίο στα γραφεία και από τους παλαιότερους στους νεότερους. Γι’ αυτό και το ζήτημα δεν είναι πλέον μόνο ποιος θα επανδρώνει τα ελληνόκτητα πλοία. Είναι ποιος θα μεταφέρει αύριο τη γνώση που βοήθησε την ελληνική ναυτιλία να φτάσει εκεί όπου βρίσκεται σήμερα. Οι 40 ημέρες στη θάλασσα, λοιπόν, μπορεί να κρύβουν ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα στη στεριά.
Ποιος παίρνει σειρά;
-Δύο κινήσεις μέσα σε λίγους μήνες, πρώτα ο Πόλυς Χατζηιωάννου
με τη Safe Bulkers, τώρα ο Πέτρος Παππάς
με τη Star Bulk και στην αγορά έχει αρχίσει ήδη η κουβέντα για το ποιος θα είναι ο τρίτος. Και εδώ βρίσκεται το ενδιαφέρον παρασκήνιο
. Στα χρηματιστηριακά γραφεία κοιτούν πλέον προς τη μεγάλη δεξαμενή των ελληνικών ναυτιλιακών που παραμένουν εισηγμένες αποκλειστικά στη Νέα Υόρκη. Diana Shipping, Danaos, Seanergy, Euroseas και άλλες εταιρείες ελληνικών συμφερόντων διαθέτουν ακριβώς εκείνο το προφίλ που θα ήθελε να προσελκύσει η Euronext Athens: διεθνή παρουσία, αναγνωρίσιμο εφοπλιστικό όνομα και επενδυτική ιστορία στη Wall Street. Δεν σημαίνει ότι κάποια από αυτές ετοιμάζει βαλίτσες για την Αθήνα. Αυτό που ακούγεται, όμως, είναι ότι πλέον το θέμα έχει μπει για τα καλά στη συζήτηση
. Το κρίσιμο τεστ είναι η Star Bulk. Η Safe Bulkers έκανε παράλληλη εισαγωγή χωρίς άντληση κεφαλαίων. Ο Παππάς πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα και ζητά από την ελληνική αγορά να βάλει πραγματικό χρήμα στο τραπέζι. Εάν η προσφορά καλυφθεί με ισχυρή ζήτηση, τότε στην Ακτή Μιαούλη θα αρχίσουν να κάνουν άλλους υπολογισμούς
. Γιατί άλλο να σου λένε ότι η Αθήνα θέλει να γίνει χρηματοδοτικό κέντρο της ναυτιλίας και άλλο να βλέπεις δύο ανταγωνιστές σου να έχουν ήδη δέσει κάβους στο ελληνικό ταμπλό.
Οι Greeks θα παραλαμβάνουν ένα πλοίο κάθε μέρα για την επόμενη τριετία
-Οι Έλληνες εφοπλιστές βρίσκονται μια ανάσα από ένα ιστορικό ορόσημο
. Σχεδόν 1.000 πλοία βρίσκονται σήμερα υπό ναυπήγηση για ελληνικά συμφέροντα. Ο αριθμός εντυπωσιάζει. Τα δισεκατομμύρια αυτής της πρωτοφανούς επενδυτικής έκρηξης κατευθύνονται σχεδόν στο σύνολό τους προς τα μεγάλα ναυπηγεία της Κίνας, της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας. Και μαζί με τα πλοία αγοράζονται μηχανές, ηλεκτρονικά συστήματα, εξοπλισμός εξοικονόμησης ενέργειας και τεχνολογία νέων καυσίμων. Εδώ βρίσκεται το ελληνικό στοίχημα
. Όχι, προφανώς, να αρχίσουμε αύριο να κατασκευάζουμε VLCC και containerships στην Ελλάδα. Αλλά να διεκδικήσει η εγχώρια ναυπηγοεπισκευαστική και κατασκευαστική βιομηχανία μεγαλύτερο κομμάτι από το τεράστιο after market που δημιουργούν αυτά τα πλοία. Επισκευές, μετασκευές, ανταλλακτικά, ψηφιακές εφαρμογές και πράσινες τεχνολογίες. Γιατί, αν οι Έλληνες παραλαμβάνουν σχεδόν ένα καινούργιο πλοίο κάθε ημέρα για τα επόμενα τρία χρόνια, αξίας 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το πραγματικό ερώτημα δεν είναι μόνο πόσο μεγαλώνει ο ελληνόκτητος στόλος. Το πραγματικό ερώτημα
δεν είναι πόσα πλοία παραγγέλνουμε, αλλά πόση από αυτή την αξία θα επιστρέψει ποτέ στην ελληνική οικονομία.
Σορτάρουν τη Renault
-Σε πρωτοφανή επίπεδα
έχουν αυξηθεί οι ανοικτές πωλήσεις στη Renault, παρά τις πρώτες ενδείξεις βελτίωσης των αποτελεσμάτων της αυτοκινητοβιομηχανίας. Σύμφωνα με τη La Lettre
, η διοίκηση του François Provost ασκεί παρασκηνιακά πιέσεις στη γαλλική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ζητώντας αυστηρότερη εποπτεία του short selling. Οι δημοσιοποιημένες καθαρές short θέσεις αντιστοιχούσαν στο 8,16% των μετοχών στις 7 Σεπτεμβρίου, κατατάσσοντας τη Renault μεταξύ των βασικών στόχων των hedge funds στη Γαλλία
. Τα επίσημα αρχεία της AMF
επιβεβαιώνουν την αυξημένη δραστηριότητα, εντείνοντας τη συζήτηση για μεγαλύτερη διαφάνεια και αυστηρότερο έλεγχο.
Η γαλλική Δικαιοσύνη παρέπεμψε τη Fiat Chrysler
-Παραμένοντας στην Γαλλία και την αυτοκινητοβιομηχανία, η γαλλική Δικαιοσύνη παρέπεμψε τη Fiat Chrysler, η οποία αποτελεί πλέον μέρος της Stellantis
, σε ποινική δίκη στο Παρίσι για «διακεκριμένη εξαπάτηση»
στο πλαίσιο της έρευνας για το Dieselgate. Η υπόθεση αφορά καταγγελίες για παραποίηση των εκπομπών ρύπων πετρελαιοκίνητων οχημάτων, με τις ημερομηνίες της ακροαματικής διαδικασίας να εξετάζονται για τον Νοέμβριο του 2028. Η FCA γίνεται η τρίτη αυτοκινητοβιομηχανία που παραπέμπεται σε δίκη στη Γαλλία
για το σκάνδαλο, μετά τη Volkswagen και τη Renault, διευρύνοντας περαιτέρω τους νομικούς κινδύνους για τον όμιλο Stellantis.
Ο χαλκός πήρε διδακτορικό στις αγορές
-Στα $14.533/τόνο σκαρφάλωσε προχθές η τιμή του χαλκού
στο LME, το Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου. Αυτό ήταν ένα ακόμη νέο ιστορικό ρεκόρ
στα τρίμηνα συμβόλαια, πάνω από το προηγούμενο υψηλό του Ιανουαρίου και +68% από το χαμηλό των $8.613 του περασμένου Απριλίου όταν οι δασμοί της «Ημέρας Απελευθέρωσης» βύθιζαν τα εμπορεύματα. Ο χαλκός είναι το μέταλλο «με διδακτορικό στα Οικονομικά»
επειδή έχει την ικανότητα να προβλέπει τους κύκλους της παγκόσμιας οικονομίας. Σήμερα γράφει πάλι ιστορία. Μόνο που αυτή τη φορά η διάγνωσή του δεν είναι απλώς «ανάπτυξη». Οι αγορές προεξοφλούν εδώ και εβδομάδες ότι ο Πρόεδρος Τραμπ θα επεκτείνει τους δασμούς και στις εισαγωγές επεξεργασμένου μετάλλου. Η σχετική εισήγηση του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου εκκρεμεί ήδη 2 μήνες. Οι traders έχουν στείλει φέτος εκατοντάδες χιλιάδες τόνους στις ΗΠΑ. Στα τέλη Ιουλίου, το 58% των χρηματιστηριακών αποθεμάτων παγκοσμίως (αυτά που μπορούμε να δούμε μέσα από τα επίσημα στοιχεία), βρισκόταν στις αμερικανικές αποθήκες του COMEX (όμιλος CME)», την ώρα που τα διαθέσιμα του LME στραγγίζουν. Με απλά λόγια, το LME στο Λονδίνο που αποτελεί παγκόσμιο benchmark αδειάζει
, ενώ οι αποθήκες COMEX στη Νέα Υόρκη -που είναι η εθνική αποθήκη των ΗΠΑ- γεμίζουν. Η καμπύλη των τιμών γύρισε σε backwardation και η άμεση παράδοση πληρώνεται πλέον ακριβότερα από τη μελλοντική. «Η ζημιά έχει γίνει, η απειλή του δασμού αρκούσε για να μετακινηθεί όλο το πλεονάζον μέταλλο στις ΗΠΑ», σημειώνει η Goldman Sachs, ενώ αναλυτής του Cesco μιλά για «τοπική στενότητα»
, όχι παγκόσμιο έλλειμμα. Για την Ελλάδα των καλωδίων και της μεταποίησης χαλκού, οι συνέπειες αυτού του ράλι έχουν δύο διαστάσεις
. Χρυσάφι για τα βιβλία παραγγελιών, πρόσθετο βάρος για τα κόστη πρώτων υλών.