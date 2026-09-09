-Χαίρετε, να ξεκινήσω με μία εξέλιξη που ναι μεν δεν ξένισε τους γνώστες της ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής, αλλά οπωσδήποτε δημιούργησε ανησυχίες, τη ραγδαία άνοδο του ακροδεξιού AFD που κυριολεκτικά γονάτισε το κόμμα του Μερτς. Η εκδοχή του AFD στη Γαλλία, η «Εθνική Συσπείρωση», επελαύνει και να δούμε αν μπορεί να αποφευχθεί η άνοδος της Λεπέν στη γαλλική προεδρία, αφού οι δημοσκοπήσεις τη δείχνουν πλέον πρώτη (για πρώτη φορά) και στα σενάρια του δεύτερου γύρου, για τις εκλογές του 2027. Μην πάτε μακριά όμως γιατί στην Ελλάδα τα δεξιά, ακροδεξιά κόμματα πέραν της ΝΔ, αθροίζουν δημοσκοπικά ήδη ένα 20% και αναμένουμε να δούμε τι θα κάνει και εκείνο του Σαμαρά. Το οποίο φυσικά κινείται σ’ αυτόν τον χώρο δεξιάς και… πιο κάτω, δηλαδή στην ακροδεξιά. Βέβαια στην Ελλάδα θα πείτε τα κόμματα της Αριστεράς και ακροαριστεράς είναι 7-8 μονάδες παραπάνω, αλλά τα ποσοστά είναι σαφώς φθίνοντα. Τώρα, στα αριστερά-ακροαριστερά κόμματα που αθροίζουν μαζί ένα 28%-29% έχω βάλει τον πολυαγαπημένο μας ηγέτη Αλέξη για να τα βγάλω τόσο ψηλά. Αν όμως… τον αφαιρέσω, οι αριστεροί θα πέσουν στο μισό και παρακάτω. Μιας και πιάσαμε το θέμα του Αλέξη, να σας ενημερώσω ότι στη Θεσσαλονίκη θα μαζέψει κάπως το θέμα με τις θυρίδες και τους φόρους μέσω της… διαπλανητικής βάσης δεδομένων που θα πιάσει τον παγκόσμιο πλούτο των Ελλήνων. Σ’ αυτά ο πρόεδρός μας Αλεξ είναι ευέλικτος… αλλάζει μπλουζάκι από αριστερός σε political correct εύκολα.

Ο Μητσοτάκης στο Καστελλόριζο

Μπρατάκος

Ο Πρόεδρος, οι «Εκτός Γραμμής» και οι Μαρξιστές στο Πεδίον του Άρεως

Στο Μαξίμου σήμερα ο CEO της Deutsche Telekom με τον Κ. Νεμπή

Προμέρισμα από τη Motor Oil

Στρατόπεδο Γκόνου: Δεν ενθουσιάστηκαν οι μνηστήρες

Τι φοβίζει τους κατασκευαστές

ΔΑΑ: Μια πτήση κάθε 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα τον Αύγουστο

Τα ρεκόρ της Aegean

Τα 234 εκατ. της ΜΕΒΓΑΛ

Νέο ρεκόρ για την Εθνική Τράπεζα κόντρα στο διορθωτικό ρεύμα

Σε ισχυρό ανοδικό κανάλι η μετοχή της Qualco

Με φόρο 5% για τα μερίσματα της Star Bulk

Οι 40 ημέρες που προβληματίζουν τον Παππά

Ποιος παίρνει σειρά;

Οι Greeks θα παραλαμβάνουν ένα πλοίο κάθε μέρα για την επόμενη τριετία

Σορτάρουν τη Renault

Η γαλλική Δικαιοσύνη παρέπεμψε τη Fiat Chrysler

Ο χαλκός πήρε διδακτορικό στις αγορές

-Φεύγω από την ανάλυση και πάω στα κυβερνητικά… Μετά τη ΔΕΘ ο Κ.Μ το έχει ρίξει στα ταξίδια, καθώς χθες ήταν στοκαι σήμερα σειρά έχει το, όπου θα μετάσχει στη Σύνοδο τουστο Grand Palais για το Διάστημα. Όμως ένα ταξίδι που θα "σηκώσει" δεδομένα σκόνη είναι αυτό που σκοπεύει να κάνει την Παρασκευή, καθώς ετοιμάζεται να πάει στομαζί με τον γραμματέα του κόμματος. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα γίνουν και οιακριβώς 83 χρόνια αφότου μπήκε στο λιμάνι το αντιτορπιλικό «Ναύαρχος Κουντουριώτης» και το Καστελλόριζο έγινε το πρώτο τμήμα ελληνικού εδάφους που απελευθερώθηκε από τη γερμανική κατοχή. Προφανώς, είναι καιόσο και σε όσους λένε εδώ ότικαι τα αφήνει αναπάντητα...-Μου είπαν ότι χθες οέψαχνε να μάθει πώς «διέρρευσε» ότιμεγια τη μικρή μείωση προκαταβολής φόρου - «ζήσε, Μάη μου, να φας τριφύλλι», είχε δηλώσει μετά τη ΔΕΘ. Καλά, όλο το Μ.Μ το ήξερε ότι τον πήρε και ο ίδιος ο Κ.Μ και τον κατσάδιασε στο τηλέφωνο. Απορώ όμως γιατί παρεξηγήθηκε, δηλαδή τι περίμενε, να του πούνε και μπράβο; Λες και θα υπήρχε στην καρέκλα του χωρίς την κομματική στήριξη.-Μετά τα εγκαίνια στην Έο Κωνσταντίνος Τασούλας έκανε έναν μεγάλο περίπατο στα περίπτερα των εκδοτών από το άγαλμα του έφιππου Βασιλιά Κωνσταντίνου Α’ έως το σιντριβάνι., ευχόταν σε όλους, αλλά είχε παράλληλα την ευκαιρία να συνομιλήσει λίγο περισσότερο με εκδότες, όπως τον Γιώργο Χρονά (εκδ. Οδός Πανός), με τον οποίο μίλησαν για τον Καβάφη και με τη Ραχήλ Καπόν (εκδ. Καπόν) για κάποια ιστορικά βιβλία. Δέχθηκε δώρα από πολλούς εκδοτικούς οίκους που παραλίγο οι σακούλες να μη χωρέσουν στο αυτοκίνητο, ενώστα πιο… «αριστερά» περίπτερα. Όταν ο Πρόεδρος σταμάτησε στοένας ευγενικός γενειοφόρος τον καλωσόρισε και του είπε: «Πρόεδρε, εμείς εδώ είμαστε από την άλλη πλευρά». Και ο Πρόεδρος απάντησε: «Μα έτσι έχει ενδιαφέρον! Δεν έχει ενδιαφέρον αν όλοι είμαστε από την ίδια πλευρά». Στη συνέχεια είχαν μια σύντομη συζήτηση για το εκλογικό αποτέλεσμα στη. Λίγο πιο πριν, στο σταντ των εκδόσεων «Εντός Γραμμής» ο Πρόεδρος είπε στον νεαρό πωλητή:. «Το γνωρίζουμε», απάντησε χαμογελώντας ο νεαρός. Σε ένα άλλο περίπτερο ο Πρόεδρος έπιασε κουβέντα για την. «Ξέρετε, ο Οδυσσέας ήταν ο ''Κανένας'' και ο Πολύφημος, ήταν, ας πούμε ο ''Πολυφημισμένος''. Κι όμως, ο Κανένας, ο άγνωστος, νίκησε τον πασίγνωστο. Είναι αυτό ένα μάθημα για την τρωτότητα και τα όρια της φήμης».-Και, ξεκινώντας με τον CEO της Deutsche Telekom, το μέλος του ΔΣ της DT με αρμοδιότητα την Ευρώπη την, οι οποίοι με τον Πρόεδρο και CEO του ΟΤΕθα περάσουν σήμερα το κατώφλι τουόπου θα συναντηθούν με τον, αμέσως μετά τη συνεδρίαση του πρωινού καφέ. Η ηγεσία της Deutsche Telekom θα ενημερώσει τον Πρωθυπουργό γιαΗ αλλαγή που τρέχει και επισήμως από χθες δεν περιορίζεται στο rebranding, καθώς η ενσωμάτωση του ΟΤΕ στο διεθνές οικοσύστημα της Telekom θα ενισχύσεισε επίπεδο τεχνολογίας, προϊόντων και εμπορικών συνεργασιών.-Κλειδώνει ηστους μετόχους της Motor Oil. Χθες στο ΓΕΜΗ καταχωρήθηκαν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις 6μήνου (01.01.2026 έως 30.06.2026), «με σκοπό τη διανομή προς τους μετόχους της εταιρείας προσωρινού μερίσματος εκ των κερδών της εταιρικής χρήσεως 2026». Στην πρόσφατη τηλεδιάσκεψη η διοίκηση είχε ερωτηθεί για τη μερισματική πολιτική που θα ακολουθηθεί λόγω της σημαντικής κερδοφορίας, κάνοντας λόγο για έναπρομέρισμα και ένα υψηλότερο τελικό μέρισμα.-Με το μολύβι στο χέρι και αρκετές επιφυλάξεις διαβάζουν οι υποψήφιοι επενδυτές τογια την αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου Γκόνου στη. Το κείμενο έφθασε στα χέρια τους αργά το βράδυ της περασμένης Πέμπτης (λίγο πριν τη ΔΕΘ) και η πρώτη αντίδραση είναι θετική αλλά όχι ενθουσιώδης. Το ενδιαφέρον για το έργο παραμένει ισχυρό, τόσο από την πλευρά του, που ελέγχεται από τονόσο και από την κοινοπραξίατων επιχειρηματιών. Ωστόσο, στα δύο επενδυτικά στρατόπεδα έχει ήδη αρχίσει η αναλυτική κοστολόγηση των όρων, καθώς η αρχική εικόνα είναι ότι αρκετοί από τους κινδύνους της παραχώρησης μεταφέρονται στον ιδιώτη. Το βασικό αγκάθι δεν φαίνεται να είναι το αρχικό τίμημα, το οποίο προβλέπεται να καταβληθεί σε δύο δόσεις -5 εκατ. ευρώ στην έναρξη και άλλα 5 εκατ. ευρώ σε μεταγενέστερο χρόνο- αλλά. Άλλωστε, το εφάπαξ τίμημα αποτελεί μόνο ένα μέρος του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος, καθώς θα προστεθούν το μίσθωμα και ένα ετήσιο ποσοστό επί των εσόδων που θα συνδέεται με τοκάθε διεκδικητή. Εκείνο που προκαλεί τον μεγαλύτερο προβληματισμό είναι το εύρος των εκκρεμοτήτων που φαίνεται να περνούν στον μελλοντικό παραχωρησιούχο. Απαλλοτριώσεις, αρχαιολογικά ζητήματα, αδειοδοτήσεις, καταπατήσεις και ενδεχόμενη απομάκρυνση καταπατητών συνθέτουν έναπου οι υποψήφιοι θεωρούν δύσκολο να αποτιμηθεί με ακρίβεια. Ο ιδιώτης, όπως σχολιάζουν, καλείται να αναλάβει όχι μόνο τη χρηματοδότηση, την ανάπτυξη και τη λειτουργία του έργου, αλλά καιτα οποία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από δημόσιες υπηρεσίες και διοικητικές διαδικασίες.-Αυτό που φοβίζει λοιπόν τους υποψήφιους επενδυτές είναι ότι μπορεί να βρεθούν να κυνηγούν άδειες, απαλλοτριώσεις και αποφάσεις φορέων,στον χρόνο επίλυσης των εκκρεμοτήτων. Και τέτοιοι κίνδυνοι μόνον θεωρητικοί δεν είναι, καθώς μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλες καθυστερήσεις, να επηρεάσουν τη χρηματοδότηση και να αλλάξουν πλήρως τα οικονομικά δεδομένα μιας επένδυσης. Όταν, μάλιστα, δεν μπορούν να κοστολογηθούν εξαρχής, συνήθως μεταφράζονται είτε σε πιο συντηρητικές προσφορές είτε σε υψηλότερο απαιτούμενο περιθώριο απόδοσης. Οι ενδιαφερόμενοι αναγνωρίζουν ότι ορισμένα οικονομικά μεγέθη εμφανίζονται προσαρμοσμένα σε σχέση με προηγούμενους διαγωνισμούς, όπως εκείνον της Φυλής. Εκτιμούν, ωστόσο, ότι αυτό. Η πρώτη εντύπωση είναι ότι το σχέδιο μπορεί να αποτελέσει βάση συζήτησης, χρειάζεται όμως ουσιαστικές παρεμβάσεις για να γίνει πραγματικά χρηματοδοτήσιμο και ελκυστικό. Το μήνυμα επομένως προς την αναθέτουσα αρχή είναι ότι. Οι υποψήφιοι ζητούν πιο ισορροπημένη κατανομή των κινδύνων ανάμεσα στο Δημόσιο και στον ιδιώτη, καθώς και σαφέστερες δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση των διοικητικών και ιδιοκτησιακών εκκρεμοτήτων. Ηγια την υποβολή σχολίων και παρατηρήσεων έχει οριστεί για τις 23 Σεπτεμβρίου, αν και θεωρείται πιθανό να ζητηθεί παράταση λόγω του περιορισμένου χρονικού περιθωρίου. Στη συνέχεια, το Δημόσιο θα κληθεί να αποφασίσειστο Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος καταγράφηκαν 32.799 πτήσεις (αφίξεις, αναχωρήσεις). Αυτό σημαίνει ότι κάθε 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα υπήρχε κίνηση σε έναν από τους αεροδιαδρόμους. Και βέβαια οιαποτελούν νέο ρεκόρ μήνα για το αεροδρόμιο που θα δει τα έσοδα εστίασης και ρουχισμού να εκτοξεύονται. Και ως γνωστόν στα μη αεροπορικά έσοδα δεν υπάρχει το πλαφόν απόδοσης του 15%.-Κι αφού αναφερθήκαμε στον ΔΑΑ να πούμε και για την, η οποία τον περασμένο Ιούλιο κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα 2 εκατομμύρια επιβάτες σε έναν μήνα και οι αναλυτές αρχίζουν να βλέπουν τις θετικές προοπτικές για τη μετοχή της αεροπορικής εταιρείας. H Eurobank Equities τονίζει πως το 2026 αναδεικνύεται σε χρονιά πίεσης για την Aegean λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους, αλλά εκτιμά ότι πρόκειται περισσότερο για μια προσωρινή κατάσταση. Πίσω από τη φετινή πίεση στα κέρδη: η κυρίαρχη θέση της Aegean στην ελληνική αγορά και στο hub της Αθήνας, η διεύρυνση του διεθνούς δικτύου, η επέκταση της τουριστικής περιόδου και κυρίως ο νεότερος, αποδοτικότερος στόλος. Η ουσία είναι πως η εικόνα αλλάζει από το 2027, καθώς η σταδιακή άρση των περιορισμών συντήρησης στους κινητήρες GTF θα επιτρέψει την επαναφορά μεγαλύτερης χωρητικότητας, ενώ η αύξηση της επιβατικής κίνησης, η καλύτερη απορρόφηση του σταθερού κόστους και η μεγαλύτερη συμμετοχή των αποδοτικότερων αεροσκαφών neo αναμένεται να ενισχύσουν τα περιθώρια. Με ισχυρή ρευστότητα, υψηλές ταμειακές ροές και μερισματική απόδοση 5%-6%,και δίνει τιμή-στόχο τα 15,90 ευρώ, βλέποντας συνολικό περιθώριο απόδοσης περίπου 32% από το χθεσινό κλείσιμο το οποίο -σημειωτέων- δεν ήταν καλό, καθώς η μετοχή υποχώρησε κατά 2% (στα 12,05 ευρώ).-Νέα δεδομένα για την πορεία της ΜΕΒΓΑΛ έβγαλε ηστις εγκαταστάσεις της στα Κουφάλια. Η διοίκηση έβαλε τον πήχη του φετινού τζίρου στα 234 εκατ. ευρώ, από 206,7 εκατ. το 2025, με τις εξαγωγές να ξεπερνούν για πρώτη φορά το 50% των πωλήσεων. Παράλληλα, η μεγάλη επένδυση για το νέο εργοστάσιο, για την οποία, ανεβαίνει πλέον από τα 150 στα 160 εκατ. ευρώ, με το έργο να βρίσκεται σε εξέλιξη και τη νέα μονάδα να υπερδιπλασιάζει, όταν ολοκληρωθεί, την παραγωγική δυναμικότητα της εταιρείας. Η επίσκεψη είχε πάντως και προσωπικό χρώμα για τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Η σύζυγός του,, μεγάλωσε στα Κουφάλια και υπήρξε, μια ιστορία που η ίδια είχε αφηγηθεί συγκινημένη στην εκδήλωση για τα 75 χρόνια της γαλακτοβιομηχανίας. Και ο Χατζηδάκης φρόντισε να τη θυμίσει από τα Κουφάλια, μιλώντας για τον «συναισθηματικό δεσμό» του με την εταιρεία.-Έχοντας διαφοροποιηθεί από το γενικότερο κλίμα διόρθωσης στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος υποχώρησε από τα πολυετή ρεκόρ του,. Έκλεισε σε θετικό έδαφος, στα 17,6 ευρώ, καταγράφοντας νέο ρεκόρ 11 ετών καθώς βρέθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τις 25 Νοεμβρίου 2015, όταν είχε κλείσει στα 19,42 ευρώ. Η επίδοση αυτή ανέβασε την κεφαλαιοποίηση της τράπεζας πάνω από το ορόσημο των 16 δισ. ευρώ. Βασικός καταλύτης της αυτόνομης ανοδικής κίνησης υπήρξαν οι. Ηέθεσε τιμή στόχο τα 19,3 ευρώ, ενώ ητοποθέτησε τον πήχη υψηλότερα, στα 22 ευρώ, παρέχοντας «καύσιμη ύλη». Παράλληλα, η ορατότητα γύρω από τις επιχειρηματικές εξελίξεις ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Η ΕΤΕ ανακοίνωσε επίσης χθες πως θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα εννεαμήνου στις, ενώ θα ακολουθήσει η διανομή του ενδιάμεσου μερίσματος, με την αποκοπή στις 16 Νοεμβρίου και την καταβολή στις 20 Νοεμβρίου.-Σε έντονα ανοδική τροχιά διατηρείται η, συμπληρώνοντας την τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση κερδών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Μετά την προχθεσινή ενίσχυση κατά 4,46% (με τζίρο 1,9 εκατ. ευρώ και σχεδόν 320 χιλιάδες κομμάτια) και το χθεσινό +4,43% (με τζίρο 2,27 εκατ. ευρώ και 362 χιλιάδες κομμάτια), ο τίτλος έκλεισε στα 6,36 ευρώ. Με τη συνολική άνοδο του τελευταίου τριημέρου να αγγίζει το 9,65%, η μετοχή επέστρεψε σε επίπεδα που είχε να συναντήσει από τον περασμένο Ιανουάριο, έχοντας ακόμη ωστόσο μία. Η αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα και η διατήρηση της αγοραστικής δυναμικής αποτυπώνουν την επενδυτική αισιοδοξία ενόψει των ανακοινώσεων για τα οικονομικά αποτελέσματα του α' εξαμήνου, τα οποία, μετά το κλείσιμο της αγοράς.-Ανοίγει σήμερα και κλείνει την Παρασκευή τοτης Star Bulk για τη διάθεση έως 4,4 εκατ. νέων μετοχών, στο πλαίσιο της παράλληλης εισαγωγής του συνόλου των μετοχών της στο Euronext Athens. Οι νέες μετοχές αντιστοιχούν σε περίπου 3,8% του υφιστάμενου κεφαλαίου, σε εύρος τιμής σε εύρος τιμής €23–€25,50, με στόχο την άντληση έως €112,2 εκατ. και έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στις 16/9 παράλληλα με το Nasdaq., η οικογένεια συμμετέχει με έως €6 εκατ. στην ίδια τιμή με το κοινό, και τα κέρδη εξαμήνου εκτινάχθηκαν στα $203,5 εκατ. Στα χρηματιστηριακά γραφεία οι μικροεπενδυτές διατύπωναν μια εύλογη απορία η οποία οδηγεί και σ’ ένα ευχάριστο παρασκήνιο. «Τα μερίσματα της Star Bulk θα φορολογούνται με 30%, όπως της Viohalco και της Cenergy;» Η σύγχυση είναι εύλογη, η απάντηση αρνητική. Το 30% που βαρύνει τα μερίσματα των δύο ομίλων, δεν είναι ελληνικός φόρος, είναι η βελγική παρακράτηση στην πηγή και είναι συνέπεια της καταστατικής τους έδρας στις Βρυξέλλες. Στα χαρτιά, η ελληνοβελγική σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας περιορίζει την παρακράτηση στο 15% για τα φυσικά πρόσωπα. Στην πράξη όμως, η ανάκτηση της διαφοράς. Διαδικασίες και διατυπώσεις που οι περισσότεροι ιδιώτες δεν επιχειρούν ποτέ και γι’ αυτό «τρώνε» το πλήρες 30%, χωρίς το υπερβάλλον να συμψηφίζεται στην Ελλάδα.Ως ναυτιλιακή εταιρεία, τα μερίσματα της υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του ν. 27/1975 και φορολογούνται στην Ελλάδα με συντελεστή 5% και μ’ αυτό εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση. Δεν υπάρχει παρακράτηση στην πηγή από τα Νησιά Μάρσαλ ούτε φυσικά η βελγική γραφειοκρατία. Για μια εταιρεία που μοιράζει τριμηνιαία μερίσματα και κατευθύνει στους μετόχους σχεδόν το σύνολο των ελεύθερων ταμειακών ροών της, αυτή η διαφορά φορολογίας μερισμάτων από το 5% στο 30% είναι-Κι επειδή ο λόγος είναι για την εταιρεία του Πέτρου Παππά, μια φράση του που ειπώθηκε πρόσφατα στη συνέντευξη Τύπου αξίζει να κρατηθεί, γιατί πίσω της κρύβεται έναςπου υπάρχει στα ναυτιλιακά γραφεία του ΠειραιάΟ επικεφαλής της Star Bulk δεν προσπάθησε να ωραιοποιήσει την κατάσταση. Έφερε ως παράδειγμα ένα πλοίο που φεύγει από την Κίνα για τη Βραζιλία, ταξιδεύει περίπου 40 ημέρες στη θάλασσα, χωρίς ουσιαστικά να βλέπεις άλλον άνθρωπο πέρα από τους περίπου 20 συναδέλφους σου. Το πιο ενδιαφέρον, όμως, ήρθε στη συνέχεια. Ο Παππάς συνέδεσε την απομάκρυνση των νέων από το ναυτικό επάγγελμα με έναν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο. Να αρχίσει να χάνεται η ελληνική ναυτική τεχνογνωσία που χτίστηκε επί γενιές. Και. Η Ελλάδα μπορεί να διαθέτει έναν από τους ισχυρότερους εμπορικούς στόλους στον κόσμο και οι Έλληνες εφοπλιστές να επενδύουν δισεκατομμύρια σε νέα πλοία, όμως η ναυτοσύνη δεν αγοράζεται από τα ναυπηγεία. Μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, από το πλοίο στα γραφεία και από τους παλαιότερους στους νεότερους. Γι’ αυτό και το ζήτημα δεν είναι πλέον μόνο ποιος θα επανδρώνει τα ελληνόκτητα πλοία. Είναι ποιος θα μεταφέρει αύριο τη γνώση που βοήθησε την ελληνική ναυτιλία να φτάσει εκεί όπου βρίσκεται σήμερα. Οι 40 ημέρες στη θάλασσα, λοιπόν,-Δύο κινήσεις μέσα σε λίγους μήνες, πρώτα ομε τη Safe Bulkers, τώρα ομε τη Star Bulk και στην αγορά έχει αρχίσει ήδη η κουβέντα για το ποιος θα είναι ο τρίτος. Και εδώ βρίσκεται το. Στα χρηματιστηριακά γραφεία κοιτούν πλέον προς τη μεγάλη δεξαμενή των ελληνικών ναυτιλιακών που παραμένουν εισηγμένες αποκλειστικά στη Νέα Υόρκη. Diana Shipping, Danaos, Seanergy, Euroseas και άλλες εταιρείες ελληνικών συμφερόντων διαθέτουν ακριβώς εκείνο το προφίλ που θα ήθελε να προσελκύσει η Euronext Athens: διεθνή παρουσία, αναγνωρίσιμο εφοπλιστικό όνομα και επενδυτική ιστορία στη Wall Street. Δεν σημαίνει ότι κάποια από αυτές ετοιμάζει βαλίτσες για την Αθήνα. Αυτό που ακούγεται, όμως, είναι ότι πλέον. Το κρίσιμο τεστ είναι η Star Bulk. Η Safe Bulkers έκανε παράλληλη εισαγωγή χωρίς άντληση κεφαλαίων. Ο Παππάς πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα και ζητά από την ελληνική αγορά να βάλει πραγματικό χρήμα στο τραπέζι. Εάν η προσφορά καλυφθεί με ισχυρή ζήτηση, τότε. Γιατί άλλο να σου λένε ότι η Αθήνα θέλει να γίνει χρηματοδοτικό κέντρο της ναυτιλίας και άλλο να βλέπεις δύο ανταγωνιστές σου να έχουν ήδη δέσει κάβους στο ελληνικό ταμπλό.-Οι Έλληνες εφοπλιστές βρίσκονται. Σχεδόν 1.000 πλοία βρίσκονται σήμερα υπό ναυπήγηση για ελληνικά συμφέροντα. Ο αριθμός εντυπωσιάζει. Τα δισεκατομμύρια αυτής της πρωτοφανούς επενδυτικής έκρηξης κατευθύνονται σχεδόν στο σύνολό τους προς τα μεγάλα ναυπηγεία της Κίνας, της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας. Και μαζί με τα πλοία αγοράζονται μηχανές, ηλεκτρονικά συστήματα, εξοπλισμός εξοικονόμησης ενέργειας και τεχνολογία νέων καυσίμων.. Όχι, προφανώς, να αρχίσουμε αύριο να κατασκευάζουμε VLCC και containerships στην Ελλάδα. Αλλά να διεκδικήσει η εγχώρια ναυπηγοεπισκευαστική και κατασκευαστική βιομηχανία μεγαλύτερο κομμάτι από το τεράστιο after market που δημιουργούν αυτά τα πλοία. Επισκευές, μετασκευές, ανταλλακτικά, ψηφιακές εφαρμογές και πράσινες τεχνολογίες. Γιατί, αν οι Έλληνες παραλαμβάνουν σχεδόν ένα καινούργιο πλοίο κάθε ημέρα για τα επόμενα τρία χρόνια, αξίας 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το πραγματικό ερώτημα δεν είναι μόνο πόσο μεγαλώνει ο ελληνόκτητος στόλος.δεν είναι πόσα πλοία παραγγέλνουμε, αλλά πόση από αυτή την αξία θα επιστρέψει ποτέ στην ελληνική οικονομία.έχουν αυξηθεί οι ανοικτές πωλήσεις στη Renault, παρά τις πρώτες ενδείξεις βελτίωσης των αποτελεσμάτων της αυτοκινητοβιομηχανίας. Σύμφωνα με τη, η διοίκηση του François Provost ασκεί παρασκηνιακά πιέσεις στη γαλλική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ζητώντας αυστηρότερη εποπτεία του short selling. Οι δημοσιοποιημένες καθαρές short θέσεις αντιστοιχούσαν στο 8,16% των μετοχών στις 7 Σεπτεμβρίου,. Τα επίσημα αρχεία τηςεπιβεβαιώνουν την αυξημένη δραστηριότητα, εντείνοντας τη συζήτηση για μεγαλύτερη διαφάνεια και αυστηρότερο έλεγχο.-Παραμένοντας στην Γαλλία και την αυτοκινητοβιομηχανία, η γαλλική Δικαιοσύνη παρέπεμψε τη Fiat Chrysler, η οποία αποτελεί πλέον μέρος της, σε ποινική δίκη στο Παρίσι γιαστο πλαίσιο της έρευνας για το Dieselgate. Η υπόθεση αφορά καταγγελίες για παραποίηση των εκπομπών ρύπων πετρελαιοκίνητων οχημάτων, με τις ημερομηνίες της ακροαματικής διαδικασίας να εξετάζονται για τον Νοέμβριο του 2028. Η FCA γίνεταιγια το σκάνδαλο, μετά τη Volkswagen και τη Renault, διευρύνοντας περαιτέρω τους νομικούς κινδύνους για τον όμιλο Stellantis.-Στα $14.533/τόνο σκαρφάλωσε προχθές ηστο LME, το Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου. Αυτό ήταν ένα ακόμηστα τρίμηνα συμβόλαια, πάνω από το προηγούμενο υψηλό του Ιανουαρίου και +68% από το χαμηλό των $8.613 του περασμένου Απριλίου όταν οι δασμοί της «Ημέρας Απελευθέρωσης» βύθιζαν τα εμπορεύματα. Ο χαλκός είναι τοεπειδή έχει την ικανότητα να προβλέπει τους κύκλους της παγκόσμιας οικονομίας. Σήμερα γράφει πάλι ιστορία. Μόνο που αυτή τη φορά η διάγνωσή του δεν είναι απλώς «ανάπτυξη». Οι αγορές προεξοφλούν εδώ και εβδομάδες ότι ο Πρόεδρος Τραμπ θα επεκτείνει τους δασμούς και στις εισαγωγές επεξεργασμένου μετάλλου. Η σχετική εισήγηση του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου εκκρεμεί ήδη 2 μήνες. Οι traders έχουν στείλει φέτος εκατοντάδες χιλιάδες τόνους στις ΗΠΑ. Στα τέλη Ιουλίου, το 58% των χρηματιστηριακών αποθεμάτων παγκοσμίως (αυτά που μπορούμε να δούμε μέσα από τα επίσημα στοιχεία), βρισκόταν στις αμερικανικές αποθήκες του COMEX (όμιλος CME)», την ώρα που τα διαθέσιμα του LME στραγγίζουν. Με απλά λόγια,, ενώ οι αποθήκες COMEX στη Νέα Υόρκη -που είναι η εθνική αποθήκη των ΗΠΑ- γεμίζουν. Η καμπύλη των τιμών γύρισε σε backwardation και η άμεση παράδοση πληρώνεται πλέον ακριβότερα από τη μελλοντική. «Η ζημιά έχει γίνει, η απειλή του δασμού αρκούσε για να μετακινηθεί όλο το πλεονάζον μέταλλο στις ΗΠΑ», σημειώνει η Goldman Sachs, ενώ αναλυτής του Cesco μιλά για, όχι παγκόσμιο έλλειμμα. Για την Ελλάδα των καλωδίων και της μεταποίησης χαλκού,. Χρυσάφι για τα βιβλία παραγγελιών, πρόσθετο βάρος για τα κόστη πρώτων υλών.