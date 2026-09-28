-Χαίρετε, καλό χειμώνα να ευχηθούμε, έτσι όπως πάει ο καιρός φέτος φαίνεται πως μας ήρθε νωρίτερα απ' ό,τι το συνηθισμένο τα τελευταία χρόνια, αν και ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί σε λίγες ημέρες να το ξαναγυρίσει ώστε να μη χρειαστεί να ανάψουμε καλοριφέρ -στην Αθήνα και στα νότια της χώρας τουλάχιστον- με τέτοιες τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τέλος πάντων, μιας και μιλάμε για τιμές, κρύο και χειμώνα, την Τετάρτη θα ανακοινωθεί το πρώτο πακέτο μέτρων της κυβέρνησης το οποίο όμως δεν θα αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά θα πρόκειται ουσιαστικά για μια παράταση της επιδότησης στην αντλία από κράτος και διυλιστήρια περίπου στα επίπεδα που ισχύουν και σήμερα. Το πετρέλαιο θέρμανσης όσον αφορά την επιδότηση θα το δουν στις 14 Οκτωβρίου που ξεκινάει, ας πούμε, τυπικά η χειμερινή περίοδος και έως τότε θα υπάρχει καλύτερη εικόνα για το πώς θα έχει διαμορφωθεί η τιμή του διεθνώς. Κατά τα λοιπά, ο Μητσοτάκης -μετά από μια ευχάριστη και δημιουργική παύση πέντε ημερών στις ΗΠΑ, όπου είδε και μίλησε πλην της παρουσίας του στον ΟΗΕ και με πολλούς και μεγάλους διεθνείς επενδυτές- γυρνάει... στα τετριμμένα. Είπαμε και προ ημερών έχει να διαχειριστεί και μια επιχειρηματική κόντρα που κατά κάποιον τρόπο αφορά την κυβέρνηση, αφού στις δουλειές αυτές εμπλέκεται κυρίως το κράτος και φαίνεται ότι έχει πάρει ευρύτερες, υπερατλαντικές διαστάσεις. Όχι ότι για έναν πρωθυπουργό σε προεκλογική χρονιά τέτοιοι χειρισμοί επιχειρηματικών διαφορών είναι το μοναδικό ή το πιο σοβαρό ζήτημα, αλλά... δεν το θέλεις στα πόδια σου που λένε και φυσικά όταν έχει και… μεγάλες ουρές το θέμα, άσε που έρχεται και ο Ρούμπιο την άλλη εβδομάδα και υπάρχουν πολύ σοβαρότερα θέματα με την Τουρκία, εθνικά, αμυντικά. Γενικώς ο Κ.Μ θα έχει να αντιμετωπίσει ό,τι αντιμετωπίζει πάντοτε ένας άνθρωπος που διευθύνει, από... μαγαζάτορας έως πρωθυπουργός και φεύγει από πάνω από τη δουλειά έστω και για λίγες ημέρες, ένα χαλάρωμα το οποίο εκδηλώθηκε από άσχετες δηλώσεις υπουργών, έως διάφορες μικρές εσωκομματικές κόντρες που εκδηλώνονται ενόψει κάλπης. Την ώρα που ξαναλέω το πλέον σημαντικό θέμα που έχει να αντιμετωπίσει είναι η ακρίβεια σε όλα τα επίπεδα που πιθανώς θα επιδεινωθεί λόγω πετρελαίου.

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-Η επιστροφή του Μητσοτάκη στην Αθήνα πάντως, εκτός από τις σημερινές αρκετές συσκέψεις, θα έχει και. Στο πρόγραμμά του, που μένει βέβαια να επιβεβαιωθεί, υπάρχει επίσκεψη στοντην Τρίτη, ενώ την Παρασκευή θα πάει στην, σε έναν πολύ δύσκολο νομό για τη Νέα Δημοκρατία. Θα επισκεφθεί βεβαίως και τονπου πρόσφατα μπήκε στη λίστα της UNESCO.-Εκτός από το, ο Μητσοτάκης αυτές τις μέρες έχει να πάρει αποφάσεις και για την. Υπάρχει μία εκκρεμότητα με τους δύο αναπληρωτές Τύπου, καθώς ο Μητσοτάκης δεν χάρηκε καθόλου με τη διαρροή του ονόματος του Χρήστου Λαγκαδιανού που προορίζεται μαζί με την Πορφυλλένια Κανελλοπούλου για τη θέση, οπότε θα γίνει σχετική συζήτηση. Επίσης,για ονόματα υποψηφίων που θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα, αλλά και για αλλαγές στην κομματική δομή που δρομολογεί ο γραμματέας του κόμματος-Με γεμάτη ατζέντα πηγαίνει σήμερα στην Τουλούζη της Γαλλίας ογια την Πολιτική Συνέλευση του ΕΛΚ. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης θα είναι κεντρικός ομιλητής στη συζήτηση για την, αλλά το ενδιαφέρον βρίσκεται και στη συνέχεια: ως επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας του ΕΛΚ για την Ανταγωνιστικότητα, θα εισηγηθεί τοστην Πολιτική Συνέλευση. Με άλλα λόγια, θα πάρει τον λόγο για το μεγάλο πρόβλημα της ευρωπαϊκής οικονομίας και θα παρουσιάσει την πολιτική πρόταση της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς για την αντιμετώπισή του. Κοινώς, ο Χατζηδάκης θα κάνει σε ευρωπαϊκό κοινό, χτίζοντας ένα συναφές προφίλ.-Με αφορμή το μνημόσυνο για τονπου έγινε την Κυριακή στην Πύλο, οβρέθηκε το προηγούμενο τριήμερο στη Μεσσηνία και έκανε επαφή με πυρήνες του, ανθρώπους που διαχρονικά είναι κοντά του, αλλά και στελέχη που συζητούνται για το. Σε διάφορα τραπέζια που έγιναν τους είπε κάτι του στυλ ότι «η κοινωνία ζητά να δημιουργηθεί το κόμμα», αν και δεν έγινε πιο συγκεκριμένος ως προς το χρονοδιάγραμμα, καθώςκαι οι παρεμβάσεις του να αποκτούν έτσι πρόσθετη δυναμική, παρά να εγκλωβιστεί σε μια συζήτηση καθημερινότητας και να πρέπει να απαντάει ενδεχομένως για στελέχη που θα παρουσιάσει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δύσκολα θα αρχίσουν ακριβώς την επόμενη της ανακοίνωσης και αργότερα βέβαια όταν θα βγαίνουν στη φόρα οι υποψήφιοι. Στα τραπέζια αυτά πάντως, όχι για τοπικά θέματα της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου, αλλά για την, τηνκ.λπ. Αυτό που πάντως είναι αισθητό στην Πελοπόννησο είναι ότι υπέρ του Σαμαρά κάνει κινητοποίηση σε επίπεδο στελεχών ο πρώην περιφερειάρχης, ο οποίος μπορεί να είναι και ο ίδιος υποψήφιος στην Αρκαδία.-Ολοκληρώθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η συμφωνία μεταξύ της Oaktree Capital Management και της Τράπεζας Πειραιώς για την απόκτηση τουαπό την. Οι σχετικές ανακοινώσεις επίκεινται και η συμφωνία θα περάσει στο επόμενο στάδιο της έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ηεπιτυγχάνει να επεκταθεί στις υπηρεσίες Υγείας, μια εξέλιξη που στηρίζει και το σημαντικό απόκτημά της, την Εθνική Ασφαλιστική, για την οποία η τράπεζα επιδιώκει, με κάθε τρόπο,. Αυτό, άλλωστε, ήταν μία από τις βασικές ερωτήσεις των αναλυτών σε όλα τα roadshows στα οποία μετείχε η τράπεζα. Λογικά λοιπόν η ανακοίνωση για το ΙΑΣΩ δεν θα καθυστερήσει, καθώς ο έλεγχος και όλα τα θέματα που εκκρεμούσε να διευκρινιστούν έχουν πλέον περατωθεί καιτης δήλωσης τουέχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στο πλαίσιο του 27ου Euromed Convention «From Land to Sea», που πραγματοποιήθηκε στοτης Σαρδηνίας, έδωσε σαφές περίγραμμα των σχεδίων του για την ελληνική αγορά. Την ώρα που στην ακτοπλοϊκή αγορά συζητείται έντονα ότι ο Όμιλος Attica θα μπορούσε να τεθεί προς πώληση, ο Ιταλός εφοπλιστής ξεκαθάρισε ότι. Ο σχεδιασμός του περιορίζεται στον άξονα Πειραιάς–Μήλος–Ηράκλειο και στην Αδριατική. Ρόδος, Κυκλάδες και ενδονησιωτικές συνδέσεις μένουν εκτός πλάνου. «Δεν δραστηριοποιούμαστε μεταξύ μικρότερων νησιών», ήταν η χαρακτηριστική του απάντηση. Η τοποθέτηση δεν έγινε ως ευθεία απάντηση σε ερώτηση για την Attica και. Διότι μια πιθανή εξαγορά του μεγαλύτερου ελληνικού ακτοπλοϊκού ομίλου θα έφερνε τον Grimaldi ακριβώς στις γραμμές από τις οποίες δηλώνει ότι θέλει να μείνει μακριά.γιατί να αγοράσει ένα εκτεταμένο δίκτυο στο Αιγαίο, όταν ο ίδιος λέει ότι δεν το χρειάζεται; Είτε, λοιπόν, τα σενάρια για την Attica δεν τον αφορούν, είτε οποιαδήποτε θεωρητική εμπλοκή του θα απαιτούσε εντελώς διαφορετική αρχιτεκτονική. Προς το παρόν, πάντως, ο Γκριμάλντι δείχνει να-Δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία για τη Eurobank η παραίτηση από Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας και τις αντίστοιχες επιτροπές στις οποίες συμμετείχε ο Ευάγγελος Κωτσοβίνος.του στελέχους είναι η ανάληψη υψηλόβαθμης θέσης στην. Κατόπιν αυτού η παραμονή του στη Eurobank δημιουργούσε ασυμβίβαστο. Αξιοσημείωτο πάντως είναι το γεγονός πωςτου ελληνικού banking με στόχο να ανοίξουν περαιτέρω εργασίες στη χώρα μας.-Απομένουν τρεις -μαζί με τη σημερινή- ημέρες για τηνμε το 48% των εισηγμένων (σε πλήθος) εταιρειών να μην έχει δημοσιεύσει μεγέθη. Οι 76 εισηγμένες (περιλαμβάνονται και οι νεοεισαχθείσες ναυτιλιακές) στα μέχρι στιγμής συγκεντρωτικά μεγέθη του εξαμήνου εμφανίζουν αύξηση του κύκλου εργασιών 18,8% (53,6 δισ. ευρώ), αύξηση των λειτουργικών κερδών κατά 43,2% (10,26 δισ. ευρώ) και αύξηση της καθαρής κερδοφορίας κατά 39,2% (7,53 δισ. ευρώ). Οιαποτελούν τον βασικό μοχλό μεγέθυνσης της κερδοφορίας με αύξηση 76% και διεύρυνση των περιθωρίων λειτουργικών κερδών κατά 327 μονάδες βάσης.αποτελούν τους κύριους φορείς της βελτίωσης των μεγεθών, χωρίς ωστόσο να υστερούν οι υπόλοιπες εισηγμένες. Μέχρι στιγμής το 88% των εταιρειών που έχει δημοσιεύσει είναι κερδοφόρο εκ των οποίων το 71% εμφάνισε βελτίωση της περυσινής εξαμηνιαίας επίδοσης.καθώς το βασικό σκέλος των δεικτοβαρών μετοχών τα έχει δημοσιεύσει (με εξαίρεση ίσως τον ΟΛΠ και τον ΟΛΘ). Όσοι δεν δημοσιεύσουν μέχρι το πρωί της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου, οι μετοχές τους θα τεθούν σε προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης.-Όλα δείχνουν ότι το πρόσημο του μήνα θα κριθεί στηνκαθώς η απόκλιση από τις 2.677 μονάδες, επίπεδο στο οποίο έκλεισε ο Αύγουστος, απέχει λιγότερο από 1% από τα τρέχοντα επίπεδα. Τομέχρι στιγμής είναι πέντε. Σε ό,τι αφορά τις μέσες ημερήσιες συναλλαγές ο Σεπτέμβριος τρέχει με 559 εκατ. ευρώ, το οποίο συνιστά-Εκτακτη γενική συνέλευση πραγματοποίησε προ ημερών η Fraport Greece «Α» Α.Ε. όπου ελήφθησυνολικού ποσού ύψους έως 50 εκατ. ευρώ υπέρ των μετόχων της εταιρείας. Η Fraport Greece «A» έχει υπό τη διαχείρισή της το «πακέτο» των επτά από τα 14 συνολικά περιφερειακά αεροδρόμια (που θα ανέβουν στα 15 μαζί με τη νέα παραχώρηση της Καλαμάτας) υπό τον όμιλο Fraport στη χώρα μας. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία των αεροδρομίων Ακτίου, Ζακύνθου, Καβάλας, Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς και Χανίων και το μέρισμα των 50 εκατ. ευρώ προκύπτει από ταΕπισημαίνεται ότι τα κέρδη μετά από φόρους της εταιρείας ξεπέρασαν πέρυσι τα 69,23 εκατ. ευρώ με συνολικά έσοδα 366,4 εκατ. ευρώ, ενώ αντίστοιχη απόφαση για συνολικό μέρισμα ύψους 30 εκατ. ευρώ είχε ληφθεί και πέρυσι την ίδια εποχή για τις χρήσεις 2023 (9 εκατ. ευρώ) και 2024 (21 εκατ. ευρώ)., Κω, Μυτιλήνης, Μυκόνου, Ρόδου, Σάμου, Σαντορίνης και Σκιάθου, είναι στην ομπρέλα της Fraport Greece «Β» η οποία είχε το 2025 κέρδη μετά από φόρους ύψους 34,78 εκατ. ευρώ, με συνολικά έσοδα 277,1 εκατ. ευρώ.-Κι επειδή ανοίξαμε το κεφάλαιο των λιανικών πωλήσεων, να αναφέρουμε πως, μόνος, ομε τζίρο €6,13 δισ. το 2025 (από €5,56 δισ.), λειτουργικά κέρδη €392,1 εκατ., καθαρά όμως €99,5 εκατ. από €108,7 εκατ. Η μητρική εμφάνισε τζίρο πάνω από €5 δισ. για πρώτη φορά. Το μέγεθος μεγαλώνει ταχύτερα από την κερδοφορία ακόμη και στην κορυφή.κατοικεί ηπου ως ομόρρυθμη δεν δημοσιεύει, αλλά υπολογίζεται στα €2,5 δισ., γύρω στα €2 δισ. Εκεί μετακόμισε από φέτος και η. Η εξαγορά τηςολοκληρώθηκε στα τέλη Μαΐου, με όρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού την εκποίηση 53 καταστημάτων σε περιοχές τοπικής συγκέντρωσης. Οι αυτοτελείς πωλήσεις του 2025, €1,203 δισ. της Μασούτης και €836 εκατ. της Κρητικός, δίνουν μια βάση τζίρου της τάξης των €2,04 δισ. Η ΑΒ πλέον σε απόσταση αναπνοής, ενώ σε δίκτυο η Μασούτης προηγείται ήδη με 1.200 καταστήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία Γιάννη Μασούτη και Άγγελου Κρητικού έκλεισε στα, εκ των οποίων €100 εκατ. μετρητά και περίπου €90 εκατ. δάνεια της Κρητικός που ανέλαβε ο αγοραστής. Αυτά τα €100 εκατ. καθαρά αγόρασαν €836 εκατ. τζίρου, δηλαδή 12 λεπτά ανά ευρώ πωλήσεων. Η Κρητικός ήταν ζημιογόνος το 2025, με περιθώριο EBITDA γύρω στο 3,5% έναντι περίπου 6% της Μασούτης.. Αν το δίκτυο της Κρητικός φτάσει το περιθώριο της Μασούτης, ο αγοραστής προσθέτει €20 εκατ. EBITDA τον χρόνο από το ίδιο μαγαζί. Η αγορά συνολικά διακίνησε €16,24 δισ. το 2025 (NielsenIQ), +7,1%, με το έτοιμο γεύμα να ξεπερνά για πρώτη φορά το €1 δισ. Το τραπέζι του λιανεμπορίου μεγαλώνει διαρκώς, οι καρέκλες όχι.-Ηέφθασε αισίως τα 10,8 ευρώ ανά μετοχή παρά την μειωμένη διασπορά του τίτλου τα οποία είναι και υψηλά 220 μηνών. Δεδομένης της προηγούμενης σχέσης στη δημόσια προσφορά σε είδος με τις μετοχές του Euronext (20 EXAE για κάθε μία μετοχή Euronext) η τιμή παρουσιάζει premium διαπραγμάτευσης 34%. Αν και σήμερα δεν υπάρχει ενεργό δικαίωμα ανταλλαγής, το άνοιγμα της ψαλίδας ενδεχομένως χρήζει προσοχής.-Οι επενδύσεις της AS Company στο τέλος Ιουνίου αποτιμώνταν σε, μειωμένες κατά 4,3% από €12,75 εκατ. στο τέλος του 2025. Το μεγαλύτερο μέρος, ύψους €9,90 εκατ. ή 81,2% του χαρτοφυλακίου, ήταν τοποθετημένο σε χρεόγραφα εξωτερικού, ενώ €1,35 εκατ. ή 11,1% αφορούσαν χρεόγραφα εσωτερικού. Οι τοποθετήσεις σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού ανέρχονταν σε €531 χιλ. και οι εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών σε €411 χιλ., αντιπροσωπεύοντας μόλις το 3,4% του χρηματοοικονομικού χαρτοφυλακίου. Από πλευράς νομίσματος,. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πραγματοποιήθηκαν νέες τοποθετήσεις €2,09 εκατ. και πωλήσεις τίτλων €2,68 εκατ., ενώ από την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου προέκυψε κέρδος €89 χιλ. Η εταιρεία επιλέγει κυρίως βραχυπρόθεσμα ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης, επιδιώκοντας τον περιορισμό του πιστωτικού κινδύνου, χωρίς να χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα για αντιστάθμιση. Η θετική απόδοση των τοποθετήσεων συνέβαλε στη, το οποίο διαμορφώθηκε σε κέρδος €363 χιλ., έναντι ζημίας €223 χιλ. στο H1:25. Παράλληλα, η AS Company διατηρεί επενδυτικά ακίνητα λογιστικής αξίας €2,13 εκατ., τα οποία αφορούν δύο εκτάσεις στην Κρήτη: περίπου 24.100 τ.μ. στα Μάταλα Ηρακλείου και 31.100 τ.μ. στην Πλάκα Ελούντας. Σύμφωνα με πρόσφατη αποτίμηση, η αγοραία αξία τους υπερβαίνει τη λογιστική κατά περίπου €107 χιλ., ενώ η διοίκηση εξετάζει εναλλακτικές δυνατότητες αξιοποίησής τους. Συνολικά, οι χρηματοοικονομικές επενδύσεις, τα επενδυτικά ακίνητα και τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε €28,49 εκατ., από €21,17 εκατ. στο τέλος του 2025., καθώς τα διαθέσιμα υπερδιπλασιάστηκαν σε €14,17 εκατ. και αντιπροσώπευαν το 49,7% του συνόλου, έναντι 29,8% στο τέλος του 2025. Η αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και των διαθεσίμων αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ της κεφαλαιοποίησης της εταιρίας.-Ο ανεξάρτητος βουλευτής και δικηγόρος, έγινε γνωστός από τηνγια την οποία πήρε στις ΗΠΑ ως αμοιβή, κατά δήλωσή του, περί τα 18 εκατ. ευρώ. Όπως έχει πει πέρυσι τον Οκτώβριο στο protothema.gr (στην εκπομπή «Πρώτη Λέξη» με τον Αν. Σρόιτερ), το ποσό αυτό προερχόταν από τη συμβιβαστική συμφωνία που επετεύχθη ανάμεσα στη Novartis και το Αμερικανικό Δημόσιο, συνολικού ύψους 330 εκατ. δολαρίων. Με το δικό του ποσοστό να αντιστοιχεί στα 18 εκατ. ευρώ, τα οποία δηλώθηκαν και φορολογήθηκαν στην Ελλάδα. Μάλιστα, έλεγε τότε ότι έχει πληρώσει περί τα 15 εκατ. φόρους την τελευταία δεκαετία. Παράλληλα, όμως,κυρίως στον χώρο των ακινήτων. Έμαθα ότι πριν από λίγες μέρες έκανε σύσταση και νέας εταιρείας με την επωνυμίακαι με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, διαιρούμενο σε 20.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η κάθε μία. Φυσικά τα λεφτά καταβλήθηκαν σε μετρητά από τον ίδιο τον Παύλο Σαράκη, που είναι ιδρυτής και μοναδικός μέτοχος. Στο Διοικητικό Συμβούλιο, ωστόσο, ο ίδιος είναι μέλος, ηΠρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, ενώ ο Θεόφιλος Πουλημένος μη εκτελεστικό μέλος. Τώρα,καθώς περιλαμβάνει. Έτσι, προβλέπει, μεταξύ άλλων, την αγορά, πώληση, μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων, εντός και εκτός Ελλάδος, την καθ' οιονδήποτε τρόπο διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων της εταιρείας ή τρίτων, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, Α.Ε.Ε.Χ, Α.Ε.Ε.Α.Π, Α.Ε.Δ.Α.Κ. κ.λπ., αλλά και την εκπόνηση μελετών, ερευνών και επιχειρηματικών σχεδίων αξιοποίησης τους. Ακόμη, την εκμετάλλευση, διοίκηση και διαχείριση ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων και γενικά την ενάσκηση ξενοδοχειακών και τουριστικών δραστηριοτήτων κάθε μορφής. Από εκεί και πέρα, την παροχή υπηρεσιών εκμετάλλευσης, διαχείρισης και εν γένει αξιοποίησης επιβατικών αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης (ταξί), ιδιόκτητων ή μισθωμένων, παντός τύπου και κατηγορίας, την οδική μεταφορά επιβατών και αποσκευών, τη μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) και διάθεσή οχημάτων με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, μέχρι και την αγοραπωλησία καινούργιων και μεταχειρισμένων λεωφορείων, επιβατηγών και λοιπών οχημάτων. Επιπλέον, προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών «πρόληψης, αξιολόγησης και διαχείρισης κρίσεων και κινδύνων, επιχειρησιακής συνέχειας και ανάκαμψης, καθώς και η εκπόνηση σχεδίων και πρωτοκόλλων διαχείρισης κρίσεων και έκτακτων περιστατικών». Όπως προαναφέρθηκε,αφού προβλέπει την «ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας, σχεδιασμού, εφαρμογής, παραμετροποίησης, λειτουργίας και εμπορικής εκμετάλλευσης συστημάτων, εφαρμογών, λογισμικού και ψηφιακών πλατφορμών που βασίζονται σε τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης, Μηχανικής Μάθησης και αυτοματοποίησης»…-Εξαιρετικό το σετ εξαμήνου στην Interlife με τα καθαρά ασφαλιστικά έσοδα να διαμορφώνονται σεαυξημένα κατά 76%. Τα κέρδη από την αποτίμηση και την πώληση χρηματοοικονομικών επενδύσεων αυξήθηκαν κατά 41,1%. Τα καθαρά ασφαλιστικά και επενδυτικά έσοδα αθροίζουν στα 15,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 33%. Η τελική γραμμή του εξαμήνου μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας είναι αυξημένη κατά 23% στα-Πρωταγωνιστικό ρόλο είχε ημεταξύ των blue chips στη συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής, σημειώνοντας εντυπωσιακό άλμα 4,85%, που αποτελεί τηνΟ τίτλος επέστρεψε δυναμικά πάνω από το ορόσημο των 20 ευρώ, κλείνοντας στα 20,1 ευρώ και μειώνοντας αισθητά την απόσταση από το υψηλό έτους των 20,4 ευρώ. Σε περίπτωση διάσπασης του φετινού υψηλού, η μετοχή ανοίγει τον δρόμο για επίπεδα που έχει να συναντήσει 18 χρόνια: τα(Μάιος 2008) και τα 21 ευρώ (Φεβρουάριος 2008). Η ισχυρή ανοδική κίνηση συνοδεύτηκε από υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα, με τον τζίρο να ξεπερνά τα 41 εκατ. ευρώ και τον όγκο τα 2 εκατ. τεμάχια. Παράλληλα, καταγράφηκαν έξι προσυμφωνημένες συναλλαγές συνολικά 349.000 μετοχών, αξίας 6,84 εκατ. ευρώ, τα οποία άλλαξαν χέρια σε εύρος τιμών από 19,35 έως 20,1 ευρώ, επιβεβαιώνοντας το-Άμεση και ηχηρή ήταν, η οποία επέστρεψε πάνω από το ορόσημο των 12 ευρώ και σε τροχιά ιστορικών ρεκόρ. Μετά το rebalancing της 18ης Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της αναβάθμισης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές, ο ΔΑΑ κατέγραψε. Παρά τη διορθωτική τριήμερη υποχώρηση κάτω από τα 11,5 ευρώ, η μετοχή ανέκαμψε εντυπωσιακά με ράλι 3,6% την Πέμπτη και 2,3% την Παρασκευή, κλείνοντας στα 12,12 ευρώ με ενδοσυνεδριακό υψηλό τα 12,36 ευρώ. Τοσυνοδεύτηκε από ισχυρή συναλλακτική δραστηριότητα, καθώς το τελευταίο διήμερο ο τζίρος ξεπέρασε τα 14,8 εκατ. ευρώ, με τον όγκο να διαμορφώνεται σε πάνω από 1,2 εκατ. τεμάχια.κάνει η Profil. Μόλις μία εβδομάδα μετά τη διάσπαση του ψυχολογικού φράγματος των 10 ευρώ, η μετοχή κατάφερε την περασμένη Παρασκευή να αγγίξει για πρώτη φορά τα 11 ευρώ. Τοσυνοδεύτηκε από αύξηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος, καθώς η συναλλακτική δραστηριότητα ξεπέρασε τα 1,4 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τον υψηλότερο ημερήσιο τζίρο των τελευταίων σχεδόν τριών μηνών και συγκεκριμένα από τις αρχές Ιουλίου. Η άνοδος της Profile φαίνεται να στηρίζεται στην επιχειρηματική ανάπτυξη, η οποία πλέον αποτυπώνεται και στα. H αποτίμηση είναι στα ύψη ωστόσο στο α’ εξάμηνο του 2026 ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 60% στα, ενώ τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 63% στα 4,9 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η στρατηγική επέκτασης μέσω εξαγορών, η διεθνής παρουσία και η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στα προϊόντα της εισηγμένης δημιουργούν-Με 13 νεότευκτα πλοία νέας τεχνολογίας αναμένεται να ενισχυθεί έως το τέλος του 2026, συμφερόντων της. Και δεν πρόκειται απλώς για αύξηση της χωρητικότητας, αλλά για μια συντονισμένη κίνηση ανανέωσης του στόλου σε τρία διαφορετικά μέτωπα. Το πρόγραμμα παραδόσεων περιλαμβάνει έξι δεξαμενόπλοια Suezmax διπλού καυσίμου, έξι LNG carriers και ένα DP2 shuttle tanker. Πλοία σχεδιασμένα για χαμηλότερες εκπομπές, αυξημένη ενεργειακή απόδοση και μεγαλύτερη επιχειρησιακή ασφάλεια, σε μια περίοδο κατά την οποίατης επόμενης ημέρας. Η Μαρία Αγγελικούση επενδύει παράλληλα στους ανθρώπους που θα κληθούν να διαχειριστούν αυτή τη νέα γενιά πλοίων. Μέσω του, τα πληρώματα περνούν από συνεχή κατάρτιση πάνω στα νέα καύσιμα, στα εξελιγμένα συστήματα και στις αυξημένες απαιτήσεις ασφαλείας.-Οδεν μιλά απλώς ως πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων. Είναι ο ιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ONEX Shipyards & Technologies, ο άνθρωπος που επανέφερε σε λειτουργία το Νεώριο Σύρου και τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και σήμερα επιχειρεί να βάλει την Ελλάδα στον χάρτη των. Γι’ αυτό και η πρότασή του για ένα δεσμευτικό 15ετές πρόγραμμα ναυπήγησης πλοίων και υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού έχει και έντονο παρασκηνιακό ενδιαφέρον. Πίσω από τις θεσμικές διατυπώσεις βρίσκεται ένα. Τα ναυπηγεία αναστήθηκαν, επενδύσεις έγιναν, συμμαχίες με Αμερικανούς και Νοτιοκορεάτες έχουν οικοδομηθεί, αλλά τώρα χρειάζεται να «κλειδώσει» η δουλειά της επόμενης δεκαπενταετίας. Ο Ξενοκώστας ουσιαστικάκαι να απαιτήσει ένα μεγάλο μέρος της κατασκευής, της συντήρησης και των αναβαθμίσεών τους να γίνεται εδώ. Ο στόχος για 70% ελληνική προστιθέμενη αξία και η χαρτογράφηση περισσότερων από 200 επιχειρήσεων δείχνουν ότι δεν μιλάμε μόνο για τις δεξαμενές της Ελευσίνας ή της Σύρου, αλλά για τη. Το δύσκολο κομμάτι τώρα περνά στο Μέγαρο Μαξίμου και στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Διότι ένα δεσμευτικό 15ετές πρόγραμμα σημαίνει χρηματοδότηση, συγκεκριμένες παραγγελίες και πολιτική απόφαση να δοθεί προτεραιότητα στην εγχώρια παραγωγή. Με άλλα λόγια, τα ελληνικά ναυπηγεία ζητούν να περάσουν από τις κυβερνητικές εξαγγελίες στο βιβλίο παραγγελιών.-Τη μεγάλη τρικυμία στις αγορές κρατικών ομολόγων την πληρώνουν οι φορολογούμενοι και δανειολήπτες με υψηλότερα επιτόκια. Η, η παλαιότερη ιδιωτική τράπεζα της Γερμανίας, με έδρα το Αμβούργο, με ιστορία από το 1590 και ισχυρό τμήμα ανάλυσης στο Λονδίνο,Το ποσοστό του κρατικού χρέους που κατέχουν η, η, ηκαι ηέχει μειωθεί κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες, κατά μέσο όρο, σε 5 χρόνια. Η, από το 41% της περιόδου 2021-22 έπεσε στο 24%, η Τράπεζα της Αγγλίας από 36% σε 16%, η Fed από 19% σε 11%, η BoJ από 45% σε 38%. Σε όρους προσφοράς ομολόγων προς ιδιώτες, αυτό ισοδυναμεί με 2-3 επιπλέον χρόνια δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Έτσι αυξήθηκε τοπου είναι η επιπλέον απόδοση που ζητούν οι επενδυτές, για να κρατούν 10ετή ομόλογα αντί να τα ανανεώνουν βραχυπρόθεσμους τίτλους.. Παλιότερα ήταν αρνητικό. Πριν από το 2008, έφτανε συχνά τις 2 ποσοστιαίες μονάδες. Η Berenberg συμπεραίνει ότι η άνοδος των μακροπρόθεσμων αποδόσεων «έχει λίγο δρόμο ακόμη». Η πίεση είναι μεγαλύτερη στην Ευρώπη. Η Fed έχει ήδη σταματήσει την ποσοτική σύσφιξη. Η ΕΚΤ απλώς δεν επανεπενδύει ό,τι λήγει. Η Τράπεζα της Αγγλίας είναι η μόνη που πουλάει ενεργά, και πληρώνει το τίμημα. Αγόρασε gilts όταν οι αποδόσεις ήταν χαμηλές, τα πουλάει τώρα με ζημιά, και το Δημόσιο την αποζημιώνει αμέσως για να μην κατηγορηθεί για νομισματική χρηματοδότηση.£15-21 δισ. τον χρόνο, 0,6% του ΑΕΠ, με τις εναπομείνασες θέσεις της να έχουν χάσει £150 δισ. σε τρέχουσες τιμές. Οι άλλες τρεις αναβάλλουν λογιστικά τη ζημιά.Οι επανεπενδύσεις του PEPP, του μόνου προγράμματος που αγόραζε ελληνικά ομόλογα, σταμάτησαν στο τέλος του 2024. Από τότε, κάθε ελληνικός τίτλος που λήγει στο χαρτοφυλάκιο της Φρανκφούρτης, βγαίνει στην αγορά χωρίς τον μεγαλύτερο αγοραστή της τελευταίας πενταετίας, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.-Οιτου πλανήτη έχουν μάθει να ζουν με τον πληθωρισμόΟι αγορές δεν μοιάζουν να διαφωνούν, αλλά αντιδρούν με υψηλότερα επιτόκια. Το 10ετές αμερικανικό κρατικό ομόλογο ξεκινά την εβδομάδα από το 5,18%, το υψηλότερο επιτόκιο από το 2007. Ο χρηματιστηριακός δείκτης S&P 500 βρίσκεται σε απόσταση κάτω του 1% από το ιστορικό του ρεκόρ έχοντας κερδίσει +1,2% στην εβδομάδα αφού έσπασε το σερί δύο πτωτικών εβδομάδων. Ο Nasdaq +2,1%, ο Dow +0,3% μετά από 3 εβδομάδες απωλειών, κλείνοντας στις 51.828 μονάδες. Την Παρασκευή το 10ετές αμερικανικό ομόλογο είχε αγγίξει το 5,22% ενδοσυνεδριακά, υψηλό 19 ετών, πριν υποχωρήσει.. Παρά τα πολύ υψηλότερα επιτόκια, παρά το 10ετές στο 5,2%, παρά το πετρέλαιο στα $90+, η αγορά μπορεί να συνεχίσει να τα αγνοεί «όσο πιστεύει ότι είναι παροδικά».Είναι η ίδια που χρησιμοποίησε η Fed για τον πληθωρισμό το 2021. Την απέσυρε τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Ο πληθωρισμός τρέχει πάνω από τον στόχο του 2% για περισσότερα από 5 χρόνια, οι αιτήσεις ανεργίας είναι πολύ κάτω από τους ιστορικούς μέσους όρους και η αγορά εργασίας «σταθερή». Αυτός ο συνδυασμός εξηγεί γιατί τα futures τιμολογούν 2 ακόμη αυξήσεις 25 μονάδων βάσης έως τον Ιανουάριο, με πιθανότητα 66% για την πρώτη ήδη τον Οκτώβριο.. Όλα αυτά δεν ισχύουν μόνο στην Αμερική. Η Fed δεν είναι μόνη. Τον Σεπτέμβριο η ΕΚΤ ανέβασε στο 2,50%, η BoJ στο 1,25%, η Νότια Αφρική στο 7,25% και η Αυστραλία αναμένεται αύριο να ανέβει στο 4,60%. Όλοι όμως φαίνεται να πιστεύουν ότι τα πληθωριστικά φαινόμενα είναι «παροδικά».έχει γίνει συγχρονισμένος κύκλος σύσφιξης, γι' αυτό και το δολάριο δεν ενισχύεται όσο θα περίμενε κανείς με το 10ετές στο 5,2%.και σίγουρα τραβάει το μάτι. Εμφανίζεται o Τιμ Κουκ, ο μέχρι χθες CEO της Apple, να δηλώνει ότι τοείναι «το καλύτερο τηλέφωνο που είχα ποτέ, κρατήστε τα λόγια μου»., ήταν όμως ένας μεσίτης της Harcourts, από το Palmerston North της Νέας Ζηλανδίας, με το ίδιο όνομα, τα ίδια γυαλιά, το ίδιο μαύρο πουκάμισο και το ίδιο μονότονο, σοβαροφανές ύφος. Η Samsung Νέας Ζηλανδίας, τον έβαλε να μιλά μπροστά σε λευκό φόντο και άφησε το διευκρινιστικόγια το τέλος. Το σποτ κυκλοφόρησε μόλις 2 ημέρες μετά την εκδήλωση της Apple της 9ης Σεπτεμβρίου, όπου παρουσιάστηκε το, το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone, με τιμή στα $1.999. Ήταν και η πρώτη μεγάλη παρουσίαση του νέου CEO John Ternus, με τον Tim Cook να αποχωρεί σε ρόλο εκτελεστικού προέδρου. Aπό την άλλη πλευρά, το Fold 8 της Samsung είχε κυκλοφορήσει τον Ιούλιο, τρεις μήνες νωρίτερα, με 201 γραμμάρια έναντι 254 του Duo και ίδια εσωτερική οθόνη 7,6 ιντσών.Η Samsung πουλάει αναδιπλούμενα τηλέφωνα από το 2019. Το Duo της Apple, βασίζεται στη Samsung Display για το αναδιπλούμενο πάνελ OLED, γιατί κανένας άλλος προμηθευτής δεν μπορεί να το παραδώσει στις προδιαγραφές και στις ποσότητες που χρειάζεται.η οποία κερδίζει από κάθεπου (θα) πωλείται. Διάφοροι αναλυτές σημειώνουν ότι η συσκευή είναι, ενώ οι εκδόσεις μεγάλης χωρητικότητας θα είναι πανάκριβες. Ο πιο ακριβός πελάτης της Samsung λέγεται Apple. Ο πιο φτηνός διαφημιστής της λέγεται Τιμ Κουκ (από τη Νέα Ζηλανδία).