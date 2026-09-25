-Χαίρετε, θα θυμάστε φαντάζομαι την παλιά ταινία Breakfast at Tiffany’s, εδώ δεν είχαμε αυτό, αλλά Breakfast at the St. Regis και αναφέρομαι στη χθεσινή συνάντηση που είχε ο Κ.Μ με πάνω από 30 εκπροσώπους μεγάλων και μικρότερων funds που ενδιαφέρονται για την ελληνική οικονομία και τις προοπτικές της. Το όρντινο δόθηκε, όπως σας έγραψα, για τις 07:30 και η παρέα μεταφέρθηκε στο γνωστό ξενοδοχείο λόγω μεγάλης προσέλευσης, ενώ οι μισοί ήταν first-timers στη σύνθεση. Για να έχετε μια τάξη μεγέθους της συνάντησης που επιμελήθηκαν ο σύμβουλος επενδύσεων του πρωθυπουργού Δημήτρης Πολίτης και η AΧΙΑ της Alpha Bank. Οι 30 έχουν περίπου 4,5 τρισ. δολάρια under management. Στη σύνθεση συμμετείχαν εκπρόσωποι μεγάλων funds, όπως της Capital, CVC και Ares, αλλά και πιο εξειδικευμένων, όπως της EnTrust Global που ειδικεύεται στις ναυτιλιακές συναλλαγές και της Voxel Capital Partners που ασχολείται με εταιρείες τεχνολογίας και ΑΙ. Επίσης, ήταν παρόντες και εκπρόσωποι funds που έχουν συμμετάσχει στα πρόσφατα equity deals της ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ. Μου λένε ότι ο Κ.Μ. έκανε μια γενική εισαγωγή των δέκα λεπτών και μετά η συζήτηση εξελίχθηκε κυρίως με ερωταπαντήσεις και ζωηρό ενδιαφέρον για την προοπτική της ελληνικής οικονομίας. Θέματα που τέθηκαν επί τάπητος ήταν βεβαίως η ενέργεια και ο γεωπολιτικός ρόλος της χώρας, όπως και η ενεργειακή ασφάλεια, η πορεία των ελληνικών τραπεζών, ο μετασχηματισμός του κράτους μέσω του Gov. Μου λένε ότι και σε αυτή την κλειστή συνάντηση δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι δεν θα επιβληθούν έκτακτοι φόροι στα κέρδη των εταιρειών ενέργειας και των τραπεζών που προφανώς θα έστελνε έναν κακό σήμα στη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Η διοργάνωση της εκδήλωσης ήταν ένας άθλος καθώς -το να συγκεντρώσεις στο Μανχάταν senior στελέχη, στις 07:30 π.μ. και μάλιστα όταν οι δρόμοι είναι κλειστοί, λόγω της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ- δεν είναι εύκολο. Σημειώστε μάλιστα πως στο περιθώριο της εκδήλωσης εκφράστηκε ενδιαφέρον από 2-3 εκ των προσκεκλημένων για εγκατάσταση στην Ελλάδα, καθώς οι αποφάσεις των Millenium και Rokos έχουν τραβήξει την προσοχή ισχυρών επενδυτικών ομίλων.

Το μενού με JP Morgan και Morgan Stanley

Το Know how του ΟΗΕ και η me gusta colombiana

Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις που παίρνει το Μαξίμου

Μέτρα σε δύο δόσεις

Ο Τραμπ και τα διυλιστήρια

Επενδύσεις και καινοτομία

Τσίπρας, Κασιδιάρης και ένα ξεχασμένο «παρών»

Το «ευχαριστώ» από τη Λευκωσία

Αλλαγή σελίδας στον ΣΦΕΕ

Χωρίς παράταση η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό

Το παρασκήνιο με την Binance

Free batteries!

Ο ντεφορμέ Βακάκης, το άλογο και το γαϊδούρι

Grivalia Hospitality: Βαρίδι το One & Only

Χρυσή χρονιά για τα αμοιβαία

DIMAND: Το μεγάλο logistics hub στη Θεσσαλονίκη και το pipeline των €2,2 δισ.

Στον όμιλο Metlen ο Γιάννης Μάσβουλας

Quality and Reliability

«Ασανσέρ» η Alpha Bank

Πιέσεις στη ΔΕΗ παρά την αναβάθμιση της τιμής-στόχου

Γιατί οι Έλληνες πλοιοκτήτες γυρίζουν την πλάτη στα εναλλακτικά καύσιμα

Το σύστημα… “ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο” από τους Έλληνες στη ναυτιλία

Όταν η Ευρώπη ψάχνει πολεμικά πλοία, η Ελλάδα είναι ήδη εκεί

Προσπαθούν να αδειάσουν την πισίνα με το σφουγγάρι

Τα προβλήματα της Oracle στην έρημο

-Σήμερα επίσης ο πρωθυπουργός έχειμετά τη μεσημεριανή του παρουσία στο. Εκτός από τη συνάντηση με τον Jamie Dimon της, με τον οποίον έχει και προσωπική σχέση, καταλαβαίνω ότι θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η συζήτηση με τηπου θα είναι πιο θεματική και εστιασμένη τόσο στις, όσο και στο πιθανό μέλλον της πυρηνικής ενέργειας, για την οποία η χώρα μας έχει ξεκινήσει να ενδιαφέρεται πιο συστηματικά.-Τώρα, μπορεί ονα το ‘χει εύκολο όλο αυτό το πολύ βαρύ σοφιστικέ και απαιτητικό πρόγραμμα στη Νέα Υόρκη με τους διεθνείς παράγοντες, αλλά μόλις γυρίσει στην Αθήνα. Να… πάρει μαθήματα από τον ΟΗΕ που μίλησε σήμερα το πρωί (ώρα Ελλάδος) καιπου έχουν οξυνθεί τις τελευταίες ημέρες εγχωρίως. Τι δουλειά κι αυτή, τη μία να μιλάς με την JΡ Morgan και την Morgan Stanley και τους AI Inventors όλου του κόσμου και την άλλη να ασχολείσαι με τη. Θα σας κρατάω ενήμερους για τις επαφές από Δευτέρα που θα γυρίσει και ο ΠΘ.Τηγια το Mega τη διαβάσατε χθες, δίνει περίπου τα ίδια με όλες τις προηγούμενες:και με double score από την ΕΛ.Α.Σ που κινείται στο 15,8% πέφτοντας από το 17,1% της προηγούμενης μέτρησης και το ΠΑΣΟΚ να ροκανίζει τη διαφορά με το κόμμα Τσίπρα και να φτάνει στο 12,6%, ενώ παγιώνεται η αίσθηση της κατάρρευσης του κόμματος της... ολιστικής παιδιάτρουμε το ΠΑΣΟΚ τρίτο κόμμα και με διαφορά πάνω από 17 μονάδες από τη ΝΔ, τι θα κάνει ο Ανδρουλάκης όταν ο Μητσοτάκης βγει και πει, παιδιά αυτά είναι τα αποτελέσματα, ελάτε να κυβερνήσουμε. Σας ενημερώνω τώρα και για τιςκαι δημιουργούν χαμόγελα στους γαλάζιους. Σύμφωνα με αυτά που μου μετέφεραν λοιπόν, αυτοδύναμη κυβέρνηση θέλει το 51%, έναντι 46% που θέλει κυβερνήσεις συνεργασίας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά, ενώ το θέλουν και σχεδόν ένας στους δύο ψηφοφόρους ΠΑΣΟΚ! Ενδιαφέρον έχει ότι αυτοδύναμες κυβερνήσεις θέλουν σε συντριπτικό βαθμό όσοι δηλώνουν κεντροδεξιοί (75%) δεξιοί (74%) και κεντρώοι (53%), το κοινό δηλαδή στο οποίο απευθύνεται ο Μητσοτάκης.που αξιολογούν δεόντως στο Μαξίμου είναι το γεγονός ότι πολιτική σταθερότητα επιθυμεί το 38% των ψηφοφόρων (αν μετουσιωθεί σε ψήφο, η ΝΔ θα είναι αυτοδύναμη) έναντι 61% που ζητούν πολιτικοί αλλαγή.είναι το γεγονός ότι πολιτική σταθερότητα θέλουν και 1 στους 3 ψηφοφόρους ΠΑΣΟΚ, το 44% όσων δηλώνουν κεντρώοι, το 76% των κεντροδεξιών και το 55% των δεξιών.το 9% προέρχονται από ΝΔ, άρα. Η ΝΔ αυτή τη στιγμή εμφανίζει συσπείρωση 69,3% με διαρροές 5,3% προς Φωνή Λογικής και 4,1% προς ΠΑΣΟΚ. Αντίστοιχα, τομε συσπείρωση 75,2% έχει εκροές 6,4% προς ΝΔ και 6,9% προς την ΕΛΑΣ. Τέλος,καθώς ένας στους τρεις τον θεωρούν καταλληλότερο πρωθυπουργό, όταν ο Τσίπρας έπεσε στο 13% (από 15%) και Ανδρουλάκης στο 7 (από 5).και από το 17% των ΠΑΣΟΚων, αλλά και από το 15% των ψηφοφόρων της Ελληνικής Λύσης. Τώρα, αν οι δημοσκόποι και μάλιστα οι πλέον αξιόπιστοι δίνουν αυτή την εικόνα σήμερα πριν αρχίσει το προεκλογικό ματς και η πόλωση,. Τι λέτε;-Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωποςήταν μάλλον σαφής ως προς το χρονοδιάγραμμα των ανακοινώσεων για την ενέργεια: στιςθα ανακοινωθείπου κατά βάση θα παραταθεί το ισχύον πλαίσιο, αλλά για περίπου δύο εβδομάδες. Μετά, στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουνπου θα αφορούν το πλαίσιο στήριξης για το, με το σχετικό επίδομα να είναι πλέον ιδιαίτερα ενισχυμένο. Η συζήτηση για το ακριβές πλαίσιο στήριξης δεν έχει τελειώσει, προφανώς αυτό θα γίνει από Δευτέρα που ο Κ.Μ θα είναι πίσω στο γραφείο του και θα γίνουν οικαι με το οικονομικό επιτελείο.-Ένας λόγος πάντως πουείναι ότι είναι και πάροχοι ενεργειακής ασφάλειας της χώρας. Σε μια περίοδο που αρκετά διυλιστήρια έκλεισαν στην Ευρώπη,. Αν λοιπόν ο Τραμπ κάνει πράξη την προειδοποίησή του να «κόψει» για τρεις μήνες τις εξαγωγές πετρελαίου προς την Ευρώπη -αν και αυτό μάλλον απίθανο να συμβεί- θα δημιουργείτο σοβαρό ζήτημα σε όλη τη Γηραιά Ήπειρο, όμως εδώ θα υπήρχε το μαξιλάρι ασφαλείας από τις ήδη υπάρχουσες μονάδες. Το λέω γιατί αγια φόρους και άλλα τέτοια, αλλά την κρίσιμη ώρα κάποιος θα πρέπει να βάλει πλάτη.-Η χθεσινή ανακοίνωση της Millennium για δραστηριοποίηση στην Ελλάδα έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά απόγια να επεκτείνουν τις δραστηριότητές της. Καθώς οι σχετικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιλάμβαναν και φωτογραφίες με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ρώτησα και έμαθα ότι οι τελικές συναντήσεις έλαβαν χώρα στην Αθήνα πριν από λίγες ημέρες και απλώς χθες δημοσιοποιήθηκε το θετικό αποτέλεσμα. Πρόκειται για μια εξέλιξη η οποίαγια προσέλκυση «παικτών» παγκόσμιας εμβέλειας, την οποία υλοποιεί συστηματικά στο υπουργείο Οικονομικών ο. Παράλληλα, μεγάλη εντύπωση έχει προκαλέσει η ελληνική πρόταση για τη δημιουργία μιας. Μάλιστα, η συγκεκριμένη ιδέα, που έχει παρουσιάσει ο Κυριάκος Πιερρακάκης, δεν συζητείται μόνο στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ (στο οποίο η Ελλάδα εκπροσωπείται από τον Τάσο Χατζηβασιλείου), αλλά και. Ενδεικτικά, τοεστιάζει στο γεγονός ότι μια τέτοια κίνηση θα μειώσει την πίεση στον προϋπολογισμό της ΕΕ, την ίδια ώρα που τοστέκεται ιδιαίτερα στην αξιοποίηση των εσόδων από τη δημοπρασία του φάσματος 6G για την κεφαλαιοδότηση ενός ευρωπαϊκού επενδυτικού ταμείου συμμετοχών σε στρατηγικές τεχνολογίες.-Μιας και είπα για τον Αλέξη, ενδιαφέρον έχει αυτό που είπε τις προάλλες στον ΣΚΑΪ ότι η κυβέρνηση πρέπει να ξεκαθαρίσει τη στάση της για τον. Ομολογουμένως η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση λίγα μπορεί να κάνει, από τη στιγμή που. Το ενδιαφέρον για τη ζέση του αρχηγού το είπε πάντως ο εκπρόσωπος Μαρινάκης, ο οποίος θύμισε χθες ότι το 2023 που ήρθε η ρύθμιση, με την οποία αποκλείστηκε από τις εκλογές ο Κασιδιάρης,. Προφανώς, ο Αλέξης έχει προχωρήσει έκτοτε, αλλά το κόμμα του είναι νέο.-Ιδιαίτερη σημασία είχε για τον Κύπριο Πρόεδροη στάση της ελληνικής κυβέρνησης δια του υπουργού Περιβάλλοντοςστη Νέα Υόρκη απέναντι στην προσπάθεια της Τουρκίας να δημιουργήσει ζήτημα με τη συμμετοχή της Κύπρου στη Σύνοδο για το κλίμα COP31 που φέτος γίνεται στην. Ο Κύπριος Πρόεδρος, στην πρωινή συνάντηση του Europe-Gulf Forum Breakfast που διοργανώθηκε χτες, ο οποίος συνόδευε τον Μητσοτάκη στην εκδήλωση, για τη στάση που κράτησε στις επαφές του με τους Ευρωπαίους εταίρους και τον Ευρωπαίο Επίτροπο Wopke Hoekstra. Ο Παπασταύρου είχε καταδικάσει δημόσια, κατά τη συνάντηση των ΥΠΕΝ που διοργάνωσε στη Νέα Υόρκη η ιρλανδική Προεδρία, τηστη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ισότιμη συμμετοχή όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.-Να σας δώσω και, καθώς ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Φαρμακευτικών Εταιρειών Ελλάδοςαποχωρεί στο τέλος του μήνα από την Προεδρία, καθώς ολοκληρώνεται και η θητεία του στημετά από τρεις δεκαετίες. Μου λένε ότι ο Σύνδεσμος θα πάει με μια προσωρινή λύση μέχρι τις αρχαιρεσίες της άνοιξης που θα είναι ο αναπληρωτής πρόεδρος Κώστας Παναγούλιας.μαζί με τη γενική συνέλευση για εκλογή νέου ΔΣ και καταλαβαίνω ότι η λογική είναι να βρεθεί νέο αίμα, για να αλλάξει σελίδα ο Σύνδεσμος.-Δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση στη, η οποία λήγει στο τέλος του Σεπτεμβρίου. Από τις τράπεζες αναφέρουν πως είναι πιθανόν ως το τέλος του μήνα το ποσοστό των δανειοληπτών που αξιοποίησαν τις δυνατότητες της ρύθμισης να φτάσει το-Tις τελευταίες ημέρες έχει ξεκινήσει ένα, όχι και τόσο αθώο,και την πόρτα που έφαγε από τις ελληνικές εποπτικές αρχές. Γίνεται μια προσπάθεια να παρουσιαστεί ότι δήθεν υπήρξε πλούσιο παρασκήνιο με τη Λαγκάρντ να παρεμβαίνει στην ελληνική κυβέρνηση ώστε να μη λάβει η Binance τις άδειες που είχε αιτηθεί. Όλο αυτό το σκηνικό στήνεται για να σωθούν τα προσχήματα καιπου ερχόταν από τις ελληνικές αρχές. Συγκεκριμένα, η εταιρεία που παραβίασε τους κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στις ΗΠΑ και ο CEO της πέρασε πέντε μήνες στο μπαλαούρο πριν αποφυλακιστεί με προεδρική χάρη, κατέθεσε στηνφάκελο για άδεια έκδοσης stablecoins και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για ανταλλακτήριο κρυπτοστοιχείων. Και οι δυο αρχές με πλήρη ανεξαρτησίακαι ζήτησαν από την Binance να ανταποκριθεί στις κανονιστικές απαιτήσεις συμμόρφωσης γιατί τα στοιχεία που προσκόμισε για αδειοδότηση ήταν ελλιπή. Όταν οι δυο παράλληλες διαδικασίες -σε Τράπεζα της Ελλάδος και σε Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς- πλησίαζαν στις καταληκτικές προθεσμίες που είχαν τεθεί και ήταν προφανές ότι θα απορρίπτονταν, η Binance προτίμησε να αποσύρει και δυο τις αιτήσεις πριν απορριφθούν.-Οργισμένος εμφανίστηκε ομετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Aktor για τη (μη) αποθήκευση ενέργειας στην Ελλάδα. Σε εποχή ενεργειακής κρίσης, είπε στους δημοσιογράφους, αφήνουμε τη Βουλγαρία να αγοράζει κάθε μεσημέρι φθηνό ρεύμα από τις ελληνικές ΑΠΕ, να το αποθηκεύει και να μας το πουλά πανάκριβα το βράδυ., άμεση απελευθέρωση της αγοράς μπαταριών, χωρίς επιδότηση, πολλά έργα γρήγορα και ορθολογικοποίηση εκ των υστέρων από την ίδια την αγορά. Η αλήθεια είναι ότι μέσα σε 2 χρόνια, ηέφτασε τα 5,4 GW μπαταριών, το 22,8% της εγκατεστημένης ισχύος της, ένα ποσοστό που είναι υψηλότερο από της Καλιφόρνιας. Η Ελλάδα βρίσκεται στα περίπου 700 MW. Οι περικοπές πράσινης παραγωγής άγγιξαν 1,6 TWh το πρώτο εξάμηνο και εκτιμώνται σε 3-3,2 TWh για το έτος, με το συνολικό κόστος του ελλείμματος αποθήκευσης να προσεγγίζει, κατά την αγορά, το 1 δισ. ευρώ ετησίως. Προχθές η χονδρική έσπασε το φράγμα των 200 ευρώ/MWh.. Τον Μάρτιο του 2025 δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η υπουργική απόφαση για standalone μπαταρίες 4.700 MW, με αμιγώς εμπορικούς όρους, χωρίς ταρίφες και μοναδικό κίνητρο την προτεραιότητα σε ηλεκτρικό χώρο. Οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 700 («κράσαρε» το mail του ΥΠΕΝ) και άθροισαν περίπου 12 GW. Δεκαοκτώ μήνες μετά, η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει «πρακτικά ολοκληρώσει» τις λίστες προτεραιότητας, η υπουργική απόφαση αναμένεται «εντός Οκτωβρίου» και-Για τα δικά του δεδομένα, μάλλονστην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές. Όχι σε επίπεδο ειδήσεων – κάθε άλλο, αφού άνοιξε αρκετά τα χαρτιά του για τις επόμενες κινήσεις της Jumbo. Αλλά μας έλειψαν οι πολλέςμε τις οποίες συνήθως διανθίζει τις τοποθετήσεις του. Ίσως τελικά να μη βοηθά το ψυχρό τηλέφωνο. Άλλη χάρη έχουν οι Γενικές Συνελεύσεις, με τον κόσμο να γεμίζει το γραφείο του και τον Βακάκη να παίρνει φόρα όσο περνά η ώρα. Διότι. Το μοντέλο της Jumbo διευρύνεται με, τα οποία ο ίδιος παρομοίασε με «drones που θα υποστηρίζουν τα «μαχητικά αεροσκάφη» των μεγάλων Jumbo. Ημπαίνει στον χάρτη αρχικά μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος, στηετοιμάζεται για διπλασιασμό του δικτύου και επενδύει σε νέες υποδομές, ενώ και. Την ίδια ώρα το σήμα ταξιδεύει μέσω συνεργατών έως τονκαι σε νέες αγορές, παρότι ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι τα franchise αποτελούν συμπληρωματική δραστηριότητα και όχι μέρος της μακροπρόθεσμης στρατηγικής. Και βέβαια οι αναλυτές επέμεναν στο αγαπημένο τους θέμα:. Ένας εξ αυτών υπολόγισε μάλιστα ότι τα ταμειακά αποθέματα αντιστοιχούν περίπου στο 25% του τζίρου και πίεσε τον Α. Βακάκη για το γιατί δεν επιστρέφει ακόμη περισσότερα στους μετόχους.: πρώτα οργανική ανάπτυξη, μετά διανομές και στο τέλος επαναγορές ιδίων μετοχών. Δεν θέλει, είπε, πολύ περισσότερα μετρητά από όσα χρειάζεται η Jumbo για να αντέξει ακόμη και μια μεγάλη κρίση. Αυτή την περίοδο, όμως,. Κάποιες βολές πάντως τις έριξε. Όταν ρωτήθηκε εάν θα αγόραζε ακίνητα στα οποία σήμερα στεγάζονται καταστήματα Jumbo, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους αποφάσιζαν να πουλήσουν, ήταν σαφής:. Αλλά και για τα περιθώρια κέρδους ήταν εξίσου... διαλλακτικός: «Ή απολαμβάνουμε το περιθώριο ή δεν πουλάμε το προϊόν». Ενδιαφέρον είχε και η τοποθέτησή του για την Ελλάδα. Από τη μία χαρακτήρισε την ελληνική αγορά ως μια αγορά που «υπεραποδίδει κόντρα σε κάθε λογική», παραδεχόμενος ότι τα μεγέθη είναι καλύτερα από ό,τι περίμενε. Από την άλλη, όταν, το συνέδεσε με τις ισορροπίες που θα προκύψουν μετά τις επόμενες εκλογές, σπεύδοντας πάντως να ξεκαθαρίσει ότι η Jumbo δεν εμπλέκεται στην πολιτική και πως την απόφαση θα πάρει ο ψηφοφόρος. Και προς το τέλος ήρθε άλλη. Μιλώντας για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει σωστά τη «δουλειά στο σπίτι» τους και μπορούν να εκμεταλλευτούν ακόμη και τις κρίσεις, κατέληξε με τη δική του παρομοίωση:. Τελικά, ακόμη και ντεφορμέ, κάτι αφήνει.. Η Grivalia Hospitality παρουσίασε το 2025 σε επίπεδο ομίλου. Ο τζίρος αυξήθηκε στα 110 εκατ. ευρώ ενώ το κόστος των πωλήσεων διαμορφώθηκε στα 108 εκατ. Το βαρίδι της Grivalia Hospitality εξακολουθεί να είναι τογια το οποίο -όπως αναφέρεται στην έκθεση που συνοδεύει τα αποτελέσματα- ως 31/12/25 η εταιρεία είχε επενδύσει 224,6 εκατ. ευρώ. Το έργο, σημειώνεται, χρηματοδοτήθηκε από ίδια και τραπεζικά κεφάλαια ύψους 148 εκατ. ενώ όπως μαθαίνουμε, πάντα από την έκθεση αποτελεσμάτων, τον Μάιο 2026 η εταιρεία που έχει το ξενοδοχείο στη Γλυφάδα πήρε δάνειο από τη μητρική 137 εκατ. για να εξοφλήσει πλήρως δάνειο στη Εurobank. Το(που πάει σφαίρα) έχει απορροφήσει επενδύσεις μόλις 70,5 εκατ. ενώ για τηως 31/12/25 είχαν επενδυθεί 40,7 εκατ. Το έτερο νησί της, μια υπερβολικά φιλόδοξη και τελικά ανεδαφική επένδυση, απορρόφησε ως 31/12/25 επενδύσεις 37,6 εκατ. και σημειώνεται ότι μεταβιβάστηκαν οι εταιρείες έναντι 36 εκατ.-Έχοντας φθάσει σχεδόν στο τέλος του εννεαμήνουεδώ και πολλές δεκαετίες. Συνολικά έχουν τοποθετηθεί 2,7 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους σε όλο το φάσμα των επιλογών που προσφέρουν τα προϊόντα συλλογικής διαχείρισης. Οι μεγαλύτερες εισροές σημειώθηκαν σταμε 1,173 δισ. ευρώ, σταμε 340,4 εκατ. ευρώ, σταμε 300,8 εκατ. ευρώ και στα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών με 260,6 εκατ. ευρώ. Τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας προσέλκυσαν 179,2 εκατ. ευρώ. Μέχρι πριν λίγες ημέρες τις μεγαλύτερες εισροές φέτος έχει το Μετοχικό αμοιβαίο της Eurobank με 68,9 εκατ. ευρώ, αλλά η ΑΕΔΑΚ με τις περισσότερες εισροές είναι η Πειραιώς Asset Management με έξι προϊόντα και συνολικές εισροές 132,8 εκατ. ευρώ. Στο σύνολο του 2025 ταείχαν εμφανίσει εισροές 237 εκατ. ευρώ. Εκτός από τις προμήθειες διαχείρισης οι τραπεζικές ΑΕΔΑΚ μπορούν να προσδοκούναπό τις αποδόσεις.-Μπορεί τονα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα project της DIMAND, ωστόσο μια άλλα πολύ σημαντική επένδυση της εταιρείας στη Βόρεια Ελλάδα περνά πλέον στη φάση της υλοποίησης. Στην πρώην έκταση της ΒΑΛΚΑΝ, στο 15ο χλμ. Θεσσαλονίκης–Έδεσσας, ο όμιλος σχεδιάζει έναν σύγχρονο κόμβο logistics συνολικής επιφάνειας περίπου 120.000 τ.μ., σε οικόπεδο 355.648 τ.μ. Η DIMAND τον χαρακτηρίζει ως τον μεγαλύτερο κόμβο logistics στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ προβλέπεται καιΓια την πρώτη φάση, επιφάνειας περίπου 56.800 τ.μ., έχει ήδη εκδοθεί οικοδομική άδεια. Το συγκεκριμένο project αποκτά μεγαλύτερη σημασία αν ενταχθεί στο συνολικό pipeline της DIMAND. Στο τέλος Ιουνίου 2026 ο όμιλος είχε υπό διαχείριση 16 επενδυτικά έργα, από 13 στο τέλος του 2025, με συνολική εύλογη αξία σχεδόν €500 εκατ. και εκτιμώμενο Gross Development Value, έναντι €1,36 δισ. μόλις έξι μήνες νωρίτερα, όπως προκύπτει από τις οικονομικές της καταστάσεις. Η Θεσσαλονίκη μάλιστα αποκτά αυξημένο βάρος σε αυτή την εικόνα. Εκτός από το logistics hub, η DIMAND προωθεί την ανάπλαση του ιστορικού, επί της οδού 26ης Οκτωβρίου, όπου σχεδιάζεται μικτό τουριστικό και οικιστικό συγκρότημα 51.450 τ.μ., ενώ έχει ήδη υπογράψειγια το ξενοδοχειακό σκέλος του project.-Νέος υπεύθυνος επενδυτικών σχέσεων στον όμιλο Metlen ανέλαβε οο οποίος θα έχει έδρα στο Λονδίνο παράλληλα με την ομάδα επενδυτικών σχέσεων στην Αθήνα. Ο Γ. Μάσβουλας έχει χρηματοοικονομικό υπόβαθρο προερχόμενος από το τμήμα ανάλυσης τηςμε σπουδές Warwick Business School κάτοχος του επαγγελματικού τίτλου Chartered Financial Analyst.οικονομικών αποτελεσμάτων ανακοίνωσε η Quality and Reliability. Αν η χρήση τελείωνε στις 30 Ιουνίου τότε η Q&R θα σημείωνε ιστορική επίδοση κερδοφορίας για τα μεγέθη της, αφού η εισηγμένη υπερδιπλασίασε τα καθαρά της κέρδη σταΗ καλύτερη μέχρι πρότινος κερδοφορία σε επίπεδο χρήσης ήταν 600 χιλ. ευρώ, το 2023. Μάλιστα, τα αποτελέσματα έχουν επιβαρυνθεί με έκτακτα έξοδα 400 χιλ. ευρώ.βρέθηκε η Alpha Bank, η οποία ηγήθηκε της χθεσινής ανάκαμψης του τραπεζικού κλάδου. Αν και έφτασε να υποχωρεί έως και 2,24% και να διαπραγματεύεται στις παρυφές των 4,4 ευρώ, τελικά έκλεισε μεελάχιστα κάτω από τα 4,6 ευρώ, βγάζοντας αντίδραση μετά τη διήμερη πτώση της μετοχής. Στα υψηλά ημέρας έφτασε έως τα 4,622 ευρώ, δηλαδή κατέγραψε άνοδο έως 2,62% ενδοσυνεδριακά.-Ηβρέθηκε στο επίκεντρο των πιέσεων στα blue chips, καταγράφονταςκαι διολισθαίνοντας κάτω από τα 23 ευρώ. Η χθεσινή πτώση κατά 3,04% αποτέλεσε τη χειρότερη ημερήσια επίδοση της μετοχής εδώ και περίπου ενάμιση μήνα, ενώ σηματοδότησε την πέμπτη διαδοχική αρνητική συνεδρίαση. Από την τελευταία ανοδική ημέρα, στις 17 Σεπτεμβρίου,, παρά το γεγονός ότι η εικόνα από πλευράς αναλυτών παραμένει θετική. Ενδεικτικά, η Alpha Finance-AXIA αναθεώρησε ανοδικά την τιμή-στόχο για τη ΔΕΗ στα 29,1 ευρώ, από 25,4 ευρώ προηγουμένως, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες για περαιτέρω ανάπτυξη. Η πρόσφατη διόρθωση αποδίδεται περισσότερο στοκαι στις πιέσεις στις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, παρά σε αλλαγή των θεμελιωδών προοπτικών της εταιρείας.-Η αβεβαιότητα για το καύσιμο της επόμενης ημέρας δεν είναι θεωρητική συζήτηση. Αποτυπώνεται ήδη στις. Σύμφωνα με την Petrofin Research, τα πλοία με δυνατότητα χρήσης και LNG στο ελληνικό βιβλίο παραγγελιών ναυπήγησης μειώθηκαν μέσα σε 13 μήνες από 97 σε 92, ενώ το μερίδιό τους σε όρους χωρητικότητας έπεσε θεαματικά, από 21% στο 12%. Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα στα υπόλοιπαπεριορίζεται σε μόλις τέσσερις παραγγελίες, συνολικής χωρητικότητας 324.800 dwt και μερίδιο μόλις 0,3%, ενώ η αμμωνία αριθμεί δύο πλοία, 120.000 dwt συνολικά, δηλαδή μόλις το 0,1% του ελληνικού orderbook. Μόνο τοεμφανίζει κάποια κινητικότητα, με τις παραγγελίες να αυξάνονται από 25 σε 33 πλοία, χωρίς όμως το μερίδιό του να ξεπερνά περίπου το 2%. Απέναντι σε αυτή την πολυδιάσπαση, οι Έλληνες πλοιοκτήτες κάνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο.. Οι παραγγελίες συμβατικής πρόωσης εκτινάχθηκαν από 429 σε 678 πλοία, με τη χωρητικότητά τους σχεδόν να διπλασιάζεται, από 40,9 εκατ. σε 81,6 εκατ. dwt. Το μήνυμα πίσω από τους αριθμούς είναι σαφές.στην επόμενη ημέρα της ναυτιλίας, αλλά κανένα δεν έχει ακόμη εξασφαλίσει ταυτόχρονα παγκόσμια διαθεσιμότητα, επαρκείς υποδομές ανεφοδιασμού και προβλέψιμο κόστος. Και όταν ένα νεότευκτο πρέπει να βγάζει λεφτά για 20 ή 25 χρόνια, οι Greeks προτιμούν σήμερα να κρατούν τις επιλογές τους ανοικτές παρά να στοιχηματίσουν δεκάδες εκατομμύρια στο καύσιμο που μπορεί να αποδειχθεί ο λάθος νικητής. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι δεν πρόκειται να επικρατήσει μόνο ένα εναλλακτικό καύσιμο, αλλά…-Όποιος παρακολουθεί το ελληνικό shipping τις τελευταίες επτά ημέρες βλέπει κάτι περισσότερο από μια σειρά συμφωνιών.. Άλλοι αγοράζουν, άλλοι χτίζουν, άλλοι πουλούν στις υψηλές αποτιμήσεις και κάποιοι κλειδώνουν από τώρα τα ταμεία των επόμενων ετών. Πιέζουν σε όλο το μήκος και πλάτος του γηπέδου, θυμίζοντας ομάδα που παίζει ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο. Οέριξε στο νερό το Lady Marianna, πρώτο νεότευκτο της Venergy σε ένα πρόγραμμα που φθάνει τουλάχιστον τα 22 tankers. Ηέβαλε παραγγελία για ναυπήγηση τεσσάρων containerships, συνολικής αξίας 491 εκατ. δολάρια. Στη Sea Traders τηςπροχωρά η ναυπήγηση του Kamsarmax Makronisos, 82.000 dwt, με παράδοση στις αρχές του 2027. Η, μέσω της Diana Shipping, πέτυχε δύο διαδοχικά ανεβάσματα ναύλων, το Astarte στα $17.000 ημερησίως από $12.500 και το DSI Polaris στα $18.000 από $12.250, με το δεύτερο συμβόλαιο να φέρνει τουλάχιστον $10,37 εκατ. Ομε την TOP Ships έχει ήδη συμβασιοποιημένα δυνητικά έσοδα $680,4 εκατ. από το πρόγραμμα νεότευκτων, μαζί με τις προαιρετικές περιόδους ενώ ηκαι ο, μέσω της Akrotiri Tankers, περνούν για πρώτη φορά από τα tankers στο εξειδικευμένο gas shipping, παραγγέλνοντας στη New Times Shipbuilding δύο Very Large Ammonia Carriers – VLAC, VLAC χωρητικότητας 93.000 κ.μ. έκαστο, με παράδοση το 2029. Η Dorian LPG τωνκαι, συμφώνησε στην πώληση του Captain John NP σε κινεζικά συμφέροντα με το τίμημα της συναλλαγής τοποθετείται μεταξύ 75 και 77 εκατ. δολαρίων.-Τώρα που οι Βρυξέλλες ανακάλυψαν ότι έξι πολεμικά πλοία δεν φτάνουν για την προστασία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και αναζητούν επειγόντως ενισχύσεις,. Η Ελλάδα είναι ήδη εκεί. Με το Πολεμικό Ναυτικό στην πρώτη γραμμή, με ελληνικές φρεγάτες να έχουν αναπτυχθεί διαδοχικά στην περιοχή και, κυρίως, με το επιχειρησιακό στρατηγείο τηςστη Λάρισα με τη διοίκηση της αποστολής να βρίσκεται στα χέρια του Έλληνα αντιναυάρχου Βασίλειου Γρυπάρη. Η, Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζητά πλέον περισσότερα από δέκα πολεμικά πλοία για την ASPIDES. Για την Αθήνα, όμως, η υπόθεση ξεπερνά κατά πολύ μια ακόμη ευρωπαϊκή στρατιωτική αποστολή.. Η χώρα που ελέγχει τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο έχει κάθε λόγο να βρίσκεται στρατιωτικά εκεί όπου κρίνεται η ελευθερία της ναυσιπλοΐας. Ερυθρά Θάλασσα, Bab el-Mandeb και Κόλπος του Άντεν είναιπου ενώνει την Ασία με το Σουέζ, τον Πειραιά και την ευρωπαϊκή αγορά. Η Αθήνα έχει την ευκαιρία να μετατρέψει το παγκόσμιο οικονομικό βάρος της ελληνόκτητης ναυτιλίας σε γεωπολιτικό κεφάλαιο. Η επιχείρηση ASPIDES, λοιπόν, προστατεύει εμπορικά πλοία. Για την Ελλάδα, όμως, χτίζει και κάτι μεγαλύτερο.-Χθες το μεσημέρι, τοέφτασε στο 5,438%, υψηλό από τον Ιούνιο του 2004. Τον Μάρτιο του 2020 είχε βρεθεί σε ιστορικό χαμηλό γύρω στο 1%, σήμερα πληρώνει 4,4 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερα. Το 10ετές ομόλογο στο 5,139%, υψηλό από τον Ιούλιο του 2007. Στις αρχές του έτους ήταν 4,15%. Το 2ετές στο 4,897%. Στην Ιαπωνία, το 10ετές εκτινάχθηκε στο 3,055%, υψηλό από το 1996. Αυτό σημαίνει ότι τα 30ετή ομόλογα, σε 6 από τις 7 επτά χώρες του G7 βρίσκονται. Απεγνωσμένες προσπάθειες καταβάλει ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών που εκδίδει έντοκα γραμμάτια για πληρώσει τις αγορές που κάνει στα μακροπρόθεσμα ομόλογα. Στις 19 Αυγούστου,, ο Μπέσεντ διπλασίασε αιφνιδιαστικά τις επαναγορές μακροπρόθεσμων τίτλων, από $2 δισ σε τουλάχιστον $4 δισ. ανά πράξη, έως τις 4 Νοεμβρίου. Το 30ετές έπεσε από 5,26% στο 5,19% για μία ημέρα και επέστρεψε την επομένη. Στις 10 Σεπτεμβρίου η πράξη ανέβηκε στα $6 δισ., τριπλάσια της προηγούμενης. Το 10ετές έφτασε 4,85%. Δύο εβδομάδες αργότερα, 5,14%.Για την Ελλάδα, το 10ετές είχε ήδη ανέβει στο 4,29% από 4,02-4,07% στις αρχές Σεπτεμβρίου. Ενώ το spread με τα γερμανικά ομόλογα αντέχει, η βάση πάνω στην οποία μετριέται, μετακινείται διαρκώς προς τα πάνω.-Στην έρημο του Νέου Μεξικού, στην κομητεία Doña Ana, μια έκταση 5.700 στρεμμάτων που προορίζεται για. Το λένε. Χτίζεται για την, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας $400 δισ. που υπέγραψε πέρσι με Oracle και SoftBank για πέντε τέτοια κέντρα στις ΗΠΑ, το πρόγραμμα Stargate. Την κατασκευή την έχει η, εταιρεία της Blue Owl Capital, που βάζει και δικά της κεφάλαια. Η Oracle είναι ο μισθωτής. Στόχος λειτουργίας, το 2028. Μόνο που το Jupiter. Περιβαλλοντικές οργανώσεις προσέφυγαν στα δικαστήρια. Οι κάτοικοι αντιδρούν, και ενόψει ενδιάμεσων εκλογών οι πολιτικοί τους ακούν. Στις 17 Σεπτεμβρίου το Ανώτατο Δικαστήριο της πολιτείας απέρριψε τις επείγουσες προσφυγές και οι μπουλντόζες ξαναξεκίνησαν, αλλά οι κύριες δίκες συνεχίζονται και οι άδειες ακόμη εξετάζονται. Χθες, το Bloomberg αποκάλυψε ότι η Oracle έστειλε στον developer, μια επίσημη ειδοποίηση «ανωτέρας βίας». Στη γλώσσα των συμβολαίων, αυτό σημαίνει. Η Oracle δεν φεύγει από το έργο. Κλειδώνει την πόρτα εξόδου, για την περίπτωση που τη χρειαστεί. Η αγορά διάβασε αρνητικά αυτή την κίνηση και η μετοχή έχασε έως 5% στην προσυνεδρίαση. Η Blue Owl απάντησε ότιστις οικονομικές δεσμεύσεις. Η Oracle δεν είπε τίποτ’ άλλο. Μέχρι χθες ο όροςήταν μια ρήτρα στο τέλος του συμβολαίου που κανείς δεν διάβαζε. Στα έργα τεχνητής νοημοσύνης έγινε το κεντρικό εργαλείο. Μια καθυστέρηση στην αδειοδότηση περνά αλυσιδωτά στα συμβόλαια κατασκευής, ρεύματος, ασφάλισης, δανείων.είναι πλέον το πραγματικό ερώτημα.