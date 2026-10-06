-Χαίρετε, συνομίλησα με την πηγή μου, που έχει χειριστεί το θέμα της επίσκεψης Ρούμπιο για να πάρω τη «θερμοκρασία» των προσδοκιών της Αθήνας από την επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ. «Μην έχεις αμφιβολία, για εμάς η σχέση έχει βάθος και έχει προφανώς σημασία ότι έρχεται στην Αθήνα και δεν πηγαίνει αντιστοίχως και στην Άγκυρα», μου είπε, βάζοντάς μου και μια ακόμη διάσταση: «ο Ρούμπιο που έχει ισχυρή σχέση με το εβραϊκό λόμπι και μαζί με τον Μενέντεζ είχαν φέρει στη Γερουσία το EastMed Act πριν από κάποια χρόνια, έχει ισχυρές προεδρικές φιλοδοξίες. Θέλει, κοινώς, να πάρει το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για το 2028, όπως προφανώς και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς. Εμείς όμως, όπως και οι περισσότεροι Ευρωπαίοι, δεν έχουμε σχέση με τον Βανς, ο οποίος απεχθάνεται την Ε.Ε. με τη σημερινή της μορφή και το έχει καταστήσει εξ αρχής πολύ σαφές». Αντιθέτως, με τον Ρούμπιο υπάρχει σχέση, ο Γεραπετρίτης τον έχει δει αρκετές φορές και προφανώς αντιλαμβανόμαστε τη σχέση αυτή με το βάθος που μπορεί να έχει στο μέλλον η ανάδειξη του κ. Ρούμπιο σε άλλο πόστο. Τα σενάρια για την Πνύκα μέχρι αργά χθες το βράδυ δεν είχαν οριστικοποιηθεί, αλλά ο Ρούμπιο ήθελε να κάνει και ένα δημόσιο event, με το οποίο θα απευθυνθεί στους πολίτες, πέρα από τις δηλώσεις που θα κάνει στο ΥΠΕΞ μετά τη συνάντηση με τον Γεραπετρίτη και πριν την έναρξη της ολομέλειας του Στρατηγικού Διαλόγου. Μου λένε ότι είχε «λοκάρει» τον χώρο της Πνύκας, εκεί όπου πρόσφατα συνομίλησαν ο Μητσοτάκης με τον Μακρόν, επενδύοντας προφανώς στην εικόνα της Αρχαίας Ελλάδας που θα μπορεί να τον συνοδεύει σε όλη τη διάρκεια και της προσωπικής προεκλογικής του εκστρατείας. Δεν έχει κλείσει ακόμα οριστικά, λόγω στενότητας προγράμματος, αλλά σίγουρα έχει συζητηθεί.

Η ενίσχυση για τους ψαράδες και τα διλήμματα

Η διακριτική επίσκεψη του Προέδρου

Λάβρος ο ναυαρχούκος…

Ψαρεύουν από Κασσελάκη

Μήλος-White Coast

20.000 τόνοι βόμβες (έως και 50 κιλών) στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Οι τράπεζες και τα ομόλογα αξίας 94 δισ.

Τι χαρτοφυλάκιο έχει η κάθε τράπεζα

Και ο λογαριασμός

Αχνοφαίνεται φως στη Βραζιλία

Raycap: Η κληρονομιά του Κώστα Αποστολίδη

Τράπεζα Πειραιώς: Μόνον 2 επενδυτικές επιλογές ως το τέλος του έτους

Μπόνους 2 εκατ. στον εαυτό του

Ζημιές, αλλά λιγότερες υποχρεώσεις

Ρούμπιο στην Αθήνα: Η ναυτιλία επιστρέφει στο τραπέζι

Το ναυτιλιακό «κράτος» της Αττικής: 586 ναυτιλιακές επιχειρήσεις με 5.471 πλοία

Η Almi Marine ποντάρει στην επόμενη ημέρα του dry bulk

Η Ισμήνη Παναγιωτίδη ανεβάζει στροφές στην Icon Energy και την Pavimar

Ακίνητα: +7% οι τιμές πάνω από την κορυφή του 2008

Ο πυρήνας έγινε περιφέρεια

-Ο Κ.Μ χθες από το Μαξίμου προανήγγειλε μια, που εδώ και μέρες έχουν ξεκινήσει διαμαρτυρίες και μάλιστα χθες έφτασαν, το οποίο βέβαια δεν έχει καμία αρμοδιότητα να τους δώσει λεφτά. Επειδή όμως οι συγκεντρώσεις τους τείνουν να γίνουν αφορμή για σόου για κάθε αντιπολιτευόμενο, η κυβέρνηση ψάχνει να τους δώσει για τοαπό τη γενική επιδότηση στο diesel κίνησης, με την επισήμανση ότι,, πήραν έκπτωση στο αγροτικό πετρέλαιο από τον Απρίλιο και μάλιστα αφορολόγητη για κάποιους μήνες. Στο οικονομικό επιτελείο οθα βρει τα λεφτά που δεν είναι πολλά, ενώ και οθα βρει κάποιους πόρους από το πρόγραμμα της αλιείας για άλλες παροχές. Πάντως, υπάρχει και μια γραμμή εντός κυβέρνησης που λέει ότι δεν μπορούμε να τα δίνουμε όλα σε όλους, αφενός γιατί έρχεται δύσκολος χειμώνας, αφετέρου γιατί, εκτιμώντας ότι μπορούν να εκβιάσουν την κυβέρνηση.-Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τις κάμερες που τον συνόδευαν, ο ΠτΔεπισκέφθηκε την Κυριακή, όπου έμεινε για πάνω από μια ώρα. Συζήτησε και πρόσφερε λόγια στήριξης στους γονείς και στην αδελφή τουπου έχασε τη ζωή του όταν συνετρίβη αεροσκάφος F-4E Phantom II στις 5 Σεπτεμβρίου στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων της. Επίσης, χθες στην, ο Κ. Τασούλας κατέθεσε στεφάνι στην προτομή του-Φωτιά και λάβρα ήταν, μετά από το καλωσόρισμα από τον. Με το καλημέρα ο ναύαρχος… απελευθέρωσε την τορπίλη προς τον πρώην πρωθυπουργό,, αλλά μέσα και έξω από την αίθουσα της συνάντησης, όλοι το ίδιο πράγμα καταλάβαμε με το… πολεμικό του σάλπισμακαι άλλα γραφικά του αγαπημένου μας Αλέξη. Το σάλπισμα, ως τακτικό μέσο συνεννόησης έστω και με σπόντες, αφορούσε στον Τσίπρα καιγια όποιον/α επιθυμεί να μπει στην. Ο Αποστολάκης «πλήρωμα» ψηφοφόρων δεν έχει, βουλευτής Επικρατείας είναι και την έδρα του, για όσους δεν κατάλαβαν,. Το ΠΑΣΟΚ δεν έθεσε το σχετικό όρο κι ούτε έσπευσε να κλείσει από τώρα το ανοικτό θέμα με τον Αποστολάκη για το πού θα είναι υποψήφιος. Του λένε να κατέβειαλλά το ΠΑΣΟΚ έχει να δει έδρα στο λιμάνι από τα… ωραία χρόνια, προ κρίσης. Τους λέει- σύμφωνα με κάποιους συντοπίτες του ναυάρχου στην Κρήτη- να κατέβει, αλλά εκεί θα κάνει πρεμιέρα ο γνωστός ηθοποιός (ο παπάς του Σασμού) και κολλητός του Ανδρουλάκη,. Και Αποστολάκης και Αεράκης στο ίδιο ψηφοδέλτιο μπορεί να φέρει ψήφους, αλλά(αν βγάλει αυτή τη φορά) το ΠΑΣΟΚ.-Το ωραίο είναι ότι ο Αποστολάκης που πάει, κατά δήλωσή του…(κλαίω) δεν χαμπαριάζει από την εναλλαγή του πολιτικού τοπίου. Έγινε, πέρασε στοαρχικά ως καπετάνιος του φουσκωτού στις περιοδείες ανά το Αιγαίο, αποχώρησε διακριτικά στη συνέχεια, έκοψε κίνηση τηναλλά οι όποιες κρούσεις (μέσω τρίτων) για την ένταξή του στηνουδέποτε κατέληξαν σε ένα τετ α τετ με τον πρώην πρωθυπουργό. Δεν ξέρω αν ήταν…η προσχώρηση του Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ, αυτό που ξέρω είναι ότι. Ο Μιχάλης Χουρδάκης που προσχώρησε πρόσφατα στο ΠΑΣΟΚ, διετέλεσε στέλεχος του επιτελείου, η νεαρή βουλευτήςήταν μέχρι το καλοκαίρι αντιπρόεδρος του Κασσελάκη και σε λίγες μέρες μπορεί να ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ και να κατέβει στην, ενώ αντιπρόεδρος του Στέφανου ήταν και η, για την «επιστροφή» της οποίας πάντως στα πράσινα πάτρια δεν υπάρχουν νεότερα. Μόνο ηέμεινε εκτός του στενού κύκλου του Κασσελάκη κι έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ -το καλοκαίρι- όταν τη διέγραψε η. Η Κασιμάτη πάει ξανά (κι επισήμως) στο ΠΑΣΟΚ μέσα στις επόμενες μέρες, με αρκετούς Πασόκους να κάνουν ότι δεν θυμούνται τι έχει γράψει στο παρελθόν. Γιατί η Τζάκρη, ροδοπέταλα πέταγε;-Πληροφορούμαι ότι εντός των επόμενων ημερών ηθα ολοκληρώσει τον έλεγχοπου δόθηκαν -και πώς- από τονκαι την(ή όποια άλλη υπηρεσία) για το περίφημο, σε απόσταση μόλις 1,9 χλμ. από το. Το ξενοδοχειάκικαι μερικών χιλιάδων τετραγωνικών μερικά μέτρα μακριά από το νερό. Δεν ξέρω αν αφορά μόνο το White Coast ή και άλλες άδειες της περιοχής. Θα περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι λέει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και μετά ίσως καταλάβουμεκαι φυσικά αν υπάρχουν-Με έναστον βυθό βρίσκεται αντιμέτωπη η. Πρόκειται για, που, κατά τις πληροφορίες, δυσκολεύουν τις βυθοκορήσεις και απειλούν με καθυστερήσεις το έργο. Η ασφαλής διαχείρισή τους αναδεικνύεται σε κρίσιμη εκκρεμότητα, την ώρα που από το εργοτάξιο ζητείται άμεση συνδρομή της Πολιτείας. Εικάζεται ότι τα, κατά την αποχώρησή τους, άδειασαν στη θάλασσα κάποιο ντεπό πυρομαχικών. Οι πληροφορίες που φτάνουν στη στήλη μιλούν, στοιχεία που δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως. Σε κάθε περίπτωση, το πρόβλημα φαίνεται σοβαρό. Ηενός τέτοιου φορτίου μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη και, με επιπτώσεις τόσο στην πορεία όσο και στο κόστος του έργου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το μεγαλύτερο εμπόδιο για τις εργασίες είναι, που πρέπει να απομακρυνθούν. Για εκείνες των 15 κιλών εκτιμάται ότι οι βυθοκορήσεις μπορούν να προχωρήσουν με ειδικά μέτρα προστασίας. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, οι πρόσφατες αναφορές του διευθυντή του έργου,, αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ζήτησε από την Πολιτεία, μιλώντας για γνωστά ζητήματα που υπερβαίνουν την αρμοδιότητα της εταιρείας και έχουν επιπτώσεις. Δεν κατονόμασε τα πυρομαχικά. Έστειλε, όμως, σαφές μήνυμα ότι χρειάζονται παρεμβάσεις για να συνεχιστούν οι εργασίες χωρίς νέες καθυστερήσεις. Την επέκταση του 6ου προβλήτα υλοποιεί η, με τη σύμβαση να έχει υπογραφεί πριν από περίπου έναν χρόνο. Η κατασκευή, πάντως, μέχρι τώρα προχωρά. Τοκαι, σύμφωνα με στελέχη του έργου, η τοποθέτηση τωναναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους. Πρόκειται για μεγάλα προκατασκευασμένα κιβώτια από οπλισμένο σκυρόδεμα, βάρους περίπου 1.400 τόνων το καθένα. Με την επέκταση, το κρηπίδωμα θα φτάσει τα 1.081 μέτρα από 568 σήμερα και το λειτουργικό βάθος τα 16,8 μέτρα από 12,6, επιτρέποντας την εξυπηρέτηση μεγαλύτερων πλοίων κύριων γραμμών. Στο παρασκήνιο πάντως οι πληροφορίες θέλουν τους αναδόχους να εξετάζουν ήδη το. Γιατί αν η εκκρεμότητα παραταθεί, η επόμενη δύσκολη συζήτηση θα αφορά το ποιος πληρώνει τον χαμένο χρόνο.-Ταχτυπιούνταικαι οι επενδυτές εξετάζουν τις. Οιδιαθέτουν χαρτοφυλάκια τίτλων, από τα οποία περίπου €77,4 δισ., ή, κατατάσσονται στοδηλαδή, σε χαρτοφυλάκια που διαχειρίζονται κυρίως με στόχο την είσπραξη των τόκων και του κεφαλαίου. Πρόκειται για την κατηγορία που, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποκλείονται πωλήσεις τίτλων. Επιπλέον, περίπου €11,8 δισ. αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων και €4,6 δισ. μέσω αποτελεσμάτων ή εντάσσονται στο εμπορικό χαρτοφυλάκιο.-Ηδιαθέτει το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο,, με το 81%, περίπου €23,6 δισ., στο αποσβεσμένο κόστος. Η σύνθεσή του εμφανίζεικαθώς το, περίπου €10,2 δισ., αφορά, το, περίπου €6,1 δισ.,και απόκαι λοιπούς κρατικούς τίτλους. Τααντιστοιχούν στο, οι τίτλοι χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο 8%, τα καλυμμένα ομόλογα στο 7% και τα τιτλοποιήσεις επιχειρηματικών δανείων διαβάθμισης AAA στο 5%. Ακολουθεί η, με, εκ των οποίων €19,5 δισ. αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος, €4,7 δισ. στην τρέχουσα εύλογη αξία και €0,4 δισ. στο εμπορικό χαρτοφυλάκιο. Τα, με τα €6,8 δισ., περίπου το 92%, στο αποσβεσμένο κόστος. Επιπλέον, διαθέτει €0,3 δισ. εντόκων γραμματίων κακαι λοιπών τίτλων. Ηεμφανίζει χαρτοφυλάκιο €21,2 δισ., με €16,8 δισ. στο αποσβεσμένο κόστος. Οι ελληνικοί κρατικοί τίτλοι, μαζί με τα έντοκα γραμμάτια, φθάνουν τα, ενώ οι κρατικοί τίτλοι της ΕΕ ανέρχονται σε €7,7 δισ. και οι λοιποί τίτλοι σε €2 δισ. Η αναφερόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου διαμορφώνεται στο 3,2%. Ηδιαθέτει τίτλουςκαι παρουσιάζει την υψηλότερη αναλογία στο αποσβεσμένο κόστος, 93,5%. Ταανέρχονται, τα άλλα κρατικά ομόλογα, οι τίτλοι υπερεθνικών οργανισμών σε €1,2 δισ. και τα ελληνικά εταιρικά ομόλογα σε €1,4 δισ.-Κι αφού αναλύσαμε τα χαρτοφυλάκια ομολόγων κάθε συστημικής τράπεζας σάς κράτησα το καλύτερο για το τέλος: Οι τράπεζες τις όποιες ζημίες από τα ομόλογα. Οπότε -προς το παρόν τουλάχιστον--Νέα δεδομένα για τηνκαι τους υπόλοιπουςπου έχουν παρουσία στη(όπως η Flutter, η Entain, η Superbet, η Novibet, κ.λπ.) δημιουργεί το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των. Οσυγκέντρωσε περίπουέναντιτου, ενώ οι αγορές προβλέψεων ανεβάζουν πλέοντην πιθανότητα επικράτησης του στον. Ο Λούλα είχε περάσει στις 25 Σεπτεμβρίουη οποίατην εκμετάλλευση, προσφορά, διαμεσολάβηση και διαφήμιση στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης. Η απαγόρευση καλύπτεικαι επεκτείνεται ακόμη και στις άδειες που έχουν χορηγηθεί από πολιτείες και την Ομοσπονδιακή Περιφέρεια. Οέχειτου online betting και εμφανίζεται θετικότερος στη διατήρηση μιαςκαι μένει να φανεί τι θα συμβεί με τα. Μια αλλαγή κυβέρνησης θα μπορούσε να βελτιώσει αισθητά τις προοπτικές για τους online παρόχους και μένει να φανεί τι θα συμβεί μετά τις 25 Οκτωβρίου. Το θέμα σε κάθε περίπτωση παραμένει ανοιχτό, καθώς η απαγόρευση υφίσταται αλλά πρέπει να εγκριθεί από το. Σημειώστε πως η Βραζιλία αποτελεί, με GGR (τζίρος μείον τα κέρδη που επιστρέφονται στους παίκτες)ενώ οι εταιρείες στοιχημάτων έδωσαν περίπου 1 δισ. ρεάλ (περίπου $192 εκατ.) σε άμεσες διαφημιστικές χορηγίες στις ομάδες της Serie A. Μετά την εξέλιξη αυτή, στο ταμπλόανέκαμψε αισθητά χθες () και επέστρεψε στα επίπεδα των 11,53 ευρώ.-Δύο και πλέον χρόνια από τον αδόκητο θάνατο του, ιδρυτή και επί σειρά ετών επικεφαλής της, η εταιρεία δείχνει να διατηρεί σταθερή τη στρατηγική που την ανέδειξε σε ένανσυστημάτων προστασίας κρίσιμων ηλεκτρικών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Οι οικονομικές επιδόσεις για το 2025 που αναρτήθηκαν έδειξαν πως ο, έναντι 154,92 εκατ. το 2024 (-4,3%) αλλά παρά τη μείωση των πωλήσεων,από 24,45%, ένδειξη ότι η βασική παραγωγική δραστηριότητα διατήρησε ικανοποιητική ανθεκτικότητα. Παρά την πίεση στην κερδοφορία ο ισολογισμός, παρέμεινε ισχυρός, με τα, ενώ ο τραπεζικός δανεισμός είναι πρακτικά αμελητέος, μόλις 395 χιλ. ευρώ, με τα ταμειακά διαθέσιμα στα 3,33 εκατ. ευρώ. Ενδιαφέρον στοιχείο είναι η σημαντική αύξηση τωναπό 6,65 εκατ., καθώς η Raycap που έχει πλέον στο τιμόνι της, συνεχίζει να επενδύει στην τεχνολογία και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων. Η εταιρεία συνεχίζει να διαθέτει έντονα διεθνή χαρακτήρα, με εγκαταστάσεις και εταιρείες σε ΗΠΑ, Γερμανία, Ελλάδα, Σλοβενία, Κύπρο, Γαλλία, Ρουμανία και Κίνα. Στις, ενώ στην Ελλάδα σημαντική παραγωγική και R&D βάση βρίσκεται στη, σε εγκαταστάσεις περίπου 39.000 τ.μ-Στηνγια το 4ο τρίμηνο της χρονιάς οι επενδυτικές επιλογές κατατάσσονται. Από αυτές, μόνο 2 θεωρεί ο επικεφαλής οικονομολόγος της τράπεζαςπως έχουν θετική προοπτική. Από τις υπόλοιπες, 9 είναι ουδέτερες και 6 αρνητικές.αφορούν κυρίως. Η λογική πίσω από την επιλογή είναι ότι οι παρατεταμένες διαταραχές στην προσφορά και τις πρωτοφανείς επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης έχουν αλλάξει το σκηνικό. Στις, με επίκληση των υψηλών αποτιμήσεων, των ενδιάμεσων εκλογών και της περιοριστικής πολιτικής που ακολουθεί η Fed. Γενικά φαίνεται ότι στις μετοχές κρατά αποστάσεις αλλάπου απλώς υποβαθμίζονται σε ουδέτερη θέση. Η, ως αντιστάθμιση γεωπολιτικού κινδύνου ενώ η. Υγεία, τράπεζες και πρώτες ύλες μένουν ως είχαν, θετικές.η ομάδα του Ηλία Λεκκού είναι. Επικαλείται την επιθετική νομισματική πολιτική που ακολουθεί η, την άσχημη δημοσιονομική θέση αρκετών χωρών, το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και τις διαδοχικές εκλογικές μάχες στην Ευρώπη. Οι ίδιοι κίνδυνοι, όμως, δεν εμποδίζουν τη, με το επιχείρημα ότι οι αποδόσεις θα υποχωρήσουν «σε βάθος χρόνου» χωρίς να μας δίνεται χρονικός ορίζοντας. Σε έναν πίνακα επενδυτικών επιλογών γεμάτο με «ουδέτερη στάση», το μόνο στοίχημα με θετική προοπτική είναι ότι η Ευρώπη θα δανείζεται -κάποτε- φθηνότερα.-Οέκρινε πως το 2025 άξιζε μια καλή επιβράβευση. Και όχι συμβολική. Στις οικονομικές καταστάσεις της οικογενειακής επιχείρησης. Χρονιά απαιτητική, βεβαίως: σουλούπωσε τον ισολογισμό, μετέφερε πάνω από 100 εκατ. ευρώ χρέους σε μεγαλύτερες διάρκειες και προετοίμασε τη Μασούτης για το μεγαλύτερο ρίσκο της ιστορίας της, την. Το ωραίο είναι ότι ο Γ. Μασούτης φοράει δύο καπέλα.. Και μαζί με τα 2 εκατ. ευρώ της αμοιβής του, η διοίκηση προτείνει. Άρα ο ίδιος θα βρεθεί και από την πλευρά εκείνων που θα εισπράξουν το μέρισμα, ανάλογα φυσικά με τη συμμετοχή του. Με δυο λόγια, ο Γιάννης Μασούτης ετοιμάζεται να βάλει την εταιρεία στο μεγάλο στοίχημα των 190 εκατ. ευρώ με την Κρητικός. Και πριν σηκώσει το ρίσκο της επόμενης ημέρας, φρόντισε να ανταμείψει αδρά και τον μάνατζερ της προηγούμενης. Δηλαδή, τον εαυτό του.-Σε ζημιογόνα τροχιά εξακολουθεί να κινείται η κοινή εταιρεία του δημοφιλούς τραγουδιστήμε τον κουμπάρο και φίλο του. Η, που εδρεύει στη, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα αποτελέσματα, κατέγραψε, όπως και την προηγούμενη χρήση, με τα.Έτσι, το τελικό αποτέλεσμα της χρήσης είναι. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι, έναντι 11,67 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Αντίστοιχα και το σύνολο του ενεργητικού είναι μειωμένο στα 4,1 εκατ. ευρώ από 7,98 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι στη συγκεκριμένη εταιρεία που συστάθηκε τον, συμπληρώνοντας πλέον πάνω από 20 χρόνια πορείας, πρόεδρος είναι ο Αντώνιος Πασχαλίδης (δηλαδή ο Αντώνης Ρέμος), αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ο Κωνσταντίνος Πηλαδάκης και μέλος του Δ.Σ. η Σαββούλα Παλαιοδήμου.-Κι επειδή αναφέραμε παραπάνω για την επίσκεψη Ρούμπιο να πούμε πως, που φέρνει τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών στην Αθήνα, και το ενδιαφέρον βρίσκεται κυρίως στη συνέχεια μιας συζήτησης. Στη συνάντηση, οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει στην περαιτέρω προώθηση συνεργιών. Τώρα η ελληνική πλευρά προσθέτει στην ατζέντα του Στρατηγικού Διαλόγου, την οποία χαρακτηρίζει ζήτημα υψηλής προτεραιότητας. Από την προηγούμενη γενική αναφορά στη «ναυτιλία», η συζήτηση μεταφέρεται πλέον στην ασφάλεια των θαλάσσιων οδών, ενώ Ορμούζ, Ερυθρά Θάλασσα και Bab el-Mandeb παραμένουν στο επίκεντρο των γεωπολιτικών αναταράξεων και των ενεργειακών ροών. Ειδική ναυτιλιακή συμφωνία δεν έχει προαναγγελθεί. Όμως η ακολουθία έχει ενδιαφέρον. Ουάσιγκτον τον Φεβρουάριο, συμφωνία για ενίσχυση της συνεργασίας στη ναυτιλία, Αθήνα τον Οκτώβριο, ασφαλής ναυσιπλοΐα στο τραπέζι.-Αν κάποιος αναζητά, δεν χρειάζεται να ταξιδέψει μακριά. Σύμφωνα με έρευνα της, του οργανισμού του ΟΗΕ που μελετά το παγκόσμιο εμπόριο και τις μεταφορές,, οι οποίες διαχειρίζονται. Μία στις δύο εταιρείες της Αττικής, 287 συνολικά, διαχειρίζεται αποκλειστικά bulk carriers.παραμένει, λοιπόν, οπαρουσίας στη θάλασσα, παρά τη λάμψη που συχνά συγκεντρώνουν τα δεξαμενόπλοια,και οι μεγαλύτερες επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας. Υπάρχει, όμως, και μια δεύτερη ανάγνωση.αλλά ελέγχουν μόλις. Αντίθετα,διαχειρίζονται περισσότερα από τα μισά πλοία,. Η εικόνα παραπέμπει σε μια αγορά με ευρύ «φυτώριο» μικρών σχημάτων, αλλά και ισχυρή συγκέντρωση χωρητικότητας στους μεγαλύτερους παίκτες. Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η άνοδος του αριθμού των εταιρειών που. Από, σημειώνοντας άνοδο 24,5%. Η διαφοροποίηση δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά μηχανισμό άμυνας απέναντι στην αβεβαιότητα.-Στη ναυτιλιακή αγορά οι παραγγελίες για ναυπηγήσεις δεν είναι ποτέ απλώς… παραγγελίες. Και στην περίπτωση της, της εταιρείας του, τα τρία, χωρητικότητας 64.000 dwt το καθένα, που θα ναυπηγηθούν στηκαι θα παραδοθούν το 2030, δείχνουν κάτι περισσότερο από μια ακόμη κίνηση ανανέωσης του στόλου. Δείχνουν ότι η εταιρεία βλέπειμε ορίζοντα αρκετά μακρύτερο από τον τρέχοντα κύκλο της αγοράς. Τα νέα πλοία θα ενσωματώνουν τις αυστηρότερες περιβαλλοντικές και λειτουργικές προδιαγραφές, γεγονός που δεν αφορά μόνο τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς, αλλά και την αξία μεταπώλησης, τη χρηματοδότηση και την πρόσβαση σε ολοένα πιο απαιτητικούς ναυλωτές. Το ενδιαφέρον είναι ότι η Almi Marine επιλέγει να τοποθετηθεί μεθοδικά, χωρίς να ακολουθεί τη λογική του «όσο μεγαλύτερο τόσο καλύτερο». Τα Ultramax παραμένουν ιδιαίτερα χρήσιμα σε ένα περιβάλλον όπου οι εμπορικές ροές αλλάζουν, τα λιμάνια έχουν περιορισμούς και η αποδοτικότητα μετρά πλέον όσο και η χωρητικότητα. Με τις παραδόσεις να ξεκινούν το 2030, το μήνυμα προς την αγορά είναι σαφές. Η Almi Marine δεν επενδύει για να ακολουθήσει τις εξελίξεις, αλλά για να είναι έτοιμη όταν αυτές θα έχουν ήδη αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού.-Ηφαίνεται πως έχει κάθε λόγο να χαμογελά, καθώς ο στόλος τηςκινείται με ούριο άνεμο στη διεθνή αγορά ξηρού φορτίου. Η εισηγμένη στο Nasdaq εταιρεία, η οποία διαθέτει, βλέπει τις αποδόσεις των πλοίων της να ενισχύονται σημαντικά, την ώρα που η αγορά dry bulk αποκτά ολοένα μεγαλύτερη δυναμική. Για το τρίτο τρίμηνο,εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί. Παράλληλα, τα πλοία έχουν επιτύχει, ενώ τα συμβόλαια εξασφαλίζουν. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι η Icon έχει ολοκληρώσει τους προγραμματισμένους δεξαμενισμούς, γεγονός που σημαίνει ότι δεν αναμένονται νέες διακοπές λειτουργίας ή σημαντικές σχετικές δαπάνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2029. Τα πλοία είναι, επομένως, έτοιμα να δραστηριοποιηθούν απρόσκοπτα, όσο διάστημα η αγορά παραμένει ευνοϊκή. Την ίδια ώρα, η, την οποία ίδρυσε και διευθύνει ως διευθύνουσα σύμβουλος η Παναγιωτίδη, ενίσχυσε περαιτέρω τον στόλο της με την παραλαβή του. Η νέα προσθήκη επιβεβαιώνει τη σταθερή επενδυτική παρουσία της εταιρείας στη ναυτιλία ξηρού φορτίου και δείχνει ότι ο ναυτιλιακός όμιλος συνεχίζει να αναπτύσσεται σε περισσότερα του ενός μέτωπα.-Η ανάλυση τηςγια την ελληνική κατοικία κυκλοφόρησε χθες με τίτλο που σαφώς υπονοούσε ότι. Στην πρώτη παράγραφο της έκθεσης υπάρχει και μια φράση που πέρασε στα ψιλά.. Το 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν περίπου 85% πάνω από το χαμηλό του 2017 και 7% πάνω από την κορυφή του 2008. Το υπόλοιπο των στεγαστικών δανείων, όμως, ήταν τον Ιούλιο του 2026 γύρω στα €25 δισ., από περίπου €80 δισ. το 2009. Οι νέες εκταμιεύσεις σχεδόν διπλασιάστηκαν στο επτάμηνο, σε περίπου €2 δισ. Το 2006 είχαν ξεπεράσει τα €15 δισ. Το μέσο νέο δάνειο καλύπτει το 64,8% της αξίας του ακινήτου.. Σύμφωνα με την ΕΚΤ, τιτλοποιήθηκαν και μεταβιβάστηκαν περίπου €57 δισ. μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η άνοδος των τιμών ενισχύει τις εξασφαλίσεις και διευκολύνει ανακτήσεις, πωλήσεις και αναδιαρθρώσεις. Τελικά, η άνοδος των τιμών υποστηρίζει το προφίλ κινδύνου περισσότερο από τα έσοδα. Από την άλλη πλευρά, οι καθαρές ξένες άμεσες επενδύσεις σε ακίνητα υποχώρησαν περίπου 25% το 2025. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών έπεσε στο 5,5% το β΄ τρίμηνο του 2026. Ο δείκτης τιμών προς εισόδημα του ΟΟΣΑ έφθασε το 109,5, έναντι κορυφής 114,1 το 2012. Στην τελευταία σελίδα υπάρχει ένας πίνακας με τις αξιολογήσεις ελληνικών τραπεζών. Η, σταθερή προοπτική ενώ ηφέρεται να ζήτησε τητων αξιολογήσεων της από τον οίκο DBRS τον Απρίλιο., σε συνέχεια 4 διαδοχικών πτωτικών εβδομάδων. Αυτή τη φορά η πυρκαγιά δεν βρίσκεται, όπως πριν από 14 χρόνια, αλλά. Τοέφθασε την περασμένη εβδομάδα στο, και χθες κινήθηκε γύρω στο 4,9%». Από τον Ιούλιο το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους στα 10ετή, έχει επιβαρυνθεί 113 μονάδες βάσης, τη μεγαλύτερη τριμηνιαία άνοδο από το 1987., μετά τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία διεύρυνση 17 ετών.. Αφορμή, πάλι ο προϋπολογισμός, αυτή τη φορά τουγια 2027. Προβλέπει προσαρμογή €54 δισ. για να πέσει το έλλειμμα από 5,4% σε 5% του ΑΕΠ. Με χρέος στο 119% του ΑΕΠ, εκδόσεις ομολόγων-ρεκόρ €340 δισ. το 2027 και προεδρικές εκλογές τον Απρίλιο, οι αγορές, όπως το θέτει ο Νικολά Φορέστ της Candriam,. Στο οπλοστάσιο τηςυπάρχει το, το όπλο του 2022 που δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ. Σχεδιάστηκε όμως. Ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίαςπροειδοποίησε ότι «θαυματουργή λύση» δεν υπάρχει. Η Barclays περιγράφει το παράδοξο. Η. Στα θύματα συγκαταλέγεται και η. Τα ομόλογά της πιέστηκαν στο 4,48% μαζί με τα ιταλικά και τα βελγικά, λίγο πριν η Αθήνα καταθέσει προσχέδιο με δημοσιονομικό πλεόνασμα 0,6% του ΑΕΠ και χρέος που υποχωρεί στο 136,7% με στόχο το 128,8% το 2027.