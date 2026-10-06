-Χαίρετε, συνομίλησα με την πηγή μου, που έχει χειριστεί το θέμα της επίσκεψης Ρούμπιο για να πάρω τη «θερμοκρασία» των προσδοκιών της Αθήνας από την επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ. «Μην έχεις αμφιβολία, για εμάς η σχέση έχει βάθος και έχει προφανώς σημασία ότι έρχεται στην Αθήνα και δεν πηγαίνει αντιστοίχως και στην Άγκυρα», μου είπε, βάζοντάς μου και μια ακόμη διάσταση: «ο Ρούμπιο που έχει ισχυρή σχέση με το εβραϊκό λόμπι και μαζί με τον Μενέντεζ είχαν φέρει στη Γερουσία το EastMed Act πριν από κάποια χρόνια, έχει ισχυρές προεδρικές φιλοδοξίες. Θέλει, κοινώς, να πάρει το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για το 2028, όπως προφανώς και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς. Εμείς όμως, όπως και οι περισσότεροι Ευρωπαίοι, δεν έχουμε σχέση με τον Βανς, ο οποίος απεχθάνεται την Ε.Ε. με τη σημερινή της μορφή και το έχει καταστήσει εξ αρχής πολύ σαφές». Αντιθέτως, με τον Ρούμπιο υπάρχει σχέση, ο Γεραπετρίτης τον έχει δει αρκετές φορές και προφανώς αντιλαμβανόμαστε τη σχέση αυτή με το βάθος που μπορεί να έχει στο μέλλον η ανάδειξη του κ. Ρούμπιο σε άλλο πόστο. Τα σενάρια για την Πνύκα μέχρι αργά χθες το βράδυ δεν είχαν οριστικοποιηθεί, αλλά ο Ρούμπιο ήθελε να κάνει και ένα δημόσιο event, με το οποίο θα απευθυνθεί στους πολίτες, πέρα από τις δηλώσεις που θα κάνει στο ΥΠΕΞ μετά τη συνάντηση με τον Γεραπετρίτη και πριν την έναρξη της ολομέλειας του Στρατηγικού Διαλόγου. Μου λένε ότι είχε «λοκάρει» τον χώρο της Πνύκας, εκεί όπου πρόσφατα συνομίλησαν ο Μητσοτάκης με τον Μακρόν, επενδύοντας προφανώς στην εικόνα της Αρχαίας Ελλάδας που θα μπορεί να τον συνοδεύει σε όλη τη διάρκεια και της προσωπικής προεκλογικής του εκστρατείας. Δεν έχει κλείσει ακόμα οριστικά, λόγω στενότητας προγράμματος, αλλά σίγουρα έχει συζητηθεί.
Η ενίσχυση για τους ψαράδες και τα διλήμματα
-Ο Κ.Μ χθες από το Μαξίμου προανήγγειλε μια ενίσχυση για τους επαγγελματίες αλιείς
, που εδώ και μέρες έχουν ξεκινήσει διαμαρτυρίες και μάλιστα χθες έφτασαν δια θαλάσσης και μέχρι το υπουργείο Ναυτιλίας
, το οποίο βέβαια δεν έχει καμία αρμοδιότητα να τους δώσει λεφτά. Επειδή όμως οι συγκεντρώσεις τους τείνουν να γίνουν αφορμή για σόου για κάθε αντιπολιτευόμενο, η κυβέρνηση ψάχνει να τους δώσει για το αναντίρρητα υψηλό κόστος καυσίμων και κάτι παραπάνω
από τη γενική επιδότηση στο diesel κίνησης, με την επισήμανση ότι, όπως και οι αγρότες
, πήραν έκπτωση στο αγροτικό πετρέλαιο από τον Απρίλιο και μάλιστα αφορολόγητη για κάποιους μήνες. Στο οικονομικό επιτελείο ο Θάνος Πετραλιάς
θα βρει τα λεφτά που δεν είναι πολλά, ενώ και ο Μαργαρίτης Σχοινάς
θα βρει κάποιους πόρους από το πρόγραμμα της αλιείας για άλλες παροχές. Πάντως, υπάρχει και μια γραμμή εντός κυβέρνησης που λέει ότι δεν μπορούμε να τα δίνουμε όλα σε όλους, αφενός γιατί έρχεται δύσκολος χειμώνας, αφετέρου γιατί σε προεκλογική χρονιά θα ανοίξει η όρεξη σε πολλούς
, εκτιμώντας ότι μπορούν να εκβιάσουν την κυβέρνηση.
Η διακριτική επίσκεψη του Προέδρου
-Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τις κάμερες που τον συνόδευαν, ο ΠτΔ Κώστας Τασούλας
επισκέφθηκε την Κυριακή το σπίτι της οικογένειας Πέτρου στα Ιωάννινα
, όπου έμεινε για πάνω από μια ώρα. Συζήτησε και πρόσφερε λόγια στήριξης στους γονείς και στην αδελφή του αδικοχαμένου πιλότου Δημήτρη Πέτρου
που έχασε τη ζωή του όταν συνετρίβη αεροσκάφος F-4E Phantom II στις 5 Σεπτεμβρίου στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων της Athens Flying Week 2026
. Επίσης, χθες στην Κάρπαθο
, ο Κ. Τασούλας κατέθεσε στεφάνι στην προτομή του αδικοχαμένου σμηναγού Κώστα Ηλιάκη
.
Λάβρος ο ναυαρχούκος…
-Φωτιά και λάβρα ήταν οι δηλώσεις του ναυαρχούκου Αποστολάκη εναντίον του Τσίπρα
, μετά από το καλωσόρισμα από τον Νίκο Α. στο ΠΑΣΟΚ
. Με το καλημέρα ο ναύαρχος… απελευθέρωσε την τορπίλη προς τον πρώην πρωθυπουργό, χωρίς να τον κατονομάζει βέβαια
, αλλά μέσα και έξω από την αίθουσα της συνάντησης, όλοι το ίδιο πράγμα καταλάβαμε με το… πολεμικό του σάλπισμα «αρνούμαι τα επιτακτικά κελεύσματα»
και άλλα γραφικά του αγαπημένου μας Αλέξη. Το σάλπισμα, ως τακτικό μέσο συνεννόησης έστω και με σπόντες, αφορούσε στον Τσίπρα και την προϋπόθεση παράδοσης της βουλευτικής έδρας
για όποιον/α επιθυμεί να μπει στην ΕΛΑΣ
. Ο Αποστολάκης «πλήρωμα» ψηφοφόρων δεν έχει, βουλευτής Επικρατείας είναι και την έδρα του, για όσους δεν κατάλαβαν, δεν την παραδίδει
. Το ΠΑΣΟΚ δεν έθεσε το σχετικό όρο κι ούτε έσπευσε να κλείσει από τώρα το ανοικτό θέμα με τον Αποστολάκη για το πού θα είναι υποψήφιος. Του λένε να κατέβει στην Α’ Πειραιά
αλλά το ΠΑΣΟΚ έχει να δει έδρα στο λιμάνι από τα… ωραία χρόνια, προ κρίσης. Τους λέει- σύμφωνα με κάποιους συντοπίτες του ναυάρχου στην Κρήτη- να κατέβει στα Χανιά
, αλλά εκεί θα κάνει πρεμιέρα ο γνωστός ηθοποιός (ο παπάς του Σασμού) και κολλητός του Ανδρουλάκη, Μιχάλης Αεράκης
. Και Αποστολάκης και Αεράκης στο ίδιο ψηφοδέλτιο μπορεί να φέρει ψήφους, αλλά μία έδρα θα βγάλει
(αν βγάλει αυτή τη φορά) το ΠΑΣΟΚ.
Ψαρεύουν από Κασσελάκη
-Το ωραίο είναι ότι ο Αποστολάκης που πάει, κατά δήλωσή του… κόντρα στα κύματα
(κλαίω) δεν χαμπαριάζει από την εναλλαγή του πολιτικού τοπίου. Έγινε υπουργός Άμυνας του Τσίπρα
, παραλίγο να ορκιστεί και υπουργός του Μητσοτάκη
, πέρασε στο κόμμα Κασσελάκη
αρχικά ως καπετάνιος του φουσκωτού στις περιοδείες ανά το Αιγαίο, αποχώρησε διακριτικά στη συνέχεια, έκοψε κίνηση την περίοδο της «Ιθάκης»
αλλά οι όποιες κρούσεις (μέσω τρίτων) για την ένταξή του στην ΕΛΑΣ
ουδέποτε κατέληξαν σε ένα τετ α τετ με τον πρώην πρωθυπουργό. Δεν ξέρω αν ήταν… νομοτελειακή
η προσχώρηση του Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ, αυτό που ξέρω είναι ότι το ΠΑΣΟΚ ψαρεύει τελευταία από το κόμμα Κασσελάκη
. Ο Μιχάλης Χουρδάκης που προσχώρησε πρόσφατα στο ΠΑΣΟΚ, διετέλεσε στέλεχος του επιτελείου Κασσελάκη
, η νεαρή βουλευτής Μυρτώ Κοροβέση
ήταν μέχρι το καλοκαίρι αντιπρόεδρος του Κασσελάκη και σε λίγες μέρες μπορεί να ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ και να κατέβει στην Ανατολική Αττική
, ενώ αντιπρόεδρος του Στέφανου ήταν και η Θεοδώρα Τζάκρη
, για την «επιστροφή» της οποίας πάντως στα πράσινα πάτρια δεν υπάρχουν νεότερα. Μόνο η Νίνα Κασιμάτη
έμεινε εκτός του στενού κύκλου του Κασσελάκη κι έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ -το καλοκαίρι- όταν τη διέγραψε η Ρένα Δούρου
. Η Κασιμάτη πάει ξανά (κι επισήμως) στο ΠΑΣΟΚ μέσα στις επόμενες μέρες, με αρκετούς Πασόκους να κάνουν ότι δεν θυμούνται τι έχει γράψει στο παρελθόν εναντίον του ΓΑΠ
. Γιατί η Τζάκρη, ροδοπέταλα πέταγε;
Μήλος-White Coast
-Πληροφορούμαι ότι εντός των επόμενων ημερών η Εθνική Αρχή Διαφάνειας
θα ολοκληρώσει τον έλεγχο για τις άδειες
που δόθηκαν -και πώς- από τον Δήμο Μήλου
και την τοπική πολεοδομία
(ή όποια άλλη υπηρεσία) για το περίφημο ξενοδοχείο White Coast στον Μύτακα της Μήλου
, σε απόσταση μόλις 1,9 χλμ. από το Σαρακήνικο
. Το ξενοδοχειάκι των 11 κτιρίων
, 127 πισινών
και μερικών χιλιάδων τετραγωνικών μερικά μέτρα μακριά από το νερό. Δεν ξέρω αν αφορά μόνο το White Coast ή και άλλες άδειες της περιοχής. Θα περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι λέει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και μετά ίσως καταλάβουμε ποιος δεν έκανε την δουλειά του σωστά
και φυσικά αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες
.
20.000 τόνοι βόμβες (έως και 50 κιλών) στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης
-Με ένα απρόβλεπτο εμπόδιο
στον βυθό βρίσκεται αντιμέτωπη η επέκταση του έκτου προβλήτα του ΟΛΘ
. Πρόκειται για παλαιές βόμβες
, που, κατά τις πληροφορίες, δυσκολεύουν τις βυθοκορήσεις και απειλούν με καθυστερήσεις το έργο των περίπου 200 εκατ. ευρώ
. Η ασφαλής διαχείρισή τους αναδεικνύεται σε κρίσιμη εκκρεμότητα, την ώρα που από το εργοτάξιο ζητείται άμεση συνδρομή της Πολιτείας. Εικάζεται ότι τα γερμανικά στρατεύματα
, κατά την αποχώρησή τους, άδειασαν στη θάλασσα κάποιο ντεπό πυρομαχικών. Οι πληροφορίες που φτάνουν στη στήλη μιλούν για περίπου 20.000 τόνους, με βόμβες των 50 και των 15 κιλών
, στοιχεία που δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως. Σε κάθε περίπτωση, το πρόβλημα φαίνεται σοβαρό. Η ασφαλής διαχείριση
ενός τέτοιου φορτίου μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη και χρονοβόρα υπόθεση
, με επιπτώσεις τόσο στην πορεία όσο και στο κόστος του έργου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το μεγαλύτερο εμπόδιο για τις εργασίες είναι οι βόμβες των 50 κιλών
, που πρέπει να απομακρυνθούν. Για εκείνες των 15 κιλών εκτιμάται ότι οι βυθοκορήσεις μπορούν να προχωρήσουν με ειδικά μέτρα προστασίας. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, οι πρόσφατες αναφορές του διευθυντή του έργου, Δημήτρη Μουτσάκη
, αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ζήτησε από την Πολιτεία να συνδράμει «ενεργά, αποφασιστικά και άμεσα»
, μιλώντας για γνωστά ζητήματα που υπερβαίνουν την αρμοδιότητα της εταιρείας και έχουν επιπτώσεις. Δεν κατονόμασε τα πυρομαχικά. Έστειλε, όμως, σαφές μήνυμα ότι χρειάζονται παρεμβάσεις για να συνεχιστούν οι εργασίες χωρίς νέες καθυστερήσεις. Την επέκταση του 6ου προβλήτα υλοποιεί η κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ–ΤΕΚΑΛ
, με τη σύμβαση να έχει υπογραφεί πριν από περίπου έναν χρόνο. Η κατασκευή, πάντως, μέχρι τώρα προχωρά. Το εργοτάξιο λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα
και, σύμφωνα με στελέχη του έργου, η τοποθέτηση των caissons
αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους πέντε έως έξι μήνες
. Πρόκειται για μεγάλα προκατασκευασμένα κιβώτια από οπλισμένο σκυρόδεμα, βάρους περίπου 1.400 τόνων το καθένα. Με την επέκταση, το κρηπίδωμα θα φτάσει τα 1.081 μέτρα από 568 σήμερα και το λειτουργικό βάθος τα 16,8 μέτρα από 12,6, επιτρέποντας την εξυπηρέτηση μεγαλύτερων πλοίων κύριων γραμμών. Στο παρασκήνιο πάντως οι πληροφορίες θέλουν τους αναδόχους να εξετάζουν ήδη το ενδεχόμενο διεκδίκησης αποζημιώσεων
. Γιατί αν η εκκρεμότητα παραταθεί, η επόμενη δύσκολη συζήτηση θα αφορά το ποιος πληρώνει τον χαμένο χρόνο.
Οι τράπεζες και τα ομόλογα αξίας 94 δισ.
-Τα κρατικά ομόλογα
χτυπιούνται οι αποδόσεις ανεβαίνουν
και οι επενδυτές εξετάζουν τις επιπτώσεις στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών
. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες
διαθέτουν χαρτοφυλάκια τίτλων συνολικής λογιστικής αξίας περίπου €94,1 δισ.
, από τα οποία περίπου €77,4 δισ., ή 82,3%
, κατατάσσονται στο αποσβεσμένο κόστος
δηλαδή, σε χαρτοφυλάκια που διαχειρίζονται κυρίως με στόχο την είσπραξη των τόκων και του κεφαλαίου. Πρόκειται για την κατηγορία που προσεγγίζει περισσότερο τη διακράτηση μέχρι τη λήξη
, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποκλείονται πωλήσεις τίτλων. Επιπλέον, περίπου €11,8 δισ. αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων και €4,6 δισ. μέσω αποτελεσμάτων ή εντάσσονται στο εμπορικό χαρτοφυλάκιο.
Τι χαρτοφυλάκιο έχει η κάθε τράπεζα
-Η Eurobank
διαθέτει το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο, ύψους €29,1 δισ.
, με το 81%, περίπου €23,6 δισ., στο αποσβεσμένο κόστος. Η σύνθεσή του εμφανίζει ευρεία διαφοροποίηση,
καθώς το 35%
, περίπου €10,2 δισ., αφορά κρατικούς τίτλους της ΕΕ
, το 21%
, περίπου €6,1 δισ., ελληνικούς κρατικούς τίτλους
και από 4% αμερικανικούς
και λοιπούς κρατικούς τίτλους. Τα εταιρικά ομόλογα
αντιστοιχούν στο 11%
, οι τίτλοι χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο 8%, τα καλυμμένα ομόλογα στο 7% και τα τιτλοποιήσεις επιχειρηματικών δανείων διαβάθμισης AAA στο 5%. Ακολουθεί η Εθνική Τράπεζα
, με χαρτοφυλάκιο €24,5 δισ.
, εκ των οποίων €19,5 δισ. αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος, €4,7 δισ. στην τρέχουσα εύλογη αξία και €0,4 δισ. στο εμπορικό χαρτοφυλάκιο. Τα ελληνικά κρατικά ομόλογα ανέρχονται σε €7,4 δισ.
, με τα €6,8 δισ., περίπου το 92%, στο αποσβεσμένο κόστος. Επιπλέον, διαθέτει €0,3 δισ. εντόκων γραμματίων και €16,8 δισ. κρατικών τίτλων της ΕΕ
και λοιπών τίτλων. Η Πειραιώς
εμφανίζει χαρτοφυλάκιο €21,2 δισ., με €16,8 δισ. στο αποσβεσμένο κόστος. Οι ελληνικοί κρατικοί τίτλοι, μαζί με τα έντοκα γραμμάτια, φθάνουν τα €11,5 δισ., ή το 54,2% του συνόλου
, ενώ οι κρατικοί τίτλοι της ΕΕ ανέρχονται σε €7,7 δισ. και οι λοιποί τίτλοι σε €2 δισ. Η αναφερόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου διαμορφώνεται στο 3,2%. Η Alpha Bank
διαθέτει τίτλους €19,3 δισ.
και παρουσιάζει την υψηλότερη αναλογία στο αποσβεσμένο κόστος, 93,5%. Τα ελληνικά κρατικά ομόλογα
ανέρχονται σε €8 δισ.
, τα άλλα κρατικά ομόλογα σε €6,3 δισ.
, οι τίτλοι υπερεθνικών οργανισμών σε €1,2 δισ. και τα ελληνικά εταιρικά ομόλογα σε €1,4 δισ.
Και ο λογαριασμός
-Κι αφού αναλύσαμε τα χαρτοφυλάκια ομολόγων κάθε συστημικής τράπεζας σάς κράτησα το καλύτερο για το τέλος: Οι τράπεζες τις όποιες ζημίες από τα ομόλογα δεν τις περνούν στα αποτελέσματα αλλά στην καθαρή θέση
. Οπότε -προς το παρόν τουλάχιστον- δεν ιδρώνουν
.
Αχνοφαίνεται φως στη Βραζιλία
-Νέα δεδομένα για την Allwyn / Betano
και τους υπόλοιπους 16 online παρόχους
που έχουν παρουσία στη Βραζιλία
(όπως η Flutter, η Entain, η Superbet, η Novibet, κ.λπ.) δημιουργεί το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών
. Ο Μπολσονάρο
συγκέντρωσε περίπου 47%
έναντι 45%
του Λούλα
, ενώ οι αγορές προβλέψεων ανεβάζουν πλέον κοντά στο 85%
την πιθανότητα επικράτησης του στον δεύτερο γύρο της 25ης Οκτωβρίου
. Ο Λούλα είχε περάσει στις 25 Σεπτεμβρίου Προσωρινή Πράξη
η οποία απαγορεύει σε ολόκληρη τη χώρα
την εκμετάλλευση, προσφορά, διαμεσολάβηση και διαφήμιση στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης. Η απαγόρευση καλύπτει τόσο το online sports betting όσο και τα online games
και επεκτείνεται ακόμη και στις άδειες που έχουν χορηγηθεί από πολιτείες και την Ομοσπονδιακή Περιφέρεια. Ο Μπολσονάρο
έχει επικρίνει την καθολική απαγόρευση
του online betting και εμφανίζεται θετικότερος στη διατήρηση μιας ρυθμιζόμενης αγοράς αθλητικού στοιχήματος
και μένει να φανεί τι θα συμβεί με τα online casino
. Μια αλλαγή κυβέρνησης θα μπορούσε να βελτιώσει αισθητά τις προοπτικές για τους online παρόχους και μένει να φανεί τι θα συμβεί μετά τις 25 Οκτωβρίου. Το θέμα σε κάθε περίπτωση παραμένει ανοιχτό, καθώς η απαγόρευση υφίσταται αλλά πρέπει να εγκριθεί από το κοινοβούλιο της χώρας εντός 120 ημερών
. Σημειώστε πως η Βραζιλία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες online αγορές τυχερών παιγνίων παγκοσμίως
, με GGR (τζίρος μείον τα κέρδη που επιστρέφονται στους παίκτες) ύψους 7 δισ. ευρώ το 2025,
ενώ οι εταιρείες στοιχημάτων έδωσαν περίπου 1 δισ. ρεάλ (περίπου $192 εκατ.) σε άμεσες διαφημιστικές χορηγίες στις ομάδες της Serie A. Μετά την εξέλιξη αυτή, στο ταμπλό η μετοχή της Allwyn
ανέκαμψε αισθητά χθες (+4,11%
) και επέστρεψε στα επίπεδα των 11,53 ευρώ.
Raycap: Η κληρονομιά του Κώστα Αποστολίδη
-Δύο και πλέον χρόνια από τον αδόκητο θάνατο του Κώστα Αποστολίδη
, ιδρυτή και επί σειρά ετών επικεφαλής της Raycap
, η εταιρεία δείχνει να διατηρεί σταθερή τη στρατηγική που την ανέδειξε σε έναν διεθνή κατασκευαστή
συστημάτων προστασίας κρίσιμων ηλεκτρικών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Οι οικονομικές επιδόσεις για το 2025 που αναρτήθηκαν έδειξαν πως ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 148,27 εκατ. ευρώ
, έναντι 154,92 εκατ. το 2024 (-4,3%) αλλά παρά τη μείωση των πωλήσεων, το μικτό περιθώριο βελτιώθηκε σε 25,57%
από 24,45%, ένδειξη ότι η βασική παραγωγική δραστηριότητα διατήρησε ικανοποιητική ανθεκτικότητα. Παρά την πίεση στην κερδοφορία ο ισολογισμός, παρέμεινε ισχυρός, με τα ίδια κεφάλαια να ξεπερνούν τα 100,8 εκατ. ευρώ
, ενώ ο τραπεζικός δανεισμός είναι πρακτικά αμελητέος, μόλις 395 χιλ. ευρώ, με τα ταμειακά διαθέσιμα στα 3,33 εκατ. ευρώ. Ενδιαφέρον στοιχείο είναι η σημαντική αύξηση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης στα 7,11 εκατ. ευρώ
από 6,65 εκατ., καθώς η Raycap που έχει πλέον στο τιμόνι της την κόρη του ιδρυτή, Καλίσσα Αποστολίδου
, συνεχίζει να επενδύει στην τεχνολογία και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων. Η εταιρεία συνεχίζει να διαθέτει έντονα διεθνή χαρακτήρα, με εγκαταστάσεις και εταιρείες σε ΗΠΑ, Γερμανία, Ελλάδα, Σλοβενία, Κύπρο, Γαλλία, Ρουμανία και Κίνα. Στις ΗΠΑ διαθέτει τρεις εγκαταστάσεις
, ενώ στην Ελλάδα σημαντική παραγωγική και R&D βάση βρίσκεται στη Δράμα
, σε εγκαταστάσεις περίπου 39.000 τ.μ
Τράπεζα Πειραιώς: Μόνον 2 επενδυτικές επιλογές ως το τέλος του έτους
-Στην επενδυτική στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς
για το 4ο τρίμηνο της χρονιάς οι επενδυτικές επιλογές κατατάσσονται σε 17 κατηγορίες
. Από αυτές, μόνο 2 θεωρεί ο επικεφαλής οικονομολόγος της τράπεζας Ηλίας Λεκκός
πως έχουν θετική προοπτική. Από τις υπόλοιπες, 9 είναι ουδέτερες και 6 αρνητικές. Οι 2 θετικές
αφορούν κυρίως ευρωπαϊκά ομόλογα, τα κρατικά της Ευρωζώνης και εταιρικά επενδυτικής βαθμίδας
. Η λογική πίσω από την επιλογή είναι ότι οι παρατεταμένες διαταραχές στην προσφορά και τις πρωτοφανείς επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης έχουν αλλάξει το σκηνικό. Στις αμερικανικές μετοχές η θέση είναι ουδέτερη
, με επίκληση των υψηλών αποτιμήσεων, των ενδιάμεσων εκλογών και της περιοριστικής πολιτικής που ακολουθεί η Fed. Γενικά φαίνεται ότι στις μετοχές κρατά αποστάσεις αλλά ξεχωρίζει τις μικρές κεφαλαιοποιήσεις, κοινή ωφέλεια, ακίνητα και υπηρεσίες επικοινωνίας
που απλώς υποβαθμίζονται σε ουδέτερη θέση. Η ενέργεια αναβαθμίζεται σε θετική
, ως αντιστάθμιση γεωπολιτικού κινδύνου ενώ η τεχνολογία σε ήπια θετική
. Υγεία, τράπεζες και πρώτες ύλες μένουν ως είχαν, θετικές. Για τις μετοχές της Ευρωζώνης
η ομάδα του Ηλία Λεκκού είναι επιφυλακτική
. Επικαλείται την επιθετική νομισματική πολιτική που ακολουθεί η ΕΚΤ
, την άσχημη δημοσιονομική θέση αρκετών χωρών, το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και τις διαδοχικές εκλογικές μάχες στην Ευρώπη. Οι ίδιοι κίνδυνοι, όμως, δεν εμποδίζουν τη θετική θέση στα κρατικά ομόλογα της ίδιας περιοχής
, με το επιχείρημα ότι οι αποδόσεις θα υποχωρήσουν «σε βάθος χρόνου» χωρίς να μας δίνεται χρονικός ορίζοντας. Σε έναν πίνακα επενδυτικών επιλογών γεμάτο με «ουδέτερη στάση», το μόνο στοίχημα με θετική προοπτική είναι ότι η Ευρώπη θα δανείζεται -κάποτε- φθηνότερα.
Μπόνους 2 εκατ. στον εαυτό του
-Ο Γιάννης Μασούτης
έκρινε πως το 2025 άξιζε μια καλή επιβράβευση. Και όχι συμβολική. Στις οικονομικές καταστάσεις της οικογενειακής επιχείρησης προβλέπονται 2 εκατ. ευρώ για τον ίδιο, για τις υπηρεσίες του ως διευθύνοντος συμβούλου
. Χρονιά απαιτητική, βεβαίως: σουλούπωσε τον ισολογισμό, μετέφερε πάνω από 100 εκατ. ευρώ χρέους σε μεγαλύτερες διάρκειες και προετοίμασε τη Μασούτης για το μεγαλύτερο ρίσκο της ιστορίας της, την εξαγορά της Κρητικός
. Το ωραίο είναι ότι ο Γ. Μασούτης φοράει δύο καπέλα. Διευθύνων σύμβουλος, αλλά και μέτοχος της οικογενειακής εταιρείας
. Και μαζί με τα 2 εκατ. ευρώ της αμοιβής του, η διοίκηση προτείνει και μέρισμα 2 εκατ. ευρώ, ή 3,97 ευρώ ανά μετοχή
. Άρα ο ίδιος θα βρεθεί και από την πλευρά εκείνων που θα εισπράξουν το μέρισμα, ανάλογα φυσικά με τη συμμετοχή του. Με δυο λόγια, ο Γιάννης Μασούτης ετοιμάζεται να βάλει την εταιρεία στο μεγάλο στοίχημα των 190 εκατ. ευρώ με την Κρητικός. Και πριν σηκώσει το ρίσκο της επόμενης ημέρας, φρόντισε να ανταμείψει αδρά και τον μάνατζερ της προηγούμενης. Δηλαδή, τον εαυτό του.
Ζημιές, αλλά λιγότερες υποχρεώσεις
-Σε ζημιογόνα τροχιά εξακολουθεί να κινείται η κοινή εταιρεία του δημοφιλούς τραγουδιστή Αντώνη Ρέμου
με τον κουμπάρο και φίλο του Κώστα Πηλαδάκη
. Η «Ρ & Π. Επενδύσεις Ακινήτων Α.Ε.»
, που εδρεύει στη Γλυφάδα
, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα αποτελέσματα για το 2025
, κατέγραψε μηδενικό κύκλο εργασιών
, όπως και την προηγούμενη χρήση, με τα «λοιπά συνήθη έσοδα» να ανέρχονται σε 7.212 ευρώ από 10.383 ευρώ το 2024
.Έτσι, το τελικό αποτέλεσμα της χρήσης είναι ζημίες ύψους 1,14 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 916.289 ευρώ
. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας είναι μειωμένες σε 9,01 εκατ. ευρώ
, έναντι 11,67 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Αντίστοιχα και το σύνολο του ενεργητικού είναι μειωμένο στα 4,1 εκατ. ευρώ από 7,98 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι στη συγκεκριμένη εταιρεία που συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2005
, συμπληρώνοντας πλέον πάνω από 20 χρόνια πορείας, πρόεδρος είναι ο Αντώνιος Πασχαλίδης (δηλαδή ο Αντώνης Ρέμος), αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ο Κωνσταντίνος Πηλαδάκης και μέλος του Δ.Σ. η Σαββούλα Παλαιοδήμου.
Ρούμπιο στην Αθήνα: Η ναυτιλία επιστρέφει στο τραπέζι
-Κι επειδή αναφέραμε παραπάνω για την επίσκεψη Ρούμπιο να πούμε πως η ναυτιλία αναμένεται να έχει τη δική της θέση στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας–ΗΠΑ
, που φέρνει τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών στην Αθήνα, και το ενδιαφέρον βρίσκεται κυρίως στη συνέχεια μιας συζήτησης που έχει ήδη αρχίσει στην Ουάσιγκτον
. Στη συνάντηση Γεραπετρίτη–Ρούμπιο τον περασμένο Φεβρουάριο
, οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει στην περαιτέρω προώθηση συνεργιών σε τέσσερις τομείς, ναυτιλία, ενέργεια, τεχνητή νοημοσύνη και υψηλή τεχνολογία
. Τώρα η ελληνική πλευρά προσθέτει στην ατζέντα του Στρατηγικού Διαλόγου και την «ασφαλή ναυσιπλοΐα»
, την οποία χαρακτηρίζει ζήτημα υψηλής προτεραιότητας. Από την προηγούμενη γενική αναφορά στη «ναυτιλία», η συζήτηση μεταφέρεται πλέον στην ασφάλεια των θαλάσσιων οδών, ενώ Ορμούζ, Ερυθρά Θάλασσα και Bab el-Mandeb παραμένουν στο επίκεντρο των γεωπολιτικών αναταράξεων και των ενεργειακών ροών. Ειδική ναυτιλιακή συμφωνία δεν έχει προαναγγελθεί. Όμως η ακολουθία έχει ενδιαφέρον. Ουάσιγκτον τον Φεβρουάριο, συμφωνία για ενίσχυση της συνεργασίας στη ναυτιλία, Αθήνα τον Οκτώβριο, ασφαλής ναυσιπλοΐα στο τραπέζι.
Το ναυτιλιακό «κράτος» της Αττικής: 586 ναυτιλιακές επιχειρήσεις με 5.471 πλοία
-Αν κάποιος αναζητά το πραγματικό ναυτιλιακό αποτύπωμα της Ελλάδας
, δεν χρειάζεται να ταξιδέψει μακριά. Σύμφωνα με έρευνα της UNCTAD
, του οργανισμού του ΟΗΕ που μελετά το παγκόσμιο εμπόριο και τις μεταφορές, στον Πειραιά και στην Αθήνα βρίσκονται εγκατεστημένες 586 ναυτιλιακές επιχειρήσεις
, οι οποίες διαχειρίζονται 5.471 εμπορικά πλοία άνω των 1.000 GT
. Μία στις δύο εταιρείες της Αττικής, 287 συνολικά, διαχειρίζεται αποκλειστικά bulk carriers. Η χύδην φορτηγός ναυτιλία
παραμένει, λοιπόν, ο βασικός κορμός της ελληνικής
παρουσίας στη θάλασσα, παρά τη λάμψη που συχνά συγκεντρώνουν τα δεξαμενόπλοια, τα LNG carriers, τα containerships
και οι μεγαλύτερες επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας. Υπάρχει, όμως, και μια δεύτερη ανάγνωση. Οι μικρές εταιρείες είναι πολλές, 307 τον αριθμό
αλλά ελέγχουν μόλις το 14,3% του στόλου
. Αντίθετα, οι 95 μεγάλες επιχειρήσεις
διαχειρίζονται περισσότερα από τα μισά πλοία, ποσοστό 54,3%
. Η εικόνα παραπέμπει σε μια αγορά με ευρύ «φυτώριο» μικρών σχημάτων, αλλά και ισχυρή συγκέντρωση χωρητικότητας στους μεγαλύτερους παίκτες. Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η άνοδος του αριθμού των εταιρειών που διαχειρίζονται περισσότερους από έναν τύπους πλοίων
. Από 94 το 2025 αυξήθηκαν σε 117 το 2026
, σημειώνοντας άνοδο 24,5%. Η διαφοροποίηση δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά μηχανισμό άμυνας απέναντι στην αβεβαιότητα.
Η Almi Marine ποντάρει στην επόμενη ημέρα του dry bulk
-Στη ναυτιλιακή αγορά οι παραγγελίες για ναυπηγήσεις δεν είναι ποτέ απλώς… παραγγελίες. Και στην περίπτωση της Almi Marine
, της εταιρείας του Χρήστου Χατζηγεωργίου
, τα τρία φορτηγά πλοία τύπου Ultramax
, χωρητικότητας 64.000 dwt το καθένα, που θα ναυπηγηθούν στη COSCO Zhoushan
και θα παραδοθούν το 2030, δείχνουν κάτι περισσότερο από μια ακόμη κίνηση ανανέωσης του στόλου. Δείχνουν ότι η εταιρεία βλέπει την επόμενη ημέρα του dry bulk
με ορίζοντα αρκετά μακρύτερο από τον τρέχοντα κύκλο της αγοράς. Τα νέα πλοία θα ενσωματώνουν τις αυστηρότερες περιβαλλοντικές και λειτουργικές προδιαγραφές, γεγονός που δεν αφορά μόνο τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς, αλλά και την αξία μεταπώλησης, τη χρηματοδότηση και την πρόσβαση σε ολοένα πιο απαιτητικούς ναυλωτές. Το ενδιαφέρον είναι ότι η Almi Marine επιλέγει να τοποθετηθεί μεθοδικά σε μια κατηγορία πλοίων που προσφέρει ευελιξία
, χωρίς να ακολουθεί τη λογική του «όσο μεγαλύτερο τόσο καλύτερο». Τα Ultramax παραμένουν ιδιαίτερα χρήσιμα σε ένα περιβάλλον όπου οι εμπορικές ροές αλλάζουν, τα λιμάνια έχουν περιορισμούς και η αποδοτικότητα μετρά πλέον όσο και η χωρητικότητα. Με τις παραδόσεις να ξεκινούν το 2030, το μήνυμα προς την αγορά είναι σαφές. Η Almi Marine δεν επενδύει για να ακολουθήσει τις εξελίξεις, αλλά για να είναι έτοιμη όταν αυτές θα έχουν ήδη αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού.
Η Ισμήνη Παναγιωτίδη ανεβάζει στροφές στην Icon Energy και την Pavimar
-Η Ισμήνη Παναγιωτίδη
φαίνεται πως έχει κάθε λόγο να χαμογελά, καθώς ο στόλος της Icon Energy
κινείται με ούριο άνεμο στη διεθνή αγορά ξηρού φορτίου. Η εισηγμένη στο Nasdaq εταιρεία, η οποία διαθέτει ένα πλοίο τύπου Panamax, ένα Kamsarmax και ένα Ultramax
, βλέπει τις αποδόσεις των πλοίων της να ενισχύονται σημαντικά, την ώρα που η αγορά dry bulk αποκτά ολοένα μεγαλύτερη δυναμική. Για το τρίτο τρίμηνο, ο μέσος ημερήσιος ναύλος του στόλου
εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 19.000 δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 23% σε ετήσια βάση
. Παράλληλα, τα πλοία έχουν επιτύχει πλήρη απασχόληση
, ενώ τα συμβόλαια εξασφαλίζουν ελάχιστα έσοδα ύψους 11 εκατ. δολαρίων
. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι η Icon έχει ολοκληρώσει τους προγραμματισμένους δεξαμενισμούς, γεγονός που σημαίνει ότι δεν αναμένονται νέες διακοπές λειτουργίας ή σημαντικές σχετικές δαπάνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2029. Τα πλοία είναι, επομένως, έτοιμα να δραστηριοποιηθούν απρόσκοπτα, όσο διάστημα η αγορά παραμένει ευνοϊκή. Την ίδια ώρα, η Pavimar
, την οποία ίδρυσε και διευθύνει ως διευθύνουσα σύμβουλος η Παναγιωτίδη, ενίσχυσε περαιτέρω τον στόλο της με την παραλαβή του bulk carrier «Aura»
. Η νέα προσθήκη επιβεβαιώνει τη σταθερή επενδυτική παρουσία της εταιρείας στη ναυτιλία ξηρού φορτίου και δείχνει ότι ο ναυτιλιακός όμιλος συνεχίζει να αναπτύσσεται σε περισσότερα του ενός μέτωπα.
Ακίνητα: +7% οι τιμές πάνω από την κορυφή του 2008
-Η ανάλυση της Morningstar DBRS
για την ελληνική κατοικία κυκλοφόρησε χθες με τίτλο που σαφώς υπονοούσε ότι η ανάκαμψη των ακινήτων στηρίζει τις τράπεζες
. Στην πρώτη παράγραφο της έκθεσης υπάρχει και μια φράση που πέρασε στα ψιλά. Οι χαμηλές νέες χορηγήσεις περιορίζουν την επέκταση των ισολογισμών και τη δυνατότητα αύξησης των κερδών
. Το 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν περίπου 85% πάνω από το χαμηλό του 2017 και 7% πάνω από την κορυφή του 2008. Το υπόλοιπο των στεγαστικών δανείων, όμως, ήταν τον Ιούλιο του 2026 γύρω στα €25 δισ., από περίπου €80 δισ. το 2009. Οι νέες εκταμιεύσεις σχεδόν διπλασιάστηκαν στο επτάμηνο, σε περίπου €2 δισ. Το 2006 είχαν ξεπεράσει τα €15 δισ. Το μέσο νέο δάνειο καλύπτει το 64,8% της αξίας του ακινήτου. Το όφελος των τραπεζών βρίσκεται στα παλαιά δάνεια
. Σύμφωνα με την ΕΚΤ, τιτλοποιήθηκαν και μεταβιβάστηκαν περίπου €57 δισ. μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η άνοδος των τιμών ενισχύει τις εξασφαλίσεις και διευκολύνει ανακτήσεις, πωλήσεις και αναδιαρθρώσεις. Τελικά, η άνοδος των τιμών υποστηρίζει το προφίλ κινδύνου περισσότερο από τα έσοδα. Από την άλλη πλευρά, οι καθαρές ξένες άμεσες επενδύσεις σε ακίνητα υποχώρησαν περίπου 25% το 2025. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών έπεσε στο 5,5% το β΄ τρίμηνο του 2026. Ο δείκτης τιμών προς εισόδημα του ΟΟΣΑ έφθασε το 109,5, έναντι κορυφής 114,1 το 2012. Στην τελευταία σελίδα υπάρχει ένας πίνακας με τις αξιολογήσεις ελληνικών τραπεζών. Η Eurobank με BBB (high)
, σταθερή προοπτική ενώ η Εθνική
φέρεται να ζήτησε τη διακοπή
των αξιολογήσεων της από τον οίκο DBRS τον Απρίλιο.
Ο πυρήνας έγινε περιφέρεια
-Η ισοτιμία του ευρώ υποχώρησε στο 1,12 με το δολάριο, χαμηλό 17 μηνών
, σε συνέχεια 4 διαδοχικών πτωτικών εβδομάδων. Αυτή τη φορά η πυρκαγιά δεν βρίσκεται στον Νότο
, όπως πριν από 14 χρόνια, αλλά στο Παρίσι
. Το γαλλικό 10ετές
έφθασε την περασμένη εβδομάδα στο κατώφλι του 5%, υψηλό από το 2002
, και χθες κινήθηκε γύρω στο 4,9%». Από τον Ιούλιο το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους στα 10ετή, έχει επιβαρυνθεί 113 μονάδες βάσης, τη μεγαλύτερη τριμηνιαία άνοδο από το 1987. Το spread με το γερμανικό ξεπέρασε την Παρασκευή τις 150 μονάδες
, μετά τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία διεύρυνση 17 ετών. Η Γαλλία δανείζεται πλέον ακριβότερα από την Ιταλία
. Αφορμή, πάλι ο προϋπολογισμός, αυτή τη φορά του Σεμπαστιάν Λεκορνί
για 2027. Προβλέπει προσαρμογή €54 δισ. για να πέσει το έλλειμμα από 5,4% σε 5% του ΑΕΠ. Με χρέος στο 119% του ΑΕΠ, εκδόσεις ομολόγων-ρεκόρ €340 δισ. το 2027 και προεδρικές εκλογές τον Απρίλιο, οι αγορές, όπως το θέτει ο Νικολά Φορέστ της Candriam, δεν ρωτά μόνο αν το Παρίσι μπορεί να πληρώσει, αλλά και αν θέλει
. Στο οπλοστάσιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
υπάρχει το TPI
, το όπλο του 2022 που δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ. Σχεδιάστηκε όμως για «αδικαιολόγητες» πιέσεις στα ομόλογα, όχι για ελλείμματα 5%
. Ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας Εμανουέλ Μουλέν
προειδοποίησε ότι «θαυματουργή λύση» δεν υπάρχει. Η Barclays περιγράφει το παράδοξο. Η Λαγκάρντ μπορεί να προστατεύσει τα θύματα της μετάδοσης, όχι την εστία της
. Στα θύματα συγκαταλέγεται και η Ελλάδα
. Τα ομόλογά της πιέστηκαν στο 4,48% μαζί με τα ιταλικά και τα βελγικά, λίγο πριν η Αθήνα καταθέσει προσχέδιο με δημοσιονομικό πλεόνασμα 0,6% του ΑΕΠ και χρέος που υποχωρεί στο 136,7% με στόχο το 128,8% το 2027. Το 2012, η Ευρώπη φοβόταν μήπως η Αθήνα μολύνει το Παρίσι. Το 2026, η Αθήνα έχει πάρει το εμβόλιο και απλώς προσέχει να μην κολλήσει
.