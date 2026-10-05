-Χαίρετε το πιο ενδιαφέρον γεγονός της εβδομάδας που ξεκίνησε είναι η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Σήμερα θα ολοκληρωθεί πλήρως το πρόγραμμα του Αμερικανού ΥΠΕΞ, για να δούμε τι άλλο θα περιλαμβάνει εκτός από το τετ-α-τετ του με τον Γεραπετρίτη και τη διευρυμένη συζήτηση στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου. Ο Μητσοτάκης πάντως που χθες το πρωί πήγε μια βόλτα από το γραφείο του και μου λένε ότι είδε και τον Γεραπετρίτη και τη διπλωματική του σύμβουλο Κατερίνα Νασίκα που ασχολούνται με τις προετοιμασίες, μαζί με την Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, θα τον συναντήσει το απόγευμα της Τετάρτης στο Μ.Μ, αφού γυρίσει από το Σπλιτ της Κροατίας που θα είναι νωρίτερα για την Ευρωμεσογειακή Σύνοδο MED9.

Εκλογές την Άνοιξη και βάλε…

Τζον Λένον και πρασινάδα για όλους…

Το άγχος του Σαμαρά…

Οι ανακοινώσεις για το βιομηχανικό ρεύμα

Οι αναμνήσεις και οι απουσίες

Στο Βελιγράδι για τον κάθετο διάδρομο

Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης...

...μέσα σε μια φάση τραγική (Νίκος Μακρόπουλος... για αγορές)

ACS, Lamda, Credia: Τα τρία ορόσημα του Οκτωβρίου

Το βάρος του χρέους παραμένει στο Ιατρικό Αθηνών

Άμυνα από τη Metlen - Οι αναλυτές δείχνουν τον δρόμο για υψηλότερα επίπεδα

Πλ. Θράκης: Επιφυλακτικά θετική στο Παρίσι

ΚΡΙ ΚΡΙ: Ο στόχος των πωλήσεων και η ακριβή αποτίμηση

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Η αγορά βλέπει νέο ανοδικό κύκλο

Τα προσωρινά μερίσματα των AEEAΠ

Με διαφημιστική ο Γεράρδος της Πλαίσιο

Κοστίζουν οι business με τα ελικόπτερα

Τα 80 δευτερόλεπτα της ΔΕΗ

Το μυστικό της Φράγκου δεν είναι στις προβλέψεις

Ένα εκατομμύριο τη μέρα για tankers και οι προβλέψεις του Τσάκου

Τα μερίσματα της χρυσής εποχής των containerships

H Patek Philippe δεν πωλείται

Η ενδεκάδα με τις περούκες

-Τώρα κυκλοφόρησανότι οσκέφτεται, λόγω δύσκολου χειμώνα, να αιφνιδιάσει κάνονταςΜετα βεβαιότητος σας λέω, γιατί απλούστατα τώρα πια θα ήταν σαν να λέει… έκανα λάθος που δεν πάτησα το κουμπί πριν ανάψουν τα καλοριφέρ και φουντώσει η. Δεν το λέει, δεν το κάνει και μάλισταμετά τις πανελλήνιες, ήτοι στο τέλος.-Ταυτοχρόνως, ο Κ.Μ. προσεκτικά και δίχως πάθος κλείνει μεθοδικά. Νομίζω όλοι οι πρωθυπουργοί το ίδιο θα έκαναν στη θέση του. Ποιος δεν θέλει ηρεμία και καλή καρδιά (sic) στον δρόμο προς τις κάλπες; Τώρα στα μεταξύ τους, κ.λπ., ε, θα τα βρουν, υπάρχει πρασινάδα για όλους όπως μου είπε και ένας παλιός επιχειρηματίας της πιάτσας.-Γιατί οέκανε δύο βιντεάκιαμε ρωτάνε, το ένα μάλιστα με την γνωστή γραφικότητα εγώ ρωτάω τη γάτα μου και η γάτα την ουρά της. Λοιπόν το πρώτοκαι κάτι οστά ενός αγίου τρεχαγύρευε «μιλάει»από τον οποίο κινδυνεύει με διασυρμό ο Σαμαράς. Τον μετρούσαν στο 5%-6% χωρίς αυτόν και τώρα όταν μπαίνει ο Κασιδιάρης στην δημοσκοπική εξίσωση τον κατεβάζουν στο 3%. Το δεύτερο σποτχτυπάει θεωρητικά. Ωραία όλα αυτά, αλλά αναμένουμε και το κόμμα ε;-Δεν ήταν καθόλου τυχαίοπου έγινε προ μερικών ημερών μεταξύ της. Φαίνεται ότι αύριο, Τρίτη, που θα γίνεθα ανακοινώσειπου τις ζητά εδώ και καιρό ο κλάδος της βιομηχανίας, προκειμένου αφενός να μην χάσει σε ανταγωνιστικότητα, αλλά και να μην μετακυλιστούν στα ράφια τυχόν νέες ανατιμήσεις λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής. Μου λένε ότιτης στήριξης, αλλά στην πραγματικότητα θα αξιοποιηθούν ταπου υπάρχουν γι’ αυτή την κατάσταση: το(Middle East crisis Temporary State aid Framework) που είναι το Προσωρινό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων για την Κρίση στη Μέση Ανατολή και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29 Απριλίου 2026 με σκοπό να μετριάσει τις απότομες αυξήσεις στο κόστος των καυσίμων, της ενέργειας και των λιπασμάτων σε ευάλωτους κλάδους, αλλά και το(Clean Industrial State Aid Framework) που είναι το Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων για Καθαρές Βιομηχανίες, το οποίο στοχεύει στην υποστήριξη της ανάπτυξης καθαρής ενέργειας, της απανθρακοποίησης της βιομηχανίας και της πράσινης μετάβασης. Στην πραγματικότητα,, επιτρέποντας στα κράτη-μέλη να αυξήσουν τα όρια ενισχύσεων για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.-Οι Αγγλοσάξονες χρησιμοποιούν αυτή τη φράση για να περιγράψουν τη νοσταλγία, την «κατάδυση» στις μνήμες. Κάπως έτσι θα είναι καιπου θα γίνει στοαπέναντι από την Τεχνόπολη και θα έχει πολλά retro στοιχεία, από αφίσες και ιστορικά πρωτοσέλιδα από τις νίκες της ΝΔ. Η λογική είναι να πάνε τα μέλη της ΝΔ να φωτογραφηθούν με τα σύμβολα του κόμματος, επέστρεψε και ο πυρσός, να πιουν ένα κρασί και να θυμηθούν τα παλιά. Σε αυτή τη λογική θα μιλήσει και ο, όχι κάτι τρομερά στημένο. Πάντως, προφανώς και θα συζητηθούν οι απουσίες. Πέραν της αυτονόητης του, ο, αν και προσκλήθηκε από το γραφείο του, έχει δουλειές στηνμε τητων καπνών και θα γυρίσει στην Αθήνα, ώστε τηννα μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνει η Κινεζική πρεσβεία -ακριβώς τη μέρα που θα είναι εδώ ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Ρούμπιο. Ο δελέει ότι, αν η εκδήλωση γινόταν Κυριακή, βεβαίως θα πήγαινε, αλλά σήμερα Δευτέρα έχεικαι πρέπει οπωσδήποτε να είναι παρών.-Λίγο πριν την έλευση τουκαι με δεδομένο το ισχυρό αμερικανικό ενδιαφέρον για, ο υπουργός Ενέργειαςταξιδεύει σήμερα στογια τημε τους υπουργούς Ενέργειας της, τηςκαι της. Σε μια περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η Ελλάδα ενισχύει την ενεργειακή συνεργασία με τους γείτονές της, με. Η λογική είναι ότι ο Κάθετος Διάδρομος θα προσφέρειστις οδεύσεις μέσωκαι θα περιορίσει τα περιθώρια άσκησης ενεργειακής επιρροής από την Άγκυρα.-Hυποβάθμισε τις πιστωτικές συνθήκες στην Ελλάδα και ζητά ταχύτερη επιστροφή θεραπευμένων δανείων στις τράπεζες για να μειωθεί ο όγκος τωνστην οικονομία. Hεπισημαίνει τη συγκέντρωση των χρηματοδοτήσεων από τις συστημικές τράπεζες σε ναυτιλία, τουρισμό και ενέργεια και σε ένα αρνητικό σενάριο βλέπει το τραπεζικό σύστημα να δέχεται πίεση αναχρηματοδοτήσεων και επανατιμολόγησης δανείων. Η-με κομψότητα είναι η αλήθεια- αναφέρει πως στο πρώτο εξάμηνο τα NPLs αυξήθηκαν οριακά κατά 0,2% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2025. Την ίδια περίοδο ο SSM λόγω της διεθνούς συγκυρίας ζήτησε από τις ελληνικές τράπεζες να επιδειξουν ιδιαίτερη προσοχή στην πιστωτική επέκταση, τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στις θυγατρικές του εξωτερικού όπως π.χ. στη Βουλγαρία. Διαφορετικής τάξης ζητήματα που συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες τα οποία όμως έχουν μια κοινή συνισταμένη σε μια περίοδο μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας, ενώ τοδιανύει πλέον την «άνυδρη περίοδό» του. Άνυδρη γιατί η αναβάθμιση έγινε, τα passive funds των αναπτυγμένων αγορών αγόρασαν ως το τέλος του Σεπτεμβρίου και κράτησαν την χρηματιστηριακή αγορά, ενώ αυτά με ενεργητική διαχείριση δεν έχουν λόγους να βιάζονται και επιπλέον έχουμε μπροστά μας τηνπου η προεκλογική περίοδος θα είναι στα ντουζένια της.-Τολοιπόν δεν έχει μπροστά του πολλά γεγονότα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις εξελίξεις, αλλά αρχίζουν να βγαίνουν οι άμυνες μετουνα επισπεύδουν τις ανακοινώσεις (προμερίσματα, αποτελέσματα, κ.λπ.), ενώ και τα προγράμματα επαναγοράς ιδίων μετοχών έχουν πάρει φωτιά για να εξισορροπήσουν την κατάσταση. Οι 2 πρώτες συνεδριάσεις του Οκτωβρίου με συναλλαγές της τάξης του μισού δισεκατομμυρίου προσέφεραν την ευκαιρία για. Από σήμερα, οι εξελίξεις φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο από τα διεθνή που κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικά είναι. Ηδιέκοψε όλες τις τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, στηπροχωρούν σε περικοπές 43 δισ. ευρώ για να μειώσουν το έλλειμμα κατά 0,4% και στις, η οικονομία δημιούργησε τον Σεπτέμβριοπου περίμεναν οι οικονομολόγοι. Η ανεργία ανέβηκε στο 4,2% και τα στοιχεία Ιουλίου-Αυγούστου αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω κατά 60.000 θέσεις. Ηγιόρτασε τα κακά νέα γιατί πίστεψε ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο νέας αύξησης των επιτοκίων. Οστο +1,2% και τονστο +0,7%. Στις 16 Σεπτεμβρίου ητουαύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2023, στο, και 16 από τα 19 μέλη της προέβλεψαν τουλάχιστον μία ακόμη αύξηση φέτος. Αμέσως μετά, η αγορά έδινε 51% πιθανότητα για νέα κίνηση στις 27-28 Οκτωβρίου. Μετά την Παρασκευή, η πιθανότητα έπεσε στο 14%-23%, ανάλογα με τη μέτρηση. Το παρασκήνιο βρίσκεται στις λεπτομέρειες., όσες χρειάζονται για να ισορροπεί η αγορά εργασίας. Η ανεργία ανέβηκε επειδή περισσότεροι αναζητούν δουλειά. Οι μισθοί αυξήθηκαν μόλις 0,1%. Ηθυμίζει ότι κριτής παραμένει ο, με τα στοιχεία τιμών να βγαίνουν στις 14 Οκτωβρίου. Ούτε τα ομόλογα πείστηκαν αφού. Στην, ηαποφασίζει στις 29 Οκτωβρίου, 24 ώρες μετά τη Fed. Έχει ήδη ανεβάσει το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,50% και η αγορά δίνει 87% πιθανότητα να μείνει εκεί. Αν η Ουάσιγκτον κάνει παύση, η Φρανκφούρτη δεν χρειάζεται να κυνηγήσει το δολάριο και το, που καθορίζει τη δόση κάθε κυμαινόμενου δανείου, παίρνει ανάσα. Αν ο πληθωρισμός της 14ης Οκτωβρίου διαψεύσει την αγορά, ο λογαριασμός θα φτάσει και στην Αθήνα.-Κατά τα λοιπά να προσθέσουμε καιγια την αγορά. Συγκεκριμένα ως το τέλος Οκτωβρίου θα γνωρίζουμε αν οι Γερμανοί της(General Logistics Systems) θα ασκήσουν το δικαίωμα αγοράς για. Η GLS απέκτησε το 20% της ACS από τονέναντι €74 εκατ. το 2024 και το 80% όπως είχε ανακοινωθεί έχει. Νωρίτερα στις 14 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί έκτακτη συνεδρίαση στοντης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τη. Η συνάντηση αφορά την ολοκλήρωση της συμφωνίας για την εξαγορά του 70,03% τηςαπό την CrediaBank έναντι. Και τέλος μέσα στον Οκτώβριο θα ξέρουμε αν τελικά θα έχουμε συμφωνία μεταξύμε εκτιμώμενο μέγεθος 400 εκατ. ευρώ.-Στοφαίνεται πως αναζητούν ακόμη θεραπεία για τα δάνεια, καθώς ο ισολογισμός παραμένει επιβαρυμένος και η ρευστότητα βρίσκεται σε επίπεδα που απαιτούν προσοχή. Στο α' εξάμηνο του 2026 ο Όμιλος αύξησε μεν τον τζίρο κατά 3,8% στα 148,3 εκατ. ευρώ και το EBITDA κατά 17% στα 20 εκατ. ευρώ, ωστόσο, ενώ σε επίπεδο μητρικής καταγράφηκαν. Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου ανέρχεται σε 184,1 εκατ. ευρώ, με τα, ανεβάζοντας το καθαρό χρέος στα 172,8 εκατ. ευρώ, από 151,1 εκατ. στο τέλος του 2025. Ως αποτέλεσμα. Παράλληλα, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εξακολουθούν να υπερβαίνουν το κυκλοφορούν ενεργητικό, κατά 6,5 εκατ. ευρώ στον Όμιλο, αν και η «τρύπα» έχει περιοριστεί αισθητά από τα 67,9 εκατ. στο τέλος του 2025. Καθοριστική για την εικόνα αυτή ήταν, που μετέφερε σημαντικό μέρος του βραχυπρόθεσμου δανεισμού σε μεταγενέστερη λήξη. Υπάρχει επίσης, όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις, ενώ η διοίκηση δηλώνει ότι δεν αναμένει προβλήματα ρευστότητας τους επόμενους μήνες…-Ηδείχνει να διαθέτει ισχυρές άμυνες απέναντι στο αρνητικό κλίμα που επικρατεί στομε την έναρξη του Οκτωβρίου. Η μετοχή έκλεισε την Παρασκευή στα 49 ευρώ, με άνοδο 1,3%, ενώ ο τζίρος των 19,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος κοντά στις 400.000 τεμάχια επιβεβαιώνουν. Η κίνηση αυτή διατηρεί τη Metlen, σε μια περίοδο όπου η επιλεκτικότητα των επενδυτών εντείνεται. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίζεται στη βραχυπρόθεσμη ανθεκτικότητα της μετοχής. Οι πρόσφατεςδιαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα: ηθέτει στόχο στα 64 ευρώ, ηστα 65 ευρώ, ηστα 72,5 ευρώ, ενώ ητοποθετεί την ενδεικτική αποτίμηση της μετοχής στα 75,3 ευρώ. Οι εκτιμήσεις αυτές ενισχύουν την εικόνα ότι η Metlen διαθέτει ακόμη «καύσιμα» για υψηλότερα επίπεδα.-Η διοίκηση τωνστο πλαίσιο της παρουσίας της στοεπανέλαβε ότι η λειτουργική κερδοφορία του γ' τριμήνου θα υπερβεί την αντίστοιχη περίοδο του 2025, διατηρώντας τη θετική δυναμική του πρώτου εξαμήνου. Αντίστοιχα, εκτιμά ότι υπάρχουν οιστο σύνολο του 2026, χωρίς ωστόσο να δίνει συγκεκριμένο ποσοτικό στόχο, λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας, του αυξημένου ενεργειακού κόστους και των δυσκολιών στην τιμολόγηση. Θετικό στοιχείο αποτελεί ηγια τους επόμενους μήνες. Τοδιαμορφώνεται, εξαιρουμένων των εξαγορών, ανεβάζοντας τις σωρευτικές επενδυτικές δαπάνες της περιόδου 2021–2026 πάνω από €200 εκατ. Προτεραιότητα έχουν η επέκταση στους μεγασάκους FIBC, η ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας στην άκαμπτη συσκευασία και η βελτίωση της αποδοτικότητας μέσω αυτοματισμών. Παράλληλα, η εξαγορά τηςστο α' τρίμηνο, με ετήσιες πωλήσεις περίπου €23 εκατ. και EBITDA περίπου €2,5 εκατ., προσφέρει πρόσβαση. Συνολικά, η προοπτική παραμένει θετική, με έμφαση στην απόδοση των επενδύσεων και στη διατήρηση ισχυρού ισολογισμού.-Ησταθεροποίησε την εκτίμηση για τονγια το 2026 στα €400 εκατ., από άνω των €390 εκατ. προηγουμένως, προβλέποντας. Ωστόσο, οι αυξημένες πιέσεις κόστους λόγω της παρατεταμένης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή οδηγούν σε μικρή αναθεώρηση του στόχου. Παρά την αναθεώρηση, η λειτουργική κερδοφορία αναμένεται, με περιθώριο 14,3%–14,5%, έναντι 12,8% το 2025. Η ισχυρή ζήτηση για ελληνικό γιαούρτι και τα περιορισμένα περιθώρια διαθέσιμης παραγωγικής δυναμικότητας στηρίζουν. για την περίοδο 2026–2030, με στόχο αύξηση της δυναμικότηταςέναντι του 2025, σχεδόν τριπλασιάζοντάς την. Για φέτος προβλέπονται επενδύσεις €26–30 εκατ., ενώ οι εκτιμώμενες φορολογικές ελαφρύνσεις που θα αναγνωριστούν στις οικονομικές καταστάσεις ανέρχονται σε €5,85 εκατ. το 2026 και €12,08 εκατ. το 2027. Συνολικά, η εικόνα παραμένει αναπτυξιακή, με βασικό ζητούμενο τη μετατροπή της πρόσθετης δυναμικότητας σε πωλήσεις, διατηρώντας τον έλεγχο του κόστους. Στο ταμπλό πάντως πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι η μετοχή έχει φτάσει σεκαθώς διαπραγματεύεται περίπου με P/E 20,9x και EV/EBITDA 15,3x για το 2026.-Ηξεχώρισε μεταξύ των blue chips στη συνεδρίαση της Παρασκευής, καταγράφοντας άνοδο 1,86% και κλείνοντας στα 43,76 ευρώ, καλύπτοντας μέρος των απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης (-3,24%). Παρά τη θετική αντίδραση, η μετοχή εξακολουθεί να έχει δρόμο μέχρι. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται στις, οι οποίοι τοποθετούν τον πήχη αισθητά υψηλότερα, σε. Οι πρόσφατες εκθέσεις σκιαγραφούν το σημαντικό περιθώριο ανόδου. Ηδίνει τιμή στόχο στα 54 ευρώ, ηστα 55 ευρώ και ηστα 62 ευρώ, ενώ από τις εγχώριες χρηματιστηριακές ηθέτει στόχο στα 55 ευρώ, ηστα 55,2 ευρώ και ηστα 60 ευρώ. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η αγορά αναγνωρίζει στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης, με τις υποδομές και το επενδυτικό της αποτύπωμα να αποτελούν βασικούς καταλύτες για την επόμενη φάση.-Στη διανομή προσωρινού μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης του 2026 προχωρούν, που συνδέεται με τονκαι ηπου συνδέεται αντίστοιχα με τον. Αμφότερες προχώρησαν στην ίδια κίνηση και πέρυσι, για τη χρήση του 2025, και θα προχωρήσουν κι εφέτος με τα διοικητικά τους συμβούλια να έχουν ήδη λάβει τις σχετικές αποφάσεις στα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Νωρίτερα μέσα στο Σεπτέμβριο, τη διανομή προσωρινού μερίσματος για τη χρήση του 2026 αποφάσισε και η(0,1 ευρώ ανά μετοχή) για συνολικό ποσό ύψους 4,77 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία που συνδέεται με τονθα προχωρήσει στην αποκοπή και πληρωμή μέσα στο Νοέμβριο. Ηπου συνδέεται με τον, ανακοίνωσε κι αυτή προ ημέρων την απόφαση για διανομή προσωρινού μερίσματος για τη χρήση του 2026, με συνολικό ποσό που ανέρχεται σε περίπου 7,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,02 ευρώ ανά μετοχή, με βάση τη λογιστική κατάσταση της 30 Ιουνίου 2026.-Σε μια νέα επιχειρηματική κίνηση προχώρησε ο, βασικός μέτοχος και επικεφαλής της. Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου έγινε ημε την, αν μη τι άλλο, πρωτότυπη επωνυμίακαι διακριτικό τίτλο. Η έδρα της είναι στο ακίνητο επί της οδού Στουρνάρη αρ. 24 και από τους…ξεχωρίζω: -«Η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο παροχή κάθε είδους, εν γένει δε κάθε εργασίας ή δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής αγαθών που έχει ως στόχο τη διαφημιστική προβολή προσώπων, υπηρεσιών ή αγαθών, καθώς και κάθε εργασίας σχετικής με τα είδη, τα συστήματα και τις μεθόδους επικοινωνίας». -«Η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο διαμεσολάβηση, μεσιτεία, πώληση και αγορά κινητών πραγμάτων μέσω διαδικτύου και η εν γένει διενέργεια όλων των πράξεων(e-commerce), συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης, της παράδοσης και της διανομής κατ' οίκον των διακινούμενων μέσω αυτών προϊόντων». -«Η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, κατασκευής, ανανέωσης, ενημέρωσης, συντήρησης και παρακολούθησης της λειτουργίας(social media), η για λογαριασμό τρίτων παροχή φιλοξενίας σε ιστότοπο (web hosting) και κάθε είδους ψηφιακών υπηρεσιών (digital services), καθώς και η εκπόνηση, οργάνωση, εκτέλεση ή ανάθεση της εκτέλεσης ή της παραγωγής κάθε είδους διαγωνισμού ή παιγνίου που μεταδίδεται μέσω τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών προγραμμάτων, διαδικτύου ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης, για λογαριασμό τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων». Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκεκαι το κατέβαλε ο Κωνσταντίνος Γεράρδος που ως κατοικία του δηλώνει την έδρα της “Plaisio” στη Μαγούλας Αττικής.-Εκτός όμως από τητηςσυμμετέχει στηντου, ενός από τους ανθρώπους που δημιούργησαν τηκαι από τους πλέον επιτυχημένους Έλληνες startuppers, με συνοδοιπόρους, μεταξύ άλλων και τοντης. Η Hoper είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που επιχειρεί: προκαθορισμένα δρομολόγια, όπου ο ταξιδιώτης κλείνει μεμονωμένη θέση. Το 2025, πρώτο πλήρες έτος δραστηριότητας, μετέφερε, με το μικτό αποτέλεσμα να γυρίζει σε κέρδος. Οι, ωστόσο, διευρύνθηκανκαι τα διαθέσιμα περιορίστηκαν σε 98,9 χιλ. Ευρώ. Τώρα η Hoper ανοίγει κι άλλο το πεδίο. Με πρόσφατη αλλαγή του καταστατικούόπως επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών, εκπαίδευση επαγγελματιών πιλότων και υπηρεσίες δεδομένων. Η κίνηση συμβαδίζει με τον, της ευρωπαϊκής έγκρισης για οργανισμούς συντήρησης αεροσκαφών, αλλά και με τη. Στα σχέδια περιλαμβάνεται ακόμη η συμβολή στην, ώστε να περιοριστεί η επιχειρησιακή εξάρτηση από το αεροδρόμιο της Αθήνας.-Την περασμένη Πέμπτη, ηανακοίνωσε αποτελέσματα χρήσης. Έσοδα $74,2 δισ., νέες συμβάσεις $84,5 δισ. και πάνω από 814.000 εργαζόμενοι. Στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές,, διάλεξε, για να δείξει την εμβέλεια του Ομίλου. Ανέφερε τα. Το παράδειγμα της ενέργειας ήταν η. Η CEO αφιέρωσε στη ΔΕΗ περίπου 80 δευτερόλεπτα της ομιλίας της προς τους αναλυτές της Wall Street. Αποκάλεσε τη ΔΕΗ. Η Accenture, είπε, δούλεψε τα τελευταία χρόνια στον ψηφιακό πυρήνα του ομίλου. Τώρα, η διοίκηση της ΔΕΗ βάζει τηνστο επίκεντρο της επόμενης φάσης, καθώς η ΔΕΗ μετατρέπεται. Η Σουίτ μίλησε με στοιχεία. Στη διαχείριση ενέργειας, ηόπως αρέσκεται να την λέει ο, θα μειώσει στο μισό τον χρόνο ανάλυσης, ώστε οι traders να αποφασίζουν ταχύτερα για τιμές και αντιστάθμιση κινδύνου. Στη λιανική, όπου ο όμιλος ΔΕΗ έχει, στόχος είναι η αύξηση της αξίας ανά πελάτη. «Η ΔΕΗ δεν προσθέτει Τεχνητή Νοημοσύνη στις υπάρχουσες διαδικασίες της, τις επανασχεδιάζει», είπε. Πρόσθεσε ότι οι άνθρωποι μένουν επικεφαλής, οι agents εκτελούν και το προσωπικό επανεκπαιδεύεται παράλληλα. Πριν από 18 ημέρες, η ΔΕΗ υπέγραψε μνημόνιο με την. Χωριστά, οι δύο εταιρείες-Capital Link- Νέα Υόρκη. Τα όσα είπε ηστο, την περασμένη εβδομάδα αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο διαβάζει τη ναυτιλία και τους κύκλους της. Και η βασική αρχή της είναι μάλλον απλή.. Πρέπει, όμως,. Η επικεφαλής τηςμίλησε για μια μοναδική στιγμή στην Ιστορία, όπου πόλεμοι, οικονομικός εθνικισμός, τεχνητή νοημοσύνη και αυξανόμενες αμυντικές δαπάνες μεταβάλλουν ταυτόχρονα τις εμπορικές ροές και δημιουργούν νέες πηγές ζήτησης. Πίσω, όμως, από αυτή τη διαπίστωση βρίσκεται μια πολύ συγκεκριμένη. Η Φράγκου δεν βάζει στο επίκεντρο την πρόβλεψη του επόμενου ναυτιλιακού κύκλου, αλλά τηνπου επιτρέπουν σε μια εταιρεία να κινηθεί μέσα σε αυτόν. Με άλλα λόγια,όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν,όταν οι αγορές πιέζονται καιόταν παρουσιάζεται η ευκαιρία. Στη ναυτιλία όλοι προσπαθούν να υπολογίσουν πότε θα γυρίσει η αγορά, πού θα πάνε οι ναύλοι και ποιες αξίες πλοίων θα επικρατήσουν. Η φιλοσοφία Φράγκου είναι διαφορετική. Μην ποντάρεις στο να μαντέψεις σωστά το αύριο. Φρόντισε να διαθέτεις τη δύναμη να εκμεταλλευτείς το αύριο,-Στο ίδιο Forum, οι άνθρωποι τωνείχαν κάθε λόγο να χαμογελούν. Και ο, ιδρυτής και ceo της εισηγμένης στο NYSE,, το συνόψισε σε πέντε λέξεις: «Πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ». Δεν είναι υπερβολή. Στην αγορά καταγράφονται πλέον ναύλοι που μέχρι πριν από λίγο θα θεωρούνταν αδιανόητοι, μενα ξεπερνούν σε round-voyage βάση, ενώ πρόσφατο fixture για ταξίδι υψηλού ρίσκου με φόρτωση εντός των Στενών του Ορμούζ έφθασε. Και στην ΤΕΝ δεν βλέπουν το πάρτι να τελειώνει σύντομα. Ο CFOμιλά για, λόγω νέων εμπορικών ροών και της ανάγκης αναπλήρωσης των αποθεμάτων πετρελαίου, εκτιμώντας ότι ούτε το orderbook αρκεί για να εκτροχιάσει αυτή τη δυναμική. Ο Τσάκος βλέπει πίσω από τους αριθμούς μια αγορά όπου το ακριβότερο πράγμα δεν είναι πλέον ο ναύλος αλλά να μη βρίσκεις πλοίο να μεταφέρει το φορτίο σου.-Κρατήστε στα υπόψηπου μοιράζουν αυτή την περίοδο οι, γιατί πίσω από τα ποσά υπάρχει μήνυμα. Ητουσυνεχίζει κανονικά τις διανομές της, αλλά το «σήμα» ήρθε από τητου. Ήτοι. Ο λογαριασμός πλησιάζει τα 110 εκατ. δολάρια. Στα ναυτιλιακά και χρηματιστηριακά γραφεία τέτοιες κινήσεις διαβάζονται πάντα και δεύτερη φορά. Διότι κανείς δεν επιστρέφει τόσο χρήμα στους μετόχους όταν φοβάται για το ταμείο της επόμενης ημέρας. Πολύ περισσότερο όταν την ίδια ώρα συνεχίζει να παραγγέλνει πλοία και να ανοίγει νέες επενδυτικές πόρτες.. Άρα εδώ δεν έχουμε επιλογή μέρισμα ή ανάπτυξη. Έχουμε και τα δύο. Και αυτό είναι ίσως το πραγματικό μήνυμα προς τη Wall Street. Μετά τα μεγάλα κέρδη των προηγούμενων ετών, οι ισχυροί Έλληνες των containers αισθάνονται αρκετά άνετα ώστε να μοιράζουν εκατομμύρια και ταυτόχρονα να χτίζουν τον επόμενο στόλο τους.-Όλοι γνωρίζουν τα ρολόγια πολυτελείας. Το σλόγκαν που τα συνοδεύει είναι ότι ένα Patek δεν το κατέχεις, το φυλάς για την επόμενη γενιά. Όταν όμως πέθανε ο 88χρονος επίτιμος πρόεδρος του, πατέρας του, στην αγορά κυκλοφόρησαν φήμες ότι η πώληση των μετοχών του είναι απλώς θέμα χρόνου. Πριν λίγες μέρες, ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης της Patek Philippe,, δήλωσε σε δημοσιογράφους, στα εγκαίνια της έκθεσης στο Μιλάνο, ότι, προσθέτοντας ότι θα παραδώσει την επιχείρηση, χωρίς να αποκαλύψει το πότε. Ο μεγαλύτερος γιος,, δουλεύει δίπλα του εδώ και περίπου 18 μήνες. Ο μικρότερος,, αναμένεται σε έναν χρόνο. Ηεκτιμά τον ετήσιο τζίρο της Patek Philippe, με. Δηλαδή κάπουτο κομμάτι, κατά μέσο όρο. Παλιότερα, το 2019, ηυπολόγιζε ότι μια πώληση θα έπιανε. Ο Στερν απαντούσε τότε ότι η φήμη κυκλοφορεί 30 χρόνια. Η οικογένεια κατέχει τον οίκο, όταν οι, προμηθευτές καντράν, τον αγόρασαν κατά τη διάρκεια της μεγάλης Ύφεσης Ο Τιερί, γόνος, προεδρεύει από το 2009. Διευθύνων σύμβουλος είναι. «Είμαι μόνος, δεν ανήκω σε όμιλο», είπε στο Μιλάνο. Εκεί ο Όμιλος έστησε ένα εντυπωσιακό σκηνικό για να υποδηλώσει τις επιθετικές του διαθέσεις. Είναι η μεγαλύτερη έκθεση που έχει στήσει ο οίκος,. Οι ελβετικές εξαγωγές ρολογιών. Οι αποστολές προς τις, τη μεγαλύτερη αγορά,-Τις τελευταίες μέρες του Σεπτεμβρίου, ηεπιβεβαίωσε ότι η ανεξάρτητη Εξεταστική Επιτροπή έκρινε ένοχη την ομάδα τηςγια όλες τις σοβαρές οικονομικές παραβάσεις της, δηλαδή. Η λίγκα αναφέρθηκε σε «εικονικά» χορηγικά συμβόλαια, που φούσκωσαν έσοδα και συμπίεσαν κόστη κατά περισσότερα από £900 εκατ. Ηκαι γι’ αυτό προσέλαβε μια δικηγορική ομάδα ικανή να ανατρέψει το σκηνικό. Το ματς παίχτηκε με ακριβές μεταγραφές. Για τη City, ο, με πρώην πελάτες τη, τονκαι τη. Δίπλα του, οπου κατάφερε να ακυρώσει στο CAS τον αποκλεισμό της UEFA, οκαι η. Από την άλλη πλευρά, για τη λίγκα, στον δικαστικό αγώνα κατεβαίνει ο, ο(υπόθεση spygate της F1, πρόστιμο $100 εκατ. στη) και ο, από την υπόθεση που κόστισε βαθμούς στην. Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής. Ο Πάνικ τα βγάζει σε. Στα δικηγορικά γραφεία του Λονδίνου, νομικοί παράγοντες εκτιμούν ότι ο. Τα έξοδα της λίγκας υπολογίζονται άνω των £70 εκατ. Αν κερδίσει την υπόθεση, μπορεί να ανακτήσει συνήθως. Η City κινδυνεύει, δηλαδή, να πληρώσει. Αν ανατρέψει την απόφαση, το κόστος μπορεί να καταλήξει στους υπόλοιπους συλλόγους, γράφει η Telegraph. Η έφεση κατατέθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης 1ης Οκτωβρίου. Ο κανονισμός προβλέπει ακρόαση εντός 12 εβδομάδων και απόφαση 30 ημέρες μετά. Οι νομικοί των ομάδων υπολογίζουν. Οι ποινές θα κριθούν χωριστά,. Το μόνο πρωτάθλημαείναι αυτό των βρετανών δικηγόρων.