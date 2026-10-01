-Χαίρετε, όντως τα χθεσινά μέτρα, πλην των γνωστών για τα καύσιμα, ήταν καλά και κρατήθηκαν ως μυστικό για να τα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης. Η ιδέα του Πιερρακάκη και του επιτελείου του να ανακοινώνει με δόσεις μέτρα τύπου ΔΕΘ νομίζω ότι έχει ένα καλό πολιτικό effect. Οι ίδιες οι 120 δόσεις αφορούν πολύ κόσμο, έρχονται σε μια εποχή που ο κόσμος αυτός και δυσκολεύεται λόγω ακρίβειας αλλά ταυτοχρόνως και θέλει να πληρώσει προκειμένου να συνεχίσει τη δουλειά του, τη λειτουργία της μικρής ή μεσαίας επιχείρησής του και να διευκολυνθεί. Ο Πιερρακάκης δέχθηκε χθες πολλά μηνύματα από βουλευτές της ΝΔ που του είπαν ότι υπήρξε καλή αντίδραση για τη ρύθμιση των 120 δόσεων, είναι κάτι που το ζητούσε εδώ και καιρό η αγορά. Άλλωστε, τόσο στο ΥΠΟΙΚ όσο και στο Μαξίμου διαπιστώνουν ότι τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος γράφουν πολύ θετικά στην κοινή γνώμη και μάλιστα σε όλα τα ακροατήρια, καθώς όλοι είναι αντιμέτωποι με το πρόβλημα. Συνεπώς, αν έχεις ένα μέτρο που σκοράρει σε κάθε έρευνα πάνω από 60% σε αποδοχή, το συνεχίζεις και το ενισχύεις στο όριο του δημοσιονομικά εφικτού. Επίσης, μου λένε ότι έγινε και μια πρώτη συζήτηση εντός του Υπουργικού για το νέο πλαίσιο που βάζει κανόνες στους servicers και ακόμα και έμπειροι δικηγόροι και σχετικοί με το θέμα, όπως ο Θάνος Πλεύρης, αναγνώρισαν ότι η ρύθμιση είναι αυστηρή, αλλά και ταυτόχρονα πολύ ξεκάθαρη για μια αγορά που ως τώρα σε μεγάλο βαθμό ήταν ανεξέλεγκτη για τους servicers. Να σας πω ότι η ρύθμιση για τις 120 δόσεις και για το «φρένο» στους servicers θα έρθει λογικά ως το τέλος Οκτωβρίου, ανεξάρτητα από το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ.
Η σιωπηρή παράταση και το πετρέλαιο θέρμανσης
-Πριν από τη χθεσινή ανακοίνωση δια στόματος Μητσοτάκη για την ενίσχυση της επιδότησης στο diesel κίνησης κατά 20 λεπτά
για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, είχε βγάλει ανακοίνωση η Helleniq Energy
για τη δική της συμμετοχή στο σχήμα επιδότησης
. Αντιθέτως, η Motor Oil
συνεχίζει τη λογική της «σιωπηρής» συμμετοχής στο σχήμα των επιδοτήσεων, όπως έκανε και τον προηγούμενο μήνα, εφαρμόζοντας την έκπτωση απευθείας στην αντλία. Ως προς το πετρέλαιο θέρμανσης
, το λογικό είναι ότι εκεί γύρω στις 14/10 η κυβέρνηση θα κάνει συνολικές ανακοινώσεις για την τιμή διάθεσης, αλλά και για την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης
, σε προφανή συνεννόηση με τα διυλιστήρια. Τότε, ανάλογα και με τις διεθνείς τιμές, θα δούμε σε ποιο ύψος θα διαμορφωθεί η επιδότηση του diesel και αν θα συνεχιστεί η επιδότηση της βενζίνης που γίνεται αποκλειστικά από τα διυλιστήρια ως τώρα.
Οι αναφορές για Ντόρα κ.λπ. του Μητσοτάκη
-Ρώτησα και έμαθα γιατί ο Κ.Μ επέλεξε χθες, ενώ είχε τα ευχάριστα (μέτρα) να ανακοινώσει, να χώσει και μια στην Ντόρα
αφού βέβαια είπε και κάτι για τα περί αλαζονείας υπουργών. Μου είπαν ότι δεν άρεσε καθόλου στο Μ.Μ και η αναφορά του υιού και ανιψιού Κώστα Μπακογιάννη
περί αλαζονείας υπουργών ότι «ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι», επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά αυτά που είχε πει προ ημερών και η μητέρα του. Τώρα αν ψάξετε στ’ αλήθεια το γιατί έχασε ο Μπακογιάννης από τον Δούκα
(του 15%) τον δήμο Αθηναίων μάλλον θα βρείτε… και το τούμπανο και το καμάρι. Αλλά ξαναλέω ότι για τις αλαζονικές συμπεριφορές υπουργών πιστεύω ότι έχουν δικαίωμα κριτικής όλοι, είτε είναι αρμόδιοι, είτε είναι αναρμόδιοι, άρα και η Ντόρα και ο Μπακογιάννης και εσείς και εγώ. Μόνο που εσείς και εγώ δεν μετέχουμε ελέω ονόματος τόσα χρόνια στην εξουσία. Μου λένε ότι αυτό το tension με την Ντόρα και τον πρωθυπουργό αδελφό της υπάρχει γιατί ο Μητσοτάκης της αρνήθηκε να την περάσει στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας
για να μην τρέχει στα Χανιά να εκλέγεται (περπατώντας θα βγει). Δεν το έχω διασταυρώσει και άρα το γράφω ως φήμη
εδώ και όχι ως γεγονός.
Τσίπρας-Άγιον Όρος… βοήθειά μας
-Σήμερα το πρωί έμαθα ότι θα επισκεφθεί ιδιωτικώς το Άγιον Όρος ο αγαπημένος μας Αλέξης,
ο και θεοσεβούμενος πλέον. Σε δυο-τρεις Ιερές Μονές θα τον πάει ο Δημήτρης Λινός
, ιατρός και κάτι σαν κοσμοκαλόγερος ή παππάς αν έχω καταλάβει καλά. Θέλω φωτογραφίες, κεριά αναμμένα, διαβάσματα και αν γίνεται να μάθω και εξομολογήσεις. Δεν θέλω πάντως να τον αδικώ με τα θρησκευτικά τον πολυχρονεμένο μας Αλέξη, γιατί με την Εκκλησία τα είχε πάντα καλά. Και με τον Ιερώνυμο (ή Συριζώνυμο) μια χαρά ήταν, άλλωστε ποιος θα ξεχάσει το περιστέρι που κάθισε επί την κεφαλήν του λίγο πριν από τις εκλογές το 2015 στα Θεοφάνια στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς; Άντε τώρα να δω πού θα τρέχει ο Νίκος να μαζέψει και τους καλόγερους
…
ΚΥΣΕΑ και Σαουδική Αραβία
-Σας έγραψα τις προάλλες ότι το τακτικό ΚΥΣΕΑ
θα γίνει σήμερα, σας λέω κιόλας ότι θα γίνει το απόγευμα για να γυρίσει από την Κύπρο ο Νίκος Δένδιας
που εκπροσωπεί την κυβέρνηση στους εορτασμούς για τα 66 χρόνια από την ανεξαρτησία του νησιού. Θεωρήστε δεδομένη την παράταση της παραμονής των ελληνικών Patriot στη Σ. Αραβία
, καθώς με φόντο τη Συμφωνία της Μέκκας
δεν μπορεί να εμφανίζεται τώρα να αποσύρει την υποστήριξη στο Ριάντ
. Μιας και είπα Ριάντ, ο Μητσοτάκης θα πάει εκεί στις 24 Οκτωβρίου
, καθώς μετά από δύο χρόνια επαναλαμβάνεται η Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε. και των χωρών του Κόλπου
, οπότε εκείνες τις μέρες λογικά θα γίνει και το τετ-α-τετ του Μητσοτάκη
με τον διάδοχο MBS.
Το πρόγραμμα του Ρούμπιο
-Κατά τα άλλα, στην κυβέρνηση και ειδικά στο ΥΠΕΞ υπάρχει μεγάλη προετοιμασία
και ανταλλαγή αλληλογραφίας με το State Department
για την επίσκεψη Ρούμπιο
, ο οποίος φτάνει στα μέρη μας λογικά το βράδυ της Τρίτης 6 Οκτωβρίου. Το κυρίως πρόγραμμα της επίσκεψης θα γίνει την Τετάρτη 7 του μήνα, με ραντεβού με τον Γεραπετρίτη
, τις διευρυμένες συνομιλίες για τον Στρατηγικό Διάλογο και λίγο πιο αργά ραντεβού και με τον Μητσοτάκη, ο οποίος νωρίτερα θα βρίσκεται στην Κροατία
για τη Σύνοδο των Ευρωμεσογειακών Κρατών MED9
. Γενικά, μου λένε ότι ο Αμερικανός ΥΠΕΞ θα έχει πολύ γεμάτο πρόγραμμα
που επιμελείται και η εδώ Πρεσβεία.
Το κάλεσμα της πρεσβείας
-Μιας και λέω για πρεσβείες, σας έγραψα χθες για την πρόσκληση του νέου Γάλλου πρέσβη κ. Κασσιανίδη
για μια πρώτη συνάντηση στην πρεσβευτική κατοικία, να σας πω ότι σήμερα σειρά παίρνει ο Γερμανός πρέσβης στην Αθήνα Αντρέας Κιντλ
, ο οποίος επίσης ξέρει αρκετά καλά Ελληνικά. Σε μια μάλλον περίπλοκη περίοδο για τη Γερμανία, ο Γερμανός πρέσβης καλεί τους εν Ελλάδι αξιωματούχους για απεριτίφ και γερμανική κουζίνα, αν και πάντα σε αυτά τα καλέσματα τα πιο ενδιαφέροντα πηγαδάκια αφορούν τις ελληνογερμανικές business
.
Η μυστήρια δημοσκόπηση…
-Συνεδρίασε χθες το απόγευμα ο Σύλλογος Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ)
που ασχολήθηκε με δύο κυρίως θέματα. Ένα η επιστολή
που τους έστειλε το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων
, το κόμμα που δήλωσε ότι στηρίζει ο Ηλίας Κασιδιάρης
, με την οποία τους ζητά να συμπεριλαμβάνεται στις δημοσκοπήσεις
. Όπως έμαθα, η λύση που προκρίθηκε είναι οι αυθόρμητες απαντήσεις για το κόμμα συμμαχία Ελλήνων θα καταγράφονται κανονικά και αν περάσει το 1% θα βγαίνει και στις κάρτες, η δε απάντηση για κόμμα Κασιδιάρη θα προσμετράται στο «άλλο κόμμα». Επίσης, συζητήθηκε και η επιστολή-καταγγελία του δικηγόρου Άρη Παπαδόπουλου κατά της Interview,
για την οποία σας έγραφα χθες. Η εταιρεία δεν είναι μέλος του ΣΕΔΕΑ, άρα δεν έχουν καμία αρμοδιότητα. «Ό,τι προβλέπει το νομικό πλαίσιο» λένε τα μέλη του, που σημαίνει ότι αν ο δικηγόρος θέλει να βγάλει άκρη πρέπει να στείλει την καταγγελία στην ελεγκτική δημοσκοπήσεων που θα κάνει την έρευνα και θα δημοσιοποιήσει το πόρισμά της. Για την ιστορία, μαθαίνω ότι ο επικεφαλής της Interview υποστηρίζει ότι ολοκλήρωσε την επίμαχη έρευνα στις 27/9 το βράδυ. Την έστειλε στην αρμόδια υπάλληλο που εκπονεί την έκθεση η οποία την τελείωσε στις 28, έβαλε τη συγκεκριμένη ημερομηνία, έστειλε τις κάρτες στο συνεργαζόμενο μέσο και στις 29/9 δημοσιεύτηκε. Τώρα πώς έγινε η διαρροή
, θα το βρει η υπηρεσία, ήτοι η Ελεγκτική Δημοσκοπήσεων
εάν επιληφθεί, αλλά πάντως είναι ολίγον περίεργο, ε;
Σε διαδικασία αναδιάρθρωσης χρέους η Volotea
-Η ισπανική Volotea
(στην οποία η Aegean κατέχει ποσοστό άνω το 20%) βρίσκεται επισήμως σε διαδικασία διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές της
με στόχο όπως γράφεται στην Ισπανία να έχει επέλθει συμφωνία έως τον Δεκέμβριο του 2026. Στις συζητήσεις συμμετέχουν ο κρατικός φορέας SEPI (η Volotea έλαβε κρατική ενίσχυση κατά την πανδημία) που θα έχει σημαντικό λόγο στις τελικές αποφάσεις, καθώς και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλοι πιστωτές. Η SEPI
εμφανίζεται διατεθειμένη να συζητήσει νέα παράταση της αποπληρωμής, πιθανώς από το 2029 έως το 2030, αλλά εμφανίζεται να μην επιθυμεί haircut στο δικό της δάνειο. Για τη Volotea έχουν ήδη μετατεθεί €14,6 εκατ. τόκων έως το 2028 και δύο δόσεις των €16,8 εκατ.
Παράλληλα, η αεροπορική προετοιμάζει νέα αύξηση κεφαλαίου με τη συμμετοχή επενδυτών
, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινώσει το ύψος της άντλησης ή τους τελικούς όρους. Η εταιρεία αποδίδει μεγάλο μέρος της πίεσης στην εκτίναξη του κόστους καυσίμων
, την επίπτωση της οποίας υπολογίζει περίπου στα €150 εκατ. Το σχέδιο συνοδεύεται από σημαντική επιχειρησιακή προσαρμογή και η Volotea σχεδιάζει να περιορίσει τον στόλο της από 44 αεροσκάφη σε 30-35, κυρίως Airbus A320, ενώ προβλέπεται και μείωση περίπου 50 θέσεων εργασίας στα γραφεία της Βαρκελώνης. Η πίεση στη ρευστότητα
είχε γίνει εμφανής ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν η εταιρεία γνωστοποίησε ότι είχε συμφωνήσει αναβολές πληρωμών ύψους €49,3 εκατ. και αναζητούσε πρόσθετη χρηματοδότηση €25 εκατ. Η Volotea προβλέπει ζημιές περίπου €33 εκατ. για το 2026
, έναντι €62,3 εκατ. το 2025. Ισπανικά μέσα αναφέρουν πως η Aegean
προτίθεται να αποκτήσει τον έλεγχο ή να προχωρήσει στη συγκεκριμένη μετατροπή χρέους σε μετοχές, ενώ ο CEO της Volotea, Carlos Muñoz, διαβεβαίωσε ότι η εταιρεία συνεχίζει κανονικά τις πτήσεις
, τις πωλήσεις εισιτηρίων
και τον προγραμματισμό νέων δρομολογίων.
Μειώθηκαν οι short θέσεις στη METLEN
-Σε σταθερά πτωτική τροχιά είναι οι short θέσεις στη μετοχή
της METLEN που πλέον κινείται στο επίπεδο των 49 ευρώ. Συγκεκριμένα, όπως ενημερώθηκε η Financial Conduct Authority
(η αγγλική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) το σύνολο των short θέσεων στη METLEN υποχώρησε σε 7,69% από 7,89% που ήταν στην προηγούμενη ενημέρωση. Η νέα μείωση αντιστοιχεί σε 286.852 μετοχές.
Ο Ελληνοαμερικάνος του Μπέσεντ
-Ένα έμπειρο στέλεχος της Wall Street, με βαθιά γνώση των αγορών ομολόγων και της νομισματικής πολιτικής, εντάσσει στο επιτελείο του ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ
. Πρόκειται για τον Ελληνοαμερικανό οικονομολόγο Ντέιβιντ Ζερβός
(David Zervos), επί σειρά ετών Chief Market Strategist της Jefferies, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα συμβούλου (counselor) στο αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών. Ο Ζερβός θα έχει ευρύ συμβουλευτικό ρόλο δίπλα στον Μπέσεντ, χωρίς η τοποθέτησή του να απαιτεί επικύρωση από τη Γερουσία. Ουσιαστικά, ο υπουργός Οικονομικών αποκτά έναν άνθρωπο με πολυετή εμπειρία
στις αγορές, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, τα επιτόκια και τη διαχείριση του αυξανόμενου κόστους χρηματοδότησης των ΗΠΑ. Απόφοιτος του Washington University με μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο στα Οικονομικά από το University of Rochester, ξεκίνησε την καριέρα του ως οικονομολόγος στη Federal Reserve στις αρχές της δεκαετίας του '90, ενώ έχει ταχθεί υπέρ χαμηλότερων επιτοκίων
και έχει υποστηρίξει τις κινήσεις του Μπέσεντ για επαναγορές μακροπρόθεσμων αμερικανικών ομολόγων. Άνθρωποι που τον γνωρίζουν λένε πως παρότι δεν γεννήθηκε χώρα μας (ο πατέρας του έφυγε για τις ΗΠΑ σε νεαρή ηλικία), οι δεσμοί του με την Ελλάδα παραμένουν στενοί
και επισκέπτεται κάθε χρόνο -όπως και φέτος- τον τόπο καταγωγής του, όχι μόνο για διακοπές, αλλά και για επαφές με ανθρώπους της αγοράς, της πολιτικής και των επιχειρήσεων.
Δύο αναγνώσεις για τα αποτελέσματα της Intracom
-Η Intracom Holdings
ανακοίνωσε προχθές αποτελέσματα εξαμήνου και η αγορά χθες την επιβράβευσε με άνοδο +3,79% στα 3,01 ευρώ.
Προφανώς η αγορά διάβασε πρώτα τη θετική πλευρά των λογιστικών καταστάσεων και τις προοπτικές. Τα κέρδη προ φόρων ήταν €10,6 εκατ. για τον όμιλο και €14 εκατ. για τη μητρική. Τα διαθέσιμα και τα αποτιμώμενα χρηματοοικονομικά στοιχεία έφτασαν τα €280,8 εκατ.
, με μηδενικό τραπεζικό δανεισμό σε εταιρικό επίπεδο. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη ανάγνωση.
Η Ευρώπη Holdings εμφανίζεται πλέον ως διακοπείσα δραστηριότητα, ενόψει της απορρόφησής της από την CrediaBank. Μαζί της, το τελικό αποτέλεσμα του ομίλου γυρίζει σε καθαρές ζημιές 8 εκατ. ευρώ. Αιτία είναι οι έκτακτες επιβαρύνσεις της συγχώνευσης. Χωρίς αυτές, το αποτέλεσμα είναι κέρδη 8,6 εκατ., ενώ οι συνεχιζόμενες δραστηριότητες έδωσαν καθαρά κέρδη 7,1 εκατ. Η κερδοφορία της μητρικής στηρίζεται στο χαρτοφυλάκιο μετοχών, που απέδωσε 17,1 εκατ. ευρώ. Είναι στη φύση μιας εταιρείας συμμετοχών το αποτέλεσμα να ακολουθεί το ταμπλό, προς τα πάνω και προς τα κάτω. Για τον ίδιο λόγο, τα 280,8 εκατ. δεν είναι όλα μετρητά.
Πριν από τη συγχώνευση, η Ευρώπη Holdings επιστρέφει κεφάλαιο 0,31 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή 17,8 εκατ. για την Intracom. Κατόπιν, η εισηγμένη θα κατέχει 82,9 εκατ. μετοχές CrediaBank, το 3,76%, με δέσμευση διακράτησης 6 μηνών. Ο Σωκράτης Κόκκαλης
εξηγεί ότι η υπεραξία θα αποτυπωθεί στις ετήσιες καταστάσεις, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Στο μεταξύ, ωριμάζουν τα ακίνητα
. Στο Ελληνικό τρέχει έργο 100 εκατ. ευρώ με την Ten Brinke. Στο Μαρούσι, το Voria των 380 εκατ. έχει ορίζοντα τον Μάιο του 2028. Η αξία υπάρχει στα χαρτιά. Το στοίχημα της διοίκησης είναι να τη φέρει και στο ταμείο.
Τα φωτοβολταϊκά πλήγωσαν τη MEVACO, μαξιλάρι η Άμυνα
-Η MEVACO, που διαθέτει δραστηριότητα σε εξειδικευμένα κατασκευαστικά έργα και σταθερά αυξανόμενη παρουσία στην Άμυνα, απογοήτευσε με τα οικονομικά της αποτελέσματα στο 6μηνο.
Ο τζίρος υποχώρησε κατά 64,1% στα 17,66 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη κατά 78,7% στα 1,59 εκατ. ευρώ. Η αιτία ήταν ξεκάθαρη και οφείλεται κυρίως από την κάμψη της ζήτησης για μεταλλικές βάσεις φωτοβολταϊκών, μετά τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα του 2024-2025. Η πίεση ενισχύθηκε από το αυξημένο κόστος παραγωγής
, το οποίο δεν μπόρεσε να μετακυλιστεί πλήρως στις τιμές, με αποτέλεσμα το μικτό περιθώριο να υποχωρήσει κατά περίπου 6,5 ποσοστιαίες μονάδες και το EBITDA κατά 73%, στα 2,76 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση προβλέπει ότι η βουτιά αυτή θα αποδειχθεί πρόσκαιρη
και το δεύτερο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως αναμένει θετικό πρόσημο ανάλογο της έντασης και του ρυθμού με αυτόν του δευτέρου εξαμήνου της προηγούμενης χρήσεως 2025. Πρακτικά, η εταιρεία επιχειρεί να μειώσει την εξάρτησή της από τα φωτοβολταϊκά και να αυξήσει το βάρος των αμυντικών κατασκευών
στο ισοζύγιο των δραστηριοτήτων της. Αυτό το πράττει σε δύο κυρίως άξονες:
διευρύνει τις συνεργασίες και το ανεκτέλεστο έργων της και, παράλληλα, αυξάνει την παραγωγική της δυναμικότητα. Το ανεκτέλεστο μόνο από τις συμφωνίες με την Intracom Defense ανέρχεται σε €16,24 εκατ.
, ενώ υλοποιεί επένδυση περίπου €10 εκατ. για νέο βιομηχανικό κτίριο 6.500 τ.μ. και νέο μηχανολογικό εξοπλισμό, με ορίζοντα ολοκλήρωσης έως το τέλος του 2027.
Καλές επιδόσεις στην Εναλλακτική Αγορά
-Και οι εταιρείες της Εναλλακτικής αγοράς δεν πήγαν άσχημα στο εξάμηνο. Το «φυτώριο» των εταιρειών της Κύριας αγοράς του Euronext
είχε δύο εταιρείες με ζημιές (ΟΝΥΧ λόγω αλλαγής δραστηριότητας και ανάπτυξης στον χώρο του Τουρισμού) και την Doppler
. Συνολικά οι 11 εταιρείες εμφάνισαν αύξηση 18% στον κύκλο εργασιών, 17% στα λειτουργικά κέρδη και 114% στα καθαρά κέρδη. Στις εταιρείες δεν περιλαμβάνονται οι εταιρείες ειδικού σκοπού που κατέχουν ομολογίες ενδιάμεσης εξασφάλισης για τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών (Mezz). Dotsoft και SoftWeb ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα στην Κύρια αγορά
έχοντας αναγγείλει αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με Γενικές Συνελεύσεις μέσα στον Οκτώβριο.
ΔΑΑ: Απογειώνεται σε νέα ιστορικά υψηλά
-Η μετοχή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών συνεχίζει να διατηρείται σε ανοδική τροχιά
. Στη χθεσινή συνεδρίαση κατέγραψε ισχυρό άλμα 6,23%, κλείνοντας στα 12,96 ευρώ και σε νέο ιστορικό υψηλό. Η κίνηση αυτή ήρθε στον απόηχο της έντονης μεταβλητότητας που ακολούθησε το rebalancing της 18ης Σεπτεμβρίου, όταν ο ΔΑΑ ενισχύθηκε κατά 8,87% στα 12,27 ευρώ. Μετά την αρχική εκτίναξη, η μετοχή πέρασε από μια τριήμερη διόρθωση
, υποχωρώντας έως τα 11,42 ευρώ, πριν επιστρέψει σε ανοδική πορεία. Ακολούθησε ένα πενθήμερο ανοδικό σερί
, το οποίο οδήγησε τη μετοχή σε νέα επίπεδα ρεκόρ. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η συναλλακτική δραστηριότητα. Ο ημερήσιος τζίρος ανήλθε στα 69,3 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας ακόμη και τα επίπεδα της συνεδρίασης του rebalancing, όταν είχε διαμορφωθεί στα 54 εκατ. ευρώ. Ο όγκος συναλλαγών ξεπέρασε τα 5,4 εκατ. τεμάχια
, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών αφορούσε καθαρές πράξεις, καθώς τα πακέτα ανήλθαν σε μόλις 8,5 εκατ. ευρώ.
HELLENiQ ENERGY: Μία ανάσα από το ρεκόρ των 18,87 ευρώ
-Σε ανοδική τροχιά συνέχισε η HELLENiQ ENERGY για τρίτη συνεχόμενη μέρα, με τον τίτλο να βρίσκεται πλέον σε απόσταση αναπνοής από το ιστορικό υψηλό του
. Χθες κατέγραψε άνοδο 3,62% και έκλεισε στα 18,63 ευρώ, επίπεδο που αποτελεί νέο υψηλό 27 ετών. Με την κίνηση αυτή πλησίασε ακόμη περισσότερο το ιστορικό ρεκόρ των 18,87 ευρώ, το οποίο είχε καταγραφεί στις 22 Σεπτεμβρίου 1999. Η δυναμική της μετοχής συνδέεται με το ευνοϊκό περιβάλλον για τον ενεργειακό κλάδο, αλλά και με τις πρόσφατες κινήσεις της εταιρείας στην αγορά καυσίμων. Η HELLENiQ ENERGY
ανακοίνωσε την παράταση έως τις 14 Οκτωβρίου της έκτακτης έκπτωσης
στην αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, με στόχο τη στήριξη των καταναλωτών και της αγοράς εν μέσω αυξημένων πιέσεων στις τιμές καυσίμων. Το μέτρο αφορά έκπτωση 7,95 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη και 4,05 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, προ ΦΠΑ, για καύσιμα που προορίζονται για την εσωτερική αγορά.
Πλησιάζουν τα €34 δισ. oι αποταμιεύσεις των Ελλήνων στα Αμοιβαία Κεφάλαια
-Η αγορά των ελληνικών αμοιβαίων κεφαλαίων έφτασε στις 28 Σεπτεμβρίου τα €33,92 δισ.
, αυξημένη κατά 1,02 δισ. ή 3,11% από τις 30 Ιουνίου. Είναι πολύ πιθανό, μαζί με τις χθεσινές εισροές να βρίσκεται ήδη ή έστω πολύ κοντά στα 34 δισ. ευρώ. Τα στοιχεία είναι της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών
, σε επεξεργασία του αναλυτή Κώστα Σιαμπράκου
. Τα €738 εκατ., δηλαδή το 72% της αύξησης, ήταν νέο χρήμα. Η μέση απόδοση της αγοράς δεν ξεπέρασε το 0,85%. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στο πού κατευθύνθηκαν τα κεφάλαια. Τα Ομολογιακά Διεθνή
τράβηξαν €446,35 εκατ., το 60,5% των εισροών, σε διάστημα μάλιστα που έχασαν σε απόδοση κατά μέσο όρο 1,54%. Το ενεργητικό τους αυξήθηκε κατά περίπου €309 εκατ. Η διαφορά, κοντά στα 138 εκατ., είναι ο λογαριασμός της ανόδου των αποδόσεων. Τα Ομολογιακά Ελλάδας
δέχθηκαν €50,5 εκατ. και κατέληξαν με ενεργητικό μειωμένο κατά 1,10%. Η μέση απόδοσή τους, -3,34% στο διάστημα 30/6 μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΘΕ, είναι η χειρότερη του πίνακα. Στην απέναντι όχθη, τα Μετοχικά Ελλάδας
κέρδισαν +10,08% και πρόσθεσαν €483,7 εκατ. στο ενεργητικό τους, που έφτασε τα €4,91 δισ. Οι εισροές ήταν €22,5 εκατ., μόλις το 3% του νέου χρήματος. Στο τρίμηνο της αναβάθμισης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου σε ανεπτυγμένη αγορά, στις 21 Σεπτεμβρίου, το ράλι το εισέπραξαν όσοι ήταν ήδη μέσα. Συνολικά, 10 από τις 18 κατηγορίες αμοιβαίων κεφαλαίων
, είχαν αρνητική μέση απόδοση. Σε αυτές, βρίσκεται το 62,6% του ενεργητικού. Τα αμοιβαία χρηματαγοράς
είχαν εκροές 21,5 εκατ., παρότι ΕΚΤ και Fed αύξησαν επιτόκια τον Σεπτέμβριο. Όποιος αγοράζει ομόλογα σήμερα, κλειδώνει υψηλότερη απόδοση
. Όποιος αγόρασε τον Ιούλιο μετρά απώλειες.
Το ομόλογο που θέλει να γίνει μετοχή
-Η Σωληνουργεία Τζιρακιάν
γύρισε σε κέρδη στο πρώτο εξάμηνο και σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες, ετοιμάζει το επόμενο βήμα. Την ερχόμενη εβδομάδα, αναμένεται η πρόσκληση για έκτακτη γενική συνέλευση, με θέμα την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. Οι πληροφορίες μιλούν για περίπου 5 εκατ. ευρώ.
Τα χρήματα προορίζονται για την εξόφληση χρεών προς την doValue, με την οποία γίνονται ήδη συζητήσεις αλλά και για την αποπληρωμή υψηλότοκων υποχρεώσεων προς την Εθνική Τράπεζα. Στις λογιστικές καταστάσεις εξαμήνου που δημοσίευσε χθες βρίσκεται η εξήγηση
. Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε -4,2%, στα €10,66 εκατ. Το μικτό κέρδος όμως αυξήθηκε +66%, στα €1,67 εκατ., και το περιθώριο ανέβηκε από 9% σε 15,6%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης έγιναν κέρδη 562 χιλ., από ζημιές 164 χιλ. πέρυσι. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν -27%, αλλά στα 467 χιλ. απορροφούν ακόμη το 83% του λειτουργικού αποτελέσματος.
Προ φόρων έμειναν 95 χιλ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη των 231 χιλ. οφείλονται κυρίως σε θετικό φόρο 136 χιλ. Στις 3 Σεπτεμβρίου, η εταιρεία αποδέχθηκε ρύθμιση δανείων περίπου 6,5 εκατ. ευρώ με την Εθνική, έως το τέλος του 2029. Είχαν προηγηθεί, στα τέλη του 2025, οι συμφωνίες με Piraeus και doValue, συνολικά περίπου 5 εκατ. ευρώ. Στα 2 ευρώ η μετοχή, με την κεφαλαιοποίηση περίπου στα 6,1 εκατ. ευρώ. Το ομόλογο αντιστοιχεί στο 82% της κεφαλαιοποίησης. ΕΑΝ το ομόλογο, 18 μήνες μετά την έκδοσή του, μετατραπεί ολόκληρο σε μετοχές, οι ομολογιούχοι με τα σημερινά δεδομένα θα κατείχαν περίπου το 45% της εταιρείας. Επομένως, στόχος της εταιρείας στο εξής είναι να καταστήσει αυτή τη μετατροπή συμφέρουσα για τους ομολογιούχους
. Όταν οι τόκοι τρώνε το κέρδος, συμφέρει ο δανειστής να γίνει μέτοχος
.
Τι γύρευαν οι Ευρωπαίοι εφοπλιστές στην Ουάσιγκτον
-Κάτι περισσότερο από μια εθιμοτυπική επίσκεψη αναζητούσε η ευρωπαϊκή ναυτιλία στην Ουάσιγκτον.
Η Ένωση Ευρωπαίων Πλοιοκτητών
, με τον γενικό γραμματέα της Σωτήρη Ράπτη και τη Λουίζα Πούτσιο, πέρασε τον Ατλαντικό σε μια συγκυρία κατά την οποία στις ΗΠΑ ανοίγουν φάκελοι που μπορούν να επηρεάσουν άμεσα το κόστος και τους όρους λειτουργίας της διεθνούς ναυτιλίας. Η Eνωση συμμετείχε στην αποστολή του International Chamber of Shipping (ICS)
, του οποίου γενικός γραμματέας είναι ο Θωμάς Καζάκος, με την ατζέντα να οδηγεί στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Είχαν συναντήσεις στο State Department, στη Federal Maritime Commission, στη Maritime Administration, αλλά και στο γραφείο του γερουσιαστή Μάρκ Κέλι. Και εκεί τα θέματα που συζητήθηκαν μόνο θεωρητικά δεν ήταν. Το Net-Zero Framework του IMO, η ελευθερία της ναυσιπλοΐας, τα αμερικανικά λιμενικά τέλη που παραμένουν προς το παρόν στον «πάγο»
και το Ships for America Act, μέσω του οποίου η Ουάσιγκτον επιχειρεί να ξαναχτίσει την αμερικανική ναυτιλιακή και ναυπηγική ισχύ. Οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν να βρεθούν ξαφνικά απέναντι σε νέους κανόνες και εμπορικά εμπόδια που θα έχουν σχεδιαστεί χωρίς αυτούς. Γι’ αυτό και το μήνυμα που μετέφεραν στην αμερικανική πρωτεύουσα ήταν συγκεκριμένο
. Ανοικτές αγορές, ενιαίοι διεθνείς κανόνες και ίσοι όροι ανταγωνισμού.
Γκριμάλντι: Μεγάλο επενδυτικό άνοιγμα στην Ασία και κρατά την Ελλάδα για βάση
-Αν θέλει κανείς να καταλάβει προς τα πού οδηγεί το “καράβι” του ο Εμάνουελ Γκριμάλντι
, πρέπει να κοιτάξει ταυτόχρονα δύο χάρτες, της Ασίας και της Μεσογείου. Γιατί στην πρώτη πατάει γκάζι, ενώ στη δεύτερη φροντίζει να ισχυροποιήσει τις βάσεις που ήδη ελέγχει. Το εντυπωσιακό είναι η ταχύτητα
. Μέσα στο διάστημα ενός έτους ανέβασε τον αριθμό των πλοίων που εξυπηρετούν το ασιατικό δίκτυο από περίπου 20 σε περισσότερα από 30. Και δεν κυνηγά απλώς μεγαλύτερο μερίδιο στις θαλάσσιες μεταφορές. Το στοίχημα βρίσκεται στα αυτοκίνητα που βγαίνουν από τα εργοστάσια της Ασίας και κυρίως της Κίνας και αναζητούν δρόμο προς Ευρώπη,
Αφρική, Λατινική Αμερική και Ωκεανία. Εδώ βρίσκεται και το κλειδί των νέων PCTC του ομίλου,
δηλαδή των μεγάλων πλοίων που είναι σχεδιασμένα για τη μεταφορά αυτοκινήτων και άλλων τροχοφόρων φορτίων. Με χωρητικότητα που στα μεγαλύτερα φθάνει περίπου τα 9.800 οχήματα, ο Ναπολιτάνος εφοπλιστής ουσιαστικά επενδύει πάνω στην εκρηκτική διεθνοποίηση της ασιατικής αυτοκινητοβιομηχανίας
. «Και η Ελλάδα;», θα αναρωτηθείτε. Εδώ το σχέδιο είναι διαφορετικό αλλά και συμπληρωματικό. Επενδύσεις σε Ηγουμενίτσα και Ηράκλειο που ελέγχει ο όμιλος και είναι δύο πύλες προς την Ευρώπη, ενώ τέσσερα νέα Ro-Pax προορίζονται, ανά δύο, για τη Minoan Lines και τις γραμμές της Αδριατικής. Ro-Pax είναι τα πλοία που συνδυάζουν επιβάτες με μεγάλες δυνατότητες μεταφοράς Ι.Χ., φορτηγών, trailers και γενικότερα τροχοφόρου φορτίου. Με άλλα λόγια, δεν είναι απλώς πλοία της ακτοπλοΐας. Αποτελούν κρίκους μιας αλυσίδας logistics
που ενώνει δρόμο, λιμάνι και θάλασσα. Στην Ασία ο Grimaldi πηγαίνει εκεί όπου παράγεται το φορτίο. Στην Ελλάδα επενδύει στους κόμβους από τους οποίους το φορτίο μπορεί να κινηθεί προς την ευρωπαϊκή ενδοχώρα. Και ειδικά η Ηγουμενίτσα
, απέναντι από την Ιταλία και πάνω στον άξονα της Αδριατικής, αποκτά σε αυτό το παζλ πολύ μεγαλύτερη σημασία από εκείνη ενός απλού περιφερειακού λιμανιού.
Ο Λεντούδης ανεβαίνει κατηγορία με πέντε Newcastlemax
-Η στροφή των Ελλήνων εφοπλιστών προς μεγαλύτερη διασπορά των επενδύσεών τους αποκτά ακόμη ένα ισχυρό παράδειγμα. Ο Κρίτων Λεντούδης
διευρύνει το αποτύπωμα της Evalend Shipping στο ξηρό φορτίο, ανοίγοντας για πρώτη φορά το κεφάλαιο των Newcastlemax και περνώντας σε μία κατηγορία πλοίων στην οποία μέχρι σήμερα δεν είχε παρουσία. Η Evalend φέρεται να έκλεισε στην κινεζική Dajin Heavy Industry πέντε Newcastlemax των 211.000 dwt, με τίμημα περίπου 77,5 εκατ. δολάρια το καθένα, ανεβάζοντας τη συνολική αξία της επένδυσης στα 387,5 εκατ. δολάρια. Τρία πλοία προγραμματίζεται να παραδοθούν το 2029 και τα υπόλοιπα δύο το 2030. Ο Λεντούδης, βέβαια, δεν ανακαλύπτει τώρα τα bulkers. Η Evalend διαθέτει ήδη 28 πλοία ξηρού φορτίου
, όμως μέχρι σήμερα κινούνταν σε μεγέθη από 19.000 έως 93.500 dwt. Με τη νέα παραγγελία ανεβαίνει πλέον στη «βαριά κατηγορία» της αγοράς, υπερδιπλασιάζοντας το μέγεθος των μεγαλύτερων bulk carriers στα οποία επενδύει. Και η συγκεκριμένη κίνηση δεν είναι μεμονωμένη. Η Evalend έχει σε εξέλιξη ένα ιδιαίτερα μεγάλο ναυπηγικό πρόγραμμα
35 πλοίων σε Κίνα και Νότια Κορέα, που απλώνεται σε tankers, bulkers και gas carriers.
Δανεικοί δανειστές
-Η μεγαλύτερη αγορά ομολόγων του κόσμου αλλάζει χέρια
. Τα hedge funds κατείχαν στο τέλος του 2025 αμερικανικά κρατικά ομόλογα αξίας 2 τρισ. δολαρίων, σχεδόν 3πλάσια σε σύγκριση με 5 χρόνια νωρίτερα. Αντιστοιχούν πλέον στο 7% του εμπορεύσιμου χρέους των 28,9 τρισ., ποσοστό-ρεκόρ. Η τάση αυτή συνεχίστηκε και φέτος με καθαρές αγορές $26,4 δισ. στο 1ο τρίμηνο και 60,6 δισ. στο 2ο, με βάση επίσημα στοιχεία της FED. Ουσιαστικά, τα hedge funds ήρθαν να καλύψουν το κενό που αφήνουν οι παραδοσιακοί αγοραστές.
Τα συνταξιοδοτικά ταμεία, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, στρέφονται σε λιγότερο ρευστές και πιο αποδοτικές τοποθετήσεις, όπως για παράδειγμα το private credit. Η μεγάλη διαφορά έγκειται στον ορίζοντα. Ένα Ασφαλιστικό Ταμείο αγοράζει για να κρατήσει δεκαετίες. Το hedge fund αγοράζει -με δανεικά από την αγορά repos- με μόχλευση έως και 20 φορές,
για να κερδίσει τη μικρή απόκλιση τιμής ανάμεσα στο ομόλογο και το αντίστοιχο συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης. Η Morgan Stanley εκτιμά ότι οι μοχλευμένες αυτές θέσεις έχουν ήδη μειωθεί φέτος κατά περίπου 20%, στα 1,2 τρισ. δολάρια
. Η υποχώρηση συμπίπτει με το ξεπούλημα που παρατηρείται τον τελευταίο καιρό. Το 30ετές έφτασε στο 5,613%, υψηλό από τον Ιούνιο του 2002. Το 10ετές ξεπέρασε το 5,29%, από 4,15% στην αρχή της χρονιάς. Η Fed αύξησε τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο, για πρώτη φορά από το 2023. Όποιος κρατά Treasuries χάνει φέτος 2,6%
. Οι αποδόσεις ανέβηκαν ακόμη και την ημέρα που η καταναλωτική εμπιστοσύνη έπεσε στις 81,9 μονάδες, χαμηλό από το 2014. Ο Mohamed El-Erian
το αποδίδει σε ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης. Ζούμε στην εποχή που όλοι, κυβερνήσεις, τεχνολογικοί όμιλοι και λοιπές επιχειρήσεις ζητούν ταυτόχρονα δανεικά. Το πρόβλημα είναι ότι ο δανειστής που αγοράζει με δανεικά είναι και ο πρώτος που πουλάει όσο-όσο.
Μια μικρή ετικέτα αξίας 800 ευρώ
-Η Gucci
πουλά από τον Αύγουστο το «πρώτο sneaker του Demna»
για τον οίκο, το περιβόητο Drip, με ετικέτα «Made in China»
. Το αποκάλυψε το Reuters στις 24 Σεπτεμβρίου, που είδε την ένδειξη στον ιστότοπο της εταιρείας και σε ένα κεντρικό κατάστημα στο Παρίσι. Το παπούτσι κοστίζει περίπου 800 ευρώ στην Ευρώπη και 1.000 δολάρια στις ΗΠΑ, δηλαδή είναι κάπως φθηνότερο από πολλά άλλα παπούτσια Gucci. Δεν έχει κορδόνια και φτιάχνεται από νάιλον, καμβά ή σουέτ. Αυτό είναι το 2ο μοντέλο της συλλογής Primavera, ένα δερμάτινο slip-on που γράφει Κίνα. Όλα τα υπόλοιπα παπούτσια με δήλωση προέλευσης στον ιστότοπο, είναι ιταλικά. Ο Κινέζος κατασκευαστής
επελέγη για την τεχνογνωσία που απαιτεί το σχέδιο, όχι για το κόστος λέει η Gucci. Ευρύτερο σχέδιο μεταφοράς παραγωγής εκτός Ιταλίας δεν υπάρχει, έσπευσε να δηλώσει ο εκπρόσωπός της. Οι πωλήσεις της Gucci μειώθηκαν στο μισό, μέσα σε 3 χρόνια και ο όμιλος Kering έκλεισε δεκάδες καταστήματα. Δύο πηγές του ομίλου είπαν στο Reuters ότι η μάρκα έχει αρχίσει να μειώνει τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα, ακόμη και στην Κίνα.
Το 2ο τρίμηνο έκλεισε με τζίρο στα 1,4 δισ. ευρώ, με οργανική πτώση -2%. Ήταν όμως το 12ο διαδοχικό πτωτικό τρίμηνο. Η Berenberg
διακρίνει μια διαφοροποίηση ανάμεσα στην προέλευση και στην πολυτελή εικόνα που θέλει να ανακτήσει ο οίκος. Ο Simon Whitehouse
, σύμβουλος ειδών πολυτελείας στο Μιλάνο, το διατύπωσε με ωμή ειλικρίνεια. Η κινεζική ετικέτα δεν κάνει καλή εντύπωση. Την περασμένη Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ο Demna παρουσίασε στο Μιλάνο την 3η του επίδειξη, το «Store Show»
, αξιοποιώντας ένα σκηνικό που θύμιζε κατάστημα. Ο διευθύνων σύμβουλος της Kering, Luca de Meo
, έχει προειδοποιήσει ότι το 3ο τρίμηνο μπορεί να βγει περίπου στάσιμο. Φαίνεται πως στα είδη πολυτελείας, ο πελάτης πληρώνει δύο ετικέτες, τη μεγάλη απέξω και τη μικρή από μέσα.
Όταν η Boeing νίκησε τη Northrop
-Το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου ανακοίνωσε την Τρίτη ότι το Ναυτικό ανέθεσε στην Boeing το F/A-XX, το μαχητικό έκτης γενιάς για τα αεροπλανοφόρα
. Η σύμβαση ξεπερνά τα 20 δισ. δολάρια και αφορά μόνο τη φάση πλήρους ανάπτυξης. Καλύπτει αεροσκάφη για δοκιμές εδάφους, πτήσης, συστημάτων και όπλων. Από τη δεκαετία του 2030, το νέο αεροσκάφος θα αντικαταστήσει σταδιακά τα F/A-18E/F Super Hornet και τα EA-18G Growler και θα πετά δίπλα στα F-35C. Από αυτή τη διαδικασία υπάρχει ένας ηττημένος, η Northrop Grumman.
Η Lockheed Martin είχε αποκλειστεί από τον Μάρτιο του 2025. Η Boeing έχει κερδίσει πλέον και τα δύο αμερικανικά προγράμματα 6ης γενιάς, μετά το F-47 της Αεροπορίας το 2025. Ο επικεφαλής του αμυντικού της βραχίονα, Steve Parker
, λέει ότι η παράλληλη κατασκευή δύο μαχητικών ήταν εξαρχής το σχέδιο και ότι οι επενδύσεις έγιναν με αυτόν τον γνώμονα
. Η διαδικασία ανάθεσης (συμβαίνουν κι αλλού) καθυστέρησε περίπου 18 μήνες. Οι υποψήφιοι περίμεναν την απόφαση από τον Μάρτιο του 2025. Χρειάστηκε το Κογκρέσο να εγγράψει 897 εκατ. δολάρια στον προϋπολογισμό του 2026 και να υποχρεώσει το Πεντάγωνο να υπογράψει σύμβαση ανάπτυξης. Η αντίδραση της αγοράς ήταν ήπια και προφανής
, η Boeing κέρδισε περίπου +2,5% και η Northrop έχασε σχεδόν -5%. Η συζήτηση των αμέσως επόμενων ημερών είναι αν η Boeing ξεπεράσει τον αρχικό προϋπολογισμό γιατί έχει ιστορικό υπερβάσεων κόστους σε τέτοια προγράμματα. Για τη Northrop θα ήταν η πρώτη παραγωγή μαχητικού εδώ και πάνω από 5 δεκαετίες.
Μπορεί ακόμη να προσφύγει, κάτι που θα πάγωνε τις εργασίες για μήνες, αν και τέτοιες προσφυγές σπάνια ευδοκιμούν.