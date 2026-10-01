-Χαίρετε, όντως τα χθεσινά μέτρα, πλην των γνωστών για τα καύσιμα, ήταν καλά και κρατήθηκαν ως μυστικό για να τα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης. Η ιδέα του Πιερρακάκη και του επιτελείου του να ανακοινώνει με δόσεις μέτρα τύπου ΔΕΘ νομίζω ότι έχει ένα καλό πολιτικό effect. Οι ίδιες οι 120 δόσεις αφορούν πολύ κόσμο, έρχονται σε μια εποχή που ο κόσμος αυτός και δυσκολεύεται λόγω ακρίβειας αλλά ταυτοχρόνως και θέλει να πληρώσει προκειμένου να συνεχίσει τη δουλειά του, τη λειτουργία της μικρής ή μεσαίας επιχείρησής του και να διευκολυνθεί. Ο Πιερρακάκης δέχθηκε χθες πολλά μηνύματα από βουλευτές της ΝΔ που του είπαν ότι υπήρξε καλή αντίδραση για τη ρύθμιση των 120 δόσεων, είναι κάτι που το ζητούσε εδώ και καιρό η αγορά. Άλλωστε, τόσο στο ΥΠΟΙΚ όσο και στο Μαξίμου διαπιστώνουν ότι τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος γράφουν πολύ θετικά στην κοινή γνώμη και μάλιστα σε όλα τα ακροατήρια, καθώς όλοι είναι αντιμέτωποι με το πρόβλημα. Συνεπώς, αν έχεις ένα μέτρο που σκοράρει σε κάθε έρευνα πάνω από 60% σε αποδοχή, το συνεχίζεις και το ενισχύεις στο όριο του δημοσιονομικά εφικτού. Επίσης, μου λένε ότι έγινε και μια πρώτη συζήτηση εντός του Υπουργικού για το νέο πλαίσιο που βάζει κανόνες στους servicers και ακόμα και έμπειροι δικηγόροι και σχετικοί με το θέμα, όπως ο Θάνος Πλεύρης, αναγνώρισαν ότι η ρύθμιση είναι αυστηρή, αλλά και ταυτόχρονα πολύ ξεκάθαρη για μια αγορά που ως τώρα σε μεγάλο βαθμό ήταν ανεξέλεγκτη για τους servicers. Να σας πω ότι η ρύθμιση για τις 120 δόσεις και για το «φρένο» στους servicers θα έρθει λογικά ως το τέλος Οκτωβρίου, ανεξάρτητα από το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ.

Η σιωπηρή παράταση και το πετρέλαιο θέρμανσης

Οι αναφορές για Ντόρα κ.λπ. του Μητσοτάκη

Τσίπρας-Άγιον Όρος… βοήθειά μας

ΚΥΣΕΑ και Σαουδική Αραβία

Το πρόγραμμα του Ρούμπιο

Το κάλεσμα της πρεσβείας

Η μυστήρια δημοσκόπηση…

Σε διαδικασία αναδιάρθρωσης χρέους η Volotea

Μειώθηκαν οι short θέσεις στη METLEN

Ο Ελληνοαμερικάνος του Μπέσεντ

Δύο αναγνώσεις για τα αποτελέσματα της Intracom

Τα φωτοβολταϊκά πλήγωσαν τη MEVACO, μαξιλάρι η Άμυνα

Καλές επιδόσεις στην Εναλλακτική Αγορά

ΔΑΑ: Απογειώνεται σε νέα ιστορικά υψηλά

HELLENiQ ENERGY: Μία ανάσα από το ρεκόρ των 18,87 ευρώ

Πλησιάζουν τα €34 δισ. oι αποταμιεύσεις των Ελλήνων στα Αμοιβαία Κεφάλαια

Το ομόλογο που θέλει να γίνει μετοχή

Τι γύρευαν οι Ευρωπαίοι εφοπλιστές στην Ουάσιγκτον

Γκριμάλντι: Μεγάλο επενδυτικό άνοιγμα στην Ασία και κρατά την Ελλάδα για βάση

Ο Λεντούδης ανεβαίνει κατηγορία με πέντε Newcastlemax

Δανεικοί δανειστές

Μια μικρή ετικέτα αξίας 800 ευρώ

Όταν η Boeing νίκησε τη Northrop

-Πριν από τη χθεσινή ανακοίνωση δια στόματος Μητσοτάκη για την ενίσχυση τηςγια το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, είχε βγάλει ανακοίνωση ηγια τη δική της συμμετοχή στο. Αντιθέτως, ησυνεχίζει τη λογική της «σιωπηρής» συμμετοχής στο σχήμα των επιδοτήσεων, όπως έκανε και τον προηγούμενο μήνα, εφαρμόζοντας την έκπτωση απευθείας στην αντλία. Ως προς το, το λογικό είναι ότι εκεί γύρω στις 14/10 η κυβέρνηση θα κάνει συνολικές ανακοινώσεις για την τιμή διάθεσης, αλλά και για την, σε προφανή συνεννόηση με τα διυλιστήρια. Τότε, ανάλογα και με τις διεθνείς τιμές, θα δούμε σε ποιο ύψος θα διαμορφωθεί η επιδότηση του diesel και αν θα συνεχιστεί η επιδότηση της βενζίνης που γίνεται αποκλειστικά από τα διυλιστήρια ως τώρα.-Ρώτησα και έμαθα γιατί ο Κ.Μ επέλεξε χθες, ενώ είχε τα ευχάριστα (μέτρα) να ανακοινώσει,αφού βέβαια είπε και κάτι για τα περί αλαζονείας υπουργών. Μου είπαν ότι δεν άρεσε καθόλου στο Μ.Μ και η αναφορά του υιού και ανιψιούπερί αλαζονείας υπουργών ότι «ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι», επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά αυτά που είχε πει προ ημερών και η μητέρα του. Τώρα αν ψάξετε στ’ αλήθεια το(του 15%) τον δήμο Αθηναίων μάλλον θα βρείτε… και το τούμπανο και το καμάρι. Αλλά ξαναλέω ότι για τις αλαζονικές συμπεριφορές υπουργών πιστεύω ότι έχουν δικαίωμα κριτικής όλοι, είτε είναι αρμόδιοι, είτε είναι αναρμόδιοι, άρα και η Ντόρα και ο Μπακογιάννης και εσείς και εγώ. Μόνο που εσείς και εγώ δεν μετέχουμε ελέω ονόματος τόσα χρόνια στην εξουσία. Μου λένε ότι αυτό το tension με την Ντόρα και τον πρωθυπουργό αδελφό της υπάρχει γιατί ο Μητσοτάκηςγια να μην τρέχει στα Χανιά να εκλέγεται (περπατώντας θα βγει). Δεν το έχω διασταυρώσει και άραεδώ και όχι ως γεγονός.-Σήμερα το πρωί έμαθα ότι θα επισκεφθεί ιδιωτικώς το Άγιον Όρος ο αγαπημένος μαςο και θεοσεβούμενος πλέον. Σε δυο-τρεις Ιερές Μονές θα τον πάει ο, ιατρός και κάτι σαν κοσμοκαλόγερος ή παππάς αν έχω καταλάβει καλά. Θέλω φωτογραφίες, κεριά αναμμένα, διαβάσματα και αν γίνεται να μάθω και εξομολογήσεις. Δεν θέλω πάντως να τον αδικώ με τα θρησκευτικά τον πολυχρονεμένο μας Αλέξη, γιατί με την Εκκλησία τα είχε πάντα καλά. Και με τον Ιερώνυμο (ή Συριζώνυμο) μια χαρά ήταν, άλλωστε ποιος θα ξεχάσει το περιστέρι που κάθισε επί την κεφαλήν του λίγο πριν από τις εκλογές το 2015 στα Θεοφάνια στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς; Άντε τώρα να δω πού-Σας έγραψα τις προάλλες ότι τοθα γίνει σήμερα, σας λέω κιόλας ότι θα γίνει το απόγευμα γιαπου εκπροσωπεί την κυβέρνηση στους εορτασμούς για τα 66 χρόνια από την ανεξαρτησία του νησιού. Θεωρήστε δεδομένη την παράταση της παραμονής των, καθώς με φόντο τηδεν μπορεί να εμφανίζεται τώρα να αποσύρει την υποστήριξη στο. Μιας και είπα Ριάντ,, καθώς μετά από δύο χρόνια επαναλαμβάνεται η, οπότε εκείνες τις μέρες λογικά θα γίνει και τομε τον-Κατά τα άλλα, στην κυβέρνηση και ειδικά στο ΥΠΕΞ υπάρχεικαι ανταλλαγή αλληλογραφίας με τογια την, ο οποίος φτάνει στα μέρη μας λογικά το βράδυ της Τρίτης 6 Οκτωβρίου. Το κυρίως πρόγραμμα της επίσκεψης θα γίνει την Τετάρτη 7 του μήνα,, τις διευρυμένες συνομιλίες για τον Στρατηγικό Διάλογο και λίγο πιο αργά ραντεβού και με τον Μητσοτάκη, ο οποίος νωρίτερα θα βρίσκεται στηνγια τη. Γενικά, μου λένε ότι ο Αμερικανός ΥΠΕΞ θα έχειπου επιμελείται και η εδώ Πρεσβεία.-Μιας και λέω για πρεσβείες, σας έγραψα χθες για τηνγια μια πρώτη συνάντηση στην πρεσβευτική κατοικία, να σας πω ότι σήμερα σειρά παίρνει ο, ο οποίος επίσης ξέρει αρκετά καλά Ελληνικά. Σε μια μάλλον περίπλοκη περίοδο για τη Γερμανία, ο Γερμανός πρέσβης καλεί τους εν Ελλάδι αξιωματούχους για απεριτίφ και γερμανική κουζίνα, αν και πάντα σε αυτά τα καλέσματα τα πιο ενδιαφέροντα πηγαδάκια αφορούν τις-Συνεδρίασε χθες το απόγευμα οπου ασχολήθηκε με δύο κυρίως θέματα. Ένα ηπου τους έστειλε το, το κόμμα που δήλωσε ότι στηρίζει ο, με την οποία τους ζητά να συμπεριλαμβάνεται στις. Όπως έμαθα, η λύση που προκρίθηκε είναι οι αυθόρμητες απαντήσεις για το κόμμα συμμαχία Ελλήνων θα καταγράφονται κανονικά και αν περάσει το 1% θα βγαίνει και στις κάρτες, η δε απάντηση για κόμμα Κασιδιάρη θα προσμετράται στο «άλλο κόμμα». Επίσης, συζητήθηκε και ηγια την οποία σας έγραφα χθες. Η εταιρεία δεν είναι μέλος του ΣΕΔΕΑ, άρα δεν έχουν καμία αρμοδιότητα. «Ό,τι προβλέπει το νομικό πλαίσιο» λένε τα μέλη του, που σημαίνει ότι αν ο δικηγόρος θέλει να βγάλει άκρη πρέπει να στείλει την καταγγελία στην ελεγκτική δημοσκοπήσεων που θα κάνει την έρευνα και θα δημοσιοποιήσει το πόρισμά της. Για την ιστορία, μαθαίνω ότι ο επικεφαλής της Interview υποστηρίζει ότι ολοκλήρωσε την επίμαχη έρευνα στις 27/9 το βράδυ. Την έστειλε στην αρμόδια υπάλληλο που εκπονεί την έκθεση η οποία την τελείωσε στις 28, έβαλε τη συγκεκριμένη ημερομηνία, έστειλε τις κάρτες στο συνεργαζόμενο μέσο και στις 29/9 δημοσιεύτηκε. Τώρα, θα το βρει η υπηρεσία, ήτοι ηεάν επιληφθεί, αλλά πάντως είναι-Η(στην οποία η Aegean κατέχει ποσοστό άνω το 20%) βρίσκεται επισήμωςμε στόχο όπως γράφεται στην Ισπανία να έχει επέλθει συμφωνία έως τον Δεκέμβριο του 2026. Στις συζητήσεις συμμετέχουν ο κρατικός φορέας SEPI (η Volotea έλαβε κρατική ενίσχυση κατά την πανδημία) που θα έχει σημαντικό λόγο στις τελικές αποφάσεις, καθώς και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλοι πιστωτές. Ηεμφανίζεται διατεθειμένη να συζητήσει νέα παράταση της αποπληρωμής, πιθανώς από το 2029 έως το 2030, αλλά εμφανίζεται να μην επιθυμεί haircut στο δικό της δάνειο. Για τη Volotea έχουν ήδη μετατεθείΠαράλληλα, η αεροπορική προετοιμάζει, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινώσει το ύψος της άντλησης ή τους τελικούς όρους. Η εταιρεία αποδίδει μεγάλο μέρος της πίεσης στην, την επίπτωση της οποίας υπολογίζει περίπου στα €150 εκατ. Το σχέδιο συνοδεύεται από σημαντική επιχειρησιακή προσαρμογή και η Volotea σχεδιάζει να περιορίσει τον στόλο της από 44 αεροσκάφη σε 30-35, κυρίως Airbus A320, ενώ προβλέπεται και μείωση περίπου 50 θέσεων εργασίας στα γραφεία της Βαρκελώνης.είχε γίνει εμφανής ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν η εταιρεία γνωστοποίησε ότι είχε συμφωνήσει αναβολές πληρωμών ύψους €49,3 εκατ. και αναζητούσε πρόσθετη χρηματοδότηση €25 εκατ. Η Volotea προβλέπει, έναντι €62,3 εκατ. το 2025. Ισπανικά μέσα αναφέρουν πως ηπροτίθεται να αποκτήσει τον έλεγχο ή να προχωρήσει στη συγκεκριμένη μετατροπή χρέους σε μετοχές, ενώ ο CEO της Volotea, Carlos Muñoz, διαβεβαίωσε ότι, τιςκαι τον-Σε σταθερά πτωτική τροχιά είναι οιτης METLEN που πλέον κινείται στο επίπεδο των 49 ευρώ. Συγκεκριμένα, όπως ενημερώθηκε η(η αγγλική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) το σύνολο των short θέσεων στη METLEN υποχώρησε σε 7,69% από 7,89% που ήταν στην προηγούμενη ενημέρωση. Η νέα μείωση αντιστοιχεί σε-Ένα έμπειρο στέλεχος της Wall Street, με βαθιά γνώση των αγορών ομολόγων και της νομισματικής πολιτικής, εντάσσει στο επιτελείο του ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών. Πρόκειται για τον Ελληνοαμερικανό οικονομολόγο(David Zervos), επί σειρά ετών Chief Market Strategist της Jefferies, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα συμβούλου (counselor) στο αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών. Ο Ζερβός θα έχει ευρύ συμβουλευτικό ρόλο δίπλα στον Μπέσεντ, χωρίς η τοποθέτησή του να απαιτεί επικύρωση από τη Γερουσία. Ουσιαστικά, ο υπουργός Οικονομικώνστις αγορές, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, τα επιτόκια και τη διαχείριση του αυξανόμενου κόστους χρηματοδότησης των ΗΠΑ. Απόφοιτος του Washington University με μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο στα Οικονομικά από το University of Rochester, ξεκίνησε την καριέρα του ως οικονομολόγος στη Federal Reserve στις αρχές της δεκαετίας του '90, ενώκαι έχει υποστηρίξει τις κινήσεις του Μπέσεντ για επαναγορές μακροπρόθεσμων αμερικανικών ομολόγων. Άνθρωποι που τον γνωρίζουν λένε πως παρότι δεν γεννήθηκε χώρα μας (ο πατέρας του έφυγε για τις ΗΠΑ σε νεαρή ηλικία),και επισκέπτεται κάθε χρόνο -όπως και φέτος- τον τόπο καταγωγής του, όχι μόνο για διακοπές, αλλά και για επαφές με ανθρώπους της αγοράς, της πολιτικής και των επιχειρήσεων.-Ηανακοίνωσε προχθές αποτελέσματα εξαμήνου και η αγορά χθες την επιβράβευσε μεΠροφανώς η αγορά διάβασε πρώτα τη θετική πλευρά των λογιστικών καταστάσεων και τις προοπτικές. Τα κέρδη προ φόρων ήταν €10,6 εκατ. για τον όμιλο και €14 εκατ. για τη μητρική. Τα διαθέσιμα και τα αποτιμώμενα χρηματοοικονομικά στοιχεία έφτασαν τα, με μηδενικό τραπεζικό δανεισμό σε εταιρικό επίπεδο.Η Ευρώπη Holdings εμφανίζεται πλέον ως διακοπείσα δραστηριότητα, ενόψει της απορρόφησής της από την CrediaBank. Μαζί της, το τελικό αποτέλεσμα του ομίλου γυρίζει σε καθαρές ζημιές 8 εκατ. ευρώ. Αιτία είναι οι έκτακτες επιβαρύνσεις της συγχώνευσης. Χωρίς αυτές, το αποτέλεσμα είναι κέρδη 8,6 εκατ., ενώ οι συνεχιζόμενες δραστηριότητες έδωσαν καθαρά κέρδη 7,1 εκατ. Η κερδοφορία της μητρικής στηρίζεται στο χαρτοφυλάκιο μετοχών, που απέδωσε 17,1 εκατ. ευρώ. Είναι στη φύση μιας εταιρείας συμμετοχών το αποτέλεσμα να ακολουθεί το ταμπλό, προς τα πάνω και προς τα κάτω. Για τον ίδιο λόγο,Πριν από τη συγχώνευση, η Ευρώπη Holdings επιστρέφει κεφάλαιο 0,31 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή 17,8 εκατ. για την Intracom. Κατόπιν, η εισηγμένη θα κατέχει 82,9 εκατ. μετοχές CrediaBank, το 3,76%, με δέσμευση διακράτησης 6 μηνών. Οεξηγεί ότι η υπεραξία θα αποτυπωθεί στις ετήσιες καταστάσεις, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Στο μεταξύ,. Στο Ελληνικό τρέχει έργο 100 εκατ. ευρώ με την Ten Brinke. Στο Μαρούσι, το Voria των 380 εκατ. έχει ορίζοντα τον Μάιο του 2028. Η αξία υπάρχει στα χαρτιά.-Η MEVACO, που διαθέτει δραστηριότητα σε εξειδικευμένα κατασκευαστικά έργα και σταθερά αυξανόμενη παρουσία στην Άμυνα,Ο τζίρος υποχώρησε κατά 64,1% στα 17,66 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη κατά 78,7% στα 1,59 εκατ. ευρώ. Η αιτία ήταν ξεκάθαρη και οφείλεται κυρίως από την κάμψη της ζήτησης για μεταλλικές βάσεις φωτοβολταϊκών, μετά τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα του 2024-2025. Η πίεση ενισχύθηκε από το, το οποίο δεν μπόρεσε να μετακυλιστεί πλήρως στις τιμές, με αποτέλεσμα το μικτό περιθώριο να υποχωρήσει κατά περίπου 6,5 ποσοστιαίες μονάδες και το EBITDA κατά 73%, στα 2,76 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση προβλέπει ότικαι το δεύτερο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως αναμένει θετικό πρόσημο ανάλογο της έντασης και του ρυθμού με αυτόν του δευτέρου εξαμήνου της προηγούμενης χρήσεως 2025. Πρακτικά, η εταιρεία επιχειρεί να μειώσει την εξάρτησή της από τα φωτοβολταϊκά καιστο ισοζύγιο των δραστηριοτήτων της.διευρύνει τις συνεργασίες και το ανεκτέλεστο έργων της και, παράλληλα, αυξάνει την παραγωγική της δυναμικότητα. Το ανεκτέλεστο μόνο από τις συμφωνίες με την Intracom Defense ανέρχεται σε, ενώ υλοποιεί επένδυση περίπου €10 εκατ. για νέο βιομηχανικό κτίριο 6.500 τ.μ. και νέο μηχανολογικό εξοπλισμό, με ορίζοντα ολοκλήρωσης έως το τέλος του 2027.-Και οι εταιρείες της Εναλλακτικής αγοράς δεν πήγαν άσχημα στο εξάμηνο.είχε δύο εταιρείες με ζημιές (ΟΝΥΧ λόγω αλλαγής δραστηριότητας και ανάπτυξης στον χώρο του Τουρισμού) και την. Συνολικά οι 11 εταιρείες εμφάνισαν αύξηση 18% στον κύκλο εργασιών, 17% στα λειτουργικά κέρδη και 114% στα καθαρά κέρδη. Στις εταιρείες δεν περιλαμβάνονται οι εταιρείες ειδικού σκοπού που κατέχουν ομολογίες ενδιάμεσης εξασφάλισης για τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών (Mezz). Dotsoft και SoftWeb ετοιμάζονται για τοέχοντας αναγγείλει αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με Γενικές Συνελεύσεις μέσα στον Οκτώβριο.-Η μετοχή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών συνεχίζει να διατηρείται σε. Στη χθεσινή συνεδρίαση κατέγραψε ισχυρό άλμα 6,23%, κλείνοντας στα 12,96 ευρώ και σε νέο ιστορικό υψηλό. Η κίνηση αυτή ήρθε στον απόηχο της έντονης μεταβλητότητας που ακολούθησε το rebalancing της 18ης Σεπτεμβρίου, όταν ο ΔΑΑ ενισχύθηκε κατά 8,87% στα 12,27 ευρώ. Μετά την αρχική εκτίναξη,, υποχωρώντας έως τα 11,42 ευρώ, πριν επιστρέψει σε ανοδική πορεία. Ακολούθησε ένα, το οποίο οδήγησε τη μετοχή σε νέα επίπεδα ρεκόρ. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η συναλλακτική δραστηριότητα. Ο ημερήσιος τζίρος ανήλθε στα 69,3 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας ακόμη και τα επίπεδα της συνεδρίασης του rebalancing, όταν είχε διαμορφωθεί στα 54 εκατ. ευρώ. Ο όγκος συναλλαγών ξεπέρασε τα, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών αφορούσε καθαρές πράξεις, καθώς τα πακέτα ανήλθαν σε μόλις 8,5 εκατ. ευρώ.-Σε ανοδική τροχιά συνέχισε η HELLENiQ ENERGY για τρίτη συνεχόμενη μέρα, με τον τίτλο να βρίσκεται πλέον. Χθες κατέγραψε άνοδο 3,62% και έκλεισε στα 18,63 ευρώ, επίπεδο που αποτελεί νέο υψηλό 27 ετών. Με την κίνηση αυτή πλησίασε ακόμη περισσότερο το ιστορικό ρεκόρ των 18,87 ευρώ, το οποίο είχε καταγραφεί στις 22 Σεπτεμβρίου 1999. Η δυναμική της μετοχής συνδέεται με το ευνοϊκό περιβάλλον για τον ενεργειακό κλάδο, αλλά και με τις πρόσφατες κινήσεις της εταιρείας στην αγορά καυσίμων. Ηανακοίνωσε την παράταση έως τις 14 Οκτωβρίου τηςστην αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, με στόχο τη στήριξη των καταναλωτών και της αγοράς εν μέσω αυξημένων πιέσεων στις τιμές καυσίμων. Το μέτρο αφορά έκπτωση 7,95 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη και 4,05 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, προ ΦΠΑ, για καύσιμα που προορίζονται για την εσωτερική αγορά.-Η αγορά των ελληνικών αμοιβαίων κεφαλαίων έφτασε στις 28 Σεπτεμβρίου τα, αυξημένη κατά 1,02 δισ. ή 3,11% από τις 30 Ιουνίου. Είναι πολύ πιθανό, μαζί με τις χθεσινές εισροές να βρίσκεται ήδη ή έστω πολύ κοντά στα 34 δισ. ευρώ.. Τα €738 εκατ., δηλαδή το 72% της αύξησης, ήταν νέο χρήμα. Η μέση απόδοση της αγοράς δεν ξεπέρασε το 0,85%. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στο πού κατευθύνθηκαν τα κεφάλαια. Τατράβηξαν €446,35 εκατ., το 60,5% των εισροών, σε διάστημα μάλιστα που έχασαν σε απόδοση κατά μέσο όρο 1,54%. Το ενεργητικό τους αυξήθηκε κατά περίπου €309 εκατ. Η διαφορά, κοντά στα 138 εκατ., είναι ο λογαριασμός της ανόδου των αποδόσεων. Ταδέχθηκαν €50,5 εκατ. και κατέληξαν με ενεργητικό μειωμένο κατά 1,10%. Η μέση απόδοσή τους, -3,34% στο διάστημα 30/6 μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΘΕ, είναι η χειρότερη του πίνακα. Στην απέναντι όχθη, τακέρδισαν +10,08% και πρόσθεσαν €483,7 εκατ. στο ενεργητικό τους, που έφτασε τα €4,91 δισ. Οι εισροές ήταν €22,5 εκατ., μόλις το 3% του νέου χρήματος. Στο τρίμηνο της αναβάθμισης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου σε ανεπτυγμένη αγορά, στις 21 Σεπτεμβρίου, το ράλι το εισέπραξαν όσοι ήταν ήδη μέσα. Συνολικά, 10 από τις 18 κατηγορίες, είχαν αρνητική μέση απόδοση. Σε αυτές, βρίσκεται το 62,6% του ενεργητικού. Ταείχαν εκροές 21,5 εκατ., παρότι ΕΚΤ και Fed αύξησαν επιτόκια τον Σεπτέμβριο.. Όποιος αγόρασε τον Ιούλιο μετρά απώλειες.-Ηγύρισε σε κέρδη στο πρώτο εξάμηνο και σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες, ετοιμάζει το επόμενο βήμα. Την ερχόμενη εβδομάδα, αναμένεται η πρόσκληση για έκτακτη γενική συνέλευση, με θέμα την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.Τα χρήματα προορίζονται για την εξόφληση χρεών προς την doValue, με την οποία γίνονται ήδη συζητήσεις αλλά και για την αποπληρωμή υψηλότοκων υποχρεώσεων προς την Εθνική Τράπεζα. Στις λογιστικές καταστάσεις εξαμήνου που δημοσίευσε χθες βρίσκεται. Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε -4,2%, στα €10,66 εκατ. Το μικτό κέρδος όμως αυξήθηκε +66%, στα €1,67 εκατ., και το περιθώριο ανέβηκε από 9% σε 15,6%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης έγιναν κέρδη 562 χιλ., από ζημιές 164 χιλ. πέρυσι. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν -27%, αλλά στα 467 χιλ.Προ φόρων έμειναν 95 χιλ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη των 231 χιλ. οφείλονται κυρίως σε θετικό φόρο 136 χιλ. Στις 3 Σεπτεμβρίου, η εταιρεία αποδέχθηκε ρύθμιση δανείων περίπου 6,5 εκατ. ευρώ με την Εθνική, έως το τέλος του 2029. Είχαν προηγηθεί, στα τέλη του 2025, οι συμφωνίες με Piraeus και doValue, συνολικά περίπου 5 εκατ. ευρώ. Στα 2 ευρώ η μετοχή, με την κεφαλαιοποίηση περίπου στα 6,1 εκατ. ευρώ. Το ομόλογο αντιστοιχεί στο 82% της κεφαλαιοποίησης. ΕΑΝ το ομόλογο, 18 μήνες μετά την έκδοσή του, μετατραπεί ολόκληρο σε μετοχές, οι ομολογιούχοι με τα σημερινά δεδομένα θα κατείχαν περίπου το 45% της εταιρείας. Επομένως, στόχος της εταιρείας στο εξής είναι. Όταν οι τόκοι τρώνε το κέρδος,-Κάτι περισσότερο από μια εθιμοτυπική επίσκεψη αναζητούσε, με τον γενικό γραμματέα της Σωτήρη Ράπτη και τη Λουίζα Πούτσιο, πέρασε τον Ατλαντικό σε μια συγκυρία κατά την οποία στις ΗΠΑ ανοίγουν φάκελοι που μπορούν να επηρεάσουν άμεσα το κόστος και τους όρους λειτουργίας της διεθνούς ναυτιλίας. Η Eνωση συμμετείχε στην αποστολή του, του οποίου γενικός γραμματέας είναι ο Θωμάς Καζάκος, με την ατζέντα να οδηγεί στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Είχαν συναντήσεις στο State Department, στη Federal Maritime Commission, στη Maritime Administration, αλλά και στο γραφείο του γερουσιαστή Μάρκ Κέλι. Και εκεί τα θέματα που συζητήθηκαν μόνο θεωρητικά δεν ήταν. Το Net-Zero Framework του IMO, η ελευθερία της ναυσιπλοΐας, τα αμερικανικά λιμενικά τέλη πουκαι το Ships for America Act, μέσω του οποίου η Ουάσιγκτον επιχειρεί να ξαναχτίσει την αμερικανική ναυτιλιακή και ναυπηγική ισχύ. Οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν να βρεθούν ξαφνικά απέναντι σε νέους κανόνες και εμπορικά εμπόδια που θα έχουν σχεδιαστεί χωρίς αυτούς. Γι’ αυτό και τ. Ανοικτές αγορές, ενιαίοι διεθνείς κανόνες και ίσοι όροι ανταγωνισμού.-Αν θέλει κανείς να καταλάβει προς τα πού οδηγεί το “καράβι” του ο, πρέπει να κοιτάξει ταυτόχρονα δύο χάρτες, της Ασίας και της Μεσογείου. Γιατί στην πρώτη πατάει γκάζι, ενώ στη δεύτερη φροντίζει να ισχυροποιήσει τις βάσεις που ήδη ελέγχει.. Μέσα στο διάστημα ενός έτους ανέβασε τον αριθμό των πλοίων που εξυπηρετούν το ασιατικό δίκτυο από περίπου 20 σε περισσότερα από 30. Και δεν κυνηγά απλώς μεγαλύτερο μερίδιο στις θαλάσσιες μεταφορές. Το στοίχημα βρίσκεται στα αυτοκίνητα που βγαίνουν από τα εργοστάσια της Ασίας και κυρίως της Κίνας καιΑφρική, Λατινική Αμερική και Ωκεανία. Εδώ βρίσκεται καιδηλαδή των μεγάλων πλοίων που είναι σχεδιασμένα για τη μεταφορά αυτοκινήτων και άλλων τροχοφόρων φορτίων. Με χωρητικότητα που στα μεγαλύτερα φθάνει περίπου τα 9.800 οχήματα,. «Και η Ελλάδα;», θα αναρωτηθείτε. Εδώ το σχέδιο είναι διαφορετικό αλλά και συμπληρωματικό. Επενδύσεις σε Ηγουμενίτσα και Ηράκλειο που ελέγχει ο όμιλος και είναι δύο πύλες προς την Ευρώπη, ενώ τέσσερα νέα Ro-Pax προορίζονται, ανά δύο, για τη Minoan Lines και τις γραμμές της Αδριατικής. Ro-Pax είναι τα πλοία που συνδυάζουν επιβάτες με μεγάλες δυνατότητες μεταφοράς Ι.Χ., φορτηγών, trailers και γενικότερα τροχοφόρου φορτίου. Με άλλα λόγια, δεν είναι απλώς πλοία της ακτοπλοΐας. Αποτελούνπου ενώνει δρόμο, λιμάνι και θάλασσα. Στην Ασία ο Grimaldi πηγαίνει εκεί όπου παράγεται το φορτίο. Στην Ελλάδα επενδύει στους κόμβους από τους οποίους το φορτίο μπορεί να κινηθεί προς την ευρωπαϊκή ενδοχώρα. Και ειδικά η, απέναντι από την Ιταλία και πάνω στον άξονα της Αδριατικής,-Η στροφή των Ελλήνων εφοπλιστών προς μεγαλύτερη διασπορά των επενδύσεών τους αποκτά ακόμη ένα ισχυρό παράδειγμα. Οδιευρύνει το αποτύπωμα της Evalend Shipping στο ξηρό φορτίο, ανοίγοντας για πρώτη φορά το κεφάλαιο των Newcastlemax και περνώντας σε μία κατηγορία πλοίων στην οποία μέχρι σήμερα δεν είχε παρουσία. Η Evalend φέρεται να έκλεισε στην κινεζική Dajin Heavy Industry πέντε Newcastlemax των 211.000 dwt, με τίμημα περίπου 77,5 εκατ. δολάρια το καθένα, ανεβάζοντας τη συνολική αξία της επένδυσης στα 387,5 εκατ. δολάρια. Τρία πλοία προγραμματίζεται να παραδοθούν το 2029 και τα υπόλοιπα δύο το 2030. Ο Λεντούδης, βέβαια, δεν ανακαλύπτει τώρα τα bulkers., όμως μέχρι σήμερα κινούνταν σε μεγέθη από 19.000 έως 93.500 dwt. Με τη νέα παραγγελία ανεβαίνει πλέον στη «βαριά κατηγορία» της αγοράς, υπερδιπλασιάζοντας το μέγεθος των μεγαλύτερων bulk carriers στα οποία επενδύει. Και η συγκεκριμένη κίνηση δεν είναι μεμονωμένη. Η Evalend έχει σε εξέλιξη ένα35 πλοίων σε Κίνα και Νότια Κορέα, που απλώνεται σε tankers, bulkers και gas carriers.-Η μεγαλύτερη αγορά ομολόγων του κόσμου. Τα hedge funds κατείχαν στο τέλος του 2025 αμερικανικά κρατικά ομόλογα αξίας 2 τρισ. δολαρίων, σχεδόν 3πλάσια σε σύγκριση με 5 χρόνια νωρίτερα. Αντιστοιχούν πλέον στο 7% του εμπορεύσιμου χρέους των 28,9 τρισ., ποσοστό-ρεκόρ. Η τάση αυτή συνεχίστηκε και φέτος με καθαρές αγορές $26,4 δισ. στο 1ο τρίμηνο και 60,6 δισ. στο 2ο, με βάση επίσημα στοιχεία της FED. Ουσιαστικά,Τα συνταξιοδοτικά ταμεία, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, στρέφονται σε λιγότερο ρευστές και πιο αποδοτικές τοποθετήσεις, όπως για παράδειγμα το private credit. Η μεγάλη διαφορά έγκειται στον ορίζοντα. Ένα Ασφαλιστικό Ταμείο αγοράζει για να κρατήσει δεκαετίες. Το hedge fund αγοράζει -με δανεικά από την αγορά repos-για να κερδίσει τη μικρή απόκλιση τιμής ανάμεσα στο ομόλογο και το αντίστοιχο συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης. Η Morgan Stanley εκτιμά ότι οι μοχλευμένες αυτές θέσεις έχουν ήδη μειωθεί φέτος κατά περίπου 20%,. Η υποχώρηση συμπίπτει με το ξεπούλημα που παρατηρείται τον τελευταίο καιρό. Το 30ετές έφτασε στο 5,613%, υψηλό από τον Ιούνιο του 2002. Το 10ετές ξεπέρασε το 5,29%, από 4,15% στην αρχή της χρονιάς. Η Fed αύξησε τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο, για πρώτη φορά από το 2023.. Οι αποδόσεις ανέβηκαν ακόμη και την ημέρα που η καταναλωτική εμπιστοσύνη έπεσε στις 81,9 μονάδες, χαμηλό από το 2014. Οτο αποδίδει σε ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης. Ζούμε στην εποχή που όλοι, κυβερνήσεις, τεχνολογικοί όμιλοι και λοιπές επιχειρήσεις ζητούν ταυτόχρονα δανεικά. Το πρόβλημα είναι ότι ο δανειστής που αγοράζει με δανεικά-Ηπουλά από τον Αύγουστο τογια τον οίκο, το περιβόητο Drip,. Το αποκάλυψε το Reuters στις 24 Σεπτεμβρίου, που είδε την ένδειξη στον ιστότοπο της εταιρείας και σε ένα κεντρικό κατάστημα στο Παρίσι. Το παπούτσι κοστίζει περίπου 800 ευρώ στην Ευρώπη και 1.000 δολάρια στις ΗΠΑ, δηλαδή είναι κάπως φθηνότερο από πολλά άλλα παπούτσια Gucci. Δεν έχει κορδόνια και φτιάχνεται από νάιλον, καμβά ή σουέτ. Αυτό είναι το 2ο μοντέλο της συλλογής Primavera, ένα δερμάτινο slip-on που γράφει Κίνα. Όλα τα υπόλοιπα παπούτσια με δήλωση προέλευσης στον ιστότοπο, είναι ιταλικά. Οεπελέγη για την τεχνογνωσία που απαιτεί το σχέδιο, όχι για το κόστος λέει η Gucci. Ευρύτερο σχέδιο μεταφοράς παραγωγής εκτός Ιταλίας δεν υπάρχει, έσπευσε να δηλώσει ο εκπρόσωπός της. Οι πωλήσεις της Gucci μειώθηκαν στο μισό, μέσα σε 3 χρόνια και ο όμιλος Kering έκλεισε δεκάδες καταστήματα. Δύο πηγές του ομίλου είπαν στο Reuters ότιΤο 2ο τρίμηνο έκλεισε με τζίρο στα 1,4 δισ. ευρώ, με οργανική πτώση -2%. Ήταν όμως το 12ο διαδοχικό πτωτικό τρίμηνο. Ηδιακρίνει μια διαφοροποίηση ανάμεσα στην προέλευση και στην πολυτελή εικόνα που θέλει να ανακτήσει ο οίκος. Ο, σύμβουλος ειδών πολυτελείας στο Μιλάνο, το διατύπωσε με ωμή ειλικρίνεια. Η κινεζική ετικέτα δεν κάνει καλή εντύπωση. Την περασμένη Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ο Demna παρουσίασε στο Μιλάνο την 3η του επίδειξη, το, αξιοποιώντας ένα σκηνικό που θύμιζε κατάστημα. Ο διευθύνων σύμβουλος της Kering,, έχει προειδοποιήσει ότι το 3ο τρίμηνο μπορεί να βγει περίπου στάσιμο. Φαίνεται πως στα είδη πολυτελείας, ο πελάτης πληρώνει δύο ετικέτες, τη μεγάλη απέξω και τη μικρή από μέσα.-Το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου ανακοίνωσε την Τρίτη ότι το Ναυτικό ανέθεσε στην Boeing το F/A-XX, το. Η σύμβαση ξεπερνά τα 20 δισ. δολάρια και αφορά μόνο τη φάση πλήρους ανάπτυξης. Καλύπτει αεροσκάφη για δοκιμές εδάφους, πτήσης, συστημάτων και όπλων. Από τη δεκαετία του 2030, το νέο αεροσκάφος θα αντικαταστήσει σταδιακά τα F/A-18E/F Super Hornet και τα EA-18G Growler και θα πετά δίπλα στα F-35C. Από αυτή τη διαδικασίαΗ Lockheed Martin είχε αποκλειστεί από τον Μάρτιο του 2025. Η Boeing έχει κερδίσει πλέον και τα δύο αμερικανικά προγράμματα 6ης γενιάς, μετά το F-47 της Αεροπορίας το 2025. Ο επικεφαλής του αμυντικού της βραχίονα,, λέει ότι η παράλληλη κατασκευή δύο μαχητικών ήταν εξαρχής το σχέδιο και ότι. Η διαδικασία ανάθεσης (συμβαίνουν κι αλλού) καθυστέρησε περίπου 18 μήνες. Οι υποψήφιοι περίμεναν την απόφαση από τον Μάρτιο του 2025. Χρειάστηκε το Κογκρέσο να εγγράψει 897 εκατ. δολάρια στον προϋπολογισμό του 2026 και να υποχρεώσει το Πεντάγωνο να υπογράψει σύμβαση ανάπτυξης., η Boeing κέρδισε περίπου +2,5% και η Northrop έχασε σχεδόν -5%. Η συζήτηση των αμέσως επόμενων ημερών είναι αν η Boeing ξεπεράσει τον αρχικό προϋπολογισμό γιατί έχει ιστορικό υπερβάσεων κόστους σε τέτοια προγράμματα. Για τη Northrop θα ήτανΜπορεί ακόμη να προσφύγει, κάτι που θα πάγωνε τις εργασίες για μήνες, αν και τέτοιες προσφυγές σπάνια ευδοκιμούν.