-Χαίρετε
, λοιπόν σας οφείλω μερικές πληροφορίες
που υποσχέθηκα ότι θα σας δώσω σχετικά με το θέμα που άνοιξε προ ημερών με ένα δημοσίευμα της WSJ
, με το οποίο υποστηρίζει ότι η Αμερικανίδα πρέσβης στην Αθήνα Γκίλφοϊλ
είπε σ’ ένα γεύμα στην οικία της κάτι σαν… «μπορούμε να ρίξουμε την κυβέρνησή σας όπως και στη Ρουμανία», ενώπιον υπουργών, Ελλήνων και Αμερικανών αξιωματούχων κ.λπ. Επ’ αυτού υπήρξε διάψευση από τον Κυρανάκη
(το έγραψε χθες η Καθημερινή) και εν γένει αρνείται κατηγορηματικά ότι ειπώθηκε
κάτι τέτοιο ή παρόμοιο… ολόκληρη η Πρεσβεία. Λέει μάλιστα η σχετική πηγή που ρωτήθηκε: «Ας έρθει να το αποδείξει όποιος το έγραψε, το βάρος της απόδειξης το φέρουν αυτοί και όχι εμείς». Σας το μεταφέρω όπως μου το είπαν. Πάμε λοιπόν παρακάτω επί της ουσίας
, γιατί όπως καταλαβαίνετε για την ώρα μιλάμε για κάτι που δεν ξέρουμε καν τι, πώς και βασικά εάν ελέχθη σ’ ένα τραπέζι. Λοιπόν, στο ψητό τώρα, εγώ δεν έχω αποκομίσει προσωπικά την εντύπωση ότι το (ίδιο) δημοσίευμα που αναφερόταν στον Κάθετο Διάδρομο και την Ακτωρ σχετίζεται με τις εγχώριες κόντρες και ανταγωνισμούς. Ειδικά με αυτό που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες με ελληνικά δημοσιεύματα. Η εξωχώρια πηγή μου
βέβαια λέει ότι «το ότι πουλάμε αμερικανικό φυσικό αέριο δεν αρέσει στους Ρώσους και στο Αζερμπαϊτζάν», αλλά αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, αυταπόδεικτο. Δυστυχώς όμως στην Ελλάδα θεωρείται εντελώς φυσιολογική η θεωρία περί της «κατσίκας του γείτονα»
. Κατά τα λοιπά, στην πρεσβεία ετοιμάζονται για την επίσκεψη του Ρούμπιο
, όπου αποτελεί και γι’ αυτούς και για τη χώρα σημαντικό γεγονός.
Τα μέτρα του ΚΜ στο Υπουργικό…
-Σήμερα από το Υπουργικό
πάντως ο Κ.Μ θα κάνει τις ανακοινώσεις
για τον πρώτο γύρο
της ενεργειακής στήριξης που αφορά τον Οκτώβριο
, καθώς οι αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης έπονται στα μέσα Οκτωβρίου. Το πλαίσιο που θα ανακοινωθεί σήμερα από το Υπουργικό θα συμπληρωθεί από τα διυλιστήρια
που θα συνεχίσουν κατά τα φαινόμενα να βάζουν πλάτη
και για το diesel κίνησης
και για τη βενζίνη
και θα ισχύει για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου και θα αναπροσαρμοστεί
ανάλογα με το εύρος της παρέμβασης για το πετρέλαιο θέρμανσης
. Η κυβέρνηση θα "τσοντάρει" κάτι παραπάνω για το diesel, από τα 10 στα 15 λεπτά, ενώ τα διυλιστήρια βάζουν άλλα 5, το σύνολο 20
. Επίσης θα έχει κι άλλα. Πολύ καλά.
Ο μονόδρομος του Τριαντόπουλου
-Από τους δημοσιογράφους έμαθε χθες ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος
την είδηση της παραπομπής του στο Ειδικό Δικαστήριο
για το "μπάζωμα" των Τεμπών. Δεν είναι ότι δεν το περίμενε, καθώς υπήρχε η σχετική εισαγγελική εισήγηση, αλλά ποτέ δεν είναι ευχάριστο να το μαθαίνεις. Μου λένε ότι δεν χρειάστηκε να τον πάρουν από το Μαξίμου, επικοινώνησε μόνος του αρμοδίως και ξεκαθάρισε στον Μητσοτάκη ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές
στη Μαγνησία. Και πώς να ήταν άλλωστε, από τη στιγμή που θα είχε τη δικαστική εκκρεμότητα και θα έπρεπε ούτως ή άλλως να παραιτηθεί σε περίπτωση καταδίκης του. Τώρα επί της ουσίας μερικά χρόνια μετά το τραγικό αυτό γεγονός και με δεδομένο ότι οι απίστευτες θεωρίες
που βασάνισαν στην ουσία το μεγαλύτερο μέρος της κοινής γνώμης με θεωρίες συνωμοσίας, ξυλόλια, τουλόλια, λαθρεμπόρια, ίσως ο άνθρωπος αυτός έχει μια πιο ψύχραιμη δικονομική μεταχείριση
. Γιατί σήμερα δύσκολα μπορεί να πιστέψει κανείς ότι «μπαζώθηκε» η περιοχή για να αποκρυβεί τι άραγε, ξυλόλιο ή λαθρεμπόριο. Αλλωστε διαχρονικές ευθύνες προσώπων νομικών ή φυσικών προσώπων δεν κρύβονται κάτω από μπάζα. Ισως μία αποτρόπαια εικόνα που σόκαρε τον κόσμο προεκλογικά; Τίποτα άλλο πάντως.
Τα καλά λόγια Νάγκελ και Λέτα για Πιερρακάκη και Ελλάδα
-Όσοι έχουν επιχειρήσει να ευχηθούν στον Κυριάκο Πιερρακάκη
στις αρχές Ιουλίου, η απάντηση που λαμβάνουν είναι πως δεν γιορτάζει της Αγίας Κυριακής, αλλά στα τέλη Σεπτεμβρίου, με τον Όσιο Κυριάκο τον Αναχωρητή. Χθες, λοιπόν, ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών πέρασε την ημέρα της γιορτής του επί γερμανικού εδάφους
και, συγκεκριμένα, στη Φρανκφούρτη, όπου μίλησε σε εκδήλωση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας. Και μάλλον δεν θα μπορούσε να λάβει καλύτερο δώρο από τα κολακευτικά λόγια τόσο του επικεφαλής της Bundesbank Γιόαχιμ Νάγκελ
, με τον οποίο βρέθηκαν στο ίδιο πάνελ, όσο και του Ενρίκο Λέτα
, που μίλησε ακριβώς πριν από τους δύο άνδρες. Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας στάθηκε ιδιαίτερα στο πόσο σημαντικό είναι για το Eurogroup να έχει πρόεδρο τον Έλληνα ΥΠΟΙΚ. Μάλιστα, έκανε αναδρομή στην κρίση
που αντιμετώπισαν την περασμένη δεκαετία οι χώρες της νότιας Ευρώπης, αλλά και στην πρόοδο που έχουν καταγράψει έκτοτε, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην περίπτωση της Ελλάδας
. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Λέτα αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα στην ΕΕ τον τελευταίο καιρό, εξαιτίας της περίφημης έκθεσής του για την άρση των εσωτερικών εμποδίων της ΕΕ.
Τα Ιδρύματα για την άνοια
-Μια σημαντική πρωτοβουλία θα ανακοινωθεί το πρωί της Πέμπτης στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς θα γίνει μια ευρεία σύσκεψη για το Κέντρο Αριστείας για την Άνοια
που θα δημιουργηθεί στο Περιστέρι
. Σε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό και με τη συμμετοχή αρκετών παραγόντων του υπουργείου Υγείας -κατά βάση το σχέδιο τρέχει η Ειρήνη Αγαπηδάκη- θα ανακοινωθεί μια δωρεά ύψους 5,5 εκατ. ευρώ από τους εκπροσώπους σημαντικών ιδρυμάτων της χώρας (Ίδρυμα Λασκαρίδη, Ίδρυμα Ωνάση, Ίδρυμα Λεβέντη κοκ), προκειμένου να γίνει μια παρέμβαση για μια από τις ασθένειες-μάστιγα της εποχής
. Υπάρχει και συνεργασία με τη Μητρόπολη Περιστερίου για το θέμα και μου λένε ότι επελέγησαν τα Δυτικά της Αθήνας ως σημείο παρέμβασης, καθώς εξακολουθούν να υφίστανται μεγάλες ανισότητες
σε αυτή την περιοχή.
Η πρόσκληση του πρέσβη
-Να πάω και λίγο στα κοσμικά
, καθώς εσχάτως η Γαλλία έχει νέο πρέσβη στα μέρη μας, τον Νικόλα Κασσιανίδη
, ο οποίος είναι Γάλλος, αλλά Κυπριακής καταγωγής και μιλάει μια χαρά ελληνικά. 2-3 χρόνια στη χώρα μας και θα ξεχάσει και τα Γαλλικά του. Για να γνωρίσει λοιπόν και αυτός κόσμο καλεί σήμερα το απόγευμα διάφορους της πολιτικής και κοσμικής Αθήνας στην πρεσβευτική κατοικία επί της Βασιλίσσης Σοφίας, απέναντι από τη Βουλή, για ένα κρασί γνωριμίας. Ο νέος Γάλλος πρέσβης
γεννήθηκε στο Μονπελιέ από Γαλλίδα μητέρα και Γαλλοκύπριο πατέρα. Το 2003, έκανε την πρακτική του στην πρεσβεία που σήμερα διευθύνει και έχει να επιδείξει μια ενδιαφέρουσα διπλωματική και πολιτική διαδρομή, με θέσεις στο Ραμπάτ, σε υπουργικά γραφεία με ευθύνη τη Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή, πρώτος σύμβουλος στο Κάϊρο, Μαδρίτη και (από το 2023) γενικός πρόξενος στην Ιερουσαλήμ. Με άλλα λόγια, ο νέος πρέσβης της Γαλλίας στην Αθήνα, ήταν ο άνθρωπος του Παρισιού για τα παλαιστινιακά εδάφη σε όλη τη διάρκεια του πολέμου της Γάζας.
Απουσία λόγω γέννας
-Ο Μητσοτάκης πήγε χθες περιοδεία στον Ασπρόπυργο
και είχε μαζί του, εκτός των συναρμόδιων υπουργών Λιβάνιου και Ζαχαράκη, και τους τοπικούς βουλευτές της Δυτικής Αττικής Βαγγέλη Λιάκο και Θανάση Μπούρα. Έλειπε όμως ο πρώτος σε σταυρούς του 2023, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας,
ο οποίος είχε ίσως την πιο σοβαρή υποχρέωση: χθες έγινε για πρώτη φορά πατέρας
, οπότε προφανώς είχε κάτι πιο σοβαρό να κάνει.
Καταγγελίες για δημοσκοπήσεις
-Όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, τόσο θα πληθαίνουν και οι διαμαρτυρίες-καταγγελίες κατά των δημοσκοπήσεων
. Ήδη το ΠΑΣΟΚ
δια του Νίκου Ανδρουλάκη
και κορυφαίων στελεχών φροντίζει να αμφισβητεί την αξιοπιστία τους. Τώρα φαίνεται ότι μπαίνουν κι άλλοι στον χορό. Έτσι χθες, μια καταγγελία κατά της εταιρείας δημοσκοπήσεων Interview
για «εξαπάτηση και παραπλάνηση ψηφοφόρων» ήρθε σε δεκάδες email: Όλων των ΜΜΕ, των κοινοβουλευτικών κομμάτων (πλην ΝΔ, Νίκης, Σπαρτιατών και τα εξωκοινοβουλευτικών κομμάτων Τσίπρα, Καρυστιανού) αλλά και της Προεδρίας της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Βουλής, του πρωθυπουργικού γραφείου, του ΣΕΔΕΑ, του ΕΣΡ, του Άρειου Πάγου, του ΔΣΑ, της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, της ΕΣΗΕΑ. Τη διαμαρτυρία υπογράφει ένας δικηγόρος ονόματι Άρης Παπαδόπουλος
από την Καλλιθέα ο οποίος υποστηρίζει ότι η δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για τον μήνα Σεπτέμβριο, που σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην «ταυτότητα της έρευνας»
θα διεξαγόταν το διάστημα 23/9 έως 28/9/2026 ήταν ήδη έτοιμη και περιήλθε στα χέρια μας το βράδυ της 27ης/9/2026 και ώρα 23:58 μ.μ. «Δηλαδή ένα 24ωρο νωρίτερα από την ημέρα που η Interview δηλώνει ότι θα ολοκληρωνόταν η συμπλήρωση ερωτηματολογίων και η συλλογή δεδομένων» όπως παρατηρεί για να διαπιστώσει ότι «δεν χρειάζονται εξειδικευμένες νομικές γνώσεις για να διαπιστωθεί ότι η εταιρεία Interview παραβίασε τον νόμο». Ο εν λόγω δικηγόρος υποστηρίζει πως «η κατά τα φαινόμενα «ολοκλήρωση» της έρευνας
ένα 24ωρο νωρίτερα γεννά βάσιμα και κρίσιμα ερωτήματα ως προς την αξιοπιστία της και την αμεροληψία της» και διερωτάται: «Προηγήθηκε η έρευνα των ευρημάτων ή το αντίθετο; Κοινώς, τα συμπεράσματα που παρουσιάζει είναι προϊόν έρευνας ή παραγγελίας, και μόλις εξυπηρετήθηκαν οι «απαιτήσεις» του πελάτη έκλεισε και η δημοσκόπηση;» εκτιμώντας ότι «κάτι τέτοιο συνιστά εσκεμμένη παραπλάνηση των ψηφοφόρων και άξιο να ερευνηθεί και ποινικά». Σημειώνεται ότι η Interview είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) με Αριθμό Μητρώου 7 και όπως αναφέρει εφαρμόζει τον διεθνή κώδικα δεοντολογίας ICC/ESOMAR και εκπρόσωπος της εταιρίας που ρωτήθηκε απαντάει ότι εφόσον κληθεί από το ΕΣΡ θα δώσει εκεί εξηγήσεις.
Αλλά η αλήθεια είναι ότι για το συγκεκριμένο θέμα υπάρχει ερώτημα
. Τώρα βέβαια θα μου πείτε, ο άμεσα θιγόμενος Τσίπρας επί των ημερών του θα μπορούσε να μιλήσει και για εκείνη τη VOXPOP όπως τη λέγανε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και αυτό της Interview δεν θέλει ψάξιμο ή έστω μία πειστική απάντηση. Τέλος πάντων, γενικώς στη ζωή ισχύει πάντα το «ποιος το λέει», σε όλα.
Συνάντηση Δευτέρα ή Τρίτη για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια
-Την προσεχή Δευτέρα ή Τρίτη, εκτός απροόπτου, ο υπουργός Ναυτιλίας θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων
. Οι ακτοπλόοι έχουν ήδη περιγράψει στον υπουργό την κατάσταση με καθαρά λόγια. Το ενεργειακό κόστος πιέζει πλέον επικίνδυνα την οικονομική εξίσωση των γραμμών. Τα καύσιμα απορροφούν περισσότερο από το 55% του λειτουργικού κόστους, ενώ τα περιθώρια να περάσουν οι αυξήσεις στον επιβάτη παραμένουν εξαιρετικά περιορισμένα. Ο μετρικός τόνος έχει φτάσει τα 1.300 ευρώ ενώ άγγιξε και τα 1.400. Κάπου εδώ αρχίζει το πραγματικό παρασκήνιο
. Γιατί το ερώτημα δεν είναι εάν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό το γνωρίζουν πλέον και οι δύο πλευρές. Το ερώτημα είναι τι έχει ή τι μπορεί να αποκτήσει εγκαίρως στη φαρέτρα της η κυβέρνηση. Ο χρόνος, άλλωστε, δεν είναι σύμμαχος. Στις εταιρείες έχουν αρχίσει να περνούν τις γραμμές και τα δρομολόγια από το μικροσκόπιο, εξετάζοντας πού η εξίσωση εξακολουθεί να βγαίνει και πού όχι
. Και οι πρώτες πρόωρες αποδρομολογήσεις έχουν ήδη εμφανιστεί, τέσσερις συνολικά τον αριθμό. Γι’ αυτό και όσο πλησιάζει το ραντεβού, ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Στο Μαξίμου σε συνεργασία με το υπουργείο Ναυτιλίας και το υπουργείο Οικονομικών, εξετάζουν τις δυνατότητες παρέμβασης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει κλειδώσει δημοσίως το νέο σχήμα. Και κάπου εδώ αρχίζει ένα άλλο παρασκήνιο. Στην κυβέρνηση εξετάζουν τις δυνατότητες παρέμβασης
, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει κλειδώσει δημοσίως το νέο σχήμα. Την άνοιξη ενεργοποιήθηκε κρατική αποζημίωση για τις υποχρεωτικές εκπτώσεις των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, ώστε να περιοριστεί η πίεση στις εταιρείες χωρίς να περάσει το αυξημένο λειτουργικό κόστος στον επιβάτη. Όμως η ενεργειακή κρίση χειροτέρεψε από τότε.
Χειμώνας με ακριβό ρεύμα και ακριβό χρήμα
-Κι επειδή πιάσαμε τα δύσκολα με τα εισιτήρια των πλοίων, να συνεχίσω λέγοντας πως το μηνιαίο Global Macro Trends της Piraeus Bank
που εκδόθηκε χθες, ξεκινά με μια πρόταση που θυμίζει έντονα το 2022. Fed, ΕΚΤ και Τράπεζα της Ιαπωνίας αύξησαν, τον Σεπτέμβριο, τα επιτόκια κατά 25 μ.β. (και οι τρεις μαζί) ενώ «διατηρούν ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αυξήσεων». Οι αγορές τιμολογούν μία έως δύο ακόμη αυξήσεις της Fed μέσα στο 2026 και άλλες δύο έως τον Σεπτέμβριο του 2027, ενώ για την ΕΚΤ βλέπουν 1,4 αυξήσεις ως το τέλος του έτους και σχεδόν 4 σε έναν χρόνο. Κοινή πεποίθηση των αναλυτών τοποθετεί το επιτόκιο της ΕΚΤ στο 2,5% το Δ΄ τρίμηνο, από 2,25% σήμερα. Οι τιμές της Ενέργειας στις ΗΠΑ τρέχουν +62% σε ετήσια βάση. Οι ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου είναι «ιδιαίτερα χαμηλά για την εποχή»
, τα στρατηγικά αποθέματα αδειάζουν, οι εγκαταστάσεις στον Κόλπο χρειάζονται χρόνο για να επισκευαστούν και τα περιθώρια διύλισης έχουν εκτοξευθεί. Ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης ανέβηκε στο 3,3% τον Αύγουστο από 2,9%, οι αναλυτές τον «βλέπουν» στο 3,5% το Δ΄ τρίμηνο. Το στατιστικό μοντέλο της Piraeus οδηγεί ευθέως στο συμπέρασμα ότι ο στόχος του 2% «αναμένεται να χαθεί» οριστικά για τη χρονιά. Όσον αφορά τον μύχιο πόθο της ανάπτυξης, το 0,6% της Ευρωζώνης στο 2Ο τρίμηνο (από 0%) «εξέπληξε θετικά», αλλά η έκθεση σπεύδει να διευκρινίσει ότι ήρθε «κυρίως από την Ιρλανδία»
, δηλαδή από τους ισολογισμούς των πολυεθνικών, όχι από τα εργοστάσια της Γερμανίας. Για το 3ο τρίμηνο, η εκτίμηση πέφτει στο 0,2%. Στην Κίνα, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν μόλις 0,4% τον Αύγουστο, ο πληθωρισμός είναι 0,8% και η ανάπτυξη κρατιέται από τις εξαγωγές (+25%). Η Κίνα εξακολουθεί να είναι μια οικονομία που ζει από ό,τι πουλάει έξω,
επειδή δεν καταναλώνει μέσα.
ΟΛΠ: Θετική η διοίκηση για το υπόλοιπο του 2026, χωρίς όμως guidance
-Στον ΟΛΠ τα έσοδα του α΄ εξαμήνου 2026 μειώθηκαν κατά 8,8%
σε ετήσια βάση, στα €111,9 εκατ., κυρίως λόγω της πτώσης των εσόδων από τα εμπορευματοκιβώτια κατά €9,9 εκατ. και από την κρουαζιέρα κατά €1,3 εκατ. Η ναυπηγοεπισκευή, η ακτοπλοΐα και η παραχώρηση των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ αντιστάθμισαν μέρος της μείωσης. Παράλληλα, οι δαπάνες προσωπικού αυξήθηκαν κατά 10,4%, στα €40,1 εκατ. Το EBITDA υποχώρησε κατά 19,0%, στα €56,1 εκατ., με το περιθώριο να διαμορφώνεται σε 50,1% από 56,4%. Τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν στα €45,9 εκατ.
από €59,8 εκατ. και τα καθαρά κέρδη κατά 24,4%, στα €35,4 εκατ. ή €1,41 ανά μετοχή. Οι εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες αυξήθηκαν οριακά στα €43,0 εκατ. από €41,7 εκατ., παρά την εκροή €25,2 εκατ. από την αύξηση των απαιτήσεων. Οι πληρωμές για ενσώματα και άυλα πάγια ανήλθαν σε €110,2 εκατ. από €48,0 εκατ., οδηγώντας τις ελεύθερες ταμειακές ροές μετά τις συγκεκριμένες επενδύσεις σε αρνητικό έδαφος κατά €67,2 εκατ. Τα διαθέσιμα μειώθηκαν στα €83,1 εκατ. από €149,8 εκατ. στο τέλος του 2025. Ο ΟΛΠ δεν εμφανίζει τραπεζικό δανεισμό
και, μετά την αφαίρεση υποχρεώσεων μίσθωσης €58,7 εκατ., διατηρούσε καθαρό ταμείο €24,4 εκατ., έναντι €89,0 εκατ. στο τέλος του 2025. Η διοίκηση χαρακτηρίζει τις προοπτικές για το υπόλοιπο του 2026 συγκρατημένα θετικές, χωρίς να δίνει ποσοτική καθοδήγηση. Η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στο σύνολο του λιμένα αυξήθηκε κατά 8,0% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο–Αύγουστο, ενώ η διακίνηση αυτοκινήτων και η δραστηριότητα στις δεξαμενές παραμένουν υποστηρικτικές. Η διάρκεια των εκτροπών δρομολογίων από την Ερυθρά Θάλασσα, η πορεία της κρουαζιέρας και η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος αποτελούν τους βασικούς παράγοντες για το β΄ εξάμηνο.
Το επενδυτικό πρόγραμμα των Κινέζων στον Πειραιά παρά τη μείωση κερδών
-Κι αφού ανοίξαμε το κεφάλαιο ΟΛΠ, να αναφέρουμε πως η γεωπολιτική αβεβαιότητα και οι χαμηλότερες επιδόσεις του Προβλήτα Ι άφησαν το αποτύπωμά τους στα οικονομικά μεγέθη
, όπως είπαμε και παραπάνω, όμως, πίσω από την υποχώρηση των κερδών βρίσκεται ένα επιθετικό επενδυτικό πρόγραμμα καθώς ο Οργανισμός έριξε μέσα σε μόλις έξι μήνες 106,7 εκατ. ευρώ σε επενδύσεις. Ο Προβλήτας Ι πληρώνει σήμερα το προσωρινό τίμημα των έργων αναβάθμισης, καθώς οι εργασίες περιορίζουν τη διαθέσιμη χωρητικότητα και, κατά συνέπεια, τη δυνατότητα διακίνησης φορτίων. Το στοίχημα είναι σαφές
. Μεγαλύτερη δυναμικότητα και παραγωγικότητα όταν η Διώρυγα του Σουέζ επιστρέψει σε πλήρη λειτουργία και περισσότερα φορτία αρχίσουν να αναζητούν ξανά τη βασική θαλάσσια αρτηρία Ασίας–Ευρώπης. Κρατήστε, όμως, και κάτι ακόμη.
Οι Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ έχουν ήδη περάσει σε καλύτερες επιδόσεις, με τη θετική τάση να ενισχύεται από τον Ιούλιο. Άρα, το τρίτο τρίμηνο θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς εκεί θα φανεί καθαρότερα εάν η εικόνα έχει αρχίσει να αλλάζει. Και υπάρχει ένα ακόμη στοίχημα που περνά μάλλον κάτω από τα ραντάρ. Το Logistics Centre
. Ο Su Xudong, Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε., το έβαλε ψηλά στην ατζέντα, προαναγγέλλοντας επιτάχυνση της υλοποίησής του. Με απλά λόγια, η διοίκηση δεν θέλει μόνο περισσότερα containers να περνούν από τον Πειραιά. Θέλει να δημιουργήσει περισσότερες πηγές εσόδων γύρω από το λιμάνι.
ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΔΕΗ, ΔΑΑ, ΟΑΣΑ, Λιμάνια ετοιμάζουν σχέδια αντιμετώπισης κρίσεων
-Στις 5 και 6 Νοεμβρίου, στα γραφεία του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου
, σύμφωνα με πληροφορίες, θα συναντηθούν επικεφαλής λιμένων, εκπρόσωποι του ΟΟΣΑ και στελέχη της Πολιτείας, με αντικείμενο την «ανθεκτικότητα» των ελληνικών λιμανιών απέναντι σε πολλαπλούς κινδύνους. Όλα δείχνουν πως το ΕθΑΤ ξεκινά τις διαδικασίες προστασίας των «κρίσιμων οντοτήτων» ολόκληρου του ομίλου. Αυτή θα είναι η πρώτη ομιλική απάντηση δημόσιου φορέα στο νέο καθεστώς ανθεκτικότητας των υποδομών. Ο όρος «κρίσιμες οντότητες»
έρχεται από την Κοινοτική Οδηγία 2022/2557 (CER), που ενσωματώθηκε στον ν. 5236/2025. Αντικείμενό της δεν είναι οι κυβερνοεπιθέσεις (αυτές τις καλύπτει η Οδηγία NIS2) αλλά σαμποτάζ, ακραία καιρικά φαινόμενα, βλάβες, πανδημίες, διακοπές εφοδιασμού. Η συνάντηση του Νοεμβρίου, φέρνει στο προσκήνιο τον νέο διευρυμένο ρόλο της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF)
που έχει ήδη αναλάβει έργα αναβάθμισης λιμενικών υποδομών και μπορεί πλέον να συμμετέχει σε διεθνείς συνεργασίες για τον σχεδιασμό στρατηγικών έργων. Η τεχνογνωσία πρέπει να περάσει από τη συζήτηση στις μελέτες των έργων που θα χρειαστούν τα λιμάνια τα επόμενα χρόνια. Τον κατάλογο των «κρίσιμων οντοτήτων» στην Ελλάδα, καταρτίζει η Γενική Γραμματεία Προστασίας Κρίσιμων Οντοτήτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, υπό τον αντιναύαρχο Τρύφωνα Κοντιζά, σε 11 τομείς
, με κριτήριο όχι το μέγεθος αλλά τη «σημαντική διαταραχή» (εξαρτώμενοι χρήστες, εξάρτηση άλλων τομέων, μερίδιο αγοράς, γεωγραφική έκταση). Με αυτά, το χαρτοφυλάκιο του ΕθΑΤ διαβάζεται σχεδόν σαν ο ίδιος ο κατάλογος: ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΔΕΗ, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ΟΑΣΑ–ΣΤΑΣΥ–ΟΣΥ, περιφερειακά λιμάνια, ΕΛΤΑ, ΓΑΙΑΟΣΕ. Ακολουθούν εκτίμηση κινδύνων, σχέδια ανθεκτικότητας σε 6 άξονες
(από τη φυσική προστασία έως τους ελέγχους ιστορικού προσωπικού σε «κρίσιμες θέσεις»), κοινοποίηση περιστατικών εντός 24 ωρών
, επιθεωρήσεις
και πρόστιμα έως €10 εκατ.
Παγώνουν τα deals ενόψει της 3ης Νοεμβρίου
-Ξαφνικά στη Λεωφόρο Αθηνών επικρατεί κλίμα αδράνειας και προσμονής
. Οι μεγάλες χρηματιστηριακές συμφωνίες φαίνεται να έχουν παγώσει. Placements, δημόσιες προτάσεις, ομολογιακές εκδόσεις και μια-δυο εισαγωγές που ήταν προγραμματισμένες για τις αρχές του Φθινοπώρου, μετατίθενται για μετά τις 3 Νοεμβρίου, την ημέρα των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών. Κανείς δεν θέλει να ανοίξει βιβλίο προσφορών σε αγορά που μπορεί να αλλάξει διάθεση μέσα σε ένα βράδυ. Τι μπορεί να αλλάξει;
Στη Βουλή των Αντιπροσώπων η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών είναι οριακή, 220 έναντι 215.Οι προβλέψεις σήμερα δίνουν στους Δημοκρατικούς 97% πιθανότητα να πάρουν τη Βουλή και 64% τη Γερουσία. Μία εβδομάδα νωρίτερα, στις 27–28 Οκτωβρίου, συνεδριάζει η Fed, και η αγορά δίνει περίπου 70% πιθανότητα για νέα αύξηση επιτοκίων μετά από εκείνη του Σεπτεμβρίου. Το δίλημμα του Κέβιν Γουόρς είναι σοβαρό.
Αν σταματήσει τόσο κοντά στις εκλογές, θα φανεί ότι υπολογίζει την πολιτική ατζέντα. Αν αυξήσει, η αγορά θα φτάσει στις κάλπες με ακόμη ακριβότερο χρήμα. Ένα Δημοκρατικό Κογκρέσο θα φρενάρει τη δημοσιονομική πολιτική, αλλά όχι τους δασμούς ή τις αποφάσεις για πόλεμο, που ανήκουν κυρίως στον Λευκό Οίκο. Για τα ομόλογα, το μπλοκάρισμα στην Ουάσιγκτον μπορεί ακόμη και να είναι ευνοϊκό. Για την Αθήνα, το σημείο αναφοράς είναι τα γερμανικά ομόλογα και η ΕΚΤ, όχι οι αμερικανικές κάλπες
. Υπάρχει όμως μια λεπτομέρεια που συχνά ξεχνιέται
. Τα κεφάλαια που μπήκαν με την αναβάθμιση είναι κυρίως παθητικά και αγοράζουν με βάση τις σταθμίσεις των δεικτών. Τα placements και οι εισαγωγές χρειάζονται ενεργούς διαχειριστές. Αυτοί, με το δολάριο να αποδίδει 5%, ζητούν μεγαλύτερες εκπτώσεις. Όποιος περιμένει το εκλογικό βράδυ για να ανοίξει βιβλίο προσφορών, μπορεί να διαπιστώσει ότι η τιμή έχει ήδη διαμορφωθεί πριν ανοίξουν οι κάλπες.
Άρχισαν τα σημειωματάκια με ChatGPT για ισολογισμούς... πολεμοφόδια
-Δεν έφταναν τα πανομοιότυπα κείμενα που διαβάζουμε καθημερινά, τώρα έχουμε και τα ενημερωτικά σημειώματα (μάθαμε και τα note to editors τώρα... ) για τα οικονομικά αποτελέσματα εισηγμένων εταιρειών
που γράφονται χρησιμοποιώντας το ChatGPT. Με εκφράσεις τύπου «αυτό δεν είναι απλώς ένας υγιής ισολογισμός. Είναι πολεμοφόδια», κάνει μπαμ από μακριά η... βοήθεια
του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης. Αν πάντως δεν μπορούν οι εταιρείες να συντάξουν ένα κείμενο...
Το «κύμα» του Σπυρόπουλου
-Ο Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος
που κάποτε…γοήτευε την τηλεοπτική οθόνη ως στέλεχος δισκογραφικών εταιρειών, σύμβουλος τηλεοπτικών προγραμμάτων, αλλά κυρίως ως κριτής σε διάφορα talent show, έχει εγκαταλείψει τα φώτα της δημοσιότητας εδώ και πολλά χρόνια καθώς μετά τον γάμο του με την Ελμίνα Κοπελούζου
στράφηκε σε διαφορετικά επιχειρηματικά μονοπάτια
. Έτσι, επί μεγάλο χρονικό διάστημα διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της Gastrade
, που διαχειρίζεται τον πλωτό τερματικό σταθμό FSRU Αλεξανδρούπολης κ.α. Χθες συστάθηκε η εταιρεία «Κύμα Hodings»
, με έδρα στο Μαρούσι και με σκοπό τη «συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με εισφορές είτε με απόκτηση εταιρικών τίτλων, σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες υφίστανται ή θα συσταθούν σχετικά με οποιονδήποτε τομέα οικονομικής δραστηριότητας», καθώς και η πραγματοποίηση επενδύσεων σε αξιόγραφα. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 290.000 ευρώ διαιρούμενο σε 29.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ κάθε μία, και το έβαλαν δύο κυπριακές εξωχώριες. Η Rovenia Retail Limited
το ποσό των 203.000 ευρώ και η Veritrox Limited
87.000 ευρώ, αποκτώντας αντίστοιχα ποσοστά. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας -η οποία προφανώς απηχεί τα συμφέροντα του ομίλου Κοπελούζου- είναι τριμελές και αποτελείται από τον Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο, ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, τη Μαρία Λεοντσίνη ως Αντιπρόεδρο και τον Γεώργιο Μπελεγρή ως μέλος.
Ο Γομόπουλος και το Pankration
-Ο Πολ (Απόστολος) Γομόπουλος
, στέλεχος της αγοράς με μεγάλη και διεθνή εμπειρία στο real estate, έγινε γνωστός σε εμάς ως ο άνθρωπος της Hines
στη χώρα μας. Από το 2015 που ο ισχυρός αμερικανικός όμιλος ήρθε στην Ελλάδα μέχρι και σήμερα ο Γομόπουλος είναι ο managing director της Hines Ελλάς. Χθες, ωστόσο, έγινε η σύσταση της εταιρείας «Pankration Capital»
, με έδρα επί της οδού Σταδίου και με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 15.000 ευρώ, το οποίο κατέβαλε ο ίδιος ο Γομόπουλος. Ο σκοπός της εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης, διάρθρωσης και αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων, υπηρεσίες αποτίμησης πριν από συγχωνεύσεις και εξαγορές, θέματα μάρκετινγκ κ.λπ.
Από την εγγυητική στο χρηματοδοτικό οικοσύστημα
-Στο ΤΜΕΔΕ τα οικονομικά μεγέθη του 2025 η διοίκηση του Κωνσταντίνου Μακέδου τα διαβάζει ως κεφάλαιο για το επόμενο βήμα
. τη μετάβαση από έναν ισχυρό φορέα εγγυοδοσίας σε έναν πιο ολοκληρωμένο χρηματοδοτικό βραχίονα του τεχνικού κόσμου. Ο τζίρος έφθασε τα 14,78 εκατ. ευρώ, το EBITDA τα 8,58 εκατ. ευρώ, με περιθώριο 58,07%, ενώ τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 25,39%, στα 191,51 εκατ. ευρώ. Ακόμη πιο ουσιαστικό είναι ότι τα έσοδα από εγγυητικές επιστολές, ο παραδοσιακός πυρήνας του Ταμείου, αυξήθηκαν κατά 15,59%, στα 13,86 εκατ. ευρώ. Με άλλα λόγια, η ανάπτυξη δεν προήλθε από κάποιο έκτακτο γεγονός, αλλά από την ενίσχυση της βασικής δραστηριότητας
. Στο παρασκήνιο, το ενδιαφέρον στρέφεται στη μόχλευση αυτής της κεφαλαιακής βάσης. Μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ–ΤΜΕΔΕ, η εγγύηση του Ταμείου καλύπτει το 80% της τραπεζικής χρηματοδότησης και το ανώτατο κεφάλαιο κίνησης ανά δικαιούχο έχει διπλασιαστεί στις 400.000 ευρώ. Ήδη, έως το τέλος Αυγούστου, είχαν διοχετευθεί περίπου 64 εκατ. ευρώ σε 445 μικρομεσαίες τεχνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, η ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions έχει εκταμιεύσει περίπου 23 εκατ. ευρώ σε πάνω από 1.040 επαγγελματίες, startups και μικρές επιχειρήσεις, με δάνεια έως 25.000 ευρώ. Είναι πλέον σαφές, ότι το ΤΜΕΔΕ επιχειρεί να καλύψει όλο το φάσμα
, από τον νέο μηχανικό που χρειάζεται μικρή αρχική χρηματοδότηση έως την τεχνική εταιρεία που χρειάζεται τραπεζικό κεφάλαιο κίνησης. Η συμμετοχή στην CrediaBank, η επέκταση των εργαλείων ΕΑΤ–ΤΜΕΔΕ και το ψηφιακό Portfolio δείχνουν πως ο στόχος δεν είναι απλώς περισσότερες εγγυητικές, αλλά ένα μόνιμο χρηματοδοτικό οικοσύστημα
γύρω από τον τεχνικό κλάδο.
Eurobank: Πλησιάζει τα 5 ευρώ και κυνηγά την πρωτιά σε κεφαλαιοποίηση
Η Eurobank βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ανοδικής κίνησης των τραπεζών, οι οποίες διαπραγματεύονται σε υψηλά 11 ετών, με τη συγκεκριμένη μετοχή να ανανεώνει τα πολυετή ρεκόρ της. Συγκεκριμένα, η ΕΥΡΩΒ
διατηρήθηκε σε θετική τροχιά για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση, πλησιάζοντας με αξιώσεις το ψυχολογικό όριο των 5 ευρώ, επίπεδο που είχε να προσεγγίσει από τον Αύγουστο του 2015. Το τελευταίο τριήμερο η μετοχή έχει καταγράψει άνοδο 6,6%
, ενώ από τις αρχές του έτους η συνολική ενίσχυση ανέρχεται στο 43,9%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει αναπτύξει ο τραπεζικός κλάδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συναλλακτική δραστηριότητα, καθώς το χθεσινό ράλι συνοδεύτηκε από έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον. Ο ημερήσιος τζίρος της Eurobank ξεπέρασε τα 100 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 107,35 εκατ. ευρώ
, με τον όγκο συναλλαγών να φτάνει τα 21,88 εκατ. τεμάχια.
Πρόκειται για τον υψηλότερο τζίρο των τελευταίων οκτώ μηνών, εξαιρουμένης της συνεδρίασης του rebalancing στις 18 Σεπτεμβρίου, όπου οι συναλλαγές είχαν εκτοξευθεί στα 616 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η χρηματιστηριακή αξία της τράπεζας έχει αυξηθεί στα 17,79 δισ. ευρώ, μειώνοντας αισθητά την απόσταση από την Coca-Cola HBC
, η οποία παραμένει η πολυτιμότερη εισηγμένη βάσει κεφαλαιοποίησης με περίπου 18,84 δισ. ευρώ.
Οι αναλυτές έδωσαν ώθηση στην ΑΒΑΞ
-Η μετοχή της ΑΒΑΞ επέστρεψε στο προσκήνιο
, μετά τη νέα έκθεση της Alpha Finance- AXIA, η οποία ξεκίνησε κάλυψη της εισηγμένης με σύσταση «buy» και τιμή-στόχο στα 5,1 ευρώ, με σημαντικό περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα. Η θετική υποδοχή της έκθεσης αποτυπώθηκε άμεσα στη χρηματιστηριακή συμπεριφορά της μετοχής, η οποία στη χθεσινή συνεδρίαση σημείωσε άνοδο 5,6%, ενώ στο τελευταίο διήμερο τα κέρδη ανέρχονται σε 8,5%. Με αυτό τον τρόπο η ΑΒΑΞ απομακρύνθηκε από το ψυχολογικό όριο των 3 ευρώ και τα χαμηλά έτους, κλείνοντας στα 3,38 ευρώ. Παρά τη σημαντική αντίδραση, η μετοχή παραμένει σε απόσταση από τα φετινά υψηλά των 3,8+ ευρώ. Στο επίκεντρο της ανάλυσης της Alpha Finance-AXIA βρίσκεται το ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων
, ύψους περίπου 2,76 δισ. ευρώ, η δυναμική στον τομέα των υποδομών και η αξία του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων. Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η αγορά δεν έχει ακόμη αποτιμήσει πλήρως τις προοπτικές του ομίλου. Η νέα κάλυψη έρχεται να ενισχύσει το θετικό επενδυτικό αφήγημα
γύρω από την ΑΒΑΞ, σε μια περίοδο όπου ο κλάδος των κατασκευών και των παραχωρήσεων επωφελείται από τον αυξημένο κύκλο επενδύσεων σε έργα υποδομής.
Το εφοπλιστικό πόκερ των εκατομμυρίων
-Μπορεί τα φώτα να έχουν πέσει στους ναύλους-ρεκόρ των tankers, όμως στα εφοπλιστικά γραφεία της Αθήνας και του Πειραιά το πραγματικό παιχνίδι παίζεται αλλού
: αγοράζω, πουλάω, κλειδώνω υπεραξίες και ξαναμπαίνω στην αγορά. Και η τελευταία εβδομάδα είχε αρκετή κίνηση
. Η Αγγελική Φράγκου
πρόσθεσε ακόμη τέσσερα containerships περίπου 10.100 teu στο επενδυτικό ραντάρ της Navios, με το πακέτο να πλησιάζει τα $500 εκατ. H Capital
από την άλλη, κινήθηκε στα δεξαμενόπλοια, συνδεόμενη με την απόκτηση υπό ναυπήγηση Suezmax της Exmar, με τίμημα άνω των $106 εκατ. Αλλά το ενδιαφέρον βρίσκεται και στις πωλήσεις
. H Dynacom
φέρεται να βγάζει από το Karolos, ένα Suezmax του 2009, περισσότερα από $90 εκατ., τιμή που πριν από λίγα χρόνια θα έμοιαζε σχεδόν εξωπραγματική για πλοίο αυτής της ηλικίας. Στο ίδιο έργο και η Latsco
, με δύο VLGC του 2015 να αλλάζουν χέρια για περίπου $200 εκατ., ενώ η Dorian LPG
συμφώνησε την πώληση του Captain John NP στην περιοχή των $75–77 εκατ. Ότι οι Έλληνες δεν περιμένουν απλώς να δουν πού θα πάει η αγορά. Ρευστοποιούν όταν οι τιμές χτυπούν κόκκινο
και ταυτόχρονα τοποθετούν τα χρήματα στην επόμενη γενιά πλοίων. Ναι μεν κλασικό ελληνικό asset play, μόνο που αυτή τη φορά τα ποσά έχουν ανέβει επίπεδο.
Αλλαγή φρουράς στην Goldman Sachs
-Η Wall Street Journal έγραψε ότι το ΔΣ της Goldman Sachs έχει ήδη συζητήσει το σχέδιο αποχώρησης του Ντέιβιντ Σόλομον από τη θέση του CEO
, με διάδοχο τον πρόεδρο και COO Τζον Γουόλντρον και χρονικό ορίζοντα το τέλος του 2027 ή το 2028. Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς, ο Σόλομον θα παρέμενε εκτελεστικός πρόεδρος για 1 έως 2 χρόνια, ακολουθώντας το κλασικό σχήμα ομαλής μετάβασης των αμερικανικών τραπεζών. Το σχέδιο απαιτεί έγκριση του ΔΣ η οποία θα μπορούσε να έρθει τους επόμενους μήνες. Η Goldman Sachs έσπευσε να απαντήσει στο δημοσίευμα της WSJ, με ευγένεια και χωρίς εκπλήξεις.
Το ΔΣ «συζητά τακτικά τη διαδοχή», αλλά «δεν υπάρχει οριστικό χρονοδιάγραμμα» και «οι ισχυρισμοί για τον χρόνο είναι εικασίες». Ουδείς όμως διέψευσε το όνομα
. Ο Γουόλντρον, 57 ετών, είναι ο προφανής διάδοχος από το 2018, όταν ο Σόλομον, τότε 56, ανέλαβε από τον Λόιντ Μπλάνκφαϊν την 1η Οκτωβρίου και τον έκανε αμέσως πρόεδρο και COO. Οι δύο άνδρες γνωρίστηκαν στην Bear Stearns, ήρθαν στην Goldman με έναν χρόνο διαφορά (1999 και 2000) και, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, έχουν σπίτια στο ίδιο νησί, στις Μπαχάμες. Ο Μάικ Μέγιο της Wells Fargo το χαρακτήρισε «ασυνήθιστα αναμενόμενη διαδοχή»
. Το παρασκήνιο έχει δύο αριθμούς. Πρώτον
, η αμοιβή των 80 εκατ. δολαρίων που πήρε ο Γουόλντρον τον Ιανουάριο του 2025 (κατά σύμπτωση ίδιο ποσό με τον Σόλομον) αφού όμως είχε διαρρεύσει η πληροφορία ότι συζητά με την Apollo. Η Goldman πλήρωσε για να μη χάσει τον διάδοχο. Δεύτερον
, η μετοχή, η τιμή της οποία 4πλασιάστηκε από τον Οκτώβριο του 2018, έναντι +67% του δείκτη τραπεζών. Ο Σόλομον, 64 ετών, φεύγει (αν φύγει) από θέση ισχύος, έχοντας συμπληρώσει τη δεκαετία που όλοι περίμεναν. Το πραγματικό ρίσκο δεν είναι η κορυφή αλλά η 2η γραμμή
. Ήδη αρμοδιότητες του COO μεταφέρονται στον CFO Ντένις Κόουλμαν, μαζί με το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης OneGS 3.0,. Ετσι, το ΔΣ αξιολογεί τον κίνδυνο να χάσει όσους δεν θα πάρουν τη θέση του προέδρου, δηλαδή τους Νταν Ντις και Άσοκ Βαραντάν της επενδυτικής τραπεζικής και αγορών και τον Μαρκ Νάχμαν της διαχείρισης περιουσίας.
Το πετρέλαιο λέρωσε το χρυσάφι
-Η περασμένη Δευτέρα ήταν μια ξεχωριστή μέρα για τον χρυσό
. Η τιμή του κατέρρευσε περισσότερο από-3,4% και ήταν μία από τις πιο σπάνιες ημερήσιες απώλειες της τελευταίας εικοσαετίας. Από το 2006, η μέση ημερήσια μεταβολή του μετάλλου είναι +0,05% με τυπική απόκλιση 1,19%. Το ασήμι έχασε -5,41% στα 60,81 δολάρια. Σε έναν μήνα ο χρυσός έχει χάσει -7,17%, από ιστορικό υψηλό 5.608 δολαρίων τον Ιανουάριο. Η λάμψη των πολύτιμων μετάλλων επηρεάστηκε από τις εξελίξεις στα επιτόκια.
Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου ξαναπέρασε το 5,2% και το δολάριο ισχυροποιήθηκε. Αναζωπυρώθηκαν τα στοιχήματα ότι η Fed, που αύξησε τα επιτόκια στις 16 Σεπτεμβρίου, θα τα αυξήσει ξανά τον Οκτώβριο. Το κρίσιμο μέγεθος είναι η πραγματική απόδοση. Η 10ετής πραγματική απόδοση ανέβηκε στο 2,90%.. Πραγματική απόδοση (real yield) είναι η ονομαστική απόδοση μείον τον αναμενόμενο πληθωρισμό. Αν το 10ετές αποδίδει 5,24% και η αγορά προσδοκά πληθωρισμό περίπου 2,3% για τη δεκαετία, η πραγματική απόδοση είναι περίπου 2,9%. Όταν λοιπόν το κράτος πληρώνει 2,9% πάνω από τον πληθωρισμό, ένα μέταλλο που δεν πληρώνει τίποτα χάνει την ελκυστικότητα του
. Η BMO Capital Markets βλέπει «υψηλότερη μακροπρόθεσμη βάση»
για την τιμή του χρυσού να χτίζεται, αλλά για την ώρα οι traders της CPM συστήνουν αποχή, με εύρος 4.000-4.300 δολάρια έως τα μέσα Οκτωβρίου.