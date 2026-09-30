Τα μέτρα του ΚΜ στο Υπουργικό…

Ο μονόδρομος του Τριαντόπουλου

Τα καλά λόγια Νάγκελ και Λέτα για Πιερρακάκη και Ελλάδα

Τα Ιδρύματα για την άνοια

Η πρόσκληση του πρέσβη

Απουσία λόγω γέννας

Καταγγελίες για δημοσκοπήσεις

Συνάντηση Δευτέρα ή Τρίτη για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Χειμώνας με ακριβό ρεύμα και ακριβό χρήμα

ΟΛΠ: Θετική η διοίκηση για το υπόλοιπο του 2026, χωρίς όμως guidance

Το επενδυτικό πρόγραμμα των Κινέζων στον Πειραιά παρά τη μείωση κερδών

ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΔΕΗ, ΔΑΑ, ΟΑΣΑ, Λιμάνια ετοιμάζουν σχέδια αντιμετώπισης κρίσεων

Παγώνουν τα deals ενόψει της 3ης Νοεμβρίου

Άρχισαν τα σημειωματάκια με ChatGPT για ισολογισμούς... πολεμοφόδια

Το «κύμα» του Σπυρόπουλου

Ο Γομόπουλος και το Pankration

Από την εγγυητική στο χρηματοδοτικό οικοσύστημα

Eurobank: Πλησιάζει τα 5 ευρώ και κυνηγά την πρωτιά σε κεφαλαιοποίηση

Οι αναλυτές έδωσαν ώθηση στην ΑΒΑΞ

Το εφοπλιστικό πόκερ των εκατομμυρίων

Αλλαγή φρουράς στην Goldman Sachs

Το πετρέλαιο λέρωσε το χρυσάφι

, λοιπόνπου υποσχέθηκα ότι θα σας δώσω σχετικά με το θέμα που άνοιξε προ ημερών με ένα, με το οποίο υποστηρίζει ότιείπε σ’ ένα γεύμα στην οικία της κάτι σαν… «μπορούμε να ρίξουμε την κυβέρνησή σας όπως και στη Ρουμανία», ενώπιον υπουργών, Ελλήνων και Αμερικανών αξιωματούχων κ.λπ. Επ’ αυτού υπήρξε(το έγραψε χθες η Καθημερινή) και εν γένεικάτι τέτοιο ή παρόμοιο… ολόκληρη η Πρεσβεία. Λέει μάλιστα η σχετική πηγή που ρωτήθηκε: «Ας έρθει να το αποδείξει όποιος το έγραψε, το βάρος της απόδειξης το φέρουν αυτοί και όχι εμείς»., γιατί όπως καταλαβαίνετε για την ώρα μιλάμε για κάτι που δεν ξέρουμε καν τι, πώς και βασικά εάν ελέχθη σ’ ένα τραπέζι. Λοιπόν, στο ψητό τώρα, εγώ δεν έχω αποκομίσει προσωπικά την εντύπωση ότι το (ίδιο) δημοσίευμα που αναφερόταν στον Κάθετο Διάδρομο και την Ακτωρ σχετίζεται με τις εγχώριες κόντρες και ανταγωνισμούς. Ειδικά με αυτό που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες με ελληνικά δημοσιεύματα.βέβαια λέει ότι «το ότι πουλάμε αμερικανικό φυσικό αέριο δεν αρέσει στους Ρώσους και στο Αζερμπαϊτζάν», αλλά αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, αυταπόδεικτο. Δυστυχώς όμως στην Ελλάδα θεωρείται εντελώς φυσιολογική η θεωρία περί της. Κατά τα λοιπά, στην πρεσβεία ετοιμάζονται για την, όπου αποτελεί και γι’ αυτούς και για τη χώρα-Σήμερα από τοπάντως ο Κ.Μ θα κάνει τιςγια τοντης ενεργειακής στήριξης που αφορά τον, καθώς οι αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης έπονται στα μέσα Οκτωβρίου. Το πλαίσιο που θα ανακοινωθεί σήμερα από το Υπουργικόπου θα συνεχίσουν κατά τα φαινόμενα να βάζουνκαι για τοκαι για τηκαι θα ισχύει για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου και θαανάλογα με το εύρος της παρέμβασης για το π. Η κυβέρνηση θα "τσοντάρει" κάτι παραπάνω για το diesel, από τα 10 στα 15 λεπτά, ενώ τα διυλιστήρια βάζουν άλλα 5,. Επίσης θα έχει κι άλλα.-Από τους δημοσιογράφους έμαθε χθες ο πρώην υφυπουργόςτην είδηση τηςγια το "μπάζωμα" των Τεμπών. Δεν είναι ότι δεν το περίμενε, καθώς υπήρχε η σχετική εισαγγελική εισήγηση, αλλά ποτέ δεν είναι ευχάριστο να το μαθαίνεις. Μου λένε ότι δεν χρειάστηκε να τον πάρουν από το Μαξίμου, επικοινώνησε μόνος του αρμοδίως και ξεκαθάρισε στον Μητσοτάκη ότιστη Μαγνησία. Και πώς να ήταν άλλωστε, από τη στιγμή που θα είχε τη δικαστική εκκρεμότητα και θα έπρεπε ούτως ή άλλως να παραιτηθεί σε περίπτωση καταδίκης του. Τώρα επί της ουσίας μερικά χρόνια μετά το τραγικό αυτό γεγονός και με δεδομένο ότι οιπου βασάνισαν στην ουσία το μεγαλύτερο μέρος της κοινής γνώμης με θεωρίες συνωμοσίας, ξυλόλια, τουλόλια, λαθρεμπόρια,. Γιατί σήμερα δύσκολα μπορεί να πιστέψει κανείς ότι «μπαζώθηκε» η περιοχή για να αποκρυβεί τι άραγε, ξυλόλιο ή λαθρεμπόριο. Αλλωστε διαχρονικές ευθύνες προσώπων νομικών ή φυσικών προσώπων δεν κρύβονται κάτω από μπάζα. Ισως μία αποτρόπαια εικόνα που σόκαρε τον κόσμο προεκλογικά; Τίποτα άλλο πάντως.-Όσοι έχουν επιχειρήσει να ευχηθούν στονστις αρχές Ιουλίου, η απάντηση που λαμβάνουν είναι πως δεν γιορτάζει της Αγίας Κυριακής, αλλά στα τέλη Σεπτεμβρίου, με τον Όσιο Κυριάκο τον Αναχωρητή. Χθες, λοιπόν, ο Έλληνας υπουργός Οικονομικώνκαι, συγκεκριμένα, στη Φρανκφούρτη, όπου μίλησε σε εκδήλωση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας. Και μάλλον δεν θα μπορούσε να λάβει καλύτερο δώρο από τα κολακευτικά λόγια τόσο του επικεφαλής της Bundesbank, με τον οποίο βρέθηκαν στο ίδιο πάνελ, όσο και του, που μίλησε ακριβώς πριν από τους δύο άνδρες. Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας στάθηκε ιδιαίτερα στο πόσο σημαντικό είναι για το Eurogroup να έχει πρόεδρο τον Έλληνα ΥΠΟΙΚ. Μάλιστα, έκανε αναδρομή στηνπου αντιμετώπισαν την περασμένη δεκαετία οι χώρες της νότιας Ευρώπης, αλλά και στην πρόοδο που έχουν καταγράψει έκτοτε, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Λέτα αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα στην ΕΕ τον τελευταίο καιρό, εξαιτίας της περίφημης έκθεσής του για την-Μια σημαντική πρωτοβουλία θα ανακοινωθεί το πρωί της Πέμπτης στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς θα γίνει μιαπου θα δημιουργηθεί στο. Σε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό και με τη συμμετοχή αρκετών παραγόντων του υπουργείου Υγείας -κατά βάση το σχέδιο τρέχει η Ειρήνη Αγαπηδάκη- θα ανακοινωθεί μια δωρεά ύψους 5,5 εκατ. ευρώ από τους εκπροσώπους σημαντικών ιδρυμάτων της χώρας (Ίδρυμα Λασκαρίδη, Ίδρυμα Ωνάση, Ίδρυμα Λεβέντη κοκ), προκειμένου να γίνει μια παρέμβαση για μια από τις. Υπάρχει και συνεργασία με τη Μητρόπολη Περιστερίου για το θέμα και μου λένε ότι επελέγησαν τα Δυτικά της Αθήνας ως σημείο παρέμβασης, καθώς εξακολουθούν να υφίστανταισε αυτή την περιοχή., καθώς εσχάτως η Γαλλία έχει νέο πρέσβη στα μέρη μας, τον, ο οποίος είναι Γάλλος, αλλά Κυπριακής καταγωγής και μιλάει μια χαρά ελληνικά. 2-3 χρόνια στη χώρα μας και θα ξεχάσει και τα Γαλλικά του. Για να γνωρίσει λοιπόν και αυτός κόσμο καλεί σήμερα το απόγευμα διάφορους της πολιτικής και κοσμικής Αθήνας στην πρεσβευτική κατοικία επί της Βασιλίσσης Σοφίας, απέναντι από τη Βουλή, για ένα κρασί γνωριμίας.γεννήθηκε στο Μονπελιέ από Γαλλίδα μητέρα και Γαλλοκύπριο πατέρα. Το 2003, έκανε την πρακτική του στην πρεσβεία που σήμερα διευθύνει και έχει να επιδείξει μια ενδιαφέρουσα διπλωματική και πολιτική διαδρομή, με θέσεις στο Ραμπάτ, σε υπουργικά γραφεία με ευθύνη τη Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή, πρώτος σύμβουλος στο Κάϊρο, Μαδρίτη και (από το 2023) γενικός πρόξενος στην Ιερουσαλήμ. Με άλλα λόγια, ο νέος πρέσβης της Γαλλίας στην Αθήνα, ήταν-Ο Μητσοτάκης πήγε χθες περιοδεία στονκαι είχε μαζί του, εκτός των συναρμόδιων υπουργών Λιβάνιου και Ζαχαράκη, και τους τοπικούς βουλευτές της Δυτικής Αττικής Βαγγέλη Λιάκο και Θανάση Μπούρα. Έλειπε όμως ο πρώτος σε σταυρούς του 2023, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορώνο οποίος είχε ίσως την πιο σοβαρή υποχρέωση:, οπότε προφανώς είχε κάτι πιο σοβαρό να κάνει.-Όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, τόσο θα πληθαίνουν και οι. Ήδη τοδια τουκαι κορυφαίων στελεχών φροντίζει να αμφισβητεί την αξιοπιστία τους. Τώρα φαίνεται ότι μπαίνουν κι άλλοι στον χορό. Έτσι χθες, μια καταγγελίαγια «εξαπάτηση και παραπλάνηση ψηφοφόρων» ήρθε σε δεκάδες email: Όλων των ΜΜΕ, των κοινοβουλευτικών κομμάτων (πλην ΝΔ, Νίκης, Σπαρτιατών και τα εξωκοινοβουλευτικών κομμάτων Τσίπρα, Καρυστιανού) αλλά και της Προεδρίας της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Βουλής, του πρωθυπουργικού γραφείου, του ΣΕΔΕΑ, του ΕΣΡ, του Άρειου Πάγου, του ΔΣΑ, της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, της ΕΣΗΕΑ.από την Καλλιθέα ο οποίος υποστηρίζει ότι η δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για τον μήνα Σεπτέμβριο, που σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στηνθα διεξαγόταν το διάστημα 23/9 έως 28/9/2026 ήταν ήδη έτοιμη και περιήλθε στα χέρια μας το βράδυ της 27ης/9/2026 και ώρα 23:58 μ.μ. «Δηλαδή ένα 24ωρο νωρίτερα από την ημέρα που η Interview δηλώνει ότι θα ολοκληρωνόταν η συμπλήρωση ερωτηματολογίων και η συλλογή δεδομένων» όπως παρατηρεί για να διαπιστώσει ότι «δεν χρειάζονται εξειδικευμένες νομικές γνώσεις για να διαπιστωθεί ότι η εταιρεία Interview παραβίασε τον νόμο». Ο εν λόγω δικηγόρος υποστηρίζει πωςένα 24ωρο νωρίτερα γεννά βάσιμα και κρίσιμα ερωτήματα ως προς την αξιοπιστία της και την αμεροληψία της» και διερωτάται: «Προηγήθηκε η έρευνα των ευρημάτων ή το αντίθετο; Κοινώς, τα συμπεράσματα που παρουσιάζει είναι προϊόν έρευνας ή παραγγελίας, και μόλις εξυπηρετήθηκαν οι «απαιτήσεις» του πελάτη έκλεισε και η δημοσκόπηση;» εκτιμώντας ότι «κάτι τέτοιο συνιστά εσκεμμένη παραπλάνηση των ψηφοφόρων και άξιο να ερευνηθεί και ποινικά». Σημειώνεται ότι η Interview είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) με Αριθμό Μητρώου 7 και όπως αναφέρει εφαρμόζει τον διεθνή κώδικα δεοντολογίας ICC/ESOMAR καιΑλλά η αλήθεια είναι ότι. Τώρα βέβαια θα μου πείτε, ο άμεσα θιγόμενος Τσίπρας επί των ημερών του θα μπορούσε να μιλήσει και για εκείνη τη VOXPOP όπως τη λέγανε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και αυτό της Interview δεν θέλει ψάξιμο ή έστω μία πειστική απάντηση. Τέλος πάντων,-Την προσεχή Δευτέρα ή Τρίτη, εκτός απροόπτου,. Οι ακτοπλόοι έχουν ήδη περιγράψει στον υπουργό την κατάσταση με καθαρά λόγια. Το ενεργειακό κόστος πιέζει πλέον επικίνδυνα την οικονομική εξίσωση των γραμμών. Τα καύσιμα απορροφούν περισσότερο από το 55% του λειτουργικού κόστους, ενώ τα περιθώρια να περάσουν οι αυξήσεις στον επιβάτη παραμένουν εξαιρετικά περιορισμένα. Ο μετρικός τόνος έχει φτάσει τα 1.300 ευρώ ενώ άγγιξε και τα 1.400. Κάπου. Γιατί το ερώτημα δεν είναι εάν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό το γνωρίζουν πλέον και οι δύο πλευρές. Το ερώτημα είναι τι έχει ή τι μπορεί να αποκτήσει εγκαίρως στη φαρέτρα της η κυβέρνηση. Ο χρόνος, άλλωστε, δεν είναι σύμμαχος. Στις εταιρείες έχουν αρχίσει να περνούν τις γραμμές και τα δρομολόγια από το μικροσκόπιο,. Και οι πρώτες πρόωρες αποδρομολογήσεις έχουν ήδη εμφανιστεί, τέσσερις συνολικά τον αριθμό. Γι’ αυτό και όσο πλησιάζει το ραντεβού, ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Στο Μαξίμου σε συνεργασία με το υπουργείο Ναυτιλίας και το υπουργείο Οικονομικών, εξετάζουν τις δυνατότητες παρέμβασης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει κλειδώσει δημοσίως το νέο σχήμα. Και κάπου εδώ αρχίζει ένα άλλο παρασκήνιο., χωρίς μέχρι στιγμής να έχει κλειδώσει δημοσίως το νέο σχήμα. Την άνοιξη ενεργοποιήθηκε κρατική αποζημίωση για τις υποχρεωτικές εκπτώσεις των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, ώστε να περιοριστεί η πίεση στις εταιρείες χωρίς να περάσει το αυξημένο λειτουργικό κόστος στον επιβάτη. Όμως-Κι επειδή πιάσαμε τα δύσκολα με τα εισιτήρια των πλοίων, να συνεχίσω λέγοντας πως τοπου εκδόθηκε χθες, ξεκινά με μια πρόταση που θυμίζει έντονα το 2022. Fed, ΕΚΤ και Τράπεζα της Ιαπωνίας αύξησαν, τον Σεπτέμβριο, τα επιτόκια κατά 25 μ.β. (και οι τρεις μαζί) ενώ «διατηρούν ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αυξήσεων». Οι αγορές τιμολογούν μία έως δύο ακόμη αυξήσεις της Fed μέσα στο 2026 και άλλες δύο έως τον Σεπτέμβριο του 2027, ενώ για την ΕΚΤ βλέπουν 1,4 αυξήσεις ως το τέλος του έτους και σχεδόν 4 σε έναν χρόνο. Κοινή πεποίθηση των αναλυτών τοποθετεί το επιτόκιο της ΕΚΤ στο 2,5% το Δ΄ τρίμηνο, από 2,25% σήμερα. Οι τιμές της Ενέργειας στις ΗΠΑ τρέχουν +62% σε ετήσια βάση., τα στρατηγικά αποθέματα αδειάζουν, οι εγκαταστάσεις στον Κόλπο χρειάζονται χρόνο για να επισκευαστούν και τα περιθώρια διύλισης έχουν εκτοξευθεί. Ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης ανέβηκε στο 3,3% τον Αύγουστο από 2,9%, οι αναλυτές τον «βλέπουν» στο 3,5% το Δ΄ τρίμηνο. Το στατιστικό μοντέλο της Piraeus οδηγεί ευθέως στο συμπέρασμα ότι ο στόχος του 2% «αναμένεται να χαθεί» οριστικά για τη χρονιά. Όσον αφορά τον μύχιο πόθο της ανάπτυξης, το 0,6% της Ευρωζώνης στο 2Ο τρίμηνο (από 0%) «εξέπληξε θετικά», αλλά η έκθεση σπεύδει να διευκρινίσει ότι ήρθε, δηλαδή από τους ισολογισμούς των πολυεθνικών, όχι από τα εργοστάσια της Γερμανίας. Για το 3ο τρίμηνο, η εκτίμηση πέφτει στο 0,2%. Στην Κίνα, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν μόλις 0,4% τον Αύγουστο, ο πληθωρισμός είναι 0,8% και η ανάπτυξη κρατιέται από τις εξαγωγές (+25%). Η Κίνεπειδή δεν καταναλώνει μέσα.-Στον ΟΛΠσε ετήσια βάση, στα €111,9 εκατ., κυρίως λόγω της πτώσης των εσόδων από τα εμπορευματοκιβώτια κατά €9,9 εκατ. και από την κρουαζιέρα κατά €1,3 εκατ. Η ναυπηγοεπισκευή, η ακτοπλοΐα και η παραχώρηση των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ αντιστάθμισαν μέρος της μείωσης. Παράλληλα, οι δαπάνες προσωπικού αυξήθηκαν κατά 10,4%, στα €40,1 εκατ. Το EBITDA υποχώρησε κατά 19,0%, στα €56,1 εκατ., με το περιθώριο να διαμορφώνεται σε 50,1% από 56,4%.από €59,8 εκατ. και τα καθαρά κέρδη κατά 24,4%, στα €35,4 εκατ. ή €1,41 ανά μετοχή. Οι εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες αυξήθηκαν οριακά στα €43,0 εκατ. από €41,7 εκατ., παρά την εκροή €25,2 εκατ. από την αύξηση των απαιτήσεων. Οι πληρωμές για ενσώματα και άυλα πάγια ανήλθαν σε €110,2 εκατ. από €48,0 εκατ., οδηγώντας τις ελεύθερες ταμειακές ροές μετά τις συγκεκριμένες επενδύσεις σε αρνητικό έδαφος κατά €67,2 εκατ. Τα διαθέσιμα μειώθηκαν στα €83,1 εκατ. από €149,8 εκατ. στο τέλος του 2025. Ο ΟΛΠκαι, μετά την αφαίρεση υποχρεώσεων μίσθωσης €58,7 εκατ., διατηρούσε καθαρό ταμείο €24,4 εκατ., έναντι €89,0 εκατ. στο τέλος του 2025. Η διοίκηση χαρακτηρίζει τις προοπτικές για το υπόλοιπο του 2026 συγκρατημένα θετικές, χωρίς να δίνει ποσοτική καθοδήγηση. Η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στο σύνολο του λιμένα αυξήθηκε κατά 8,0% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο–Αύγουστο, ενώ η διακίνηση αυτοκινήτων και η δραστηριότητα στις δεξαμενές παραμένουν υποστηρικτικές. Η διάρκεια των εκτροπών δρομολογίων από την Ερυθρά Θάλασσα, η πορεία της κρουαζιέρας και η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος αποτελούν τους-Κι αφού ανοίξαμε το κεφάλαιο ΟΛΠ, να αναφέρουμε πως, όπως είπαμε και παραπάνω, όμως, πίσω από την υποχώρηση των κερδών βρίσκεται ένα επιθετικό επενδυτικό πρόγραμμα καθώς ο Οργανισμός έριξε μέσα σε μόλις έξι μήνες 106,7 εκατ. ευρώ σε επενδύσεις. Ο Προβλήτας Ι πληρώνει σήμερα το προσωρινό τίμημα των έργων αναβάθμισης, καθώς οι εργασίες περιορίζουν τη διαθέσιμη χωρητικότητα και, κατά συνέπεια, τη δυνατότητα διακίνησης φορτίων.. Μεγαλύτερη δυναμικότητα και παραγωγικότητα όταν η Διώρυγα του Σουέζ επιστρέψει σε πλήρη λειτουργία και περισσότερα φορτία αρχίσουν να αναζητούν ξανά τη βασική θαλάσσια αρτηρία Ασίας–Ευρώπης.Οι Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ έχουν ήδη περάσει σε καλύτερες επιδόσεις, με τη θετική τάση να ενισχύεται από τον Ιούλιο. Άρα, το τρίτο τρίμηνο θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς εκεί θα φανεί καθαρότερα εάν η εικόνα έχει αρχίσει να αλλάζει. Και υπάρχει ένα ακόμη στοίχημα που περνά μάλλον κάτω από τα ραντάρ. Το. Ο Su Xudong, Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε., το έβαλε ψηλά στην ατζέντα, προαναγγέλλοντας επιτάχυνση της υλοποίησής του. Με απλά λόγια, η διοίκηση δεν θέλει μόνο περισσότερα containers να περνούν από τον Πειραιά.-Στις 5 και 6 Νοεμβρίου, στα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα συναντηθούν επικεφαλής λιμένων, εκπρόσωποι του ΟΟΣΑ και στελέχη της Πολιτείας, με αντικείμενο την «ανθεκτικότητα» των ελληνικών λιμανιών απέναντι σε πολλαπλούς κινδύνους. Όλα δείχνουν πως το ΕθΑΤ ξεκινά τις διαδικασίες προστασίας των «κρίσιμων οντοτήτων» ολόκληρου του ομίλου. Αυτή θα είναι η πρώτη ομιλική απάντηση δημόσιου φορέα στο νέο καθεστώς ανθεκτικότητας των υποδομών.έρχεται από την Κοινοτική Οδηγία 2022/2557 (CER), που ενσωματώθηκε στον ν. 5236/2025. Αντικείμενό της δεν είναι οι κυβερνοεπιθέσεις (αυτές τις καλύπτει η Οδηγία NIS2) αλλά σαμποτάζ, ακραία καιρικά φαινόμενα, βλάβες, πανδημίες, διακοπές εφοδιασμού. Η συνάντηση του Νοεμβρίου, φέρνει στο προσκήνιο τον νέο διευρυμένο ρόλο τηςπου έχει ήδη αναλάβει έργα αναβάθμισης λιμενικών υποδομών και μπορεί πλέον να συμμετέχει σε διεθνείς συνεργασίες για τον σχεδιασμό στρατηγικών έργων. Η τεχνογνωσία πρέπει να περάσει από τη συζήτηση στις μελέτες των έργων που θα χρειαστούν τα λιμάνια τα επόμενα χρόνια. Τον κατάλογο των «κρίσιμων οντοτήτων» στην Ελλάδα, καταρτίζει η Γενική Γραμματεία Προστασίας Κρίσιμων Οντοτήτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, υπό τον αντιναύαρχο Τρύφωνα Κοντιζά,, με κριτήριο όχι το μέγεθος αλλά τη «σημαντική διαταραχή» (εξαρτώμενοι χρήστες, εξάρτηση άλλων τομέων, μερίδιο αγοράς, γεωγραφική έκταση). Με αυτά, το χαρτοφυλάκιο του ΕθΑΤ διαβάζεται σχεδόν σαν ο ίδιος ο κατάλογος: ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΔΕΗ, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ΟΑΣΑ–ΣΤΑΣΥ–ΟΣΥ, περιφερειακά λιμάνια, ΕΛΤΑ, ΓΑΙΑΟΣΕ.(από τη φυσική προστασία έως τους ελέγχους ιστορικού προσωπικού σε «κρίσιμες θέσεις»),και-Ξαφνικά στη Λεωφόρο Αθηνών επικρατεί. Οι μεγάλες χρηματιστηριακές συμφωνίες φαίνεται να έχουν παγώσει. Placements, δημόσιες προτάσεις, ομολογιακές εκδόσεις και μια-δυο εισαγωγές που ήταν προγραμματισμένες για τις αρχές του Φθινοπώρου, μετατίθενται για μετά τις 3 Νοεμβρίου, την ημέρα των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών. Κανείς δεν θέλει να ανοίξει βιβλίο προσφορών σε αγορά που μπορεί να αλλάξει διάθεση μέσα σε ένα βράδυ.Στη Βουλή των Αντιπροσώπων η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών είναι οριακή, 220 έναντι 215.Οι προβλέψεις σήμερα δίνουν στους Δημοκρατικούς 97% πιθανότητα να πάρουν τη Βουλή και 64% τη Γερουσία. Μία εβδομάδα νωρίτερα, στις 27–28 Οκτωβρίου, συνεδριάζει η Fed, και η αγορά δίνει περίπου 70% πιθανότητα για νέα αύξηση επιτοκίων μετά από εκείνη του Σεπτεμβρίου.Αν σταματήσει τόσο κοντά στις εκλογές, θα φανεί ότι υπολογίζει την πολιτική ατζέντα. Αν αυξήσει, η αγορά θα φτάσει στις κάλπες με ακόμη ακριβότερο χρήμα. Ένα Δημοκρατικό Κογκρέσο θα φρενάρει τη δημοσιονομική πολιτική, αλλά όχι τους δασμούς ή τις αποφάσεις για πόλεμο, που ανήκουν κυρίως στον Λευκό Οίκο. Για τα ομόλογα, το μπλοκάρισμα στην Ουάσιγκτον μπορεί ακόμη και να είναι ευνοϊκό.. Υπάρχει όμως. Τα κεφάλαια που μπήκαν με την αναβάθμιση είναι κυρίως παθητικά και αγοράζουν με βάση τις σταθμίσεις των δεικτών. Τα placements και οι εισαγωγές χρειάζονται ενεργούς διαχειριστές. Αυτοί, με το δολάριο να αποδίδει 5%, ζητούν μεγαλύτερες εκπτώσεις. Όποιος περιμένει το εκλογικό βράδυ για να ανοίξει βιβλίο προσφορών,-Δεν έφταναν τα πανομοιότυπα κείμενα που διαβάζουμε καθημερινά, τώρα έχουμε και τα ενημερωτικά σημειώματα (μάθαμε και τα note to editors τώρα... ) για ταπου γράφονται χρησιμοποιώντας το ChatGPT. Με εκφράσεις τύπου «αυτό δεν είναι απλώς ένας υγιής ισολογισμός. Είναι πολεμοφόδια»,του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης. Αν πάντως δεν μπορούν οι εταιρείες να συντάξουν ένα κείμενο...-Οπου κάποτε…γοήτευε την τηλεοπτική οθόνη ως στέλεχος δισκογραφικών εταιρειών, σύμβουλος τηλεοπτικών προγραμμάτων, αλλά κυρίως ως κριτής σε διάφορα talent show, έχει εγκαταλείψει τα φώτα της δημοσιότητας εδώ και πολλά χρόνια καθώςστράφηκε σε. Έτσι, επί μεγάλο χρονικό διάστημα διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της, που διαχειρίζεται τον πλωτό τερματικό σταθμό FSRU Αλεξανδρούπολης κ.α. Χθες συστάθηκε η εταιρεία, με έδρα στο Μαρούσι και με σκοπό τη «συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με εισφορές είτε με απόκτηση εταιρικών τίτλων, σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες υφίστανται ή θα συσταθούν σχετικά με οποιονδήποτε τομέα οικονομικής δραστηριότητας», καθώς και η πραγματοποίηση επενδύσεων σε αξιόγραφα. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 290.000 ευρώ διαιρούμενο σε 29.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ κάθε μία, και το έβαλαν δύο κυπριακές εξωχώριες. Ητο ποσό των 203.000 ευρώ και η87.000 ευρώ, αποκτώντας αντίστοιχα ποσοστά. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας -η οποία προφανώς απηχεί τα συμφέροντα του ομίλου Κοπελούζου- είναι τριμελές και αποτελείται από τον Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο, ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, τη Μαρία Λεοντσίνη ως Αντιπρόεδρο και τον Γεώργιο Μπελεγρή ως μέλος.-Ο, στέλεχος της αγοράς με μεγάλη και διεθνή εμπειρία στο real estate, έγινε γνωστός σε εμάς ως οστη χώρα μας. Από το 2015 που ο ισχυρός αμερικανικός όμιλος ήρθε στην Ελλάδα μέχρι και σήμερα ο Γομόπουλος είναι ο managing director της Hines Ελλάς. Χθες, ωστόσο, έγινε η σύσταση της εταιρείας, με έδρα επί της οδού Σταδίου και με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 15.000 ευρώ, το οποίο κατέβαλε ο ίδιος ο Γομόπουλος. Ο σκοπός της εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης, διάρθρωσης και αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων, υπηρεσίες αποτίμησης πριν από συγχωνεύσεις και εξαγορές, θέματα μάρκετινγκ κ.λπ.-Στο ΤΜΕΔΕ τα οικονομικά μεγέθη του 2025. τη μετάβαση από έναν ισχυρό φορέα εγγυοδοσίας σε έναν πιο ολοκληρωμένο χρηματοδοτικό βραχίονα του τεχνικού κόσμου. Ο τζίρος έφθασε τα 14,78 εκατ. ευρώ, το EBITDA τα 8,58 εκατ. ευρώ, με περιθώριο 58,07%, ενώ τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 25,39%, στα 191,51 εκατ. ευρώ. Ακόμη πιο ουσιαστικό είναι ότι τα έσοδα από εγγυητικές επιστολές, ο παραδοσιακός πυρήνας του Ταμείου, αυξήθηκαν κατά 15,59%, στα 13,86 εκατ. ευρώ. Με άλλα λόγια,. Στο παρασκήνιο, το ενδιαφέρον στρέφεται στη μόχλευση αυτής της κεφαλαιακής βάσης. Μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ–ΤΜΕΔΕ, η εγγύηση του Ταμείου καλύπτει το 80% της τραπεζικής χρηματοδότησης και το ανώτατο κεφάλαιο κίνησης ανά δικαιούχο έχει διπλασιαστεί στις 400.000 ευρώ. Ήδη, έως το τέλος Αυγούστου, είχαν διοχετευθεί περίπου 64 εκατ. ευρώ σε 445 μικρομεσαίες τεχνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, η ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions έχει εκταμιεύσει περίπου 23 εκατ. ευρώ σε πάνω από 1.040 επαγγελματίες, startups και μικρές επιχειρήσεις, με δάνεια έως 25.000 ευρώ. Είναι πλέον σαφές, ότι, από τον νέο μηχανικό που χρειάζεται μικρή αρχική χρηματοδότηση έως την τεχνική εταιρεία που χρειάζεται τραπεζικό κεφάλαιο κίνησης. Η συμμετοχή στην CrediaBank, η επέκταση των εργαλείων ΕΑΤ–ΤΜΕΔΕ και το ψηφιακό Portfolio δείχνουν πως ο στόχος δεν είναι απλώς περισσότερες εγγυητικές, αλλά έναγύρω από τον τεχνικό κλάδο.Η Eurobank βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ανοδικής κίνησης των τραπεζών, οι οποίες διαπραγματεύονται σε υψηλά 11 ετών, με τη συγκεκριμένη μετοχή να ανανεώνει τα πολυετή ρεκόρ της. Συγκεκριμένα, ηδιατηρήθηκε σε θετική τροχιά για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση, πλησιάζοντας με αξιώσεις το ψυχολογικό όριο των 5 ευρώ, επίπεδο που είχε να προσεγγίσει από τον Αύγουστο του 2015. Το τελευταίο τριήμερο, ενώ από τις αρχές του έτους η συνολική ενίσχυση ανέρχεται στο 43,9%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει αναπτύξει ο τραπεζικός κλάδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συναλλακτική δραστηριότητα, καθώς το χθεσινό ράλι συνοδεύτηκε από έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον. Ο ημερήσιος τζίρος της Eurobank ξεπέρασε τα 100 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα, με τον όγκο συναλλαγών να φτάνει ταΠρόκειται για τον υψηλότερο τζίρο των τελευταίων οκτώ μηνών, εξαιρουμένης της συνεδρίασης του rebalancing στις 18 Σεπτεμβρίου, όπου οι συναλλαγές είχαν εκτοξευθεί στα 616 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η χρηματιστηριακή αξία της τράπεζας έχει αυξηθεί στα 17,79 δισ. ευρώ,, η οποία παραμένει η πολυτιμότερη εισηγμένη βάσει κεφαλαιοποίησης με περίπου 18,84 δισ. ευρώ., μετά τη νέα έκθεση της Alpha Finance- AXIA, η οποία ξεκίνησε κάλυψη της εισηγμένης με σύσταση «buy» και τιμή-στόχο στα 5,1 ευρώ, με σημαντικό περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα. Η θετική υποδοχή της έκθεσης αποτυπώθηκε άμεσα στη χρηματιστηριακή συμπεριφορά της μετοχής, η οποία στη χθεσινή συνεδρίαση σημείωσε άνοδο 5,6%, ενώ στο τελευταίο διήμερο τα κέρδη ανέρχονται σε 8,5%. Με αυτό τον τρόπο η ΑΒΑΞ απομακρύνθηκε από το ψυχολογικό όριο των 3 ευρώ και τα χαμηλά έτους, κλείνοντας στα 3,38 ευρώ. Παρά τη σημαντική αντίδραση, η μετοχή παραμένει σε απόσταση από τα φετινά υψηλά των 3,8+ ευρώ. Στο επίκεντρο της ανάλυσης της Alpha Finance-AXIA βρίσκεται το, ύψους περίπου 2,76 δισ. ευρώ, η δυναμική στον τομέα των υποδομών και η αξία του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων. Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η αγορά δεν έχει ακόμη αποτιμήσει πλήρως τις προοπτικές του ομίλου. Η νέα κάλυψη έρχεται να ενισχύσει τογύρω από την ΑΒΑΞ, σε μια περίοδο όπου ο κλάδος των κατασκευών και των παραχωρήσεων επωφελείται από τον αυξημένο κύκλο επενδύσεων σε έργα υποδομής.-Μπορεί τα φώτα να έχουν πέσει στους ναύλους-ρεκόρ των tankers, όμως στα εφοπλιστικά γραφεία της Αθήνας και του Πειραιά: αγοράζω, πουλάω, κλειδώνω υπεραξίες και ξαναμπαίνω στην αγορά. Και. Ηπρόσθεσε ακόμη τέσσερα containerships περίπου 10.100 teu στο επενδυτικό ραντάρ της Navios, με το πακέτο να πλησιάζει τα $500 εκατ. Hαπό την άλλη, κινήθηκε στα δεξαμενόπλοια, συνδεόμενη με την απόκτηση υπό ναυπήγηση Suezmax της Exmar, με τίμημα άνω των $106 εκατ. Αλλά. Hφέρεται να βγάζει από το Karolos, ένα Suezmax του 2009, περισσότερα από $90 εκατ., τιμή που πριν από λίγα χρόνια θα έμοιαζε σχεδόν εξωπραγματική για πλοίο αυτής της ηλικίας. Στο ίδιο έργο και η, με δύο VLGC του 2015 να αλλάζουν χέρια για περίπου $200 εκατ., ενώ ησυμφώνησε την πώληση του Captain John NP στην περιοχή των $75–77 εκατ. Ότι οι Έλληνες δεν περιμένουν απλώς να δουν πού θα πάει η αγορά.και ταυτόχρονα τοποθετούν τα χρήματα στην επόμενη γενιά πλοίων. Ναι μεν κλασικό ελληνικό asset play, μόνο που αυτή τη φορά τα ποσά έχουν ανέβει επίπεδο.-Η Wall Street Journal έγραψε ότι το ΔΣ της Goldman Sachs έχει ήδη συζητήσει το, με διάδοχο τον πρόεδρο και COO Τζον Γουόλντρον και χρονικό ορίζοντα το τέλος του 2027 ή το 2028. Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς, ο Σόλομον θα παρέμενε εκτελεστικός πρόεδρος για 1 έως 2 χρόνια, ακολουθώντας το κλασικό σχήμα ομαλής μετάβασης των αμερικανικών τραπεζών. Το σχέδιο απαιτεί έγκριση του ΔΣ η οποία θα μπορούσε να έρθει τους επόμενους μήνες. Η Goldman Sachs έσπευσε να απαντήσει στο δημοσίευμα της WSJ,Το ΔΣ «συζητά τακτικά τη διαδοχή», αλλά «δεν υπάρχει οριστικό χρονοδιάγραμμα» και «οι ισχυρισμοί για τον χρόνο είναι εικασίες».. Ο Γουόλντρον, 57 ετών, είναι ο προφανής διάδοχος από το 2018, όταν ο Σόλομον, τότε 56, ανέλαβε από τον Λόιντ Μπλάνκφαϊν την 1η Οκτωβρίου και τον έκανε αμέσως πρόεδρο και COO. Οι δύο άνδρες γνωρίστηκαν στην Bear Stearns, ήρθαν στην Goldman με έναν χρόνο διαφορά (1999 και 2000) και, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, έχουν σπίτια στο ίδιο νησί, στις Μπαχάμες. Ο Μάικ Μέγιο της Wells Fargo το χαρακτήρισε. Το παρασκήνιο έχει δύο αριθμούς., η αμοιβή των 80 εκατ. δολαρίων που πήρε ο Γουόλντρον τον Ιανουάριο του 2025 (κατά σύμπτωση ίδιο ποσό με τον Σόλομον) αφού όμως είχε διαρρεύσει η πληροφορία ότι συζητά με την Apollo. Η Goldman πλήρωσε για να μη χάσει τον διάδοχο., η μετοχή, η τιμή της οποία 4πλασιάστηκε από τον Οκτώβριο του 2018, έναντι +67% του δείκτη τραπεζών. Ο Σόλομον, 64 ετών, φεύγει (αν φύγει) από θέση ισχύος, έχοντας συμπληρώσει τη δεκαετία που όλοι περίμεναν.. Ήδη αρμοδιότητες του COO μεταφέρονται στον CFO Ντένις Κόουλμαν, μαζί με το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης OneGS 3.0,. Ετσι, το ΔΣ αξιολογεί τον κίνδυνο να χάσει όσους δεν θα πάρουν τη θέση του προέδρου, δηλαδή τους Νταν Ντις και Άσοκ Βαραντάν της επενδυτικής τραπεζικής και αγορών και τον Μαρκ Νάχμαν της διαχείρισης περιουσίας.-Η περασμένη Δευτέρα ήταν. Η τιμή του κατέρρευσε περισσότερο από-3,4% και ήταν μία από τις πιο σπάνιες ημερήσιες απώλειες της τελευταίας εικοσαετίας. Από το 2006, η μέση ημερήσια μεταβολή του μετάλλου είναι +0,05% με τυπική απόκλιση 1,19%. Το ασήμι έχασε -5,41% στα 60,81 δολάρια. Σε έναν μήνα ο χρυσός έχει χάσει -7,17%, από ιστορικό υψηλό 5.608 δολαρίων τον Ιανουάριο.Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου ξαναπέρασε το 5,2% και το δολάριο ισχυροποιήθηκε. Αναζωπυρώθηκαν τα στοιχήματα ότι η Fed, που αύξησε τα επιτόκια στις 16 Σεπτεμβρίου, θα τα αυξήσει ξανά τον Οκτώβριο. Το κρίσιμο μέγεθος είναι η πραγματική απόδοση. Η 10ετής πραγματική απόδοση ανέβηκε στο 2,90%.. Πραγματική απόδοση (real yield) είναι η ονομαστική απόδοση μείον τον αναμενόμενο πληθωρισμό. Αν το 10ετές αποδίδει 5,24% και η αγορά προσδοκά πληθωρισμό περίπου 2,3% για τη δεκαετία, η πραγματική απόδοση είναι περίπου 2,9%. Όταν λοιπόν το κράτος πληρώνει 2,9% πάνω από τον πληθωρισμό,. Η BMO Capital Markets βλέπειγια την τιμή του χρυσού να χτίζεται, αλλά για την ώρα οι traders της CPM συστήνουν αποχή, με εύρος 4.000-4.300 δολάρια έως τα μέσα Οκτωβρίου.