-Χαίρετε, ο Μητσοτάκης είναι στο Σαν Φρανσίσκο και βλέπει επενδυτές μεγάλους, μεταξύ άλλων επαφών και κάποιος πολύ γνωστός επιχειρηματίας που τον ρώτησα πώς και υπάρχει τόσο πολύ «appetite» των ξένων funds και διεθνών επιχειρηματικών ομίλων να «ακουμπήσουν» κεφάλαια στην Ελλάδα μου απάντησε μειδιώντας: «Κοίταξε επειδή βλέπουν ότι ο Μητσοτάκης ρίχνει στον δεύτερο πολιτικό του αντίπαλο 15-17 μονάδες θεωρούν ότι θα ξανάχει άλλη μια τετραετία, οπότε όλα καλά και ήρεμα στην Ελλάδα, συνεχίζουμε». Όταν τον ρώτησα αν οι συγκεκριμένοι επενδυτές, τα funds, κ.λπ., γνωρίζουν τα ποσοστά για αυτοδυναμία και τον εκλογικό νόμο μου απάντησε αφοπλιστικά: «μάλλον όχι, γι’ αυτό είναι σίγουροι ότι θα ξαναέχουμε σταθερή κυβέρνηση, εκτός αν αυτοί ξέρουν κάτι παραπάνω, γιατί και το 2023 λέγαμε για 33%-34% τη Ν.Δ. και πήρε 41%». Όλο αυτό το λέω όχι τυχαία γιατί όσο θα πλησιάζουμε στις εκλογές τόσο το θέμα των συνεργασιών και των μη μονοκομματικών κυβερνήσεων θα τίθεται επί τάπητος μετ’ επιτάσεως. Και θα το βάζει πρώτος και καλύτερος ο Μητσοτάκης για πολύ συγκεκριμένο και πολιτικά αυτονόητο λόγο. Και όπως καταλαβαίνετε την πίεση δεν θα την τρώει ο Τσίπρας, αυτός είναι δεδομένος αντίπαλος, αλλά ο Νίκος Α. (έλειπε, λέει, στο εξωτερικό το weekend και δεν πήγε στην κηδεία της Μαργαρίτας) ο οποίος θα πρέπει να βρει τι θα απαντάει πειστικά. Ήδη, αν έχετε παρατηρήσει ο Μητσοτάκης το ’χει ξεκινήσει το τροπάρι, «εμείς θα επιδιώξουμε αυτοδυναμία αλλά αν ο λαός δεν μας θέλει μόνους μας να κυβερνήσουμε θα πρέπει να πάμε να βρούμε μια λύση…» λέει σε κάθε ευκαιρία, έτσι, ή κάπως έτσι. Και αν ο Ανδρουλάκης είναι τρίτος τι θα πει στον κόσμο, ότι δεν πάω μαζί του γιατί δεν μου αρέσει η φάτσα του; «Θα έχει λοιπόν ο Ανδρουλάκης μια επιλογή (αν είναι τρίτος), ή συγκυβερνήτης, ή σπίτι του» λένε στο Μ.Μ και αυτό θα το δείτε να κλιμακώνεται τους επόμενους μήνες.
Γιαννίτσης
-Μιας και είμαστε στα Πασοκικά άκουσα τον Τάσο Γιαννίτση
να λέει ότι σήμερα η διαφθορά είναι 200 φορές πιο μεγάλη από την εποχή που κυβερνούσαν αυτοί, εποχή Σημίτη,
κυρίως. Χωρίς να βγάλω το υποδεκάμετρο της διαφθοράς και να μετρήσω τι γινόταν τότε και τώρα, εντάξει, μην υπερβάλλουμε κιόλας με την Πασοκάρα, δεν ήταν και παρθένες. Επί των ημερών τους βρέθηκε ο Άκης
(10 χρόνια μετά βέβαια) να έχει λογαριασμούς κάτι 50άρικα μύρια ευρώ στην Ελβετία,
κάτι 10ρικα μύρια στον Ζήγρα
, κάτι σπίτια κ.λπ., επίσης το σπορ των εθνικών προμηθευτών
η κυβέρνηση Σημίτη το έφτιαξε αλλά και η ληστεία του τρένου στο Χρηματιστήριο
έγινε επίσης την ίδια εποχή. Προσοχή, αυτό δεν σημαίνει
ότι ο Σημίτης, ο Γιαννίτσης και η πλειοψηφία των υπουργών και των στελεχών είχαν εμπλοκή στα σκάνδαλα. Αλλά ότι γνώριζαν τι γινόταν, ή όχι αυτό ας το κρίνει ο καθένας μόνος του.
Φαραντούρης-Αυλωνίτης
-Μένω στο ΠΑΣΟΚ
για να γράψω και μια καλή κουβέντα για τον Νίκο μας
, υπό την έννοια ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος να πάει μια βόλτα βρε αδερφάκι μου, ένα weekend
και γυρνώντας οι δικοί του τα ’χουν κάνει γης μαδιάμ. Άντε εκείνος ο Φαραντούρης
που όσο και να το διόρθωσε ουσιαστικά είπε στη Σδούκου
ότι νταραβεριζόταν με υπουργούς και καλό θα ήταν να το διόρθωνε κανονικά. Άσε που η γυναίκα όπως είπε και ο Μαρινάκης
είναι παντρεμένη με τρία παιδιά. Και δεν έφτανε αυτό βγήκε και η… μεταγραφή αεροδρομίου του Νίκου, ο Αυλωνίτης,
πρώην ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Κασσελάκης και είπε το πρωί… να συνεργαστούμε με την ΕΛΑΣ, τον ΣΥΡΙΖΑ, την Πλεύση και μετά φυσικά το κράξιμο, τα πήρε πίσω. Τι να προλάβει ο άνθρωπος (ο Νίκος) που δεν φημίζεται ότι είναι και ο πιο γρήγορος του κόσμου;
Τα ίδια στην ΕΛΑΣ, έρχεται ο πάγκος…
-Όχι ότι ο φουκαράς ο Αλέξης
στο νέο κόμμα δεν έχει κι αυτός τέτοια θέματα, όπως ο Ανδρουλάκης. Από τη μία, τα αυτογκόλ στην επικοινωνία, από θυρίδες, «παγκόσμια βάση δεδομένων» και κότερα, από την άλλη η βελόνα που άρχισε να ψιλοκολλάει στις δημοσκοπήσεις
και ο Αλέξης πήρε δραστικά μέτρα. Σας είχα γράψει ότι έρχεται «ολικό λίφτινγκ»
στα στελέχη της ΕΛ.Α.Σ και έτσι εμφανίστηκαν χθες ούτε ένας, ούτε δύο, αλλά 596 στελέχη ανά την επικράτεια
. Δεν θα είναι υποψήφιοι, λέει, αλλά θα οργανώσουν τοπικά το κόμμα, το οποίο αλλάζει προσεχώς και «ομάδα κρούσης»
. Μετά την πρώτη -και μάλλον δοκιμαστική- περίοδο, τη μάχη στα τηλεπαράθυρα θα δώσει η νέα φουρνιά για την ΕΛ.Α.Σ, όσοι δηλαδή πέρασαν άνετα το πρώτο crash test, όπως οι: Φανή Παγκάλου, Κυβέλη Μάρδα, Γιώργος Κωνσταντινίδης, Αναστάσης Ζανιάς, Αργύρης Μπεντενιώτης, Χριστίνα Τσαγκλή, Δημήτρης Τσέκερης, Φανή Κουντούρη, Γιάννης Σαλπέας, Φανή Γιωτάκη και Σωτήρης Τσουκαρέλης. Με τα πρωτοβρόχια, βέβαια, θα αριβάρουν και οι πρώτοι από την «παλιά φρουρά», δηλαδή στελέχη από τον άλλοτε ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ
, που καθυστερούν, όχι μόνο γιατί η ΕΛ.Α.Σ σπρώχνει τους νέους και φρέσκους. Είναι βλέπεις, και ορισμένοι, παλιοί και δυνατοί, που δε βιάζονται να αφήσουν τις βουλευτικές έδρες επουδενί πριν από τα Χριστούγεννα
.
Τα κόλπα του Κασιδιάρη
-Αφού πέρασε ένα Σαββατοκύριακο σε μπαρ και ξενύχτια, ο Κασιδιάρης
εμφανίστηκε το πρωί της Δευτέρας για να διαφημίσει το κόμμα «Συμμαχία Ελλήνων»
που έχουν φτιάξει ένας φίλος του, ο Δημητροκάλλης
και δύο άλλοι βουλευτές ονόματι Βαλτογιάννης και Μανούσος
. Δεν ξεκαθάρισε βεβαίως σε τι βαθμό θα συμμετέχει ο ίδιος, πέρα από την προβολή του νέου φορέα που μπορεί να τον δούμε να εμφανίζεται σύντομα ως μετρήσιμο μέγεθος στις δημοσκοπήσεις, καθώς οι δημοσκόποι βρίσκουν στις αυθόρμητες απαντήσεις τους κάτι του στυλ «το κόμμα του Ηλία». Η μόνη επιλογή για τον Κασιδιάρη πάντως είναι να κατέβει ανεξάρτητος
και ΑΝ το κόμμα περάσει από τον Άρειο Πάγο
να συνεργαστεί ως ανεξάρτητος. Βέβαια, όλα αυτά είναι σχέδια επί χάρτου, τα οποία παρακολουθεί και ο Άρειος Πάγος αφού γίνονται στο φως της ημέρας.
Το γαλάζιο πάρτι της 4ης Οκτωβρίου
-Μπορεί στη ΝΔ
να μην είναι ΠΑΣΟΚ για να γιορτάζουν με κλάξον και ηχητικά του Ανδρέα τα γενέθλιά τους, που ούτως ή άλλως λίγος κόσμος θυμάται, εντούτοις ψάχνονται για να κάνουν ένα χαλαρό, απογευματινό event την Κυριακή 4 Οκτωβρίου
, ανήμερα της επετείου ίδρυσης του κόμματος
. Μου λένε ότι αναζητείται ένας χώρος στο κέντρο της Αθήνας, όπου θα στηθούν μπάνερ, όχι κάτι στημένο με καρέκλες και μακρόσυρτες ομιλίες. Προφανώς θα υπάρχει ένα stage για να μιλήσει ο Μητσοτάκης
, αλλά μέχρι εκεί. Μου λένε ότι οι προσκλήσεις δεν θα είναι ονομαστικές, θα αφορούν όλα τα μέλη του κόμματος, αλλά προφανώς στους πρώην προέδρους μπορεί να γίνει και μια έξτρα νύξη, χωρίς να παίρνω όρκο. Για παράδειγμα, ο Κ.Μ πήρε τις προάλλες ένα τυπικό τηλέφωνο τον Καραμανλή για τα γενέθλιά του
, χωρίς να λιώσουν οι πάγοι βέβαια, οπότε αμφιβάλλω και αν ο πρώην πρωθυπουργός θα πάει στα γενέθλια της ΝΔ. Εδώ δεν πήγε στην εκδήλωση στη Ρηγίλλης για τα 50 χρόνια, θα πάει φέτος;
Η τριμερής και το follow-up
-Πριν από λίγες μέρες ο Μητσοτάκης
και ο Χριστοδουλίδης
βρέθηκαν στο Ελ Αλαμέιν
και συναντήθηκαν με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αλ Σίσι
, προκειμένου να σταλεί ένα μήνυμα ότι η τριμερής συμμαχία
παραμένει ισχυρή και κραταιή, παρά το τουρκικό φλέρτ στο Κάιρο
. Γι' αυτό και δεν θεωρώ καθόλου τυχαία τη σημερινή τριμερή των υπουργών Άμυνας στην Αίγυπτο
, με τη συμμετοχή του Δένδια
και του Κύπριου υπουργού Βασίλη Πάλμα
, καθώς αυτά τα πράγματα δεν είναι για να τα αφήνεις στην τύχη τους. Και επειδή η περιοχή είναι ευαίσθητη, καλύτερα να έχεις τους φίλους σου από κοντά.
Η μπλε κιλοβατώρα φέρνει ουρές στο γκισέ της ΔΕΗ
-Μόλις είκοσι ημέρες μετά την εμφάνισή της στην αγορά
, η σταθερή προσφορά της ΔΕΗ
φαίνεται ότι εξελίσσεται σε καταλύτη μαζικών μετακινήσεων καταναλωτών
, ενώ παράλληλα αφαιρεί σημαντική πίεση από την κυβέρνηση για νέες επιδοτήσεις στο ρεύμα. Η χρέωση των 11,5 λεπτών ανά κιλοβατώρα και το πάγιο των 3,5 ευρώ τον μήνα
έρχονται σε μια στιγμή που τα νοικοκυριά αναζητούν ασφάλεια απέναντι στην αβεβαιότητα και τον ορατό κίνδυνο ενός ακριβού ενεργειακού χειμώνα. Τα αιτήματα φθάνουν καθημερινά σε χιλιάδες, με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις να επιμηκύνεται ο χρόνος ενεργοποίησης
. Η ΔΕΗ φαίνεται να μετατρέπει την ανασφάλεια των καταναλωτών για τον επόμενο λογαριασμό σε μεγάλο εμπορικό πλεονέκτημα. Το χαμηλό τιμολόγιο της επιχείρησης εξελίσσεται σε σπαζοκεφαλιά για τους υπόλοιπους παρόχους
, οι οποίοι, εν μέσω ενεργειακής καταιγίδας, καλούνται να ανασχεδιάσουν την εμπορική τους πολιτική. Και αυτό τη στιγμή που, στο πρώτο εικοσαήμερο του Σεπτεμβρίου, η χονδρεμπορική αγορά
-ο βασικός καθρέφτης των λιανικών τιμολογίων- είναι ανατιμημένη κατά 17,2%
σε σχέση με τον Αύγουστο. Η πίεση στον ανταγωνισμό είναι ήδη ορατή. Τα μπλε προϊόντα των άλλων παρόχων χρεώνονται από 11,9 έως 18,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα
, δηλαδή από 3,5% έως 64,3% ακριβότερα
από την προσφορά της ΔΕΗ. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η απόσταση στα πάγια,
που ανεβάζουν τον μηνιαίο λογαριασμό, καθώς κυμαίνονται από 7 έως 16 ευρώ τον μήνα, έναντι 3,5 ευρώ της ΔΕΗ
. Πρόκειται για επιβάρυνση από 100% έως και 357% υψηλότερη
. Χαρακτηριστικό της αναστάτωσης που έχει προκληθεί στην αγορά της προμήθειας είναι ότι ακόμη και πάροχοι με ακριβότερα προϊόντα επιχειρούν να συγκρατήσουν τις απώλειες με μειώσεις στα πάγια ή και με προσφορές μηδενικού παγίου. Οι κινήσεις αυτές απευθύνονται τόσο σε νέους πελάτες όσο και σε υφιστάμενους, οι οποίοι ζητούν επαναδιαπραγμάτευση των όρων τους ή δηλώνουν ότι θα διακόψουν τη σύμβασή τους για να μετακινηθούν στη ΔΕΗ. Μέχρι τον Ιούλιο, στα πράσινα τιμολόγια παρέμεναν περίπου 3,2 εκατομμύρια παροχές
, σύμφωνα με τη ΡΑΑΕΥ
. Αυτή είναι η μεγάλη δεξαμενή
στην οποία απευθύνεται τώρα η ΔΕΗ — και η δύσκολη μάχη που καλείται να δώσει ο ανταγωνισμός. Αλλά και όσοι είχαν φθηνότερα μπλε τιμολόγια από τον ανταγωνισμό, τα οποία έληξαν, βρίσκονται τώρα στο έλεος γεωπολιτικής κρίσης. Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο τιμολόγιο της ΔΕΗ θα παραμείνει διαθέσιμο έως τις 31 Οκτωβρίου
, δηλαδή για περίπου 40 ακόμη ημέρες, στοιχείο που αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη βιασύνη των καταναλωτών.
Προς νέο ρεκόρ εσόδων ο τουρισμός παρά το… ασανσέρ
-To… ασανσέρ στις κρατήσεις
που βίωσαν οι τουριστικοί προορισμοί ανά την Ελλάδα
όλο το καλοκαίρι λόγω της γεωπολιτικής παραμέτρου και των οικονομικών πιέσεων στις τσέπες Ευρωπαίων, Αμερικανών και λοιπών διεθνών τουριστών αποτυπώνουν τα στοιχεία του ισοζυγίου της Τράπεζας της Ελλάδος
, με βάση τα επίσημα νούμερα του Ιουνίου και του Ιουλίου, ενώ η αγορά αναμένει με ενδιαφέρον τον Αύγουστο
, τον πιο «θερμό» μήνα
του ελληνικού καλοκαιριού. Ο Ιούλιος «έσπασε» το προηγούμενο σερί της ανόδου όσον αφορά την εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση, με τις αφίξεις
μη κατοίκων ταξιδιωτών να εμφανίζονται μειωμένες κατά 3,1% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025
. Οι εισπράξεις
όμως- που είναι και αυτές που ενδιαφέρουν περισσότερο- κινήθηκαν ανοδικά κατά 7,2% φτάνοντας τα 4,72 δισ. ευρώ
από τα 4,4 δισ. ευρώ πέρυσι. Αντίστροφα είχε κινηθεί ο Ιούνιος όπου η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση είχε αυξηθεί μεν κατά 6,9%, ωστόσο η άνοδος στις εισπράξεις ήταν πολύ μέτρια, μόλις κατά 1,2% έναντι του Ιουνίου του 2025 αγγίζοντας τα 3,48 δισ. ευρώ. Συνολικά, στο επτάμηνο Ιανουαρίου- Ιουλίου η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση είναι στο +8,6%
, ενώ είναι θετικό ότι οι τουριστικές εισπράξεις σκαρφαλώνουν πάνω από τα 13,5 δισ. ευρώ
, αυξημένες με υψηλότερους ρυθμούς έναντι των αφίξεων και μάλιστα σε διψήφιο ποσοστό κατά 12%. Εν αναμονή του Αυγούστου και ασχέτως αν ένα σημαντικό μέρος της ανόδου των τουριστικών εσόδων αποδίδεται και στον πληθωρισμό ο κλάδος φαίνεται, με βάση τα μέχρι στιγμής επίσημα νούμερα, ότι οδεύει κι εφέτος προς νέο ρεκόρ εσόδων
.
Ιntrum Hellas: Αλλαγή στη διοικητική πυραμίδα
-Οι οργανωτικές ανακατατάξεις στην Intrum
δίνουν και παίρνουν. Η Μαρία Βέργη
αποχωρεί από την Intrum Hellas
, μετά από παρουσία στην εταιρεία από την ίδρυσή της το 2019
. Η Μ. Βέργη κατείχε τη θέση της Αναπληρώτριας Διευθύνουσας Συμβούλου και ήταν Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με ευθύνη για τον πυλώνα Portfolios’ Management, Strategy & Business Development. Παράλληλα συμμετείχε στα Διοικητικά Συμβούλια της Intrum BTB και της Intrum Real Estate Solutions. Διαθέτει περίπου 30 χρόνια εμπειρίας στον χρηματοπιστωτικό κλάδο και είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πριν από την ανάληψη καθηκόντων Deputy Managing Director, είχε διατελέσει Γενική Διευθύντρια στον Τομέα Επιχειρηματικών Δανείων και προηγουμένως Deputy General Manager και επικεφαλής του SME Recovery.
Απρόσμενος και άγριος καυγάς
-Σε μικρό αλλά ιδιαίτερα δυναμικό χρηματοπιστωτικό όμιλο, από εκείνους που η αγορά χειροκροτεί σε κάθε τρίμηνο, τα δύο κορυφαία στελέχη
συγκρούστηκαν σφοδρά
. Αφορμή, μια διαφωνία για τη στρατηγική, πόσο γρήγορα, προς τα πού και με τι ρίσκο μεγαλώνει κανείς όταν όλα πάνε καλά. Οι διαφωνίες αυτού του είδους είναι οι πιο επικίνδυνες
, γιατί και οι δύο πλευρές έχουν αριθμούς να επιδείξουν
. Η ένταση δεν έμεινε στον όροφο της διοίκησης, καθώς έφτασε στα αυτιά του βασικού μετόχου
, ο οποίος έχει πάντα τον τελευταίο λόγο και σπανίως τον χρησιμοποιεί δύο φορές.
Το νέο (επιχειρηματικό) βήμα της Νοτοπούλου
-Μπορεί η Κατερίνα Νοτοπούλου
, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που παραιτήθηκε τον Ιούλιο, βάζοντας πλώρη για την ΕΛ.Α.Σ. του Αλ. Τσίπρα
, να θεωρείται «κλειδωμένη» για υποψήφια στη Θεσσαλονίκη
, αλλά όπως φαίνεται δεν εγκαταλείπει και τις (άλλες) επαγγελματικές προσδοκίες της. Η ίδια στο βιογραφικό της αναφέρει ότι μεγάλωσε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. «Στους δρόμους και στις πλατείες της έπαιξα, έτρεξα, γέλασα, ερωτεύτηκα και ονειρεύτηκα μια όμορφη ζωή. Γι΄ αυτό το όνειρο αγωνίζομαι, μαζί με τους ανθρώπους της. Σπούδασα Ψυχολογία στο Α.Π.Θ. και πραγματοποίησα μεταπτυχιακές σπουδές στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας του ΠΑ.ΜΑΚ. Ειδικεύθηκα στην Συμβουλευτική Ψυχολογία και ασχολήθηκα ερασιτεχνικά με το θέατρο», όπως λέει. Η ίδια τονίζει ότι εργάζεται από τα δεκαοχτώ της, «αρχικά ως πωλήτρια, ως γραμματέας στη συνέχεια ως δασκάλα αγγλικής σε φροντιστήριο ξένων γλωσσών και μετά την ολοκλήρωση των σπουδών μου εργάστηκα ως ψυχολόγος σε κοινωνικές δομές και εθελοντικά σε Μ.Κ.Ο.». Ακολούθησε η σταδιοδρομία της στον ΣΥΡΙΖΑ, ξεκινώντας το 2016 από προϊσταμένη στο Γραφείο του (τότε) Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη και μετά ως βουλευτής και υφυπουργός. Γιατί τα γράφω αυτά; Έμαθα ότι χθες η Κατερίνα Νοτοπούλου προχώρησε στη σύσταση της εταιρείας SynaptiK Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε., με έδρα στην Αθήνα
επί της οδού Αμαλιάδος. Στους σκοπούς της εταιρείας περιλαμβάνονται πολλά και διάφορα: οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας από ψυχολόγους και ψυχοθεραπευτές, εκτός των ιατρών, υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ, διοικητικές υπηρεσίες σχετιζόμενες με θέματα τουρισμού, υπηρεσίες έρευνας στην ψυχολογία και υπηρεσίες ψυχοθεραπευτή, ψυχολόγου και διοργάνωσης συνεδρίων, καθώς και η παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 2.000 ευρώ που καταβλήθηκαν από την Κατερίνα Νοτοπούλου, η οποία αναλαμβάνει και τη διοίκησή της. Καλές δουλειές…
Μαύρα σύννεφα στη Ρουμανία
-Σε επικίνδυνη απόσταση από την απώλεια της επενδυτικής βαθμίδας βρίσκεται πλέον η Ρουμανία
, με την παρατεταμένη πολιτική κρίση να απειλεί να μετατραπεί σε δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική. Η Fitch διατηρεί τη χώρα στο BBB-
, το τελευταίο «σκαλοπάτι» πριν από την κατηγορία junk, με αρνητικές προοπτικές
και προειδοποιεί ότι ο χρόνος για την αποκατάσταση της πολιτικής και δημοσιονομικής αξιοπιστίας εξαντλείται. Μια αδυναμία σχηματισμού σταθερής κυβέρνησης και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών θέτουν σε κίνδυνο την εφαρμογή της απαιτούμενης δημοσιονομικής προσαρμογής. Παρά τη μείωση του ελλείμματος
από το εκρηκτικό 9,3% του ΑΕΠ το 2024, η Fitch το προβλέπει στο 5,9% το 2026
και εκτιμά ότι απαιτούνται πρόσθετα μέτρα περίπου 1,5% του ΑΕΠ
για να ανακοπεί η επιδείνωση του χρέους. Το κρίσιμο τεστ είναι πλέον ο προϋπολογισμός του 2027
και η παρουσίαση ενός πειστικού σχεδίου επιστροφής του ελλείμματος προς το 3%. Χωρίς σταθερή κυβέρνηση, όμως, η δυνατότητα εφαρμογής ενός τέτοιου σχεδίου τίθεται υπό αμφισβήτηση. Μια υποβάθμιση σε junk
θα άνοιγε ένα νέο, πολύ δυσκολότερο κεφάλαιο για τη Ρουμανία, εντείνοντας τις πιέσεις στα κρατικά ομόλογα και αυξάνοντας το ρίσκο για τις ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν δραστηριότητα στη χώρα, μεταξύ των οποίων οι Jumbo, Fourlis, ΔΕΗ, Sarantis κ.α.
Αλλαγή ισορροπιών στην Παπουτσάνης
-Αναδιάταξη των μετοχικών ισορροπιών στην Παπουτσάνης
φέρνουν τα πακέτα της Παρασκευής, με τον CEO, Μενέλαο Τασόπουλο
να ενισχύει αισθητά τη θέση του και τον πρόεδρο Γιώργο Γκάτζαρο
να περιορίζει περαιτέρω τη συμμετοχή του. Ο Τασόπουλος αγόρασε μέσω προσυμφωνημένης συναλλαγής 600.000 μετοχές στα 3,50 ευρώ, έναντι 2,1 εκατ. ευρώ και ανέβασε το άμεσο και έμμεσο ποσοστό που ελέγχει σε 25,96%,
από 23,79% προηγουμένως. Στην άλλη πλευρά της συναλλαγής, ο Γκάτζαρος μετά την πώληση ελέγχει το 20,13%
της Παπουτσάνης. Ο Τασόπουλος πλέον εδραιώνεται ως ο μεγαλύτερος μεταξύ των δύο βασικών μετόχων που συμμετέχουν ενεργά στη διοίκηση, ενώ ο Γκάτζαρος συνεχίζει τη σταδιακή αποκλιμάκωση της θέσης του. Υπενθυμίζεται πως τον Μάιο είχε πουλήσει 50.000 μετοχές, με αποτέλεσμα η συμμετοχή του να έχει διαμορφωθεί τότε στο 22,41%, ενώ είχε δημοσιοποιηθεί άλλη μια πώληση 50 χιλ. μετοχών τον περασμένο Νοέμβριο.
Διαζύγιο των μετόχων πριν την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο
-Τον περασμένο Μάιο, το ρεπορτάζ ήταν σίγουρο ότι η Active Computer Systems
ετοίμαζε την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο της Αθήνας
. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, είχε εγκρίνει την ένταξη του συνόλου των μετοχών στην ΕΝ.Α. Growth της Euronext Athens
. Είχε εγκρίνει επίσης αύξηση κεφαλαίου έως €6,03 εκατ.
με έκδοση έως 60,3 εκατ. νέων μετοχών, χωρίς δικαίωμα προτίμησης για τους παλαιούς μετόχους, ώστε να επιτευχθεί διασπορά. Τα μεγέθη του ομίλου δεν είναι μικρά για τα ελληνικά δεδομένα. Το 2025 είχε ενοποιημένο τζίρο €61,2 εκατ., προσαρμοσμένο EBITDA €10,5 εκατ. και καθαρά κέρδη €5,7 εκατ
. Ξαφνικά, τον Αύγουστο, εκδόθηκε μια ανακοίνωση για «ενοποίηση της μετοχικής δομής»
. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Γιάννης Στασινόπουλος
, ιδρυτής της εταιρείας το 1995 (χωρίς συγγένεια με τους εισηγμένους Στασινόπουλους), κατείχε το 50% και απέκτησε το 100%
. Η επίσημη ανακοίνωσε δεν κατονόμαζε τον μέτοχο που πούλησε το άλλο μισό. Δεν αναφέρει τίμημα. Δεν περιέχει την τυπική φράση ευχαριστίας προς τον συνέταιρο που αποχωρεί ύστερα από χρόνια. Ίσως η παράλειψη του ονόματός του Δημήτρη Σπηλιόπουλου
να μην οφείλεται σε αβλεψία του συντάκτη. Τα φιλικά διαζύγια ανακοινώνονται με ονόματα. Η ΕΝ.Α. Growth εξακολουθεί να αναφέρεται στην ανακοίνωση, αλλά με διαφορετικό ρήμα. Τον Μάιο η εισαγωγή είχε «εγκριθεί». Τον Αύγουστο χαρακτηρίζεται «επιδιωκόμενη» και «στρατηγικός ορίζοντας»
. Πριν από αυτήν, μπαίνουν τρεις «πυλώνες» (cloud, cybersecurity και managed services) και ένα επενδυτικό σχέδιο €14 εκατ. με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης
. Έχουν περάσει 4 μήνες από τη Συνέλευση, δεν έχει γίνει γνωστό χρονοδιάγραμμα. Μια Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, χωρίς δικαίωμα, προτίμησης αραιώνει εξίσου δύο μετόχους του 50%. Τον Μάιο οι δύο μέτοχοι συμφώνησαν επί της αρχής. Η τιμή, ο χρόνος και το ποιος διοικεί την επόμενη ημέρα είναι άλλη υπόθεση. Όταν εκεί υπάρχει διαφωνία, η εισαγωγή καθυστερεί.
Είχαν μείνει ανεκτέλεστες εντολές
-Η επόμενη μέρα δεν ήταν η χειρότερη. Η αγορά περίμενε τη χθεσινή συνεδρίαση με ανησυχία. Η Παρασκευή είχε δώσει τζίρο ρεκόρ €4,26 δισ. αλλά ο Γενικός Δείκτης είχε κλείσει στο −0,99%
, στις 2.661 μονάδες. Η εβδομάδα τελείωσε στο −2,39%
και διέκοψε ένα σερί 8 ανοδικών εβδομάδων
. Η αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές είχε πλέον ολοκληρωθεί. Οι περισσότεροι αναλυτές ανέμεναν κατοχύρωση κερδών, αφού η απόδοση από την αρχή του έτους ξεπερνά το 25%
. Το άνοιγμα φάνηκε να τους επιβεβαιώνει. Στην πρώτη ώρα ο δείκτης υποχώρησε έως τις 2.648 μονάδες (−0,48%), με τζίρο μόλις €31 εκατ
. Στη συνέχεια γύρισε ανοδικά γιατί αποφάσισε να ακολουθήσει τον δρόμο της αισιοδοξίας που χάραξαν οι μεγάλες ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές. Το κλείσιμο βρήκε τον Γενικό Δείκτη στις 2676,02 μονάδες, με κέρδη 0,55%
. Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 329 εκατ. ευρώ
, εκ των οποίων τα 16 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών. Μια πιθανή εξήγηση βρίσκεται στις εντολές που είχαν μείνει ανεκτέλεστες
. Προσυμφωνημένα πακέτα άρχισαν να περνούν από το ξεκίνημα της συνεδρίασης. Η δημοπρασία της Παρασκευής δεν εξυπηρέτησε όλους όσοι ήθελαν να αγοράσουν και όσοι έμειναν εκτός επανήλθαν τη Δευτέρα, με τις τιμές να έχουν υποχωρήσει περίπου 2,5% μέσα σε μία εβδομάδα. Όσα κεφάλαια ακολουθούν δείκτες ανεπτυγμένων αγορών αγοράζουν υποχρεωτικά τις μετοχές που μπαίνουν στον δείκτη, όποια κι αν είναι η ημέρα. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τον δείκτη είχαν οι επιμέρους μετοχές. Όσες είχαν πρωταγωνιστήσει στο ράλι των τελευταίων εβδομάδων διόρθωσαν ΔΑΑ
(-5,70%), ΕΥΔΑΠ
(-2,24%), Coca Cola
(-0,79%), ΔΕΗ
(-2,24%).Όσες είχαν μείνει πίσω, επειδή η ρευστότητα κατευθυνόταν στα «χαρτιά της αναβάθμισης», κάλυψαν μέρος της απόστασης Viohalco
(+6,23%), ElvalHalcor
(+4,34%), Cenergy
(+3,95%), Metlen
(+4,16%), Aegean
(+3,17%), Titan
(+1,99%), Lamda
(+1,19%), ΕΛΠΕ
(+1,37). Αυτό δείχνει μετακίνηση χρημάτων μέσα στο ταμπλό και όχι έξοδο από αυτό.
Πώς επηρεάζει η απόφαση της Saudi Aramco
-Η Saudi Aramco
ενημέρωσε τουλάχιστον δύο ευρωπαϊκές εταιρείες διύλισης
ότι δεν θα λάβουν κατανομές σαουδαραβικού αργού τον επόμενο μήνα, μετά την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που οδήγησε στη διακοπή λειτουργίας του κρίσιμου αγωγού Ανατολής–Δύσης προς την Ερυθρά Θάλασσα. Η ροή μπορεί μερικώς να αποκατασταθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ η πλήρης επαναλειτουργία του αγωγού ενδέχεται να απαιτήσει έως και έξι εβδομάδες
. Τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια παραλαμβάνουν συνήθως σαουδαραβικό αργό από το Σίντι Κερίρ
, στις μεσογειακές ακτές της Αιγύπτου
, μέσω αγωγού που συνδέεται με την Ερυθρά Θάλασσα
. Η διακοπή έχει προκαλέσει εσπευσμένες αγορές για την κάλυψη των ελλείψεων, με την πολωνική Orlen
να έχει προκηρύξει περισσότερους από δέκα διαγωνισμούς
από την Παρασκευή για την εξασφάλιση εναλλακτικών προμηθειών. Σε ό,τι αφορά τα ελληνικά διυλιστήρια το Σαουδαραβικό αργό πετρέλαιο συμμετέχει στο μίγμα διύλισης στο 5%
, ενώ στην Helleniq Energy
δεν αναφέρεται το ακριβές ποσοστό. Στην ετήσια έκθεση του 2025 η Helleniq αναφέρει μόνο ότι η Σαουδική Αραβία συγκαταλέγεται στους έξι βασικούς προμηθευτές της
-μαζί με Καζακστάν, Ιράκ, Λιβύη, Νορβηγία και Αίγυπτο- οι οποίοι κάλυψαν συνολικά περίπου το 80% των προμηθειών αργού και λοιπών πρώτων υλών.
Ο S&P στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ
-Από το 1930 ο S&P 500
υποχωρεί κατά μέσο όρο 1,1% κατά τις δύο τελευταίες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου
, προτού ανακάμψει τον Οκτώβριο. Κατά τα έτη των ενδιάμεσων εκλογών
στις ΗΠΑ, ο δείκτης έχει καταγράψει μέση άνοδο 5,6%
από το τέλος Σεπτεμβρίου έως την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.
Ο Οικονόμου μυρίστηκε το ράλι ναύλων στα φορτηγά
-Ο Γιώργος Οικονόμου
ξέρει από κύκλους της ναυλαγοράς. Και αυτή τη φορά η Classic Maritime
, ναύλωσε το Cape Excelsior για ταξίδι από τη Βραζιλία προς την Κίνα στα 42,30 δολάρια ανά τόνο
, σε επίπεδα που η συγκεκριμένη διαδρομή είχε να δει από το 2021
. Και μάλλον δεν πρόκειται για μια μοναχική «αναλαμπή». Η δανέζικων συμφερόντων Norden
έκλεισε αντίστοιχο ταξίδι ακόμη υψηλότερα, στα 42,60 δολάρια
, ενώ στην αγορά ακούγονται πλέον απαιτήσεις που ξεπερνούν τα 43 δολάρια
. Για τον Οικονόμου, βέβαια, τα Capesize κάθε άλλο παρά terra incognita είναι. Έχει βιώσει πολλές φορές τις μεγάλες ανόδους και τις απότομες διορθώσεις της ναυλαγοράς και γνωρίζει καλά πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει το σκηνικό. Αυτή τη στιγμή, πάντως, ο άνεμος φυσά υπέρ των μεγάλων φορτηγών πλοίων. Η αυξημένη κίνηση σιδηρομεταλλεύματος από τη Βραζιλία προς την Ασία κρατά τα πλοία απασχολημένα για μεγαλύτερο διάστημα και ανεβάζει τις απαιτήσεις των πλοιοκτητών.
Ποιοι και γιατί έδωσαν ραντεβού στον Αστέρα
-Όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στη Nafsika Terrace του Astir Palace
στο δείπνο της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών
προς τιμήν του Νίκου Χριστοδουλίδη
αντιλήφθηκαν πως είχε ισχυρό συμβολισμό, αλλά και αρκετό παρασκήνιο. Δίπλα στον Κύπριο Πρόεδρο, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας
και ο οικοδεσπότης Πόλυς Χατζηιωάννου
, ενώ το «παρών» έδωσαν κορυφαία ονόματα του ελληνικού και κυπριακού εφοπλισμού. Και εκεί βρίσκεται η δεύτερη ανάγνωση της βραδιάς. Γιατί άλλο είναι να μιλούν Αθήνα και Λευκωσία για κοινή γραμμή στη ναυτιλία και άλλο να βλέπεις συγκεντρωμένους στον ίδιο χώρο πολιτική ηγεσία και ισχυρούς ανθρώπους της πλοιοκτησίας. Το σύνθημα θα μπορούσε να είναι «Ελλάς–Κύπρος, η ισχύς εν τη ενώσει»
, αυτή τη φορά όμως με καθαρά ναυτιλιακό περιεχόμενο
. Η Κύπρος διαθέτει τον τρίτο μεγαλύτερο στόλο στην Ευρώπη με την Ελλάδα να είναι η υπερδύναμη με 61% του συνόλου. Τα δύο κράτη επιδιώκουν στενότερο συντονισμό στα μεγάλα μέτωπα της ναυτιλίας, από την ασφάλεια των θαλάσσιων δρόμων μέχρι την πράσινη μετάβαση και την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Ο Χριστοδουλίδης έδωσε τον τόνο μιλώντας για την «εξαιρετική συνεργασία Κύπρου και Ελλάδας», ενώ ο Τασούλας έβαλε τη ναυτιλιακή διάσταση ακόμη πιο καθαρά. Οι δύο χώρες έχουν «κοινό συμφέρον, αλλά και κοινή ευθύνη» για την προστασία της ελευθερίας των θαλασσών. Την πιο δυνατή ατάκα, όμως, την κράτησε ο Πόλυς Χατζηιωάννου, «Χωρίς μια ισχυρή ευρωπαϊκή ναυτιλία, η αυτονομία δεν μπορεί να υπάρξει» είπε θυμίζοντας παράλληλα ότι οι πρώτοι που εμπιστεύτηκαν την κυπριακή σημαία ήταν οι Έλληνες πλοιοκτήτες
.
Τι βλέπουν οι Έλληνες και φορτώνουν με VLCC
-Κάτι βλέπουν οι Έλληνες στα πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια-VLCC
και βάζουν πολλά χρήματα στο τραπέζι. Την ώρα που η κρίση στο Ορμούζ
έχει ανατρέψει τις ισορροπίες στη μεταφορά πετρελαίου και οι ναύλοι των VLCC έχουν φτάσει σε επίπεδα που πριν από λίγους μήνες θα έμοιαζαν εξωπραγματικά, ισχυρά ελληνικά ονόματα χτίζουν τον στόλο της επόμενης ημέρας. Χαρακτηριστικότερη περίπτωση της Dynacom
η οποία έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόγραμμα ναυπηγήσεων στη Hengli
, στο οποίο περιλαμβάνονται πλέον 20 VLCC, μαζί με Suezmax, Kamsarmax και τα νέα VLAC
. Πρόκειται για τοποθέτηση δισεκατομμυρίων που ξεπερνά κατά πολύ τη σημερινή συγκυρία. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και ο Νίκος Τσάκος
, με τρία VLCC στη Hanwha Ocean
, έχοντας μάλιστα επισημάνει ότι οι τιμές στις οποίες έκλεισε τα πλοία βρίσκονται ήδη αισθητά χαμηλότερα από τις σημερινές αποτιμήσεις. Το ενδιαφέρον λοιπόν δεν είναι οι σημερινοί ναύλοι. Είναι τι περιμένουν ότι θα συμβεί όταν τα καινούργια πλοία αρχίσουν να παραδίδονται
. Γιατί μέχρι το 2028–2030 το Ορμούζ μπορεί να έχει επιστρέψει στην κανονικότητα, οι εμπορικές ροές να έχουν αλλάξει ξανά και στην αγορά να έχουν προστεθεί εκατοντάδες νέα VLCC. Εκεί ακριβώς βρίσκεται το στοίχημα. Οι Έλληνες δεν αγοράζουν μόνο τη σημερινή έκρηξη της αγοράς αλλά ποντάρουν στον επόμενο κύκλο της
. Και όταν μερικοί από τους εμπειρότερους παίκτες της ποντοπόρου ναυτιλίας τοποθετούν τέτοια ποσά προς την ίδια κατεύθυνση, αξίζει να κοιτάζει κανείς όχι μόνο τους ναύλους, αλλά και το ημερολόγιο παραδόσεων.
Δύσκολοι καιροί για τους πρίγκιπες της διαφήμισης (πλην ενός)
-Δύο από τους μεγαλύτερους διαφημιζόμενους του πλανήτη, άλλαξαν διαφημιστική εταιρεία (media agency) μέσα σε 10 ημέρες
. Κανείς από τους δύο δεν έκανε διαγωνισμό. Στις 2 Σεπτεμβρίου η PepsiCo
ανέθεσε τον ενοποιημένο παγκόσμιο λογαριασμό media στην Publicis
, χωρίς προκήρυξη
(pitch). Έκλεισε έτσι μια σχέση 3 δεκαετιών με την Omnicom
, η οποία κρατά το δημιουργικό, τα αθλητικά και τις Δημόσιες Σχέσεις. Η COMvergence εκτιμά ότι το budget του 2025 είναι περίπου 1,7 δισ. δολάρια
. Η Omnicom φέρεται να το έμαθε λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση. Η μετοχή της έχασε -5%
και έκλεισε στα 81,76 δολάρια, ενώ η Barclays
υπολογίζει απώλεια αμοιβών γύρω στα 100 εκατ. δολάρια
τον χρόνο. Μία εβδομάδα αργότερα, ήρθε η σειρά της WPP
. Η LVMH
δίνει από τον Ιανουάριο του 2027 στην Publicis
τα media σε όλη την Ασία-Ειρηνικό πλην Ιαπωνίας, όπου παραμένει η Dentsu
. Η WPP κρατούσε τον λογαριασμό από το 2017, σε 13 αγορές,
μέσω της ειδικής μονάδας L'Atelier. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει πάνω από 75 οίκους, από Louis Vuitton και Dior έως Sephora.
Η Publicis χειρίζεται ήδη από το 2023 σημαντικό μέρος των media του ομίλου στη Βόρεια Αμερική. Η νίκη είχε βαρύ τίμημα. Η Publicis αποσύρθηκε
από τον διαγωνισμό για τα διεθνή media της Coca-Cola
, αξίας περίπου 4 δισ. δολαρίων, όπου ήταν φιναλίστ απέναντι στη WPP, η οποία φέρεται πλέον κοντά στη συμφωνία. Και η Coca-Cola έβγαλε σε διαγωνισμό τα media της Βόρειας Αμερικής, που η Publicis είχε κερδίσει μόλις πέρυσι. Διεκδικούν Omnicom και Dentsu
. Οι αριθμοί εξηγούν τη φορά των πελατών. Η Publicis είχε οργανική ανάπτυξη 4,8% στο β΄ τρίμηνο, ρεκόρ περιθωρίου εξαμήνου 17,5% και ανέβασε τον στόχο του έτους σε 4,5%-5%. Στο εξάμηνο προσέθεσε καθαρά 2.385 θέσεις εργασίας, την ώρα που η WPP ετοιμάζει εκατοντάδες απολύσεις στο πρόγραμμα Elevate28 και η Omnicom κόβει θέσεις ενσωματώνοντας την Interpublic. Ο Αρτίρ Σαντούν
το είχε πει από τον Απρίλιο ότι μετράει μόνο η οργανική ανάπτυξη, «τα υπόλοιπα είναι ποίηση»
. Όταν ο πελάτης δεν ζητά καν δεύτερη προσφορά
, ο διαγωνισμός έχει γίνει αλλού και νωρίτερα..
Η λέσχη των μεσαίων
-Τέσσερις ενδιαφέρουσες υπογραφές μπήκαν κάτω από ένα άρθρο στους Financial Times
, χθες παραμονή της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
. Ανήκουν στον Λούλα ντα Σίλβα
, στον Μαρκ Κάρνεϊ
, στον Αντόνιο Κόστα
και στον Ουίλιαμ Ρούτο
, δηλαδή σε Βραζιλία, Καναδά, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Κένυα. Η πρωτοβουλία λέγεται Partners for Multilateralism
(Εταίροι για την Πολυμέρεια), συντομογραφικά P4M
. Οι 4 ηγέτες περιγράφουν ένα «ευέλικτο, ανοιχτό πλαίσιο» για χώρες από διαφορετικές περιοχές και πολιτικές παραδόσεις που θέλουν να φτιάξουν συμμαχίες για τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ και των θεσμών του. Συναντήθηκαν χθες στη Νέα Υόρκη
, στο περιθώριο της Συνέλευσης. Το επιχείρημά τους βασίζεται σε ένα παράδοξο που το τεκμηριώνουν με αριθμούς. Το παγκόσμιο εμπόριο βρίσκεται σε ιστορικό υψηλό και σχεδόν τα τρία τέταρτα της ανθρωπότητας έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Την ίδια ώρα, το 2025 καταγράφηκαν 65 ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ κρατών σε 35 χώρες, ο μεγαλύτερος αριθμός από το 1946,
και οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες έφτασαν στο ρεκόρ των $2,9 τρισ. Η οικονομία ενοποιείται ενώ η γεωπολιτική διασπάται
. «Η συνεργασία δεν είναι ιδεαλισμός, είναι πρακτική αναγκαιότητα», γράφουν και αναφέρουν το κλίμα, την τεχνητή νοημοσύνη, τις πανδημίες, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Δέχονται ότι η κριτική προς το πολυμερές σύστημα είναι «εν μέρει κατανοητή» και δηλώνουν ότι το ζητούμενο είναι να ενισχυθεί το σύστημα, όχι να αντικατασταθεί
. Οι αγορές πάντως διαβάζουν αυτό το κείμενο ως την πρώτη οργανωμένη απόπειρα των «μεσαίων δυνάμεων» να μην υποχρεωθούν να επιλέξουν στρατόπεδο. Ο Κάρνεϊ διοίκησε δύο κεντρικές τράπεζες πριν γίνει πρωθυπουργός και ξέρει ότι ο κατακερματισμός κοστίζει σε δασμούς και σε ασφάλιστρα κινδύνου. Από το άρθρο λείπουν 3 σημαντικά στοιχεία: προϋπολογισμός, γραμματεία και κατάλογος μελών
. Προς το παρόν η P4M έχει τέσσερα ονόματα και μία συνάντηση.