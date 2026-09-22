-Χαίρετε, ο Μητσοτάκης είναι στο Σαν Φρανσίσκο και βλέπει επενδυτές μεγάλους, μεταξύ άλλων επαφών και κάποιος πολύ γνωστός επιχειρηματίας που τον ρώτησα πώς και υπάρχει τόσο πολύ «appetite» των ξένων funds και διεθνών επιχειρηματικών ομίλων να «ακουμπήσουν» κεφάλαια στην Ελλάδα μου απάντησε μειδιώντας: «Κοίταξε επειδή βλέπουν ότι ο Μητσοτάκης ρίχνει στον δεύτερο πολιτικό του αντίπαλο 15-17 μονάδες θεωρούν ότι θα ξανάχει άλλη μια τετραετία, οπότε όλα καλά και ήρεμα στην Ελλάδα, συνεχίζουμε». Όταν τον ρώτησα αν οι συγκεκριμένοι επενδυτές, τα funds, κ.λπ., γνωρίζουν τα ποσοστά για αυτοδυναμία και τον εκλογικό νόμο μου απάντησε αφοπλιστικά: «μάλλον όχι, γι’ αυτό είναι σίγουροι ότι θα ξαναέχουμε σταθερή κυβέρνηση, εκτός αν αυτοί ξέρουν κάτι παραπάνω, γιατί και το 2023 λέγαμε για 33%-34% τη Ν.Δ. και πήρε 41%». Όλο αυτό το λέω όχι τυχαία γιατί όσο θα πλησιάζουμε στις εκλογές τόσο το θέμα των συνεργασιών και των μη μονοκομματικών κυβερνήσεων θα τίθεται επί τάπητος μετ’ επιτάσεως. Και θα το βάζει πρώτος και καλύτερος ο Μητσοτάκης για πολύ συγκεκριμένο και πολιτικά αυτονόητο λόγο. Και όπως καταλαβαίνετε την πίεση δεν θα την τρώει ο Τσίπρας, αυτός είναι δεδομένος αντίπαλος, αλλά ο Νίκος Α. (έλειπε, λέει, στο εξωτερικό το weekend και δεν πήγε στην κηδεία της Μαργαρίτας) ο οποίος θα πρέπει να βρει τι θα απαντάει πειστικά. Ήδη, αν έχετε παρατηρήσει ο Μητσοτάκης το ’χει ξεκινήσει το τροπάρι, «εμείς θα επιδιώξουμε αυτοδυναμία αλλά αν ο λαός δεν μας θέλει μόνους μας να κυβερνήσουμε θα πρέπει να πάμε να βρούμε μια λύση…» λέει σε κάθε ευκαιρία, έτσι, ή κάπως έτσι. Και αν ο Ανδρουλάκης είναι τρίτος τι θα πει στον κόσμο, ότι δεν πάω μαζί του γιατί δεν μου αρέσει η φάτσα του; «Θα έχει λοιπόν ο Ανδρουλάκης μια επιλογή (αν είναι τρίτος), ή συγκυβερνήτης, ή σπίτι του» λένε στο Μ.Μ και αυτό θα το δείτε να κλιμακώνεται τους επόμενους μήνες.

Γιαννίτσης

Φαραντούρης-Αυλωνίτης

Τα ίδια στην ΕΛΑΣ, έρχεται ο πάγκος…

Τα κόλπα του Κασιδιάρη

Το γαλάζιο πάρτι της 4ης Οκτωβρίου

Η τριμερής και το follow-up

Η μπλε κιλοβατώρα φέρνει ουρές στο γκισέ της ΔΕΗ

Προς νέο ρεκόρ εσόδων ο τουρισμός παρά το… ασανσέρ

Ιntrum Hellas: Αλλαγή στη διοικητική πυραμίδα

Απρόσμενος και άγριος καυγάς

Το νέο (επιχειρηματικό) βήμα της Νοτοπούλου

Μαύρα σύννεφα στη Ρουμανία

Αλλαγή ισορροπιών στην Παπουτσάνης

Διαζύγιο των μετόχων πριν την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο

Είχαν μείνει ανεκτέλεστες εντολές

Πώς επηρεάζει η απόφαση της Saudi Aramco

Ο S&P στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ

Ο Οικονόμου μυρίστηκε το ράλι ναύλων στα φορτηγά

Ποιοι και γιατί έδωσαν ραντεβού στον Αστέρα

Τι βλέπουν οι Έλληνες και φορτώνουν με VLCC

Δύσκολοι καιροί για τους πρίγκιπες της διαφήμισης (πλην ενός)

Η λέσχη των μεσαίων

-Μιας και είμαστε στα Πασοκικά άκουσα τοννα λέει ότι σήμερακυρίως. Χωρίς να βγάλω το υποδεκάμετρο της διαφθοράς και να μετρήσω τι γινόταν τότε και τώρα, εντάξει, μην υπερβάλλουμε κιόλας με την Πασοκάρα, δεν ήταν και παρθένες. Επί των ημερών τους βρέθηκε(10 χρόνια μετά βέβαια) να έχει λογαριασμούςκάτι, κάτι σπίτια κ.λπ., επίσης το σπορ τωνη κυβέρνηση Σημίτη το έφτιαξε αλλά καιέγινε επίσης την ίδια εποχή. Προσοχή, αυτόότι ο Σημίτης, ο Γιαννίτσης και η πλειοψηφία των υπουργών και των στελεχών είχαν εμπλοκή στα σκάνδαλα. Αλλά ότι γνώριζαν τι γινόταν, ή όχι αυτό ας το κρίνει ο καθένας μόνος του.-Μένω στογια να γράψω και μια καλή κουβέντα για, υπό την έννοια ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος να πάει μια βόλτα βρε αδερφάκι μου,και γυρνώντας οι δικοί του τα ’χουν κάνει γης μαδιάμ. Άντε εκείνος οπου όσο και να το διόρθωσε ουσιαστικά είπε στηότι νταραβεριζόταν με υπουργούς και καλό θα ήταν να το διόρθωνε κανονικά. Άσε που η γυναίκα όπως είπε και οείναι παντρεμένη με τρία παιδιά. Και δεν έφτανε αυτό βγήκε και η… μεταγραφή αεροδρομίου του Νίκου, οπρώην ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Κασσελάκης και είπε το πρωί… να συνεργαστούμε με την ΕΛΑΣ, τον ΣΥΡΙΖΑ, την Πλεύση και μετά φυσικά το κράξιμο, τα πήρε πίσω.-Όχι ότι ο φουκαράς οστο νέο κόμμα δεν έχει κι αυτός τέτοια θέματα, όπως ο Ανδρουλάκης. Από τη μία,και ο Αλέξης πήρε δραστικά μέτρα. Σας είχα γράψει ότι έρχεταιστα στελέχη της ΕΛ.Α.Σ και έτσι εμφανίστηκαν χθες ούτε ένας, ούτε δύο, αλλά. Δεν θα είναι υποψήφιοι, λέει, αλλά θα οργανώσουν τοπικά το κόμμα, το οποίο αλλάζει προσεχώς. Μετά την πρώτη -και μάλλον δοκιμαστική- περίοδο, τη μάχη στα τηλεπαράθυρα θα δώσει η νέα φουρνιά για την ΕΛ.Α.Σ, όσοι δηλαδή πέρασαν άνετα το πρώτο crash test, όπως οι: Φανή Παγκάλου, Κυβέλη Μάρδα, Γιώργος Κωνσταντινίδης, Αναστάσης Ζανιάς, Αργύρης Μπεντενιώτης, Χριστίνα Τσαγκλή, Δημήτρης Τσέκερης, Φανή Κουντούρη, Γιάννης Σαλπέας, Φανή Γιωτάκη και Σωτήρης Τσουκαρέλης. Με τα πρωτοβρόχια, βέβαια, θα αριβάρουν και οι πρώτοι από την «παλιά φρουρά», δηλαδή στελέχη, που καθυστερούν, όχι μόνο γιατί η ΕΛ.Α.Σ σπρώχνει τους νέους και φρέσκους. Είναι βλέπεις, και ορισμένοι, παλιοί και δυνατοί, που δε βιάζονται-Αφού πέρασε ένα Σαββατοκύριακο σε μπαρ και ξενύχτια, οεμφανίστηκε το πρωί της Δευτέρας για να διαφημίσειπου έχουν φτιάξει ένας φίλος του, οκαι δύο άλλοι βουλευτές ονόματι. Δεν ξεκαθάρισε βεβαίως σε τι βαθμό θα συμμετέχει ο ίδιος, πέρα από την προβολή του νέου φορέα που μπορεί να τον δούμε να εμφανίζεται σύντομα ως μετρήσιμο μέγεθος στις δημοσκοπήσεις, καθώς οι δημοσκόποι βρίσκουν στις αυθόρμητες απαντήσεις τους κάτι του στυλ «το κόμμα του Ηλία». Η μόνη επιλογή για τον Κασιδιάρη πάντως είναικαινα συνεργαστεί ως ανεξάρτητος. Βέβαια, όλα αυτά είναι σχέδια επί χάρτου, τα οποία παρακολουθεί και ο Άρειος Πάγος αφού γίνονται στο φως της ημέρας.-Μπορεί στηνα μην είναι ΠΑΣΟΚ για να γιορτάζουν με κλάξον και ηχητικά του Ανδρέα τα γενέθλιά τους, που ούτως ή άλλως λίγος κόσμος θυμάται, εντούτοις ψάχνονται για να κάνουν, ανήμερα της. Μου λένε ότι αναζητείται ένας χώρος στο κέντρο της Αθήνας, όπου θα στηθούν μπάνερ, όχι κάτι στημένο με καρέκλες και μακρόσυρτες ομιλίες. Προφανώς θα υπάρχει, αλλά μέχρι εκεί. Μου λένε ότι οι προσκλήσεις δεν θα είναι ονομαστικές, θα αφορούν όλα τα μέλη του κόμματος, αλλά προφανώς στους πρώην προέδρους μπορεί να γίνει και μια έξτρα νύξη, χωρίς να παίρνω όρκο. Για παράδειγμα, ο Κ.Μ πήρε τις προάλλες ένα τυπικό τηλέφωνο τον, χωρίς να λιώσουν οι πάγοι βέβαια, οπότε αμφιβάλλω και αν ο πρώην πρωθυπουργός θα πάει στα γενέθλια της ΝΔ. Εδώ δεν πήγε στην εκδήλωση στη Ρηγίλλης για τα 50 χρόνια, θα πάει φέτος;-Πριν από λίγες μέρες οκαι οβρέθηκαν στοκαι συναντήθηκαν με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο, προκειμένου να σταλεί ένα μήνυμα ότι ηπαραμένει ισχυρή και κραταιή, παρά το. Γι' αυτό και δεν θεωρώ καθόλου τυχαία τη, με τη συμμετοχή τουκαι του Κύπριου υπουργού, καθώς αυτά τα πράγματα δεν είναι για να τα αφήνεις στην τύχη τους. Και επειδή η περιοχή είναι ευαίσθητη, καλύτερα να έχεις τους φίλους σου από κοντά.-Μόλις, η σταθερή προσφορά τηςφαίνεται ότι εξελίσσεται σε καταλύτη, ενώ παράλληλα αφαιρεί σημαντική πίεση από την κυβέρνηση για νέες επιδοτήσεις στο ρεύμα. Η χρέωσηέρχονται σε μια στιγμή που τα νοικοκυριά αναζητούν ασφάλεια απέναντι στην αβεβαιότητα και τον ορατό κίνδυνο ενός ακριβού ενεργειακού χειμώνα. Τα αιτήματα φθάνουν καθημερινά σε χιλιάδες, με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις. Η ΔΕΗ φαίνεται να μετατρέπει την ανασφάλεια των καταναλωτών για τον επόμενο λογαριασμό σε μεγάλο εμπορικό πλεονέκτημα. Το χαμηλό τιμολόγιο της επιχείρησης εξελίσσεται σε σπαζοκεφαλιά, οι οποίοι, εν μέσω ενεργειακής καταιγίδας, καλούνται να ανασχεδιάσουν την εμπορική τους πολιτική. Και αυτό τη στιγμή που, στο πρώτο εικοσαήμερο του Σεπτεμβρίου,-ο βασικός καθρέφτης των λιανικών τιμολογίων- είναισε σχέση με τον Αύγουστο. Η πίεση στον ανταγωνισμό είναι ήδη ορατή., δηλαδήαπό την προσφορά της ΔΕΗ. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η απόστασηπου ανεβάζουν τον μηνιαίο λογαριασμό, καθώς κυμαίνονται. Πρόκειται για. Χαρακτηριστικό της αναστάτωσης που έχει προκληθεί στην αγορά της προμήθειας είναι ότι ακόμη και πάροχοι με ακριβότερα προϊόντα επιχειρούν να συγκρατήσουν τις απώλειες με μειώσεις στα πάγια ή και με προσφορές μηδενικού παγίου. Οι κινήσεις αυτές απευθύνονται τόσο σε νέους πελάτες όσο και σε υφιστάμενους, οι οποίοι ζητούν επαναδιαπραγμάτευση των όρων τους ή δηλώνουν ότι θα διακόψουν τη σύμβασή τους για να μετακινηθούν στη ΔΕΗ., σύμφωνα με τη. Αυτή είναι ηστην οποία απευθύνεται τώρα η ΔΕΗ — και η δύσκολη μάχη που καλείται να δώσει ο ανταγωνισμός. Αλλά και όσοι είχαν φθηνότερα μπλε τιμολόγια από τον ανταγωνισμό, τα οποία έληξαν, βρίσκονται τώρα στο έλεος γεωπολιτικής κρίσης. Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο τιμολόγιο της ΔΕΗ, δηλαδή για περίπου 40 ακόμη ημέρες, στοιχείο που αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη βιασύνη των καταναλωτών.-To… ασανσέρ στιςπου βίωσαν οιόλο το καλοκαίρι λόγω της γεωπολιτικής παραμέτρου και των οικονομικών πιέσεων στις τσέπες Ευρωπαίων, Αμερικανών και λοιπών διεθνών τουριστών αποτυπώνουν τα στοιχεία, με βάση τα επίσημα νούμερα του Ιουνίου και του Ιουλίου, ενώ η αγορά αναμένει με ενδιαφέρον τον, τοντου ελληνικού καλοκαιριού. Ο Ιούλιος «έσπασε» το προηγούμενο σερί της ανόδου όσον αφορά την εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση, με τιςμη κατοίκων ταξιδιωτών να εμφανίζονται. Οιόμως- που είναι και αυτές που ενδιαφέρουν περισσότερο- κινήθηκαναπό τα 4,4 δισ. ευρώ πέρυσι. Αντίστροφα είχε κινηθεί ο Ιούνιος όπου η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση είχε αυξηθεί μεν κατά 6,9%, ωστόσο η άνοδος στις εισπράξεις ήταν πολύ μέτρια, μόλις κατά 1,2% έναντι του Ιουνίου του 2025 αγγίζοντας τα 3,48 δισ. ευρώ. Συνολικά, στο επτάμηνο Ιανουαρίου- Ιουλίου, ενώ είναι θετικό ότι οι, αυξημένες με υψηλότερους ρυθμούς έναντι των αφίξεων και μάλιστα σε διψήφιο ποσοστό κατά 12%. Εν αναμονή του Αυγούστου και ασχέτως αν ένα σημαντικό μέρος της ανόδου των τουριστικών εσόδων αποδίδεται και στον πληθωρισμό ο κλάδος φαίνεται, με βάση τα μέχρι στιγμής επίσημα νούμερα, ότι οδεύει-Οι οργανωτικές ανακατατάξεις στηνδίνουν και παίρνουν. Ηαποχωρεί από την, μετά από παρουσία στην εταιρεία. Η Μ. Βέργη κατείχε τη θέση της Αναπληρώτριας Διευθύνουσας Συμβούλου και ήταν Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με ευθύνη για τον πυλώνα Portfolios’ Management, Strategy & Business Development. Παράλληλα συμμετείχε στα Διοικητικά Συμβούλια της Intrum BTB και της Intrum Real Estate Solutions. Διαθέτει περίπου 30 χρόνια εμπειρίας στον χρηματοπιστωτικό κλάδο και είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πριν από την ανάληψη καθηκόντων Deputy Managing Director, είχε διατελέσει Γενική Διευθύντρια στον Τομέα Επιχειρηματικών Δανείων και προηγουμένως Deputy General Manager και επικεφαλής του SME Recovery.-Σε μικρό αλλά ιδιαίτερα δυναμικό χρηματοπιστωτικό όμιλο, από εκείνους που η αγορά χειροκροτεί σε κάθε τρίμηνο, τασυγκρούστηκαν. Αφορμή, μια διαφωνία για τη στρατηγική, πόσο γρήγορα, προς τα πού και με τι ρίσκο μεγαλώνει κανείς όταν όλα πάνε καλά. Οι διαφωνίες αυτού του είδους είναι, γιατί και οι δύο πλευρές έχουν. Η ένταση δεν έμεινε στον όροφο της διοίκησης, καθώς έφτασε στα αυτιά του, ο οποίος έχει πάντα τον τελευταίο λόγο και σπανίως τον χρησιμοποιεί δύο φορές.-Μπορεί η, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που παραιτήθηκε τον Ιούλιο, βάζοντας πλώρη, να θεωρείται «κλειδωμένη» για υποψήφια στη, αλλά όπως φαίνεται δεν εγκαταλείπει και τις (άλλες) επαγγελματικές προσδοκίες της. Η ίδια στο βιογραφικό της αναφέρει ότι μεγάλωσε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. «Στους δρόμους και στις πλατείες της έπαιξα, έτρεξα, γέλασα, ερωτεύτηκα και ονειρεύτηκα μια όμορφη ζωή. Γι΄ αυτό το όνειρο αγωνίζομαι, μαζί με τους ανθρώπους της. Σπούδασα Ψυχολογία στο Α.Π.Θ. και πραγματοποίησα μεταπτυχιακές σπουδές στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας του ΠΑ.ΜΑΚ. Ειδικεύθηκα στην Συμβουλευτική Ψυχολογία και ασχολήθηκα ερασιτεχνικά με το θέατρο», όπως λέει. Η ίδια τονίζει ότι εργάζεται από τα δεκαοχτώ της, «αρχικά ως πωλήτρια, ως γραμματέας στη συνέχεια ως δασκάλα αγγλικής σε φροντιστήριο ξένων γλωσσών και μετά την ολοκλήρωση των σπουδών μου εργάστηκα ως ψυχολόγος σε κοινωνικές δομές και εθελοντικά σε Μ.Κ.Ο.». Ακολούθησε η σταδιοδρομία της στον ΣΥΡΙΖΑ, ξεκινώντας το 2016 από προϊσταμένη στο Γραφείο του (τότε) Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη και μετά ως βουλευτής και υφυπουργός. Γιατί τα γράφω αυτά; Έμαθα ότι χθες η Κατερίνα Νοτοπούλουεπί της οδού Αμαλιάδος. Στους σκοπούς της εταιρείας περιλαμβάνονται πολλά και διάφορα: οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας από ψυχολόγους και ψυχοθεραπευτές, εκτός των ιατρών, υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ, διοικητικές υπηρεσίες σχετιζόμενες με θέματα τουρισμού, υπηρεσίες έρευνας στην ψυχολογία και υπηρεσίες ψυχοθεραπευτή, ψυχολόγου και διοργάνωσης συνεδρίων, καθώς και η παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 2.000 ευρώ που καταβλήθηκαν από την Κατερίνα Νοτοπούλου, η οποία αναλαμβάνει και τη διοίκησή της. Καλές δουλειές…-Σε επικίνδυνη απόσταση από την απώλεια, με την παρατεταμένη πολιτική κρίση να απειλεί να μετατραπεί σε δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική. Η, το τελευταίο «σκαλοπάτι» πριν από την κατηγορία junk,και προειδοποιεί ότι ο χρόνος για την αποκατάσταση της πολιτικής και δημοσιονομικής αξιοπιστίας εξαντλείται. Μια αδυναμία σχηματισμού σταθερής κυβέρνησης και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών θέτουν σε κίνδυνο την εφαρμογή της απαιτούμενης δημοσιονομικής προσαρμογής. Παρά τη μείωση τουαπό το εκρηκτικό 9,3% του ΑΕΠ το 2024,και εκτιμά ότι απαιτούνταιγια να ανακοπεί η επιδείνωση του χρέους. Το κρίσιμο τεστ είναι πλέον οκαι η παρουσίαση ενός πειστικού σχεδίου επιστροφής του ελλείμματος προς το 3%. Χωρίς σταθερή κυβέρνηση, όμως, η δυνατότητα εφαρμογής ενός τέτοιου σχεδίου τίθεται υπό αμφισβήτηση. Μια υποβάθμισηθα άνοιγε ένα νέο, πολύ δυσκολότερο κεφάλαιο για τη Ρουμανία, εντείνοντας τις πιέσεις στα κρατικά ομόλογα και αυξάνοντας-Αναδιάταξη των μετοχικών ισορροπιών στηνφέρνουν τα πακέτα της Παρασκευής, με τοννα ενισχύει αισθητά τη θέση του και τοννα περιορίζει περαιτέρω τη συμμετοχή του. Ο Τασόπουλος αγόρασε μέσω προσυμφωνημένης συναλλαγής 600.000 μετοχές στα 3,50 ευρώ, έναντι 2,1 εκατ. ευρώ και ανέβασε το άμεσο και έμμεσο ποσοστό πουαπό 23,79% προηγουμένως. Στην άλλη πλευρά της συναλλαγής, ο Γκάτζαρος μετά την πώλησητης Παπουτσάνης. Ο Τασόπουλος πλέον εδραιώνεται ως ο μεγαλύτερος μεταξύ των δύο βασικών μετόχων που συμμετέχουν ενεργά στη διοίκηση, ενώ ο Γκάτζαρος συνεχίζει τη σταδιακή αποκλιμάκωση της θέσης του. Υπενθυμίζεται πως τον Μάιο είχε πουλήσει 50.000 μετοχές, με αποτέλεσμα η συμμετοχή του να έχει διαμορφωθεί τότε στο 22,41%, ενώ είχε δημοσιοποιηθεί άλλη μια πώληση 50 χιλ. μετοχών τον περασμένο Νοέμβριο.-Τον περασμένο Μάιο, το ρεπορτάζ ήταν σίγουρο ότι ηετοίμαζε την. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, είχε εγκρίνει την ένταξη του συνόλου των μετοχών στην. Είχε εγκρίνει επίσηςμε έκδοση έως 60,3 εκατ. νέων μετοχών, χωρίς δικαίωμα προτίμησης για τους παλαιούς μετόχους, ώστε να επιτευχθεί διασπορά. Τα μεγέθη του ομίλου δεν είναι μικρά για τα ελληνικά δεδομένα.. Ξαφνικά, τον Αύγουστο, εκδόθηκε μια ανακοίνωση. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, ιδρυτής της εταιρείας το 1995 (χωρίς συγγένεια με τους εισηγμένους Στασινόπουλους),. Η επίσημη ανακοίνωσε δεν κατονόμαζε τον μέτοχο που πούλησε το άλλο μισό. Δεν αναφέρει τίμημα. Δεν περιέχει την τυπική φράση ευχαριστίας προς τον συνέταιρο που αποχωρεί ύστερα από χρόνια. Ίσως η παράλειψη του ονόματός τουνα μην οφείλεται σε αβλεψία του συντάκτη. Τα φιλικά διαζύγια ανακοινώνονται με ονόματα. Η ΕΝ.Α. Growth εξακολουθεί να αναφέρεται στην ανακοίνωση, αλλά με διαφορετικό ρήμα.. Πριν από αυτήν, μπαίνουν τρεις «πυλώνες» (cloud, cybersecurity και managed services) και ένα επενδυτικό σχέδιο €14 εκατ. με συγχρηματοδότηση από το. Έχουν περάσει 4 μήνες από τη Συνέλευση, δεν έχει γίνει γνωστό χρονοδιάγραμμα. Μια Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, χωρίς δικαίωμα, προτίμησης αραιώνει εξίσου δύο μετόχους του 50%. Τον Μάιο οι δύο μέτοχοι συμφώνησαν επί της αρχής. Η τιμή, ο χρόνος και το ποιος διοικεί την επόμενη ημέρα είναι άλλη υπόθεση. Όταν εκεί υπάρχει διαφωνία, η εισαγωγή καθυστερεί.-Η επόμενη μέρα δεν ήταν η χειρότερη. Η αγορά περίμενε τη χθεσινή συνεδρίαση με ανησυχία., στις 2.661 μονάδες.και. Η αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές είχε πλέον ολοκληρωθεί. Οι περισσότεροι αναλυτές ανέμεναν κατοχύρωση κερδών, αφού. Το άνοιγμα φάνηκε να τους επιβεβαιώνει. Στην πρώτη ώρα ο δείκτης υποχώρησε έως τις 2.648 μονάδες (−0,48%),. Στη συνέχεια γύρισε ανοδικά γιατί αποφάσισε να ακολουθήσει τον δρόμο της αισιοδοξίας που χάραξαν οι μεγάλες ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές. Το κλείσιμο βρήκε τον Γενικό Δείκτη. Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή,, εκ των οποίων τα 16 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών. Μια πιθανή εξήγηση βρίσκεται. Προσυμφωνημένα πακέτα άρχισαν να περνούν από το ξεκίνημα της συνεδρίασης. Η δημοπρασία της Παρασκευής δεν εξυπηρέτησε όλους όσοι ήθελαν να αγοράσουν και όσοι έμειναν εκτός επανήλθαν τη Δευτέρα, με τις τιμές να έχουν υποχωρήσει περίπου 2,5% μέσα σε μία εβδομάδα. Όσα κεφάλαια ακολουθούν δείκτες ανεπτυγμένων αγορών αγοράζουν υποχρεωτικά τις μετοχές που μπαίνουν στον δείκτη, όποια κι αν είναι η ημέρα. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τον δείκτη είχαν οι επιμέρους μετοχές. Όσες είχαν πρωταγωνιστήσει στο ράλι των τελευταίων εβδομάδων διόρθωσαν(-5,70%),(-2,24%),(-0,79%),(-2,24%).Όσες είχαν μείνει πίσω, επειδή η ρευστότητα κατευθυνόταν στα «χαρτιά της αναβάθμισης», κάλυψαν μέρος της απόστασης(+6,23%),(+4,34%),(+3,95%),(+4,16%),(+3,17%),(+1,99%),(+1,19%),(+1,37). Αυτό δείχνει μετακίνηση χρημάτων μέσα στο ταμπλό και όχι έξοδο από αυτό.-Ηενημέρωσεότι δεν θα λάβουν κατανομές σαουδαραβικού αργού τον επόμενο μήνα, μετά την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που οδήγησε στη διακοπή λειτουργίας του κρίσιμου αγωγού Ανατολής–Δύσης προς την Ερυθρά Θάλασσα. Η ροή μπορεί μερικώς να αποκατασταθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ η πλήρης επαναλειτουργία του αγωγού ενδέχεται να απαιτήσει. Τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια παραλαμβάνουν συνήθως σαουδαραβικό αργό από το, στις μεσογειακές ακτές της, μέσω αγωγού που συνδέεται με την. Η διακοπή έχει προκαλέσει εσπευσμένες αγορές για την κάλυψη των ελλείψεων, με τηννα έχει προκηρύξειαπό την Παρασκευή για την εξασφάλιση εναλλακτικών προμηθειών. Σε ό,τι αφορά τα ελληνικά διυλιστήρια το Σαουδαραβικό αργό πετρέλαιο συμμετέχει στο μίγμα διύλισης, ενώ στηνδεν αναφέρεται το ακριβές ποσοστό. Στην ετήσια έκθεση του 2025 η Helleniq αναφέρει μόνο ότι η Σαουδική Αραβία συγκαταλέγεται-μαζί με Καζακστάν, Ιράκ, Λιβύη, Νορβηγία και Αίγυπτο- οι οποίοι κάλυψαν συνολικά περίπου το 80% των προμηθειών αργού και λοιπών πρώτων υλών.υποχωρεί κατά μέσο όρο, προτού ανακάμψει τον Οκτώβριο. Κατά τα έτηστις ΗΠΑ, ο δείκτης έχει καταγράψειαπό το τέλος Σεπτεμβρίου έως την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.-Οξέρει από κύκλους της ναυλαγοράς. Και αυτή τη φορά η, ναύλωσε το Cape Excelsior για ταξίδι από τη Βραζιλία προς την Κίνα, σε επίπεδα που η συγκεκριμένη διαδρομή είχε να δει. Και μάλλον δεν πρόκειται για μια μοναχική «αναλαμπή». Η δανέζικων συμφερόντωνέκλεισε αντίστοιχο ταξίδι ακόμη υψηλότερα,, ενώ στην αγορά ακούγονται πλέον απαιτήσεις που. Για τον Οικονόμου, βέβαια, τα Capesize κάθε άλλο παρά terra incognita είναι. Έχει βιώσει πολλές φορές τις μεγάλες ανόδους και τις απότομες διορθώσεις της ναυλαγοράς και γνωρίζει καλά πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει το σκηνικό. Αυτή τη στιγμή, πάντως, ο άνεμος φυσά υπέρ των μεγάλων φορτηγών πλοίων. Η αυξημένη κίνηση σιδηρομεταλλεύματος από τη Βραζιλία προς την Ασία κρατά τα πλοία απασχολημένα για μεγαλύτερο διάστημα και ανεβάζει τις απαιτήσεις των πλοιοκτητών.-Όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στηστο δείπνο τηςπρος τιμήν τουαντιλήφθηκαν πως είχε ισχυρό συμβολισμό, αλλά και αρκετό παρασκήνιο. Δίπλα στον Κύπριο Πρόεδρο, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίαςκαι ο οικοδεσπότης, ενώ το «παρών» έδωσαν κορυφαία ονόματα του ελληνικού και κυπριακού εφοπλισμού. Και εκεί βρίσκεται η δεύτερη ανάγνωση της βραδιάς. Γιατί άλλο είναι να μιλούν Αθήνα και Λευκωσία για κοινή γραμμή στη ναυτιλία και άλλο να βλέπεις συγκεντρωμένους στον ίδιο χώρο πολιτική ηγεσία και ισχυρούς ανθρώπους της πλοιοκτησίας. Το σύνθημα θα μπορούσε να είναι, αυτή τη φορά όμως με καθαρά. Η Κύπρος διαθέτει τον τρίτο μεγαλύτερο στόλο στην Ευρώπη με την Ελλάδα να είναι η υπερδύναμη με 61% του συνόλου. Τα δύο κράτη επιδιώκουν στενότερο συντονισμό στα μεγάλα μέτωπα της ναυτιλίας, από την ασφάλεια των θαλάσσιων δρόμων μέχρι την πράσινη μετάβαση και την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Ο Χριστοδουλίδης έδωσε τον τόνο μιλώντας για την «εξαιρετική συνεργασία Κύπρου και Ελλάδας», ενώ ο Τασούλας έβαλε τη ναυτιλιακή διάσταση ακόμη πιο καθαρά. Οι δύο χώρες έχουν «κοινό συμφέρον, αλλά και κοινή ευθύνη» για την προστασία της ελευθερίας των θαλασσών. Την πιο δυνατή ατάκα, όμως, την κράτησε ο Πόλυς Χατζηιωάννου, «Χωρίς μια ισχυρή ευρωπαϊκή ναυτιλία, η αυτονομία δεν μπορεί να υπάρξει» είπε θυμίζοντας παράλληλα ότι-Κάτι βλέπουν οι Έλληνεςκαι βάζουν πολλά χρήματα στο τραπέζι. Την ώρα που ηέχει ανατρέψει τις ισορροπίες στη μεταφορά πετρελαίου και οι ναύλοι των VLCC έχουν φτάσει σε επίπεδα που πριν από λίγους μήνες θα έμοιαζαν εξωπραγματικά, ισχυρά ελληνικά ονόματα χτίζουν τον στόλο της επόμενης ημέρας. Χαρακτηριστικότερη περίπτωση τηςη οποία έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόγραμμα ναυπηγήσεων στη, στο οποίο περιλαμβάνονται πλέον. Πρόκειται για τοποθέτηση δισεκατομμυρίων που ξεπερνά κατά πολύ τη σημερινή συγκυρία. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και ο, με τρία VLCC στη, έχοντας μάλιστα επισημάνει ότι οι τιμές στις οποίες έκλεισε τα πλοία βρίσκονται ήδη αισθητά χαμηλότερα από τις σημερινές αποτιμήσεις. Το ενδιαφέρον λοιπόν δεν είναι οι σημερινοί ναύλοι. Είναι. Γιατί μέχρι το 2028–2030 το Ορμούζ μπορεί να έχει επιστρέψει στην κανονικότητα, οι εμπορικές ροές να έχουν αλλάξει ξανά και στην αγορά να έχουν προστεθεί εκατοντάδες νέα VLCC. Εκεί ακριβώς βρίσκεται το στοίχημα. Οι Έλληνες δεν αγοράζουν μόνο τη σημερινή έκρηξη της αγοράς αλλά. Και όταν μερικοί από τους εμπειρότερους παίκτες της ποντοπόρου ναυτιλίας τοποθετούν τέτοια ποσά προς την ίδια κατεύθυνση, αξίζει να κοιτάζει κανείς όχι μόνο τους ναύλους, αλλά-Δύο από τους μεγαλύτερους διαφημιζόμενους του πλανήτη,. Κανείς από τους δύο δεν έκανε διαγωνισμό. Στις 2 Σεπτεμβρίου ηανέθεσε(pitch). Έκλεισε έτσι μια σχέση, η οποία κρατά το δημιουργικό, τα αθλητικά και τις Δημόσιες Σχέσεις. Η COMvergence εκτιμά ότι. Η Omnicom φέρεται να το έμαθε λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση. Η μετοχή τηςκαι έκλεισε στα 81,76 δολάρια, ενώ ηυπολογίζειτον χρόνο. Μία εβδομάδα αργότερα, ήρθε η σειρά της. Ηδίνει από τον Ιανουάριο του 2027 στηντα media σε όλη την Ασία-Ειρηνικό πλην Ιαπωνίας, όπου παραμένει η. Η WPP κρατούσε τον λογαριασμόμέσω της ειδικής μονάδας L'Atelier. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνειΗ Publicis χειρίζεται ήδη από το 2023 σημαντικό μέρος των media του ομίλου στη Βόρεια Αμερική. Η νίκη είχε βαρύ τίμημα. Η Publicisαπό τον διαγωνισμό, αξίας περίπου 4 δισ. δολαρίων, όπου ήταν φιναλίστ απέναντι στη WPP, η οποία φέρεται πλέον κοντά στη συμφωνία. Και η Coca-Cola έβγαλε σε διαγωνισμό τα media της Βόρειας Αμερικής, που η Publicis είχε κερδίσει μόλις πέρυσι. Διεκδικούν. Οι αριθμοί εξηγούν τη φορά των πελατών. Η Publicis είχε οργανική ανάπτυξη 4,8% στο β΄ τρίμηνο, ρεκόρ περιθωρίου εξαμήνου 17,5% και ανέβασε τον στόχο του έτους σε 4,5%-5%. Στο εξάμηνο προσέθεσε καθαρά 2.385 θέσεις εργασίας, την ώρα που η WPP ετοιμάζει εκατοντάδες απολύσεις στο πρόγραμμα Elevate28 και η Omnicom κόβει θέσεις ενσωματώνοντας την Interpublic. Οτο είχε πει από τον Απρίλιο ότι. Όταν ο πελάτης, ο διαγωνισμός έχει γίνει αλλού και νωρίτερα..-Τέσσερις ενδιαφέρουσες υπογραφές μπήκαν κάτω από ένα άρθρο στους, χθες παραμονή της. Ανήκουν στον, στον, στονκαι στον, δηλαδή σε Βραζιλία, Καναδά, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Κένυα. Η πρωτοβουλία λέγεται(Εταίροι για την Πολυμέρεια), συντομογραφικά. Οι 4 ηγέτες περιγράφουν ένα «ευέλικτο, ανοιχτό πλαίσιο» για χώρες από διαφορετικές περιοχές και πολιτικές παραδόσεις που θέλουν να φτιάξουν συμμαχίες για τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ και των θεσμών του. Συναντήθηκαν χθες στη, στο περιθώριο της Συνέλευσης. Το επιχείρημά τους βασίζεται σε ένα παράδοξο που το τεκμηριώνουν με αριθμούς. Το παγκόσμιο εμπόριο βρίσκεται σε ιστορικό υψηλό και σχεδόν τα τρία τέταρτα της ανθρωπότητας έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Την ίδια ώρα, το 2025 καταγράφηκανκαι. «Η συνεργασία δεν είναι ιδεαλισμός, είναι πρακτική αναγκαιότητα», γράφουν και αναφέρουν το κλίμα, την τεχνητή νοημοσύνη, τις πανδημίες, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Δέχονται ότι η κριτική προς το πολυμερές σύστημα είναι «εν μέρει κατανοητή» και δηλώνουν ότι το ζητούμενο είναι. Οι αγορές πάντως διαβάζουν αυτό το κείμενο ως την πρώτη οργανωμένη απόπειρα των «μεσαίων δυνάμεων» να μην υποχρεωθούν να επιλέξουν στρατόπεδο. Ο Κάρνεϊ διοίκησε δύο κεντρικές τράπεζες πριν γίνει πρωθυπουργός και ξέρει ότι ο κατακερματισμός κοστίζει σε δασμούς και σε ασφάλιστρα κινδύνου. Από το άρθρο λείπουν 3 σημαντικά στοιχεία:. Προς το παρόν η P4M έχει τέσσερα ονόματα και μία συνάντηση.