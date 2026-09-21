-Χαίρετε, τις επόμενες ημέρες, αλλά πάντως όχι σήμερα όπως αρχικά είχε γραφτεί, η κυβέρνηση θα ανακοινώσει ένα πρώτο πακέτο μέτρων ενίσχυσης του κόσμου για το ενεργειακό. Η πρώτη δέσμη νομίζω ότι θα αφορά επιδότηση στην αντλία που λένε και θα κοστίσει στον κρατικό προϋπολογισμό περί τα 200 εκατ ευρώ. Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να δώσουμε ορισμένες πληροφορίες για να καταλάβουν όλοι που βρισκόμαστε στο όλο ζήτημα της ενεργειακής κρίσης, της ακρίβειας στα καύσιμα και των κρατικών επιδοτήσεων. Πρώτον, το πού θα βρίσκονται οι τιμές του πετρελαίου τον επόμενο μήνα που αρχίζει και η χειμερινή περίοδος τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν το γνωρίζουμε με ακρίβεια. Διεθνώς αναμεταδίδεται η πληροφορία ότι στη συνεδρίαση του G7 που προεδρεύουν οι Γάλλοι θα τεθεί θέμα -και εν τέλει θα γίνει- απελευθέρωσης στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου με αποτέλεσμα να πέσουν οι τιμές ακόμα και στα 80 δολάρια το βαρέλι. Δεύτερον, στην Ευρώπη αυτή την ώρα οι χώρες είναι διχασμένες για το τι πρέπει να κάνουν σε σχέση με την ενίσχυση των νοικοκυριών τον χειμώνα, οι κλασικοί βόρειοι λένε να βοηθήσει ο καθένας τον εαυτό του, οι νότιοι το αντίθετο και 10 από τις 27 κυβερνήσεις καρδιοχτυπούν γιατί έχουν εκλογές το 2027, μεταξύ των οποίων και εμείς. Πάντως για την ώρα τη μείωση του ΕΦΚ δεν την συζητάνε, ίσως συζητάνε τον ΦΠΑ λόγω του ότι αυξάνονται τα έσοδα από τις υψηλότερες τιμές. Τρίτον, τα δικά μας διυλιστήρια που δίνουν σήμερα επιδότηση στην αντλία δεν έχουν συμφωνήσει -ακόμα τουλάχιστον- για κάτι παραπάνω από αυτή, η οποία πάντως δεν είναι μικρή. Και μια γενική παρατήρηση, μάλλον το θέμα το ανέβασε από μόνη της η κυβέρνηση στα ύψη πριν ακόμα μπει ο χειμώνας και πριν δούμε και πού θα είναι οι τιμές διεθνώς.

Η συζήτηση με τα διυλιστήρια

Οι big tech επαφές Μητσοτάκη στο Σαν Φρανσίσκο

Ο Χατζηδάκης στις Βρυξέλλες για τη γραφειοκρατία

Αναβαθμίσεις και ευκαιρίες

Πρώτη κατοικία και servicers

Η ατζέντα Παπασταύρου στον ΟΗΕ

Μαργαρίτα Παπανδρέου και Ανδρουλάκης

Σαμαράς και… New York Times

Το gathering της Ξενοφώντος

Υπόθεση Μαζωνάκη και ξυλόλια...

Η Blackrock πολιορκεί το ΔΑΑ (θα πουλήσουν οι Καναδοί;)

Ε-Ε -Ερχεται (η εξαγορά στον τομέα της τεχνολογίας/πληροφορικής)

Ενδιαφέρον funds για τη Συνεταιριστική Χανίων

Πώς η Volotea μπορεί να βρεθεί στην αγκαλιά της Aegean

Στην τελική ευθεία τα μερίσματα των τραπεζών

Γιάννο, έμεινες κάτι μήνες πίσω

Διπλό χτύπημα για την Coca-Cola HBC

Το 41% των συναλλαγών έκανε η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ

Η ΒΙΟΧΑΛΚΟ δεν πήγε στο πάρτι αλλά…

Οι μικροί που θα ξαναγίνουν μεγάλοι

Tο διπλό σφυρί της Εκάλης

Τι «μυρίστηκαν» Φρέντρικσεν και Κούστας στη Star Bulk

Οι Έλληνες εφοπλιστές και το παρασκήνιο πίσω από τον χορό των εκατομμυρίων

Το Simandou γεμίζει τα αμπάρια και της Αγγελικής Φράγκου

Αναζητούν απεγνωσμένα το επόμενο ανοδικό αφήγημα

Ο Έλληνας αγοράζει στέγη με 3,5%, ο Αμερικανός με 7% και βάλε

-Ένας βασικός λόγος πουγια τα μέτρα στήριξης για την ενέργεια πάνεείναι η εν εξελίξειγια τον βαθμό συμμετοχής τους στις επιδοτήσεις. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι τα διυλιστήρια εμφανίζονται έτοιμα να στηρίξουν για το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης με σοβαρό τρόπο, ζητούν όμως, για την οποία η κυβέρνηση ούτως ή άλλως δεν βάζει λεφτά. Από την άλλη η κυβέρνηση ζητά τη συμμετοχή τους και στις τρεις κατηγορίες καυσίμων. Θα δούμε που θα κάτσει η μπίλια.-Σοβαρά ραντεβού μαθαίνω ότι έχει οπου από σήμερα ξεκινάει το πρόγραμμά του στο. Θα δει ανώτερα στελέχη τηςκαι θα βρεθεί στις εγκαταστάσεις της, όπου θα ξεναγηθεί και θα δει περισσότερα για τις εσωτερικές διαδικασίες των τεχνολογικών κολοσσών. Επίσης θα μιλήσει στομε την πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, ενώ θα δει και τονπου είναι ο κληρονόμος της. Επίσης, προγραμματίζεται να μιλήσει σεμε την αντικυβερνήτη της Καλιφόρνια, την επικεφαλής της Endeavor Greeceκαι με τη συμμετοχή Ελλήνων που διακρίνονται στη-Στιςταξιδεύει σήμερα ο, προσκεκλημένος τηςστην ημερίδα για τη δημιουργία της. Η πρόσκληση μόνο εθιμοτυπική δεν είναι: ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης καλείται να παρουσιάσειόπως ο νόμοςκαι η επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων -δύο πεδία στα οποία είχε προσωπική εμπλοκή. Το πολιτικό βάρος της ημερίδας αποτυπώνεται και στη σύνθεσή της. Στο ίδιο τραπέζι θα βρεθούν ο, ο αντιπρόεδρος της βελγικής κυβέρνησης, η Ιταλίδα υπουργός Θεσμικών Μεταρρυθμίσεωνκαι ο Γερμανός υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, μαζί με εκπροσώπους συνολικά. Η νέα Συμμαχία βάζει στο επίκεντρο την απλούστερη νομοθεσία, την ψηφιακή διοίκηση και την αρχή «μόνον άπαξ», ώστε πολίτες και επιχειρήσεις να μη χρειάζεται να προσκομίζουν ξανά και ξανά τα ίδια δικαιολογητικά. Πρόκειται για πεδίο στο οποίο η Ελλάδα έχει κάνει βήματα, αλλά απέχει ακόμη από το να έχει λύσει τον γόρδιο δεσμό της γραφειοκρατίας. Το ότι ο Χατζηδάκης πηγαίνει πάντως για να παρουσιάσει τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης σε αυτό το επίπεδο και τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται, έχει ιδιαίτερη σημασία.-Ηαπό τηξεχώρισε στην ειδησεογραφία του Σαββατοκύριακου. Μαζί με τηντης ελληνικής οικονομίας (που σημαίνει αυξημένη πιθανότητα μελλοντικής αναβάθμισης) από τη, η Ελλάδα κινείταιαπό το κλίμα πιέσεων που καταγράφεται σε αρκετές. Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όμως, έχουν τα στοιχεία που αποτίμησαν θετικά οι δύο οίκοι αξιολόγησης. Μια ματιά στις εκθέσεις τους είναι αποκαλυπτική, καθώςσε συνδυασμό με τηνσε σχέση με την ΕΕ. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται επίσης στηκαι, ευρύτερα, στην πρόοδο των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων. Άρα λοιπόν η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης (και μαζι ο Πιερρακάκης) αναγνωρίζονται κατά κάποιο τρόπο έμπρακτα σε διεθνές επίπεδο. Και, όπως η Ελλάδα έχασε την ευνοϊκή οικονομική κατάσταση του 2015 (τότε που στην Ευρώπη «έβρεχε λεφτά» και εμείς κρατούσαμε ομπρέλα), τώρα-Από σήμερα ενεργοποιείται μια, την οποία οείχε προαναγγείλει ήδη από τον περασμένο Μάρτιο. Ο οφειλέτης θα μπορεί πλέον, εφόσον το επιλέξει,, προκειμένου να τη διασώσει μέσω του εξωδικαστικού, ενώ τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία θα μπορούν να ρευστοποιηθούν για την αποπληρωμή των χρεών του. Η αλλαγή αυτή μπορεί να οδηγήσει, υπό προϋποθέσεις,για την πρώτη κατοικία. Πέρα από την αυτονόητη «ανάσα» για χιλιάδες δανειολήπτες, η εξέλιξη αυτή έχει ενδιαφέρονμε μια δήλωση που έκανε προ ημερών ο υπουργός Οικονομικών για τους, είχε πει χαρακτηριστικά ο Πιερρακάκης, διαβεβαιώνοντας ότι το ΥΠΟΙΚτην εφαρμογή του πλαισίου και, όπου διαπιστώνονται ανάγκες, θα ακολουθούν παρεμβάσεις.-Με την κλιματική και ενεργειακή διπλωματία ψηλά στην ατζέντα του μεταβαίνει στηκαι, για τις εργασίες της. Και το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στις εθιμοτυπικές επαφές. Μαθαίνω ότι ο Παπασταύρου θα παρευρεθεί, στις, μεταφέροντας στο διεθνές τραπέζι τις ελληνικές θέσεις. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν υπουργοί Περιβάλλοντος από μεγάλες οικονομίες, ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, ευάλωτα κράτη, καθώς και χώρες που συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους παραγωγούς και καταναλωτές ενέργειας, με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία. Με το βλέμμα στραμμένο και στην, ο Παπασταύρου θα έχει σειρά επαφών στη Νέα Υόρκη για τις μεγάλες ενεργειακές και περιβαλλοντικές προκλήσεις. Ανάμεσά τους και η λειψυδρία, την οποία αναδεικνύει ως μία από τις πλέον επείγουσες προκλήσεις της εποχής.-Χθες,αλλά και πολιτικοί φίλοι και αντίπαλοι (η Ντόρα, ο Λιβάνιος, ο Νικήτας Κακλαμάνης και άλλοι) αποχαιρέτησαν τηνπου έφυγε από την ζωή την Παρασκευή γαλήνια στο σπίτι του πρωτότοκου γιου της Γιώργου και μαζί με όλη την οικογένεια της. Η Μαργαρίτα ήταν μια δυναμική γυναίκα που επηρέασε τονθετικά σε μια σειρά από ζητήματα όπως το κληρονομικό δίκαιο υπέρ των γυναικών, το δικαίωμα στο πατρικό όνομα στον γάμο και αλλά καλά που πρωτοπόρησε τότε το ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν μπορώ να μην παρατηρήσω ότι από την τελετή αποχαιρετισμού ενός σημαντικού για τον χώρο ανθρώπου. Μπορεί ο άνθρωπος να είχε μια σοβαρή δικαιολογία που να μην έγινε γνωστή;-Μου λένε κάθε μέρα ότι...και το περιμένουμε όλοι ως πολιτικό γεγονός. Τώρα κάποιοι δικοί του, μού λέει μια πηγή μου, ότικαι ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα δεχτούνγια πρωθυπουργό σε οικουμενική παρά μόνομέχρι να ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο. Εμείς αύριο εδώ, λέμε να ανακοινώσουμε ότι αγοράσαμε τους-Πολύς κόσμος αναμένεται να συγκεντρωθεί σήμερα το απόγευμα στο, όπου ηκάνει μεγάλη εκδήλωση για, αλλά και για την ενθρόνιση του. Το πρόγραμμα είναι πλούσιο, θα δώσουν το παρών ο, αρκετοί υπουργοί της κυβέρνησης, βουλευτές, αλλά και διάφοροι παράγοντες που επιζητούν την υποστήριξη του Αγίου Όρους. Άλλωστε εκλογές έρχονται και ο ρόλος των αγιορειτών είναι πάντα κρίσιμος.-Τώρα από προχθές έχει αρχίσει και φτιάχνεταιότι (και) για τονφταίει η κυβέρνηση, η γυναίκα του Στουρνάρα και του Χατζηδάκη, ο Πλεύρης και ό,τι βρεθεί μπροστά τους αρκεί να πούνε κάτι. Αν τοδεν είναι επαρκές και θέλει σφίξιμο σαφώς είναι ένα ζήτημα, αλλά στ' αλήθεια χρειάζεται πολύ να καταλάβει ένας άνθρωπος πού πηγαίνει για την υγεία του και πού όχι; Τελοσπάντων στη χώρα του ξυλολίου όλα είναι δυνατόν να συμβούν...-Kαι αφήνουμε την πολιτική επικαιρότητα για τα νέα της αγοράς που είναι εξόχως ενδιαφέροντα. Όπως γράφαμε και την Παρασκευή, στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος είναι η, η οποία μετά από συνεχόμενες ανόδους έκλεισε, επίδοση που αποτελείγια τη μετοχή. Είχαμε γράψει μάλιστα πως το άλμα της μετοχής του ΔΑΑ επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της αγοράς στις προοπτικές του αεροδρομίου. Αυτά λέγαμε την Παρασκευή, αλλά τελικά η στήλη διαπίστωσε ότι ο ενθουσιασμός για τις μετοχές του ΔΑΑ«με την εμπιστοσύνη της αγοράς στις προοπτικές του αεροδρομίου», αλλά με την, γνωστή ως, μια εταιρία του ομίλου της. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, η GIP είναιπου μέσω τηςτου ΔΑΑ για να εντάξει το ΔΑΑ στο χαρτοφυλάκιο της, το οποίο μεταξύ πολλών άλλων περιλαμβάνει. Για να μην έχουμε παρανοήσεις και εμπλοκές, η στήλη γνωρίζει ότι γίνονται συζητήσεις. Τώρα αν οι Καναδοί θα πουλήσουν ή όχι και γενικότερα πως αντιμετωπίζουν την προσέγγιση από την GIP δεν είναι γνωστό. Υποθέτω πως θα υπάρξουν το επόμενο διάστημα οι σχετικές διαψεύσεις του τύπου «ο μέτοχος δεν μας έχει ενημερώσει... κ.λπ.». Πάντως(+ 8,9%, από τα 11,27 στα 12,27 ευρώ) με τη μετοχή να κλείνει. Ο ημερήσιος τζίρος ανήλθε στα 54 εκατ. ευρώ, ενώ ηδιαμορφώνεται πλέον στα. Παράλληλα, πρόκειται για την καλύτερη ημερήσια επίδοση της μετοχής από την εισαγωγή της στο ΧΑ, τον Φεβρουάριο του 2024.-Κι εφόσον πιάσαμε, θα επιτρέψετε στη στήλη να επιμείνει στις πληροφορίες της. Η αντίστροφη μέτρηση για τις σχετικές ανακοινώσεις πλησιάζει στο τέλος και συζητάμε πάντα για πολλά χρήματα καθώς το τίμημα θα εντυπωσιάσει και σημαντικά ονόματα.-Kαι συνεχίζω με τις δουλειές που έρχονται για να αναφέρω πως παρά τις αντιξοότητες, τοφαίνεται πως θα είναι. Ενδιαφέρον και μάλιστα θερμό εκδηλώνεται ενόψει της πώλησης μεγαλύτερου πακέτου μετοχών. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος αναμένεται να συμβεί εντός του έτους περίπου ταυτόχρονα μεΟι πληροφορίες αναφέρουν πως οι ενδιαφερόμενοι είναι funds, ενώ η τράπεζα συνεχίζει και το σχέδιό της για πώληση επιμέρους περιουσιακών στοιχείων με πρώτο την. Η συγκεκριμένη αυτή εταιρεία εμφιαλώνει και διαθέτει στην αγορά το πολύ γνωστόκαθώς και τα. Μέχρι τότε πάντως η τράπεζα βρίσκεται υπό το άγρυπνο μάτι τηςσε κάθε της κίνηση.-Τις τελευταίες ημέρες έχουν πληθύνειμε μετατροπή χρέους σε μετοχές και πιθανή περαιτέρω ενίσχυση της συμμετοχής τηςστο μετοχικό της κεφάλαιο. Η ελληνική αεροπορική απέκτησε την αρχική συμμετοχή της στη Volotea, ενώ μετά από αύξηση κεφαλαίου το 2026 το ποσοστό της. Σύμφωνα με το Aviation24.be, το προτεινόμενο σχέδιο προβλέπει, καθώς. Ισπανικά μέσα ανέφεραν πως οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στηκαι η άνοδος του κόστους των καυσίμων θα επιβαρύνουν τη φετινή χρήση της Volotea επιδεινώνοντας τη ρευστότητα και την κεφαλαιακή της θέση, με την εταιρεία να εμφανίζει. Εφόσον το σχέδιο προχωρήσει όπως περιγράφεται, θα σηματοδοτήσει, από στρατηγικό μέτοχο με συμμετοχή άνω του 20%της ισπανικής αεροπορικής. Η Volotea δεν έχει μέχρι στιγμής ούτε επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει τις τελευταίες πληροφορίες. Σημειώνεται πως η διοίκηση της Aegean στην προ ημερών τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές ρωτήθηκε για την επένδυση στη Volotea και οανέφερε ότι η Aegean έχει επενδύσειμέσω μετατρέψιμου δανείου καισε κοινές μετοχές, ενώ δεν συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο ή στη διαχείρισή της. Αναγνώρισε ότι η εταιρεία παραμένεικαι πιέζεται από τα ακριβά καύσιμα και την εξασθένηση της ζήτησης, τονίζοντας ότι η Aegean δεν συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο ή στη διαχείρισή της.-Στην τελική ευθεία για τηνείναι, καθώς έχουν κλειδώσει επίσημες ημερομηνίες για τις επόμενες χρηματικές διανομές (προμερίσματα και έκτακτα μερίσματα) που θα πραγματοποιηθούν κατά. Όλα τελούν υπό τηνκαθώς η διανομή θα λάβει χώρα φέτος και όχι του χρόνου. Η διαδικασία των προδιανομών θα εξελιχθεί διαδοχικά, με την αρχή να γίνεται από τηνκαι την ολοκλήρωση από την. Ηθα πραγματοποιήσει την αποκοπή του ενδιάμεσου μερίσματος (προμερίσματος) τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026, ητη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, ητη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2026 και ηθα κλείσει τον κύκλο των φετινών διανομών με μια έκτακτη χρηματική διανομή, με την αποκοπή του δικαιώματος να γίνεται τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2026. Καμία από τις τράπεζες δεν έχει ανακοινώσει, κάτι που έχει κάνει η(24 σεντς ανά μετοχή) με την τράπεζα να προχωρά σήμερα στην αποκοπή.-Ωραίες οι εκδηλώσειςαλλάστην ενότητα που περιέχει τις πληροφορίες για την Εταιρεία και την Αγοράαν και έχει μεσολαβήσει η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του εξαμήνου. Επίσης, στην αγορά έχει σχολιαστεί ιδιαίτερα αρνητικά η απόφασηγια την εξαιρετικές παρουσιάσεις που διοργανώνει με δεκάδες εισηγμένες. Ήδη στην προσεχή παρουσίαση της Παπουτσάνης, η πρόσκληση αναφέρει πως θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση σχετικά με τον χώρο διεξαγωγής…δέχθηκε η, καθώς στις επιβαρύνσεις από τοπροστέθηκε η αυξημένη ανησυχία για τις εξελίξεις στη. Η μετοχή, σημειώνοντας χαμηλό τριών μηνών, ενώ ταυτόχρονα απειλήθηκαν τα 50 ευρώ για πρώτη φορά από τον περασμένο Ιούνιο. Παράλληλα, η συνεδρίαση τηςήτανκαι συγκεκριμένα από τον Απρίλιο του 2025. Καταλύτης για τις ρευστοποιήσεις αποτέλεσε η απόφαση τουνα θέσειτις δραστηριότητες τηςκαι άλλων δυτικών πολυεθνικών στη χώρα. Παρότι η Coca-Cola HBC δεν περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο διάταγμα, η κίνησηστο προσκήνιο τονσε δυτικούς ομίλους. Η σημασία της ρωσικής αγοράς για την Coca-Cola HBC ενισχύει την ευαισθησία της μετοχής στις συγκεκριμένες εξελίξεις, καθώς αντιπροσώπευε περίπουπωλήσεων του ομίλου το 2025. Παράλληλα,ανέρχονται σε περίπου, αυξάνοντας την αβεβαιότητα γύρω από την έκθεση του ομίλου. Ο τζίρος στη συνεδρίαση της Παρασκευής ανήλθε στα 17,4 εκατ. ευρώ, με 339.000 τεμάχια, ενώ η χρηματιστηριακή αξία του ομίλου περιορίστηκε στα 18,8 δισ. ευρώ.-Στοέφτασε τοτην περασμένη Παρασκευή. Πρόκειται για πραγματικά εξωπραγματικό ποσοστό την ημέρα που η αγορά έκανε, το οποίο είναιμε μεγάλη διαφορά.-Η Ελληνική χρηματιστηριακή αγορά από σήμερα. Η σταδιακή ουσιαστική αναβάθμιση της, στηνέχει επόμενο ορόσημο τον, όταν θα ενταχθεί σταμε τη σφραγίδα και της. Από σήμερα, οι αναλυτές διαβάζουν τα μεγέθη και το αφήγημα κάθε μετοχής ξεχωριστά. Την Παρασκευή, τοέγραψε ιστορία, από τα οποία περίπουσε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Το προηγούμενο ρεκόρ, 3,03 δισ., κρατούσε. Το πάρτι όμως ήταν για λίγους. Οι ροές συγκεντρώθηκαν. Οι μετοχές τουείχαν πρόσκληση, αλλά δεν χόρεψαν παρα μόνο την τελευταία μέρα.καιεντάχθηκαν στοντων ανεπτυγμένων αγορών, δίπλα στις 4 συστημικές τράπεζες και ηστον. Το παθητικό χρήμα πέρασε και δεν άφησε σημαντικό αποτύπωμα στο δικό τους ταμπλό. Όλα βέβαια άλλαξαν την Παρασκευή. Ησκαρφάλωσε, ηκαι η, σε μια ημέρα που ο.Ίσως αυτό είναι το προοίμιο της επόμενης μέρας. Τα οικονομικά μεγέθη των εταιρειών του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, λένε την ιστορία. Στο 1ο εξάμηνο η Viohalco είχε κύκλο εργασιών 4,3 δισ. ευρώ (+14%) και αναπροσαρμοσμένο EBITDA 446 εκατ. (+18%), με επενδύσεις 237 εκατ. (+24%). Τον Ιούνιο η μητρική διέθεσε 3% της Cenergy προς 24,20 ευρώ ανά μετοχή, εισπράττοντας 145,2 εκατ. ενώ κρατά το 66,7%. Τώρα ο θόρυβος τελείωσε. Οι αναλυτές που παρακολουθούν τον Όμιλο. Ο παθητικός διαχειριστής αγοράζει στάθμιση, όχι EBITDA. Το rebalancing ζυγίζει κεφαλαιοποιήσεις. Τα εργοστάσια τα ζυγίζει η επόμενη μέρα.-Μέχρι χθες ήταν πρώτοι στο Αττικό χωριό. Από σήμερα, στον παγκόσμιο χάρτη της, είναι. Δεν είναι μία ούτε δύο αλλάπου εντάσσονται στοντων ανεπτυγμένων αγορών: AEGEAN, AKTOR, ΔΑΑ, ΕΥΔΑΠ, Autohellas, AVAX, Bally's Intralot, Τράπεζα Κύπρου, CrediaBank, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ElvalHalcor, Euronext Athens, HELLENiQ ENERGY, ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, Jumbo, Lamda Development, Motor Oil, Optima Bank, ΟΛΠ, Quest, Σαράντης και Titan., και στον Large Cap καμία. Η Παρασκευή έδειξε ότι το παθητικό χρήμα έφτασε και εδώ, αλλά όχι με το ίδιο πρόσημο. Από τη συγκεκριμένη ομάδα,. Ακολούθησαν(87,2 εκατ.),(64,7),(58,4), ΔΑΑ (54,1) και(31,2). Στην Credia άλλαξαν χέρια περίπου 26 εκατ. μετοχές, στον4,27 εκατ. Ίδιος δείκτης, διαφορετικές τύχες. Οεκτινάχθηκε 8,87%, η11,7%, η4,32%, η3,46% πάνω από τα 13,7 ευρώ, η3,03%, ενώ οέφτασε τα 49 ευρώ. Απέναντι, ηέχασε 4,28%, η3,15% και η2,58%. Τα funds των αναδυομένων που αποχωρούσαν πούλησαν ό,τι κρατούσαν με μεγάλη στάθμιση, και τα νέα αγόρασαν ό,τι τους έλειπε. Η «δεξαμενή» έχει και λογική προθαλάμου. Η FTSE Russell αναθεωρεί τις κατηγορίες. Όποιος μεγαλώσει, ανεβαίνει στον Mid Cap και συναντά. Υποψήφιοι υπάρχουν πολλοί, μια τράπεζα που αναβάθμισε φέτος τον στόχο κερδών της, ένα αεροδρόμιο, ένας τσιμεντένιος πολυεθνικός. Όλοι αυτοί ξεκινούν σήμερα από το ισόγειο. Το ασανσέρ όμως λειτουργεί-Ένα ακόμη επεισόδιο στο μακρύ σήριαλ της πτωχευτικής διαδικασίας της, που εξέδιδε την, αναμένεται να παιχτεί σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Αυτή τη φορά, αλλά με το παλαιό καθεστώς δηλαδή στο ακροατήριο του. Έτσι, για σήμερα στις 11 το πρωί στο Πρωτοδικείο Αθηνών έχει προγραμματιστεί η εκποίηση από τον σύνδικο της πτώχευσης(κάθετων ιδιοκτησιών), που βρίσκονται στην, επί της οδού Ικαρίας 28,. Πρόκειται συγκεκριμένα για:με την επ’ αυτούσυνολικής επιφάνειας 624 τ.μ., που αποτελείται από ισόγειο εμβαδού 242,90 τ.μ., πρώτο όροφο 140 τ.μ. και υπόγειο 238 τ.μ. -Το ισόγειο περιλαμβάνει σαλόνι-καθιστικό, κουζίνα, χώρο γραφείου, λουτρό, αποθήκη και χώρο κλιμακοστασίου -Ο α΄ όροφος περιλαμβάνει τρία υπνοδωμάτια (το ένα μάστερ), κουζίνα, λουτρό , χώρο γραφείου και χώρο κλιμακοστασίου -Το υπόγειο περιλαμβάνει σαλόνι-μπαρ-γραφείο, λεβητοστάσιο, αποθηκευτικούς χώρους και χώρο κλιμακοστασίου. Όπως σημειώνεται, το κτήριο είναι μακεδονικής αρχιτεκτονικής.το οποίο αποτελεί τμήμα του μείζονος οικοπέδου. Το ελάχιστο τίμημα πώλησης των παραπάνω ακινήτων, ενώ. Εάν οι προσπάθειες εκποίησης καταλήξουν άγονες με το παλαιό πτωχευτικό πλαίσιο, θα ακολουθήσειΤα ακίνητα ανήκουν σε μέλη της οικογένειας Καλοφωλιά, που είχαν παράσχει και προσωπικές εγγυήσεις για δάνεια τα οποία στη συνέχεια «έσκασαν», οδηγώντας στο ναυάγιο και την αναστολή κυκλοφορίας της «Εξπρές» το 2013, αλλά και σε μεγάλη περιπέτεια τους εργαζόμενους. Υπενθυμίζεται ότι τα προηγούμενα χρόνια βγήκαν στο σφυρί διάφορα άλλα ακίνητα, που σχετίζονταν με την πτωχευμένη εκδοτική επιχείρηση, όπως το. Η εφημερίδα «Εξπρές» υπήρξε επί δεκαετίες η δεύτερη, μετά τη Ναυτεμπορική, αμιγώς οικονομική εφημερίδα, καλύπτοντας θέματα του τραπεζικού, εμπορικού, κατασκευαστικού και ναυτιλιακού κλάδου της Ελλάδας και του εξωτερικού. Το πρώτο φύλλο κυκλοφόρησε. Η εφημερίδα για πολλά χρόνια είχε σημαντική κυκλοφορία, αλλά από ένα σημείο και μετά το συγκρότημα Καλοφωλιά, άρχισε να βαρύνεται με μεγάλα χρέη (μόνο προς τους εργαζόμενους, την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία άνω των 20 εκατ. ευρώ). Ακολούθησε μια περιπετειώδης πορεία έως την πτώχευση, αλλά και στη συνέχεια μέχρι να οριστικοποιηθεί η πτωχευτική περιουσία…-Τα ποσοστά τουείναι γνωστά. Αυτό που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όμως, είναι η δεύτερη ανάγνωση. Η παρουσία δύο από τους πλέον έμπειρους και οικονομικά ισχυρούς παίκτες της παγκόσμιας ναυτιλίαςδεν αποτελεί απλώς ψήφο εμπιστοσύνης προς τον. Με τη Famatown Finance στο 11,69% και τη Danaos στο 5,39%, περίπουπου γνωρίζουν πότε να τοποθετούνται, πότε να περιμένουν και -κυρίως- πότε να πιέζουν για τη δημιουργία αξίας. Δεν πρόκειται για παθητικά κεφάλαια που μπήκαν στη μετοχή για ένα πρόσκαιρο χρηματιστηριακό στοίχημα. Για τον Πέτρο Παππά, η παρουσία τους λειτουργεί ως ισχυρή επιβεβαίωση της στρατηγικής του, αλλά δημιουργεί παράλληλα και ένα απαιτητικό μετοχικό περιβάλλον.για να επηρεάζουν τις ισορροπίες. Αρκεί το ειδικό βάρος τους. Το πραγματικό ερώτημα, επομένως, δεν είναι γιατί βρίσκονται σήμερα στη Star Bulk. Είναι τι βλέπουν για την επόμενη ημέρα της εταιρείας – και εάν η συμμετοχή τους προετοιμάζει μεγαλύτερες κινήσεις.-Τι γνωρίζουν οικαιΟι τελευταίες κινήσεις δείχνουν ότι η αγορά έχει περάσει σε: ρευστοποιούνται παλαιότερα assets, κλειδώνουν υπεραξίες και τα κεφάλαια επιστρέφουν σε νεότερα πλοία. Ηπαρέδωσε το δεκαεξάχρονο Aframax «P. Aliki» έναντι 42,65 εκατ. δολαρίων. Το είχε αποκτήσει το 2022 με 36,5 εκατ., το εκμεταλλεύτηκε κερδοφόρα για σχεδόν τέσσερα χρόνια και προηγουμένως εξόφλησε δάνειο 12,8 εκατ. δολαρίων. Κλασική περίπτωση πώλησης με κέρδος και καθαρό ισολογισμό. Στην απέναντι πλευρά, ηαγόρασε το Ultramax «CMB Teniers», αφού πρώτα το είχε ναυλώσει για εννέα μήνες. Η λεπτομέρεια που μετράει; Η εταιρεία συζητεί ήδη την απόκτηση ακόμη ενός Ultramax. Δηλαδή, πρώτα δοκιμάζει το asset στην πράξη και μετά γράφει την επιταγή. Ομε δύο Kamsarmax αξίας 79,6 εκατ. δολαρίων, ενώ παράλληλα προχώρησε σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους. Ηεμφάνισε συμβασιοποιημένα έσοδα 680,4 εκατ. δολαρίων, μαζί με τις options, έχοντας ήδη εξασφαλίσει πενταετείς ναυλώσεις για τρία νεότευκτα MR. Στο χρηματιστηριακό μέτωπο,πούλησε δύο εκατομμύρια μετοχές της, αντλώντας περίπου 51 εκατ. δολάρια, αλλά κράτησε ποσοστό 5,4%. Και στη, στελέχη και μέλη του διοικητικού συμβουλίου έβαλαν προσωπικά κεφάλαια στην ελληνική έκδοση. Κανείς δεν περιμένει την «τέλεια στιγμή». Οι Έλληνες εφοπλιστές δημιουργούν ρευστότητα, μειώνουν χρέος και παίρνουν θέσεις πριν ξεκαθαρίσει το επόμενο μεγάλο κύμα της ναυλαγοράς.-Τοείναιστον κόσμο και μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο για τη ναυλαγορά των capesize, των μεγάλων φορτηγών πλοίων που μεταφέρουν κυρίως σιδηρομετάλλευμα και άνθρακα. Αυτό υπογράμμισε στο Λονδίνο ο, διευθύνων σύμβουλος Εμπορικών Δραστηριοτήτων της. Οι εξαγωγές του Simandou βρίσκονται ακόμη στην αφετηρία. Από την αρχή του έτους έχουν φθάσει τους 11,9 εκατ. τόνους, έναντι δυνητικής ετήσιας δυναμικότητας 120 εκατ. τόνων. Και έχει ενδιαφέρει τους πλοιοκτήτες επειδή τα φορτία από τη Γουινέα προς την Ασία δημιουργούν ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Κάθε capesize απασχολείται για περισσότερες ημέρες, αυξάνονται τα μίλια και μειώνεται ο αριθμός των πλοίων που είναι άμεσα διαθέσιμα για νέες ναυλώσεις. Αν προστεθούν και οι επεκτάσεις της Vale στη Βραζιλία, η αγορά μπορεί να «σφίξει» μέσα στην επόμενη διετία., δίνοντας στους πλοιοκτήτες μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη και δημιουργώντας προϋποθέσεις για υψηλότερους ναύλους. Με το orderbook των capesize έως το 2029 στο 16% του υφιστάμενου στόλου, στη Navios θεωρούν την προσφορά ελεγχόμενη. Με απλά λόγια: περισσότερο μετάλλευμα, μακρύτερα ταξίδια, λιγότερα διαθέσιμα βαπόρια και καλύτερες πιθανότητες για ισχυρούς ναύλους. H συνολική έκθεση της Navios στην κατηγορία ανέρχεται-Υπάρχει ένας γνωστός και ευρύτατα χρησιμοποιούμενος, ο οποίος βρέθηκεστις 10 Σεπτεμβρίου, με ρεκόρ το 44,2 του Δεκεμβρίου 1999. Ο κλασικός δείκτης P/E, διαιρεί την τιμή της μετοχής με τα κέρδη ενός έτους. Έτσι ξεκινά η πλάνη. Σε μια χρονιά οικονομικής ύφεσης, τα κέρδη καταρρέουν και η αγορά μοιάζει πανάκριβη, αντιθέτως σε χρονιά οικονομικής άνθησης, η αγορά μοιάζει φθηνή. Ο CAPE φτιάχτηκε ακριβώς. Ο νομπελίστας, δημιουργός του CAPE, διαιρεί την τιμή με τον μέσο όρο των κερδών της. Έτσι εξομαλύνεται ο οικονομικός κύκλος. Στο 41,7 ο επενδυτής πληρώνει σχεδόν 42 δολάρια για κάθε δολάριο μέσων ετήσιων κερδών. Η ιστορική διάμεσος είναι περίπου 16. Στηνέκλεισε την Παρασκευή στιςαπό το ιστορικό υψηλό, με τοκαι τηνα. Σε αυτά τα ύψη, οι αριθμοί δεν αρκούν. Χρειάζεται αφήγημα και οι «ταύροι» αναζητούν απεγνωσμένα το. Ο πιο συνεπής και εργατικός αφηγητής είναι ο. Βγήκε στο CNBC και επιχειρηματολόγησε με. Στηρίζει την πρόβλεψη του, στουςπου δανείζονται και καταναλώνουν, στηνκαι στην επιστροφή κεφαλαίων από τα. Η αριθμητική αυτή δίνει. Η άνοδος ζητείται ξεκινώντας από αποτιμήσεις επιπέδου 1999 και το +16,3% αφορά τη διαδρομή από τις 8.200 προς τις 15.000 μονάδες. Ο Λι φυσικά δεν είναι ένας ουδέτερος αναλυτής. Η εταιρεία του, διαχειρίζεταικαι ο ίδιος προεδρεύει της. Ζει από συνδρομές και αμοιβές διαχείρισης. Η πτώση δεν πουλάει ούτε τα μεν ούτε τα δε. Την περασμένη εβδομάδα, ο Λι προέβλεψε ότι η αύξηση της Fed θα ρίξει τις αποδόσεις των ομολόγων. Το 10ετές έκλεισε στο 5,00%. Ο, «ταύρος» κι αυτός, έκοψε τον στόχο του. Ο Λι δικαιώθηκε το 2020 και το 2023. Όμως, ο μονίμως αισιόδοξος δικαιώνεται σε κάθε ανοδική χρονιά, και οι περισσότερες είναι ανοδικές. Όταν η τιμή τρέχει μπροστά από τα κέρδη, το κενό το γεμίζει μόνο με αισιόδοξα αφηγήματα.-Ηδημοσίευσε ένα ενδιαφέρον γράφημα χρησιμοποιώντας στοιχεία τηςπου συμπυκνώνει το, τα τελευταία 7 χρόνια, σε μία γραμμή. Από περίπουκατρακύλησε στο ιστορικό χαμηλό, για να ακολουθήσει κατακόρυφη άνοδος το 2022,που είναι το υψηλότερο σε 23 χρόνια. Ακολούθησε αργή αποκλιμάκωση. Στις μέρες μας, ξεκίνησε ένας νέος κύκλος. Το 30ετές σταθερό διαμορφώθηκε, από 6,76% μία εβδομάδα νωρίτερα και 6,26% πριν από έναν χρόνο. Είναι το υψηλότερο επίπεδο σε 19 μήνες. Το 15ετές ανέβηκε. Σε επτά μήνες, σχεδόν μία ολόκληρη μονάδα. Ηαύξησε στις 16/9 τα επιτόκια για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια, στο 3,75%-4%, με ομόφωνη απόφαση υπό τον. Το 10ετές ξεπέρασε το 5%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007. Έχει ανέβει περίπου 25 μονάδες βάσης από την ομιλία του Γουόρς στο Τζάκσον Χολ και μία ολόκληρη μονάδα από το χαμηλό Φεβρουαρίου.. Ο ημερήσιος δείκτης της Mortgage News Daily δείχνει ήδη 7,19%, 38 μονάδες βάσης πάνω από το Τζάκσον Χολ., πάνω από 3.000 τον χρόνο. Όσοι κλείδωσαν 3% το 2021 δεν πουλάνε, όσοι περίμεναν πτώση δεν αγοράζουν. Στην, το μέσο κυμαινόμενο επιτόκιο των νέων στεγαστικών ήταν, σύμφωνα με την ΤτΕ, πριν από την αύξηση της ΕΚΤ στις 10 Σεπτεμβρίου. Μισό κόστος, αλλά διαφορετικό προϊόν.Ο(αλλά και την ελπίδα για μείωση). Το φθηνό δάνειο είναι φθηνό μόνο όσο το επιτρέπει η Φρανκφούρτη.