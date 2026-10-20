Στις 10 το βράδυ (ώρα Ελλάδος) της Τρίτης 20 Οκτωβρίου αρχίζει η φετινή σεζόν του ΝΒΑ, του μακράν κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ του πλανήτη. Το εναρκτήριο λάκτισμα θα δοθεί στην, -προφανώς κατάμεστη από 20.000 και πλέον θεατές-, Little Caesars Arena του Ντιτρόιτ, όπου οι Πίστονς θα αναμετρηθούν με τους Σέλτικς της Βοστώνης.

Και ο ιδιοκτήτης των γηπεδούχων, ο Ελληνοαμερικανός μεγιστάνας Τομ Γκόρις θα βρίσκεται όπως πάντα στη θέση του, όπως εδώ και 15 χρόνια, από τότε που απέκτησε την ομάδα, στην πρώτη σειρά των courtside seats, -και όχι στην πολυτελή σουίτα του, όπου φιλοξενούνται οι εκάστοτε καλεσμένοι του-, πολύ κοντά στον πάγκο της ομάδας του, της οποίας δεν είναι απλά ο ιδιοκτήτης, αλλά και ο πιο φανατικός οπαδός της.

Τα πρώτα χρόνια του, στο τιμόνι των Πίστονς, ήταν όμως «πέτρινα». Αλλά από το 2024-25 όλα άλλαξαν. Ήταν η εκκίνηση ενός σχεδίου του Γκόρις, που έδωσε τα «κλειδιά» της ομάδας το 2024 στους Τράτζιαν Λάνγκτον, στη θέση του προέδρου της ομάδας (President of Basketball Operations) και του Τζέι Μπι Μπίκερσταφ ως προπονητή. Αυτοί έφτιαξαν μια σούπερ ομάδα γύρω από τον ταλαντούχο πόιντ γκαρντ Κέιντ Κάνινγκχαμ, που πρόσφερε σπουδαίο θέαμα και επανήλθε στο δρόμο των επιτυχιών.

Οι καρποί δεν άργησαν να φανούν. Μετά 13 χρόνια αγωνιστικής ανυποληψίας και από τις μόλις 14 νίκες της κανονικής περιόδου 2023-24, η ομάδα εκτοξεύτηκε στις 44 στη σεζόν 2024-25. Μπήκε στα πλέι-οφς της Ανατολής, αλλά αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο.

Τομ Γκόρις

Αλλά στην περυσινή της διαδρομή ανέβηκε στις 60 νίκες, τερμάτισε πρώτη στη regular season στην Ανατολή, παίζοντας μάλιστα, κατά παραδοχή των ειδικών, ελκυστικότατο μπάσκετ. Έφτασε τελικά στην ημιτελική φάση της Ανατολής, όπου έχασε με 3-4 από τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, σε μια σειρά με παράδοξα αποτελέσματα, όπου η μία ομάδα κέρδιζε στην έδρα της αντίπαλης.

«Το μήνυμα είναι ότι η μάχη μας είναι χωρίς όρια» δήλωσε σε συνέντευξη του ο Γκόρις τον Ιούνιο, μετά το τέλος αυτής της πορείας. Αναγνωρίζοντας δε, τον κομβικό ρόλο στις επιτυχίες των Πίστονς των οπαδών της ομάδας, τους απηύθυνε ευχαριστήρια επιστολή, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι «η ενέργειά σας, η πίστη και η υποστήριξή σας έχουν ανυψώσει αυτήν την ομάδα και έχουν υπενθυμίσει σε όλους πόσο ισχυρό μπορεί να είναι το μπάσκετ του Ντιτρόιτ».

«Στόχοι χωρίς όρια»

Στο φετινό όμως, ραντεβού του Γκόρις και των Πίστονς με τους οπαδούς τους, ο πήχης φτάνει ξεκάθαρα, για πρώτη φορά, στο ταβάνι. Στην κορυφή. Όπως ο Γκόρις αναφέρει συχνά στις δηλώσεις του «οι στόχοι μας πια είναι χωρίς όρια». Η ομάδα ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι και είναι πλέον πανέτοιμη. Ο προπονητής κατέκτησε τον τίτλο του κορυφαίου της προηγούμενης σεζόν, από την Ένωση Προπονητών του ΝΒΑ (NBCA).

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς, μια ομάδα από τις πιο σημαντικές του NBA, καθώς «μετράει» ήδη τρία πρωταθλήματα, το 1989, 1990 και 2004, και μάλιστα κόντρα σε «υπερδυνάμεις» όπως οι Σικάγο Μπουλς του Μάικλ Τζόρνταν και δυο φορές οι Λος Άντζελες Λέικερς, βλέπουν πλέον μόνο την επιστροφή στο θρόνο του πρωταθλητή.

Ο «Μίδας από τη Ναζαρέτ»

Ο 62χρονος Τομ Γκόρις μπορεί να είναι άγνωστος στους περισσότερους Έλληνες, όμως είναι εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια, ο μακράν πλουσιότερος Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας που μεγαλουργεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Από Έλληνα πατέρα και μητέρα Λιβανέζα, αποκαλείται από πολλούς συναδέλφους του ως ο «Μίδας από τη Ναζαρέτ». Αφενός γιατί αυτή είναι η πόλη που γεννήθηκε, πριν η οικογένεια του μεταναστεύσει στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, όταν αυτός ήταν μόλις τεσσάρων ετών. Αλλά και γιατί με ό,τι καταπιάνεται επιχειρηματικά, θριαμβεύει.

Ο 62χρονος Τομ Γκόρις

Έτσι συνέβη και με τους Πίστονς. Όταν ο Γκόρις προχωρούσε στην εξαγορά τους (σ.σ. την εταιρεία Palace Sports and Entertainment-PS&E), το 2011, από τη χήρα του επί χρόνια ιδιοκτήτη της Μπιλ Ντέιβιτσον, Κάρεν, αντί 325 εκατομμυρίων δολαρίων, το Ντιτρόιτ βρισκόταν κοντά στο αποκορύφωμα μιας πολύχρονης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Αφετηρία η εγκατάλειψη της πόλης από τους “Big three” της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, Ford, General Motors και Chrysler, που σταδιακά έκλεισαν τις τεράστιες εργοστασιακές τους μονάδες. Οι κάτοικοι άρχισαν να την εγκαταλείπουν μαζικά, καθώς η ανεργία εκτοξεύθηκε στο 34%, η φτώχεια στο 31%, ενώ και η εγκληματικότητα τη μάστιζε. Και τελικά, ο δήμος του Ντιτρόιτ έγινε το 2013 ο μεγαλύτερος στην ιστορία των ΗΠΑ που αναγκάστηκε να πτωχεύσει, καθώς το χρέος του έφτασε στο 18 δισ. δολάρια.

Επομένως, ο Γκόρις επένδυε σε ένα ιστορικό μεν brand του ΝΒΑ, αλλά με έδρα σε μια κατά πολλούς πόλη-«φάντασμα», κακέκτυπο του ένδοξου παρελθόντος της, βουτηγμένη στη φτώχεια, και κυρίως με ανύπαρκτη προοπτική: η πιο μίζερη πόλη των ΗΠΑ σύμφωνα με το Forbes. Κι όμως δικαιώθηκε.

«Χτίζοντας» μια αθλητική αυτοκρατορία

Ο Γκόρις είχε ήδη «κτίσει», ξεκινώντας από το 1995, έναν επενδυτικό κολοσσό, την Platinum Equity, με έδρα το Μπέβερλι Χιλς στο Λος Άντζελες, 3.500 χιλιόμετρα μακριά από το Ντιτρόιτ, που σήμερα, διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 50 δισ. δολαρίων. Το μοντέλο της λειτουργίας της είναι δεδομένο: αγοράζει διάφορες -συνήθως προβληματικές, αλλά όχι μόνο- εταιρείες, τις εξυγιαίνει πλήρως και τις αναπτύσσει και συνήθως τις μεταπωλεί με απροσδιόριστα υψηλό κέρδος. Συνήθως, όχι πάντα, αυτές οι business είναι υψηλού ρίσκου υποθέσεις, αλλά ο Γκόρις μόνο τυχαίος δεν είναι.

Από το Ντιτρόιτ, ο πολυμήχανος επιχειρηματίας επέλεξε να προχωρήσει σε ένα δεύτερο επιχειρηματικό τόλμημα, εντελώς διαφορετικό από την Platinum. Να ξεκινήσει το χτίσιμο μιας πραγματικής αυτοκρατορίας στην αθλητική βιομηχανία. Σύντομα απέδειξε ότι το μπορεί. Αλλά για να το πετύχει, φρόντισε και για κάτι άλλο, εξίσου σοβαρό, καθώς αποδείχτηκε «κλειδί» για την επιτυχία. Επένδυσε στον «κωδικό» Ντιτρόιτ, στην συνολική δηλαδή οικονομική και κοινωνική ανόρθωση της πόλης και της ευρύτερης πάλαι ποτέ σφύζουσας βιομηχανικής περιοχής, χωρίς την οποία, η κίνηση του να αγοράσει τους Πίστονς πάρα πολύ δύσκολα θα είχε αγωνιστικό και επιχειρηματικό αντίκρισμα.

Ο Γκόρις αγόρασε τους Πίστονς με 51% κεφαλαίων από την προσωπική του περιουσία και 49% συμμετοχή της Platinum Equity. Αλλά τον Σεπτέμβριο του 2015 εξαγόρασε τη συμμετοχή της εταιρείας του, όντας πλέον ο απόλυτος (100%) μέτοχος και ιδιοκτήτης της ομάδας, διαχωρίζοντας πλήρως σε δυο αυτόνομους πυλώνες την επιχειρηματική του δράση. Το 2017 συμφώνησε για την μετακόμιση της ομάδας στη Little Caesars Arena, με κόστος ανέγερσης 863 εκατ. δολάρια, ιδιοκτησίας της εταιρείας Ilitch Holdings.

Ο Γκόρις αγόρασε τους Πίστονς με 51% κεφαλαίων από την προσωπική του περιουσία

Αυτή η κίνηση ήταν κομβικής σημασίας, καθώς οι Πίστονς εγκατέλειψαν την επί 29 χρόνια έδρα τους στα προάστια του Ντιτρόιτ, το ιστορικό “The Palace of Auburn Hills” και μεταφέρθηκαν στο κέντρο της πόλης. Το δε Ντιτρόιτ έγινε η πρώτη πόλη στην ιστορία των ΗΠΑ που φιλοξενεί στο κέντρο της τις τέσσερις ομάδες της στα ισάριθμα κορυφαία επαγγελματικά πρωταθλήματα (ΝΒΑ, NFL, NHL, MLB), πλην του μπάσκετ δηλαδή, σε αμερικανικό ποδόσφαιρο, χόκεϊ και μπέιζμπολ.

Βάσει της εμπορικής συμφωνίας που υπήρξε, ο Γκόρις μετέφερε ολόκληρη την επιχειρηματική δραστηριότητα των Πίστονς, τα εταιρικά γραφεία και τις προπονητικές τους εγκαταστάσεις στο κέντρο της πόλης. Κατασκεύασε ένα νέο υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο (Pistons Performance Center) στην περιοχή New Center, με κόστος σχεδόν 75 εκατ. δολάρια και με εργαζόμενους κατά 51% στο διάστημα της κατασκευής να προέρχονται από το Ντιτρόιτ, ενώ μετέφερε στο κέντρο και τα γραφεία της PS&E, πληρώνοντας άλλα 90 εκατ.

Συγχρόνως χρηματοδότησε εξ ολοκλήρου, με 2,5 εκατ. δολάρια την ανακαίνιση περισσότερων από 60 δημόσιων γηπέδων μπάσκετ στις γειτονιές του Ντιτρόιτ, ενώ έκτοτε παρέχει σε κάθε σεζόν 20.000 εισιτήρια δωρεάν σε νέους και κατοίκους της περιοχής από ευάλωτες οικογένειες.

Σήμερα οι Πίστονς αποτιμώνται στα 4,2 δισ. δολάρια (στην κορυφή του ΝΒΑ οι Golden State Warriors με 13,5 δισ.), 15% παραπάνω από πέρυσι, αλλά και 13 φορές περισσότερο από την τιμή που τους αγόρασε το 2011 ο Γκόρις. Τα έσοδά τους πέρυσι έφτασαν τα 362 εκατ. δολάρια και τα καθαρά κέρδη τα 104 εκατ. Και αυτά, με μέση τιμή εισιτηρίου τα μόλις 58 δολάρια, κάτι που ασφαλώς μειώνει τα έσοδα, αλλά επιτρέπει την παρουσία στις εξέδρες φιλάθλων και από τα κατώτερα εισοδηματικά στρώματα.

Το WNBA

Αυτά και άλλα πολλά έχουν κάνει εξόχως δημοφιλή των Γκόρις στην κοινωνία του Ντιτρόιτ. Η αποθέωση που γνωρίζει σε κάθε αγώνα των Πίστονς είναι χαρακτηριστική. Πριν έρθουν οι επιτυχίες, σε αυτό συνέβαλε και άλλο ένα γεγονός: όταν το 2017 ήταν ένας από τους λίγους ιδιοκτήτες ομάδων που στήριξαν ανοιχτά μαύρους παίχτες που γονάτιζαν την ώρα του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ σε μια μορφή διαμαρτυρίας κατά των διακρίσεων. Το Ντιτρόιτ όμως, είναι η πόλη με τη μεγαλύτερη πλειοψηφία αφροαμερικανών.

Το επόμενο «δώρο» που επιφύλαξε για το φίλαθλο κοινό της πόλης ήταν να προσθέσει και πέμπτη ομάδα στο «παλμαρέ» των συμμετοχών της στα κορυφαία πρωταθλήματα.

Την ομάδα στο WΝΒΑ, δηλαδή το επαγγελματικό μπάσκετ γυναικών. Σχεδίασε, οργάνωσε, έδωσε μάχη και τελικά πέτυχε την επιστροφή του Ντιτρόιτ στον κόσμο του WNBA, προκαλώντας ντελίριο ενθουσιασμού σε ολόκληρη την Πολιτεία του Μίσιγκαν.

Οι Detroit Shock ήταν μια από τις πρώτες ομάδες του πρωταθλήματος WNBA, που ιδρύθηκε το 1996. Μεταξύ 1998-2009, κατέκτησαν τρεις τίτλους (2003, 2006, 2008), ενώ ήταν και στην κορυφή του πίνακα προσέλευσης θεατών για τρεις συνεχόμενες σεζόν. «Πλήρωσαν» όμως την οξύτατη οικονομική κρίση του Ντιτρόιτ. Η ομάδα μετέφερε την έδρα της στην Οκλαχόμα και έμεινε εκτός πρωταθλήματος. Σήμερα ο Γκόρις, με ενεργό συμμετοχή και της συζύγου του Χόλι στο project, την επαναφέρει στην φυσική της έδρα με στόχο να ξαναγράψει «χρυσές σελίδες» ιστορίας στο WNBA.

«Αυτή είναι μια τεράστια νίκη για το Ντιτρόιτ και το WNBA. Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την πολυπόθητη επιστροφή του WNBA σε μια πόλη με βαθιές ρίζες στο μπάσκετ και παράδοση στο πρωτάθλημα. Είμαστε περήφανοι που αναζωπυρώνουμε αυτή την κληρονομιά» δήλωσε στις 30 Ιουνίου 2025, ο Γκόρις μόλις εγκρίθηκε η συμμετοχή των Shock στο γυναικείο επαγγελματικό πρωτάθλημα από τη σεζόν 2029-30.

Η νέα ομάδα θα παίζει τους αγώνες της στο Little Caesars Arena, στο οποίο από του χρόνου θα ξεκινήσει ένα γιγαντιαίο project ανακαίνισης και επέκτασης των εγκαταστάσεών του. Η ανάπτυξη περιλαμβάνει επίσης, με προσωπικά έξοδα του Γκόρις, ένα υπερσύγχρονο, δημόσια προσβάσιμο ολοκληρωμένο αθλητικό κέντρο πλέον, που θα υποστηρίζει τη δημιουργία μιας ακαδημίας ανάπτυξης νέων αθλητών του μπάσκετ, αλλά ακόμη και του βόλεϊ και του ποδοσφαίρου, με αντίστοιχα γήπεδα, όπως και γήπεδα πολλαπλών χρήσεων, με 24ωρη λειτουργία και απολύτως ελεύθερη πρόσβαση στη διάθεση της νεολαίας της πόλης.

Tom Gores – Ιδιοκτήτης των Detroit Pistons: «Είμαι πραγματικά περήφανος για την οικογένεια των Pistons και για την εντυπωσιακή ανατροπή που πετύχαμε αυτή τη σεζόν. Και αυτή είναι μόνο η αρχή. Κοιτάζοντας μπροστά, ξέρω ότι δεν υπάρχουν όρια σε όσα μπορούμε να καταφέρουμε μαζί. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους παίκτες μας, στους προπονητές, στα διοικητικά στελέχη, στο προσωπικό και στους φιλάθλους μας, που δεν τα παρατούν ποτέ. Για πάντα Ντιτρόιτ. Για πάντα μπάσκετ!»

Αμερικάνικο φούτμπολ

Ο Ελληνοαμερικανός μεγιστάνας «απλώνεται» σταδιακά και στο υπόλοιπο φάσμα των δημοφιλών αθλητικών διοργανώσεων, δείχνοντας αποφασισμένος να αποκτήσει ομάδες υψηλού βεληνεκούς ώστε να «χτίσει» πράγματι την αθλητική αυτοκρατορία που οραματίζεται.

Πριν δυο χρόνια συμφώνησε με έναν άλλο ομογενή κορυφαίο επιχειρηματία, τον Ντιν Σπανός, γιο του θρυλικού Άλεξ Σπανός, για την είσοδό του στους Los Angeles Chargers, ομάδας του αμερικανικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου (NFL), με το 27% της εταιρείας της ομάδας, ποσοστά των αδερφών του Ντιν, έναντι 750 εκατ. δολαρίων.

Οι Los Angeles Chargers αποτιμώνται σήμερα, σύμφωνα με το Forbes, στα 8,3 δισ. δολάρια. Ο αείμνηστος Άλεξ Σπανός τους είχε αγοράσει το 1984, ως San Diego Chargers έναντι μόλις 72 εκατ. Το 2017, μετακόμισαν από το Σαν Ντιέγκο στο Λος Άντζελες όπου αγωνίζονται στο SoFi Stadium, χωρητικότητας 70.000 θέσεων.

Αλλά ο Γκόρις δεν σταματάει εκεί. Τον περασμένο Μάιο μπήκε δυναμικά στη διεκδίκηση των San Diego Padres, ομάδας του μπέιζμπολ, που συμμετέχει στο πρωτάθλημα MLB (Major League Baseball). Έδωσε μάχη απέναντι σε τρεις άλλους κορυφαίους επιχειρηματίες, που επενδύουν στον επαγγελματικό αθλητισμό. Τον Χοσέ Φελιτσιάνο, ιδιοκτήτη της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομάδας της Τσέλσι, τον Νταν Φρίντκιν, που παρομοίως ελέγχει τις Έβερτον και Ρόμα και τον Τζο Λάκομπ, ιδιοκτήτη των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και των Γκόλντεν Στέιτ Βαλκύριες του WNBA. Τελικός νικητής ο Φελιτσιάνο έναντι του αστρονομικού ποσού των 3,9 δισ. δολαρίων, ιστορικό πλέον ρεκόρ για εξαγορά ομάδας του MLB. Σύμφωνα με τους New York Times, η προσφορά του Γκόρις έφτασε τα 3,5 δισ.

Εγκαινιάστηκε το πρώτο από τα δύο υπαίθρια γήπεδα μπάσκετ, σε συνεργασία με τον οργανισμό Detroit Riverfront Conservancy, προσφέροντας στους κατοίκους του Ντιτρόιτ, κάθε ηλικίας, έναν χώρο όπου μπορούν να αθλούνται, να διατηρούνται υγιείς και να ενισχύουν τους δεσμούς τους με την τοπική κοινότητα.

Συνεχίζει απτόητος

Όμως ο Ελληνοαμερικανός μεγιστάνας δεν πτοείται. Θα κυνηγήσει την επόμενη ευκαιρία για ομάδα που θα πωληθεί στο MLB, ενώ περιμένει και μια ανάλογη για να κινηθεί και για την απόκτηση ομάδας του MLS (Major League Soccer – κανονικό ποδόσφαιρο). Αυτό το είχε προσπαθήσει ανεπιτυχώς και το 2016, από κοινού με τον ιδιοκτήτη της ομάδας του ΝBA (και τότε πρωταθλήτριας) Cleveland Cavaliers, Νταν Γκίλμπερτ. Όταν το MLS ωστόσο αποφασίσει νέα επέκταση, για τη συμμετοχή νέων ομάδων, η πρόταση του Γκόρις για την συμμετοχή μιας ομάδας από το Ντιτρόιτ αναμένεται πως θα έχει σημαντικές πιθανότητες έγκρισης.

Παράλληλα, πρόσθετα σχέδια υπάρχουν και για τη συμμετοχή ομάδας χόκεϊ, με τη σφραγίδα του Ντιτρόιτ στην αντίστοιχη εθνική διοργάνωση. Ο Γκόρις αισιοδοξεί. Αλλά και αγωνιά συγχρόνως. Το αθλητικό του μότο είναι: “αν σημειώνουμε πρόοδο, τότε είμαι υπομονετικός. Αν δεν σημειώνουμε πρόοδο, τότε γίνομαι πολύ ανυπόμονος”.

Η διαδρομή του

Ο Τομ Γκόρις ενσαρκώνει, εντελώς όμως, το «αμερικανικό όνειρο». Αυτοδημιούργητος, κυνήγησε την τύχη του, πίστεψε στις δυνάμεις του και τις ικανότητές του, άδραξε τις ευκαιρίες που βρέθηκαν μπροστά του, ενίοτε όμως τις δημιούργησε ο ίδιος κιόλας και ηγείται πια ενός κολοσσού, βλέποντας διαρκώς όλο και ψηλότερα.

Γεννημένος στις 31 Ιουλίου 1964 στη Ναζαρέτ του Ισραήλ, ο Τομ ήταν το 5ο από τα 6 παιδιά της οικογένειας, που μετακόμισε το 1968 στη μικρή πόλη Τζένεσι του Μίσιγκαν, μόλις 16 χιλιόμετρα από το Φλιντ. Ο Έλληνας πατέρας του άνοιξε μαζί με τον αδερφό του εκεί ένα μικρό παντοπωλείο, στο οποίο ο μικρός Τομ έσπευδε συχνά για να βοηθάει. Σπούδασε, -εργαζόμενος συγχρόνως ως τηλεφωνητής σε εταιρεία telemarketing-, στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, απ’ όπου αποφοίτησε με πτυχίο στη Διαχείριση Έργων το 1986.

Στην Ελλάδα είναι σχεδόν άγνωστος, ο ίδιος άλλωστε δεν διατηρεί ιδιαίτερους δεσμούς. Στις ΗΠΑ όμως, η επιχειρηματική πορεία είναι λαμπρή. Προηγείται μακράν όλων των άλλων Ελληνοαμερικανών “ισχυρών του χρήματος”. Σύμφωνα με το Forbes η περιουσία του αγγίζει σήμερα τα 10,6 δισ. δολάρια, γεγονός που τον ανεβάζει στο νο337 της ομώνυμης λίστας και στην 146η μεταξύ των Αμερικανών κορυφαίων billionaires.

Ο ίδιος συνιστά την “ατμομηχανή” παραγωγής πλούτου μιας πανίσχυρης επιχειρηματικής οικογένειας. Αν συνυπολογιστούν και οι περιουσίες των αδελφών του, Άλεκ και Σαμ, η συνολική περιουσία των Γκόρις πλησιάζει τα 15 δισ. δολάρια.

Η οικογένεια επενδύει επιπλέον στην τεχνολογία, τον αθλητισμό και την ψυχαγωγία. Ο μεγαλύτερος αδερφός, ο Άλεξ, διαθέτει περιουσία 2,4 δισ. δολαρίων (νο1702 στο Forbes), ενώ ο Σαμ είναι πρόεδρος του Paradigm Talent Agency στο Μπέβερλι Χιλς, μεταξύ των κορυφαίων ατζέντηδων του Χόλιγουντ. Τομ και Άλεξ συμπορεύονταν αρχικά στις επιχειρήσεις, αλλά από το 1995 ακολούθησαν διαφορετικούς δρόμους.

Τα γραφεία της Platinum Equity στο Beverly Hills

Η Platinum

Ο Τομ ξεκίνησε την τρομακτική επιχειρηματική διαδρομή του, ιδρύοντας την εταιρεία λογισμικού Ventech. Το 1989 μετακόμισε στο Λος Αντζελες για να «τρέξει» τα εκεί γραφεία της και το 1995, βλέποντας τον χρηματοοικονομικό κλάδο να αναπτύσσεται ραγδαία, αποφάσισε να ιδρύσει τη δική του εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Platinum Equity.

Έκτοτε «σαρώνει» τα πάντα. Το πρώτο του σημαντικό deal ήταν η εξαγορά της ζημιογόνου εταιρείας Ligitation Services (LSI) έναντι 200.000 δολαρίων. Προχώρησε σε πλήρη αναδιοργάνωσή της και την οδήγησε στην κερδοφορία μέσα σε έξι μήνες. Μεταξύ 1996-2001, εξαγόρασε μερίδια σε 32 εταιρείες. Το 2002 το χαρτοφυλάκιο της Platinum είχε ήδη μονάδες κολοσσών όπως η Motorola, η Fujitsu και η Alcatel και ο Γκόρις έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή του στη λίστα του «Forbes» με τους 400 πλουσιότερους Αμερικανούς. Τα επόμενα βήματά του ήταν η είσοδος στον χώρο των media, με την εξαγορά της «San Diego Union-Tribune» έναντι 30 εκατ. δολαρίων το 2009, αλλά βέβαια και στον μαγικό κόσμο του NBA.

Τα τελευταία έξι χρόνια η Platinum έχει «απογειωθεί». Φέτος συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσό στη μέχρι σήμερα ιστορία της σε επενδυτικά κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται η ίδια. 48 δισ. δολάρια, 38 δισ. περισσότερα από το 2020, επιβλέποντας πάνω από 60 εταιρείες. Σε βάθος 31 ετών από το 1995, η εταιρεία έχει ολοκληρώσει πάνω από 500 εξαγορές, διπλάσιες από το 2020, όταν έφταναν τις 250.

Τα πιο πετυχημένα deals

Μία από τις πιο πετυχημένες κινήσεις του, στο παρελθόν, θεωρείται η αγορά και πώληση της PNA Steel με κέρδος 512 εκατ. δολάρια μέσα σε μια διετία, πριν από την κρίση της Lehman Brothers του 2008.

Ενδεικτικές και μόνο για τα μεγέθη των κεφαλαίων που διαχειρίζεται ο Γκόρις μέσω της Platinum, αλλά και του πώς κερδίζει από τις συνεχείς αγοραπωλησίες εταιρειών, είναι δυο από τις πρόσφατες κινήσεις του:

Η πρώτη αφορά την πώληση της Urbaser στην Blackstone και την EQT, έναντι 6,6 δισ. δολαρίων, στις 26 Σεπτεμβρίου. Η Urbaser είναι μια παγκόσμια ολοκληρωμένη πλατφόρμα περιβαλλοντικών υποδομών με έδρα τη Μαδρίτη, που ειδικεύεται στη συλλογή, διαχείριση και επεξεργασία αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων. Εξυπηρετεί πάνω από 60 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως μέσω ενός δικτύου 38.000 υπαλλήλων. Η Platinum την απέκτησε τον Οκτώβριο του 2021 από την China Tianying Inc. έναντι 4,2 δισ. δολαρίων,. Στην πενταετία κατάφερε να αυξήσει τα έσοδά της κατά 60% και τα καθαρά κέρδη της κατά 70%. Έτσι την πούλησε με 50%+ αξία τιμήματος, κρατώντας μάλιστα στο δικό της χαρτοφυλάκιο την Urbaser στην Αργεντινή, η οποία είχε κέρδη το 2025, περίπου 90 εκατ. δολάρια.

Η βίλα του Τομ Γκόρις στο Μπέβερλι Χιλς

Νωρίτερα τον Ιούλιο, η Platinum προχώρησε σε μια ιστορική συμφωνία με τη Nestlé, για τη δημιουργία της Peranel, μιας κοινοπραξίας 50%/50% για τον κλάδο των νερών και των premium ποτών της Nestlé, που περιλαμβάνει πάνω από 30 εμπορικά σήματα και προϊόντα που πωλούνται σε 120 χώρες. Ένα deal, που αποδίδει στην Peranel επιχειρηματική αξία ύψους 5,6 δισ. δολαρίων.

Η φιλανθρωπική δράση

Ο Γκόρις είναι παντρεμένος με τη Χόλι, με την οποία έχουν τρία παιδιά. Κατοικούν στο Μπέβερλι Χιλς, φυσικά έχουν και μια δεύτερη κατοικία στο Μπέρμιγχαμ του Μίσιγκαν, όπου και οι Πίστονς. Το ζευγάρι έχει και μια εντυπωσιακή κοινωνική και φιλανθρωπική δράση. Το 2016, ο Γκόρις ξεκίνησε το FlintNOW, οργανισμό που ασχολήθηκε συγκεντρώνοντας 10 εκατ. δολάρια, με την ανακούφιση των κατοίκων του Φλιντ, -πόλη που λατρεύει ο Τομ έχοντας ζήσει εκεί τα καθόλου εύκολα του παιδικά του χρόνια-, που επλήγησαν από κρίση νερού. Ακόμη από το 2009, ο Γκόρις δωρίζει σταθερά παιχνίδια σε παιδιά του Ντιτρόιτ και του Φλιντ, μέσω του προγράμματος “Toys for Tots“.

Επίσης, υποστηρίζει επί μια δεκαετία και πλέον, με δωρεές το Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Λος ‘Άντζελες και ειδικότερα το Τμήμα Κλινικής Ανοσολογίας και Αλλεργίας. Το 2016, δώρισε 5 εκατ. δολάρια στο εν λόγω νοσοκομείο, για την ίδρυση του Κέντρου “Gores Family Allergy”, που αποσκοπεί στην παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας και την ανάπτυξη της έρευνας για την αντιμετώπιση των αλλεργιών.

Το εσωτερικό της βίλας Γκόρις στο Μπέβερλι Χιλς

Το 2022, δώρισε 20 εκατ. δολάρια για την κατασκευή ενός κοινοτικού κέντρου στο πάρκο River Rouge του Ντιτρόιτ, μέσω του Ιδρύματος της οικογένειας Γκόρις. Συγχρόνως, από κοινού με το Henry Ford Health και το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, προχωρούν σε τεράστια επένδυση 2,5 δισ. δολαρίων, σε βάθος δεκαετίας, με στόχο την ανάπλαση της γειτονιάς New Center του Ντιτρόιτ και τη μετατροπή της σε μια ζωντανή, προσβάσιμη κοινότητα, οικιστικά υπερσύγχρονη, με υψηλή υγειονομική προστασία και κάλυψη και με πλούσια στοιχεία εμπορικής ανάπτυξης και ψυχαγωγίας.

Το σχέδιο περιλαμβάνει ανάπτυξη νέας πανεπιστημιούπολης, παροχής ακαδημαϊκής υγειονομικής περίθαλψης από την πλευρά του Henry Ford Health, με επέκταση των εγκαταστάσεων του ομώνυμου νοσοκομείου για την νοσηλεία ασθενών, αλλά και την ανάπτυξη της ιατρικής έρευνας.