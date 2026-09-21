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Τέσσερις άντρες με ελληνικές ρίζες φιγουράρουν στη φετινή λίστα του Forbes με τους 400 πλουσιότερους ανθρώπους στις ΗΠΑ, έχοντας χτίσει αθροιστική περιουσία που ξεπερνά τα 25 δισ. δολάρια. Και αν ο Τζον Κατσιματίδης και ο Ντιν Μητρόπουλος, είναι δύο από τις πιο γνωστές περιπτώσεις πλούσιων Ελληνοαμερικάνων, τα ονόματα του «Mr. New Balance» Τζιμ Ντέιβις, αλλά και του ιδρυτή της Platinum Equity και ιδιοκτήτη των Ντιτρόιτ Πίστονς, Τομ Γκορις, είναι λιγότερο γνωστά στο ελληνικό κοινό.

Συνολικά, οι 400 πλουσιότεροι άνθρωποι στις ΗΠΑ διαθέτουν περιουσία-ρεκόρ ύψους 8 τρισ. δολαρίων, έναντι 6,6 τρισ. δολαρίων ένα χρόνο νωρίτερα. Ο Έλον Μασκ παραμένει το νούμερο 1 με 908 δισ. δολάρια. Εκτός της φετινής λίστας έμεινε ένας αριθμό-ρεκόρ, περίπου 590 Αμερικανών δισεκατομμυριούχων, οι οποίοι πλέον θεωρούνται «πολύ φτωχοί» για να συμπεριληφθούν στην κορυφαία κατάταξη.

Ο Γκόρις από τη Ναζαρέτ: Από την Platinum Equity στους Ντιτρόιτ Πίστονς

Ο 62χρονος Τομ Γκόρις γεννήθηκε στις 31 Ιουλίου 1964 στη Ναζαρέτ, από πατέρα Έλληνα και μητέρα Λιβανέζα. Η οικογένεια του μετακόμισε στην πόλη Τζένεσι του Μίσιγκαν, όταν ο ίδιος ήταν μόλις τεσσάρων ετών. Ο πατέρας του άνοιξε εκεί παντοπωλείο, στο οποίο πήγαινε ανελλιπώς από μικρή ηλικία, για να βοηθήσει όπου χρειαζόταν. Δεδομένου ότι δεν διατηρεί ιδιαίτερους δεσμούς με την Ελλάδα, είναι λογικό στη χώρα μας να είναι σχεδόν άγνωστος. Στις ΗΠΑ όμως, είναι ένας από τους πιο γνωστούς επιχειρηματίες και φιγουράρει στο 147 της λίστας του Forbes, με περιουσία 10,6 δισ. δολάρια.

Ο Γκορς διοικεί περισσότερες από 60 εταιρείες με συνολικά περιουσιακά στοιχεία περίπου 48 δισ. δολαρίων μέσω της εταιρείας ιδιωτικών επενδύσεων Platinum Equity, με έδρα το Λος Άντζελες. Ο αδελφός του, Άλεκ, είναι επίσης δισεκατομμυριούχος στον χώρο των ιδιωτικών επενδύσεων. Ο Τομ και ο Άλεκ πέρασαν τη δεκαετία των 20 τους μαθαίνοντας μαζί τον κλάδο των εξαγορών, πριν ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους το 1995.

Ο Γκορς και η Platinum Equity απέκτησαν το 2011 την ομάδα του NBA Ντιτρόιτ Πίστονς. Το 2015 εξαγόρασε το ποσοστό της Platinum Equity, αποκτώντας το 100% της ιδιοκτησίας της ομάδας. Ο Γκορς χρηματοδότησε με 90 εκατ. δολάρια τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων διοίκησης και προπονητικού κέντρου για τους Πίστονς, οι οποίες εγκαινιάστηκαν το 2019.

Τζιμ Ντέιβις: Έχτισε την αυτοκρατορία της New Balance από μια μικρή βιοτεχνία παπουτσιών

Aρκετές θέσεις πιο κάτω στη λίστα, στο νούμερο 256, συναντάμε τον ιδιοκτήτη της New Balance Τζιμ Ντέιβις, με περιουσία 6,7 δισ. δολάρια. Ο Ντέιβις γεννήθηκε το 1943 στο Μπρούκλαϊν της Μασαχουσέτης και είναι γιος Ελλήνων μεταναστών.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία δουλεύοντας στις επιχειρήσεις εστίασης του πατέρα του ως φορτοεκφορτωτής, μεταφέροντας δίσκους. Φοίτησε στην Ακαδημία του Γουόρτσεστερ και το 1966 απέκτησε πτυχίο στη βιολογία και τη χημεία από το Middlebury College. Πίστευε ότι θα ακολουθούσε καριέρα στον χώρο της ιατρικής, μέχρι που ένας από τους καθηγητές του διέκρινε ότι το ταλέντο του ίσως βρισκόταν στις πωλήσεις.

Το 1972 εξαγόρασε τη New Balance, η οποία τότε ήταν μια μικρή επιχείρηση με μόλις 6 εργαζομένους στη Βοστώνη, και τη μετέτρεψε σε μια παγκόσμια εταιρεία με χιλιάδες εργαζομένους και πωλήσεις 9,2 δισ. δολαρίων το 2025.

Ο Τζιμ Ντέιβις έχει πραγματοποιήσει επίσης σημαντικές πολιτικές δωρεές, κυρίως προς υποψηφίους και οργανισμούς που συνδέονται με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Ο βασιλιάς των σούπερ μάρκετ Τζον Κατσιματίδης

Γεννημένος το 1948 στη Νίσυρο, ο Κατσιματίδης, έφτασε στη Νέα Υόρκη σε βρεφική ηλικία, μεγαλώνοντας σε ένα μικρό διαμέρισμα στο Χάρλεμ. Ενώ σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (NYU), εργαζόταν ως υπάλληλος σε παντοπωλείο. Ωστόσο, εγκατέλειψε τις σπουδές του όταν του δόθηκε η ευκαιρία να αποκτήσει μερίδιο στο κατάστημα όπου εργαζόταν.

Το 1969 άνοιξε το πρώτο του δικό του παντοπωλείο και μέχρι την ηλικία των 25 ετών είχε δημιουργήσει δίκτυο 10 καταστημάτων Red Apple.

Σήμερα, είναι ευρύτερα γνωστός ως ιδιοκτήτης της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Gristedes στη Νέα Υόρκη.

Παράλληλα, διαθέτει τη διυλιστηριακή εταιρεία United Refining στην Πενσιλβάνια, την οποία απέκτησε όταν βρισκόταν σε καθεστώς πτώχευσης, καθώς και σημαντικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων στη Νέα Υόρκη και σε άλλες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στη νέα λίστα του Forbes, βρίσκεται στη θέση 269, με περιουσία 6,2 δισ. δολάρια.

Ο Κατσιματίδης, είναι ιδιαίτερα γνωστός και για την πολιτική του δραστηριότητα. Έχοντας διαχρονικά υποστηρίξει και με δωρεές το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, ο Κατσιματίδης το 2013 έθεσε υποψηφιότητα για δήμαρχος της Νέας Υόρκης με το σύνθημα «Είμαι ο δισεκατομμυριούχος της διπλανής πόρτας», ωστόσο δεν κατάφερε να κερδίσει το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών.

Ο ίδιος εξέτασε το ενδεχόμενο να θέσει ξανά υποψηφιότητα για δήμαρχος της Νέας Υόρκης το 2021, αλλά τελικά δεν κατέβηκε στον πολιτικό στίβο. Το 2022, εξέτασε το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος για Κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, όμως και πάλι αποφάσισε να μην το πράξει.

Στο στόχαστρό του το τελευταίο διάστημα βρέθηκε ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι. λόγω των προτάσεών του για κρατικά σούπερ μάρκετ και αύξηση φόρων.

Ο «αναγεννητής» εμβληματικών αμερικανικών brands Ντιν Μητρόπουλος

Ο Ντιν (C. Dean) Μητρόπουλος γεννήθηκε στους Χράνους Αρκαδίας. Εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο Γουότερταουν της Μασαχουσέτης, το 1956 σε ηλικία 10 ετών με την οικογένειά του. Πραγματοποίησε την πρώτη του εξαγορά στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ηλικία μόλις 32 ετών, αποκτώντας μια τυροκομική εταιρεία στο Βερμόντ, την ιδιαίτερη πατρίδα της συζύγου του.

Είναι γνωστός κυρίως για τη διάσωση των εμβληματικών προϊόντων Twinkies και της Hostess Brands, τα οποία επανέφερε με επιτυχία στην αγορά.

Μέσω της επενδυτικής του εταιρείας Metropoulos & Co., έχει αποκτήσει, αναδιαρθρώσει και μεταπωλήσει με επιτυχία ιστορικά εμπορικά σήματα, όπως τα Chef Boyardee, Pabst Blue Ribbon, Bumble Bee Tuna και πολλά ακόμη.

Το 2013, σε συνεργασία με το επενδυτικό fund Apollo, εξαγόρασε τη Hostess Brands, οδηγώντας την λίγα χρόνια αργότερα ξανά στο χρηματιστήριο. Δέκα χρόνια μετά, η εταιρεία εξαγοράστηκε από τη J.M. Smucker Co. έναντι 5,6 δισ. δολαρίων.

Το 2026, ο Μητρόπουλος διεύρυνε την επιχειρηματική του παρουσία αποκτώντας ποσοστό 5% στην ομάδα του NFL New England Patriots, ενισχύοντας το αποτύπωμά του και στον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού. Στη λίστα του Forbes, βρίσκεται στη θέση 56 με περιουσία 4,3 δισ. δολάρια.

Στη λίστα του Forbes, βρίσκεται στο νούμερο 356, με περιουσία 4,8 δισ. δολάρια.

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