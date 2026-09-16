Από την περιουσία μέχρι τον κυβερνοχώρο: οι νέες ανάγκες προστασίας μιας επιχείρησης

Από την περιουσία και την επιχειρησιακή συνέχεια μέχρι την ψηφιακή δραστηριότητα, τα προγράμματα My Business First και My Business Cyber Protection της Eurolife FFH προσφέρουν σύγχρονες λύσεις ασφάλισης στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

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Στις μέρες μας, κάθε επιχείρηση έχει πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσει. Κάποιες σχετίζονται με την αγορά, τον ανταγωνισμό και τις αποφάσεις που καθορίζουν την επόμενη μέρα. Άλλες όμως προκύπτουν ξαφνικά και μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την καθημερινή λειτουργία της: ένα έντονο καιρικό φαινόμενο, μια φυσική καταστροφή, μια ζημιά στις εγκαταστάσεις ή ένα περιστατικό στον κυβερνοχώρο.

Οι φυσικές καταστροφές και τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν γίνει πιο συχνά και πιο έντονα, προκαλώντας ζημιές σε κτίρια, εξοπλισμό, εμπορεύματα και υποδομές. Για μια επιχείρηση, όμως, οι συνέπειες δεν σταματούν εκεί. Η διακοπή λειτουργίας μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια εσόδων και πελατών, ενώ ένα σοβαρό περιστατικό μπορεί να επηρεάσει και τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτιστεί με την αγορά.

Την ίδια στιγμή, η ψηφιακή δραστηριότητα έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος σχεδόν κάθε επιχειρηματικής λειτουργίας. Οι συναλλαγές, τα δεδομένα, τα πληροφοριακά συστήματα και η επικοινωνία με πελάτες και συνεργάτες δημιουργούν ένα νέο πεδίο κινδύνων. Μια κυβερνοεπίθεση, μια παραβίαση δεδομένων ή μια διακοπή λειτουργίας συστημάτων μπορεί να έχει οικονομικές, λειτουργικές και reputational συνέπειες, ανεξάρτητα από το μέγεθος μιας επιχείρησης.

Η προετοιμασία, επομένως, δεν αφορά πλέον μόνο την προστασία των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού αλλά το σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αυτό σημαίνει ότι η ασφάλιση πρέπει να ακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί σήμερα μια επιχείρηση.

My Business First: Για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης

Το My Business First της Eurolife FFH έχει σχεδιαστεί για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να προστατεύσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία από φυσικές καταστροφές και άλλα απρόοπτα περιστατικά. Το πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, είτε ο επιχειρηματίας είναι ιδιοκτήτης του κτιρίου είτε δραστηριοποιείται σε μισθωμένο χώρο. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει 14 καλύψεις, μεταξύ άλλων για περιστατικά όπως πυρκαγιά, έκρηξη, κεραυνός, καθώς και για έξοδα φύλαξης και αποκομιδής συντριμμάτων και απώλεια ενοικίων.

Η προστασία μπορεί να ενισχυθεί με 6 προαιρετικά πακέτα, ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας. Ανάλογα με τις επιλογές του ασφαλισμένου, μπορούν να καλυφθούν, μεταξύ άλλων, ζημιές από καιρικά φαινόμενα και θραύσεις, τρομοκρατικές ενέργειες και κλοπή, χρηματικές απώλειες και σεισμός. Η κάλυψη δεν περιορίζεται όμως στα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Με την επιλογή των αντίστοιχων καλύψεων, το πρόγραμμα προσφέρει και προστασία απέναντι σε απαιτήσεις τρίτων, με αστική ευθύνη και διευρυμένα όρια κάλυψης έως 200.000€, ενώ η νομική προστασία καλύπτει την προστασία των έννομων συμφερόντων της επιχείρησης με όριο έως 3.000€.

Όταν το απρόοπτο απαιτεί άμεση αντιμετώπιση

Σε ένα έκτακτο περιστατικό, ο χρόνος έχει ιδιαίτερη σημασία. Οι κάτοχοι του My Business First έχουν πρόσβαση στην Υπηρεσία Άμεσης Επέμβασης, η οποία λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες τον χρόνο.

Παράλληλα, σε συγκεκριμένες καλύψεις υπάρχει δυνατότητα μηδενικής απαλλαγής. Αυτό σημαίνει ότι, για περιστατικά όπως χιόνι, χαλάζι, καταιγίδες, θύελλες, παγετός, διαρροή νερού από σωληνώσεις, ζημιές σε πινακίδες και φωτεινές επιγραφές, αντικείμενα στην ύπαιθρο, κλοπή από διάρρηξη και ληστεία, η εταιρεία μπορεί να αναλάβει εξ ολοκλήρου την αποζημίωση, χωρίς επιβάρυνση του ασφαλισμένου, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Έτσι, η επιχείρηση μπορεί να αντιμετωπίσει τις συνέπειες ενός περιστατικού χωρίς να χρειάζεται να διαχειριστεί ταυτόχρονα και ένα απρόβλεπτο επιπλέον κόστος.

Η προστασία της επιχείρησης επεκτείνεται και στον κυβερνοχώρο

Για μια σύγχρονη επιχείρηση, η ασφάλεια αφορά τον φυσικό της χώρο αλλά και όλα όσα συμβαίνουν στον ψηφιακό κόσμο. Τα πληροφοριακά συστήματα, τα δεδομένα και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές αποτελούν πλέον βασικά εργαλεία λειτουργίας. Γι’ αυτό και ένα περιστατικό κυβερνοασφάλειας μπορεί να επηρεάσει άμεσα τη λειτουργία μιας επιχείρησης, να οδηγήσει σε διακοπή εργασιών και να δημιουργήσει οικονομικές υποχρεώσεις απέναντι σε τρίτους.

Το My Business Cyber Protection της Eurolife FFH έχει σχεδιαστεί για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ψηφιακό περιβάλλον και πραγματοποιούν διαδικτυακά το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών και των συναλλαγών τους. Το πρόγραμμα προσφέρει κάλυψη για εξειδικευμένα περιστατικά στον κυβερνοχώρο, όπως έξοδα ανταπόκρισης σε περιστατικό, ζημιές από διακοπή εργασιών, έξοδα αποκατάστασης δεδομένων και συστημάτων, ζημιές τρίτων, έξοδα υπεράσπισης και νομική προστασία. Οι καλύψεις αφορούν περιστατικά που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με προσωπικά δεδομένα, την ασφάλεια των υπολογιστικών συστημάτων και τον εκβιασμό στον κυβερνοχώρο.

Υποστήριξη τη στιγμή που συμβαίνει το περιστατικό

Ένα περιστατικό κυβερνοασφάλειας απαιτεί άμεση αντίδραση. Το My Business Cyber Protection προσφέρει 24ωρη τηλεφωνική επικοινωνία, 7 ημέρες την εβδομάδα, ώστε οι ασφαλισμένοι να μπορούν να αναγγείλουν άμεσα το περιστατικό και να λάβουν εξειδικευμένη υποστήριξη. Η γρήγορη ανταπόκριση μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό της επέκτασης του περιστατικού και στη διαχείριση των συνεπειών του. Παράλληλα, το πρόγραμμα καλύπτει την απώλεια κερδών λόγω διακοπής εργασιών, καθώς και την ανάκτηση δεδομένων και λογισμικού.

Το κόστος της ασφάλισης διαμορφώνεται ανάλογα με το προφίλ κάθε επιχείρησης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 25 εκατ. ευρώ, ενώ το ασφάλιστρο υπολογίζεται με βάση στοιχεία όπως ο κύκλος εργασιών, η δραστηριότητα και τα μέτρα προστασίας που ήδη εφαρμόζονται στα ηλεκτρονικά συστήματα της επιχείρησης.

Προστασία για κάθε ανάγκη

Μια επιχείρηση μπορεί να αντιμετωπίσει διαφορετικούς κινδύνους ανάλογα με το πού δραστηριοποιείται, τι περιουσιακά στοιχεία διαθέτει και πόσο εξαρτάται από τα ψηφιακά της συστήματα. Αυτό σημαίνει ότι η προστασία της δεν μπορεί να περιορίζεται σε μία μόνο ανάγκη.

Με το My Business First, η Eurolife FFH προσφέρει λύσεις για την προστασία της επιχειρηματικής περιουσίας και της λειτουργίας μιας μικρής ή μεσαίας επιχείρησης. Με το My Business Cyber Protection, η προστασία επεκτείνεται στο ψηφιακό περιβάλλον, όπου ένα περιστατικό μπορεί να επηρεάσει τόσο τα συστήματα και τα δεδομένα όσο και την ίδια τη συνέχεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η ασφάλιση μιας επιχείρησης αφορά όσα επιτρέπουν στην επιχείρηση να λειτουργεί, να εξυπηρετεί τους πελάτες της και να συνεχίζει να αναπτύσσεται. Η σωστή προετοιμασία βοηθά τους επιχειρηματίες να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις με μεγαλύτερη σιγουριά και να παραμένουν προσηλωμένοι σε αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία: τη συνέχεια και την εξέλιξη της δουλειάς τους.