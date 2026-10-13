EUROPA CARPORT: Από τη στάθμευση στην ενέργεια και τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων

Η ενεργειακή μετάβαση, το ολοένα αυξανόμενο ενεργειακό κόστος ,η ανάγκη για μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα καθώς επίσης και η ανάπτυξης ηλεκτροκίνησης δημιουργούν νέα δεδομένα για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που επιθυμούν να περιορίσουν το λειτουργικό τους κόστος και να αξιοποιήσουν αποτελεσματικότερα τις υποδομές τους.

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Στις υποδομές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι στάθμευσης, οι οποίοι πλέον μπορούν να ενταχθούν στον ευρύτερο σχεδιασμό ενεργειακής αποδοτικότητας μιας επιχείρησης. Από επιφάνειες που μέχρι σήμερα εξυπηρετούσαν αποκλειστικά τη φιλοξενία οχημάτων, μπορούν πλέον να συμβάλουν και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καλύπτοντας σημαντικό μέρος των αναγκών μιας επιχείρησης. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Europa Profil Αλουμίνιο ανέπτυξε και παρουσιάζει το EUROPA CARPORT , ένα σύγχρονο σύστημα στεγασμένου χώρου στάθμευσης που υποστηρίζει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων και μπορεί να ενσωματώσει υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Όταν το parking γίνεται ενεργειακή υποδομή

Το EUROPA CARPORT σχεδιάστηκε ώστε να συνδυάζει τη λειτουργικότητα ενός στεγάστρου στάθμευσης με τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης ενεργειακής εγκατάστασης. Η κατασκευή του από κράμα αλουμινίου 6063 προσφέρει υψηλή ανθεκτικότητα στη διάβρωση και στον χρόνο, ενώ η χρήση δομικού χάλυβα S235 ή S355 στις κολώνες εξασφαλίζει στιβαρότητα και αντοχή σε φορτία ανέμου ή χιονιού.

Επιπλέον, ο minimal και εργονομικός σχεδιασμός του επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση και την απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων. Το σύστημα προσφέρει δυνατότητα τοποθέτησης φωτοβολταϊκών πλαισίων διπλής όψης για μέγιστη αποδοτικότητα και ενσωματώνει υποδομή απορροής ομβρίων και κρυφή καλωδίωση. Παρέχει επίσης δυνατότητα εγκατάστασης φωτισμού LED, ιδιαίτερα χρήσιμου τις βραδινές ώρες, ειδικά σε απομακρυσμένα σημεία εκτός δικτύου (off-grid).

Η ευελιξία της κατασκευής του EUROPA CARPORT επιτρέπει την προσαρμογή του στις διαφορετικές απαιτήσεις κάθε χώρου στάθμευσης, καθώς διατίθεται μονόριχτο (single – τύπου Γ) για κάλυψη μίας πλευράς και δίριχτο (double – τύπου Τ) για κάλυψη δύο πλευρών. Η δεύτερη επιλογή, επιτρέπει την ταυτόχρονη φιλοξενία περισσότερων οχημάτων. Η λύση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα, σχολεία, αθλητικούς χώρους, συνεδριακά και εκθεσιακά κέντρα, νοσοκομεία, ξενοδοχειακές και τουριστικές εγκαταστάσεις, βιομηχανικές και παραγωγικές μονάδες, κέντρα logistics, εμπορικά κέντρα και γενικότερα σε εγκαταστάσεις με σημαντικές ενεργειακές καταναλώσεις και διαθέσιμους χώρους στάθμευσης.

Η εφαρμογή του EUROPA CARPORT στη METLEN

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της συνεργασίας με την Protergia, η Europa ολοκλήρωσε την τοποθέτηση του EUROPA CARPORT στα γραφεία της METLEN. Η Protergia είχε τη συνολική διαχείριση του έργου, από τον αρχικό σχεδιασμό και την τεχνική ανάλυση έως την εγκατάσταση και την πλήρη λειτουργία του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων ηλεκτρομηχανολογικών στοιχείων και των υποδομών φόρτισης.

https://www.youtube.com/watch?v=cPv7lf8dY7c

Η εφαρμογή στη METLEN αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ο χώρος στάθμευσης μπορεί να συνδυάζει την προστασία των οχημάτων με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και υποστήριξης της ηλεκτροκίνησης.

Από την αξιοποίηση του χώρου στη μείωση του λειτουργικού κόστους

Για επιχειρήσεις και οργανισμούς με υψηλές ενεργειακές καταναλώσεις, η αξιοποίηση των διαθέσιμων επιφανειών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Οι χώροι στάθμευσης αποτελούν σε πολλές περιπτώσεις σημαντικό μέρος της συνολικής έκτασης μιας εγκατάστασης, χωρίς μέχρι σήμερα να αξιοποιούνται παραγωγικά από ενεργειακής άποψης. Η εγκατάσταση ενός solar carport δημιουργεί τη δυνατότητα μετατροπής αυτών των επιφανειών σε υποδομές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς να απαιτείται η αλλαγή χρήσης τους.

Με αυτόν τον τρόπο, το EUROPA CARPORT μπορεί να ενταχθεί στον ενεργειακό σχεδιασμό μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού και να συμβάλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης, το ενεργειακό της προφίλ και τον τρόπο αξιοποίησης της παραγόμενης ενέργειας. Η αξία της λύσης γίνεται ακόμη μεγαλύτερη σε εγκαταστάσεις με σημαντικές ενεργειακές ανάγκες, όπου η παραγωγή ενέργειας στον ίδιο τον χώρο κατανάλωσης μπορεί να αποτελέσει μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Ενεργειακή μετάβαση με επιχειρηματικό αποτύπωμα

Η αξιοποίηση των χώρων στάθμευσης ως ενεργειακών υποδομών εντάσσεται παράλληλα στη γενικότερη προσπάθεια επιχειρήσεων και οργανισμών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πράσινης μετάβασης και των σύγχρονων κριτηρίων ESG.

Η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά, η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων υποδομών και η δυνατότητα ενσωμάτωσης υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων δημιουργούν ένα συνολικό πλαίσιο ενεργειακής αναβάθμισης, το οποίο μπορεί να συνδεθεί τόσο με τους περιβαλλοντικούς στόχους μιας εγκατάστασης όσο και με τη μακροπρόθεσμη προσπάθεια περιορισμού του λειτουργικού της κόστους.

Σε αυτό το μοντέλο, η ηλεκτροκίνηση έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά. Η δυνατότητα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στον ίδιο χώρο όπου παράγεται η ενέργεια δημιουργεί μια πρόσθετη υποδομή για τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των οργανισμών, ενισχύοντας τον ρόλο του carport ως μέρους μιας ευρύτερης ενεργειακής υποδομής του μέλλοντος.

Το EUROPA CARPORT αποτυπώνει αυτή τη μετατόπιση: ο χώρος στάθμευσης δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως υποδομή εξυπηρέτησης οχημάτων, αλλά ως μια επιφάνεια που μπορεί να αποκτήσει ενεργειακή αξία. Για την Europa Profil Αλουμίνιο, η ανάπτυξη του EUROPA CARPORT αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς τη δημιουργία λύσεων που συνδυάζουν την τεχνογνωσία, τη λειτουργικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, ανταποκρινόμενες στις νέες ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισμών για ενεργειακή αποδοτικότητα, περιορισμό του λειτουργικού κόστους και μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας.