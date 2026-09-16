Η μεγαλύτερη επένδυση της ζωής μας και πώς θα την προστατεύσουμε

Με λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε κατοικίας, η προστασία του σπιτιού γίνεται πιο ευέλικτη, πιο ολοκληρωμένη και πιο απλή με τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας της Eurolife FFH.

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Το σπίτι μας είναι κομμάτι της ζωής μας. Είναι ο χώρος που στεγάζει τις αναμνήσεις μας, τα όνειρά μας και την καθημερινότητά μας. Εκεί όπου ξεκινά η μέρα μας, εκεί όπου επιστρέφουμε μετά από την πολύωρη εργασία και τις υποχρεώσεις μας. Στο σπίτι μας οι πιο απλές στιγμές – ο καφές που πίνουμε βιαστικά πριν φύγουμε, το τραπέζι που γεμίζει με φίλους, οι συζητήσεις που κρατούν μέχρι αργά – έχουν σημασία.

Όλα αυτά, όλα όσα έχουμε χτίσει, θέλουμε να γνωρίζουμε ότι προστατεύονται απέναντι σε απρόοπτα που μπορούν να ανατρέψουν την καθημερινότητά μας. Γιατί όταν το σπίτι μας είναι ασφαλές, είμαστε κι εμείς πιο ήσυχοι.

Προστασία που προσαρμόζεται στον τρόπο που ζούμε

Καμία κατοικία δεν είναι ίδια με μια άλλη. Άλλες ανάγκες έχει ένα διαμέρισμα, διαφορετικές μια μονοκατοικία ή ένα εξοχικό. Γι’ αυτό και η ασφάλιση αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν προσαρμόζεται στις πραγματικές προτεραιότητες του καθενός. Τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας My Home First Standard και My Home First Plus της Eurolife FFH έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν ουσιαστικές βασικές καλύψεις, αλλά και τη δυνατότητα εμπλουτισμού τους με προαιρετικά πρόσθετα πακέτα. Έτσι, η προστασία διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε κατοικίας και του ανθρώπου που τη ζει.

Ανάλογα με το πρόγραμμα και τις επιλογές που θα γίνουν, παρέχεται κάλυψη για ένα ευρύ φάσμα περιστατικών, όπως ζημιές από πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό και κακόβουλες ενέργειες, αλλά και για βραχυκύκλωμα, θραύση σωληνώσεων, διαρροή νερού και έξοδα άντλησης υδάτων. Παράλληλα, μπορούν να καλυφθούν υπαίθριες εγκαταστάσεις, καθώς και να προστεθούν καλύψεις αστικής ευθύνης, νομικής προστασίας και άλλες επιλογές που ενισχύουν ακόμη περισσότερο την προστασία του σπιτιού.

Για όλα όσα βρίσκονται μέσα στο σπίτι

Δεν είναι όμως μόνο το ίδιο το κτίριο που έχει αξία. Είναι και όλα όσα περιέχει, όλα αυτά που το κάνουν πραγματικά δικό μας. Το πρόγραμμα Sweet Home Content δημιουργήθηκε για να προστατεύει το περιεχόμενο της κατοικίας και απευθύνεται τόσο σε ιδιοκτήτες όσο και σε ενοικιαστές. Από τις ηλεκτρικές συσκευές και τα έπιπλα μέχρι τα προσωπικά αντικείμενα που αποκτήθηκαν με κόπο ή έχουν ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, όλα μπορούν να ασφαλιστούν απέναντι σε κινδύνους όπως πυρκαγιά, κλοπή, έκρηξη, βραχυκύκλωμα ή ακόμη και αλλοίωση τροφίμων.

Παράλληλα, παραμένει μια ιδιαίτερα προσιτή λύση, με κόστος που ξεκινά από 35 ευρώ τον χρόνο για κύρια κατοικία και από 45 ευρώ για εξοχική, ενώ υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης επιπλέον καλύψεων ώστε η προστασία να ανταποκρίνεται ακόμη περισσότερο στις προσωπικές ανάγκες κάθε ασφαλισμένου.

Υπηρεσίες που κάνουν τη διαφορά όταν τις χρειαστούμε

Η αξία μιας ασφάλισης φαίνεται κυρίως όταν προκύψει μια ζημιά. Τα ασφαλιστικά προγράμματα κατοικίας της Eurolife FFH συνοδεύονται από υπηρεσίες που διευκολύνουν ουσιαστικά τη διαχείριση μιας δύσκολης στιγμής. Προσφέρουν αντικατάσταση περιουσιακών στοιχείων με νέα, κάλυψη του κόστους επισκευών, άμεση επέμβαση όλο το εικοσιτετράωρο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και πρόσβαση σε δίκτυο συνεργείων που παρέχουν εξάμηνη εγγύηση για τις εργασίες τους.

Εξίσου σημαντική είναι και η διαδικασία αποζημίωσης. Για ζημιές κατοικίας με ποσό αποζημίωσης έως 10.000 ευρώ, η Eurolife FFH έχει σχεδιάσει μια γρήγορη και απλή διαδικασία, ώστε η αποκατάσταση να ξεκινά χωρίς άσκοπες καθυστερήσεις και η επιστροφή στην καθημερινότητα να γίνεται όσο το δυνατόν πιο σύντομα.

Περισσότερα οφέλη, ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά

Η προστασία του σπιτιού συνοδεύεται και από επιπλέον πλεονεκτήματα που κάνουν την επιλογή ακόμη πιο συμφέρουσα.

Με το πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων EurolifeSYN+ όσο περισσότερα ασφαλιστικά προγράμματα συνδυάζουμε, τόσο μεγαλύτερη έκπτωση μπορούμε να εξασφαλίσουμε, μειώνοντας το συνολικό κόστος της ασφαλιστικής μας κάλυψης. Παράλληλα, με την κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία, υπάρχει δυνατότητα μείωσης του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έως και 20%.

Επιπλέον, σε επιλεγμένες καλύψεις η Eurolife FFH αναλαμβάνει το 100% του κόστους, χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια τη στιγμή που θα χρειαστεί.

Με τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας της Eurolife FFH, δεν προστατεύουμε μόνο έναν χώρο, αλλά όσα έχουν αξία για εμάς, ώστε να συνεχίσουμε να ζούμε στο σπίτι μας με μεγαλύτερη ηρεμία και περισσότερη σιγουριά.