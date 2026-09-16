Η σιγουριά στην υγεία ξεκινά από τις σωστές επιλογές

Το My Health F1rst της Eurolife FFH δίνει τη δυνατότητα επιλογής για τη νοσηλεία, με ευελιξία, ξεκάθαρη λειτουργία και κάλυψη που προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε περίπτωσης.

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Μέσα σε μια καθημερινότητα με γρήγορους ρυθμούς, υποχρεώσεις, και σχέδια για το μέλλον, συνήθως δεν σκεφτόμαστε κάποια νοσηλεία που πιθανόν να χρειαστούμε. Όταν όμως προκύψει ένα απρόοπτο, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι να γνωρίζουμε ότι έχουμε επιλογές και ότι μπορούμε να κινηθούμε με σιγουριά. Ένα πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης πρέπει να προσφέρει κάλυψη, να λειτουργεί με τρόπο κατανοητό, να δίνει ευελιξία στην επιλογή γιατρού και νοσοκομείου και να βοηθά στην οργάνωση μιας δύσκολης συγκυρίας.

Το My Health F1rst της Eurolife FFH έχει σχεδιαστεί ακριβώς με αυτή τη λογική: για ανθρώπους που θέλουν μια πιο οικονομική λύση ασφάλισης1 υγείας, διατηρώντας τη δυνατότητα να επιλέγουν τον γιατρό και το νοσοκομείο που τους εξυπηρετεί.

Πώς λειτουργεί στην πράξη

Η βασική φιλοσοφία του προγράμματος είναι απλή: σε κάθε περίπτωση νοσηλείας γνωρίζεις με σαφήνεια ποια είναι η διαδικασία και ποια είναι η κάλυψη που προβλέπεται, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Σε συμβεβλημένο νοσοκομείο

Αν επιλέξεις να νοσηλευτείς σε νοσοκομείο του δικτύου συμβεβλημένων νοσοκομείων, τα πρώτα 750€ ή 1.500€, ανάλογα με το πρόγραμμα που έχεις επιλέξει, αποτελούν τη συμμετοχή σου. Από εκεί και πέρα, η Eurolife FFH αναλαμβάνει απευθείας την υπόλοιπη κάλυψη των εξόδων, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Έτσι, η διαδικασία γίνεται πιο απλή και η διαχείριση της νοσηλείας πιο ξεκάθαρη.

Σε μη συμβεβλημένο νοσοκομείο

Αν επιλέξεις ιδιωτικό νοσοκομείο που δεν είναι συμβεβλημένο με την εταιρεία για το πρόγραμμα, προβλέπεται εφάπαξ προκαθορισμένο ποσό οικονομικής παροχής. Μετά την αφαίρεση της συμμετοχής σου, θα λάβεις συγκεκριμένο ποσό, ανάλογα με το περιστατικό νοσηλείας. Το σημαντικό είναι ότι το ποσό αυτό είναι γνωστό εκ των προτέρων, ώστε να μπορείς να οργανώσεις καλύτερα τη νοσηλεία σου. Η οικονομική παροχή καταβάλλεται μετά την έξοδό σου από το νοσοκομείο, μόλις προσκομίσεις στην εταιρεία τα απαραίτητα δικαιολογητικά που σχετίζονται με τη νοσηλεία.

Σε δημόσιο νοσοκομείο στην Ελλάδα

Το πρόγραμμα προβλέπει επίσης κάλυψη και για νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο στην Ελλάδα.

-100% κάλυψη εξόδων, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, σε περίπτωση που απαιτείται να πληρώσεις κόστη νοσηλείας. Η αποζημίωση καταβάλλεται απολογιστικά, μετά την προσκόμιση των πρωτότυπων παραστατικών στη Eurolife FFH.

-Εάν τα έξοδα καλυφθούν από άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα, τότε, μετά την αφαίρεση της συμμετοχής σου, λαμβάνεις το 25% του εφάπαξ προκαθορισμένου ποσού οικονομικής παροχής, έως 1.500€.

-Σε περίπτωση απογευματινού χειρουργείου, η Eurolife FFH καταβάλλει τόσο το 25% του εφάπαξ προκαθορισμένου ποσού οικονομικής παροχής έως 1.500€, όσο και το 100% των δαπανών.

Το όριο ευθύνης του προγράμματος

Το My Health F1rst παρέχει μέγιστο όριο ευθύνης 700.000€ ανά ασφαλιστική περίοδο, ανά περιστατικό νοσηλείας και ανά ασφαλισμένο. Πρόκειται για ένα σημαντικό στοιχείο του προγράμματος, καθώς προσφέρει ένα υψηλό επίπεδο κάλυψης σε περίπτωση σοβαρής νοσηλείας.

Επιπλέον παροχές που ενισχύουν την κάλυψη

Πέρα από τη βασική νοσοκομειακή κάλυψη, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και επιπλέον παροχές που μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες, ανάλογα με την περίπτωση.

-Επίδομα Μητρότητας: Κάλυψη για φυσιολογικό τοκετό ή καισαρική τομή στην ασφαλισμένη.

-Δαπάνες αποκατάστασης και αποθεραπείας: Κάλυψη σε κέντρα αποκατάστασης, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

-Επείγουσα ιατρική βοήθεια: Παροχή βοήθειας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

-Δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος υγείας: Μια παροχή που ενισχύει την πρόληψη και τη φροντίδα της υγείας σε ετήσια βάση.

-Μείωση στο ασφάλιστρο μέσω του EurolifeSYN+: Δυνατότητα επιπλέον μείωσης στο ασφάλιστρο μέσα από το πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων EurolifeSYN+.

Η αξία της επιλογής όταν τη χρειάζεσαι

Σε θέματα υγείας είναι σημαντικό να μπορείς να πάρεις αποφάσεις με καθαρό μυαλό, γνωρίζοντας ποιες είναι οι διαθέσιμες επιλογές και πώς λειτουργεί το πρόγραμμα που έχεις επιλέξει. Το My Health F1rst της Eurolife FFH έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει αυτή τη σιγουριά: ευελιξία στην επιλογή γιατρού και νοσοκομείου, ξεκάθαρη λειτουργία σε διαφορετικές περιπτώσεις νοσηλείας και ένα πλαίσιο κάλυψης που βοηθά να αντιμετωπίζεται το απρόοπτο με μεγαλύτερη ηρεμία, ώστε να μπορείς να επικεντρωθείς στην υγεία σου και όχι στην αβεβαιότητα της διαδικασίας.

*Ισχύει για τα προγράμματα My Health F1rst της Eurolife FFH, σε σχέση με τα προγράμματα Premium Health II, με αντίστοιχο ποσό απαλλαγής και θέση νοσηλείας.