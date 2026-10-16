Μεταλλείο Σκουριών: Νέα εποχή για την ελληνική μεταλλευτική βιομηχανία ύστερα από τον χαρακτηρισμό του έργου ως στρατηγικό για την Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πρόσφατη ανακοίνωσή της, χαρακτήρισε το μεταλλείο χαλκού-χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές Χαλκιδικής ως Στρατηγικό έργο, στο πλαίσιο του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες (Critical Raw Materials Act – «CRMA»), αναγνωρίζοντας τη σημασία του για την ευρωπαϊκή παραγωγή χαλκού και την ασφάλεια εφοδιασμού σε κρίσιμα και στρατηγικά μέταλλα.

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Το έργο εισέρχεται σταδιακά στην παραγωγική του λειτουργία, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός πολυετούς επενδυτικού και κατασκευαστικού έργου, συνολικού ύψους άνω των 2 δισ. δολαρίων. Η πρώτη παραγωγή συμπυκνώματος χαλκού-χρυσού πραγματοποιήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2026, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για την ελληνική μεταλλευτική βιομηχανία και ενισχύοντας τη θέση της χώρας στον ευρωπαϊκό χάρτη παραγωγής κρίσιμων πρώτων υλών.

Ο χαρακτηρισμός του έργου ως «στρατηγικό» αναδεικνύει τη δυνητική συμβολή του στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγικής βάσης και στη δημιουργία πιο ανθεκτικών αλυσίδων εφοδιασμού, περιορίζοντας την εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τρίτες χώρες. Ο χαλκός αποτελεί στρατηγική πρώτη ύλη για την ΕΕ, καθώς είναι απαραίτητος για τον εξηλεκτρισμό, την ανάπτυξη των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ηλεκτροκίνηση και τις ψηφιακές υποδομές. Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης ζήτησης και εντεινόμενου ανταγωνισμού για την εξασφάλιση πρώτων υλών, η ανάπτυξη νέων παραγωγικών δυνατοτήτων εντός της Ευρώπης αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και την ενεργειακή μετάβαση.

Με εκτιμώμενη μέση ετήσια παραγωγή περίπου 67 εκατ. λιβρών (30.000 τόνων) χαλκού και 140.000 ουγκιών χρυσού, οι Σκουριές αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικό παραγωγό των δύο μετάλλων, κατά τη διάρκεια της αρχικά εκτιμώμενης 20ετούς ζωής του μεταλλείου. Η ετήσια παραγωγή χαλκού αντιστοιχεί σε ποσότητα ικανή να καλύψει τις ανάγκες για την κατασκευή περισσότερων από 420.000 ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ η αντίστοιχη παραγωγή χρυσού ισοδυναμεί με την ποσότητα που χρησιμοποιείται σε περισσότερα από 116 εκατομμύρια smartphones. Με αυτόν τον τρόπο, οι Σκουριές ενισχύουν τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή αλυσίδα αξίας των μετάλλων, συνδέοντας τον εγχώριο ορυκτό πλούτο με τις ανάγκες της σύγχρονης βιομηχανίας.

Παράλληλα, το έργο ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογίες αυτοματισμού, τηλεχειρισμού και ψηφιακής παρακολούθησης, καθώς και προηγμένες λύσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως η απόθεση μεταλλευτικών καταλοίπων σε αφυγρασμένη μορφή, που επιτρέπει την αποτελεσματικότερη διαχείριση και ανακύκλωση του νερού.

Η συνολική επένδυση στα Μεταλλεία Κασσάνδρας ξεπερνά τα $3 δισ., εκ των οποίων περισσότερα από $2 δισ. αφορούν το μεταλλείο των Σκουριών. Με περισσότερες από 3.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας κατά τη λειτουργία, η επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα, με €2 δισ. σε μισθούς εργαζομένων, €1,8 δισ. σε κρατικά έσοδα και €1,3 δισ. σε μεταλλευτικά τέλη προς το Ελληνικό Δημόσιο και €509 εκατ. προς τον Δήμο Αριστοτέλη. Παράλληλα, προβλέπονται κοινωνικές επενδύσεις ύψους $80 εκατ., ενώ η συνεργασία με Έλληνες προμηθευτές εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε €6,7 δισ. και η εξαγωγική αξία σε €17,5 δισ. Με αυτόν τον τρόπο, η επένδυση ενισχύει την εγχώρια παραγωγική δραστηριότητα και την εφοδιαστική αλυσίδα, συμβάλλοντας στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Χαλκιδικής και της ελληνικής οικονομίας, ευρύτερα.

Η έναρξη λειτουργίας των Σκουριών αποτελεί την αφετηρία μιας νέας μακροπρόθεσμης πορείας για την επένδυση, με επίκεντρο την υπεύθυνη αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου, τη δημιουργία οικονομικής και κοινωνικής αξίας και τη συμβολή στην ανάπτυξη της Ελλάδας και των τοπικών κοινωνιών.