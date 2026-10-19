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Για την Ελληνικός Χρυσός, ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιχειρησιακής της στρατηγικής, με την εισαγωγή τεχνολογιών αιχμής να συνδυάζεται με τη συστηματική εκπαίδευση και εξέλιξη των ανθρώπων της.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι Σκουριές, όπου η ενσωμάτωση ψηφιακών συστημάτων ελέγχου και αυτοματισμού προβλέφθηκε ήδη από τον αρχικό σχεδιασμό, του νέου μεταλλευτικού έργου. Αντίστοιχα και στην Ολυμπιάδα, αξιοποιούνται σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές, οι οποίες αναβαθμίζουν την εκτέλεση των εργασιών, ενισχύοντας την ακρίβεια, την ασφάλεια και την παραγωγικότητα. Η προσέγγιση αυτή αντανακλά τη μετάβαση των Μεταλλείων Κασσάνδρας, από ένα παραδοσιακό μοντέλο λειτουργίας, που βασιζόταν κυρίως στην ανθρώπινη εμπειρία και στην εκ των υστέρων αντιμετώπιση προβλημάτων, σε ένα σύγχρονο περιβάλλον, όπου τα δεδομένα υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο.

Μέσω ψηφιακών συστημάτων και εξειδικευμένων λογισμικών, είναι πλέον δυνατή η συνεχής παρακολούθηση της λειτουργίας του κινητού και σταθερού εξοπλισμού, ο εντοπισμός αποκλίσεων και η έγκαιρη προσαρμογή των εργασιών βάσει του παραγωγικού σχεδιασμού. Παράλληλα, η ανάπτυξη συστημάτων ψηφιακού ελέγχου και συντονισμού των εργασιών στο μεταλλείο, δημιουργεί νέες δυνατότητες για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του εξοπλισμού και του ανθρώπινου δυναμικού.

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας έχει ήδη οδηγήσει σε μετρήσιμα αποτελέσματα. Στην Ολυμπιάδα, η εφαρμογή αυτοματοποιημένων συστημάτων διάτρησης, σε συνδυασμό με την υιοθέτηση νέων μεθόδων εργασίας, συνέβαλε στην αύξηση του μέσου μήκους προχώρησης, στις εργασίες ανάπτυξης στοών από 2,25 σε 3,23 μέτρα, μέσα σε περίπου ενάμιση χρόνο.

Η εξέλιξη αυτή, αναδεικνύει πώς η τεχνολογική αναβάθμιση μπορεί να μεταφραστεί σε υψηλότερη παραγωγικότητα, αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του χρόνου εργασίας και βελτιωμένες συνθήκες ασφάλειας.

Ωστόσο, η τεχνολογία αποκτά ουσιαστική αξία, όταν συνοδεύεται από την κατάλληλη εκπαίδευση των ανθρώπων που καλούνται να την αξιοποιήσουν. Η συνολική επένδυση της εταιρείας, σε προσομοιωτές και άλλα συστήματα νέων τεχνολογιών, ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ. Μέσα από σύγχρονες υποδομές και εκπαιδευτικά εργαλεία, οι εργαζόμενοι μπορούν να εξοικειώνονται με τον εξοπλισμό και τις διαδικασίες, να εξασκούνται σε σύνθετα σενάρια εργασίας και να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους, σε ελεγχόμενο περιβάλλον. Η επένδυση αυτή, αποτυπώνει τη σημασία που αποδίδει η εταιρεία στη διαρκή κατάρτιση, στην επιχειρησιακή ετοιμότητα και στην καλλιέργεια μιας ισχυρής κουλτούρας ασφάλειας.

Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται και το νέο Παράρτημα της ΕΠΑΣ Μαθητείας Λακκιάς της ΔΥΠΑ, που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Prometheus Mining Academy, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ενισχύοντας τις δυνατότητες επαγγελματικής κατάρτισης και τη σύνδεση των νέων με την αγορά εργασίας. Μέσα από τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες της μεταλλευτικής δραστηριότητας, δημιουργούνται ευκαιρίες για την απόκτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων και πρακτικής εμπειρίας. Παράλληλα, ενισχύονται οι προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης των νέων ανθρώπων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν δεξιότητες με ουσιαστική εφαρμογή στην αγορά εργασίας και να χτίσουν την επαγγελματική τους πορεία, στον τόπο τους.

Για την Ελληνικός Χρυσός, το μέλλον της εργασίας διαμορφώνεται μέσα από τον συνδυασμό τεχνολογικής καινοτομίας, συνεχούς εκπαίδευσης και αξιοποίησης των ανθρώπινων δυνατοτήτων. Σε έναν κλάδο που εξελίσσεται διαρκώς, η ανταγωνιστικότητα δεν εξαρτάται μόνο από τον σύγχρονο εξοπλισμό, αλλά και από την ικανότητα των ανθρώπων να προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες και να αξιοποιούν αποτελεσματικά τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία. Με επενδύσεις τόσο σε προηγμένα συστήματα όσο και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, η εταιρεία επιδιώκει να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια σύγχρονη, ασφαλή και αποδοτική μεταλλευτική δραστηριότητα, με τον άνθρωπο να βρίσκεται, πάντα, στο επίκεντρο.

Κεντρική Φωτογραφία: Προσομοιωτής Μαύρων Πετρών