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Η μεγαλύτερη ξένη βιομηχανική επένδυση στην μεταπολιτευτική Ελλάδα με ορίζοντα δεκαετιών, και ταυτόχρονα η μεγαλύτερη ενεργή επένδυση της Eldorado Gold παγκοσμίως, που έγινε πραγματικότητα χάρη στην εμμονή ορισμένων ομάδων ανθρώπων, μεταβαίνει σήμερα στο στάδιο της λειτουργίας. Τις επισημάνσεις αυτές έκανε ο πρόεδρος της Ελληνικός Χρυσός, Χρήστος Μπαλάσκας μιλώντας σήμερα στα εγκαίνια του έργου, ενώ απευθυνόμενος στον παριστάμενο πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τόνισε ότι η επένδυση δεν θα είχε ολοκληρωθεί χωρίς τη δική του συμβολή. «Ανοίξατε, είπε, το κεφάλαιο της αξιοποίησης του μεταλλευτικού πλούτου της χώρας σε αντίθεση με αυτά που υποστήριζαν διάφορες Κασσάνδρες».

Το μεταλλείο στις Σκουριές Χαλκιδικής, στη φάση της πλήρους λειτουργίας, θα παράγει ετησίως 140.000 ουγκιές χρυσού και 30.000 τόνους χαλκού. Η ζήτηση για χαλκό προβλέπεται να πολλαπλασιαστεί τα επόμενα χρόνια καθώς είναι μέταλλο απαραίτητο μεταξύ άλλων για την πράσινη μετάβαση (αιολικά, φωτοβολταϊκά) και για την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η επένδυση στις Σκουριές έφθασε σε 2 δισ. δολάρια. Στο έργο απασχολούνται άμεσα και έμμεσα 3.000 εργαζόμενοι, ενώ στο στάδιο της κατασκευής εργάστηκαν 5.000.

Ο κ. Μπαλάσκας υπογράμμισε ότι η διάρκεια ζωής του έργου είναι 20 χρόνια, αλλά εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι με τις έρευνες που είναι σε εξέλιξη, η διάρκεια της εκμετάλλευσης θα παραταθεί. Αναφέρθηκε δε εκτενώς στο πρόγραμμα κοινωνικών επενδύσεων της εταιρείας, ο συνολικός προϋπολογισμός του οποίου είναι 80 εκατ. ευρώ.

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη Στέλιος Βαλιάνος έκανε λόγο για την έναρξη νέου κεφαλαίου για τον τόπο. Σημείωσε ότι ο δήμος στηρίζει την ανάπτυξη με προστασία του περιβάλλοντος, διασφάλιση της απασχόλησης από την τοπική κοινωνία και των ανταποδοτικών οφελών και ζήτησε τη διεύρυνση των σχετικών προγραμμάτων.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Eldorado Gold Christian Milau, τόνισε πως η ολοκλήρωση της επένδυσης αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία αλλά και για την Ελλάδα, καθώς αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά πρότζεκτ στην ιστορία της εταιρείας. Υπογράμμισε δε τη δέσμευση της Eldorado στη χώρα μας.

Ο κ. George Βurns, μέλος του Δ.Σ. και πρώην διευθύνων σύμβουλος της Eldorado Gold, ανέφερε ότι η επένδυση θα προσδώσει σημαντική αξία στη χώρα, την τοπική κοινωνία και τους εργαζόμενους, ενώ υπογράμμισε τη συμβολή του πρωθυπουργού για τη διαπραγμάτευση και υπογραφή της επενδυτικής συμφωνίας που αποτέλεσε αποφασιστικό βήμα για την υλοποίηση της επένδυσης.

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