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Η κατάρρευση της τετραετούς ανοδικής πορείας της χρηματιστηριακής αγοράς ενδέχεται να είναι θέμα μηνών, λόγω της επιθετικής δανειοδότησης σε μια περίοδο που οι επενδυτές έχουν ήδη συγκεντρώσει σημαντικές θέσεις σε μετοχές.

Αυτό υποστηρίζει ο Άλεξ Μπάροου, πρώην ελεύθερος σκοπευτής των Αμερικανών Πεζοναυτών και ιδρυτής της εταιρείας έρευνας μακροοικονομικών επενδύσεων Macro Ops, ο οποίος -σύμφωνα με το MarketWatch– ανέφερε ότι εμφανίζονται σημάδια πίεσης λόγω της αυξημένης έκθεσης τόσο των hedge funds όσο και των ιδιωτών επενδυτών, καθώς και λόγω των κεφαλαίων που δανείζονται για επενδύσεις.

Ο επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς και η ομάδα του, οι οποίοι παρέχουν εργαλεία και έρευνα για θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, έχουν κάνει ορισμένες προφητικές προβλέψεις για την αγορά από την ίδρυση της εταιρείας το 2015. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η επισήμανση του δυναμικού των μετοχών τεχνητής νοημοσύνης και μνήμης δύο χρόνια πριν από το ντεμπούτο του ChatGPT το 2022.

Όσον αφορά την τρέχουσα άποψή τους για τη συναλλαγή: «Είχαμε πολύ μεγάλη έκθεση σε αυτήν μέχρι τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, όταν η πορεία της έγινε παραβολική, η αγορά γέμισε υπερβολικά και τότε αρχίσαμε να ρευστοποιούμε το μεγαλύτερο μέρος των κερδών μας».

Ο Μπάροου θεωρεί ότι τα προβλήματα χρηματοδότησης των εταιρειών AI συμβάλλουν επίσης στη στροφή προς μια bear market. Αναμένει ότι η Fed θα αναγκαστεί να εφαρμόσει αυστηρότερη νομισματική πολιτική από ό,τι αναμένουν οι αγορές, λόγω της επέκτασης της τεχνητής νοημοσύνης και του ελλείμματος που διατηρεί τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα.

Ανέφερε επίσης ότι προτιμούν τις υποτιμημένες μετοχές του κατασκευαστικού κλάδου, λόγω της συνεχιζόμενης ζήτησης από τεράστια έργα κέντρων δεδομένων, όπως η CRH, καθώς και τους παραγωγούς φυσικού αερίου μέσω του ETF First Trust Natural Gas.

Ο Μπάροου επισημαίνει επίσης μετοχές στον τομέα της βιοτεχνολογίας και της υγειονομικής περίθαλψης που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, όπως η Starling Oncology και η Caris Life Sciences. Μακροπρόθεσμα, προτιμά τα πολύτιμα μέταλλα και τις εταιρείες εξόρυξης, αν και πιστεύει ότι οι μετοχές αυτές εξακολουθούν να κινούνται προς τα χαμηλά επίπεδα αυτή τη στιγμή.

Οι ιδιώτες επενδυτές — η «κινητήρια δύναμη» των αγορών αυτές τις μέρες, κατά τη γνώμη του — θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, καθώς ο S&P 500 είναι σε μεγάλο βαθμό συγκεντρωμένος σε κορυφαίες μετοχές.

«Τώρα είναι η ώρα να διατηρούμε υψηλότερα επίπεδα μετρητών, να διαφοροποιούμε το χαρτοφυλάκιό μας και απλώς να είμαστε υπομονετικοί», τόνισε.

Ο Μπάροου ανέφερε ότι, εκτός από κάποια μετρητά, οι επενδυτές θα πρέπει να αναζητήσουν ποιοτικές μετοχές που έχουν υποστεί πτώση φέτος, όπως η Berkshire Hathaway, καθώς και σε πραγματικά περιουσιακά στοιχεία, όπως τα πολύτιμα μέταλλα και οι εταιρείες εξόρυξης.

Είπε επίσης ότι οι επενδυτές θα πρέπει να διατηρήσουν κάποια έκθεση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, όπως οι εταιρείες κατασκευής μικροτσίπ μνήμης, ακόμη και αν αυτές παρουσιάζουν μεταβλητότητα.