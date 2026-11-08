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Η καθαρή ενέργεια και η υγειονομική περίθαλψη αναδεικνύονται στους βασικούς χρηματιστηριακούς κερδισμένους της αλλαγής ισορροπιών στην Ουάσιγκτον, ενώ οι υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, η αμυντική βιομηχανία και οι εταιρείες του Έλον Μασκ βρίσκονται υπό πίεση. Η επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές οδηγεί τους επενδυτές σε επανεκτίμηση των επιχειρηματικών προοπτικών που είχαν συνδεθεί με την πολιτική Τραμπ.

Το νέο σκηνικό στο Κογκρέσο αλλάζει τις προσδοκίες για τις δημόσιες δαπάνες, την εποπτεία των επιχειρήσεων και την πορεία ενεργειακών επενδύσεων. Οι μετακινήσεις κεφαλαίων αποτυπώνουν κυρίως την προσπάθεια προεξόφλησης αυτών των αλλαγών, καθώς η εκλογική ανατροπή δεν συνεπάγεται αυτόματη εφαρμογή διαφορετικών πολιτικών.

Η καθαρή ενέργεια επιστρέφει στο προσκήνιο

Οι ισχυρότερες ανοδικές κινήσεις καταγράφονται σε επιχειρήσεις φωτοβολταϊκών και άλλων καθαρών τεχνολογιών. Οι επενδυτές βλέπουν μεγαλύτερα περιθώρια διατήρησης της ομοσπονδιακής υποστήριξης προς τον κλάδο, καθώς και ευνοϊκότερες προοπτικές για εγκρίσεις έργων και υποδομών.

Η First Solar ενισχύθηκε κατά 13,8%, η Sunrun κατά 12,5% και η Enphase Energy κατά 10,2%. Η πρώτη δραστηριοποιείται στην κατασκευή φωτοβολταϊκών συστημάτων, η δεύτερη στις εγκαταστάσεις οικιακών φωτοβολταϊκών και η τρίτη στους μετατροπείς ενέργειας. Η NextEra Energy, με παρουσία στην ανάπτυξη έργων καθαρής ενέργειας, κέρδισε 3,7%.

Η θετική αντίδραση επεκτάθηκε στην Ευρώπη. Στη Δανία, η Vestas σημείωσε άνοδο 2,9% και η Ørsted 4,7%, ενώ η πορτογαλική EDP Renewables ενισχύθηκε κατά 2,3%. Παράλληλα, οι Δημοκρατικοί προτίθενται να ελέγξουν τις κυβερνητικές προσπάθειες περιορισμού των κανόνων για τις εκπομπές ρύπων, επαναφέροντας την περιβαλλοντική εποπτεία στο επίκεντρο.

Τα data centers και η έκθεση των εταιρειών Μασκ

Αντίστροφη είναι η εικόνα στις επιχειρήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη και εκμετάλλευση κέντρων δεδομένων, όπου οι απώλειες κυμάνθηκαν από 4,1% έως 14,3%. Η προοπτική αυστηρότερου ελέγχου της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει την αβεβαιότητα για έναν κλάδο που έχει στηριχθεί στις προσδοκίες ταχείας επέκτασης.

Η κατασκευή νέων εγκαταστάσεων δεν θεωρείται πιθανό να ανακοπεί από μια νομοθετική παρέμβαση. Ωστόσο, ο Δημοκρατικός έλεγχος του Κογκρέσου δημιουργεί περιθώρια για περισσότερες ακροάσεις, έρευνες και ελέγχους γύρω από τις υποδομές AI και τον τρόπο ανάπτυξής τους.

Η επιφυλακτικότητα επηρεάζει και τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας και τους προμηθευτές εξοπλισμού που έχουν ωφεληθεί από τις ανάγκες των data centers. Έτσι, η χρηματιστηριακή αντίδραση απλώνεται πέρα από τους άμεσους διαχειριστές των εγκαταστάσεων, αγγίζοντας την ευρύτερη αλυσίδα επενδύσεων.

Ξεχωριστή πίεση δέχονται οι εταιρείες του Έλον Μασκ, λόγω της ισχυρής πολιτικής και οικονομικής στήριξής του προς τους Ρεπουμπλικανούς. Η SpaceX υποχώρησε κατά 4,6%, στο χαμηλότερο επίπεδο από τα μέσα Αυγούστου, ενώ η Tesla έχασε 5,7%.

Το αποτέλεσμα επιβαρύνει και τις προσδοκίες γύρω από μια πιθανή συγχώνευση των δύο επιχειρήσεων. Το Κογκρέσο δεν θα μπορούσε να εμποδίσει μια τέτοια συμφωνία, αλλά πρόσθετες εξεταστικές διαδικασίες θα μπορούσαν να καθυστερήσουν την πορεία της. Οι πολιτικές διασυνδέσεις του Μασκ αποκτούν επομένως μεγαλύτερη βαρύτητα στην επενδυτική αξιολόγηση.

Η υγεία κερδίζει, η άμυνα επανεκτιμά τις προσδοκίες

Στον χώρο της υγείας, η αγορά προεξοφλεί ευνοϊκότερη πολιτική συζήτηση για την ασφαλιστική κάλυψη και τις κρατικές ενισχύσεις. Η HCA Healthcare κέρδισε 7,2% και η Universal Health Services 5,9%, ενώ στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις η Centene ενισχύθηκε κατά 4,8% και η Molina κατά 6,4%.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η πιθανή επαναφορά των ενισχυμένων επιδοτήσεων του Affordable Care Act, γνωστού ως Obamacare, και η επανεξέταση περικοπών στο Medicaid. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και οι προϋποθέσεις εργασίας που επέβαλαν οι Ρεπουμπλικανοί.

Ουσιαστικές αλλαγές πριν από τον επόμενο προεδρικό εκλογικό κύκλο εξακολουθούν να θεωρούνται απίθανες. Παρ’ όλα αυτά, η μετατόπιση της πολιτικής ατζέντας αρκεί για να ενισχύσει τις προσδοκίες εταιρειών που συνδέονται με τη διεύρυνση της κάλυψης και τη χρηματοδότηση της περίθαλψης.

Στην αμυντική βιομηχανία, αντίθετα, αναθεωρούνται οι εκτιμήσεις για το ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων. Το αίτημα Τραμπ για αμυντικό προϋπολογισμό 1,5 τρισ. δολαρίων είχε τροφοδοτήσει προσδοκίες ευκολότερης έγκρισης, εφόσον οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούσαν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Πλέον, η τελική χρηματοδότηση εκτιμάται ότι μπορεί να κινηθεί χαμηλότερα από τις αρχικές προσδοκίες. Η Northrop Grumman υποχώρησε κατά 2,7%, ενώ οι RTX, Lockheed Martin και L3Harris κατέγραψαν απώλειες μεταξύ 2% και 4%.

Πιέσεις στις ιδιωτικές φυλακές

Απώλειες εμφάνισαν επίσης οι επιχειρήσεις διαχείρισης ιδιωτικών φυλακών, με τη GEO Group να υποχωρεί κατά 7% και την CoreCivic κατά 4,8%. Πρόκειται για εταιρείες που είχαν ενισχυθεί θεαματικά μετά την προεδρική νίκη Τραμπ πριν από δύο χρόνια.

Η αυστηρή αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης είχε αυξήσει τις προσδοκίες ζήτησης για εγκαταστάσεις κράτησης μεταναστών. Η ανάκτηση του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς οδηγεί τώρα σε επανεξέταση αυτής της δυναμικής, προσθέτοντας τον κλάδο στις επιχειρηματικές δραστηριότητες που επηρεάζονται από την εκλογική ανατροπή.